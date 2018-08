Hora 14 Comunitat Valenciana (28/08/2018)

Voz 1 00:00 hora catorce y Nasser Comunidad Valenciana

Voz 1599 00:10 por su parte cariño a la familia a sus amigos y amiguetes a sus compinches acompañes quítame pero a demostrar el no Astre rebusca total al agresor eses actitudes no tienen lloc en la nostra Societat no con su agresor entre siguen agresor estén completamente confrontarse en el enfrentarse en el boletín que usa Pigem y stem al Costa de cada danos que en este país Patitz una situación de violencia

Voz 1248 00:42 son las declaraciones de la vicepresidenta del Consell Mónica Oltra en las muchas concentraciones en una de las muchas concentraciones silenciosas convocadas hoy en Alicante en Valencia y en Castellón para condenar el último crimen machista perpetrado en la Comunitat Valenciana el mensaje es claro los maltratadores no tienen cabida en esta sociedad debe caer

Voz 2 01:01 sobre ellos todo el peso de la ley Julián Jiménez

Voz 1248 01:06 de hecho está previsto que el asesino el autor de este último crimen machista pasé presumiblemente mañana a disposición judicial además hoy hemos conocido más datos del terrible crimen perpetrado en Orihuela radioorihuela Lisa Gil

Voz 1915 01:19 la mujer búlgara de sesenta años que ayer falleció a manos presuntamente de su pareja sentimental de cincuenta y siete años y de la misma nacionalidad en la pedanía oriolana de Desamparados murió al menos ocho horas antes de que éste confesarse en el ciento doce que la había estrangulado el presunto autor del crimen siguen los calabozos de la comisaría de la Policía Nacional de Orihuela se ha negado a Deco la dar ante los agentes y pasará a disposición judicial mañana después de que a lo largo del día de hoy sea trasladado a la vivienda para la reconstrucción de los hechos al parecer ella quería terminar la relación el móvil del crimen posiblemente los celos así lo ha manifestado la subdelegada del Gobierno en Alicante Araceli pobladores tras el minuto de silencio convocado hoy a las puertas de la institución

Voz 3 02:00 me duele mucho haber inaugurado mi mi cargo con esta muerte con este crimen machista porque además no teníamos información de que esta mujer hubiese denunciado lo último que se las últimas informaciones es que efectivamente murió estrangulada aún no se ha hecho la reconstrucción de los hechos el móvil parece ser que fueron celos pero aún no está confirmado cien por cien

Voz 1248 02:23 la Generalitat por cierto ya ha anunciado que en el próximo pleno del Consell aprobará su personación como acusación en el proceso judicial que se abra contra el asesino de la mujer y hoy Inma Pardo muy buenas tardes

Voz 1643 02:34 buenas tardes Julián juega fuentes la catedrática de Derecho

Voz 1248 02:36 procesal en la Universidad Miguel Hernández de Elche ha asegurado a la Cadena Ser que se ha avanzado mucho desde la Ley Integral de Violencia de Ginebra de dos mil cuatro pero se falla dice en la aplicación de las medidas y en una buena interpretación del ordenamiento jurídico

Voz 0808 02:49 en declaraciones a Hoy por hoy la Comunitat Valenciana se muestra convencida de que debe modificarse un artículo en la ley de enjuiciamiento criminal que permite que la esposa familiares hijos no tengan obligación de declarar como testigos en el caso de violencia de género este artículo se vuelve contra la mujer porque muchos casos sólo se cuenta con la declaración de la víctima a su juicio debería haber una modificación legislativa aunque hasta que llegue es posible también que el Tribunal Supremo dicte un acuerdo en el que establezca una interpretación de ese precepto es decir más que poner medidas nuevas aplicar correctamente las que ya tenemos

Voz 4 03:20 ya eso quería referirme cuando decía bueno es que a lo mejor la clave no está tanto en inventar cosas nuevas en sacar medidas nuevas en sacar leyes nuevas que a lo mejor puntualmente alguna cuestión es necesario fino en interpretar lo que tenemos de una forma a coro le con la justicia que requieren los problemas sociales del momento en este momento el problema de la violencia de género y lo estamos viendo todos los días es un terrible problema social

Voz 1248 04:18 dos de la tarde diez minutos los médicos de Valencia denuncian que en los seis primeros meses del año se han producido catorce agresiones de sus pacientes once con insultos y amenazas y tres agresiones físicas con tres órdenes de alejamiento dictadas por un juez son datos ofrecidos por el Colegio Oficial de Médicos de Valencia pero que reflejan un problema generalizado en toda la Comunitat datos que a mitad del año indican ya que en este dos mil dieciocho semanas superar los veinticuatro casos denunciados durante el año dos mil diecisiete en el que ya se detectó un aumento del veinticinco por ciento de los casos denunciados ante el Colegio profesional

Voz 0808 04:50 en la mayoría de las denuncias también son mujeres las víctimas aunque también en esta profesión como en el caso de la enfermería son más mujeres que hombres ejerciendo Pedro Juan Ibor que es el vicepresidente del Colegio de Médicos de Valencia recuerdan los facultativos que hay que denunciar siempre cualquier agresión los pacientes los usuarios de la sanidad pública les recuerda que los médicos no son culpables de las políticas sanitarias que es aplicar son un mero eslabón del sistema

Voz 6 05:13 porque muchas veces aunque algunos análisis a unos mil dieciocho muchas veces el personal sanitario incluyó todo el personal sanitario somos víctimas a veces de la gestión de la sanidad de los procedimientos de los protocolos que exista dentro de una empresa entonces sí que es sensibilizar a la población de que nosotros muchas somos trabajadores y muchas veces hay problemas de gestión es decir yo una lista de espera médico no lo ha con clara y eso muchas veces hacia una carga emocional que el paciente haya una consulta pues más enfadado por cierto que hablando

Voz 1248 05:46 de salud la Conselleria de Sanidad ha celebrado una reunión urgente en el día de hoy con los directores de atención primaria y los gerentes de los departamentos de Salud para analizar cómo están funcionando las medidas aplicadas desde el uno de agosto para afrontar la retirada de ambulancias en el traslado del personal de atención domiciliaria

Voz 0808 06:02 si es que las protestas continúan con una concentración convocada ya por CSIF el día cuatro mientras que el Sindicato Médico el CEBS denuncia que se han constatado ya retrasos de más de dos horas en las atenciones a los domicilios

Voz 8 06:36 en una feo

Voz 1248 06:39 abrimos página política el síndic socialista Manolo Mata asegura que no cree que sea necesaria la reunión entre los socios del Botánico que pidieron desde Podemos sí que también reclamó al president de Les Corts Enric Morera para aclarar cuáles son las prioridades del Gobierno valenciano para ir todos de la misma mano y acabar con la brecha abierta con las últimas polémicas en el seno del Consell una reunión que había pedido tanto Podemos como un ritmo

Voz 9 07:04 era antes del debate de política general el día once de septiembre Manuel Gil de hecho asegura Mata que en el caso de que hubiera sería una a partir del mes de octubre porque considera que el Gobierno del Botánico no está ante ninguna crisis además desde Compromís Mònica Álvaro afirma que si se convoca esa reunión será una vez haya pasado el debate de política general

Voz 10 07:25 yo creo que no debería haberla yo creo de el debate de política general y este año va a ser de más contenido político mejor ordenado más claro

Voz 9 07:38 desde Ciudadanos Maricarmen Sánchez critica la falta de consenso y diálogo que hay en el botánica a la hora de poder solucionar los problemas existentes durante estas últimas

Voz 11 07:47 creemos que la Comunidad Valenciana no se merecen un Consell que está constantemente a la greña que el diálogo no existe en el Palau que tenemos aquí cerca y que se está evidenciando y dando paso a unas y con unos enfrentamientos ya de cara a la a la ciudadanía que muy poco o mucho a que yo creía que que están diciendo mucho de de de la falta de consenso oí no hay consenso Si no hay diálogo no hay políticas

Voz 1248 08:15 declaraciones de Manolo Mata ahí de Maricarmen Sánchez tras la reunión de la Mesa y la Junta de Síndic en Les Corts Valencianes que han aprobado llevará a la Diputación permanente del viernes la solicitud de comparecencia del presidente Puig por el último incendio de Yuschenko

Voz 9 08:28 han sido a propuesta del Partido Popular y lo han apoyado ciudadanos podemos podemos ha justificado la solicitud de comparecencia de presiden Puig y además Isabel Bonig ha criticado la descoordinación y la falta de gestión y el enchufismo dentro de la Agencia de Seguridad respuesta las emergencias que hubo durante ese incendio asimismo pide que desde la Generalitat se den explicaciones sobre cuáles son las actuaciones que se van a hacer desde el Consell con las consecuencias del incendio Banic dice que hay que hacer ya política forestal seria

Voz 0277 08:57 la descoordinación y la falta de gestión el enchufismo en la agencia de emergencias les recuerdo las declaraciones de todos los bomberos forestales de lo todos los sindicatos no ha sido el Partido Popular creo que hemos sido muy responsables en este tema pero ya pasado el incendio hay que tomar medidas urgentes ya hay que empezar a llevar a cabo una política forestal de gestión forestal seria

Voz 9 09:25 lo decíamos Podemos ha justificado la solicitud de comparecencia del presidente Bush César Jiménez el diputado de Podem asegura que es necesario y oportuno hablar ya de los mecanismos de atención extinción y prevención de incendios sobre todo después de que ocurriera el peor incendio del año en You

Voz 12 09:40 pensé en que es el momento de de las de estas cuestiones Donat que cuál cuál cuál Ségol e día que aceptar en mecanismo los mecanismos de extinción anomalías o de prevención de incendios no no mes eh actúan en el sinsentido en que cada día que se partes un día eh que que se podría evitarlo se podría evitar podría servir para evitar catástrofes como las que empatito

Voz 1248 10:10 por cierto que Juan Ponce el diputado de Compromís ha afirmado hoy que es responsabilidad de los propietarios de las viviendas y luego de los municipios los últimos como decimos responsables de mantener en condiciones las casas y las viviendas y evitar que se propague en los incendios le decía de esta manera

Voz 13 10:25 no era la convocatoria de la Diputación permanente explicar y súper que acaba la campaña del estío siempre con explicación de lo que pasa en la campaña esperen que no pero que el mes de septiembre mal eh que encara asistió sí que responsabilidades propietario eh secundaria Mendel es muy Cities muy pisando entiendo el Sepla de prevención de incendios aprobar que contempla una seguido es ir eh entre ellos es la autoprotección de lesiones urbanizables que están al volcán del del Bosco Juan contando en en el bosque

Voz 1248 11:30 que sepan antes del tiempo que la policía local de Gandía ha detenido a una mujer por un presunto maltrato en el ámbito familiar después de que esta amenazase sea su hijo de nueve años con cortarle la cabeza sin no dejaba de llorar

Voz 9 11:41 los hechos ocurrieron ayer en torno a las dos de la tarde en un bar situado en la Playa de Gandía cuando ante los lloros del menor la madre en estado ebrio y cogió una botella de cerveza la rompió y le dijo a su hijo que se callara o le cortaba el cuello los clientes del bar intervinieron entonces para defender al menor y llamaron a la Policía Local que detuvo a la mujer mientras tanto y ante la imposibilidad de localizar a algún familiar del niño éste quedó custodiado por la Policía Nacional en la comisaría de gas

Voz 15 12:05 día

Voz 1248 12:05 ya acabamos con la previsión del tiempo atención mañana las tormentas sobre todo por la tarde y en el interior de la Comunitat porque podrían ser localmente fuertes y con granizo en Castellón por la mañana al cielo estará en general despejado aunque irán las nubes en aumento conforme avance la jornada temperaturas sin cambios salvo al sur de la Comunitat donde podrían subir dos de la tarde dieciocho minutos

Voz 1248 12:42 al alcalde de Valencia no le gusta el proyecto diseñado por José María Tomás para el PAI del Grao en esa zona ubicada entre la marina a la desembocadura del viejo cauce las vías el tren y que durante años formó parte del recinto del circuito de la Fórmula uno una de las zonas más importantes de la ciudad desde el punto de vista urbano en económico que ha sido noticia en los últimos meses por los movimientos en la propiedad de esos suelos Ike hoy vuelve a serlo porque Joan Ribó usando una expresión muy muy taurina

Voz 2 13:10 ha enviado el PAI a toriles Julián Jiménez el primer edil Manu considera que

Voz 1248 13:17 qué hacer correcciones bastante significativas por varios aspectos en el PAI del Grao

Voz 9 13:21 el primero no se respetan los ciento cuarenta y cinco metros que tenía el cauce del río antes de la construcción del circuito de Fórmula uno un espacio dice Ribó que sea de devolver a la ciudad porque tiene que ser para todos los valencianos y que en el futuro se convertirá en la prolongación hasta el mar del Parque Natural del Turia el alcalde critica también que no se haya previsto en ese proyecto el soterramiento de las vías del tren o que se pretendan destruir edificios en la zona como el cuartel de la Guardia Civil o un inmueble de la Generalitat

Voz 18 13:47 que no respecte el interés que tenía Rivo habanos de que Xfera concretamente en el Circuit de Fórmula u sale tornar a dice hay hay que pensar nuevas en un spi pera todos es Valencians que es la prolongación del Paseo de Valencia al mar según ahí fundamentado también el tema de quién no diga previsto el soterramiento de las vías no pueden pensar no en el país del grado sino que el de pensar en el Parque del Turia soterrar no pues no pueden prolongar el parque de pensar en Nazaret Moreres

Voz 1248 14:18 el concejal de Urbanismo Vicent Sarrià asegura que el proyecto contempla adecuadamente la recuperación del último tramo del Jardín del Turia y eso a pesar de que se repartía con un condicionante los antiguos viales que hay que amortizar aunque está convencido de que se dejará un anchura más que razonable del jardín en ese último tramo en cuanto al soterramiento de las vías Sarrià explica que es una obra que corresponde a Adif a la Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por lo que no puede estar contemplado en el proyecto del PAI del Grao

Voz 9 14:42 ahora bien recuerda que el agente urbanizador hará una aportación económica para ese soterramiento como ya hicieron dice los urbanizadores de la Avenida de Francia y del sector de Morera son asuntos además que según Sarrià ya conocía el propio Alcalá

Voz 19 14:54 obviamente el tema de la del soterramiento de las vías no depende en absoluto de este proyecto sino depende entre otras cosas de la propia Adif yo creo que eso además su proyecto que contempla adecuadamente eh el recuperar el último entrar no eh del Cauce del Turia con un condicionante que son los actuales viales que hay que amortizar como como decía anteriormente pero que permitirán una anchura más que razonables del Jardín del Turia en su último otra

Voz 20 15:30 ahora tengo la oportunidad de en un Mattei Sespa hay treinta tres obras de artistas valencianos y valencianas del nos trae panorama mes actual en Tinsa te en la exposición Art Contemporani de la Generalitat Valenciana primer momento una reflexión sobre el pastel Thiem se les naves Technology es el binomio individuo Societat primer momento fins el Setze de septiembre al Centre del Carme de Valencia Conselleria d'Educació investiga si o cultura

Voz 1248 16:00 te lo van a la Ser esta semana han comenzado los trabajos para instalar la obra elaborada por el artista valenciano Andreu Alfaro que la empresa azulejera Porcelanosa donado a la ciudad de Valencia la escultura se ubicará en el chaflán situado en la calle Jorge Juan y Colón ensanchando ensanchado tras la apertura del carril bici de la ronda interior tal y como aseguró el alcalde Ribó cuando se anunció el acuerdo con Porcelanosa la obra del artista de Godella podrá tocarse y permitirá interactuar con el espacio en el que está ubicada el Ayuntamiento de Valencia mantiene su intención de abrir el polémico parking de brujas paralizado por el anterior gobierno del Partido Popular en dos mil once de cara a las compras navideñas cuando más actividad ahí en el mercado a centrar la infraestructura recordarán tuvo que ser rescatada por el Consistorio que sigue abonando los once millones de euros que ha costado la obra civil ya se están completando los trabajos de la nueva rampa de acceso desde quién Sorolla de la conexión del aparcamiento con el mercado

Voz 9 16:50 un parque que según el concejal de Movilidad Urbana Giuseppe derechista se va a convertir en una herramienta fundamental para eso para la movilidad del entorno para el mercado central para el comercio de toda la zona y también para los vecinos se ha reservado espacio para aparcar bicis y motos también cuarenta puntos de carga para vehículos eléctricos y una zona de reparto de última milla en bicicletas eléctricas una planta estará reservada para los comerciantes del mercado falta eso sí por definir cómo se distribuirán las otras cuatro plantas cuántas plazas serán para alquiler cuantas para rotación

Voz 21 17:22 entre va Jean Louis Malle razonable la demanda del mercado su presidente pues separa pero teniendo hecho derrotas show fundamentalmente el que veneran entre el que vienen a hombres que iban a disfrutar del centro de la Xunta

Voz 9 17:42 tampoco está definido el modelo de gestión aunque se primará el interés público el Ayuntamiento espera que la Conselleria presente lo antes posible el proyecto para urbanizar lo que será la plaza en superficie mientras tanto se adoptará una solución provisional según ha reconocido el alcalde Joan Ribó que también ha matizado que cumplirán el compromiso de no cerrar el parking de la plaza de la Reina hasta que no esté abierto el de la plaza de Brujas

Voz 1248 18:03 es cierto que el alcalde Ribó y el concejal Great sí reconocen que la empresa de alquiler de patinetes eléctricos que ha comenzado a operar en Valencia no paga ninguna tasa por la ocupación de la vía pública

Voz 9 18:12 el edil de Movilidad asegura que hace unos días recibieron una notificación de la empresa explicando su intención de implantarse en la ciudad tal y como acaban de hacer ya en Madrid la empresas está beneficiando del limbo legal que existe sobre la materia no se le puede obligar a pagar ningún tributo aunque esos patinetes estén ocupando espacio en las aceras este asunto al igual que las motos eléctricas y otros nuevos métodos de transporte se quiere regular en la próxima ordenanza de movilidad tal y como ha reconocido Josep Pérez tenía

Voz 21 18:37 Nos han tres hubo Lehman bordar en la ordenanza de movilidad pero también al tres ordenanza es de dominio público les ordenanzas fiscales pero regular Totta eso son sistemas pero no

Voz 19 18:48 no no no que no que ya ya

Voz 21 18:51 invasión masiva del Espai Públic más regular en este momento de alguna manera se están beneficiando un limbo legal Nos alta una comunicación el AVE en Canada en a comenzar y a partir de ahí pues estudiará el fenómeno de la regulación necesaria para eso

Voz 1248 19:08 dos cosas más del Ayuntamiento de Valencia la edil del grupo popular Lourdes Bernal denuncia el gasto superfluo que supone a estas alturas de desidia en Valencia de la consulta ciudadana pagar más de setenta mil euros a la adjudicataria del contrato que tenía por objeto la prestación del servicio de asistencia técnica para planificar la estrategia de comunicación el desarrollo a la ejecución y la producción de la difusión pública de este proceso de consulta ciudadana además ciudadanos censura al alcalde por carecer dicen de informe preceptivo de la Conselleria de Educación que justifique la minoración de la reserva de suelo escolar que daría luz verde a la construcción de un nuevo centro de acogida de inmigrantes en el barrio de Ayora cuyas obras han comenzado en este mes de agosto

Voz 9 19:46 el portavoz de Ciudadanos Fernando Giner desvela que Neus Fábregas ha reconocido que no disponen de dicho informe que las obras se han llevado adelante tras haber mantenido una conversación telefónica con la Conselleria de Educación así lo detalla un informe que el servicio de cooperación adjuntó ayer por la tarde al expediente para Giner la manera de actuar derribó es rocambolesca actúa a golpe de impulsos sin atender a los procesos y las normas que requiere la Administración pública y eso sí además sin hablar con los vecinos se confirmarlo

Voz 16 20:14 que nos teníamos que están haciendo unas obras sin los permisos adecuados es que ella es la enésima vez que ocurre qué proyectos que nosotros queremos apoyar como es un centro de inmigrantes tenemos que decirle a Ribó que lo tiene que hacer de otra manera sin forma sectaria que lo tiene que hacer con planificación que lo tiene que hacer congestión y sobre todo hablando con los vecinos que así no seguir a esta ciudad

Voz 1 20:39 por llevar a la oficina

Voz 1248 21:03 en Buñol todo está preparado para la celebración mañana de la Tomatina la fiesta valenciana más internacional los ciento cuarenta y cinco mil kilos de tomate han sido cargados ya esta mañana en los siete camiones que realizarán el recorrido este miércoles por el centro de Buñol la cooperativa castellonense de La Llosa es la encargada de suministrar la munición quinientos venta cajones con tomates procedentes de Chilches La Llosa Moncofa Almenara Benicarló ya está de Hellín en Murcia son tomates de la variedad pera Roma están súper maduros para que nadie resulte dañado sepan también que mañana podrán ver en directo a través de Radio Valencia punto Es la retransmisión en streaming de la Tomatina esta noche en Sagunt el teatro clásico da paso a la música en directo en el Teatre Roma

Voz 23 21:46 el de siempre

Voz 1248 21:59 Mariana Ali Marcel Vallès presentan su nuevo disco cuarenta y cinco cerebros y un corazón uno de los discos revelación

Voz 24 22:05 de este año dos mil dieciocho será en el teatro romano de Sagunto en el marco del festival Sagunt a Escena a partir de las diez y media de la noche

Voz 1 22:29 dos y veintiocho una pausa y el deporte

Voz 1248 23:00 José Manuel Alemán buenas tardes hola buenas tardes a ver si la devino en nombre del día será

Voz 1643 23:05 Gonzalo bebés Gonzalo bienes que ya está en Valencia ya aparecía por la terminal del aeropuerto de Manises a eso de la una de la tarde acompañado del propietario del club de Peter Lim después de oficializar el acuerdo de traspaso con el París Saint Germaine por cuarenta millones de euros fijos más diecisiete millones en variables además el campeón francés se reserva el porcentaje de una futura venta por eso a veces se convierte sin duda en el fichaje más caro de la historia del Valencia al extremo portugués pasara durante las próximas horas el reconocimiento médico firmará su nuevo contrato y veremos en qué condición física está para poder jugar el derbi del próximo domingo ante un Levante que ayer perdía su primer partido de la temporada ante el Celta de Vigo por ungulados que aguarda el cierre de mercado para conseguir la cesión de Borja Mayoral después de que el Real Madrid haya ejecutado la opción de recompra de Mariano

Voz 1248 23:50 gracias alemán Juan José Moreno ha estado en control de sonido estas otras noticias ya saben las pueden ver y escuchar en nuestra web en Radio Valencia apuntó se quedan en compañía de Hora catorce con las noticias España del mundo