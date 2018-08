Ser Deportivos Valencia (28/08/2018)

seguramente a las las personas que tengan preguntas se hagan las mismas que me hago yo aquí las que me hago yo forman parte de una de una reflexión de un programa hoy que yo calificaría de un programa responsable muy alejado del populismo porque hoy es un día muy fácil para hacer populismo como siempre ha sido en el mundo del fútbol que eso está ya inventado un presidente dedico otra en un jugador de la mano lo presenta se hace la foto y la gente está super contenta con Eli donde antes gritaban pite vete ya pues ahora se da un pequeño vaso baño de multitudes con en el jeque no nuestro jeque asiático trae al fichaje deseado por los aficionados es sin duda una fotografía potente que limpia e Ike sin duda a agrada a Peter Lim que el hombre pues tiene derecho también a tener sus buenos su buenos momentos pero el programa de hoy es un programa que yo quiero que sea esta es mi intención Un programa responsable no un programa populista que es muy fácil de hacer hoy probablemente muchos de nuestros oyentes cuando termine el programa y saquen estas dos conclusiones si me adelanto ya pues parece que puedan sacar las cómo se dejó el parece que no estás contento porque ha venido Guedes au parece que te sepa mal que ha fichado Guedes por el por el Valencia en absoluto para cualquier periodista en Valencia los años que hemos tenido que tragar unos dos años de décimo segundo no jugar competición europea esos un retraso periodísticamente hablando para el prestigio para la labor profesional para incluso para que haya menos posibilidad de trabajo para gente yo estoy muy contento que el Valencia haya podido confeccionar la plantilla que ha confeccionado estirando mucho más ahora ya estirando muchísimo más el brazo que la manga pero desde el ámbito deportivo si yo miro estrictamente con el ojo derecho a la parte deportiva yo estoy muy contento que el Valencia tenga hoy mejor equipo que tenía antes de ayer porque con Guedes Valencia mejora mucho más deportivamente sin duda osea así yo hago ese análisis nada más fantástico que el Valencia vaya con Guedes oiga si además de Guedes hubiese podido venir Mariano que lo ha fichado ahora el Real Madrid pues mejor desde ese punto de vista no hay discusión posible pero yo me eleva un poco más yo estoy preocupado porque a mí me preocupa económicamente eh esta operación a mí no me encaja irme extraña salvo como siempre hemos dicho salvo asterisco gordo los que ahora voy a desarrollar ustedes me habrán escuchado a mí decir Hinault gratuitamente porque para decir eso uno habla con mucha gente habla con profesionales financieros deportivos habla con profesionales económicos habla con profesionales de la actual organización del Valencia Club de Fútbol que conocen la contabilidad y las cuentas del club ustedes me habrán escuchado a mí decir una frase de la que no quito ni una entonación usted habrán escuchado decir que el Valencia que ni puede ni debe con comprar a Guedes ni cuarenta ni por cincuenta ni por sesenta ni por setenta suma ampliando capital económicamente el propietario eh claro que se produzcan todavía más ventas de jugadores de las que se tienen que producir para cuadrar números pero si no es con una de estas dos alternativas el Valencia ni podía ni debía comprar a Guedes ahora bien si el propietario va cuando llegue el momento a poner el dinero es fantástico maravilloso porque la otra opción de vender jugadores no depende de ti y de ti depende lo que tú te comprometes a pagar cuando compras un jugador y adquiere un gasto pero de Tim no depende por cuanto vas a vender a un jugador a qué jugador vas a vender cuando te lo van a comprar y eso esos riesgos controlados Si solamente lo fía a eso al final se les controlan como ya pasó la temporada pasada así que vuelvo a reiterar exactamente lo mismo con el ojo derecho muy contentos porque el Valencia tiene todavía mejor equipo pero con el ojo izquierdo porque para ser responsable no puede solamente hacer un análisis forofo no puedes hacer un análisis nada más que con la bufanda o la camiseta no se puede hacer esa por lo menos no es el perfil de nuestros oyentes ni lo pretendo hoy es un día muy bonito para Peter Lim ayer el Valencia no quiso dar ninguna información de hecho ayer hubo una diáspora de informaciones contradictorias sí en diferentes medios de comunicación que o bien fueron teniendo esas informaciones por quien fuera o bien el club o quien fuera del club fue filtrando diferentes historias desde que había una reunión en París con él director deportivo del PSD Anil Murci Peter Lim Mateo Alemán que no era normal porque esta no lo puede negociar el director deportivo del PSOE y él lo tiene que negociar el presidente Nasser el nivel Peter Lim no va a ir a reunirse para comprar jugado con el director deportivo el PSOE se reunió con el dueño con el emir o se reúne con el presidente desde que la reunión ya se estaba produciendo en Barcelona el día del parto Dido desde que luego más tarde cedido había una opción de compra obligatoria y al final jugador se hace en otras condiciones de compra F viva el Valencia no lo hace oficial hasta que publica la foto que sea buscar que era que Peter Lim traiga de la mano Gonzalo Guedes a Valencia para que el propietario que ha sufrido aquí el hombre bastante y que no ha podido venir aquí a Mestalla porque porque habrá pasado su momentos malos etcétera pues que seré un baño de multitudes ayer el Valencia lo hace público y hoy es un día muy bonito como fue muy bonito aquel día que el Valencia reunió a tres mil personas en la ciudad de Lasarte y la ciencia y Juan Soler presentó con la Banda de Música Municipal de Valencia con todas las autoridades una maqueta de un nuevo estadio y como tantos momentos bonitos Se han hecho últimamente en la historia del Valencia estirando más el brazo que la manga y cuando pasa un tiempo tenemos que terminar pagando la factura de haber estirado más el brazo que la manga no es la primera vez que esto sucede qué opinión es un contenido para quien lo quiera entender es un contenido de protección hacia el Valencia ya a mí no me da igual que el Valencia compre los jugadores que tenga que comprar si no se los puede permitir a mí no me da igual porque eso antes o después trae consecuencias o no se sabe cuáles son las consecuencias de que el señor Juan Soler que todos pensamos en su día que era un tío muy listo y que como era muy rico sería un empresario súper preparado todos vimos que empezó a construir un estadio nuevo que iba a costar trescientos millones de euros sin haber vendido todavía el solar del viejo algunos decíamos oiga está usted cogiendo unos riesgos está usted ya está este estirando más el brazo que la manga esta tirando la carreta por delante de las de los caballos está usted comprometiéndose una serie de gastos sin tener ustedes los ingresos seguros es más se fue a una entidad bancaria a Bankia pidió doscientos millones de euros de préstamo y con eso se puso a comprar a Joaquín a Zigic a Manuel Fernandes y anda que no era bonito Juan Soler presentando a Ximo a Joaquín en Mestalla y luego los años tenemos consecuencias ahí está el nuevo Mestalla parado o se creen ustedes que la presencia de Peter Lim aquí no es una consecuencia de haber estirado más el brazo que la manga en su momento porque es alguien que está aquí Peter Lim Si ya hemos tenido muchos momentos de esos ustedes no se acuerdan de la foto de la ampliación de capital ficticia que se hizo para inyectarle ficticia mente al Valencia noventa y dos millones de euros con un préstamo que pidió una fundación que no tenía ninguna posibilidad de generar esos ingresos para pagar las acciones y por lo tanto al final el Valencia era propiedad de un ente fantasma que era la Fundación del Valencia Club de Fútbol y como esa factura no se pudo pagar cuando llegó el banco y se puso serio no apareció Peter en nuestras vidas porque la factura la pagó Peter Lim si es que estos momentos ya los hemos vivido ante muchas veces es menos grave

Voz 1716

21:34

estos el Valencia ya con Guedes vuelve a estar por encima de cuarenta millones de euros de ICIT entonces en este contexto donde tú en todas las cuentas que hagas lo que llaman los técnicos cash flow Tesorería o en la cuenta de resultados ingresos gastos proporcionalmente o al final en oye me he comprado caramelos por ciento quince euros he vendido caramelos por veinticinco euros los trapos me voy menos noventa en todas las cuentas que hagas en ese contexto el Valencia hoy se compromete ah a pagar esta operación de cuarenta millones de euros más diecisiete en variables y un tanto por ciento futuro de una venta y entonces en ese contexto eh yo digo pero lo digo con una Carmen firmeza convicción tranquilidad con vocación de servicio proteccionista hacia el Valencia no con vocación de populismo porque no es mi público no es nuestro público hay una trayectoria atrás les ha recordado dos otra fogonazos de cosas que han pasado recientemente no no hace veinte años lo de Juan Soler no hace veinte años lo de Vicente Soriano ustedes saben que Vicente Soriano quería fichar a Etoo y a Keirrison IV el mes de febrero que no hubo dinero para pagar la nómina de los salarios de los jugadores en época de Vicente Soriano sí es que eso ya ha pasado yo no quiero que vuelva a pasar yo no quiero que el Valencia otra vez vuelva a tener esos problemas ahora abro un gran asterisco el que siempre hemos dicho a mi me parece que el Valencia ni puede ni debe comprar a Guedes y creo que es temerario asumir unos riesgos muy grandes y es muy imprudente salvo que lo que siempre hemos dicho que el propietario amplíe capital Tesorería como ya ha faltado el propietario que es una diferencia a favor que hay ahora mismo el propietario ya ha tenido que auxiliarle hay hay una póliza de ochenta millones de euros que el propietario tiene dejada al club que se le debe de esos ochenta estarán dispuestos a cuarenta y tres cuarenta y cuatro millones de euros aproximadamente deben de estar dispuestos por qué hay momentos en lo que tiene que hacer pagos entre lo que se compromete a pagar por los jugadores que compra y lo que se compromete a ingresar por los jugadores que vende en los que como vas por detrás te falta dinero para pagar o la luz o el sábado el jugador o el corta césped o la luz o el pago al al al club del que compramos a Abdennour de falta dinero entonces salvo que el propietario amplíe capital dando por supuesto que el año que viene el Valencia vuelve a estar en Champions porque todo se agrava más en XXXV treinta y ocho millones de euros se agrava más el problema si el año que viene no estuvieras en Champions por eso esta mañana en el club tienen asumido yo esta conversación la detenido esta mañana en él tú en el club tienen asumido que evidentemente o el propietario cuando llegue el momento tendrá que aportar capital o habrá que hacer dos ventas gordas en el club tienen asumido hoy que antes del treinta de junio tendrán que hacer dos ventas gordas pero será si pueden porque a lo mejor tú quieres vender o necesitas vender dos jugadores voy imagínense voy a poner un ejemplo eh Rodrigo y redes pero a lo mejor no te los compró el PS lleno ha podido venderá Guedes por el precio que quería quería setenta no ha podido a lo mejor tú cuando necesites porque lo vas a necesitar vender dos lubinas de estas de diez kilos cada una a lo mejor no las pueden vender porque tú puedes controlar lo que te gastas pero no puedes controlar lo que ingresas entonces oiga aquí hay tres riesgos descontrolados que sólo uno se puede controlar que es la Champions estar es un riesgo descontrolado no lo sé queremos ventas ya tienen asumido que van a tener que vender dos jugadores gordos pero no lo controlas tú eso ni cuando te compran las jugador ni por cuánto ni qué jugador porque a lo mejor tú no quieren venderá Rodrigo quiéreme prefieren vendrá con Dovi Guedes pero que te compañía Rodrigo ahora lo que sí que controlas tú es inyectar dinero entonces si el propietario que yo esto lo desconozco porque no me lo responden si el propietario ha asumido que oye mira esto es un regalo a la afición me voy a pegar aquí el moco de bajar del avión como ha hecho con Guedes de poner en la foto en el twitter el club soy yo creo que les saldrá mejor que la de al no porque evita de momento saliendo foto en la de Abdennour con Jorge Mendes en el avión suyo esta de Guedes estoy seguro que está de Guedes les saldrá mejor pero si el propietario dice oye mira que este es un moco que me quiero tirar yo coño tengo yo tres mil millones de de euros los dos mil cuatrocientos millones de dólares o lo que sea me da la gana mi pues yo digo señor Lyng muy agradecido yo en particular toda la ciudad de Valencia que usted haya querido aportarle además de cien millones de euros de ampliación de capital prestarle al club cuarenta y cuatro millones de euros que además usted haya aportado cuarenta y cinco mesas para que los aficionados disfruten a Guedes oiga muy agradecido ahora si eso no es así si el Valencia compra a Guedes esta operación fiarlo a los Isis si estamos en Champions si vendemos que tenemos que vender dos jugadores gordos Easy no lo pondrá fin el único que controlables Evelyn seguramente ustedes muchos dirán bueno al final estáis avisando que no puede ser no puede ser que que el Valencia no puede comprar aquella final Guedes está sí ya Ike nosotros en su momento cuando el señor Soler yo creo que está tirando del carro eh ese señor Soler es que a pedir un crédito de doscientos millones ha empezado un campo nuevo no ha vendido solar de Mestalla encima porque decía que es hora de Mestalla por trescientos cincuenta era una oferta floja y eso que ellos entendían de tema de compraventa de solares es en su momento X ya usted no estará estirando más el brazo que la manga oiga usted no está está ve usted es está comprometiendo una serie de gastos Joaquín Zigic Manuel Fernandes etcétera el campo usted ha vendido el otro Solá y sino lo vende que no me no lo va a vender y pero lo que pasa es que queremos quinientos no trescientos cincuenta ya pero si no lo vende que lo que sí que ya te has comprometido sólo cien mil ciento cuarenta millones que hay en hormigón en el estadio viejo jugador Emmanuel Fenández FIGC Joaquín es hoy así que lo tiene que apagar seguro pero el solar de Mestalla donde estamos por venderlo entonces claro Si a tiempo de hacer algo que no se debe siempre es está sí yo ahora me gustaría de verdad lo todavía me mandaron una foto de un chalé precioso en un acantilado en Benita Chain que yo me gustaría me gustaría comprármelo ellos odian Mi padre Papá mira esto es lo que gano yo los que tengo me voy a comprar te échale que vale medio millón de euros hijo no haga eso porque eso no es razonable bueno papá pero es que a lo mejor vendo mi casa de Águilas hizo lo mismo vendo también el coche y me compró un ciclomotor y es que me han hecho una oferta de trabajo que lo mismo voy a ganar el doble de lo que estoy ganando ya predijo que todo eso e Isi pero es que echará si te lo compra cuando vaya notario tu que paga medio millón de euros ya pero bueno pero son un riesgo contra la baba el griego controla riesgo controla yo me voy a casa comprar chalé no decía que no me lo podía comprar pues me lo compró claro tú tú vas firma el crédito si te lo van firmadas en el notario ya está compra echaré ahora cuando toque pagar lo que ha ido que va a disfrutar mis amigos que vamos a hacer una fiesta allí por la noche luego hay disfruta a mi familia que me lo ve va a mediodía comer una paella allí fabulosa no puedo ir ir lo que vamos a disfrutar ahí en el chalé al Kiko ahí encima del monte claro ya ya ya lo sé pero cuando llegue el momento que me vengan trece mil euros de ahí la del recibo de la hipoteca que no bueno pues ya ven llamen ya pues nada vender en mi casa de Águilas me quedaré aquí de de Valencia ya bueno hay sino la vendes cuando necesita el dinero no te la compran de la compran por menos pues a mí eso me parece temerario responsable ahora bien ahora bien si mi padre de me ha dicho hijo no te preocupes que si de falta papá te dará medio millón cojonudo voy me la compró fantástico si el señor Lema ha dicho compra échale compra a comprar Guedes que me quiero yo hijo que quiero yo que tú tenga el chalé ese hombre que te lo mereces que quiero que es una cosa que Papa te va a dar fabuloso cojonudo a mi esto me parece una operación muy temeraria de enormes riesgos muy poco con sable voy a añadir una cosa me pregunto si habrán ejercido su responsabilidad porque no soy yo estoy súper contento de la gestión deportiva que está haciendo Mateo Alemany súper contento de la gestión deportiva que está haciendo y yo estoy muy contento Dios quiera que esté aquí muchos años Dios quiera que límite de un estatus de trabajo confortable a Mateo Alemany in Ia Marcelino para que estén allí mucho tiempo pero Lehmann es el director general del club Él sabe ya que pone en los poderes que notarial mente ha afirmado hoy cuál es su responsabilidad como director general porque el director general tiene obligación de avisarle a su propietario el propietario tiene obligación de saber cómo van las cuentas de su casa pero el director general tiene obligación de avisarle a su propietario oiga señor Lee mire cojonudo que compremos a Guedes pero si compramos a Guedes me han pasado de financiero no que vamos a tener estos problemas y esto atraque en estos meses cuando llegue esto usted va a responder si si no te preocupes me lo pueda por escrito oye que soy el dueño bueno yo lo voy a mandar un mail lo voy a sabe porque luego viene la Madre mías no yo no dije no me lo tenía que haber dicho pues si yo dije pues si tú lo sabías la directora financiera yo me imagino que también estoy seguro que habrá hecho estas advertencia por qué me hago una pregunta la excelencia deportiva o la excelencia en la gestión no es solo a gastar te lo que no tienes deportivamente estirando el brazo más que la manga ya veremos cómo separa eso eso para el populacho para el imbécil mismo de las redes sociales donde abunda en un alto porcentaje eso puede colar pero en un análisis responsable no tiene ningún mérito hacer una buena gestión deportiva gastando lo que no tienes o lo que no debes la excelencia en la gestión es combinar lo deportivo con lo económico porque sino el destino nos lleva a donde nos ha atraído ya este Valencia que esté valenciano es consecuencia de que ha llovido café del cielo me hago una pregunta si el director general del Valencia que Dios quiera que esté aquí muchos años por cierto estoy contento que se fuese Mateo Alemán con Peter Lim Icon Anil Murphy a negociar el tema de Guedes con nasa que Lacy porque sino no hubiera costado bien millón Emma estoy súper contento que haya estado de mayo pero sí Mateo Alemán fuese el propietario del Mallorca en una situación similar hiel fuese el dueño los caos fuesen de su bolsillo Mateo Alemany navideña y ha hecho esta operación yo estoy seguro de lo que yo conozco a Mateo Alemán que no la habría hecho muy probablemente él dirá que si yo digo que no porque no es lo mismo cuando te toca a ti el bolsillo que cuando tú gestiones con el dinero del otro para Maté alemán esto es muy cómodo oye a mí nadie me dice de nada pues yo me gasto el dinero porque cuanto mejor equipo tengamos porque al final a Mateos el está juzgando por la parte deportiva mientan lo deportivo vaya bien el resto le da igual el resto pues el dueños habrá que el dueño en el dueño y de que de que saben la cuenta bien en perfecto ahora yo creo Mateo Alemán o Anil Murci Anil Murcia en su casa en su economía particular porque no tienen muchas nociones de tutelan y lo tiene porque tener como yo no tengo porque tener nociones de diplomacia a de otras cosas no pero yo estoy seguro que Anil Murphy sí sabe que a primeros de año su salario son doscientos mil euros que no sé cuánto es irse va a comprometer a tener gato por cuatrocientos mil iba a llegar el mes de septiembre y a lo mejor no va a poder pagar la luz o Mercadona de eso sus hijos pues seguramente a lo mejor más y Murcia no sé que tengan un padre que le diga oye hijo tranquilo que lo que falte lo pongo yo yo creo que no haría una gestión así a mí me preocupa el club por qué por el club el club no se va a ir ellos sí miren aquí se ha ido Joaquín sea ido Juan Soler se ha ido Bautista Soler se ha ido Paco Roig se ha ido Vicente Soriano ha venido Villalonga se ha ido Villalonga el y se irá Guedes se fue Mijatovic todos esos e Irán pero el club se quedará se quedará en una situación o en unas condiciones en función de cómo lo gestionen los que circunstancialmente pasan por aquí yo ya no quiero ahora que estos está enderezando no me gustaría otra vez volverá asistir a situaciones del pasado hay varía diferencia importante que quiero remarcar ahora hay un propietario que pone el dinero y aussie y ahí cuando hace falta de tesorería lo presta esto es muy importante muy importante ahora se hacen buenas compras de jugadores al ochenta por ciento se hacen muy buenas compra de jugadores ahora hay resultados deportivo dos y ahora hay jugadores que después de una gestión seria de Mateo Alemany de Marcelino apuestan por venir al Valencia como es el caso de Guedes que salvo que hubiera venido el Bayern de Múnich o el Liverpool o un Klum uno en la Juve un club muy apetitoso salvo que hubiese ido a comprar al again pues al PSG un club de ese perfil los otros clubes que han ido a comprarlo Wolverhampton el Huesca Mel Guedes llegó un día el PSL dijo o juego en el PSD sólo jugará en el Valencia ya dos apostó todo venir aquí hice se puso en rebeldía a no entrenar para venir al Valencia hoy el Valencia tiene una mayor credibilidad de seriedad de imagen deportiva por la gestión que se ha hecho la temporada pasada no sé si habré sabido transmitir explicar el mensaje que quería dar sino no lo he conseguido es culpa mía porque soy yo el que se dirige a ustedes y el que tiene que explicar la intencionalidad el mensaje y el fondo de la cuestión quién después de este programa haya entendido que parece que es que no estamos contentos o parece que no sepa para que haya venido Guedes lo siento pero no estoy a su altura para poderse lo hacer entender me reconozco incapaz si después de este programa alguien todavía entiende eso si alguien entiende eso más adelante como siempre Jean tendrá que esa no era la intencionalidad ojalá se den los tres Isis estar en Champions si no habrá que hacer dos ventas muy gordas que ya tienen asumido en el club que habrá que hacer antes del treinta de junio como hubo que hacer la temporada pasada porque oiga que esto no va a salir gratis que tendrá consecuencias o las tendrá para el dueño poniendo el dinero o las tendrá para el Valencia teniendo que vender no dos sino tres jugadores bordos sino estamos en Champions estamos en Champions dos Gordos sea esta mañana yo también me me me preguntaba pues si al final va a tener a Guede vamos a tener que vender en verano a con dos vía hay Rodrigo pues no sé si es no sé si es lo más oportuno quédense ustedes con estas reflexiones hagan las suyas que valen tanto como las nuestra buenas estará