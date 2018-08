Hora 25 Deportes Valencia (28/08/2018)

Voz 2 00:00 en veinticinco Deportes

Voz 1 00:06 Carlos Martínez hola buenas noches hoy es un día de felicidad para el valencianismo queda un poco en el olvido la derrota del fin de semana contra el Espanyol en la segunda jornada de Liga pero hoy el valencianismo está contento lo está desde anoche y lo sigue estando hoy durante todo el día porque hoy es el día de Gonçalo Guedes de esa guinda que faltaba al pastel de una plantilla de Champions así que por esa parte todo es felicidad en el valencianismo lo que pasa es que esa sería si nos quedásemos solamente en eso en que el Valencia ha fichado a Gonçalo Guedes y que ha conformado una gran plantilla nos quedaríamos con una lectura incompleta no del todo amplía y una lectura quizás imprudente aunque es la lectura ciertamente mayoritaria en la mayor parte de la afición valencianista que no quieren más allá que saber que los mejores jugadores que su equipo podía traer finalmente los atraído pero hay que hacer otra lectura hay que hacer una lectura más responsable yo creo desde nuestro humilde punto de vista también obligatoria por la parte que nos toca es la lectura de lo que suponen los fichajes que ha hecho el Valencia o qué está haciendo durante lo que llevamos de verano ahora iremos con esto pero las cifras a grandes rasgos del fichaje de Gonçalo Guedes son cuarenta millones de euros con esta cifra ya se convierte en el jugador más caro de toda la historia del Valencia el anterior más caro era Negredo que costó contando los bonos y las como las comisiones sí treinta y tres millones de euros les ha costado ya de fijo cuarenta millones de euros a los que se le pueden añadir hasta diecisiete más en variables que se podrían ir dando a lo largo de las seis temporadas que el futbolista va a estar aquí en el Valencia vamos a escuchar ahora sus primeras palabras como nuevo jugador valencianista como no jugar en propiedad evidentemente estuvo ya el año pasado aquí pero en un futbolista la cedido por el París Anne Germaine ahora ya es jugador propiedad del Valencia ya era vamos con todo este tema de la guinda que le faltaba al pastel del Valencia Club de Fútbol en el Levante Unión Deportiva Linda también tiene nombre se llama Borja Mayoral y la verdad es que el movimiento que se ha producido hoy en el Real Madrid acerca a Borja Mayoral al Levante el Real Madrid fichará Mariano va a ser la competencia de Benzema en el delantero en el puesto de delantero centro para el Real Madrid lo que le abre las puestas las puertas de salida a Borja Mayoral la opción del Levante es una opción muy seria para que termine recalando aquí después de este movimiento que el Real Madrid todavía no es oficial pero parece que va a hacer fichando a Mariano así que Guedes la guinda del Valencia Mariano Mariano Borja Mayoral probablemente la guinda de levantó un Levante que ayer perdía uno dos en ese partido contra el Celta así que los dos equipos el Valencia y el Levante van a llegar con derrota al derbi al derbi que en principio sigue sin cambiar de horario hoy ha cambiado la Liga de Fútbol Profesional un horario de esta próxima jornada no ha cambiado el del Levante aunque las previsiones climatológicas para el domingo diríamos con ella está subido un poquito pero la Liga mantiene que el derbi se va a disputar a las doce de la mañana del domingo en el estadio Ciudad de Valencia de todo esto hablamos en este Hora veinticinco Deportes de Valencia que como siempre en los lleva hasta las nueve de la noche aquí en la Cadena Ser

Voz 1 04:31 bueno pues cuarenta millones le paga el Valencia al Paris Saint Germain que ha dado facilidades de pago los cuarenta millones el Valencia se los va a pagar al equipo francés a lo largo de los seis años que dura el contrato de Guedes con el con el Valencia así que no hay que soltarlos a tocateja sino que hay plazos para pagar esos cuarenta millones de euros los diez siete millones en variables Se van a dar Si Guedes juega cada una de esas seis temporadas entre treinta y treinta y cinco partidos por año diecisiete no es un múltiplos de tres pero pueden ser perfectamente tres millones en variables y este año juega entre treinta y treinta y cinco partidos tres el siguiente tres el siguiente tres el siguiente tren siguiente dos el el último casi hacen diecisiete tres por cinco años hay dos en el último año son diecisiete en variables en función del número de partidos que Guedes juegue vistiendo la camiseta del Valencia y además el París Anne Germaine tendrá un porcentaje pequeño según nos dicen desde el Valencia pequeño porcentaje en caso de que el Valencia termine ante estos próximos seis años traspasando al futbolista la lectura positiva para la afición evidentemente es que las estrellas que ya había el año que el año pasado se han quedado y que además esas estrellas con doble Guedes fundamentalmente que estaban cedidos este año ya son propiedad del año pasado no eran propia del Valencia y ahora el Barcelona ha fichado a los dos a Colombia a quienes pero la otra lectura que como decía al principio es también obligatoria es obligatoria es responsable y que la hacen también desde el valencianos consta que la hacen en en el en el Valencia es que llevan ciento quince millones gastados en fichajes en este verano después de que el ejercicio anterior dieron treinta y dos millones de pérdidas es decir no está siendo una gestión económicamente hablando prudente está siendo más bien temeraria la que está haciendo el Valencia el pasado hicieron lo que llamaron riesgos controlados no vendiendo jugadores antes de empezar la temporada iniciando lo todo a una buena temporada y vendiendo los después con esta fórmula vendieron a Cancelo solamente es decir los riesgos controlados se volvieron algo descontrolado es la temporada pasada ya este año vuelven a hacer lo mismo lo fían todo aquel Valencia haga una gran temporada gastándose mucho dinero en verano

Voz 4 06:37 pero equipazo no es sinónimo de éxito

Voz 1 06:40 demente esta más cerca de conseguir el éxito con un equipazo que con un equipo más mediocre pero no es sinónimo de éxito de éxito y habrá que vender habrá que vender otra vez estaremos antes del treinta de junio del próximo año pues peor que el año el año pasado pendientes de que el Valencia venda a peces gordos de su actual plantilla porque las los números sino no salen salvo que

Voz 4 07:02 que Peter Lim que eso no lo saben nadie ahora mismo en el club diga el fichaje de Guedes viene de mi bolsillo

Voz 1 07:11 haga una nueva ampliación de capital de cuarenta o de cincuenta millones de euros para costear de su bolsillo el fichaje de Guedes Hinault por tanto no hacer que se tambalea en un poquito más las cuentas de el del club porque sino como les digo sino lo pone de su bolsillo habrá que vender jugadores importantes antes de que se cierre esta temporada antes del próximo treinta de junio pensando en que vaya a haber Champions pensando el que el Valencia se Huelva clasificar para la Champions porque sin ir más lejos el Valencia el año pasado tuvo un fair play de ciento trece millones de euros este año lo ha subido a ciento cuarenta y seis porque juega Champions pero si no juega Champions la siguiente temporada el fair play volverá a ser de ciento trece o más o menos de ciento trece entonces no cabrá todos los jugadores que hay ahora mismo en la plantilla en ese fair play sino se juega Liga de Campeones hoy el recibimiento ha sido brutal a Guedes en el aeropuerto de Manises y estas son sus primeras palabras como valencianista todavía no hay hora fijada para la presentación oficial como nuevo jugador del club

Voz 5 08:06 estoy muy contento y con ganas de devolver a entrenar y a jugar pegado tienes menos y es muy difícil para mí porque es que me que me quería venera del Este pero la situación está un poco complicada eh pero cuando siempre is desea a mí me impresor que que me gustaría queda animales eh y que quería quedarme bonencia

Voz 1 08:27 así que ha sido fundamental lo que él ha dicho desde el principio del verano es decir su deseo de jugar en el Valencia para que finalmente la operación haya llegado a buen puerto la que pretenden Levante que llegue a buen puerto es la que les decía al principio de Borja Mayoral el agente de Borja Mayoral ya sabe en boca del Real Madrid que su situación ha cambiado hasta ayer no se movía del Real Madrid porque era el suplente de Benzema pero a partir de hoy va a cambiar porque Mariano va a fichar por el Real Madrid le cierra esa puerta por lo tanto a Borja Mayoral ya sabe el futbolista que tiene la puerta abierta para salir cedido opciones tiene en la Bundesliga que es otra liga que como la española no ha cerrado todavía su mercado IN España fundamentalmente la del Levante Paco López entrenador del Levante está haciendo lo que Marcelino ha hecho con todos y cada uno de los fichajes que han llegado no solo este año sino el anterior llamarles personalmente darles se entienda bien el coñazo para que terminen convenciendo se de venir aquí Marcelino le ha salido muy bien en el Valencia Paco López pretende lo mismo llamando también él personalmente a Borja Mayoral para que se convierta en estos últimos días de mercado en nuevo jugador del Levante Unión Deportiva que ha cedido a su vez a Iván López al Nàstic de Tarragona quedándose el Levante una opción de si necesita repescar lo en el mercado de invierno pudiera hacerlo respecto al derbi lo que les decía no ha cambiado de horario y eso que la Liga ha cambiado un horario de la próxima jornada ha pasado el partido entre el Celta y el Atlético de Madrid cómo no se va a jugar el partido entre el Rayo y el Athletic Bilbao el sábado de las cuatro y cuarto a las seis y cuarto de la tarde pero no toca de momento el del Levante aunque la previsión meteorológica ha subido de los veintinueve a los treinta un grados de temperatura