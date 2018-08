Informativo de las 7.20 Hoy por Hoy Valencia (29/08/2018)

el primero no se respetan los ciento cuarenta y cinco metros que tenía al cauce del río antes de la construcción del circuito de Fórmula uno un espacio dice Ribó que se ha de devolver a la ciudad porque tiene que ser para todos los valencianos y que en el futuro se convertirán la prolongación hasta el mar del Parque Natural del Turia el alcalde critica también que no se haya previsto en ese proyecto el soterramiento de las vías del tren o que se pretenda destruir algunos edificios en la zona como el cuartel de la Guardia Civil

Voz 7

02:14

que no respecte el C3 que tenían Rivo habanos de que esfera concretamente en el Circuit de Fórmula uno sale tornar a ese país Ken de pensar en un spi pera Tots els Valencians que es la prolongación del Paseo de Valencia al mar según ahí fundamentado también el tema de que no diga prevista el soterramiento de las vías del tren no pueden pensar no merecen en el país del Ground sino que en de pensar en el Parque del Turia Sense soterrar no pues no pueden prolongar el parque de pensar en Nazaret Moreres mental