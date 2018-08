Hoy por Hoy Comunitat Valenciana (29/08/2018) - Tramo de 12:20 a 13:00)

Voz 1 00:00 hoy por hoy Comunitat Valenciana

Voz 2 00:12 de podemos decir que estamos en una de las países con una legislación más avanzada en cuestiones concretas de violencia de género contra la lucha pro lucha contra la violencia de género y sin embargo vemos cómo las agresiones siguen aumentando vemos cómo el número de muertes no desciende eh es un problema educacional no ya no es no es sólo un problema penal este problema no va a encontrar solución por vía penal por vía penal se ha avanzado muchísimo hay que encontrar solución por vía educacional por vía concienciación

Voz 0809 00:46 qué tal está muy bien empezar cualquier cosa recordando lo ya vivido te da la verdad una perspectiva estupenda de lo que queremos para hoy

Voz 0809 01:03 hola qué tal cómo están en bienvenidos empezamos dándoles la bienvenida a todos Alicante Castellón Valencia y también aquí que el Encina cada día

Voz 3 01:11 el menos malo así un poco manchado sí de tomate si es que Chus bueno mientras no sea sangre no

Voz 4 01:21 pero que no no no va todo estupendamente lo digo porque como ya saben que hoy es ese día tan especial donde miles y miles de de personas muchos de ellos extranjeros se han acercado hasta nuestras tierras para disfrutar de ese acontecimiento de la Tomatina

Voz 0809 01:35 creo que después de las fallas debe ser la fiesta más conocida internacionalmente sí sí sí sí

Voz 4 01:40 porque si buscas por internet desde luego hay muchísimas referencias en cualquier parte del mundo así que es muy probable que sea tan conocido no

Voz 4 01:56 no no ponemos en marcha una startup tenemos ciertos problemillas así que se ha creado una startup para ayudar a las startups me dicen esto demuestra hablaremos con Jorge que es el CEO de de Muse para que nos cuente más detalles y además nos vamos a acercar hasta una población de la Comunitat Valenciana bueno no excesivamente grande pero conocida por un aspecto

Voz 3 02:25 es que no quiero desvelar datos que tiene que quedar así la cosa como Medicine gana realmente desvela que decir sin esfuerzo enorme lo contaré sin contar no es complicado

Voz 4 02:36 pero bueno es el tiempo que dedicamos todos los días pues esas poblaciones a lo mejor no son demasiado conocidas a todos nos gusta destacar aquí en el programa

Voz 0809 02:45 bueno pues vamos lo primero en estos días de trasiego de idas y venidas todavía hay personas que empiezan y acaban las vacaciones vamos a conocer cómo están las carreteras de la Comunitat Valenciana

Alfonso Martínez muy buenas bienvenido

Voz 5 03:02 Alfonso Martínez muy buenas bienvenido

Voz 8 03:04 hola qué tal a esta hora de miércoles veintinueve de agosto no encontramos complicaciones en la red de carreteras de la Comunidad Valenciana la circulación es fluida y cómoda tanto en las principales arterias de entrada y salida como en la red secundaria no hay dificultades por tanto tampoco en los accesos a las tres provincias de la Comunidad así que desde la Dirección General de Tráfico tan sólo nos queda recomendarles e insistir les planifiquen con tiempo sus viajes y por supuesto moderen la velocidad

Voz 0809 03:35 muchísimas gracias Alfonso hasta luego

nosotros sí que tenemos la garantía de que los servicios informativos de la SER para toda la Comunitat Valenciana nunca paran Julián Jiménez demasiado limpio te veo oye

Voz 11 04:16 bueno me imagino que me me me claro a estarás haciendo alusión a la tomatina de Buñol exactamente pues sí pues sí ha puesto camarilla de Buñol es el evento no de del día no es la noticia la noticia de la jornada bueno pues la buena noticia la buena noticia es que de momento no hay que no hay que lamentar ningún tipo de incidente reseñable por lo menos nos ha llegado nada desde Buñol lógicamente bueno pues el operativo setecientos setecientos efectivos setecientas personas desplegadas entre Guardia Civil Policía Nacional Policía Autonómica Policía Local voluntarios Protección Civil he vigilantes de seguridad es decir que que todo está bien preparado y planificado con tiempo para para evitar cualquier tipo de incidente estaba blindado practicamente Buñol desde anoche desde las once y bueno por lo que hemos visto a través de las imágenes que hemos difundido en streaming en directo desde nuestra página web en la página web de la Cadena SER pues hemos visto es una fiesta muy roja e ignoradas que sabes que era una de las

Voz 3 05:15 novedades todas las festero los organizadores de la

Voz 11 05:18 Athina incluso las autoridades han sido una camiseta morada no en referencia a la campaña no es no no para hacer más patente no en la necesidad de que las mujeres denuncien pues se cualquier tipo de acto actitud machista no y bueno pues lo hemos visto las imágenes ex morados sea mezclado con con el rojo y bueno ahí hemos visto mucho mucho tomate y ese escenas algunas secuencias en algunos momentos muy divertidos no como a la gente pues se acabará la batalla a las doce en punto con el último Chopin dato pues como ha sea bañado en esa piscina de de tomate no que que se ha convertido las calles del centro del Centre de Buñol pero no sólo de Tomatina vive en la actualidad

Voz 3 05:59 yo no soy Tomatina vive fíjate

Voz 11 06:02 por utilizar un símil podrían haber acabado a toma trazos pero no ha sido así ha acabado de buen rollo por decirlo de alguna manera reunión en Express entre el presidente de la Generalitat Ximo Puig y la vicepresidenta del Consell Mònica Oltra después de esos encontronazos protagonizados por el PSPV y Compromís bueno los dos partidos que conforman el Gobierno valenciano todo hacía presagiar que que que bueno que de esa reunión se tenía que reconducir la cosa se ha reconducido nos dicen desde sus entornos que que bueno que la reunión ha sido cordial que hacía una reunión de trabajo que han limado asperezas pero que que en realidad no han hablado prácticamente nada de todo lo ocurrido recordemos que unos y otros socialistas y Compromís han ha agitado las redes sociales

Voz 4 06:43 estos días en contra eh

Voz 11 06:45 por lógicamente de ese acuerdo el que alcanzó el miércoles pasado el president de la Generalitat con la ministra de Hacienda en materia de financiación autonómica algo que no lo a gusto que fue insuficiente para Compromís también se armó un lío por esa comisaría especializada en violencia de género anunciada para la Ciudad de la Justicia no gustó en algunos foros no defendieron en otros bueno pues en realidad lo que han hablado Mónica Oltra y Ximo Puig es de nuevo curso político de del arranque del curso político del debate de política general de del día once de septiembre de cómo se va a intensificar la actividad parlamentaria en el tramo final de la legislatura IU bueno básicamente de estas cuestiones no hay sueldos de los presupuestos presupuestos de la Generalitat que se tienen que conformar en las próximas en las próximas semanas y poco más ha sido una reunión de de un ahorita en el Palau de la Generalitat no quería hacer declaraciones a la salida bueno pues hemos podido saber pues que que han limado asperezas que era lo importante y ese sería el titular de alguna manera ya con la cruda realidad nos topamos Elena porque está declarando ante el juez el último el último asesino de una mujer en la Comunitat Valenciana el autor de ese crimen machista de Orihuela hasta declarando te juez y presumiblemente ese ordenara si no hay contratiempo su ingreso en prisión y hablará también de de agresiones homófobas se ayer contábamos contábamos la última en Valencia en el metro un chico bueno pues que rozó ser recibido insultos y amenazas por parte de de un de un sujeto iban hoy hemos hablado con con Movimiento contra la Intolerancia no hay iguana unos dicen que que bueno que es por desgracia en verano como la gente tiene voy frivolizar mejor mucho tiempo libre pues se lo dedica a meterse con los demás no ha

Voz 12 08:26 agredir y demás entonces éramos tensiones así no en efecto y entonces sí que es cierto que detectan cierto repunte de agresiones homófobas pero que bueno que que que hay que denunciar siempre se produzcan en la época del año en la que

Voz 11 08:39 se produzcan mensaje que nos lanzan desde Movimiento contra la Intolerancia

Voz 0809 08:43 pues Julián muchísimas gracias de escucharemos a las dos en punto de la tarde

Voz 11 08:46 vamos a todos gracias a estos hoy nos importa

Voz 0809 08:48 pero tengo ganas de deportes mira como no hay chicas en la redacción de deportes alguien tiene que hacer así de caprichosa de hoy te quiero y mañana no pues ese rollo han Guaita bienvenida

Voz 3 09:07 hola buenos días no hay pero podría haber perfectamente debería perfectamente y no es mi ventanilla los mi ventanilla pero llamaremos a la ventanilla es adecuada pero esto hay que solucionarlo pillemos haremos lo posible

Voz 0691 09:18 es el día de Guedes Guedes es el jugador más caro de la historia del Valencia cuarenta millones de euros de fichaje ayer llegó a Manises expectación selfies

Voz 3 09:30 cientos de personas esperándolo mano de Peter prácticamente de la mano de Peter Van así como cogido quería la foto

Voz 0691 09:36 él quería la foto Elche para que hubiera tenido problemas de aprecio aquí en Valencia durante años y el fichaje de decir va a hacer ganar en el entorno muchos adeptos Si hay mucha gente que lo quiera el chaval todavía no ha sido presentado por el Valencia pregunto ahora para poder contarlo aquí contigo pero para presentar a jugar oficialmente tiene que llegar la documentación firmada de su equipo anterior que es el peces ya no ha llegado al Valencia está descartado que lo presenten en esta mañana jugador está bien ayer cenó muy bien en uno de los en pollos gastronómicos más tira

Voz 5 10:06 no que no me consta que hacerlo muy bien

Voz 0691 10:08 en un restaurante conocido muy cercano al campo de Mestalla lo normal es que el Valencia lo presente esta misma tarde que entrena con normalidad y sin Marcelino aquí de juegue el derbi estamos en semana de derby Levante Valencia el domingo a las doce porque va a ser el domingo a las doce aunque Sanidad recomendó que no se jugara domingo a las doce por el calor que puede hacer con una temperatura estimada de treinta grados recomendó a medida que se jugará más hacia la noche pero la Liga está en otros temas la preguntaban el Valencia no hay comunicación oficial para el cambio de horario lo que no significa que no se haga porque el último cambio horario que fue un partido el Sevilla Sevilla Villarreal lo cambiaron un jueves todavía es miércoles así que estamos pendientes aunque en el Valencia creen que ya no gana cambiarlo y que va a ser el domingo a las doce y mañana a estas horas subiremos también espero que te apetezca deporte mañana y mañana también porque mañana es el sorteo de la Champions es a las seis de la tarde pero por la mañana ya sabremos la composición de los bombos en función de lo que pasa esta noche con el partido del Benfica de Salzburgo mañana por la mañana subiremos a contaros el bombo en el que está el Valencia esto es complejo pero lares mañana vamos de modo que mañana vamos de bombos y que si está el Valencia el bombo cuatro mal asunto si está en el tres millor asunto pero hasta mañana por la mañana no podemos contarlo

Voz 3 11:21 el deporte es esta Teresa hay muchísima tenéis siempre hay hay tomas ayer exactamente pues muy bien ya lo has dicho tú Guaita

Voz 24 15:06 a quién le eh

Voz 5 15:10 doce treinta y cinco minutos en este Hoy por hoy para toda la Comunitat Valenciana a punto de volver ya la monotonía a la cotidianidad al cole al trabajo a todos esos idiomas metemos en el mundo del éxito empresarial de la Comunitat Valenciana hay una incubadora valenciana ahora explicaremos qué es esto bueno vamos aquí a sacar bollitos de huevos ni nada por el estilo que ha experimentado una explosión muy destacable hablamos de de Myung y hablamos con uno de sus responsables fundadores Jorge Debón muy buenas Jorge muy buenas hablamos de éxito empresarial pero tienes pues no vamos a decir nada pero eres un crío para mí un crío te estoy mirando y digo jolín que bien qué qué plataformas de este tipo de la Comunitat Valenciana estén explotando de una forma tan espectacular gente con talento joven esté haciendo cosas tan importantes

Voz 1906 15:53 sí la verdad es que el el ecosistema emprendedor en aquí en la Comunitat ha evolucionado muchísimo en los últimos años y creo que bueno en el caso nuestro endémicas como incubadoras a como como agente que ayuda a otros emprendedores la ayuda yo creo que es es bastante claro porque porque creo que es un ecosistema que ha crecido muchísimo

Voz 5 16:11 vamos a explican poco lo de la incubadora eh porque ya lo hemos oído muchas veces en medios de comunicación y últimamente en los últimos años la verdad es que muchísimo más pero yo estoy convencida que muchísima gente en sus casas no sabe realmente qué es esto de una incubadora

Voz 1906 16:22 es decir una incubadora de de startups de proyectos tecnológicos innovadores sobre estos Internet al final la incubadora como como el propio nombre indica es algo parecido al encuadrar los bebés no porque ayudan los proyectos en la fases más inicial cuando están empezando cuando están haciendo cuando empiezan a sus primeros pasos desde que el el equipo fundador se une para decir que quiere montar una idea de negocio e Illes cuando lanza el producto al mercado ya empieza a preparar para levantar su primera ronda de financiación eh pues el el digamos el tipo de agente eso de empresas que ayudan a este tipo de proyectos llaman incubadoras nosotros somos la incubadora que que nació en Valencia hace cinco años y que desde desde la Comunitat Valenciana Nos hemos expandido al al resto de España

Voz 5 17:02 exactamente dónde estáis en qué lugares está ya Travolta

Voz 1906 17:05 pues nosotros empezamos en Valencia hace cinco años y medio e hace dos años montamos también en Madrid en Barcelona hace un año y medio y este año hemos abierto en en Bilbao y en Málaga a estamos preparándonos para lanzar en en Londres como primera ciudad internacional al final del dos mil dieciocho pero vamos a montar Demi en otros países durante el dos mil diecinueve veinte y ahí en adelante seguiremos internacionalizado

Voz 5 17:26 realmente vosotros hacéis de intermediarios entre entre para que lo entendamos se entre la pasta y la idea

Voz 1906 17:31 eso es nosotros así de claro así de claro

Voz 3 17:34 a nosotros lo que nos llegan son emprendedores individuales

Voz 1906 17:36 que se apuntan a nuestra incubadora sabes apuntan a un a un evento que hacemos de de selección de emprendedores que se llama o les tarta cada vez que abrimos una convocatoria de de este evento se inscriben pues depende de la ciudad entre doscientas cincuenta Hay quinientas personas de entre todos los emprendedores que se inscriben que vienen sin una idea de negocio es decir vienen ellos a título individual para decidir emprender lo que vienen a buscar a nuestro evento es un cofundador unos cofundador es decir socios para para arrancar su proyecto identifican con nosotros una oportunidad negocia una idea de negocio que desarrolla entonces de entre esas doscientas cincuenta quinientas personas que se inscriben solamente seleccionamos a los treinta mejores para participar que suelen ser diez personas de perfil de negocio diez de personas de perfil de mal

Voz 0691 18:15 qué tipo de personas con perfil técnico informado

Voz 1906 18:18 digo entonces esas treinta personas que participaron eventos sin conocerse de nada acaban encontrando al al cofundador de de su empresa

Voz 5 18:25 la noticia de estos últimos días es que cada vez recibís más pasta

Voz 1906 18:29 eh cada vez que ha conseguido es decir hemos pues ya ayudar a los emprendedores que que llegan individualmente a nuestro pro a nuestro proceso de selección a este evento que organizamos eh cada dos meses que llegan sin equipo que les hayamos a encontrar un equipo que les hayamos encontró una idea de negocio que les formamos durante seis meses en nuestra incubadora endémico después de los seis meses consiguen una ronda inversión depende el proyecto pues suelen con una ronda de cien ciento cincuenta mil euros incluso hasta medio millón de euros Pardilla iban creciendo en todo este tiempo hemos montado cuarenta y cuatro empresas a las cuarenta y cuatro empresas han levantado diecisiete millones y medio de euros Denver lo que no está nada mal como como pasta como tú dices que que consiguen los proyectos cuál es el porcentaje de

Voz 5 19:06 de éxito y de fracaso logos las empresas con las que trabajar

Voz 1906 19:08 el presidente en el sector la verdad es que la razón por la que nosotros decimos arrancarlo esta incubadora de mío es porque la tasa de supervivencia en este tipo de compañías los primeros tres años está por debajo del diez por ciento es decir una tasa bajísima en nuestro caso hemos consiguió dar la vuelta a ese diez por ciento lo hemos convertido en setenta y ocho por ciento es decir gracias al trabajo de crearlos equipos desde cero en Demi o a través de nuestro evento les tarta o con cómo te cuento de trabajar con ellos durante seis meses de elegir muy bien la idea de ayudarles a conseguir la inversión la pasta cada vez que la necesitan en cada una las rondas invasión que tienen hemos conseguido que en los primeros tres años la tasa de superviviencia esté en el setenta y ocho por ciento es decir de las cuarenta y cuatro empresas que montamos hace cinco años a día de hoy continúan eh XXXV que es ese ese setenta y ocho por ciento

Voz 5 19:52 qué diferencia hay entre la persona de forma individual que tiene una idea decide montar un negocio y la persona que entra dentro de una incubadora son dos formas diferentes de emprender

Voz 1906 20:00 yo creo que es lo mismo es decir al final lo que lo que lo que suele pasar es decir hola problemática o con el reto que se encuentra la mayor parte de los emprendedores con decía arrancar una una idea sea por su cuenta sea una incubadora o en cualquier formato es que tienen que asumir muchos riesgos es decir tú te pones a montar abrir la persiana de tu negocio necesitas levantar una ronda inverso John vivir sin sueldo durante un tiempo indeterminado que a veces pueden ser seis meses doce dieciocho veinticuatro de media un emprendedor para poner en marcha un proyecto desde que deja su trabajo hasta que el proyecto ya levanta una ronda inversión empieza a tirar de reaccionar suelen pasar dieciocho meses nosotros lo que hemos hecho es condensar en seis meses el tiempo que tardan en en conseguir una primera ronda inversión en estar formados en tener el equipo y la idea puesta ya en el mercado

Voz 5 20:44 vale incluso tenemos ejemplos en la Comunitat Valenciana de de marcas que han trabajado con vosotros y que siguen haciendo que empezara empezaron en el entorno digital ya han aterrizado en la tierra que digo yo hoy han creado incluso tiendas como singular y lo hemos visto en los últimos meses qué joyería bisutería creada para un perfil de de es muy jóvenes Levante nacida aquí empezó en en un portal digital ya está entiendas con unas colas para entrar impresionante

Voz 1906 21:09 tres Serantes habéis visto el caso es singular y yo creo que es una de las empresas hemos montado ante mí porque singular una ciudad desde cero endémico los emprendedores los fundadores Paco y Christa se conocieron en nuestro evento de selección de emprendedores estuvieron formándose con nosotros durante durante más de seis meses recibieron la primera ronda inversión con nosotros desde desde el día que empezaron ellos incluso identificaron la oportunidad de negocio dentro de de Demi dentro de esta incubadora y la verdad que el caso es singular en caso de crecimiento astronómico porque están bueno están ya facturando varios millones de euros por Internet habrán hecho la puesta de meterse en sí en el el como dices en el Retail no en las tiendas físicas han montado dos primeras tiendas físicas en Valencia están a punto de abrir dos tiendas físicas en Madrid ahora mismo y por tanto pues bueno justo lo que tú dices marcas creadas en la en la Comunitat Valenciana que que que han crecido y que algunas de ellas hemos tenido la suerte de que han nacido dentro de Demi

Voz 5 21:53 ha sido nombrar de una marca física e iluminado la cara si es decir es un poco como tus hijos no pasar de lo joven que eres

Voz 1906 22:02 o sea me hablas de cualquiera de nuestras empresas da igual que hables de cuide Doom de singular doodle and got the city box o de influencia hablábamos antes que cualquiera de de las start ashkenazí Demi como tú dices a la cara encima al caso de singular hubo el caso de cuide Un son casos muy bonitos porque nacen en el mundo online que parece como tecnología digitalización que es hacia donde están empezando y las cosas pero conectan también montando tiendas en el punto físico lo cual también hace más cercano todavía la presencia de esa marca digital en en la calle no en más la acerca más todavía los seguidores

Voz 5 22:32 este va a ser el futuro esto de auto trabajo al final el Crea tu propia perspectiva empresarial va a ser el tu crees que el futuro sobre todo para la gente joven

Voz 1906 22:39 absolutamente sea pienso que que ya estamos en un digamos en un arranque imparable de de que cada vez le

Voz 0691 22:46 las personas pues bueno son

Voz 1906 22:48 saben que que de su trabajo de sus méritos no esa meritocracia va a depender el el que acaben el trabajo en el largo plazo no saben que los trabajos duran poco tiempo primero porque la gente cada vez más es más exigente también con la empresa para la que trabaja también la empresa es exigente con los resultados la eficiencia cada vez eh yo creo que menos gente piensa en el trabajo para toda la vida en gente yo tengo veintinueve años gente de mi edad pues muy pocos piensan un trabajo para toda la vida yo creo que hacia dónde tenemos que ir es hacia que la persona que monta sea que trabaja con su trabajo monta un proyecto pues tenga una parte relevante del del de la compañía no del del proyecto entonces por tanto al final pues ese autoempleo ese emprendimiento yo creo que es la tendencia más fuerte que tenemos ahora mismo

Voz 5 23:28 bueno como estamos todavía de vacaciones sobre todos los estudiantes probablemente hay algunos universitarios lo estudiantes a lo mejor en el último año de carrera que te estén escuchando insiste diciendo ostrás pues voy a ver qué les dirías a esas personas

Voz 1906 23:40 cantan los los emprendedores que están dentro de universidad que ya tiene la inquietud yo creo que son los los esas ese es mi verdadera debilidad porque creo que son los que al no haber pasado por el mercado laboral muchas veces la mente más frescas son son

Voz 5 23:54 más limpia va a Miami con más justo porque yo no

Voz 1906 23:56 nunca del trajes un montón de Corporate si tal al final entras en esa guerra no de dentro de las organizaciones que muchas veces un poco no es no es tan tan bonita nuevo tan inspiración como cuando veces en una profesión todos yo creo que cualquier emprendedor cualquier cualquier persona que se sienta mínimamente emprendedor lo que le animaría esa que empieza a aprobar es decir aunque sea con sus amigos con con cualquier familiar con que que empiece a aprobar a montar algún proyecto que se acerque al a los eventos que se montan alrededor de de las startups de de todos los eventos de tecnología que al final es donde más auge ahí donde más más proyectos están creando eventos como el nuestro como nuestro All Start aunque montamos en endémico en el que como digo cada convocatoria se inscribe entre doscientas bueno hay quinientas personas y lo hacemos seis veces al año en cada ciudad estamos en cinco ciudades ya han pasado ya más de seis mil emprendedores por nuestros eventos pues lo que animamos es que un emprendedor o una persona que sienta emprendedor que esté estudiando la universidad se lance a montar un proyecto es de un evento como nuestro All startup

Voz 5 24:51 para ser emprendedor aparte de una capacidad de sufrimiento notable características tienes que tener

Voz 1906 24:57 bueno yo creo para ser emprendedor digamos que lo más importante es que cómo manejan tu tolerancia a la frustración al fracaso es decir a emprender implica que te has equivocar muchas veces y yo no es la primera empresa que monto yo anteriormente hemos estado empezaste con veintitrés está la empecé con Veintitrés empezado emprender con veinte años estaba estudiando por eso digo que hablo con conocimiento de que se estatal experiencia sorteo al menos con sintiéndome como el estudiante que está en mitad de la carrera decide si se lanza a emprender o no entonces cuando monté mi primera empresa Monte con veinte años y a los veintidós la tuve que cerrar y encima me quedo con una deuda personal lo saque que que fue bastante duro y muy muy intenso luego montó otra empresa también un año y al final la tuvo que queda Hari finalmente monte Demi después de cinco años pues hemos empezado a crecer y estamos en un punto bastante bonito la verdad pero yo lo que diría es que la la habilidad más importante que tiene que tener cualquier es esa tolerancia la Alfar acaso porque se va a equivocar muchísimas veces yo creo que que debe ser una persona con mucha capacidad a trabajar en equipo muy simpática porque es fundamental no emprender sólo es decir que acaba de emprendiendo un equipo que te complemente y que en el dúo el camino que va a suponer durante años para ti para tu círculo para tu familia para tus amigos la dedicación que has de tener que tener el proyecto porque nosotros hablamos de que emprender no nos emprende Full Time emprenderse se emprende Full Life

Voz 12 26:22 decir que tuvo alcalde Bones toda tu vida al veinticuatro siete de verdad

Voz 1906 26:28 el proyecto todo es tienes que mentalizar te doy mentalizar a todo tu círculo y por tanto rodearme de otros socios que te ayuden cuando tú este es el momento más bajo a tirar para arriba yo creo que es fundamental

Voz 5 26:37 pues Jorge Bonn un placer escuchar a gente tan joven con tanta es Penta que decimos en la Comunitat Valenciana sobre todo con tanto talento e que esto siempre me gusta destacarlo la gente joven con talento que está haciendo cosas muy importantes que tiene fuerza muchísima valentía yo creo que sois unos valientes tremendos muchísimas gracias por estar contando estas cosas tan bonitas para toda la Comunitat Valenciana un placer

Voz 1906 26:58 gracias placer eh eh

Voz 5 27:45 ahora ya prácticamente están limpiando estás con la con las mangueras dando agua pero después de el talento de la Comunitat Valenciana nos vamos a la fiesta por excelencia de la Comunitat Valenciana la Tomatina nuestro compañero Ximo más mano han estado allí Ximo cómo te ha ido cómo estás

Voz 28 27:59 hola qué tal muy buena atención a un placer centrados día más mismo miércoles de agosto con todos vosotros para todos los oyentes de la Comunitat y contarles que la Tomatina ha vuelto a ser un éxito como desde hace más de treinta años aquí seguimos pero siento éxito tras éxito la preciosa caras es más internacional caladas no pasemos mejor hace poco más de que ahora ha sonado la carcasa se ponía el punto final a la Tomatina un año osa una hora de batalla II Guerra batallador Tomás es un cuarenta y cinco mil kilos de tomates limite esos mucho siempre recordar que os tomate no es apto para comer desde destinada únicamente excesiva para la Tomatina pero lo asesinado eso al azar los los unos contra los otros no haber ningún problema claro siempre es una batalla muy sana tiñe de rojo el pueblo de Buñol además el centro neurálgico yo y nos ha respetado el tiempo la previsión nos hacía pensar que podría ser como la del año pasado fue algo precisa pasada por agua incluso

Voz 5 29:02 bueno para nuevos o no el único

Voz 28 29:05 ha sido el habitual antes de que empiece la pieza en los balcones de arriba el recorrido cuando gana a todos los participantes se les dan un poquito de refrigerio también para todos porque son muchas horas esperando a que empiece la batalla Pepa el los siete camiones que portan esos ciento cuarenta y cinco mil kilos así que lo mejor de todo es que un animal podemos decir que hemos disfrutado la fiesta los habitantes de Buñol Valencia Ciudad de la Comunitat está España si lo todo el mundo cansado de ver

Voz 29 29:37 y ha habido o ha sido

Voz 28 29:40 ticos hoja o sea de China a Estados Unidos de Nueva Zelanda los habituales de la Tomatina que no me pregunta es porque pero como es hoy una fiesta el último en agosto en un pueblo de la Comunitat Valenciana y miles de metros Elena para Benigno ha vivido en primera persona la Tomatina

Voz 5 29:59 buenos que pasarlo bien yo creo que nos gusta a todos estemos donde estemos en cualquier lugar de del planeta oye Ximo ya sé que los periodistas estamos acostumbrados a contar la actualidad así como con entrada con desenlace feliz y con final con los datos habituales pero pronto un poco sentimental Ximo tú que eres de Buñol que se siente dentro de la Tomatina

Voz 28 30:16 hombre pues dentro de la Tomatina pararlo prácticamente como las prepararlo durante todo un año oportunas concluye ya no vamos preparando para la Tomatina siguiente siempre vamos al mismo punto que es el punto en el que vamos desde niños curioso porque cara a gente como decía de todas las nacionalidades hace todos los punto cero en el punto en el que yo estoy levanto la vista idea gente de Buñol es porque nos concentramos todos en el mismo sitio gente que llevamos años y años yo he ido pasando las generaciones desde empezábamos a ir con nuestros padres nos dejaban por primera vez participar cuando la Tomatina todavía no estaba tan masificada hemos vivido toda la evolución hasta que llegó un punto en el que era muy difícil entrar ya el Ayuntamiento tome cartas en el asunto de restringió la entrada poniendo acceso exponiendo las pulseras cobrando entrada plenarios que sean fuera de Buñol pero al final una liturgia es vivir el día más especial las fiestas para que no estamos preparando ya desde por la mañana con el almuerzo con los amigos luego prepararnos con el atuendo que llevamos reservados durante todo el año cuando la camiseta hija o algo rota pues la reservas para la Tomatina Mi nada es durante una hora es soltar toda la adrenalina que llevas dentro y una de las fotos el recuerdo en la Tomatina dos mil diecinueve

Voz 5 31:45 este año ha habido una cosa que me parece básica que es utilizar esa plataforma conocida por todo el mundo pagará en para intentar reivindicar cosas tan importantes que como una campaña en contra de la violencia de género en la que han participado todos

Voz 30 31:57 efectivamente porque es el respeto

Voz 28 32:00 la tolerancia algo que siempre sea bandera

Voz 30 32:03 en una batalla como esta

Voz 28 32:04 en la que la Tomatina un hombre y una mujer una mudanza un nombre junto a distintas razas pero da igual no deja de ser parte de esta batalla pero siempre con el respeto y respetando no los unos a los otros y luego no no ha y luego participando en las fotos pero siempre con el Toño Pérez en una fiesta en la que hoy tantísima gente tantos muy lo sin duda este personas llegados de todo el mundo que se ponga el foco aquí para llegar esa lucha desgraciadamente al que mantenía esa lucha pidiendo respeto que en un año menos es lo que yo creo que ahora Idol más de veinte veintidós mil personas que han estado en la Tomatina algún caso aislado estoy seguro al lado habrá sube al primer han denunciarlo pero por el momento yo creo que no ha pasado nada por si acaso esta medida preventiva eso de abanderar en el respeto entre las personas la diversidad de género el resto entre razas creo que es un poco osado tomatina de Buñol para todo el mundo es posible respetar al otro

Voz 5 33:09 pues Ximo más mano a un placer escucharte teñido de rojo esperamos que te rápido

Voz 28 33:18 la quiere me vais a ver cómo queda un participando de la Tomatina una de sus casas

Voz 5 33:24 bueno muchísimas gracias acaba de disfrutar tu día de esta población de tu gente de tu entorno y los recuerdos de tu infancia hay muchísimas gracias por contarlo para toda la Comunitat Valenciana Un placer Ximo gracias

Voz 28 33:35 en la pregunta así en las fiestas es muy alta Viena eh

