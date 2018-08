Hoy por Hoy Comunitat Valenciana (29/08/2018) - Tramo de 13:00 a 14:00)

Voz 0809 00:00 seguro que algún día en la forma de figure les Splash es la gastronomía El Aaiún a nuestra costa a través de la radio ese día no fuera falta desplazarse al Mediterráneo pero peor en la arena en autor de trescientos veintiséis de son al año inseguros creían que el millor es que bien esa figure Comunitat Valenciana mediterránea envío Generalitat Valenciana echan una feo

hoy por hoy Comunitat Valenciana Elena Morales

una siete minutos seguimos soñando

Voz 2 01:23 en la Comunitat Valenciana en la SER para toda la Comunitat Valenciana soñando con minutos de radio con momentos buenos de radio con gente interesante interesantísima que estamos conociendo este mes de agosto

Voz 7 01:35 pensamos que ya te conozca también decimos que recordó que ya somos un matrimonio prácticamente a punto de romper

Voz 1744 01:44 cuanto tiempo pero si si conocemos a gente muy interesante como hemos hecho en la primera hora el programa de hoy pero os queda la segunda vía también interesante en el que vamos a hablar de gasto para el centro de gastronomía del Mediterráneo o sea lo grande no porque además tenemos muy buenas cosas y muy buenos productos que ofrecer desde nuestra tierra pero además vamos a conocer algo que no sabemos muy bien en qué consiste en esa sección que dedicamos a la ciencia pero parece ser que lo tenemos todos que es el micro Yoma

Voz 2 02:12 qué es esto pues que tenemos el estomago lleno repleto de bacterias si aquí no hacen falta unos Juan o al menos bien alimentada así

Voz 1744 02:21 efectivamente mira Aveledo delimitación bien como todos los días la cocina para los más pequeños para los niños el lugar donde quiero estar a otro momento en que no sé muy bien cómo contarlos y contarlo pero es su sitio que desde la semana pasada ya tiene un atractivo más al sur de la Comunitat escuchamos una cosa tienes cara de pillo

Voz 2 02:42 de Begin ahí que que que la va a liar bien parda pues pones cara de eso sí que me gustaría liarla en esta población sí sí bueno pues venga es la aún hay nueve minutos hoy por hoy para toda la Comunitat Valenciana cambiamos de música que esto nos encanta a nosotros en nuestros técnicos Nos vamos al primer tema

Voz 6 03:07 cada año se consolida hay además con más fuerza el turismo gastronómico que llega a nuestra Comunitat buscando la excelencia y también la creatividad gastronómica esto hace que la formación de los profesionales que se dedican en estos momentos y que se van a dedicar en el futuro a este mundo sea como mucho más exigente de la mano de la Universitat de la CAM de la Agencia Valenciana de Turismo y el Ayuntamiento de Denia nace Gas Terra quieren convertirse en el primer centro de referencia académico nacional y también internacional de gastronomía del Mediterráneo su responsable Ana Laguna muy buenas Ana

Voz 8 03:43 muy buenas tías

Voz 6 03:45 suena muy grandilocuente pero al mismo tiempo suena muy bonito eh ser un centro de referencia de de la gastronomía mediterránea

Voz 10 03:52 bueno y además yo creo que que digamos que estamos en un momento de toca no

Voz 6 03:57 con que es la gastronomía llevó unos años último

Voz 10 04:00 hubo diez años un crecimiento en España e exponencial oí obstante pues tanto la gastronomía en la Comunidad Valenciana en Alicante en el Mediterráneo en nuestra provincia especialmente pecho una relevancia bastante consolidada en todo o en todo el país Alicante es la cuarta provincia gastronómica de España y eso es un dato poner un dato así de que me voy creo que es relevante para la alta cocina en la gastronomía pues de las estrellas Michelin que tenemos toda la Comunidad Valenciana el sesenta por ciento están en la provincia de Alicante de veintidós estrella Michelín doce están en la provincia de por tanto yo creo que Alicante la Marina Denia se puede convertir en muy reto es un referente gastronómico en este caso académico de investigación de dos frente de conocimiento de formación naturalmente en el ámbito gastronómico ellos ya de por sí lo son

Voz 6 04:58 claro y la gastronomía que que todos desde el desconocimiento tenemos a lo mejor un concepto un poco erróneos ha convertido en algo con unas elaboraciones con la utilización de una tecnología en prácticamente en algunas ocasiones de la NASA en algunas cocinas he tenido la sensación de que de que hay un nivel científico incluso por qué no decirlo muy alto y eso evidentemente requiere de una formación mucho más específica mucho más profesional mucho más exigente no que es lo que pretende hacer vosotros

Voz 10 05:29 claro yo creo que ese es el valor añadido que puede darlo a cualquier ámbito de conocimiento que se integra en el mundo de la UCI de la universidad al final siempre suma naturalmente no es su Maggie es un valor para para la sociedad hay para el conocimiento en cualquier campo en este caso de de la gastronomía no me parecen Ferran Adrià quien comentó hace unos años que cocinan empezó a cambiar y evolucionar cuando metió dentro o químicos los socialistas dentro de su cocina y empezó a elaborar y empezó a ensayar y empezó a investigar la investigación es clave para la mejora del conocimiento y en este caso para para la innovación y la vanguardia de

Voz 8 06:11 sí

Voz 10 06:12 de todo el campo que significadas todo mía que no solamente es la final es un campo mucho más amplio y que aborda otro campo con áreas de enorme importancia para muchos sectores no muchos actores muchos sectores de la sociedad ha relacionado no relacionadas con el mundo de la gastronomía

Voz 6 06:33 Ana los tres pilares que fundamentales este este proyecto evidentemente estáis muy volcados con el tema de la de la innovación pero también estáis muy volcados con el tema de la sostenibilidad que yo creo que hoy en día es una de las palabras estrella no es absoluta ante necesitamos estáis comprometidos con el producto de cercanía con que los traslados de esos productos sean sostenibles y que por tanto generemos una gastronomía de calidad pero respetando el entorno y como tú decías haciendo caso a los actores que tenemos más próximos y que también van a vivir de esa gastronomía

Voz 10 07:06 eso invierno de los principios pero seguimos planteó desde el primer momento cuando iniciamos la estrategia de abordar los estudio de gastronomía desde la Universidad de Alicante para la Recuperación de la cultura de la esencia de la gastronomía propia no es la recuperación de aquellos productos que igual están más olvidados o por ejemplo en la pesca no a veces hay pescado que son humildes pero personalmente rico en nutrientes no con una esto era una de las cuestiones he dicho el pecado como puedo hablar también de carne de de de de de de corderos en la zona de de de Altea o de las hortalizas de las puntas sobre los errores la sostenibilidad es un principio incuestionable en cualquier campo que la Universidad trabaje y en este caso pues con muchísimo con una realidad no con una realidad como como la que tenemos la cultura gastronomía la sostenibilidad la dieta militar ni a la investigación la deferencia de conocimiento la mejora de los profesionales del sector todo esto toda esta amalgama de principios y valores son las que nos han movido en todo momento para impulsar los estudios gastronomía el centro Gas Terra no me gusta darle ese nombre esa fuerza das tema eh esa alianza colaborativa del Ayuntamiento de Denia ciudad creativa gastronómica por Unesco remarcar esto la Agencia Valenciana de Turismo con una también un compromiso firme en este proyecto y por supuesto la universidad alicantina haciéndolo lo que corresponde vamos en camino

Voz 6 08:36 no es lo en los últimos años anotamos que vamos en camino pero yo creo que todo este tipo de iniciativas va a contribuirá a crear una marca de identidad gastronómica de la Comunitat Valenciana que vayan mucho más allá de la paella

Voz 1744 08:47 claro a nivel internacional

Voz 10 08:49 este es este es el compromiso no yo creo que lo que ciudades hacer marcan sino tenemos que creo realmente que la gente rica diversa variada saludable y además a unos no nos vincula directamente con la dieta mediterránea que mejoran nuestra calidad de al bienestar y las entonces hacer cerca es arte dinamizar todos los sectores económicos social sanitario de algo Alimentario de la alimentación es decir estamos hablando de un proyecto con una dimensión enorme somos todo por todos los actores que intervenimos en esta de ponerlo en valor todos los vascos lo han hecho muy déjame decirte que los vascos el Basque Culinary Center con la gastronomía vasca y los grandes Chevy la grandes empresas han puesto en valor la gastronomía vasca yo todos aceptamos porque al final la gastronomía es esta marca como España por tanto no nos beneficia el la gastronomía del Mediterráneo si me apura es mucho más rica diversidad y en variedad que la gastronomía vasca vasca ya además no como decía Nos vincula con la dieta mediterránea que hay evidencia científica de que mejore y previene enfermedades algo tan sencillo como las hortalizas de oliva virgen extra

Voz 6 10:06 pues mira eso es muy importante pero a mí también me parece muy importante algo de lo que te voy a hablar ahora que que lleva observando también en los últimos tiempos la la gastronomía al final también es co cómo comemos la forma en la que como comemos no solamente los singles antes que comemos sino nuestra forma de comer eh tiene una implicación social muy importante yo creo que que mucho en el Mediterráneo no nuestra forma de sentarnos a la mesa en familia con amigos alargarlo conversar se crea un vínculo social y un vínculo de de cariño que yo creo que en otros lugares de del mundo no no existe no cuando vienen de fuera a asentarse nuestros restaurantes si lo observa sobre todo ahora en verano que estamos mucho en las terrazas de los grandes restaurantes nos damos cuenta que la gente también

Voz 4 10:47 sí vistiéndose relaja

Voz 6 10:49 sí tiende a imitar nuestros usos sociales no que me parece algo muy bonito

Voz 10 10:53 en disfruta bueno es que es lo que estás diciendo son es la dieta mediterránea cuando hablamos

Voz 1744 10:59 la obra con una ocasión puede parecer

Voz 10 11:01 es muy salubridad está muy de nutricionista y puede creada así como un poquito de una connotación sino yo dieta no la dieta mediterránea un estilo también desmedida

Voz 6 11:11 Nuestra postura no está claro

Voz 10 11:13 manera de sentarnos de hacerlo de hacer que además nos hace más felices darnos alrededor de una mesa con productos a veces sencillos como decía antes pero con enorme con fortaleza hay nutrientes fantásticos para para mejorar nuestra calidad de vida en nuestra salud yo creo que eso es una de las parte fundamental de la alimentación y la comida en lo que nos hace más felices a mano tiene edad

Voz 6 11:37 es verdad que no

Voz 10 11:40 hasta el último día de comer eh debe de significar un acto de felicidad de bienestar tanto para cerrar una conversación con amigos una conversación denegó eh tíos del mundo de la empresa favorecer que es que que que fluya el diálogo conversación la familia esto esto tengamos muy claro Mediterrani no tenemos muy claro esa manera de hacer y de comer y de estar hay que trasladarlo y luego utilizando una materia prima excelencia con una productos que son Kunar singularidad extraordinaria como poca partes del mundo no tenemos una denominaciones de origen en la Comunidad Valenciana de verdad de extraordinaria importancia para alimentación mi esto esa singularidad lo tenemos que portas la tenemos que poner en valor total por eso creo que la gastronomía independientemente de la cocina o la alta cocina que la tenemos que está demostrado bueno con lo galardones de las estrellas Michelin pero hay otros rectores entes que sin la estrella me son de una excepcionalidad única pues la la la lo mío también es el turismo gastronómico lo que te decía la sostenibilidad del ecosistema en gastronomía Mendi bien Tadic Thanou sin también es la agroalimentación también el alto oración colectiva social una de cada diez comidas exhiben los hospitales los centros sanitarios en los centros sociales esos las empresas esto es el sesenta por ciento de la gastronomía donde va la inversión a la familia de estamos pidiendo de de lo que consumimos de lo que se jacta en alimentación se queda en las familia pues tanto la gastronomía tiene un vínculo fundamental con los estilos de vida y la cultura yo en fin lo que decía esto muy bien dicho hace un momento la universidad está en ese en esa dimensión no en esa dimensión

Voz 6 13:37 vaya palabras bonitas y redondas que estamos utilizando alrededor de la gastronomía Ana empezáis este Gas Terra con un máster en arroces y alta cocina mediterránea lo de los árboles me imagino que será un boom porque sí que es cierto que en todo el mundo lo de gestionar bien los arroces despierta un interés de brutales

Voz 10 13:52 claro Bloco día estuvo Alicante un mes Durango que decía el arroz en Alix desconocimiento osea es ciencia gordito es cien piensa Skating miento manera a diferencia si distintas de hacer de abordar la manera de hacer el arroz solamente en la provincia no hay alrededor de de de eso de un producto como el arroz gira pero a la a veces el país ojo no me estoy refiriendo pero en este caso sí en Alicante clave para alimentación de la familia pero también de los grandes manera DOM tan excelente Si rica Ali al deleite de consumir o de comer el arroz en la antes a diferentes maneras por tanto que no solamente son conozca por la ella que yo para nada de lo que significa la paella o ojo

Voz 6 14:35 no a Nueva York

Voz 10 14:37 conocen por por la valla no pasa nada muy bien estupendo pero hay otra muchas maneras de de deleitarnos con en la que no solamente en la materia que vamos a informar en alta cocina pero también en enseñando la Turan la historia el conocimiento la tecnología La Vanguardia ciencia abro la química para la composición está todo esto que implica el conocimiento vinculado por supuesto a no está alta cocina no imagínate aún Quique Dacosta con la gamba de Denia o nombre jueces San Román con esos arroz pues sí al azafrán Hay que utiliza el mejor aceite de oliva o o aquí como ya del arroz Cuadrado

Voz 8 15:19 te en pequeños no bajarlo Carlo Rafa sobrero

Voz 10 15:25 en fin todos hacen un alta cocina que la han puesto en valor que es cocina mediterránea que es nuestra cultura que además ellos esto lo digamos con Lolo no no lo ostentan se hará de manera permanente qué parte donde van y no sólo no tenemos aquí vincular con la excelencia con los mejores darle a nuestros alumnos la mejor formación y posibilidades y atraer talento y exportar talento

Voz 11 15:52 esa es la universidad pues sí

Voz 6 15:54 Nos alegra muchísimo para nosotros es un es un privilegio para todos los ciudadanos que la que la Universidad cada día se acerque más baje más a al nivel de de la sociedad de la base así que Ana Laguna muchísimas gracias por hablar de esta forma tan bonita de la gastronomía de algo tan importante para todos nosotros toros y sobretodo por dar esos pasos para crear una marca que no se identifique como pueblo como Comunitat como modelo

Voz 2 16:16 erróneos y al final muchísimas gracias que vaya muy bien en el curso el daño y que siga adelante lo seguiremos contando muy amable

Voz 12 16:24 siempre pectore Museum vasto gracioso tiene muchas gracias un abrazo

Voz 13 16:38 ay ay

Voz 23 20:00 sí sí me va

Voz 6 20:28 solemos contar al verano así de de palabras y determinó un poco frívolos normalmente pero nosotros en Hoy por hoy para toda la Comunitat Valenciana en este verano en el mes de agosto Nos hemos propuesto tener algunos momentos en los que somos un poco más profundos y queremos centrarnos en cosas que son esenciales para la evolución social así que todas las semanas si lo van a oir bien hablamos de ciencia con Susana Rodríguez que tenemos la suerte de secuestrarla todas las semanas y a pesar de que está de vacaciones si bien a la radio a a ilustrarnos ya difundir aquello que es importante también para ti verdad Susana pues

Voz 11 21:02 en esta semana y todas las que hemos tenido oportunidad de hacerlo vamos a tratar un tema muy muy interesante yo creo que nuestra audiencia Se va a enganchar ya totalmente al a la sección pues venga

Voz 6 21:14 estoy en atención vamos allá vamos a ello hoy

Voz 11 21:17 vamos a hablar de un tema muy interesante que es la microbiólogo la te el micro vio más vamos a hablar de ambos conceptos tan de moda está en una palabra tan utilizada que ha reemplazado un poco lo de la flora intestinal que ya no se lleva ahora no implicarán un poquito porque si para ello pues he buscado como todas las semanas alguien que sabe mucho del tema I yo y pues es un placer presentara de Carmen Collado que suele investigadora joven pero muy preparadas una de las más brillantes investigadoras que tenemos aquí en Valencia en el Instituto de agroquímicos tecnología alimento del CSIC hola muy buenas bienvenida

Voz 9 21:55 hola muy buenas muchas gracias por contar conmigo en en en estos con estos calores que tenemos

Voz 24 22:00 no es exactamente somos todos unos valientes e la verdad

Voz 6 22:06 ante con estas temperaturas hablemos de esto tan importante para el desarrollo de cualquier ser humano

Voz 9 22:12 sí como son las bacterias no que bien comentabas ya has hecho muy bien en en diferenciar los dos términos que se están empleando ahora para hablar de las bacterias que viven y conviven con con nosotros que es la micro Thai el microbiana como bien hace Contador se utilizan de forma distinta pero son conceptos diferentes mientras que la microbiología hace referencia a las bacterias que Keko que habitan con nosotros que viven con nosotros el micro vio mala hace referencia al genoma de esas bacterias decir genoma de la microbiana bacteriana

Voz 11 22:43 los números son alucinantes yo creo que la a la a la gente le va a gustar mucho que digamos que si nosotros como humanos tenemos unos veinte veinticinco mil genes nuestro microbio mal es decir todos los genes de nuestra bacterias suman más de tres millones de genes

Voz 6 22:58 madre mía es mucho más grande que él

Voz 9 23:00 que el genoma humano y por tanto ahí el interés de de estudiar la capacidad de esas bacterias y de sus genomas en la salud humana porque la capacidad que tienen para actuar sobre nuestros propios Jémez es muy alta

Voz 11 23:13 que somos un diez por ciento humano y un noventa por ciento bacteria es es así maricón

Voz 9 23:19 sí eso eso es lo que eso es lo que se comentan y los últimos estudios incluso indican que tenemos una célula bacteriana por cada célula humana osea que realmente podemos decir que somos medio bacteria

Voz 6 23:31 sí sí bueno y y eso que tenemos un concepto negativo asociado a la bacteria no claro

Voz 10 23:36 pues todos sabemos que es algo malo

Voz 6 23:39 pero existe claro está esa terminal

Voz 9 23:41 gigas y más de bacterias malas por supuesto sabemos existen patógenos clásicos pero desconocíamos esas bacterias comensales bacterias beneficiosas que viven en nuestro organismo y que incluso hay algunas de ellas que las consumimos con nuestra alimentación menos alimentos fermentado esposa centro

Voz 11 23:59 ah sí exacto es una de las cosas que quería que contara un poquito la diferencia entre un problema ético previó ético que parece que ahora lo estamos escuchando mucho los medios Si yo creo que la mayoría de la gente no sabe cuál es la diferencia he cuál es la importancia de de consumir promovió éticos sobre todo creo yo no ha

Voz 10 24:17 pues un un problemático como tú

Voz 9 24:19 su propia definición indica es pro vida ese una bacteria que consumirán ciertas cantidades ejerce un efecto beneficioso la de que la consume aquí podemos encontrar pues todos los productos lácteos que contienen bacterias productos fermentado que que además nuestra en nuestra dieta tenemos muchísimos empezando de eso los yogures quesos cerveza vino pan etc entonces bueno con todo ellos son organismos vivos que consumidos pues no ejercen un efecto y eso es lo que denominamos Rovio pico sin embargo el pre yo es decir pro vida lo que está ayudando a lo que este concepto indica que es una sustancia con compuesto que favorece el crecimiento de las bacterias beneficiosas

Voz 6 25:05 osea que deberíamos tomar de forma más o menos continuada previo ticos

Voz 9 25:09 uno ya lo Singer y hemos como esta dieta la cantidad

Voz 6 25:12 habrá que tomábamos que ya venden en las farmacias que a veces uno cuando vas a tomar antibiótico te dicen te también

Voz 9 25:17 sí sí es a ver yo siempre pienso que a través de la dieta podemos conseguir un montón de pro y previo ticos de forma natural

Voz 10 25:25 sin embargo igual que pasaría unos

Voz 9 25:28 cuántos determinadas de la vida me necesitamos una suplantación de dictamina que no podemos consumen con la dieta pues igual ocurre con este tipo de pro y previó ticos en algunos momentos necesitamos ese aporte extra entonces sí que es cierto que podemos encontrar en las farmacias una gran cantidad de compuesto tanto proveyó de consumo previo éticos para consoliden en momentos determinados en el caso de los antibióticos que comentar pues el suelen utilizarse como complemento para evitar esa destrucción dice antibiótico es antibacterias de esto

Voz 10 25:56 destruye todas las bacterias tanto en las buenas

Voz 9 25:58 como las mangas claro claro

Voz 11 26:01 los más interesantes que yo quería que nos contarás es un poco en en tu línea de investigación que que es lo que estáis haciendo ahora en el laboratorio un poquito que nos hable yo creo que sobre todo el tema de la leche materna ya están los primeros días de vida o primeros cuéntanos un poquito que estás haciendo

Voz 9 26:17 pues en en el laboratorios estamos trabajando en la importancia de las bacterias de la madre durante la gestación y lactancia en la salud en cuanto a colonización microbiana y maduración el sistema inmune es sabemos que las bacterias juegan un papel muy importante en ese proceso de de entrenamiento del sistema inmune y ahí la alimentación o que sería la lactancia materna pues eso sería un papel muy importante en la salud del niño sabemos que la leche materna además de toda la composición nutricional pues también con Ci contiene diferentes compuestos activos como como péptidos proteínas sólido saca áridos que podrían ser considerados previó éticos porque se ha demostrado en diferentes estudios que son capaces de promocional crecimiento cómo ve el empecinamiento de bacterias beneficiosas sabemos que también la leche materna contiene bacterias que también ayudan a ese proceso colonización destinada entonces nosotros estamos trabajando en cómo está alimentación en lactancia materna juega ese papel tan importante en la salud del bebé

Voz 11 27:20 sería sería bueno por ejemplo que las las madres cuando van a dar el pecho tuviera una alimentación especial para que su su microbiana también fuera de alguna forma esa microbio ETA también fuera como la mejor posible para para el niño o crees que eso está todavía un poco como lejos de nuestra de nuestra mano

Voz 9 27:42 bueno en principio de casa de las señas notas de investigación nosotros sabemos que ciertos actores como por ejemplo el tipo de parto o una mala o Nahla

Voz 8 27:52 cuál alimentación materna una ganancia

Voz 9 27:54 el PSOE excesiva o problemas de salud maternos como obesidad diabetes etc pues que alteran la microbio ta de la madre y eso tiene también su reflejo en la microbio ta las bacterias presentes en la leche materna no solo las bacterias sino también otros componentes como no hemos estudiado lo todo eso vaya al bebé entonces lo que queremos nosotros investigar es intentar diseñar o estudiar qué estrategias tanto a través de la dieta común con compuestos como prólogo Craviotto ticos pues podríamos ayudar ha mejorado a restablecer ese equilibrio bacteriano para que el bebé recibiera lo mejor para que ese sistema inmune y ese proceso colonización intestinal pues vaya de forma adecuada porque también hay muchísimos estudio son cada vez hay también mayor evidencia que alteraciones en el patrón de colonización microbiana en la edad temprana de la vida está relacionado con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades después tipo alergias tipo obesidad tipo de aquí a tipo diabetes etc lo que llaman ahora las enfermedades no transmisibles

Voz 11 28:57 de manera que bueno ahí se abre un campo de tratamiento a futuro bueno muy muy amplio era para vosotros

Voz 6 29:06 para nosotros

Voz 11 29:08 una duda que tengo yo en cuanto a que la dieta es tan variada dependiendo del sitio del mundo en el que uno viva había hecho trabajos existen trabajos que demuestren que las madres de Asia su muy diferente a la europea cuál de ellas sería mejor si si se puede decir así o o El mejor dónde vive si al final

Voz 9 29:32 la pregunta es es complicada pero sí que es cierto que que hay muchos estudios y bueno incluso nosotros hemos participado en estudios por ejemplo hace poco hemos publicado un traje donde analizábamos las bacterias presentes leche materna de ante Finlandia China Sudáfrica y España y lo que vimos es que las bacterias eran totalmente diferentes en función de de la localización que podría ser diferente a parte de del estilo de vida porque sabemos que en estos cuatro sitios estilo totalmente diferente pues también se alimentó

Voz 10 30:02 la alimentación segura alimentación es

Voz 9 30:04 mentales totalmente diferente también sabemos que era su estilo de vida es diferente

Voz 10 30:10 a horas de luz la temperatura

Voz 9 30:13 la todos diferente entonces tenemos que entender como localización geográfica pero muchas más cosas que no

Voz 10 30:18 solo no sólo la dieta

Voz 6 30:21 está dirigiendo las últimas investigaciones y las más importantes a nivel mundial porque de esto ya se habla yo creo que buenos y seguros está hablando todo el mundo está investigando en todo el mundo ya se habla que el segundo cerebro es nuestro aparato digestivo pero hacia dónde van las miradas científicas

Voz 9 30:37 bueno ahora en un gran campo de investigación intentando intentando buscar causalidad en en la micro dieta es decir si la micro dieta podría ser utilizada como marcador si es causa o consecuencia luego un campo muy importantes todo tema de él negó desarrollo y enfermedades con activa porque bueno se ha establecido que las últimas en los últimos avances indican que hay una conexión cerebral intestino es decir las bacterias del intestino son capaces de enviar señales a diferentes niveles al al cerebro que pueden pues de algún modo pues nuestro comportamiento controlar nuestro apetito determinan unos cierta preferencia unos alimentos agua otros se ha visto en las últimas investigaciones que podría estar relacionado también con

Voz 10 31:23 un riesgo de Alzheimer au problemas

Voz 9 31:27 no lo dejen negativos CD antes yo creo que por ahí también vamos a vamos a ver un grandes avances en en los próximos años

Voz 6 31:35 Susana y Maricarmen dos mujeres que representa es el talento científico en la Comunitat Valenciana y en el resto del país y que marcar un poco las estrategias de futuro de investigación así que muchísimas gracias

Voz 2 31:46 es muy muy agradecidos de que habéis estado en la SER para toda la Comunitat Valenciana contándonos estas cosas muchas gracias a las muchas gracias gracias a vosotros

Voz 25 31:55 nadie

Voz 26 32:03 la acera

Voz 27 32:08 eh

Voz 28 32:12 ah sí

Voz 2 32:20 una treinta y ocho minutos eh vamos a seguir alimentando bien a las bacterias de nuestros niños en este caso cocina saludable para niños ya tenemos por aquí rondando a Begoña Rodrigo Begoña Rodrigo tampoco te diste esto que digo no sé si porque ser un verano intenso en el que yo pensaba digo Begoña Bhavnani estos días del tercer mundo decírmelo a que te vas a mamá si es bueno más pero de una forma un poco más espacio a quedar tu tiempo también

Voz 6 32:59 pues tener mono estos son pues igual sí es un poco de esto sabes cuando me gusta algo lucro compras eso está muy bien eso está muy bien bueno aquí tienes tu casa para lo que quieras pero ha sido un verano muy muy interesante en el que hemos cocinado cosas muy interesantes y sobre todo hemos propiciado un poco que los Nano de cara a septiembre empiezan comer de una forma un poco más saludable en Eugenio en sus casas en los colegios igual también han escuchado seguro que sí profesores que también necesita educación alimentaria las personas que están trabajando en los comedores los directores de colegio sí por todos los politicos

Voz 30 33:35 también ahí es que es tan necesario queremos una socia hay veces que yo veo cosas que la gente está se pone a estar muy concienciada con con cosas que que eso todo es importante no cada uno evidentemente yo entiendo que cada uno tiene su guerra y sus guerras lo más importante de todas pero los niños son nuestro futuro sabes y entonces ahí veo que se presta demasiada poca atención yo mismo muchas veces me sorprendo con el puñetero teléfono dejando de atender al mío es como me da pena porque misma es decir bloque que estás haciendo no hay yo muchas veces me me me pregunto si esto seguirá y sobre todo me da pena porque siempre estamos esperando que haya otro que venga solucionamos el problema esos entonces es como a concienciar en una casa que lo que tienes en tu casa lo tienes que cuidar tú que evidentemente desde fuera podemos hacer cosas yo todo lo que puedo nunca he dicho un padre no nunca he dicho que no tengo tiempo para pero pero realmente es muchas veces me M me parece más que una actividad extraescolar incluso gastronómica supone tengo a mis hijos ocupados una hora más que que realmente lo que está ofreciendo y en interés que ponen en que se les está diciendo que se está diciendo esto es es algo que a que me gustaría cambiar yo estoy en esta Jarrai y sé que hay mucha gente como yo que estábamos con esto pero pero el tiempo pasa muy rápido en nuestros hijos cuando yo hace dos días estaba dándole de mamar ya va para seis sabes y me di cuenta cuando cuenta Time dieciocho villano marcha atrás ya no vas a poder

Voz 6 35:20 los familiares de sus algo ya está ya está incluye

Voz 30 35:23 yo no veo que sea yo tengo una la suerte que tengo mi hijo pues pues no sé porque es muy holandés bebió tres litros de leche diaria prácticamente hasta antes de ayer es un chaval que es muy sano mental pero he bebido con Cole situaciones que esto es porque hay una mala alimentación detrás totalmente hay hay que hay que hay que ayudar total que dar porque luego osea que sean brillantes en el colegio también depende de desorientación de todo totalmente todo entonces hay os a mí me hubieran me encantaría pensar que lo que hemos dicho este verano a alguien haya cogido una idea le ha servido para algo su parte convencida con que haya uno o dos para mí me vale

Voz 6 36:07 es una Arenas que ha llegado a algún sitio es nuestra última receta del verano

Voz 30 36:12 el verano es de la de espía de verás que tenemos en verano las despedidas en la fiesta que todo el mundo baja la playa que es el encanto de los colegas pues que que llevas algo que sea fácil que este bueno de comer que todo el mundo se lo coma pero que no con que no tengamos que usar ni cuchillo ni tiene dos N Nina en lo podemos comer con las manos entonces es bueno swaps es siempre son están hechos con una masa de harina vale ya has visto que durante todo el verano es hemos evitado bastantes hemos evitado bastantes porque yo misma he descubierto que a mí misma tampoco me hacia el mundo entonces intento que os han no es que no haya que comer pero hay que durante todo el día es muy largo

Voz 11 36:56 bueno no se pueden incluir en todas las comidas entonces lo que hemos hecho hacer unas tortillas

Voz 21 37:01 huy atún muy muy muy muy muy

Voz 30 37:03 infinitas que esas tortillas lo que van a hacer es como si fuera la base en utilizar vamos a usar una tortilla varían está tortilla vamos a poner atún hacemos unas bien los huevos Yemen batió los bobos en estaba a tu les hacemos bien bien bien bien bien desecho lo mezclamos en la misma mezcla el aceite un atún que sea en aceite de oliva aceite donde está el atún que vamos a hacer la tortilla más aceite mal vale cogemos lo escurrimos bien lo mezclamos con él los mezclamos con el huevo hay que tener mucho cuidado de no coger la lata de atún invertir en el huevo porque se va a quedar una tortilla súper afectos esta rica ahí lo que nosotros queremos que nos es una encina y que sea como que tengan un efecto pan cuanto antes mejor lo que vamos a hacer va a ser simplemente esto queremos va tenemos bien yo no le echaría Sandy nada porque el atún enlatado es tienen un alto contenido en sal entonces luego poquito a poco haremos las las a las tortillas como si fueran crea una cita

Voz 21 38:10 muy fina dejaremos que se pase

Voz 30 38:12 damos la vuelta de quedarán así prácticamente con dos huevos te pueden salir perfectamente cinco tortillas vale eso sería un poco más o menos la luego solamente vamos a rellenar de aguacate si el aguacate está bien maduro bien rico el aguacate es suficiente no te va a hacer falta nada más tener la sal del atún vas a tener el huevo va a tener aguacate cogemos el aguacate lo podemos chafaras y hacerlo como si fuera una una crema de queso mal exactamente igual luego radar lo vienen ruidito partimos palomita

Voz 11 38:44 hacemos dos un papel

Voz 30 38:47 como si fuera un bocata de este funciona funciona Damián es que el aguacate sorprenden mucho a los niños tiene es es es bastante graso Ivo cuando está hecho como si fuera una crema los niños toman tal cual fuera una crema de queso sol yo es es algo bastante uso bastante la crema de queso como como como

Voz 11 39:06 alguien del público de que digo yo por qué fue

Voz 30 39:09 que nadie es un hilo conductor con con todos y me parece que es un lácteo que que si es rico funciona bien pero en este caso un aguacate como si fuera una crema y lo puedes añadir después tomate cebolla pero vamos a complicar para los niños que no sea un gusto si hiciéramos para adultos podríamos hacer una especie de guacamole meterlo dentro comerlo tal cual pero los niños tal cual una crema de aguacate enrollado y funciona muy bien no

Voz 6 39:33 no tenemos fin de fiesta de verano muy bueno una maravilla deberán hemos pasado juntas Begoña espero que tengas unos días para descansar un poquito por lo menos de muy larga

Voz 30 39:44 yo me voy ahora que luego llega el invierno es muy él no sé fuerte en en esa bueno en general en Valencia pero sí que nosotros ahora y cerramos los días lo vacaciones y luego ya volvemos a la cada bueno pues muchísimas gracias estamos

Voz 6 39:57 me agradecidos nosotros en la radio para toda la Comunitat Valenciana hay seguro que los niños todos los niños que no saben eso es algo que seguro que son muchos estaban de vacaciones y ya hay momentos para escuchar la radio esos padres así que bueno vamos a ver si lo hemos conseguido pero yo estoy convencida de que si tendría algo

Voz 31 40:11 pero mi deseo que así ha sido y que hay mucho trabajo por hacer y que espero que la gente se conciencie pues muchísimas gracias en gran derbi

Voz 2 40:30 la verdad es que poco a poco vamos despidiendo a nuestros colaboradores me da un poco de penita pero tú no te puedes ir Quique todavía no

Voz 1744 40:36 no sé si continuaremos al pie del cañón claro

Voz 6 40:39 pues venga vamos a buscarnos ese lugar en el que hoy querrías estar

Voz 2 41:03 ahora sí es el momento en el que puedes contarnos dónde quieres es pues mira me gustaría que sabes que yo soy un amante de los deportes de montaña que bueno lo llevas en la sangre indudablemente

Voz 1744 41:14 bueno pues en la Comunitat la verdad es que tenemos buenos sitios podía hacer excursiones para hacer trayectos trekking caminar de toda la vida

Voz 1718 41:22 sí eh por las montañas bueno pues ahora tenemos un nuevo atractivo en este caso Nos vamos hacia el sur concretamente hasta Redován por qué la semana pasada justo hace unas semanas inauguraba la vía Ferrater más larga que tenemos en nuestra Comunitat vamos a ver cómo ha ido en esta primera semana de vida estamos en contacto con el alcalde de esta población de Redován Emilio

Voz 1744 41:43 Méndez Emilio qué tal buenas tardes muy buenas tardes encantado habla es otro igualmente bueno bien no recibe no esto me encanta

Voz 8 41:52 eso siempre estamos encantados de hablar con la cerdito Igor representante como sois vosotros

Voz 1744 41:58 bueno cuéntenos cómo ha ido esta semana de vida de la vía férrea

Voz 8 42:02 pues ha sido una semana fantástica una semana donde ha venido muchísima gente a empezar a hacer la Perrotta esta mañana había cinco personas a las ocho de la mañana domingo por la noche viene había gente su cierto la y la verdad que te hace tracción increíble yo había cerrado tras ya te ha dado magnífica porque tiene una bueno tiene una serie de juegos que permiten a todos pasárselo muy bien y disfrutar muchísimo de la montaña

Voz 1744 42:29 sí porque no hablaba yo antes de pasear pero bueno está un poquito más complicada eh que no solamente sí que tiene una parte más accesible más fácil que otro un poco más complicada para gente experimentada cuéntenos un poquito cómo está organizado

Voz 8 42:41 quieres una en primer lugar lo bueno que tiene a David Ferrer es la el lugar de se inicia está detrás de la piscina municipal de tal manera de Bogotá y hace rato si te quiero pero

Voz 1744 42:51 pues tan real

Voz 8 42:54 aquí tienes un aparcamiento siete ocho minutos digas al acceso a la ya cerrada no tiene una primera parte que sólo uno trescientos metros que es una podemos decir que es más para principiantes más familiar de las grapas están puestas a una distancia más pequeña para que sea más cómodo cuando te encuentras con puente tibetano aquí te encuentras también pues con un puente de mono con dos puentes de Bono está muy bien hizo muy divertidos Un puente del tablillas y al termino pues los términos per

Voz 1744 43:24 de que los controla pero aquí estamos mirando

Voz 7 43:27 los con con cara de estamos mira

Voz 8 43:29 pues puesto teníamos primer un puente tibetano que es un puente normal con puentear al no haber ahí tal y luego cuando termina sigue subiendo y te encuentras un puente de tablillas que son unas tablillas sueltas que se mueven bastante lo que genera una sensación de de que te quiere

Voz 1744 43:45 el trío pero no cabe absolutamente seguro

Voz 8 43:48 y luego sigue subiendo te encuentras un bote de monos puente si tablillas tienes que pasar por encima de unas de unos cables de haciendo bien híbrido y entonces Se reduce a otro puente que da hace tiene un cable de acero y bueno estás haciendo funambulismo Ágora de alguna altura considerable moviéndose el puente evidentemente pero con total seguridad porque evidentemente todo se ha hecho bajo los más estricto es si no te vamos de de total seguridad y si la máxima en fin eficacia y luego pues bueno pues llegas arriba en una zona de la pareja se vuelca hacia atrás y entonces pues te tienes que colgar te das un poco el vacío pero bueno es una sensación muy agradable es hora trayecto una hora o una hora y media interminable y entonces pues tienes una vía de salida que es un certero que te devuelve otra vez a la zona del aparcamiento tres minutos al dato ya para más pues la vía sigue a través de de una pareja que le llamamos los cortados y que tiene seiscientos metros no total había Duffy hace tiene novecientos metros en esos seiscientos metros pues vas encontrar dote con múltiples aventuras no va subiendo y a una altura de cien metros le había Ferraté acaba entonces para continuar la vía Ferrera está al otro lado de la pared entonces hay un puente que se llaman puente y Sagra que es único en España entonces te tienes que enganchar tienes que empujar te contra la pared y te quedas va a quedarse a tres metros separado de aparecer el vacío vez te tienes que enganchar al otro lado de la derrota empiezas a subir y cuando llevas Carles subido pues uno cincuenta metros pues otra vez la vía Ferraté acaba sale de la paré unos dos metros una zona de De Villiers rotunda al final hay una escalera invertida de diez metros de altura que es una escalera que la tienes que subir mirando al vacío no con unas vistas preciosas de la comarca y cuando llegas arriba pues se inicia otra Abel había hacer rata ya llegas arriba del todo ya hay un puente de unos cincuenta metros de longitud puentes tibetanos que une dos puntos de la montaña y que es una una preciosidad poco una pistas increíbles

Voz 1744 46:02 esta segunda piel para gente experimentada no por lo que sí

Voz 8 46:05 Tomás experimenta así de Internet ya ella pues tiene una otra vía de salida que es otros entero que media hora veinticinco minutos te devuelve al punto de salida

Voz 6 46:15 esto es turismo de adrenalina total eh

Voz 8 46:18 sí se lo pasa uno bien la primera parte el día de la inauguración y lo pase muy bien muy bien muy bien fue muy divertido y la verdad es que íbamos grupo Veinticinco subiendo y

Voz 1744 46:28 sí era Báltico cuál fue el objetivo de de crear todo esto porque turismo en fin de montaña ya tenía en su momento

Voz 8 46:38 pues las razones que bueno como si como dice es nuestra montaña está muy visitada tenemos mucha vías de escalada a muchos enteros ya desde la legislatura pasada pensábamos darle un mayor contenido hijo mayor elemento de atracción a todo el que quisiera venir no sólo la meta redobla así de toda la comarca no porque es un beneficio para toda la comarca entonces empezamos a darle vueltas a una había Ferrer en toda la comarca no hay la va a hacer en Villena y entonces dijimos que podía ser una alternativa interesante al turismo de playa y sol que es tan mal cinco o en esta zona de De la Vega Baja porque te permite pues estar tomando hacia tu vida Ferrat a las ocho de la mañana ya la doce estar bañarlo tener una Playas de Orihuela Costa o de Santa Pola o de Guardamar a la todos estar cómodo tu caldero por ejemplo entonces bueno pues criticaba

Voz 24 47:27 no estábamos uvitas esto aquí sabiendo que estamos currando todo el verano así tan tranquilo o no a veces no lo dices

Voz 8 47:34 pero eso sí es una manera pues en fin eh de diversificar ese turismo que tenemos di de que definitiva pues la gente también deporte de montaña que gustan mucho pues tengo una manera hacer una escalada pero más segura porque va a través de esa vía de de la había cerrado atracos subía de seguridad con su la cosos seguro con surreal seguros es decir con todas la garantía de que no va a pasar nada en tanto en cuanto se cumplan las normas y recomendaciones laicas huir con arnés con casco hay que subir con tus bosque Tones cumplir siempre con que lo hemos que pones Esther Él había debida hace anclados parecía copas

Voz 1718 48:16 pues que no pase nada que todo vaya muy bien que la gente se divierta y que conozca toda esta zona de la de Redován Emilio Fernández muchísimas gracias

Voz 1744 48:23 nada en Catalá vosotros me estáis invitados muy bien muchas gracias

Voz 12 48:30 Alberto

Voz 32 48:43 ya hay tanto atraco

Voz 13 48:50 ahí

