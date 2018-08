Ser Deportivos Valencia (29/08/2018)

Voz 1 00:00 SER Deportivos Radio Palencia informa Ep equipo deporte valenciano Estados y lata duras

Voz 2 00:25 las tres y veinte muy buenas tardes bienvenidos un día más a SER Deportivos en Radio Valencia Cadena SER en el cien punto cuatro que la frecuencia modulada en el mil ciento setenta y nueve de la onda media en Radio Valencia punto Es la aplicación móvil de la Cadena Ser hola Carlos buenas tardes muy bueno

Voz 0341 00:40 las entonces Gonçalo Guedes aún no afirmó su nuevo contar

Voz 2 00:42 no no oye del Valencia por lo tanto no puede hacer

Voz 0341 00:45 eh oficial la fecha y la hora de la ni el lugar de la presentación como nuevo jugador del Valencia porque todavía no está cerrado definitivamente la firma de todos los contratos en teoría no hay ningún problema en teoría son cosas me decían de palacio que van despacio pero no está firmada totalmente os o no está puesto en negro sobre blanco todo lo acordado en su día de palabra en la negociación entre los clubes y eso es lo que le falta para que ya a todos los efectos sea jugador del Valencia y por lo tanto se anuncie por parte del club cuándo será su presentación pero todavía no lo saben

Voz 0691 01:21 nos contaban en el Valencia al conocerse que el jugador ha abandonado la sede del club sin firmar su nuevo contrato nos explicaban fuentes oficiales del Valencia que todo el clausurado relativo al dinero que el Valencia ha de pagar en bonus que las variables relativas al contrato del jugador a lo que el jugador haga en las próximas temporadas seis que firmará de contrato ya los objetivos de club que también hay en el contrato de venta del jugador procedente de París es un clausurado complejo es un clausurado que ha de revisar con lupa el PS llegan los documentos tienen que ir y volver durante la mañana Novillo tiempo material para que todo el clausurado estuviera redactado y firmado por parte del PSD que no tiene demasiada prisa porque el Valencia haga oficial ya haga lo posible porque se firme el contrato del jugador es una faena porque sea que el primer partido en el que podría jugar Guedes el próximo domingo el derbi contra el Levante ahora hablamos del horario de ese partido pero que pero pasan los días y quedes no ha podido tampoco y entrenar con Marcelino ya pasó revisión médica ayer pero hasta que no todo esté firmado lo prudente aconseja al Valencia jugador no entrene con el primer equipo hasta que esté firmado el contrato el Valencia en esto es muy cuidadoso entiendo que debe hacerlo así pero no hay ningún problema de entendimiento entre Valencia y PSD el problema es el clausurado que es bastante más complejo que otras operaciones operaciones por ejemplo la venta de Montoya o la compra de Dani has sido muy sencillas a la hora de la reacción de los contratos tema de Guedes no es solamente la venta de peces lleva cuarenta millones hay otros diecisiete millones en clausurado más un porcentaje de una futura venta y todo eso de estar redactado y firmado antes de que lo haga oficial

Voz 0341 03:15 otro problema para que pudiera jugar en ese partido que yo creo que es muy descabellado pensar lo ni que tan siquiera vaya a entrar en la convocatoria es que Gonçalo Guedes no ha jugado ningún minuto de ningún partido de pretemporada desde creo que fue el treinta de junio el día en el que elimina uruguaya Portugal porque nosotros lo eliminaron Rusia un día después treinta de junio último partido últimos minutos en los que ha participado y luego no ha jugado ni un minuto con el París Saint Germaine en toda la pretemporada así que en forma evidentemente no está bueno menos valor me parece que para este partido no va a ir convocado ni por asomo

Voz 0691 03:49 viene el parón de Liga recuerden que después del partido contra el Levante descansa en la competición dos semanas por los compromisos de la selección generacionales y ahí sí es un momento para la puesta a punto del jugador a nivel físico que está bien que no está fuera de peso ni mucho menos que ya está entrenando no tiene ritmo de competición pero no llega como Vukcevic que ha llegado Buñol con siete kilos demás afortunadamente no es el caso de Gonçalo Guedes pero el jugador todavía no puede ser presentado eso sí ayer habló para los medios oficiales del club para reconocer que cuando supo que en París no tenía sitio con tanto aquí todo de verano como ha explicado todo el verano aquí en mes de julio mes de agosto la primera intención del futbolista era fina Mar pero el Valencia antes que salir a la Premier o fichar por cualquier otro equipo Getz

Voz 3 04:33 estoy muy contento y con ganas de volver a entrenarse arroba quiénes y nuevos y es muy difícil para mí que me que me quería venera pero la situación está un poco complicada eh pero cuando siempre is desea impresor que que me gustaría que animales y que quería quedar en Valencia hicimos de todo para para ello volver ahora aquí estoy contento el equipo técnico fichó muy viene hubiese fechó muy bien creo que tenemos una gran temporada ahí darlo más bien partidos mejor claro ya pues día ni quiere quedar aquí mucho tiempo de todo para para me queda aquí mucho tiempo y agresiva a toda la afición que todas las personas que que acreditaron mucho de mí y estoy muy contento aquí va a ser de todo para agradecer de la mejor manera a también quería agradecer a Peter Lim y a toda la dirección del Valencia por todo el esfuerzo que hicieron a mi comprar avisó muy contento y aquí voy a ser de todo ha para a vamos a suponer equiparase muchos vuelos para cuál es el precio que que va a ser mucho a la afición porque tengo en muchas fases de de a pues para venir aquí que me echaba de menos Si para mí es muy importante es que me siento mucho lo sede del desvele ceses mensajes y ahora dentro del tramo tengo que que mostró porque de ese verse Luisa

Voz 0691 06:03 bien para la gente que se preguntara porque el Valencia todavía no ha hecho oficio el horario de presentación del jugador ya saben porque es ya saben por qué no están firmados todavía los contratos del del jugador la ida la venta al Valencia una reflexión muy rápida muy rápida no pretendo aleccionar adoctrinar pero si me apetecía hacer la reflexión para quién la aquí a recoger evidentemente los necios da igual los necios no quieren escuchar una acción no quiere escuchar igual pero tengo la confianza de que mayoritariamente al Valencia les siguen personas con la cabeza en los hombros que los necios que los hay son minoría miren no es incompatible les aseguro que no lo es porque yo era experimento a nivel interno cada día no es incompatible ilusionarse con la plantilla que tiene el Valencia ilusión Darse con las paradas de Neto con el trabajo con el crecimiento de jugadores jóvenes como Gaià como Carlos Soler como Ferran Torres está feliz porque el Valencia encontró al jugador de en medio campo para de Albelda como es con dos Via ver al equipo de medio campo hacia adelante que seguramente sea el mejor Valencia de medio campo hacia delante que muchos hemos visto tiene mucho el Valencia el Valencia ha juntado un ramillete de futbolistas arriba que es dinamita pura con Guedes y Sheffi está bien con Rodrigo con Gameiro combatió allí no es incompatible estar ilusionado y emocionado con la plantilla que tiene el Valencia con a la vez ser consciente de que esa es la plantilla de un club con deuda con una deuda económica importante Mehr esto a creer que haya que polarizar y que en Valencia ya solamente dos extremos o gente extremadamente sensibilizada con lo económico y por tanto preocupada porque el Valencia ha aumentado su deuda la temporada pasada Llesta la va a aumentar más que la anterior personas que solamente estén preocupadas con lo que tiene que ver con lo que pasa en el campo de fútbol porque ya hemos aprendido con los años que en Valencia hay que mirar a lo que pasa en el campo de fútbol pero también en los despachos a que ha habido señores que han endeudado que han empobrecido al Valencia por lo menos de reojo hay que tener en cuenta lo que pasa económico pero una percepción o una preocupación no tapa la otra cabe estar ilusionado con la plantilla en mi caso Jalabert decir plantilla pero pero ciento quince millones en fichajes después habrá habrá que vender jugadores o pedirle al dueño que pongan dinero para poder pagarlos oiga los que tenemos las dos caras de la moneda no somos menos del Valencia ayer ayer alucinaba porque a mi compañero y amigo en este caso salva Folgado el diario El País en Twitter Le Cayuela mundial para hacer un artículo en el que hablaba de la realidad del Valencia una realidad económica preocupante Un Valencia con una deuda importante el Valencia o el fichaje más caro de su historia en un momento de su vida en el que es verdad que va a cumplir cien años pero en el que también es verdad que tiene una deuda muy importante y como a mí en la época de salvo en la época de Fran Guaita vamos a partir de las piernas en la época de Carlos Martínez no podía ir a Mestalla me hubiera gustado que compañeros y amigos sacaran la cara por Millo las saco hoy por Folgado un tipo decente un periodista que hacer un artículo informando de cómo está el Valencia en lo económico y a la vez cuenta la ilusión que genera el fichaje de Guedes que más a que no se puede ser en Valencia decente que son tiempos tan indecentes que el decente está bajo sospecha por informar de lo que está pasando me resisto a creer que tenga que ser así me resisto a creer que la vida real sea el ruido la basura de Twitter me resisto a creerlo tiene que haber algo más ahí fuera una mayoría silenciosa quiero pensar que es así porque si no este trabajo cada vez tenga menos sentido porque al final para ir a favor de corriente para contar lo bueno que es Guedes para eso vale cualquiera yo entiendo a la gente que ayer se va aficionados que van al aeropuerto por la ilusión que genera que ves es que yo yo al aeropuerto con veinte años yo entiendo lo que supone esa ilusión pero me gustaba también con veinte años saber la deriva de mi equipo hacia hacia donde iba una cosa no está reñida con la otra el periodista tiene la obligación de dar las dos visiones la de la ilusión que genera una gran plantilla y a la vez encender la luz de alerta una luz pequeña un pequeño asterisco oye pero cuidado eh que la deuda sigue aumentando y aquí va a hacer falta que el dueño ponga dinero que invierta más dinero en el club o vender jugadores y eso no es ser menos valencianista yo pensaba que la asignatura esto todos los necios que no pueden aprender nada porque son tontos de baba son necios no pueden aprender yo pensaba que a nivel mayoritario ya habíamos aprendido la lección porque aquí Juan Soler nos ha contado que el campo tenía que tener cien mil personas y los baños de mármol de oro y que estuvo un café de Cristiano Ronaldo aquí Soriano decía que la parcela que había Kurt que millones de euros yo pensaba que habíamos aprendido cuidado yo en mi fuero interno pienso Peter Lim si Peter Lim que no es su nuevo rico Peter Lim que no es un hijo de papá si Peter Lim ha dicho cuarenta de diecisiete cuarenta diecisiete será porque hay un plan yo soy de los que piensa que hay un plan confío en que haya un plan respeto mucho a los que sólo quieren ver el campo de fútbol es una postura ante la vida pero cuidado el que sólo quiere haber el campo de fútbol que no falte el respeto a los que además del campo de fútbol con ilusión alertados de lo que pasa a nivel económico porque tenemos todo nuestro derecho e el tiempo nos ha dado la razón durante muchos años no es más del Valencia El que no se fija en lo económico aquí la ciudad ya han habido muchos repartidores de carne muchos repartido de abonos todos todos antes o después han quedado bajo sospecha son las tres y treinta y dos a vuelta de pausa Nos preguntamos qué les pasa Garay pasada cuando

Voz 4 12:31 todos queremos un verano perfecto para que no cueste nada disfrutarlo en BMW Service te ofrecemos la oportunidad de realizar un chequeo totalmente gratuito de elementos de seguridad en tu BMW porque el verano para disfrutarlo sin preocupaciones aproveche esta ocasión única ya que tenga esa es la vía de servicio de Valencia el aeropuerto a la Pista de Silla Valencia sólo está el XXXI de agosto

Voz 1 12:53 el verano es verano todos los días por eso

Voz 5 12:58 en Hoy por hoy Comunitat Valenciana te proponemos un mes de agosto de lo más variado humor ecología artesanos en extinción alimentación infantil saludable y por supuesto toda la actualidad del día que acompañamos en agosto tan frescos de lunes a viernes de doce y veinte a dos Hoy por hoy Comunitat Valenciana con Elena Morales cadenas sea

Voz 0691 13:34 ya saben lo que pasa con redes vamos a explicarles lo que pasa con con lo que pasa con Garay Carlos I el argentino que todavía hoy tenían pero un golpe en teoría lo de Garay Un golpe con inflamación con exacto negué con edema el tema no acaba de mejorar porque estamos a miércoles quedan tres días de entrenamiento entrenamiento jueves viernes sábado para el partido Garay todavía no está con el grupo

Voz 0341 13:55 el problema es ese la la inflamación que tiene la rodilla en la rodilla todavía algo hinchada y que por lo tanto no le permite todavía entrenar así que hombre quedan todavía entrenamientos ideas por delante antes del derbi pero con la rodilla como está hoy sin haber entrenado ya desde hace varios días lo lógico es al noventa y muchos por ciento salvo agradable sorpresa que Garay no esté disponible para el partido contra el contra el Levante así que lo que decíamos antes de Guedes esperar a que en el parón pueda recuperarse definitivamente de de esa dolencia en la rodilla y que para el siguiente partido la cuarta jornada este completamente disponible pero podemos casi descartar la presencia de Garay en la convocatoria de el del partido cuenta que es un problema para Marcelino Messi

Voz 0691 14:41 Nico porque por la convocatoria que hizo para el partido en en Cornellà por el rendimiento de Diaby que no es que tuviera responsabilidad en la derrota pero sí es verdad que no parecen jugar todavía afianzado en la forma de jugar del equipo tal jugada esa de las manos que es la ola la mano previa a la falta de agua accidental pero la sensación de que alguien pretemporada era quizá un poquito más de fiabilidad de lo que vimos en el partido de otro día en en Cornellà pero claro la convocatoria nuestro Murillo ya explicó Marcelino el otro día al acabar el partido que Murillo no va porque él considera que a nivel deportivo simplemente a nivel deportivo Murillo es el el central que peor está él dijo bueno cuando considere que tengo llamarlo lo llamaría Murillo el que le ha llevado eso seleccionador de Colombia por cierto claro bueno es que la pretemporada de de Murillo no tampoco fue una pretemporada calamitosa ni ENI ruinosa ver vamos a ver si el ir con su selección hace que mejore un poquito el nivel de eso Murillo pero donde iba a ese que lo normal es que si Garay está bien pues hasta el parón hubieran jugado los partidos Garay y Gabriel pero ha tenido que poner había Gabi y el partido de Cornellá no afianza día Gabi como no afianza la mayoría de los jugadores por tanto hoy bueno vamos a ver Marcelino que hace entiendo que mantendrá Gabriel Paulista más o menos estuvo bien yo tiene que repetir sino a esta Garay o ya pone otra central poner poner a Murillo si murió no estaba para ir convocado en Cornellà convocado a Cornellà a jugar de inicio contra el Levante me chirría un poco en la es en la escala de

Voz 0341 16:06 de Marcelino durante las últimas semanas porque así lo ha demostrado con sus alineaciones la escalada de centrales será Gabriel Garay el uno y el dos o no

Voz 0691 16:14 es el uno indiferentemente el tres días

Voz 0341 16:16 vi el cuatro veces cinco Murillo eso hasta el partido contra el español no sé si el partido contra el Espanyol le habrá hecho cambiar de opinión y ahora diga que había pasado a ser el cuatro en vez de tres o no pero la ausencia de Garay ha hecho que día Cavic era el tres pasar a ser el dos y el cuatro pasadas el tres con lo cual Murillo ahora mismo es el cuatro el quinto está lesionado que es que es Garay no sé si para esta convocatoria cambiará la opinión de Marcelino pero ahora mismo es cómo está la situación de los centrales bueno ya saben que como

Voz 0691 16:45 cantaba Carlos y es lógico que es difícil que esté en la convocatoria el chaval por ciento ayer cenó bien no es uno de los mejores restaurantes de la ciudad hay muy cerquita del del campo de Mestalla en un reservado cenaron el presidente Annie Murphy Peter Lim Mateo Alemán o lo Guedes en un reservado además bien preparado y con con alto nivel gastronómico de bebidas que imagino que no aprobaría o lo que es pero corrió el Vega Sicilia anoche como digo en restaurantes muy cerquita de de campo de Mestalla todos saben Valencia en Valencia todos acaba sabiendo antes o después sigue designó Si Garay no veremos con dos vía que hoy da al susto en el entrenamiento

Voz 0341 17:24 sí porque lo dio en el tramo final del partido contra el Espanyol y hoy ha sido una continuación de ese problema que tuvo en un tobillo en los últimos minutos del partido contra el Español tuvo un mal giro en el tobillo de ese giro todavía siente molestias pero sea puedo hacer pruebas después de retirarse del entrenamiento y las pruebas han descartado ningún tipo de lesión así que vamos a ver la evolución que no haya lesiones según las pruebas no es sinónimo de que vaya a jugar seguro el partido contra el Levante pero es una buena noticia que las pruebas descarten lesión en el tobillo de con Doria va a depender de si mañana sigue doliendo en el tobillo o no entrena o no en los próximos días para saber si estará disponible para el partido contra el Levante pero

Voz 1074 18:07 el resumen médico sería Garay casi casi

Voz 0341 18:11 descartado completamente con dos buenas noticias no tiene una lesión en el tobillo pero sigue teniendo molestias

Voz 0691 18:18 el Levante buenas tardes hola buenas tardes Levante habrá ganas explicación aunque es verdad que el bloque del equipo la temporada pasada ganó en el Villamarín no jugó para perder contra el Celta porque el Levante no jugó para perder contra el Celta hizo un buen partido y desde luego si no marca pone tan pronto el guión del partido era otro diferente no sensación negativa el Levante ni mucho menos habrá ganas en el entorno de ver a ver ambos es Simon pero tenemos la impresión como con Garay que habrá que esperar a después del parón

Voz 1074 18:45 eso seguro porque hemos Simon está con los médicos marcando un proceso de recuperación de una lesión que ya le impidió en la última semana ir al Mundial con su selección hay esa pequeña lesión le ha impedido entrenar con el mismo ritmo que el resto de los compañeros desde su incorporación al Levante con lo cual teniendo en cuenta que hay un parón por delante de quince días no van a arriesgar podemos garantizar que hemos es Simon no va estar en la convocatoria como tampoco va a estar Nicole abusen en el caso de Boozer ya lo hemos contado aquí está recibiendo un plan específico de la puesta en forma del jugador porque vino con sobrepeso y eso ha impedido que esté al mismo ritmo que el resto de sus compañeros con dobles sesiones mañana y tarde es decir haciendo su particular pretemporada hay por lo tanto teniendo un parón por delante para aunque por cierto para Nikola Vujcic no va a existir no porque tenga que seguir entrenando en doble sesión con él Levante sino porque ha sido convocado con su selección y por lo tanto va a tener que marcharse a jugar dos partidos con la selección de Montenegro en los enfrentamientos frente a Rumanía frente a Lituania eso significa que es una buena noticia porque al menos el jugador va a estar activado porque va a estar entrenando y jugando así no pasa nada con su selección la única duda respecto al posible once de Paco López es saber si va a situar a Prisa o dure en la medular acompañando a campaña Priest va ganando minutos confianza ahí también estado físico llegó para quince veinte minutos el otro de Yahoo casi la totalidad de la segunda parte se le notó que físicamente le faltaba en el tramo final del partido veremos si en una apuesta que por lo que dice Carlos Si con dos vía igual no está en el once es decir si el partido es menos físico en la medular porque tiene que jugar o Carlos Soler o Daniel Wass

Voz 0691 20:31 en ese doble pivote con Parejo

Voz 1074 20:33 simplemente que presi aparezca en el equipo titular en detrimento de tu Cure que se ha demostrado que evidentemente está muy lejos de ser un jugador al nivel de Jefferson Lerma y al margen de lo que es puramente del derbi de cuento

Voz 0691 20:47 en segundo porque hemos sido críticos con el Levante en alguna incorporación yo todavía no tengo una clara de Amena no no no sé decir si será a cara o cruz pero lo que Bindi Prytz y me encantó me parece un jugador muy completo

Voz 1074 21:02 sí lo es muy completo me pareció inteligente a nivel

Voz 0691 21:04 Ártico apareciendo siempre me tenía que aparecer Jorge con balón es mejor que duré bastante mejor que dure porque además el técnico va al suelo es agresivo recuperó balones me parece un futbolista que como dijimos aquí hablando con su agente cuando la ficha el Levante se puede adaptar a cualquier posición de mediocampo puede jugar por detrás de campaña puede jugar por delante de Vukcevic es un fichaje que para el coste que ha tenido para el Levante es un fichaje que la la pinta de la primera media hora contra el Celta a mi me parece que es un acierto

Voz 1074 21:37 si no es un acierto absoluto primero porque llega a coste cero y segundo porque no era fácil encontrar un jugador de ese perfil con ese alto rendimiento que ha demostrado en los pocos minutos que ya ha jugado con la camiseta del Levante para sustituir a salud kits porque el Levante llegó a ofertar poniendo mucho dinero encima de la mesa para tratar de convencer al Torino al menos de que le cediese con una opción de compra por una temporada más incluso hablando de un traspaso de esa salud que llegará al mercado a coste cero ante un jugador de veinticuatro años con una edad perfecta coste cero tres años de contrato por delante la verdad es que Paco López que al principio no conocía mucho al futbolista ha ido viendo cómo le ha ido ganando en cuanto a convencimiento en el día a día de cada entrenamiento en como sea metido de bueno dentro de ese vestuario en el que perfectamente su jugador ya completamente adaptado que deportivamente al Levante como dices tiene toda la pinta de que le va a dar mucho más de lo que por desgracia ahora mismo Le puede dar Nicole abuse Beach que ha sido el fichaje más caro de la historia del Levante

Voz 0691 22:40 tú estabas ya en el planeta Borja Mayoral Borja Mayoral se relaciona con ocho en equipos de Primera división pero Borja Mayoral se lo llevará hay hay dos variables para mí se lo llevará el equipo que mejor había trabajado con Borja Mayoral la opción de que no siguiera en el Real Madrid y el que le garantice minutos a final Borja Mayoral por lo que parece lo que quieres dar hombre es más sencillo jugar en algunos equipos que en otros se pone

Voz 6 23:01 que había una duda que al menos he logrado despejar la mañana de hoy porque una vez ya el Real Madrid oficialice la llegada de Mariano

Voz 1074 23:11 creo que a lo largo de la tarde noche de hoy habrá una reunión ya directamente de el director general del Real Madrid José Ángel Sánchez con el representante del jugador con Alejandro Camaño para un poco decirle dónde quiere jugar el futbolista porque las condiciones ya se han adelantado y esto es información que podemos contar porque yo tenía la duda de si podría existir la posibilidad como ha hecho el Real Madrid con muchos jugadores detrás pasarlos con esa opción de recompra en el caso Mariano en el caso de Álvaro Morata en tantos y tantos ejemplos que podemos poner de los últimos años pero sin embargo el Real Madrid lo que le ha transmitido ya a la gente de Borja Mayoral es que el Real Madrid sólo contempla una cesión sin opción de compra por lo tanto estamos ya reduciendo mucho el catálogo de equipos iba a mandar va a tener una preferencia absoluta la decisión deportiva del jugador es decir qué equipo me puede garantizar eh más minutos para poder hacer buena mi cesión durante la temporada en ese aspecto es cierto que el Levante ha trabajado muy bien con Borja Mayoral el aspecto psicológico el del convencimiento igual que ha hecho Marcelino con muchos jugadores lo ha trabajado muy bien Paco López durante todo el verano insistiendo en el jugador que en el cuatro cuatro dos va a tener sitio garantizado prácticamente seguro si el jugador se lo gana en el día a día va a ser fijo por lo tanto suele garantiza a hacer una muy buena temporada y luego en el aspecto económico también el Real Madrid sabe desde hace un año no desde hace unos meses desde hace un año que el Real Madrid tiene el Levante la preferencia de traer Eide incorporar a Borja Mayoral desde el minuto uno el Real Madrid sabe a través de su presidente Quico Catalán hablando con Florentino Pérez hablando con José Ángel Sánchez que el Levante pone todo lo que sea necesario para que Borja Mayoral encuentre su sitio su espacio en este Levante tengo la duda simplemente de si hay algún equipo que le pueda garantizar las mismas condiciones al futbolista que el futbolista al final decide a encontrar un sitio distinto al del Levante pero creo que en esta ocasión si me tuviera que jugar algo diría que soy bastante optimista de que si el Levante ahora mismo igual que no lo era con Lucas Pérez el año pasado porque levante no tenía ganada la voluntad del jugador a pesar del acuerdo con el Arsenal en este caso creo que hay voluntad ganada por parte del futbolista con el Levante buen trabajo también desde la administración del club para tratar de convencer al Real Madrid que Borja Mayoral su mejor destino puede ser Orriols

Voz 0691 25:25 según la tabla de la sensación térmica el periodista tiene que tiene que aprender cada día esto lo sabía lo prendido hoy hay un geógrafo americano Robert Altman que desarrolló la tabla de la sensación térmica combinando la temperatura del aire la temperatura real y la humedad en un punto determinado se puede calcular la sensación térmica que va a haber ese día en el campo del Levante el domingo a las doce de la mañana de doce a dos con una temperatura de treinta y un grados yo no me era de ochenta por cien la sensación térmica va a ser de treinta y seis grados treinta y seis grados esto es un estoy un geógrafo norteamericano eh pues no no lo digo yo ahí dígame un partido yo pensaba que sería el Levante Valencia pero no partido en Vigo en digo que en vez de jugar a las a las seis muy bien un pin un infante para Javier Tebas esperemos que el domingo no haya que atender a niños ni a personas mayores en el campo del Levante por el calor que va a hacer porque va a hacer calor Aemet B treinta y dos grados pero con la humedad que va a haber la sensación térmica va a ser de casi cuarenta pero te vas ahí con la bolsa bien descansa Haditha mantiene el partido a las doce del mediodía esperemos que no haya que lamentar lo brevemente Carlos hoy Juan Benfica PSV y Salzburgo tiene que eliminarse uno de los tres para que el Valencia el

Voz 0341 26:45 otro sí que a priori es un mejor bombo para el cuadro que va a tener mañana a las seis de la tarde que va a ser el sorteo de los grupos de la primera fase de la Liga de Campeones tiene que caer uno de los tres del Benfica que juega contra el PAOK Salónica los tres partidos se juegan las nueve de la noche y empataron a uno en el partido de ida así que es el que más cerca está de eliminarse de los tres que tenemos que estar pendientes luego el PSV ganó dos tres en Borisov así que lo tiene bastante bien juega en casa en Holanda el partido de vuelta el Salzburgo empató a cero en el campo del Estrella Roja en Belgrado así que ahora jugando en casa en Austria también tienen teoría ventaja cualquiera de los tres que caiga Benfica PSV o Salzburgo el Valencia automáticamente pasa del bombo cuatro al tres dos de los tres pues más que mejor pero hace falta solamente que caiga uno de los tres sino el Valencia mañana estará en el bombo cuatro uno sale Emeterio

Voz 7 27:41 coche nuevo Cháfer mil nuevo Honda Civic lleva lo último en tecnología motor turbo hoy cinco años este mantenimiento nuevo Civic con de serie por veinte mil novecientos euros ahora con cinco años de mantenimiento gratuito

Voz 0691 27:54 Center auto Eduardo busca a Benítez y Pista de Silla

Voz 8 27:59 siempre me pasa igual me perdida

Voz 9 28:01 Hort del programa

Voz 8 28:03 la eh nunca me pierdo mi programa favorito

Voz 10 28:06 ser más visual más tu más móvil más radio cuando y dónde tú quieras sigues Cadena Ser punto com busca en la web y en tu dispositivo móvil cadenaser punto com

Voz 11 28:18 este va a ser deportivo

Voz 0691 28:26 ya está en marcha la pretemporada de Valencia Basket que mañana juega su primer amistoso contra UCAM Murcia vamos a la Fonteta hola Fernando San Emeterio buenas tardes hola buenas tardes m de dudas que me corroe me corroe por dentro que es más complicado poder manejar el unicornio hinchable en la piscina o no pegarle un bocado a la barra de pan ahora que estamos en la época de

Voz 12 28:47 yo creo que en Navarra

Voz 13 28:50 eh a darles un recado chungo

Voz 0691 28:55 ahora qué insensibilidad en casa sabiendo que no puedes ahora en época de pretemporada pegar un bocado a la barra de pan o pasarte que faena enviar te al horno va al supermercado no

Voz 9 29:05 bueno hay que colaborar en Toro la toros las por el bien de tipo ya saben casi también

Voz 0691 29:12 qué hacer equipo en casa no me hay que hacer un pues esta ese muy bien bueno te hemos seguido en verano lo que nos has dejado con la bicicleta que ya poco rara con el el el unicornio tengo la impresión que la familia peques me han sido un poco la forma de escapar de de una temporada difícil complicada no

Voz 9 29:32 sí sí bueno siempre siempre no no no había selección así que bueno había teníamos todos muchas ganas de que como como decíamos hacer equipo en casa y es lo que usted también evidentemente ha habido sí que habido entrenamientos no sé muy de depositarlo pero pero también ha habido ácido Unicornio sí

Voz 0691 29:57 está muy de moda eso eh hay muchos jóvenes que

Voz 9 30:00 si no lo haces no no no

Voz 12 30:02 es cierto no ahora es el momento de verlo eh

Voz 0691 30:05 al subir a la báscula ahora en un momento en el que hay ahí ya no engaña a nadie en Instagram puedes engañar pero cuando llega el momento de la báscula por ciento pasáis hambre ahora en pretemporada o o ya con tu experiencia uno sabe lo que puede y lo que no puede hacer

Voz 9 30:18 no hombre además este año tenemos un electricista que no siga marcando también pautas así que bueno estamos plenamente preparados para para no profesionales

Voz 0691 30:30 ahora hablamos de lo que viene pero acabó con la última de lo que ha pasado no lo puedo evitar porque además el detenías en en en gran estima Ile quiénes pero pero un pedacito de baloncesto español que es la bomba Navarro yo quería que la audiencia que la familia de la Cadena SER escuchar a alguien que se que lo tienen altísima estima a San m hablar de de de Navarro al que hemos sufrido mucho aquí yo creo que hemos celebrado tantas canastas contra el Barça hemos sufrido las que los metía la bomba Navarro pero llega un momento ya que los jugadores Fernando trasciende no a la rivalidad Hay cuando se marchan o cuando están hay que ver la importancia que han tenido y Juan Carlos es un jugador que trascendiera en el tiempo

Voz 9 31:09 si Juan Carlos y bueno para mi ha sido jugador con quizás con mayor talento sale de España en la Historia sin duda no si yo puedo he tenido la suerte de más conocerle y jugar con él mi ir experiencias entró como fuera del campo hay que bueno antes de de ser jugador profesional porque era un chaval de catorce quince años bueno pues lo era mi ídolo no lo admiraba lo que hacía en el campo y luego cuando juegas con él te das cuenta de él porque ella no oí la mentalidad que tiene ganador desde el momento es importante es haber dicho o ahora sí yo recuerdo en la semifinal contra Macedonia Lituania que que cuando todo el mundo estaba un poco acongojado Él fue el que

Voz 13 31:54 jo aquí ahora y aquí ahora no y esa mentalidad detuvo

Voz 9 31:59 qué tiene todavía porque eso no se pierde es es brutal y te das cuenta del por qué de tanto que ha hecho no

Voz 0691 32:08 no sé hasta qué punto Es un jugador inevitable porque hasta que empezó tiran bombitas él yo creo que que o no se hacía no o no que hayamos la cuenta de que se hacían pero pero eso es jugador para para enseñar a los peques que empiezan en basket aparte por supuesto que eso eso es más complicado pero movimientos y el descaro la penetración los recursos eso es un jugador que deja poso no es que es de los que se pueden imitar en el futuro

Voz 9 32:33 si no es fácil hay que hay que intentar darlos parece fácil cuando lo hacen pero

Voz 13 32:39 pero no es fácil de su jugador por eso no que es un jugador diferente de esto es que que hace lo diferente fácil y bueno pues yo creo que nuestro baloncesto pero de repente veía la selección Yves Navarro no porque era algo algo diferente crearon que se salía de lo normal creo que por eso bueno pues así alguien está castigado vamos a lo que está por venir

Voz 0691 33:04 que es apasionante que que es ilusionante la primera pregunta que se me ocurre del Valencia Basket que viene es una interpretación mía pero creo que no es muy equivocada tengo la impresión por por alguna conversación con con jugadores de El Vestuario con gente de club que empezar Fernando con Jaume Ponsarnau no es empezar de cero que no empezáis entrenadores nuevo efectivamente el primer entrenador nuevo diferente a la temporada pasada pero que no es exactamente empezar de cero me equivoco

Voz 13 33:31 no conocemos de de dos años la mayoría en el grupo incluso que puede ser consideradas nuevo ya estuvo los tres meses con nosotros os allá también le conoce bueno evidentemente el tiene su su propia filosofía pero pero bueno creo que nos va a costar menos evidentemente que que si fueran claro nuevo además con la ventaja de de de preparación todos todos juntos no

Voz 0691 33:59 osea que a priori la sensación es que tenéis son sobre el papel hay que empezar a jugar amistosos cuando llegue la temporada final de septiembre recibió octubre ahí en el momento de la verdad pero un poco a priori la sensación del jugador cuando empieza la pretemporada si es positiva te noto como con con un buen augurio para lo que está por venir

Voz 9 34:17 sí sí evidentemente es prostituta de cámaras

Voz 13 34:22 yo creo que cualquier jugador en cualquier sala pretemporadas Se va a ser positivo no luego la realidad es la que es la que desde que veo unas ganas especiales aparezca parte de desde arriba hasta abajo bueno yo estaba allí a mitad de julio mañana si veías compañeros y eso habla muy bien de de de las guerras que hay que ir a trabajar hasta que bueno hay ganas meta espinita clavada

Voz 0691 35:05 le preguntarte hay un sentimiento no sí de Vendetta tampoco porque sea ya con nosotros mismos pero sí de la exigencia no puede ser nunca de partida a ser campeones de Liga pero tampoco puede ser la exigencia una temporada en la que uno siente que que Valencia Basket puede hacer más de lo que hizo la temporada pasada donde ponemos el el listón tu ya es veterano y eres de los que en fin tampoco se puede vender humo en el mes de agosto pero donde querrías ver a Valencia Basket justo dentro de ocho nueve meses

Voz 13 35:33 yo no pensé razones que me dio pereza ya no usaría hitos salían objetivos de Peter Getty que que puede ser el el el haber hecho haber dado normal también todo el a cada compañero es que todo se sienta a gusto que el equipo mire por el bien colectivo y dual

Voz 9 35:56 a mí y a través de ahí que hay

Voz 13 35:59 con una jugadora me alegra creo que la gente científicos para el equipo yo creo que sí pero seguimos esos de aquí a Navidad luego las cosas van rodando y esto es así si hay egoísmo Si será el público puesto en pie hasta ahora

Voz 9 36:16 a ver qué hay terminando falta de de sacrificio que perciben

Voz 13 36:20 está la cosa ya se empieza a complicar poco quizás hablar de objetivos que todos quizás tenemos ocho mesas pues ya son más inalcanzables no

Voz 0691 36:32 más Fernando como te imaginas a Valencia Basket de la temporada que viene con diferencia la temporada anterior un Valencia Basket que defienda más un Valencia Basket que juegue a más puntos un Valencia Basket muy parecido oí que solamente se diferencia del pasado con con matices es pronto para preguntar qué es

Voz 13 36:51 bueno al final creo que es pronto no pero

Voz 0691 36:53 no

Voz 13 36:54 mi percepción es que al final los jugadores somos muy parecidos a los que a los que hemos sido el año pasado muy Ac2 no entonces nuestro baloncesto va a intentar seguir siendo poco en el mismo no de baloncesto el equipo en su sacrifiquen pero cansada que no se anticiparse al ataque y a través de remontes robo se va a jugar poco transición bueno eso todo hay que es fácil decirlo pero luego hay que ganarlo Lee ahí trabajarlo mucho pero bueno yo creo que la idea es hacer buen baloncesto que la gente se reconozca el equipo como prisas pasó hace dos años y esta tiene que ser un poco la la idea el acceso

Voz 0691 37:42 la clave para mal de la temporada pasada fueron para mí para todo el mundo la sesión es la falta de continuidad el hecho de no poder trabajar cinco para cinco en estático durante muchísimas semanas lamentablemente te pregunto por Antoine te pregunto por Guille te pregunta cómo cómo los ves que lo que Guille ya entrena con normalidad Antoine todavía no han dado un poco de espía hay dentro como como está básicamente Antoine que creo que es el que todavía no ha entrenado bien bien bien

Voz 13 38:06 sí bueno Antoine pues evidentemente tiene una lesión grave Un tiempo para o Brave largo entonces bueno pues yo creo que por su bien y por el día de Todos y hay que dejarle tranquilo hay que meterle presión su rodilla parece que responden podrían pero bueno después de un año pues evidentemente otros pequeños achaques no sobrecarga de sol que es lo que había parado ahora luego pues su que tiene la Alda bueno pues un poco de paciencia poco para él paciencia para su estado de forma ahí pero yo creo que al final va a estar bien Pasteur bien nos va a ayudar y un jugador para nosotros vital que ha ido muchísimo los años que he pasado echamos mucho menos Iggy bueno es decir es algo diferente no que que que también habla de Navarro salvando las distancias pero tiene esa diferencia de calidad que su desparpajo que también nos viene muy bien que que echamos el año pasado

Voz 0691 39:03 ya para el Superman ayer

Voz 13 39:05 yo no lo sé hace tiempo que dejó eso sí que la verdad jugaba pero hace tiempo que no juego que espera el que afecta a una puesta fiable para para cualquier casa pues