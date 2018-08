Hora 25 Deportes Valencia (29/08/2018)

Voz 0341

estar pendientes de tres partidos es como si jugara el Valencia ya hoy partido de Champions porque depende de que bombo va a ocupar mañana de los resultados de estos partidos para que ocupe el bombo tres tiene que caer o el Benfica o el PSV Eindhoven o el Salzburgo el Benfica juega en el campo del PAOK de Salónica y el resultado de la ida en Portugal fue de empate a uno así que con este resultado de cero cero con el que va a empezar el partido el Benfica no pasaría quedaría eliminado y el Valencia entonces pasaría a estar en el bombo tres es el que más fácil tiene para quedar eliminado para los intereses del Valencia el Benfica porque empataron a uno en Lisboa en el partido de ida el otro partido del que hay que estar pendientes el Salzburgo Estrella Roja de Belgrado que empieza también a las nueve en la ida empataron a cero así que si ganase fuera de casa el Estrella Roja también sería bueno para el Valencia y el que peor lo tiene para el Valencia es la eliminación del PSV Eindhoven porque juega en casa ya ganó fuera de casa en el campo del Bate Borisov por dos tres en la ida pero si hoy pierde o el Benfica Hapoel Bassat Burgo o el PSV Eindhoven el Valencia estará en el bombo tres mañana a las seis de la tarde en el sorteo de la Champions que por cierto vamos a tener una programación especial programa especial de seis a siete de la tarde con ese sorteo de la Champions mañana y la diferencia de estar en un bombo en el otro es que ahora mismo el Valencia está en el bombo cuatro por lo tanto a parte de los cocos que hay en el bombo uno y en el dos en el tres están en Liverpool el Schalke cero cuatro el Olympique de Lyon el Mónaco el Salzburgo si pagas a su eliminatoria el Ajax el CSKA de Moscú y el PSV Eindhoven si pasa su eliminatoria son equipos todas de cierta solera internacional si por contra el Valencia está en el bombo tres Evita a todos estos equipos que acabo de mencionar su rival del bombo cuatro podría ser el Viktoria Pilsen el Brujas el Galatasaray el John Boys el Inter de Milán el Hoffenheim o el AEK de Atenas que quitando el Galatasaray porque es el campeón de Turquía y el Inter de Milán porque tiene mucho renombre internacional el resto de equipos son mucho más asequibles que los del bombo tres pero bueno a las once sabremos en qué bombo estará mañana el Valencia lo de Guedes que contábamos ahora también a nivel nacional tiene mucho papeleo la operación a lo que se llegó el lunes fue a un principio de acuerdo pero falta cerrar definitivamente el acuerdo con toda la documentación perfectamente controlada por los dos clubes traducida al español al francés y firmada por los dos clubes y también por Gonçalo Guedes que todavía no puede firmar su contrato su nuevo contrato de seis temporadas con el Valencia es el fichaje más caro de la historia del club lógicamente lleva su tiempo redactar todos estos contratos la presentación pues cuando esté cerrado todo el club uno sabe cuándo va a presentar oficialmente a es como nuevo jugador del Valencia y lo cierto es que mañana es difícil que sea porque Anil Murci que es el presidente el que ha estado en todas las presentaciones de jugadores durante el verano mañana va a estar en Mónaco en el sorteo de la Champions así que como le gusta salir en la foto también es lógico pues probablemente mañana no sea Gala presentación porque no están Il Murci y a lo mejor hay que esperar al viernes aunque el viernes está prevista una rueda de prensa conjunta entre Marcelino Paco López de cara al derbi del domingo quizás por nos tengamos que ir a la semana que viene pero la presentación oficial de Guedes pero es lo de menos lo demás es que todavía pues como todavía no está todo cerrado no puede entrenar esta mañana estando aquí él en Valencia no ha podido entrenar con el Valencia con sus compañeros en la Ciudad Deportiva de Paterna y mañana tampoco podrá porque no está todavía cerrado todo el tema del papeleo en principio Guedes no iba a entrar en la convocatoria para el derbi porque desde que Portugal fue eliminada en octavos de final del Mundial no ha jugado ni un solo minuto ni en ninguna amistoso porque anonadado ni bola el nuevo entrenador del París Saint Germain en ninguna amistoso de pretemporada así que sin Guedes para el derbi sin Garay que todavía sigue sin entrenar que sigue teniendo infame inflama inflamación en la rodilla y que por lo tanto lo más normal es que se quede fuera de la lista de convocados para ese partido contra el Levante y con la duda de con dos vía que hoy se ha retirado a mitad del entrenamiento con unos problemas en el tobillo que se produjo en el tramo final del partido contra el Espanyol le han hecho pruebas las pruebas son buenas no han descartado las pruebas han descartado cualquier tipo de la de lesión en el tobillo de con dos bien pero hay que ver si les sigue doliendo mañana y no puede entrenar tendrá más difícil su participación en el derbi así que sin Guedes sin Garay y con la duda de Colombia que no tiene lesión pero tiene molestias en el tobillo cambios en el once si no juega con dos vía probablemente que es Carlos Soler pase a jugar en el centro IVI vas podría jugar en la derecha y Cheryshev entrar en banda en el centro del campo en el Levante la gran novedad podría ser la entrada de Peter sic después de su grandísimo segundo tiempo el otro día contra el Celta en el once titular en lugar de de ocurre que es el cambio que hizo Paco López en el descanso para intentar remontar un partido que en ese momento perdía cero dos que terminó perdiendo por uno dos Boateng parece que va a ser ya alta definitiva en la convocatoria iban a seguir de baja porque todavía les falta ritmo tanto a Vukcevic como a Moses Simon Borja Mayoral el Real Madrid ya le ha comunicado a su agente que la fórmula en la que va a abandonar el Real Madrid es cesión pura y dura había ofertas de compra pero el Real Madrid quiere que se marche cedido sin opción de compra para el club donde vaya el Levante sigue esperando a que Borja Mayoral sabiendo estas condiciones por parte del Real Madrid decida si es el levante su próximo destino aussie es otro de los muchos equipos que se han interesado por él en el Levante siguen confiados en que Borja Mayoral terminará reforzando la plantilla granota de la que ya ha salido Verza que ha rescindido su contrato parece que va a fichar por el Rayo Majadahonda equipo este año debutante en Segunda División y todavía falta Espinosa que probablemente siga el mismo camino de la rescisión de su contrato sabe Hitch Samu García por desvincularse del conjunto granota en estos dos días y pico que quedan para que se cierre el mercado de fichajes la Sense la temperatura según la previsión de Aemet para el domingo por la mañana sube de XXXII de grados de máxima es a día de hoy la previsión XXXIV de sensación térmica según Aemet pero como les decía al principio no hay ningún indicio aunque mañana podríamos llevarnos una sorpresa de que la Liga cambia el horario del derbi que se disputará a las doce 