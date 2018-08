Hoy por Hoy Comunitat Valenciana (30/08/2018) - Tramo de 12:20 a 13:00)

Voz 1 00:00 hoy por hoy Comunitat Valenciana Nos puede ayudar a los emprendedores que que llegan visualmente a nuestro pro a nuestro proceso selección a este evento que organizamos cada dos meses que llegan sin equipo que les habíamos encontrar un equipo que les sabemos encontrar una idea de negocio que les formamos durante seis meses en nuestra incubadora endémico después de los seis meses consiguen una ronda inversión depende el proyecto pues elencos una ronda de cien ciento cincuenta mil euros incluso hasta medio millón de euros ya perdía iban creciendo en todo este tiempo hemos montado cuarenta y cuatro empresas las cuarenta y cuatro empresas han levantado diecisiete millones y medio de euros inversión que no está nada mal

Voz 2 00:42 pues cada día que se vaya no vuelve al menos eso dice una canción pero nosotros tenemos la capacidad en la radio de recordará algunos momentos de ayer hoy más y esperemos que mejor al menos vamos a intentar enamorar

Voz 1 00:56 en la SER Comunitat Valenciana

Voz 2 01:00 hola qué tal cómo están muy buenas Alicante Castellón y Valencia muy buenas también que que el Encina hola qué tal buenas tardes pues vean estamos bastante bien bien estoy contenta eh porque nos queda muy poquito ya luego también Nos pondremos un poco tristes e hizo llegar la gente ya de aquí unos bidones más llena totalmente así entre hoy y ayer y hoy si ha habido hay como una transición de decir algo está pasando no sé si los supermercados más llenos porque claro neveras están hablaríamos pones en las neveras

Voz 3 01:31 quién es ahora bueno llega otro periodo es el fin de semana para ir acostumbrándose

Voz 2 01:36 incluso la radio empieza a llenarse de gente eh sí gastado un poco desértica últimamente parece que van habiendo personas por los pasillos

Voz 3 01:43 preparando la nueva temporada que arranca con fuerza y la sábana

Voz 2 01:47 la tenemos ya ahí bueno pues arrancamos primero esta pequeña obra de radio venga venga cuéntanos

Voz 3 01:55 pues vamos a hablar bueno hace unos días aquí mismo la Cadena SER escuchábamos bueno pues que empezaban las las labores de excavación y exhumación de la fosa ciento doce estamos muy expectantes porque se esperaba que los primeros restos aparecieran bueno después de fin de semana en fin que la semana que viene con tranquilidad que fueran apareciendo pero ese adelantado un poquillo Illana parecido algunos restos vamos a seguir estas estas labores de excavación con el subdirector de de excavación de la fosa ciento doce pero también vamos a hablar de un aspecto que puede preocupar pues a muchísimos trabajadores y me temo que muchísimas trabajadoras por el tema de la conciliación familiar

Voz 2 02:41 vamos a saber qué ocurre aquí en nuestra propia empresa con un ejemplo gráfico además llorón no yo ahora tanto a poco

Voz 3 02:53 te puedes no cederemos más estatuas de nuestra compañera pero bueno demás en esta primera década una población de la Comunidad Valenciana como hacemos durante todos estos días durante el verano hacían que no es excesivamente grande pero a nosotros nos gustan

Voz 2 03:09 para nosotros es una personalidad muy importante bueno mañana cabalmente eso querrá decir probablemente que las personas empezarán a trasladarse en un sitio a otro unos vendrán otros nos iremos ese traslado de coches pero queremos es porque eso siempre eso siempre lo queremos conocer ya cómo está en las carreteras de la Comunitat Valenciana

Voz 4 03:27 la red Key ha de la provincia de Valencia le ofrece la información del tráfico

Voz 5 03:33 Alfonso Martínez muy buenas hola qué tal ha estado grave encontramos dos incidencias a destacar en la red de carreteras de la Comunidad Valenciana tengan precaución en Alicante en la Nacional trescientos treinta heridos ya que hay circulación lenta con paradas prolongadas a la altura de Torrevieja a lo largo de cuatro kilómetros en ambos sentidos además en Valencia en la V30 la avería de un vehículo complica el tráfico en Chirivella dirección a las siete de momento no hay retenciones importantes en este tramo pero sí tengan cuidado si iban a transitar por él en el resto de la red vial de la Comunidad Valenciana como les decía hasta ahora se circula sin problemas

Voz 2 04:09 pues muchísimas gracias buenas noticias muchas gracias hasta luego hasta luego

Voz 2 04:40 esta es la la sintonía la melodía que pone en funcionamiento el equipo de informativos de la SER os ponéis firme se este sonará hoy enseguida

Voz 1893 04:47 hasta tres ponis en alerta normal la espalda recta es verdad es verdad

Voz 2 04:54 tú micro no está muy bien me parece no están bien no está bien poco bajito puede ser tengo la sensación

Voz 1893 04:59 bueno eso lo tenemos aquí ya técnicos que son unos magos seguro que lo lo arreglan

Voz 2 05:03 ya no lo han hecho ya

Voz 1893 05:05 bueno incendio forestal de forestal que fines sin posible todavía de saber el alcance no no tenemos buena información muy precisa de momento porque es difícil de saber es una es una zona de difícil acceso eso está dificultando el hecho también de que se declarara anoche y bueno pues también también dificulta dificultar su extinción estamos hablando de un incendio en el término municipal de venía Arda en en Alicante no en las inmediaciones de unos parajes la verdad es que recomendamos acudir verdaderamente bellos no balsa de Guadalest el de el de la Marina de la Marina Baixa cuatro medios aéreos tres aviones y un helicóptero están trabajando ahora mismo para contener este incendio forestal declarado en un paraje de difícil acceso ahora mismo se trabaja en las labores de contención en el barranco de Les Coves el aviso se daba en el uno uno dos sobre sobre las nueve de la noche concreto se declaraban vamos se avisaba en dos focos separados entre sí por tres kilómetros lo cual hace sospechar de bueno posibilidad de de de una intencionalidad aunque no se descarta tampoco los los los orígenes de origen natural no sabes que estamos semanas marcadas por las tardes en por las tormentas

Voz 3 06:17 por los rayos ayer sin ir más lejos en la zona David

Voz 1893 06:20 quinientos rayos en muy poco tiempo no seguir hablaremos de Viver entonces decir que la Generalitat y los servicios de extinción consiguieron apagar uno de los focos y el otro no el otro el otro ha estado activo toda la noche ha sido imposible atacarlo desde desde el aire porque por la noche no no cuelan los medios los medios aéreos al que han estado desplazados bomberos del Consorcio de Alicante y bueno ahora mismo pues estamos muy pendientes de cómo evoluciona este incendio no podemos todavía decir si Si Si se va controlada en breve aunque comentaban desde la Generalitat que la evolución era favorable que la terminología que se emplean en estas fases tan iniciales del del incendio eso por un lado hablaba de Viver bueno pues hay daños en el campo de la granizada de ayer en la zona del Alto Palancia ha provocado daños en el campo hay hay daños en algunos cultivos e hay hay bien también que está muy pendiente de la vendimia en pocas semanas bueno esto es lo que tienen en las tormentas de verano que dejan granizo que dejan piedra en pocos minutos además ayer piedra pues pues

Voz 2 07:21 en ya de pelotas de pimpón

Voz 1893 07:23 Fernando Demi de granizo muy intenso de hecho en la web de la Cadena SER se puede se puede ver ejemplos de esa de esa granizada y bueno vamos a hablar según la Unió de Llauradors ya podemos hablar por desgracia de daños en el campo como consecuencia de estas tormentas sobre todo el granizo en las tormentas son buenas si vienes de agua pero cuando viene la piedra pues ya es el momento de preocuparse por los más de deciros que que bueno que en Méjico arranca hoy un juicio importante en el el juicio contra el marido de Pilar Garrido la valenciana aparecida muerta el verano pasado esta historia está cortada

Voz 2 07:58 sí sí perfectamente tremenda historia no

Voz 1893 08:01 arranca este jueves en este juicio por delante pues decenas de pruebas entre testigos peritos y documentos un fuerte choque de versiones entre unos y entre otros un tribunal con tres jueces que tiene que por delante tiene por delante un mes para decidir a final si el marido es culpable del amortizas que os recuerdo Elena como como otros Kurt transcurrió todo ellos que apareció muerta Pilar Garrido

Voz 7 08:27 a los pocos días de desaparecer

Voz 1893 08:30 fue el propio marido el que el que comentó bueno pues que que habían sido asaltados por un grupo de personas armadas pero esta historia este caso dio un giro inesperado a los pocos días cuando al final marido acabó siendo detenido por las autoridades mexicanas acusado de haber sido el mismo el autor de la muerte de su mujer María llevaba once años casado no iba a haber sido el responsable de ocultar las las pruebas de su muerte no presuntamente asfixiada bueno pues pues arrancó este juicio como decimos en México pues estaremos muy pendientes aunque haya distancias ya allá pues distancias crisis temporal no con con con Mexico pues muy pendientes del del del de que de que la justicia finalmente con con la valenciana Pilar Garrido ir

Voz 6 09:13 estos y otros muchos argumentos Elena a partir de las doce cinco en Hora catorce escucharemos ahí te esperaremos muchísimas gracias a vosotros

Voz 2 09:20 aquí ahora lo prometimos ayer hoy terminamos vamos a tener ganas de deportes sí lo confirmamos tenemos ganas a deportes filosofía de bombos vamos allá Fran Guaita

Voz 3 09:37 buenos días te veo buenos días a un altísimo nivel de conoce bien

Voz 2 09:40 totalmente os voy a desbancar en nada alguien que os deis cuenta Morata se dedica a Magisterio bueno tenemos en algún colegio dar clase en El Carpio salimos ganando

Voz 3 09:52 a bordo tres el Valencia está en el bombo tres Anoche supimos que después de un empate del Salzburgo por sorpresa en la parte final del partido el Valencia que estaba en el cuatro en el más débil de los bombos por tanto con tres rivales a nivel hipotético complejos acabó el bombo tres así que sobre el papel le van a tocar dos equipos complicados y uno más asequible aunque en la Champions no es sencillo encontrar equipo

Voz 2 10:18 asequibles el Valencia

Voz 3 10:20 a tener como rivales seguro del bombo uno a un coco al City al Bayern a la Juve al PSC al que todos queremos que sea un equipo ruso

Voz 7 10:28 el Lokomotiv de Moscú

Voz 2 10:30 es el más sencillo a priori uno el nombre ya sí apunta apunta maneras

Voz 3 10:35 el bombo dos un todo es complejo Borussia Dortmund Oporto United Shakhtar Benfica Nápoles Tottenham o Roma cualquiera que caiga un equipo de muchísimo nivel en el cuatro hay rivales más asequibles Jaume Boix de Suiza el Hoffenheim de Alemania en Atenas el Viktoria Pilsen en Brujas equipos complejos como el Inter de Milán que es el rival a evitar a las seis el sorteo va para allá Annie Murphy el presidente del Valencia acompañado por Juan Sol una de las leyendas del del Valencia campeón de Liga hace ya muchísimos años hace casi cincuenta años ya íbamos a los rivales el sorteo de Champions empieza a las seis pero a la hora de finales muy como a poner muchos vídeos hay entrega de premios aproximadamente a las siete menos cuarto siete menos diez ya sabremos los tres rivales del Valencia el orden de los partidos la Champions juega la primera fase en octubre noviembre diciembre de todo oye informaremos durante el día Un día que esas de largo porque al final lo que interesa a las siete de la tarde ya estáis ahora pues en breve en la página web cuando funcione

Voz 2 11:33 el análisis de los de los rivales del Valencia

Voz 3 11:36 pues mire rivales del grupo que le podía caer al equipo de Marcelino

Voz 2 11:39 que nervios mucho hoy no Menéndez Pelayo

Voz 3 11:41 los buenos esto depende Caiga quien caiga

Voz 2 11:45 en dos temporadas sin Champions han hecho dos eternidad

Voz 3 11:48 así que con muchas ganas de sorteo del resto de la comunidad

Voz 2 11:51 Valenciana tenemos algo estamos atentos al Levante

Voz 3 11:53 este es el rival del Valencia en el derbi del próximo domingo atentos al Villarreal que recibe al Girona en un partido en teoría asequible sacó un buen punto en en Sevilla el equipo de de Javi Calleja y mucha ilusión de Alicante con el Hércules que arrancó la temporada con con victoria en Segunda B y que es uno de los gallitos uno de los cocos de la categoría arrancó con victoria y es favorito para el fin de semana el Hércules de Alicante que ojalá la temporada que viene vuelva a Segunda División

Voz 2 12:19 la madre mía cómo está la Comunitat Valenciana hoy por cierto

Voz 3 12:21 el Valencia Basket en el primer amistoso de pretemporada es en Alcoy en Alcoy es entradas gratuitas para ver a dos equipos de Liga ACB el UCAM Murcia contra Valencia Basket a las ocho primer compromiso de pretemporada para el equipo de Jaume Ponsarnau

Voz 2 12:34 todo buenas noticias me estoy aficionado eh hay hay muchas gracias Fran Guaita hasta luego

Voz 1 12:42 en Hoy por hoy Comunitat Valenciana volvemos en un momento

Voz 0808 16:49 doce treinta y siete minutos en Hoy por hoy para toda la Comunitat Valenciana la memoria histórica es noticia ya muchos días en este verano de forma muy intensa sobre todo en la Comunitat Valenciana

Voz 20 17:10 de

Voz 22 17:21 si un día llegan a excavar sacan nuevos restos que tengan mía nuevo datos hipódromo sin identificar Mis hijos nietos que puedan recoger los restos porque yo no creo ya que llegue cuántos Fernando salir España esto debiera ser un tema de sensibilidad humana porque

Voz 23 17:42 a las víctimas no tienen culpa de vivir pues en una comunidad donde sigue habiendo hostilidad a la memoria a que estaba basar vuestra verdad que

Voz 24 17:51 es por dónde estaría la la fosa la mar o una persona mayor del pueblo que tenía conocimiento de que aquí ha habido un hospital de campaña y por lo tanto una cosa que él mismo no señaló

Voz 25 18:04 de Fenice ya podía te miran los pero Fein soplar traición

Voz 23 18:13 es un día muy muy especial porque de alguna manera hacia hacia justicia de las injusticias definir

Voz 21 18:20 eh

Voz 1 18:27 hoy por hoy Comunitat Valenciana Elena Morales

Voz 26 18:37 sea cual sea

Voz 2 18:55 el pasado veinte de agosto empezó la excavación de la fosa ciento doce en el cementerio de Paterna

Voz 0808 19:00 ya han aparecido los primeros restos humanos a pie de excavación está escuchando ahora mismo el subdirector de la misma Alejandro Calpe muy buenas bienvenido a Alejandro

Voz 27 19:09 hola buenas

Voz 0808 19:11 bueno a no hacer una pequeña descripción de de que ha ocurrido en estas últimas horas

Voz 27 19:15 bueno pues como sabe se hice de dos días de hemos la la denuncia de que habían aparecido restos con signos de violencia correspondían con lo que buscamos de eh ir al poco rato pues ya no llegó el poco grato no al día siguiente no llego ya la el auto del juez como que cerraba las diligencias podíamos continúa es porque quiere decir que ellos han determina que tienen los Goold tienes más de veinte años y por la ley de temiendo criminal

Voz 7 19:49 y eso qué significa a partir de ahora

Voz 27 19:52 eso significa que de esta manera el Estado nuestra acertar es decir si hubieran determinado que iban a hacer identificación el el Instituto de Medicina Legal de Valencia hubiera hecho de estudio implicación del golpe de Estado Porma nosotros vamos a hacer tanto la excavación como la exhumación como el estudio y la identificación de los restos

Voz 0808 20:13 que no se hace cargo el Estado quiere decir que quién se va a hacer cargo de esa identificación

Voz 27 20:17 a ver que no se hace cargo de forma directa en estado nos hacemos no tardó nosotros a través de una subvención de la Diputación de Valencia pero no lo no lo asumen ellos de forma directa

Voz 0808 20:27 vale para identificar los cuerpos imagino que habéis contado con la complicidad de de los familiares sino es bastante complicado la elaboración de ese banco de ADN en qué situación está

Voz 27 20:38 por otro ese y cualquier proceso que que empieza palabra con unas Ponsa siempre pienso contar con el consentimiento de al menos una familia nosotros no tocamos una cosa que en la que los familiares no quiera a partir de ahí que el Banco de ADN está contemplado por ejemplo en la en la ley de memoria pero mientras no tenga una subvención efectiva una dotación efectiva no sirve para nada no es otro que hacerlo a título personal como asociaciones recoger el ADN de todos los hijos que aunque en vivo porque estamos a dos mil dieciocho los hijos son muy mayores ya tienen entre ochenta y noventa años la mayoría no podemos permitirnos de lujo esperará que al que ya entonces nosotros cuál que dijo que viene aquí tenemos conocimiento le tomamos la de de mente Lucus estudiamos para cuando llegado el momento eh hay un banco de ADN trazar les sus datos

Voz 0808 21:35 vale explican no exactamente cuáles son los cuerpos que han aparecido cuantos cuéntanos un poco la última hora

Voz 27 21:41 a ver estamos ahora mismo lo estamos antes de meternos a excavar la osa Chi tan de la capa de cal Estamos preparados en la zona es de la va a nosotros no podemos colgar nada de de la zona de trabajo hasta que jugamos autorizada doce es lo que sepamos hacer hoy es arreglar la zona trabajó empezar suma estos días la tenemos que excavado un poquito más pero vamos se sigue viendo eso otros cinco individuos con cuatro cuatro Ucrania que tienen signos de violencia

Voz 7 22:11 signos de haber recibido un impacto de bala

Voz 0808 22:15 vale Se supone que se van a que se van a encontrar personas que vienen de otros muchos lugares de la Comunitat Valenciana evidentemente no son todos de Paterna hablamos de Tavernes de la Valldigna de Cullera de Albalá de soriana de Carlet de Alcàsser de Jineth bueno de un montón de de poblaciones el trabajo preparatorio de documentación que vosotros realizáis también es muy profundo y muy extenso no solamente llegáis a la fosa ya Bris

Voz 27 22:38 no a ver nosotros antes de abrir la y dices tú tenemos que hacer una documentación exhaustiva primero en la cantidad de dorso Sky enterró la fosa o Duke presumimos que pueda estar en la fosa y a partir de ahí actuamos nosotros pues nos basamos en la poca documentación pretende testimonios desleales y generamos una lista a partir de esa lista lo que hacemos es muchas veces buscará familiares ya bien sea a través de la propia agrupación de familiares o contactando unos mandamientos para que nos ayuden intentamos buscar las familias porque si tú te estás un proyecto con con más familias a la hora de pedir dinero tiene más puerta no entonces pues no solemos empezar por ahí ahí pues a veces es más costoso porque tenemos que entender que no siempre la familia pueblo muchas veces esas familias están por el hecho de haber sido familiar de un republicano de una persona fusilada tiene muchos problemas en el pueblo tiene que exiliarse lo que explica la labor de esas familias no cuando está con nosotros luego no pueden encontrar tu

Voz 0808 23:38 Alejandro ahora mismo seis constituidos también como asociación sois evidentemente profesionales de de la arqueología pero seis considerados en el resto del país como eh bueno una una asociación especializada en arqueología de la Guerra Civil española a este punto habéis llegado también por concienciación o por experiencia laboral solamente

Voz 27 23:56 a ver si nosotros llevábamos entre cada uno de sus compañeros no hay compañeros que llevan practicamente diez años dedicándose a esto sino más vale yo llevo un poquito menos pero yo creo que hay un poco de todo sobre todo es por concienciación di o por ideología pero también por ser científico a nosotros estamos un trabajo científico simplemente ha habido momentos en los que no ha habido el respaldo Lucena por lo tanto es donde entran nuestros intereses personales o sociales que es la ahí los se dedique que es lo que le importa este este trabajo no

Voz 0808 24:30 cuando se está realizando este trabajo yo siempre he pensado eh sea arqueología de una historia en poco más reciente ósea arqueología de siglos y siglos y siglos nos y además estamos hablando de situaciones eh de muertes traumáticas de muertes dentro de una guerra de muertes bueno pues a lo mejor en Pompeya a consecuencia de de un volcán uno es capaz de de abstraerse de esa situación trágica o no o cuando está desenterrando esos cuerpos la implicación personal y emocionales inevitable

Voz 27 24:57 evidentemente no es lo mismo estaba Pompeya es muy elegante muy interesante y no deja de pensar que se llama pero la diferencia con con lo que nosotros ahora a esa historia viva es decir hay personas que han vivido esto a partir de ahí pues yo personalmente intento que intentó como Nicolás Manolo si yo estuviera tío de Jara que es un sentimiento tan duros me afectaran día a día no no podía realizar me viene trabajo tenemos que tener en cuenta que muchas de las familias tienen aquí buscando ayuda al al pueblo no entonces yo no yo no yo no debo estar afectado ellos aún sí sí a los tan yo tengo que mostrarles algo que les ayude entonces muchas veces lo que hizo compañía nuestra que nosotros llegamos por las noches no entonces tú cuando estás en casa así que te paras a pensar un poco más stop lo intentamos que mientras no dejamos nuestro trabajo pese a que nosotros tengamos unas ideas ser todo científicos y rigurosos que pueda

Voz 0808 25:50 claro pero también marca la diferencia a este tipo de arqueología porque lo algunos familiares están vivos no eso eso es muy diferencia tipo con con otro tipo de arqueología que evidentemente no tienen ya descendientes nunca te vas a encontrar con su familia

Voz 27 26:02 es totalmente la es la diferencia básica que tienes una persona a pie de zona que es posiblemente predijo un crecimiento que está buscando a su a su familia asesinado Salles lleve elemento diferencial de esto con nosotros aparte de tratar lo que queremos azotado de una forma científica tenemos que hablar todos los familiares de una forma que ellos eh puedan entender y puedan cerrar esa herida que llevan tanto tiempo intentado cerrar no

Voz 0808 26:27 cuántas personas creéis que encontraréis más o menos tenéis una previsión realizada

Voz 27 26:31 naves de la fosa entonces estaríamos hablando de cien personas vale unos estudios que hablaban de dos sacas una de treinta de noviembre de mil novecientos treinta y nueve y la otra de de nueve de diciembre del mismo año las cincuenta que hablarían de setecientas son luego cuando abramos la fosa y la la vacía hemos eh y cuando la vacía hemos sabremos exactamente la caridad porque muchas veces hay familias que que se han llevado han podido llevarse a su padre en el momento de entre claros y eso no no sabemos hacia la amigo

Voz 7 27:04 vale vale bueno

Voz 0808 27:06 en definitiva Se estima que hay unas ciento cincuenta mil personas enterradas en fosas y en cunetas repartidas por todo el país de las cuales solamente se han sacado

Voz 28 27:14 todo ochomil así que queda un trabajo

Voz 0808 27:17 larguísimo arduo caro

Voz 28 27:20 hipovolémico por delante

Voz 0808 27:22 pues bueno sólo nos queda agradeceros vuestro buen trabajo vuestra dedicación vuestra profesionalidad Isi y sobre todo que atienda a los medios de comunicación en estas situaciones a veces un poco complicadas lo tenemos que agradecer porque así llegamos a todo el mundo que yo creo que hacen muchísima falta muchísimas gracias Alejandro que vaya bien el día que hoy además aprieta el calor

Voz 7 27:43 sí bueno entiendo

Voz 27 27:45 el verano allí en el Mediterráneo es duro pero bueno gracias a vosotros también por la difusión que es una parte muy importante para aquellas familias también lleguen aquí vamos a ayudarlas

Voz 0808 27:54 bueno pues que vaya todo muy bien muchísimas gracias

Voz 2 27:56 hasta luego

Voz 26 27:59 lo que sea

Voz 2 29:00 doce casi cincuenta de la mañana en este Hoy por hoy para toda la Comunitat Valenciana cambiamos totalmente de tema nos vamos a un terreno mucho más amable muchísimo más agradable

Voz 29 29:13 a mí me gustan cada cosa que la vida nos ofrece el placer me reconforta el honor mejor Tale Fed y disfruto

Voz 4 29:26 las caras que viene

Voz 29 29:31 cuando pienso que más disfruto es lo que me me gusta recrear me disfrutando de cualquier soplo de aire me alegro de encontrarme tan alegre tan Félix también ven viable cuando me miran a veces

Voz 0808 30:00 es las noticias las más importantes las tenemos al lado en la cotidianidad en la monotonía hace aproximadamente una semanita Los cuarenta Principales nuestra emisora hermana empezó a funcionar otra vez con su nueva temporada una de las estrellas de la mañana es una valenciana Cristal damos cada de Gandía exactamente Cristina bienvenida y no vamos a hablar de Los cuarenta Principales vamos a hablar de de estos hitos que se escuchan de fondo

Voz 30 30:24 acabas de tener un bebé te has reincorporado al mundo laboral e hizo estas trayendo lo ir a trabajar me ha parecido una noticia muy importante

Voz 31 30:31 pues oye me alegro buenos días a todos la verdad es que estoy gozando lo porque he estado dos meses de baja y el resto de la baja Se la cedo a mi marido al padre de la criatura en su tiempo libre pues se viene con nosotros estamos estas tres horas de Antena que hago junto junto a mí el están otros

Voz 30 30:49 odio que además la suerte que tenemos aquí en la radio es que están insonorización desde entonces me molesta yo era pero no yo era mucho porque en cuanto tiene hambre

Voz 31 30:56 yo les doy de comer que lo estoy amamantando nada pues a fenomenal la verdad que es un lujazo poder incorporarme con estas facilidades no sería posible

Voz 0808 31:05 si no fuese por mis jefes promiscua

Voz 31 31:07 bañeros presupuesto por su padre

Voz 0808 31:09 siempre había tenido claro que vais a enfocar la baja maternal paternal de esta manera no has ya sabes que eso no es nada habitual

Voz 31 31:15 para nada no fui fue ir improvisando la verdad no sabía cómo me iba a encontrar me habían hablado de que quizá no me encontraba bien necesitamos tiempo para recuperarme

Voz 30 31:25 creo que no es algo fijo creo que cada caso no yo la verdad es que tenía un embarazo muy bueno un parto muy bueno me he recuperado fenomenal

Voz 31 31:31 entonces he podido decidir que con dos meses estaba ya a gusto para incorporarme al trabajo no sabía si le iba a dar si iba a hacer lactancia si va a darle de mamar pero es la verdad que empezó se cogió fenomenal entonces porque quitárselo no ojalá pudiese darle

Voz 30 31:47 lactancia exclusiva hasta los seis meses hito

Voz 31 31:49 dependerá pues eso de las ayudas que tenga tanto por parte de de su padre por parte de de los de los jefes del trabajo de cómo nos lo planteemos que yo creo que aquí la verdad tenemos la suerte de ser un trabajo pues muy abierto y que nos da a estas posibilidades

Voz 0808 32:03 pero cuando estás haciendo eso estás pensando en otras mujeres en la mayoría de mujeres que no pueden hacerlo claro quién cómo se sienten no que a lo mejor con cuatro mesecitos tienes que dejar a tu bebé en una guardería o con alguien que no eres tú que ya no lo puedes dar el pecho que no no puedes continuar con esa con esa cercanía con tu bebé al final

Voz 31 32:18 sí de hecho mi a lo mejor me pasa quiero decir de estamos haciendo este mes no sé qué pasará en el cuarto mes de subida a lo mejor en el cuarto mes ya desde Madrid que es donde estaremos en mi trabajo es más exigente y no podemos hacerlo así tengo que

Voz 30 32:30 preparar un banco de leche para poder dado el padre en casa

Voz 31 32:34 entonces estoy tiene yo estoy sacando me leche si va a ser duro yo no me quiero separar de él pienso mucho en todas las personas que encima no tienen tanta ayuda o tienen trabajos en los que no pueden incorporar a su bebé o qué está mal visto que porque es es un sitio que es agresivo para para el pequeño evidentemente no se puede pero sí es una oficina o un sitio un lugar donde el bebe está estupendo creo que deberíamos de ir normalizando claro que estén en los pies en el trabajo

Voz 0808 32:56 pasaría nada en el resto de compañeros también colaboren

Voz 2 32:59 claro al final esto de tener hijos es una cosa

Voz 0808 33:02 de toda la sociedad no si tenemos hijos estamos muertos pero yo creo que todos no somos demasiado

Voz 30 33:06 antes de esto yo te lo dejo de un ratito que te veo ahí super a gusto con él él no sé si está tan feliz pero bueno cuando muy bien a la radio le encantan los micrófonos porque además los de la Ser son amarillos está marcando claramente bueno Cristina pues un placer verte todos los días Gran Vía Gabriela tu bebé que es un placer verlo todos los días que son es una preciosidad y gracias por ser también valiente eh porque no todas las mujeres se atreven a hacer este tipo de cosas bueno gracias a vosotros también por acogerlo y hacernos sentir como en casa aquí bueno Nos encanta tener

Voz 13 33:38 no

Voz 32 33:42 para nada

Voz 13 33:49 a aplaudir a un milagro

Voz 11 33:54 de ello

Voz 32 34:02 sí

Voz 13 34:06 para nada

Voz 29 34:10 la ilusión que bonito

Voz 1 34:14 cadena SER Comunitat Valenciana Elena Morales

Voz 16 34:22 la Cadena SER

Voz 0808 37:27 a las doce cincuenta y ocho minutos tenemos otro pequeño pueblo de la Comunitat Valenciana al que queremos dar su lugar el que le corresponde ni más ni menos hoy hablaremos de Morla no llega a los quinientos habitantes

Voz 2 37:47 burla está en la provincia de Alicante en el Valle de pop burla fue un pueblo que se vendió en mil cuatrocientos sesenta halcón de de Oliva después pasó a pertenecer al conde de Gandía mula está considerada como la cuna de la pilota valenciana por tanto tiene una decena de equipos dedicados a este deporte podemos visitar soy su iglesia fortaleza que está construida además sobre cimientos romanos y la ermita de la sangre Morla así es la Comunitat Valenciana

Voz 22 39:15 hoy por hoy Comunitat Valenciana