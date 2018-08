Hoy por Hoy Comunitat Valenciana (30/08/2018) - Tramo de 13:00 a 14:00)

Voz 1 00:00 seguro que algún día intenten la forma de fibra les platos de la gastronomía El Aaiún a nuestra costa a través de la radio ese día no fuera falta desplazarse al Mediterrani pero el peor en la arena en Audi ir de tres centros al año durísimos creen que el millor es que bien esa la Comunitat Valenciana mediterránea Amío Generalitat Valenciana echan una feo

Voz 3 00:30 hoy pero ahí desde siempre mi sueño ser mamá porque es mi sueña desde niña María infinitamente feliz y espero conseguirlo muy tanto

Voz 4 00:39 sueño la de un día de verano

Voz 5 00:41 sueño con ser libre dar rienda suelta al tiempo que no ya no hay grupo pues nadie en todo me duelen yendo al sueño con todo se sabe en unos metros de sueño Morlán no cubre el guía la muerte de la único día

Voz 6 01:03 Elena Morales Cadena SER Comunitat Valenciana

Voz 0187 01:08 una a seis minutos Quique la encina como cada día a estas horas soñamos conseguido haciendo radio hasta las dos de la tarde por lo menos

Voz 7 01:15 que luego ya veremos si luego se soñando pero ya preparando cosas para el siguiente programa que no pasa nada será mañana ya el último temporal

Voz 0187 01:24 la temporada efectivamente tenemos estas

Voz 7 01:26 la segunda hora de programa en la que vamos a hablar de un tema bueno bastante preocupante porque ha habido algunas definiciones como genocidios y tal el tema es bastante serio lo que lo que está pasando con una hernia que son son los rojillos que hasta ahora desconocíamos pero por desgracia ahora sí que están en los grandes titulares en los medios de comunicación después conoceremos cuál es la situación y lo que está haciendo organizaciones que intentan trabajar in situ sobre el terreno como Médicos Sin Fronteras también a lo largo del programa vamos a hablar de mediación como decimos los los jueves hoy con otro tema preocupante es el asunto de los Desahucios Por otra parte alegra haremos un poquito pero bueno vale con una sonrisa recibiendo de los niños y bueno no sé si la muchas gracias los padres recibirán los niños en la cocina pero nosotros todos los días hemos alguna sería indica

Voz 0187 02:20 es un poco lo tenemos que que es un poco de brillo eso es gratificante

Voz 7 02:25 en ese espacio de cocina para niños al final de nuestro programa en el que desvela sin lugar donde me gustaría estar a partir de mira de hoy mismo no solamente yo sino hoy mañana

Voz 0187 02:36 yo espero que no tome la decisión de Il te me dejas aquí colgada hasta mañana una es mi teléfono si quieres algo muy bien ya máxime entras por teléfono no pasa nada un año ocho minutos como decía Kike Encina justo esta semana se cumple un año del gran del tremendo éxodo de personas hacia Bangladesh hablamos de los refugiados rojizas porque allí sobre el terreno

Voz 0809 02:58 si tú ha estado trabajando una médico valenciana que forma parte de Médicos Sin Fronteras Montse Puri bienvenida muchas

Voz 8 03:05 hacia las buenas tardes éxodo de personas que ya

Voz 0809 03:07 yo creo que nos hemos acostumbrado a a este concepto porque habitualmente ya todos los días vemos a personas que huyen de su situación de la muerte de la hambre de diferentes razones huyen buscando otro lugar en el que poder vivir

Voz 8 03:20 así es bueno esto ocurrió hace un año entonces personas que estaban asentadas en una zona de Myanmar que que llevaban tiempo allí pero que no es la primera vez que les ocurría fueron agredidas de manera muy violenta por el Ejército birmano en muy pocos días un volumen muy numeroso los primeros días el primer mes fueron casi cuatrocientos mil personas a mí no me gusta hablar de números porque como se que se pierde la dimensión humana antes lo hablábamos pero muchísimas personas tuvieron que dejar su casa y a todas sus pertenencias que es muy poquito que ya tenían no ya en el camino perder muchísimo no perder familiares porque hubo una situación de muchísima violencia donde hubo matanzas Se mataron a personas adultos niños situaciones de muchísimo la violencia y la violencia de género entonces bueno no no podemos obviar lo que ocurre

Voz 9 04:15 yo

Voz 0809 04:15 y en ese tipo de circunstancias y evidentemente la presencia de médicos es imprescindible porque llevan con todo tipo de patologías y en el caso si hay agresiones físicas o psíquicas también y de todo tipo que hayan personas que te escena entendiendo cuando llegas algún lugar es esencial no siempre las hay

Voz 8 04:34 es esencial porque además estas personas llegan a Bangladesh que es un país que de hecho ya tiene de por sí una gran densidad de Paul

Voz 0187 04:41 sí sí

Voz 8 04:44 las estructuras de salud se ha del país ya no alcanzan como para dar servicio al cien por cien a su comunidad imagínate cuando llega tantísimas personas en poco tiempo no personas que además la Comunidad gallega vaya con una situación muy muy vulnerable porque ya el acceso a la salud estaba pues bastante limitado donde estaban personas que por ejemplo los niños no tiene han a no tenían vacunas entonces cuando cuando llegan llevan un entonces entraron Se les registra luego se les distribuye por campos de refugiados allí muchísimas organizaciones estaban haciendo diferentes tipos de atenciones una de ellas atención salud muchas organizaciones hacían Atención Primaria que es como por ejemplo cuando aquí íbamos a un centro de salud es la atención básica a pero ya digo con un con muchísimas necesidades a veces no era suficiente a veces había enfermedades que necesitaban un atención urgente a veces tenían enfermedades pues por ejemplo muchos problemas respiratorios que necesitaba incluso ingreso en un hospital tratamiento con oxígeno que necesita estar muchos días y claro todo esto hace falta tener estructuras de salud equipos formados que puedan atenderlos no esto fue uno uno de nuestros objetivos en cuanto supimos que hubo esta crisis ya estaba msf allí desde desde hace varios años pero lo que hubo es que

Voz 0187 06:03 el hombre fue importantísimo de equipo

Voz 8 06:06 pos de personal de estructura se tuvo que construir más hospitales centros de salud puestos de salud sea es Se están haciendo clínicas móviles hacemos campañas de vacunación porque como digo la situación es de una extrema vulnerabilidad en a principios de dos de diciembre explotó una epidemia de difteria claro entonces claro lo lo las personas ya digo yo no muy muy expuestas ahí como tú decías ya no sólo enfermedades físicas enfermedades mentales porque la salud mental es básica y a veces nos olvidamos

Voz 0187 06:38 sí sí sí eso es verdad e interés las personas

Voz 8 06:41 llevaban pues eso con unos duelos acumulados importantísimos pues personas que han perdido a sus hijos au a sus padres au el hilo o todo lo que pierden no pierden incluso su estatus porque llegan allí ya allí son refugiados no tienen derecho al trabajo

Voz 0187 06:57 tienen derecho a nada raro tienen derecho a nada no tienen derecho a nada

Voz 8 07:00 ir dependen totalmente de la ayuda humanitaria entonces bueno es una situación tan vulnerable de tantas pérdidas acumuladas que realmente se ven pues transtornos pues síndrome de estrés postraumático de toda la violencia que habían vivido muchos síntomas de depresión esto es lo que más se ha registrado no por ejemplo recuerdo que no nos contaban un niño que decía que cada vez que oía perros entraba en pánico porque lo relacionaba con que cuando él estaba en en supo lado pues llegaban los los militares con perros y empezaron a agredir y con actos muy violentos no hay ejemplos podría contar muchísimos no pero

Voz 0187 07:40 sí pero me parecía muy importante estábamos hablando esta mañana antes de que de que llegara a la radio me parece muy importante destacar porque creo que hay que concienciar sobre esto que una de las armas que se están utilizando en en buena parte del mundo en todos aquellos lugares donde hay éxodo de personas y donde son muy vulnerables es y bueno la agresión sexual no sobre todo evidentemente también hacia el hombre pero muchísimo más hacia la mujer se está utilizando como un arma más como el arma química del arma de fuego pues está el arma de agresión sexual

Voz 8 08:08 sí es un arma de guerra que en en Médicos Sin Fronteras no sólo aquí en otras a misiones en otros países en conflicto lo vemos ahí de hecho es uno de los componentes el componente de de violencia también enfocada al género es algo que tenemos como una de nuestras prioridades en esta situación en la crisis Roy venga nos lo encontramos veíamos que había violencia tanto dirigida a hombres a mujeres a niños y es verdad que encontramos casos de mujeres que llegan a pues que te explicaban situaciones de abuso sexual tanto por parte de los militares como en el tránsito que es un tránsito en que en el que también están muy expuestas hay que llegaba a mí y pedían ayuda además con el agravante de que necesitan pedir ayuda pero es muy complicado porque también se sienten estigmatizada si los demás se enteran

Voz 0187 09:01 que han sido violadas por un militar

Voz 8 09:03 de otra religión ya ni te cuento si si la mujer acababan barcaza no sea son situaciones muy muy al límite muy complicada así que no nos podemos imaginar el sufrimiento que lleva generar también el riesgo de que como digo enfermedad mental y enfermedad física claro porque pueden transmitirles enfermedades de todo tipo

Voz 0187 09:23 pero Montse tú crees que en los próximos días la catalogación de genocidio se va a consolidar se va a confirmar

Voz 8 09:29 bueno la verdad es que claro esto es muy difícil saberlo no ha cuando tú has escuchado todas estas historias no te queda ninguna duda ya no paga ningún algunas pero bueno son los y las autoridades internacionales son los que tienen la última palabra sí que es verdad que que de alguna manera tenemos ah y también de alguna manera hay que presionar Ari y hacer que alguien tome medidas no realmente hace falta que haya una solución tanto a corto plazo como a largo plazo porque ahora mismo esta comunidad no tienen ningún tipo de esperanza todavía a día de hoy siguen habiendo personas Gas que siguen dejando Myanmar para llegar a Bangladesh en un número muchísimo menor porque ella muchísimos ya ya han abandonado pero realmente todavía está ocurriendo porque están buscando un medio de supervivencia donde están están muy expuestos a la violencia no tiene ningún ningún tipo de de de calidad de vida entonces buscan una supervivencia pero claro llegan a un país donde están en campos de refugiados donde realmente volvemos a lo mismo tienen un estatus de refugiado donde no tienen derecho a nada entonces hay que encontrar una solución por parte de las autoridades internacionales

Voz 0187 10:47 ahora me gustaría hablar de de vosotros eh porque además vosotros que sois personas que forman parte de una organización esa organización también necesita recursos y no hablamos de vosotros es difícil que reciba esos recursos recordemos que todos vosotros sois personas que tenían nuestros trabajos tú eres médico donde sea realizarán su trabajo y en tu tiempo libre me imagino puesto que sólo hay que hacer es juntar los días de vacaciones juntarnos Dios libres para ir a otro sitio a seguir trabajando de una forma voluntaria gratuita y altruista con el único objetivo de de ayudar a los demás cuando uno entra en cooperación es muy difícil salir no es una especie de adicción es muy

Voz 8 11:24 adictivo ayer me acuerdo que lo lo ha hablado con unos amigos es un tipo de profesión porque lo has es muy muy vocacional pero al final si quieres hacer bien ir desempeñar bien turrón eh de sacaba profesionalizado no en toda las dos tú allí tienes tu rol de médico donde trabajas de sol a sol porque ese trabajan muchísimas horas lo elegimos porque como digo en piezas normalmente empiezas porque ya te gusta porque ya has estado en el mundo del voluntariado ah pero cuando ya has el primer paso de irte con una organización más fuerte trabajas durante meses en un país estás lejos de casa el contexto es muy complicados es como muy adictivo realmente luego vuelves de la misión vuelves con una gran mezcla de sentimientos no situaciones muy positivas pero también has has vivido muchas situaciones de dolor y de la que sufren los pacientes y las personas con las que trabajamos no pero realmente

Voz 10 12:23 estás súper adictiva a mí me me cuesta muchísimo reincorporar te voy a darme a mi vida normal si estás deseando volver a encontrar el momento de volver a ir no

Voz 8 12:34 sí es de hecho yo yo empecé ya hace mucho tiempo en dos mil ocho Entonces al principio lo iba balanceando con mi trabajo y los últimos cuatro años estado prácticamente solo con Médicos Sin Fronteras trabajando con mis descansos por supuesto de medio que son muy muy necesarios y ahora voy a volver una temporada al centro de salud donde la verdad es que están esperando y recibiendo con los brazos abiertos pero es verdad que va a ser un un tengo una incorporación a difícil porque realmente es es un mundo muy diferente no la droga de la cooperación pues a ahí está no la la dependencia que tienes de este tipo de trabajo en el que además pues claro tienes objetivos que que te planteas cuando llegas a un proyecto disminuir la mortalidad infantil claro es que estamos

Voz 10 13:25 no muy ambicioso esto es muy muy ambiciosos no donde además hay

Voz 8 13:30 trabajo en equipo donde es importantísimo el equipo nacional que es la base que una de las cosas que Médicos Sin Fronteras hacemos es dar mucha capacitación mucha formación a los equipos nacionales porque nosotros en algún momento nos tenemos que ir y ellos tienen que seguir con su trabajo no iba en bueno todo esto son componentes de nuestro trabajo del día a día que hacen que consigamos los objetivos pero ya digo siempre a base de un trabajo de equipo importantísimo donde hay médicos enfermeras Logista administrativos sea es como

Voz 0809 14:02 sí es un engranaje muy brutal Montse Pubilla Médicos Sin Fronteras vuestros pies es que no podemos hacer otra cosa soy ese el orgullo de cualquier sociedad no en cualquier país así que muchísimas gracias por contarlo en la SER pero sobre todo por ser como sois por trabajar de esa forma por tener esa generosidad que imagino que lleváis en el ADN porque yo que estoy convencida que todas las personas que hacen cooperación tenéis una de nueve diferente al de los demás

Voz 8 14:29 así que muchísimas gracias de verdad muchísimas gracias muchas gracias a vosotros por darnos voz de todo lo que vivimos bueno muchas gracias a todas las personas que cada día colaboran un poquito para hacer posible que nosotros trabajemos en el Jaime no bueno muchas gracias a los compañeros que ahora mismo están allí a a Médicos Sin Fronteras que realmente hace que que lleguemos a sitios donde otros no pueden enterarse

Voz 0187 14:53 cosas tan importantes sean reales muchísimas gracias

Voz 11 14:55 gracias

Voz 4 15:17 hoy por hoy Comunitat Valenciana cadena SER

Voz 13 15:37 conversaciones estivales con la pop de Google

Voz 4 15:42 para hacer promoción de La Ventana tienes que tener el programa es la cabeza no estoy muy laca da igual quiénes esta fuentes solventes como Wikipedia Google humorista y monologuista finca

Voz 14 16:00 A6 en La ventana del verano de la SER con Roberto Sánchez de Rubi Barcelona muy periódico condenado a quedarse calvo para para para para para para no entre lo personal ya te dije que no tengo otra vez esta cadena SER

Voz 4 16:19 que habrá veinticinco es la mejor manera de acabar verosímil por nuestro

Voz 0187 16:25 el periodista es que vamos a hacer es marcharnos a Bruselas Griselda buenas tardes Alfonso Ojea

Voz 15 16:32 qué tal buenas tardes Pedro la manifestación una tertulia bien la pancarta inicial las vidas mantengan simples

Voz 8 16:37 tal

Voz 0187 16:37 el problema es seguramente es que no importa tiene que delimita

Voz 15 16:41 a quién es el Nacional tiende usted recién de forma

Voz 4 16:44 claro es que llevaba doce años siendo un ilegal en este país que no hay ningún ser humano legal Hora veinticinco de lunes a viernes desde las ocho de la tarde la sirve en Canarias con Pedro

Voz 6 17:00 la más completa información tanto el deporte TDT el mejor entretenimiento escucha toda la programación de la Cadena Ser en la TDT de tutelarlo

Voz 16 17:12 el recinto Niza lo tendrás en tu mano toda la programación de la cadena de radio el líder en España

Voz 4 17:18 no

Voz 6 17:19 te dirá de mando y escucha tu radio preferida la Cadena Ser Tuttle Etéreo escucharla

Voz 4 17:28 hola me llamo Myriam voz busca emocionar

Voz 17 17:32 cero me llamo José y mi voz busque sorprende arte me llamo al busca sugerir

Voz 4 17:40 Julio busca seducirte me llamo Ana voz busca

Voz 18 17:45 ilusionar de

Voz 19 17:47 estas voces no te engañan trabajan cada día para sorprender sugerir emocionar seducir a su audiencia confía en ellos para dar a conocer tu empresa o negocio anuncia Thein La Ser credibilidad

Voz 4 18:03 sí habilidad y eficacia para tus anuncios

Voz 7 18:07 pues va por cierto me llamó Jorge

Voz 23 18:57 eh gana Amir

Voz 0187 19:11 bienvenida aunque sonrisa eh te recibo fíjate cansada pero ya tengo ganas de ya te humareda Nadia siga no me queda nada no me queda nada a ti no te queda nada para volver a trabajar para me despierto cogí a mí no me queda nada

Voz 0809 19:24 descansar unos días que también nos apetece a pesar de que ha sido un verano muy intenso y lo hemos pasado bastante bastante bien Nos vamos a hacer mediación a dialogar a escuchar al otro a Lliria exactamente en estos momentos a partir de septiembre unos vecinos deben de afrontar una uno yo creo que de los momentos más desagradables para aquellas personas que lo han vivido por desgracia en los últimos años de una forma excesivamente frecuente que

Voz 24 19:47 es el desahucio llevan varios meses sin sin poder pagar la hipoteca su

Voz 0809 19:54 Vida laboral parece que no acaba de solucionarse ahí están evidentemente muy preocupados poca gente sabe muy poca gente sabe muy pocos ciudadanos y por tanto oyentes saben que a través de la mediación Se puede llegar a un acuerdo y se podéis hacer de intermediarios entre el banco que es quién es el que Aubry

Voz 24 20:12 llega a desahuciar irá a los ciudadanos que están en ese problema

Voz 0807 20:17 sí efectivamente es un problema que venimos sufriendo desde hace muchos años consecuencia de la crisis que sufrimos pues bueno han sido muchas muchas las familias que han dejado de pagar su préstamo hipotecario primero por la falta de trabajo y una serie de dificultades que se han ido acumulando y que hace al final pues que bueno no puedas cumplir con el pago de las cuotas del préstamo hipotecario pero nosotros desde el Centro de Mediación del Colegio de Abogados de Valencia desde el año dos mil doce pusimos en marcha un programa de intermediación hipotecaria Aller para poder o intentar ayudar a estas personas en dificultades económicas a llegar a una solución con su entidad bancaria vale entonces nosotros pues bueno somos ese nexo de unión somos la intermediación fíjate que hablo de intermediación no de mediación porque evidentemente había que buscar un término que definiera mejor esta situación normalmente en una mediación tienes que garantizar la igualdad de las partes en un problema de impago de préstamo de hipotecario pues bueno hay una parte que es el deudor hipotecario que se encuentra en una situación de desigualdad por eso utilizamos el término intermediación porque falta uno de los pilares esenciales de la mediación que es la igualdad pero bien nosotros lo que hacemos es facilitar hacemos una negociación asistida e con la entidad bancaria para buscar cuál es la mejor alternativa posible afortunadamente desde hace unos años puse disponen de unas Deimos instrumentos legales vale que han facilitado poder llegar a soluciones en este tipo de de de situaciones vale vamos a hablar bueno pues de de un código de buenas prácticas que permite pues bueno que aquellas familias que reúnan unos requisitos ser es que están en riesgo de exclusión vale y una serie de circunstancias de especial vulnerabilidad pues puedan solicitar a su entidad bancaria la aplicación de unas medidas vale en primer lugar era la reestructuración de su préstamo hipotecario en unas condiciones ventajosas en el sentido de que durante cinco años eso lo iban a pagar un interés del euribor más cero veinticinco Un una posible ampliación del préstamo hipotecario está cuarenta años con lo cual automáticamente la cuota hipotecaria baja muchísimo esto durante cinco años que se llama un periodo de carencia para mí pues bueno esta situación una solución para muchas familias que han podido conseguir aplazada alargar esta situación poder pagar cómodamente durante este tiempo de cinco años con la esperanza que eran esta medida es que

Voz 0187 22:50 cinco años tu situación iba a cambiar claro pues

Voz 0807 22:52 vuelves acceder al mercado laboral o a lo mejor tienes ocasión de vender tu vivienda en condiciones que permite cancelar el préstamo en fin esa es la primera medida que recoge el Código de Buenas Prácticas cuando esta medida medidas inviable pues permite también lo que sería aplicar una quita o también una dación en pago que se ha sido otra de las medidas que se aplican con bastante frecuencia Ike con lo que se persigue también es la entrega del bien el bien inmueble pero a cambio de la condonación de la deuda es decir pues la familia en concreto en lo que hace es eliminar esa carga y que es una mochila muchas veces

Voz 0187 23:28 hombre que no te permite levantar cabeza

Voz 0807 23:31 bien tú entregas tu vivienda pero a cambio existe una condonación de esa deuda muchas veces acompañada en la mayoría de un alquiler social ha acoplado también de ajustado esa renta de alquiler a tu situación económica con lo cual son muchas las medidas que hemos podido negociar pero aparte aunque no se reúna los requisitos del Código buenas prácticas desde el programa intermediación hipotecaria hemos negociado eh otras medidas

Voz 0187 23:54 fuera de este Código de Buenas Prácticas porque llegan familias

Voz 0807 23:57 a lo mejor no reúne los requisitos establecidos en el Código pero están pasando también una situación

Voz 0187 24:02 mala mala pues las entidades

Voz 0807 24:04 adiós también tienen que buscar eh conjuntamente a ver qué solución podemos alcanzar luego aparte pues bueno también estamos hablando de todas aquellas medidas que han evitado los Desahucios vale cuando ya por ejemplo el viene estaba adjudicado al banco había un señalamiento de A desahucio lanzamiento pues bueno también hay un instrumento legal que es la suspensión de los lanzamientos lo que se llama conocida la moratoria que se ha ido prorrogando durante varias ocasiones y en este momento aquellas familias que reúnan unos requisitos específicos pues se solicita al juez la aplicación de esta suspensión del lanzamiento que ahora está estipulada hasta mayo del dos mil veinte de conformidad a la última prórroga es decir hay muchas familias que afortunadamente se han podido acoger hasta última solución que ha evitado la

Voz 0187 24:50 a medida el tener que salir de tu vivienda

Voz 0809 24:53 anda Ana tú tienes esa sensación en todo este tiempo que estáis realizando estas negociaciones con los bancos que que los bancos se muestra como más flexibles con vosotros que con sus propios clientes

Voz 0807 25:02 sí más que nada es porque primer nosotros somos profesionales ahora ya veces hablamos un lenguaje más parecido claro eh claro la relación muchas ocasiones a lo mejor está más deteriorada entre el cliente y la entidad por una serie eso es que han pasado pero bueno nosotros al fin y al cabo como profesionales imparciales me tales que somos pues bueno intentamos acercar posiciones tender puentes a mí lo que me gusta es decir yo estoy aquí

Voz 8 25:29 la facilitar las cosas lo primero que digo

Voz 0807 25:32 yo quiero facilitar las cosas no quiero que me vean tampoco desde el punto de vista del banco como él el Defensor el el abogado de deuda hipotecario porque no lo soy yo soy mediadora hipotecario intermediación hipotecaria y lo que quiero es la buscar la mejor solución para ambas partes las claro que siempre hay una parte con lo que decíamos al principio que se encuentra en una situación de mayor debilidad los intentamos equilibrar esa situación y buscar la mejor solución posible dentro de las evidentemente de las posibilidades que haya no todo se puede arreglar desafortunadamente pero bueno se nosotros en este campo además podemos hablar con muchísima tranquilidad porque ha sido pues bueno campo que en el que hemos alcanzado muchísimos acuerdos la verdad tenemos un ratio de acuerdo es altísimo en nuestro programa de intermediación hipotecaria somos referentes incluso para otros centros de mediación de otros colegios de abogados que han venido a conocer el funcionamiento de nuestro programa y bueno y contamos con el agradecimiento de los usuarios que eso es bueno

Voz 0187 26:33 no me lo también él reconoce

Voz 0807 26:36 cimiento de las entidades bancarias a los que para ellos

Voz 0187 26:38 bien es una situación difícil sí si hay que siempre de totalmente totalmente

Voz 0809 26:45 pues Ana miremos aprendido un montón de cosas nosotros

Voz 0187 26:47 pero si los ciudadanos que están en sus casas

Voz 0809 26:50 en el coche en la playa en la piscina en cualquier lado desde su escuchen en este verano hemos aprendido que existe otra forma de solucionar nuestros problemas más allá de los juzgados que se dilatan se dilatan que implican gastos económicos muy importantes que implican un desgaste personal también muy importante y que a través de algo que tenemos todos en nuestra mano

Voz 0187 27:08 diálogo y la comprensión humana poder

Voz 0809 27:11 hemos solventar muchísimos problemas así que muchísimas gracias Ana balacera de escucharte durante todo el verano te agradecemos un montón que nos hayan ayudado a pesar de estar en vacaciones y estaremos siempre pendientes de lo que hacéis muchas gracias

Voz 0807 27:22 gracias a ti Elena ha sido la verdad algo

Voz 25 27:25 estupendo poder venir aquí a compartí darnos la oportunidad también para poder llegar al ciudadano y explicar todo todo lo que se pueda alcanzar a través de la mediación tiene una voz muy mediadora

Voz 0187 27:35 muchas gracias conciliador nada por mi parte de ese arte felices vacaciones del nadie menos prontito

Voz 26 28:05 eh

Voz 0187 28:12 una treinta y cuatro minutos madre mía cómo se me está pasando la mañana el día que no con la semana eh con los niños es un poco más difícil mediar sobre todos estamos en la cocina aunque la cosa cambia considerablemente si Juan Llorca está con nosotros si nos ayuda qué poquito Nos queda ya eh ay qué pena en pleno mes de agosto también era yo siempre me pasa igual en verano cuando un poco cansada y luego ya cuando acabo digo jolín pues nada no quiero hacer eso porque

Voz 9 28:47 deja de Villaverde

Voz 0187 28:48 bueno pues quedaremos a desayuna vale eso sí Pablo muy bien estos días y poner en práctica todo lo que estoy haciendo yo también estoy mojando montón eh era muy mala cocinera sigo siendo mala cocinera pero estoy haciendo cosas me un poquito decente son poco

Voz 9 29:01 se ve que las y las recetas que estamos dando tanta Begoña como yo Giles digamos que se son recetas

Voz 0187 29:10 Nuestro ya son volaron estáis dándonos un verano muy muy intenso en lo más importante que tenemos que alimentarnos bien

Voz 9 29:16 sí sí sí tenemos la oportunidad de mira yo yo creo que nunca escucho la radio yo hace muchos años estuve en una radio local hablando sobre recomendado recomendado restaurantes Amira pero nunca había escuchado compraba de radio donde día en recetas yo eso no lo no lo escuchó no sé si pero yo me alegro mucho de que estáis haciendo

Voz 0809 29:36 pues sí porque además lo estamos haciendo con una mentalidad

Voz 0187 29:39 muy muy sincera y muy básica que es ayudar a que los padres hemos de comer mejor a nuestros hijos así pues sí estaría bien en todos los medios de comunicación deberíamos hacernos todos un replanteamiento genérico de qué es lo que estamos haciendo que deberíamos hacerlo

Voz 9 29:55 sí porque la ocupación sean recetas pero ojo guerras se pasea claro yo me lo das son loables

Voz 0187 30:01 ahora tenemos una responsabilidad en los medios de comunicación también muy grande muy grande muy claros que asumirla claro claro

Voz 9 30:08 entonces creo que eso se podría enviar claro pero bueno

Voz 0187 30:10 nosotros ya hemos empezado eh días empezó todo Europa sea el primer paso ya os diferido estar aquí has yo también de tenerte venga a ver que tiene

Voz 9 30:17 por ahí os traigo unos días escuché una receta de Begoña que hasta ahora hay escuchabas todas pero ahora me he perdido yo sí lo he buscado la receta para ir por la web me han llamado arroz pizza así arroz o algo así Si algo así pero vaya si me equivoco pero no me lo curioso no porque desde la ropa de bola de distinta no entonces hoy distraigo lo mismo bosque el arroz pero para hacer un Palafolls él todo el mundo lo conocemos no es con garbanzo crudo y duro algunas verduras etcétera en este caso vamos de Izar garbanzo ya cocido para hacerle un pelín más rápido en las receta que sean lo más sencilla arroz el arroz también le va a mí

Voz 0187 30:58 en el mismo tiempo recuperamos no está vencía árabe de la Comunitat Valenciana exactamente que han estado aquí hacemos hay una mezcla de culturas importantísima

Voz 8 31:07 sí hay hay un producto es decir sí

Voz 27 31:11 además la perla creo que se llama es que

Voz 9 31:16 trabajo una variedad cada me acuerdo que era de la he de la época árabe que es estaba perdiendo y la recuperar la variedad sea posible las cosas muy mal

Voz 0187 31:26 formación pero es muy guay porque sí

Voz 9 31:28 lluvia esa variedad ahí están mucho lo que se recuperen a Valencia es una ciudad de desgasta mucho arroz Corzine

Voz 28 31:35 bueno es totalmente eso no es que el menú agrupa

Voz 0187 31:45 a ver una comida familiar Inarro te son pegado en la Comunitat Valenciana sin arroz arroz en Alicante saltan los arroces aquí en Valencia en Castellón también lo suyo

Voz 9 31:57 muy bien las dos como os voy a dar dos consejos ex mientras vale

Voz 0187 32:01 claro uno en general pero

Voz 9 32:03 eso sí estábamos en cuando mejor vale vale porque la Racing tendrá los aporta la parte civil no tiene y además la gran contra no deja de ser un rato de rápida solución una idea muy interesantes que se habla hoy en día de los previó éticos los problemático y todo esto vale es que es muy bueno para intestinal para los niños y todo el que Si dar una marca de yogures vivir es que tienen etcétera etcétera vale pues mira Un pero yo digo muy bueno de verdad interesante es el arroz enfriado el almidón del arroz cuando comemos arroz lo comemos recién cocido si está rico e interesante no pero si os lo dejamos enfriar cuando el almidón de ese arroz se modifica se convierte en un almidón de como dice almidón resistente entonces ese almidón resistente lo que hace es ayudarnos a que el intestino tenga una capa de siempre Biotech vale sí siempre como entonces a veces es mejor dejar enfriar el arroz una vez cocido con menos lo frío yo sino frío calentado un poquito el micro una sartén pero dejarlo enfriar previamente porque modifica su parte Hellen soy parte del almidón pero yo digo muy interesante

Voz 0187 33:17 oye eso no lo sabía entonces que que a veces

Voz 9 33:19 esas ideas es decir porqué por ejemplo porque él las dietas infantiles era cuando uno tiene cambios niño está mal del estómago Se de arroz al

Voz 0187 33:30 sí sí pues dejémoslo enfriar

Voz 9 33:32 vale porque se sea parte enfriamiento ahora que sea mucho más efectivo lo que queremos hacer consejo vale eso lo dejo ahí

Voz 0187 33:38 muy bien muy interesante

Voz 9 33:42 entonces podemos hacernos Phelps que son la parte árabe que tuvo con los contabas que lo tendemos a hacer frito pero es mejor hacerlos al horno se pueden hacer algo no perfectamente en este caso lo vamos el garbanzo crudo puesto a remojo va a ser un cocido al estar cocido mezclado con cebolla con ajo con perejil un poquito de Taín y que es no basta de sésamo que estaban mucho antigua sí hizo esa fuerzas mucho calcio muchas preocupación con los niños en el calcio pues mira una cucharada supera directa INI que una racha supera a la puedes encontrar en otros estábamos soltarla esa escuchará supera los aporta la misma cantidad de calcio que un vaso de leche por ejemplo entonces una idea en cuanto a que la dificultad con el calcio el Times

Voz 27 34:23 vale vale entonces tenemos

Voz 9 34:26 por un lado en avanzo cocido con la cebolla y el ajo el Times ni en la Fito el IVA y la sal eso lo tritura vamos todo Inés que da una pasta vale no hay que titular lo hasta el punto en el que los que de una pasta total de emergencia hay que hasta que no quede como una pasta de garbanzos se rompa que no llega hacerse pasta pastorales sino que avance roto por otro lado tenemos arroz cocido lo suyo sería cocer con un poquito de Laure viajo para que ir un poquito de sabor si quieren mostrarle más sabor todavía unos clavo son cardamomo les puede dar más a vale la variedad que queramos me da igual que sea arroz bomba que sea arroz largo que sea arrobas Matti da lo mismo

Voz 27 35:05 pero un arroz y lo conocemos

Voz 9 35:07 ese arroz lo tiraremos hasta conseguir que se haga un poco más pasta que el garbanzo pero también que en trocitos con un poquito de y el agua de cocción un daremos las dos partes la parte del garbanzo en la parte del arroz haremos una masa hiciéramos bolas esas bolas tenemos dos opciones una hora y garbanzo y dejar Las Rozas o incluso sin ella le podemos depender dentro perejil picado le podemos añadir en el lo picado o filantrópica lo que todos van muy con el falaz el más pero que sí nos gusta sino Nos gusta porque hay gente que el cilindro me gusta mucho pues no pongas nada vale eso hacemos bonitas las chafado los todo esto sanidad que al final estás bien has recetas es son cosas que se hacen como masas para que se puedan triturar y hacer bolas para que es la cuestión es que los niños puedan participar vale entonces admiten pueden participar en hacer una masa juntarlas hacer bolas y al horno ciento ochenta grados unos diez doce minutos nos queda igual llorado de Tostado ponen de jugoso ya está cocinado el arroz ya está cocinando garbanzos no tenemos primero que nada menos que de crudo de quienes cuadra la digestión para ser un poco más complicada oye yo si un día te apetece freír lo puedes freír pero bueno en general lo mejor es hablarlo ya él luego la salsa que puedes acompañarla con que acompañaría estuvo Falagán

Voz 0809 36:23 en cualquier cosa que te gusten

Voz 9 36:26 buenas por ejemplo hace ese día me encanta

Voz 0187 36:29 la salsa de yogur griego me gusta mucho por ejemplo yo aburrió con pepino rallado un poquito de perejil y también la hago yo con tomate monte vallado sí sí sí sí sí yo digo si les quitó primero un poco el agua si se queda un poquito más peso al tomate mezclado con con él está muy bueno pues pues esa puerta no tengo pocas manos tengo muy pocos meses la única vía que te abortada no pues te juro para el próximo día

Voz 28 37:01 no conocía eh

Voz 0187 37:02 pues sí está muy bueno bueno y me gusta por lo menos

Voz 9 37:04 ahí porque yo lo utilizan sobre todo para las ensaladas

Voz 0187 37:07 lo con lechuga y está muy bueno pues mirar probarlo

Voz 9 37:09 vale eso de yo digo con tomate rallado al no

Voz 0187 37:14 vaca le pongo o de la me gusta muchísimo el Aldo algo así pero con lo cual está está bien

Voz 9 37:20 pues que yo no conocía esa apoyó lo hacía de forma típica con pepino con limón con con Lima Arrayán

Voz 0187 37:26 va con esta que te queda muy suave es es más suave

Voz 27 37:29 bueno pues gracias por la idea

Voz 0187 37:31 ay qué orgulloso me siento Llorca igual que algún día por ahí por supuestísimo tu día él dice receta contigo yo estoy se lo ha llevado con problemas encantado y muchas gracias a ti te vemos ya dentro de nada para despedirnos

Voz 9 37:51 os traigo una receta para el final el va que puede acompañar ya no sé si no el año entero

Voz 0187 37:55 venga me parece muy bien pero te esperamos dentro de unos días gracias hasta luego

Voz 29 38:03 eh aquí no paro estaba cuando tras convenga reparo que llevan la lírica algunas sintonía es que este año llevar a casa para los poquillo

Voz 0187 38:48 días de vacaciones que voy a tener porque las voy a echar de menos si me pegan a veces un poco de subidón son necesarias verdad no lo digo por esta básicamente

Voz 18 38:56 ya lo que bueno baila opte oy oy oy oy añadir que te voy a meter en el mundo de la danza no pero a favor

Voz 0187 39:03 bueno pues ahora sí de sintonía buscamos la tuya la que te hace soñar la que te hace buscar un lugar privilegiado en la Comunitat Valenciana

Voz 7 39:09 más allá que ya lo ha elegido

Voz 4 39:25 yo quiero que precisamente esta sintonía

Voz 7 39:28 lleva ideal a la actividad de la que vamos a hablar y el lugar al que nos vamos sorprenden nos vamos a marchar hasta hasta Castellón para hablar de la decimoquinta Riba Unión de HD que no es de alta defina

Voz 4 39:42 Jon Halliday esta bien que lo hablar

Voz 7 39:46 que está organizada por el Ayuntamiento de al que se ve también por Castellón Maestrat seamos precisamente con el presidente de este club de esta asociación Miguel Martorell qué tal buenas tardes hola buenas tardes que estaba un poco preocupado dice porque estamos cerca estamos en la barra no ahora mismo igual soy un poquito de derruido pero bueno se le da vidilla no ya que estáis

Voz 15 40:06 a una moto

Voz 30 40:10 vamos a montarlo y moviendo todo por eso soy un poquito de fondo pero bueno

Voz 15 40:16 muy bien

Voz 7 40:18 un ambiente que empieza hoy ahora mismo lo estoy organizando pero bueno oficialmente será esta tarde no cuando ya empiece según la programación prevista todo y qué es lo que nos vamos a encontrar

Voz 30 40:26 sí pareja tarde sacar tenemos en primer lugar a partir de de agradecimiento como nacimiento a lo local es colaboradores eh y autoridades Éramos un vino de honor una pequeña muestra lo voy a los conciertos con están yo tenemos agregado Juan is un cuadernillo ya para que dejaría mi o ir un poquito más tranquilo más familiar es un pequeño homenaje lo hacemos nosotros mismos

Voz 7 40:52 muy bien efectivamente mañana y pasado mañana cuando tienen lugar conciertos hizo además bueno es una especie de actuación demostración también de uno de los grandes que es Edú Rodrigues que eso para los amantes de de las motos les va a encantar

Voz 30 41:07 sí Burguete es de ahí tenemos la suerte de contar el gol con el duodécimo según un estudio Un piloto es un chaval muy bueno muy bueno además eh hemos conseguido que venga que hacen las elecciones con una Harley también que es hoy hay muy poquita gente que se atreve a cero a más mal hago una Harley preparada por el equipo de de Sueca Idol que son los mejores preparadores que al mismo equipo España ya llevamos disputar con dos pases eh de esto uno uno vale muy mañana por la tarde en acaba de ver con lo cual no he junto con fiestas y el otro el otro valemos era conocer el domingo por la mañana

Voz 7 41:46 en la edición de este año es especial por aquello de los quince años o más o menos X la tónica de los anteriores

Voz 30 41:51 pues mira eh en especial para nosotros porque todo lo que es el quinto aniversario lo que sí es cierto es que somos de la jugó contracciones que todavía continúa subiendo eh entonces y no nos gustaría que Vinicio muchísimo margen de gobierno cabemos

Voz 15 42:13 a veces te puedes controlar un poco el tema lo que importa es disfrutar de la fiesta de la foros importante así

Voz 30 42:19 esa es una de las modelos que lo encontramos lo que intentamos es lo que intentamos es eh va poder digerir toda la gente que los bienes e atenderá como como se merecen y luego daremos el día que vayamos nosotros a sus casas

Voz 7 42:33 oye una cosa esta afición por por las Harley Davidson en esta zona inconcreto tanto aficionados como para montar estos encuentros

Voz 30 42:42 pues hombre en la provincia Castellón y de hecho hace hace muchos años Harley cuando estuvo aquí ya digo que esto parecía la California española

Voz 0187 42:50 ah sí

Voz 30 42:51 toda la zona de de de la costa de Castellón eh hay muchísima afición a bajarle incluso en en Valencia también en Murcia me consta que también hay mucha afición pero una Carrión un empezaron honor en el Pinar de la configuración del between bueno oye luego ya hemos ido multiplicando esa mal que nosotros como una más y posiblemente muy número con pero seguro numerosa

Voz 7 43:15 sí que Ike llegan además estado echando un vistazo a vuestra página web llegan de todas partes hay gente que viene cuando

Voz 15 43:22 en inglés esperemos

Voz 30 43:24 ay ay ay ay a un grupo de alemanes que te queda menos bien hecho o colaborando bueno señor inglés que que que residente lo debe quiere acudió a Harness Isabel iba a Urko nuestro para el aval y el hombre encantador nosotros éramos un rollo Morente nacional

Voz 7 43:42 claro además son unas motos que no se exhiben en allí como se compraron en su momento como si adquirieron en su momento sino que son motos customizada

Voz 30 43:53 sí la verdad es que el carrito la más desde el de todo el mundo Harley el gusano suavizar su moto entonces eh no nunca iguales luego lo otro tema muy importante es que contamos acabaría aquí con la presencia de de de especializado en otra formación como especialmente contamos con con caer aunque te hayan cuenta lo antes

Voz 7 44:15 sé eso no somos preparadores

Voz 30 44:17 que era algo parecido a Garbo aunque y en la medida o su cayeron en los firmó aquí en España

Voz 7 44:24 bueno hay varios aspectos ya finalizando pero sí que me gustaría comentarlo un poquito antes de de despedirte por ejemplo la presencia de mujeres porque tenemos en mente tenemos hoy una imagen estereotipada la verdad es que sí de del motero no

Voz 0187 44:40 todo tu moto

Voz 30 44:42 los la mayoría burdos Barrionuevo

Voz 15 44:44 claro claro

Voz 30 44:47 algunos y todo queda al final detrás eso eso es una fachada

Voz 15 44:51 claro hay más mujeres

Voz 30 44:54 y cada vez eh Sosa sino dama su presencia y también te digo una cosa nosotros en nuestro club de nuestro club no sabemos nada sino estar mujeres mujeres son los que no hacen currar lo que no mantienen un poquito en el marco con todo esto

Voz 7 45:08 sí la verdad es que se lo pasan muy bien también en estos encuentros antes yo lo lo del Facebook pero es que hay unos ruidos coloreados que la verdad son súper divertidos explican por sí solos pues eso como os lo pasáis no

Voz 9 45:19 sí

Voz 30 45:20 sí sí la verdad es que tenemos la suerte nosotros le si quiere decirte somos los un grupo de amigos somos somos no somos más que un grupo de gente tengo decirte que es una gente especial gente gente que que buscándolos llenando contratarlos no encontraríamos

Voz 7 45:36 bien de sufridas sacrificada

Voz 30 45:38 la gente que que se entregan eh Jauma todo lo que hacen es que te tenemos contamos también por supuesto con el apoyo de las instituciones Ayuntamiento eh siente pues facilita toda todavía más dura que que necesitamos Ibiza y bueno la verdad es que tenemos ayudas de Ayuntamiento ir luego también colaborar mucho la empresa es la que de a Pandora pues abre cómoda daba para para ayudar a financiar todo esto porque te recuerdo que que que nuestra selección para que viene es completamente gratuito todo

Voz 7 46:11 Avs está está bien está bien recordarlo para que ese apunte la gente bueno comentaba antes un par de aspectos uno de ellos ya lo hemos tratado que está el tema de las mujeres pero también me gustaría hablar de otro aspecto en lo que los moteros también se preocupan muchísimo más que nada por su propia seguridad es el tema de la seguridad vial de las carreteras ya es algo en lo que los moteros están súper súper concienciados

Voz 30 46:33 sí mira como tú bien dices el motero él es el primero que que es cuando está a la calle el primero que se expone a los peligros de la carretera con lo tanto yo ahora mismo tengo toman dos de Vega junto con un gotero de los Marbury barbudos

Voz 15 46:48 estamos tomando sí

Voz 30 46:51 porque no pasa nada pues beber sin

Voz 15 46:53 pero en la carretera hay que tener

Voz 30 46:56 conocimiento Isère educado irrespetuoso

Voz 7 47:00 pues muchísimas gracias Miguel por la B2 lo ha puesto los dientes largos porque todavía no ha empezado oficialmente pero bueno que lo disfrutéis que lo paséis muy bien que toméis muchas cervezas si puede ser sin eh para para que no pasa absolutamente nada sobre todo eso que sea toda una fiesta de que en la mejora pero claro que lo pasé muy bien

Voz 30 47:20 lo cual muchas gracias a divulgar todo lo que hacemos haya invitados a venir cuando queráis Si yo mismo Velits y comprueba que hiciera aguantáis

Voz 7 47:33 también lo contaremos iremos

Voz 15 47:35 pero si moto eh ya te lo digo

Voz 30 47:38 la arenga decir moto pregunta por parecía sobrecargo corren hormigueo y seguro que no te monta

Voz 31 47:47 hombre está bien que lo aclaren también ha hablado gracias

Voz 30 47:51 venga voy bien

Voz 7 47:53 la quinta reunión de Javi Davis

Voz 4 47:56 hasta dos mil dieciocho

Voz 13 48:11 cadena SER Comunitat Valenciana Elena Morales conversaciones estivales

Voz 4 48:21 con la de Google

Voz 32 48:23 no

Voz 14 48:25 creí ver a un hombre cobrar vida él era cálido vino como si fuera digna él me mostró lo que era llorar buena no podría a ser ese hombre al creador es que haces traduzco canciones para buscar cierres adecuados al perfil de los oyentes de La Ventana de la SER adverso presentador Roberto Sánchez que tu nada comparable con el tostón de tus probamos Cadena Ser

Voz 33 48:57 que nos une a todos nos une el fútbol se

Voz 4 49:07 se une el motociclismo son el baloncesto

Voz 33 49:15 Nos une

Voz 34 49:17 hay una lesión

Voz 4 49:23 porque la radio y el deporte lo hacemos entre todos El Larguero a partir de las once y media de la noche una hora menos en Canarias síguenos también en el Larguero punto es que apenas ser

Voz 35 49:44 gracias a Cuzco cuando la Cadena SER la emisora Radio que escucharlo

Voz 4 49:52 lo pero muy poco como que escuchen el bici

Voz 36 49:55 bueno es una forma de deben de un producto al famoso pues esto es lo lo lo oyen lo consume tal vamos a vender un producto se se se usa es que muchas veces en pero no de comunicación ya pero es decir que guerra lo que pasa es que no pueden escuchar la Cadena Ser si pasar que era hacer visible quién les puede oir y quién no no no presume estás Radio sea una radio abierta todos sí pero qué pasa con los vale vale de acuerdo

Voz 35 50:24 vale Cadena Ser la que escucha

Voz 4 50:32 hola me llamo Myriam Íñigo busca emocionar gente busque sorprenda me llamó alma Julio Íñigo buscar seducirte me llamo Ana Nebot busca ilusión

Voz 6 50:47 Ana estas voces no te engaña trabajan cada día para sorprender sugerir emocionar seducir a su audiencia confía en ellos para dar a conocer tu empresa o negocio Anunciata en la SER credibilidad fiabilidad y eficacia

Voz 14 51:08 por cierto me llamo Jorge

Voz 37 51:23 ahí

Voz 0187 51:25 no mañana a las doce y veinte volveremos por última vez esta temporada pero volveremos no se preocupen equipo Borja Martín está en el control que que el encina en todo lo demás y un montón de compañeros repartidos en la SER por toda la Comunitat Valenciana y ustedes que nunca nos falten mujeres y sus textos para llegar a las dos en punto de la tarde selección ya imprescindible entre nosotros de Teresa Hernández es gracias hasta mañana un beso

Voz 13 52:11 el gran para un mes eh

Voz 39 52:16 el bebida no ha que Stream depara un les reta ya de podar Hades fletes música fácil sol selva te la vida solamente bosques TIC viva dice salta de alegría hay común Pancho Loring yen el que viví buen Terra quién abrasada mengua ollas de Joon ho farsa la Caixa no hay tengo hay terrible con l'Aigua a coste en El silenci que emitan K pot ser que nos Hospiten encara a View minó Cercle de Garlan de brazos SOC voluntad es tenga de Roma Andre dimes la y el Espai de algún día jazz Abreu que eso Mostra o correr hace son netamente sens Miracle con Vaughn correr sempre les mes en sillas es diré que es a que Snoop blanquinegros y festivo que es en va perpetuarnos al Ipurua el Nou vía que es a que es Mar Blau vi han veus de sol Petite diez no salud Neeson frases Mayer no escolta ves que una Llum de sorpresa ser caen Flame es el Sarver hombres del Camp y Acosta les montañas pero el dudes o millor que es Baixa que es RAM de les al Safor es Mestre de las manos

Voz 3 53:48 yo estaré en 3D la alegría día

Voz 39 53:53 así Steve yo SOCA que ella María Beneyto