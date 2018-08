Ser Deportivos Valencia (30/08/2018)

Voz 1716

de sabremos antes de las siete otra cosa en el encabezamiento del programa decirles que hemos hecho una consulta oficial en el club para ver porqué desde el lunes por la noche que el Valencia hizo Office qué tal una fotografía de Peter Lim con Gonzalo Guedes por qué no se extrañaba que no se hubiese hecho un comunicado público todavía para la presentación del del jugador por si acaso habían surgido algunas eh efectivamente han surgido pero lo previsible es es que no vayan a variar lo que está anunció eh el PS llega cuando se ha llegado el momento de redactar los documentos de redactar los clausurados intenta cambiar algunas de las cosas que estaban habladas fundamentalmente en cuanto a plazos de pago algo y alguna otra circunstancia más que nos dicen niños querrán explicar pero esta es esta es la la argumentación de porqué el Valencia todavía no ha hecho un comunicado para citar a los medios de comunicación a la presentación de Gonzalo Guedes a la pregunta al club d esto puede poner en peligro en algún momento lo que está anunciado no creemos que no esperemos que esto no le cueste al Valencia ninguna cantidad de dinero más de la que está estipulada ahí de la que ya ustedes en conocimiento desde el pasado martes otra cosa no se va a cambiar el horario del partido Levante Valencia la explicación que da la Liga de Fútbol Profesional es que basado en los informes meteorológicos de la Agencia Estatal de Meteorología basado en informes médicos que ellos han pedido y la previsión de las temperaturas que hay no consideran que haya ningún riesgo médico de ningún tipo no para que se tenga que cambiar el partido de fecha o mejor dicho de hora así que la Liga no se explica y confirma que no se va a cambiar el partido que se va a jugar el domingo por la mañana a las doce estamos pendientes de Borja Mayoral Estamos pendientes porque el Real Madrid le ha dado permiso al futbolista para que negocie con los equipos que quieren tener a Borja Mayoral esta temporada en su plantilla uno de ellos es el Levante ir tiene que decidir el futbolista entre las opciones que tiene encima de la mesa qué equipo o a qué equipo quiere ir porque tiene permiso del Real Madrid sobre la negociación de los tres equipos que en este momento le pretenden uno de ellos el Levante me gustaría saludar en este encabezamiento del programa a un señor que tiene ochenta años y que ahora mismo esto lo hará en su barcaza de la Albufera donde muchos van a conocer una de las joyas del Parque Natural de la Albufera de las joyas de Valencia se llama Paco el Pere Francisco Navarro Gimeno tiene ochenta años pescador de la Albufera de toda la vida tú barca es la Estefanía dos en El Saler a esta hora me lo imagino a él y a su hijo con un transistor de los antiguos de esos de petaca que me lo enseñó ayer su hijo con la antena extendida sacándolo de debajo de el asiento de estribor de la barca para escuchar SER Deportivos Valencia como hace más de veinte años me interesa mucho Paco el Pere Francisco Navarro Gimeno a quién le mando un abrazo Mi más sentido agradecimiento en nombre de todos los que hacemos SER Deportivos Valencia desde hace mucho daño por su fidelidad auténtica le mando un abrazo muy fuerte a todos los patrones así son los que gobiernan una embarcación a todos los patrones de las marcas que eh tan bonito servicio cumplen con todas las personas que vienen a conocer Valencia ya enseñarles una de las joyas de nuestra ciudad como es la Albufera con el sol durante todo el día ellos esperan debajo de el toldo de la barca para qué de cualquier parte del mundo vengan a conocer esa parte de nuestra ciudad el contacto auténtico piel piel con esas personas a mí me hace retornar a lo que es la autenticidad del mundo de toda la vida del mundo que yo he conocido de toda la vida del mundo de hablar cara a cara y sobre todo de la experiencia de las personas mayores ayer en Fran Guaita hizo un editorial que me encanta y una línea argumental del programa SER Deportivos Valencia donde básicamente su tú su línea editorial era es posible tener ilusión estar preocupado claro que sí in hoy me ha encantado leer un artículo de opinión de Kike Mateo nuestro compañero y buen amigo buen compañero de gestión a Radio que he leído en el diario Las Provincias me ha reconfortado leerlo me gustaría decirles que eh como ya se conoce esto no es una entrada habitual de programa Éste no es el típico programa en el que abres el programa hace un encabezamiento haces un cuerpo de noticia unos titulares da paso a unos cortes recogen los cortes da paso hay determinados programas que tienen otro sello distinto particularmente que creo que es una de uno de los rasgos de identidad por los que se puede buscar escuchar un programa de radio o un programa de televisión porque alga haga algo diferente que se salga de lo normal que guste más o que guste menos yo les quiero decir que aquí en SER Deportivos Valencia en la reacción de Deporte de la Cadena SER Si vemos o intuimos acertada o equivocadamente que alguien pone en peligro o arriesgar en exceso y puede hacer daño al Valencia Club de Fútbol o al Levante de o a cualquier institución de el ámbito deportivo en nuestra provincia lo vamos a decir lo vamos a decir bueno vamos a avisar argumentando lo sea quién sea quién esté poniendo en riesgo o quién pueda estar poniendo en dificultades la salud o la imagen de emblemas de la ciudad deportivamente hablando que están por encima de quiénes sean sus circunstanciales presidentes o propietarios el Levante tuvo un propietario documental no efectivo pero documental delante de un propietario gallego o ese llama José Rábade tuvo unos propia varios temporales que eran deporte lo no se llamaba Jesús Serna el Valencia tuvo un propietaria circunstancial que era una presa fantasma creada al efecto se llamaba Dalport tantas y tantas cosas que han pasado aquí Ike denunció denunciará SER Deportivos Valencia la redacción de deportes de la cadena SER porque además es Radio Valencia en la ciudad es también otro emblema y otra seña de identidad de esta ciudad Radio Valencia en las emisoras en todo el concierto nacional es EAJ tres cuando empezaban las emisoras de radio es es una de las primeras emisoras en toda España en el cuando empezaron a a a emitir oficialmente se llame Juan Soler se llame Víctor Vicente Bravo se llame Rábade se llame Julio Romero se llame Quico Catalán se llame Marcelino os se llame Mateo Alemán o se llame Anil mil Murphy osea el propietario del club que tenga el derecho a hacer lo que quiera con el club porque es el propietario pero después de Peter Lim porque estoy seguro una cosa habrá un Valencia Club de Fútbol después de Peter Lim seguirá habiendo Valencia Club de Fútbol después de Peter Lim es será un Valencia Club de Fútbol campeón de la Champions o o en Segunda B pero habrá Brown se lo que es seguro es que habrá un Valencia Club de Fútbol después de Peter Lim un día Mateo Alemán decide mirar para otro lado por su comodidad de gestión deportiva ante lo que pueda estar haciendo el propietario que pueda poner en riesgo el club aunque sea suyo Mateo Alemany eso hundía no lo dice o no lo dice Imma Ibáñez o no lo había arte Nacho el director financiero del Levante Unión Deportiva nosotros lo vamos a advertir Si hay alguien que tan buena gestión ha hecho en el Valencia como o en el Levante como Quico Catalán o Mateo Alemán vuelven hundía a un poco más caretas os se dejan llevar no avisan de peligros que ellos están viendo desde dentro nosotros vamos a avisar de esos peligros Illes vamos a censurar a ellos por no avisar aunque hayan hecho maravillosa gestiones antigua o anteriormente sin ninguna duda porque efectivamente sí se puede y se debe se puede y se debe tener ilusión Isère responsable pero la responsabilidad debe estar por encima de los castillos en el aire de la ilusión con pies de claro porque miren puede haber ilusión con responsabilidad pero sin responsabilidad la ilusión se acabará pronto ilusión con responsabilidad siempre habrá pero no habrá ilusión sino hay responsabilidad Illes te voy a decir una cosa a nosotros ya es muy difícil intentar hacernos más daño del que se nos ha intentado hacer en veintitantos años muy difícil dificilísimo con lo que nosotros hemos pasado si en épocas de en épocas de de guerra diría yo Dall por los delirios de grandeza de Juan Soler los mundo de yuppies de Vicente Soriano Juan Villalonga y sus acciones de Telefónica que no tenía nada que ver con el fútbol Paco Roig Isaac Valencia campeón Paco Roig director comercial de Antena tres favoreciendo Antena tres cobrando de Antena tres cobrando del Valencia todo eso nosotros en la venta del Valencia la venta sus que era la venta tongo del Valencia Club de Fútbol todos ya hemos vivido aquí circunstancias que va a ser muy difícil que se nos intente que se nos intente hacer más daño del que intenta dado hacer me produce esto es una cosa que quiero por eso empezaba el programa con el con el barquero por eso empezar el programa con Paco el Pere por eso empezaba el programa con el contacto piel piel a mí me interesa ese mundo me interesa Paco el Pere me interesa un señor de ochenta años I cincuenta sesenta un señor que tiene un un no no se trata de ser ingeniero de Caminos Auxerre el dueño de un bar como Mi padre Se trata de ser responsable de ser formal se trata de de ser serio y a mí me interesa el mundo este que yo les estoy describiendo no me interesa el mundo en el que yo veo un montón de imbéciles bailando la danza de los bombos alrededor ejemplo de este nuevo mundo que ha llegado espero que para acabar pronto porque yo estoy seguro que vamos a volver al origen vamos a volver en breve a a la privacidad a no hacer un gran hermano de todo lo que hacemos a no querer ser Sálvame Deluxe cada día a no querer estar solicitando constantemente nuestra vida persona porque queremos parecernos lo futbolista yo estoy seguro que las redes sociales que han hecho que se escuche más la voz de los imbéciles que la voz de los preparados porque en las redes sociales en Twitter se escucha mucha mucha mucho más lo absurdo que lo serio porque hace más ruido menos imbéciles hace más ruido menos imbéciles que más gente que en su seriedad en su formalidad huyen de ese sitio este mundo en el que hay una danza de bobos chapoteando en el Charco de la ignorancia y lo absurdo por ejemplo alrededor de un tuit del siete de marzo donde la Cadena SER dice el Valencia Club de Fútbol asume que como club no podrá comprar a Guedes si el PSC no sólo vuelve a ceder otro año eso sigue siendo así espero que siga siendo así porque hoy el Valencia Club de Fútbol el club en sus circunstancias económicas actuó Tales debe asumir el coste de Guedes estos tirarán pelota p'alante y cuando llegue el momento pues tendrá que aparecer el bolsillo del dueño sino tendrán que vender a Guedes o tendrán que vender a Rodrigo o tendrá que vender y Rodrigo o tendrán que vender Rodrigo y con dos mía Easy no es sexta en la Champions será más grave todavía la situación pero ver una ceremonia de la imbecilidad alrededor de un tuit hubo otro tuit que yo me acuerdo del año dos mil trece de enero de dos mil trece cuando Peter Lim va a Bankia a Madrid y no presenta ninguna oferta presenta un folio con unos números económicamente hablando que eran insostenible dicen que no y hasta que no varía su oferta no se hace la transacción entonces tú ves que hay un montón un montón de absurdos que sin pararse a pensar que las cosas no son lo mismo en el mes de enero en el mes de marzo o en el mes de marzo que en el mes de julio y que a veces la la propia institución y las propias personas cambian de opinión sobre sus propios criterios lo cual no quiere decir porque a tiempo de hacer algo indebido a tiempo de hacer algo irresponsable a tiempo de hacer algo mal siempre se está uno puede estar muy ha advertido de que no puedes ir a más de ciento veinte pero uno sabiendo que no va a ir a más de ciento veinte siempre está a tiempo cuando va en la carretera de emocionarse de ponerse a ciento setenta de que luego te multen porque antes era honrada o te pillara a otro por eso eso ese mundo de esa ceremonia de un montón de absurdos chapoteando en el Charco de la ignorancia y lo absurdo de da a nosotros con lo que nosotros hemos vivido visto ir contado aquí con dado con la realidad del mundo auténtico que les estaba describiendo antes esa ceremonia de un montón de imbéciles absurdos alrededor de él esta cosa de Twitter que parece que el mundo es Twitter el mundo no es Twitter el mundo es otro distinto cuando sales a la calle Yves a la gente piel con piel que no se esmeran que eso a nosotros esas ceremonias de lo absurdo es como una mosca tarda que es distinto de una mosca es como una Moscardó que vienen de chapotear en el estiércol en la punta de la nariz das un palmo retazo Illa Moscardó se va volando tres XXXVIII