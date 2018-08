Informativo de las 8.50 Hoy por Hoy Comunitat Valenciana (31/08/2018)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 hoy por hoy Comunitat Valenciana

Voz 0460 00:07 buenos días es viernes es treinta y uno de agosto ver Tallin tu concesionario oficial BMW en Valencia tío ofrece el tráfico Dirección General de Tráfico Alfonso Martínez buenos días buenos días afortunadamente

Voz 2 00:20 ahora no encontramos incidencias a destacar en la red de carreteras de la Comunidad Valenciana el tráfico es fluido incómodo tanto en la red viaria principal como en la secundaria tampoco hay retenciones de consideración en las tres provincias de la Comunidad así que desde la Dirección General de Tráfico tan sólo nos queda insistirle si más hoy viernes así que estamos en plena operación retorno moderen la velocidad y planifica con tiempo sus viajes

Voz 0460 00:46 gracias Alfonso Martínez desde la DGT en la ciudad de Valencia el y García buenos días

Voz 3 00:50 buen día mano pues el tráfico en las ciudades fluido pero continúan las obras en muchos puntos de Valencia por ejemplo en el entorno de las Torres de Serrano está cortada ahora mismo la marginal derecha del Río también los pasos inferiores de Blanquerías IP China además se ha producido un accidente en San José de Calasanz con Pintor Benedito un alcance que provoca que sólo está abierto un carril lo que está generando retenciones

Voz 0460 01:32 completamos información de servicio con el tiempo para hoy y para el fin de semana este viernes tendremos cielos nubosos con probables chubascos y tormentas en el interior del tercio norte de la provincia que pueden extenderse a puntos del litoral el viento soplará variable flojo las temperaturas con pocos cambios en la ciudad de Valencia o llegaremos hasta los treinta grados ahora tenemos veinticinco para el sábado y para el domingo cielos despejados aunque no se descarta alguna tormenta por las tardes en el interior de la provincia las temperaturas en ascenso sobre todo el domingo la Juve de Cristiano Ronaldo el Manchester United de Mourinho ya han Boys suizo Éstos son los rivales del Valencia en su regreso a la Champions en el año del centenario un grupo complicado pero para disfrutar y en portada además las relaciones entre PSPV Compromís que no pasan por el mejor momento lo hemos visto estos días en el Govern del Botánico lo estamos viendo también en el de la Nau es de la ciudad de Valencia a cuenta del PAI del Grao Se nota que faltan pocos meses para la precampaña electoral de momento en el cap y casal no hay ruptura sí la hay en Paterna allí el gobierno bipartito ha saltado por los aires por culpa de puerto mediterráneo ayer Compromís decidió dejar solo al PSPV al frente del Gobierno de Paterna

Voz 1 02:46 hoy por hoy Comunitat Valenciana Manuel Gil Compromís per Paterna anunció

Voz 0460 02:52 ayer su renuncia al pacto del Batán y hace oficial su salida del Gobierno municipal después de que Alcaldía diera luz verde a la recalificación de un millón y medio de metros cuadrados para la instalación de ese centro comercial

Voz 3 03:04 Juanma Ramón portavoz de Compromís explica que al firmar esta recalificación Se rompe el acuerdo entre ambos grupos y además dice que sea invadido las competencias de la Concejalía de Urbanismo en manos de Compromís asegura también que la alcaldía estaba al tanto desde julio de que si se hacía efectivo este acuerdo de recalificación la consecuencia sería la salida de Compromís

Voz 6 03:23 desde Alcaldía eh es la verdad está validar el proyecte a tramitar a Consellería eh

Voz 7 03:32 el sido de no mire mire eso posa con rencor del Accord nosotros en también con que bueno pues el Partido Socialista en ansiedad de Alborán

Voz 0460 03:44 por su parte juegan Antonio Sagredo al alcalde de Paterna en declaraciones a la Cadena SER dice que respeta la decisión de Compromís pero tilda de irresponsable que su hasta ahora socio de Gobierno haya dicho no a un proyecto sin conocerlo un proyecto que va a crear ocho mil puestos de trabajo

Voz 3 03:59 Sagredo también ha explicado que Compromís había desde el minuto uno esta división y que ha decidido ahora escenificar lo

Voz 8 04:05 pero lo que no tiene sentido es que obsequiar a mí del Gobierno porque ese inicie un proyecto que desconocen simplemente lo que se ha hecho desde el Ayuntamiento sumaron decretó que lo que dice es que todas ha

Voz 9 04:18 es un plan de modificación para hacer una modificación del Plan E

Voz 0460 04:22 tal está correcto a partir de ahora hay tras esta decisión el PS prevé volverá a gobernar en solitario en el Ayuntamiento de Paterna como ya hizo durante más de un año al inicio de la legislatura

Voz 10 04:34 pero

Voz 0460 05:24 y ahora nos vamos al Ayuntamiento de Valencia donde el concejal de urbanismo Vicent Sarrià insiste en que le parece adecuado el proyecto del PAI del Grao que ha presentado el arquitecto José María Tomás y que el alcalde Joan Ribó decidió esta semana que se modificará sustancialmente lo pidió lamenta que el diseño sea haya conocido por una filtración a un medio de comunicación aunque critica que su socio de gobierno Giuseppe Baresi de Compromís quiera decidir si el país satisface el interés general de la ciudad

Voz 1149 05:48 hombre dice ver expediente no es un expediente son varias cajas de documentación que por supuesto están a disposición de cualquier miembro de la Corporación que quiere estudiarlas ahora bien de interés general me encargo yo como responsable de Urbanismo de que cualquier proyecto que salga de urbanismo de respuesta al interés general de la de la ciudad no hace falta que nadie se esfuercen en garantizarlo

Voz 0460 06:17 mientras la primera teniente de alcalde Sandra Gómez afirma que es normal que el PAI del Grao tuviera un debate político porque estamos dice a la vuelta de la esquina de las elecciones autonómicas y municipales

Voz 3 06:26 por ello Gómez llama al diálogo y la calma para evitar así la tensión en el seno del gobierno local y autonómico

Voz 15 06:32 más a es un proyecto que es técnico que obviamente va a tener un debate político no te políticos que por cierto ya tuvo lugar hace un año y medio en donde las principales premisas del PAI del Grao eran exactamente iguales e a lo que hoy se está discutiendo no lo que pasa es que quizás la diferencia es que hace un año y medio no teníamos unas elecciones a la vuelta de la esquina por lo tanto yo que hacer un llamamiento a la calma al diálogo y al consenso

Voz 0460 06:55 sí y una reacción más la de ciudadanos que también señala Greg si el portavoz de la formación naranja Fernando Giner no entiende la reacción del concejal de Movilidad que también es vicepresidente de Aung San

Voz 3 07:05 asegura Giner que lejos de tratar de apaciguar el malestar creado en el seno del gobernante en la Nau por la filtración del PAI del Grao Grec y se han cargado de avivar aún más el conflicto entre los socios del Gobierno y además lo ha hecho dice al margen de la alcalde de Valencia

Voz 16 07:17 su padre atreve a salir ante la opinión pública in matizar Izar para el PSOE ya matizar a todo el mundo cree y lo que ha dicho con sus últimas declaraciones sobre el PAI del Grao es que aquí mando yo ya es lo que ya lo acusamos al tripartito durante el estado de la ciudad el año pasado estos una ciudad gobernada por el sismo

Voz 0460 08:26 en gasa ató concesionario oficial BMW de Valencia al aeropuerto y ahora también en Pista de Silla te ofrecerlos los deportes si los deportes con José semanal alemán alemán buenos días

Voz 11 08:36 hola qué tal buenos días y el Valencia se medirá a la Juventus de Turín al Manchester United y al Young Boys de Suiza en la fase de grupos de la Champions League el conjunto de Marcelino García Toral abrirá la competición el diecinueve de septiembre en Mestalla ante el campeón italiano y también la cerrará como local el doce de diciembre ante el equipo de José Mourinho por otra parte el club hizo oficial el fichaje de Gonçalo Guedes por las seis próximas temporadas con una cláusula de rescisión que se eleva a los trescientos millones de euros en el cierre del mercado en Levante apura las últimas horas para intentar obtener la cesión del delantero del Real Madrid Borja Mayoral

Voz 0460 09:34 José María obscena ha estado en el control de sonido más información en Radio Valencia punto Es también a través de la aplicación de la Cadena Ser que ser ya saben sobre todo sean felices