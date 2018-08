Hora 14 Comunitat Valenciana (31/08/2018)

Voz 1 00:00 hora catorce y Andreina SER Comunitat Valenciana

Voz 1161 00:06 qué tal muy buenas tardes en menos de una hora a las tres se pone en marcha oficialmente la operación especial retorno del verano en la que la DGT prevé tres millones cien mil desplazamientos por las carreteras es valencianas la DGT recomienda en la medida de lo posible adelantar el regreso consultar itinerarios alternativos y sobre todo respetar las normas de circulación es que este año está siendo especialmente dramático para la siniestralidad vial en las vías interurbanas de la Comunitat según datos facilitados por la DGT a láser el número de víctimas mortales en lo que llevamos de año aumenta llevan más de un cincuenta y dos por ciento esto es una auténtica barbaridad así que como decimos mucha precaución al volante me Manuel Gil el muy buenas tardes buenas tardes cifras alarmantes que ponen los pelos de punta pues

Voz 2 00:53 porque según han confirmado a la SER fuentes de la DGT hasta la fecha se contabilizan no veinte y tres víctimas mortales en ochenta y ocho accidentes de tráfico en las carreteras de la Comunitat Valenciana el año pasado en el mismo periodo llevábamos sesenta y un fallecidos en cincuenta y siete accidentes preocupa especialmente las estadísticas de la provincia de Valencia donde la cifra de fallecidos en las carreteras ha subido este año en lo que llevamos de año un setenta y siete por ciento hasta los cuarenta y seis fallecidos pero también aumentos por encima del treinta por ciento en las otras dos provincias en Alicante han pasado de veinte a veintisiete fallecidos en Castellón de quince a veinte son como decimos datos oficiales de la DGT de accidentes mortales en vías interurbanas en la Comunitat Valenciana

Voz 1161 01:33 así pues pendientes este fin de semana de estas carreteras de esa operación especial que arranca en menos de una hora hay que finalizará el domingo a las doce una vuelta tras las vacaciones que coincide además con los desplazamientos habituales de un fin de semana estival a esta hora se circula con normalidad en la red principales desplazamientos por carretera pero también en aviones un fin de semana especialmente sensible en los aeropuertos valencianos

Voz 2 01:54 según fuentes de AENA a las previsiones del número de pasajeros que pasarán por el aeropuerto de Alicante Elche entre hoy viernes y el próximo lunes tres de septiembre alcanza los doscientos veinticuatro mil siendo mañana sábado el día en el que se superarán los sesenta mil con un total de mil trescientos diecinueve movimientos en cuanto al aeropuerto de Valencia Manises durante el mismo periodo de tiempo con ochocientos quince movimientos Se van a alcanzar casi los ciento veinte mil pasajeros en estos cuatro días de regreso de vacaciones

hora catorce las noticias de la Comunitat Valenciana en la SER

Voz 1161 02:30 la diputada del Partido Popular María José Catalá pide la comparecencia urgente de la vicepresidenta del Consell Mònica Oltra por una posible agresión sexual a una menor en el centro de acogida de Buñol tal y como denunciaba la propia Catalá ayer aquí amistad ahora en la Cadena Ser

Voz 2 02:45 además la diputada del PP ha solicitado a Ximo Puig al president de la Generalitat que asuma de forma inmediata las políticas de infancia y menores y quitársela así a la Conselleria de igualdad dice Catalá que la Generalitat tiene la responsabilidad más importante que es la de tutelar a esos menores por eso ha pedido que se realice un informe por parte de las administraciones para que se sepa realmente Si existe una sobresaturación en ese centro de menores ya que dice Catalá que se dobla a la ratio permitida del espacio durante estos meses de verano

Voz 1845 03:12 pedimos la comparecencia de la vicepresidenta pedimos que señor pues una vez más eh rescinda la delegación de competencias y vuelvo Carlas en Presidencia para que las políticas de infancia de menores estén en algún lugar donde alguien se ocupe de ellas y evidentemente pedimos que el conseguida en la cara en estas circunstancias que no se esconda por su puesto que no mienta eh que por lo menos asuma las circunstancias y adopte alguna solución en un centro de menores que está absolutamente descontrolado que insisto es un polvorín social

Voz 1161 03:45 pero la Conselleria de Igualdad y Políticas inclusiva no comparte para nada la visión de María José Català de la diputada popular de hecho eleva el tono y asegura en un comunicado que la denuncia del PP es muy grave sin corroborar una informe noción sensible dice referida a niños y niñas bajo la protección de la Generalitat porque sus familias no pueden o no quieren hacerse cargo de ellas un denunciado dicen sin pruebas sin datos fiables sin el mínimo rigor exigible en un caso como éste

Voz 1161 04:53 si te habla te dice hola

Voz 5 04:55 nunca te han dicho que con el fuego no se juega en el monte cualquier imprudencia puede ser causa de un incendio forestal tu actitud puede marcar la diferencia

Voz 3 05:04 más prevención menos incendios día Estopa al teléfono

Voz 6 05:08 de emergencias ciento doce Generalitat Valenciana tocho a una veo

Voz 7 05:12 se busque algún día imprenta en la forma de libre les platos es la gastronomía El Aaiún a la nostra costa a través de la radio ese día no fuera falta desplazarse al Mediterrani pero en la arena inaudible de trescientos veintiséis de sol al año hiciéramos creían que el millor es que bien esa figuró Comunitat Valenciana mediterránea envío Generalitat Valenciana tú echan una feo

Voz 1161 05:35 cuanta más luz cuanto más sol sea posible mejor así lo ve el secretario autonómico de Turismo frases Colomer después de que la Comisión Europea haya anunciado hoy mismo su intención de eliminar el cambio de hora en el territorio

Voz 2 05:48 Joan Colomer no cree que el cambio horario que se venía haciendo hasta ahora beneficie al motor de la economía de la Comunitat

Voz 8 05:55 el sector turístico más allá a la economía del ocio que constituye un catorce por ciento es nuestro PIB directo pues no recomendaría el cambio horario yo creo que hay que aprovechar Massot más de una hora Cruz somos luz somos mediterráneos somos Sorolla en ese sentido y en esa línea de querer desestacionalizar pues más tiempo de ocio unos meses de invierno sería fundamental para sector Turís

Voz 1161 06:17 recordemos que al Escort ha defendido reclamado en dos ocasiones durante esta legislatura el mantenimiento del horario de verano por los beneficios económicos y sociales que tendrá para la Comunitat mientras José Vicente Morata el presidente de las Cámaras de Comercio en la Comunitat tampoco cree que sea necesario ese cambio horario que se venía haciendo

Voz 2 06:33 primero porque no hay ningún estudio que justifique que haya sido beneficioso para la economía en general y si además el no cambio viene avalado por una decisión del ochenta por ciento de la población que votó a nivel europeo pues más justificados

Voz 0267 06:45 sí sí ha habido una consulta hay más de cinco millones de europeos han decidido o tienen la opinión de que ese cambio creo que es bueno por un lado la parte científica del análisis y la participación los ciudadanos por lo tanto no tengo nada que decir creo que al turismo tampoco la demasiado que por una hora por la mañana por la tarde no es significativo a la hora de comer comemos todos de meses decide pasarlos

Voz 2 07:08 declaraciones de Morata en Hoy por hoy Comunitat Valenciana Morata mantiene a esta hora un primer encuentro con el president Ximo Puig tras las vacaciones de verano en el que ha reiterado la necesidad de un mayor apoyo del Gobierno central al sector productivo de la Comunitat

Voz 1161 07:21 cerramos este bloque económico con un anuncio del Ministerio de Fomento va a bonificar también los peajes de los camiones que circulen por la AP siete a su paso por toda la provincia de Castellón así lo anunció ayer el ministro José Luis Ábalos tras las críticas recibidas por los transportistas el Partido Popular incluso por Compromís Radio Castellón Paula ella

Voz 0808 07:38 el Consejo de Ministros aprueba hoy un acuerdo para reducir al cincuenta por ciento el coste de la autopista AP siete para los camiones que circulen entre L'Hospitalet de l'Infant en Tarragona Peñíscola el responsable de Fomento José Luis Ábalos ha afirmado que este acuerdo lo heredaron así del anterior gobierno del PP y reconoce el agravio comparativo para la provincia de Castellón por eso afirma que la bonificación se extenderá al menos hasta Torreblanca

Voz 9 08:01 que la Generalitat plantea que llegue hasta Torreblanca eh yo creo que es una reivindicación justa e no es descabellada es justa porque a partir de ahí

Voz 1161 08:10 yo también está la alternativa de la otra autovía que no se paga

Voz 9 08:14 pero eh es lo que había es lo que estaba en tramites

Voz 0808 08:18 no obstante esta medida no estaba contemplada en los anteriores Presupuestos Generales del Estado así que no podrá entrar en vigor hasta que no se prevén unos nuevos por su parte el presidente del Partido Popular Miguel Barrachina pide Avalos que la bonificación se extienda en toda la Comunitat Valenciana

hora catorce las noticias de la Comunitat Valenciana en la sean el president

Voz 1161 09:22 se ha comparecido en la Diputación Permanente de Les Corts para explicar las actuaciones que se han llevado a cabo durante el incendio de ochenta y las ayudas de emergencia que ese van a dar a los afectados

Voz 2 09:31 el president señala que el próximo martes habrá un pleno extraordinario del Conseil donde Irán las ayudas concretas que recibirán los afectados aunque ya avanza que hay en marcha partidas para la reforestación limpieza del bosque quemado por parte del Gobierno a la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Generalitat Puig afirma que no existen fórmulas mágicas para luchar contra el fuego pero sostiene que se trata de hacer una política forestal y de prevención de incendios para proteger las zonas evitar catástrofes como estas

Voz 0966 09:55 lo que se trata es de efectivamente que haya una política forestal ligada a la política de prevención y eso es lo que se está trabajando para gestionar adecuadamente esta cuestión pero después pero después además también hay que evidentemente hacer acciones si de prevención de eh diferenciación en las zonas que están más pobladas y eso es lo que es hemos empezado a hacer además de una manera bastante efectiva este año

Voz 1161 10:22 las explicaciones no han convencido mano a la oposición

Voz 2 10:24 Partido Popular asegura que el president de la Generalitat no es un referente a la hora de hablar de incendios considera que van de chapuza en chapuza llevan a cabo una mala gestión Por su parte la diputada de Ciudadanos Maricarmen Sánchez afirma que decir todo esto estaba bajo control en Jackson es no asumir las responsabilidades añade Sánchez que desde la Generalitat ha habido rácana mismo a la hora de no enviar más trabajadores para extinguir el incendio antes

Voz 12 10:47 decía en esa esa responsabilidad señor president realmente tenemos los recursos suficientes para hacer frente a estos casos los sindicatos denuncian la falta de coordinación en el envío de efectivos al incendio ir rácana mismo señor Puig rácana mismo a la hora de enviar al personal en los ve

Voz 2 11:04 desde Podemos Beatriz Gascó también se ha mostrado en la misma línea matizando que ellos se oponen rotundamente a que se cree una nueva empresa pública para colocar a los trabajadores de Tragsa por tanto dicen que apuestan por homogeneizar y optimizar un único cuerpo de bomberos

Voz 1161 11:18 la historia bonita de la jornada nos llega de Burriana allí la Policía Local ha localizado a primera hora de este viernes a un anciano de setenta y cinco años con alzheimer que desapareció en la tarde de ayer y al que un perro que no es de su propiedad de hecho compañía durante toda la noche dándole incluso calor a la familia del hombre se ha interesado por la adopción del animal que incluso quiso subir a la ambulancia para seguir acompañándole en cuanto al tiempo los chubascos con tormenta dispersos se mantienen durante el fin de semana en el tercio norte de la Comunitat aunque la nubosidad y remitiendo mientras que las temperaturas se van a mantener sin cambios mañana subirán atención el domingo dos de la tarde dieciocho minutos

Radio Valencia Cadena SER servicios informativos

Voz 1161 12:18 el ambiente en el Ayuntamiento de Valencia anda algo revuelto por el cruce de declaración pues entre PSPV y Compromís a cuenta del PAI del Grao pensábamos que la cosa se había reconducido que quedaba en culebrillas de verano como se dice en la jerga periodística y que lo ocurrido con esa filtración del diseño del arquitecto José María Tomás pues se quedaba como un desencuentro más en el seno del Gober de la Nau pero no la portavoz socialista Sandra Gómez ha tomado nota de lo ocurrido y lanza un mensaje a sus socios de gobierno hasta elecciones soportará desaires tomará nota de ellos de cara al próximo mandato hoy Sandra Gómez sin pelos en la lengua Julián Jiménez yo es que la primera teniente de alcalde el socialista Sandra Gómez asegura que vuelve del verano perpleja por las declaraciones de algunos socios de gobierno sorprendida porque es están escenificando las discrepancias internas del cobarde Lanau que las hay dice pero antes de que se debaten internas ante antes deben debatirse internamente Gómez incluso ha dejado la puerta abierta que tras las próximas elecciones Manu Gil no se reedite el gobierno tripartito

Voz 2 13:19 es que según la edil socialista el pacto de la Nau era para estos cuatro años y por parte del PSPV el compromiso se mantendrá hasta el próximo mes de mayo ahora bien se muestra muy enfadada por las críticas de algunos concejales de Compromís por el proyecto del país del Grao porque tan solo se trata de una propuesta técnica que se puede debatir eso sí siempre con lealtad y confianza Sandra Gómez asegura que los socialistas harán una campaña en positivo porque en política no todo vale y porque lo que pase de aquí a las elecciones será la prueba de fuego para decidir si se reedita el pacto entre las fuerzas progresistas

Voz 14 13:49 Nuestro compromiso fue en dos mil quince para esta legislatura ya veremos qué pasa en la siguiente todos tenemos que poner de nuestra parte y estos nueve meses son una prueba de fuego a todos los partidos políticos porque van a ser necesarios para asentar las bases de la confianza de posibles proyectos futuros en las elecciones no todo vale y luego nos sentamos como si no hubiese pasado nada

Voz 2 14:10 según la concejal socialista está carrera de los tres socios de gobierno por buscar diferenciarse del resto no puede hacerse a costa de buscar el enfrentamiento y la tensión algo que no comprenderán dice los votantes de izquierdas que buscan estabilidad Hinault conflicto sin líos Gómez se ha mostrado muy dolida también con María Oliver la edil de Valencia han como que este verano en una entrevista decía que las políticas urbanísticas que se han puesto en marcha estos años se parecían a las que ejecutó el Partido Popular

Voz 15 14:33 Mariah comparaba ciertas medidas con miras que pueden haber llevado el Partido Popular eso es un error es un error de base porque yo también podría decir que ha hecho las mismas políticas de vivienda que el Partido Popular

Voz 14 14:44 pero yo creo que no toca enfrentamientos como esta

Voz 2 14:47 que sólo sirven según la primera teniente de alcalde para dar alas a los votantes de derechas y es que enfrente tienen a un partido Ciudadanos que hace oposición del anécdota ya otro el Partido Popular que dice vive atrapado en la nostalgia de Rita Barbera

Voz 14 15:00 tenemos a un partido como éste ciudadanos que sinceramente es que ejerce un liderazgo incapaz para esta ciudad además son hacen política a base del titular Tom Tom y luego tenemos un PP que vive atrapado en la nostalgia de Rita Barberá ya que sigue con el mismo equipo que tenía Rita Barberá con los mismos concejales del gobierno de Rita Barberá y por cierto tampoco hay un proyecto de ciudad

Voz 1161 15:24 Sandra Gómez que se ha despachado a gusto una pausa y seguimos

Voz 16 15:28 lo basó todo muy rápido demasiado rápido lo último que recuerdo estar escuchando la radio en adecuado de BMW y sería un precio diecinueve mil novecientos euros eso en la vida de pronto ya estaba dentro de un BMW sería uno Paco

Voz 6 15:44 informa tiene Humberto tu concesionario BMW en Valencia ha generado Avilés y naturalistas Rafael cisternas

Voz 1 15:51 hora catorce Valencia

Voz 1161 15:55 información de servicio el Ayuntamiento de Valencia ha reordenado esta semana a la planta viaria de parte de la avenida Blasco Ibáñez concretamente en el tramo comprendido entre las calles Gascó Leahy general el lío en ambos

Voz 2 16:05 las modificaciones junto con los trabajos de asfaltado y repintado de la calzada han supuesto el establecimiento del carril derecho de circulación como carril exclusivo MT Taxi también se han creado treinta y siete plazas de aparcamiento para motocicletas y dos más para aparcamiento de vehículos de personas con diversidad funcional concejal Giuseppe crisis

Voz 17 16:22 seguimos llorando la Mobilitat CSJ les persones especialmente la Seguretat entonces aquellos que utilicen la MT que en el taxi que fans de la motocicleta que tendrán treinta nuevas clases de apartamento en vez de les persones en movilidad reducida en definitiva a tener en el sector y les demanda ciudadana es una ciudad mal mes amable me segura mes accesible seguimos en el Consell

Voz 1161 16:45 esto dio porque la oposición ha cargado hoy contra el gobierno municipal a cuenta de la llegada del patinete eléctrico de alquiler ciudadanas ha exigido al equipo de gobierno que rectifique la instrucción dada ayer dicen por el jefe de la Policía Local a los agentes de no multar las los patinetes mal estacionado

Voz 2 17:00 la concejal de Ciudadanos María Dolores Jiménez recuerda que los agentes deben velar por el cumplimiento de la normativa hay por tanto si existe algún elemento depositado en la vía pública en lugares que imposibilitan el paso los accesos o que o que causen un obstáculo para la circulación tanto de personas como de vehículos deben ser retirados para Jiménez este limbo normativo no puede imperar sobre el cumplimiento de los regulado por lo que exigen una rectificación de esta instrucción dicen para que la Policía Local pueda hacer su trabajo correcta

Voz 1161 17:28 en el Partido Popular también critica que el equipo de gobierno local esté permitiendo ese despliegue en toda la ciudad de patinetes y motos eléctricas sin ningún tipo de control

Voz 2 17:36 el concejal del PP Alberto Mendoza recuerda que llevan tres años pidiendo que se modificara la Ordenanza de Movilidad día a día de hoy todavía no se ha previsto una solución cuando la realidad es que la proliferación de patinetes eléctricos y de motos de alquiler es una realidad dice cada vez más insostenible

Voz 1161 17:50 Radio Valencia por cierto ha hablado con la empresa de alquiler de patinetes eléctricos que desde el martes están por toda la ciudad Álvaro Salvat el general manager de Lim la empresa que se ha encargado de este despliegue responde a los micrófonos de la SER a las palabras de Grecia de esta semana las que decía que las empresas como las suyas estaban beneficiando de un vacío legal

Voz 2 18:09 Salvat se ha mostrado conciliador afirma que su intención es objetivo y su objetivo es reunirse con el Ayuntamiento de Valencia para regular esta situación ya que actualmente no hay una legislación ni en contra ni a favor afirma además que ayudarán desde su experiencia para que tanto a ciudadanos como Ayuntamiento y empresa sepan que se puede hacer

Voz 0267 18:28 pero ahora de momento no hay una regulación clara ni a favor ni en contra de lo que nosotros estamos intentando hacer es hablar con bueno con con con el Ayuntamiento de Valencia para para poder si se crea esta regulación y cuando se creen poder también nosotros colaborar y aportar y ayudar que hemos hemos tenido reuniones en todo momento nosotros estamos súper dispuestos podemos venir aquí cuando faldas simplemente pendientes estamos más que abiertos para para reunirnos con ellas Salvat además dice que no

Voz 2 18:55 quieren hablar de una legislación que no existe explica que se instalaron en Valencia por una petición ciudadana para que no instalase hemos aun así afirma que los primeros que quieren que exista Salvat quiere compartir sus datos con el Ayuntamiento para poder completar el transporte público y así tener cada uno un espacio

Voz 0267 19:12 es donde van los cuál cuál es su

Voz 18 19:14 te eh cómo cómo se come

Voz 0267 19:17 portal en sabes qué rutas cada ciudadano cada ahora si por ejemplo hay una línea de autobús que que tiene que hay horas en las que va pues aquí no caben pues nosotros podemos decir oye podemos complementar los sanciones también redistribuir la flota en tener un poco más sino un complemento al al transporte público en en Valencia

Voz 1161 19:36 el patinete eléctrico es un medio de transporte sostenible va con electricidad no provoca emisiones de CO2 esta mañana precisamente llegada a Valencia en el Sergi Observer un barco que funciona con energía totalmente renovable que está dando la vuelta al mundo en busca de talento y de nuevas ideas enmarcadas dentro de la energías renovables

Voz 2 19:53 este proyecto que nació en París bajo el nombre La Odisea del futuro tiene previsto visitar en seis años cincuenta países y todo sin emisiones contaminantes Valencia sido la parada ciento XXXI de este peculiar viaje una parada con la que se superan ya los veinte mil kilómetros navegado Katy no vez explica las ventajas medioambientales de este

Voz 19 20:09 marcó ya es una tecnología que es dominada entonces no hablamos de tecnologías de futuro porque ya existe y quién está dominada ya es una tecnología de ahora tiene muchas ventajas entonces que no no será así de CO2 es no se da el sí de partículas finas que es muy malas para para la salud y sobre todo que no hay así ruido que así que no se traslada así la la zona marítima

Voz 0760 20:34 encantador celebremos

Voz 1161 21:18 Nos vamos antes de deportes a Tavernes de la Valldigna porque mañana los turistas que visiten la cueva podrán ver cómo trabaja un equipo de arqueología en vivo y en directo

Voz 2 21:27 este sábado será la única visita en todo el año en el que se podrá disfrutar de este enclave natural al mismo tiempo que se realizan estos trabajos Pablo Sañudo arqueólogo de la cueva explica que se está descubriendo en los trabajos

Voz 21 21:37 a ver cómo están los arqueólogos poco a poco recitando el seguimiento de tierra en el cual aparecen pues cuerpos de los animales que los neandertales de hace doscientos cincuenta mil años cazaron subieran a acuerdo hay procesar cesaron para comerse las herramientas y cuchillos de piedra con los que entre otras cosas cortaban en carne pero también hacia otras actividades como Curtis les au cortar la madera para preparar lanzas

Voz 2 22:08 la es el yacimiento arqueológico más antiguo de la Comunitat Valenciana además en su interior se encontraron evidencias de fuego más antiguas del sur de Europa restos de hogueras de hace más de doscientos cincuenta mil años

hora catorce los deportes

Voz 1161 22:48 José Manuel Alemán buenas tardes hola buenas tardes la antesala de un derbi del Levante Valencia

Voz 1606 22:53 próximo domingo a las doce del mediodía ultimando detalles los dos equipos en el estadio Ciudad de Valencia en ese partido que todavía tiene muchas dudas respecto a los onces iniciales porque Garay con dos vías siguen sin entrenar con el resto del grupo en el caso del argentino es baja segura por molestias en la rodilla y con Dogville es duda al no haberse recuperado de una torcedura en un tobillo Sobrequés Marcelino ha dicho que está muy justo a nivel físico pero hasta mañana no decidirá si forma parte de la convocatoria por su parte en el Levante tal y como les adelantaba esta mañana en exclusiva la Cadena SER el delantero del Real Madrid Borja Mayoral jugará cedido en el conjunto granota hasta el próximo treinta de junio Mayoral se someterá en las próximas horas al reconocimiento médico mañana podría entrenar con su nuevo equipo y Paco López tendrá que decidir si lo introduce en una convocatoria a la que podrían regresar tanto Emmanuel Boateng como Moses Simon

Voz 1161 23:38 gracias alemán Juanjo Moreno ha estado en control de sonido se quedan en Hora catorce con la información de España del mundo que pasen una feliz tarde