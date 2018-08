Ser Deportivos Valencia (31/08/2018)

Voz 1 00:00 SER Deportivos

muy buenas tardes señores saludos bienvenidos a SER Deportivos en Radio Valencia Cadena Ser tenemos muchas y variadas cosas

Voz 1716 00:23 que contarles así que vamos a ir por orden cronológico lo más lo lo más inmediato de la mañana hay más noticiable por esperado pero también por inesperado porque era una incorporación difícil Borja Mayoral elige al Levante Unión Deportiva el Levante hace su trabajo estando cerca trabajando se la posible cesión del futbolista el jugador elige al Levante va a venir cedido no lo ha hecho todavía oficial el Levante Unión Deportiva pero es desde esta mañana a primera hora de la mañana ya en las redes sociales y en la página web de la Cadena Ser estaba publicada la noticia por José Manuel Alemán preguntado esta mañana el técnico del Levante por Borja Mayoral y su incorporación

Voz 3 01:05 ya sabes también como funciona esto hasta que no se haga oficiales cierto está todo muy encaminado pero a mí me gustaría ser respetuoso y hasta que las cosas no se define manos hacen oficiales es complicado también hablamos precisamente en la última rueda de prensa que la plantilla estaba cerrada pero si había alguna posibilidad en esa posición el ahí vamos a apurar y bueno pues estaba al tema de Borja Mayoral hicimos lo que creímos que debíamos hacer cada uno desde desde su rol el trabajo de la directiva de la dirección deportiva así yo como entrenador pues lo eh lo que estaba en mi mano pero repito que que ser también respetuosos un poco con los tiempos hasta que las cosas no son oficiales y me gustaría tampoco no extenderme más en este en este tema

Voz 1716 01:56 más cosas Rodrigo y Gaià convocados por España por Luis Enrique para los enfrentamientos entre España y Croacia Isi e Inglaterra España para la Copa de las Naciones que se jugará estos dos partidos en Wembley luego en Elche el martes día once Marcelino también ha valorado en la mañana de hoy la llamada era previsible que Luis Enrique que no tenía buen rollo en su salida el Fútbol Club Barcelona con Jordi Alba pero también por un cambio de generación y lo que aporte como nuevo técnica y tácticamente José Luis Gayá era previsible que pudiera estar en la lista de Luis Enrique lo ha valorado esta mañana el técnico del Valencia Marcelino García Toral

Voz 4 02:35 Nos alegramos mucho de que haya ido a a la selección al igual que que Rodrigo tener jugadores internacionales en tu equipo pues es un motivo de satisfacción primero para ellos no cabe ninguna duda pero también para para su entrenador porque sabemos lo que significa eso para para un profesional

Voz 1716 02:56 ayer por la tarde el sorteo de la Champions Un sorteo precioso para el espectador entiendo que precioso también para los futbolistas evidentemente un sorteo difícil pero no un sorteo imposible no un sorteo inalcanzable para que el Valencia por qué no pueda estar en la siguiente fase con mucho respeto con mucha humildad pero por qué no puede el Valencia disputarle a priori a priori porque luego nunca se sabe recuerden que en la temporada quince dieciséis coma ayer Carlos contaba nos tocó un grupo aparentemente fácil con el con el Zenit de San Petersburgo con el Cant o rent cómo se pronuncie Isi el Olympique de Lyon y al final el Valencia cayó eliminado me parece que la previsión es que el Valencia pueda jugarse la segunda plaza a la segunda plaza con el Manchester United comenzará el Valencia jugando el primer partido el día diecinueve de septiembre miércoles en Mestalla ante la Juventus de Turín luego el siguiente partido ya será el martes martes primeros de octubre en Old Trafford día dos frente al Manchester United por lo tanto es un sorteo precioso yo creo que para el espectador es un auténtico espectáculo para los futbolistas también difícil desde el punto de vista deportivo pero no imposible is sin duda luchaba le la clasificación para los octavos de final de el del Valencia yo creo que es más noticia la ilusión que produce volver a jugar la Champions ver aquí en Mestalla a la Juve ver al Manchester United que la posibilidad tan cierta pasar como también que te eliminen de jugar la siguiente fase y pasar a los octavos de final ahora después vamos a profundizar en el grupo en las fechas en el análisis de los tres equipos ayer por la tarde también el Valencia como les indicaba a medio día que parecía que se estaba alargando un poco el Valencia terminó haciendo oficial la cesión de Gonzalo perdón la compra de Gonzalo Guedes la cláusula de rescisión trescientos millones de euros seis temporadas de contrato jugador joven por lo tanto contrato largo para poder bien amortizar en el mayor número de años posibles la alta inversión que hace el Valencia Club de Fútbol en el futbolista in Valencia Basket que ayer por la tarde Fran debutaba ya en pretemporada en esta nueva temporada

Voz 0691 05:19 si el primer partido de la era a Ponsarnau veremos ojalá que sea por muchas temporadas con bajas importantes sin Antoine Diot sin Alberto Abalde sin Rafa Martínez Valencia Basket le ganó a un equipo ACB como el UCAM Murcia de paliza de veintisiete ocho cinco cinco ocho mucha rotación muchos minutos para todos el mejor ayer Joan Sastre es una buena noticia que el de Inca este bien

Voz 1716 05:39 viene de un mal año ya ver si Valencia Basket

Voz 0691 05:42 prosigue el nivel porque el arranque ha sido muy alto para Valencia ocho cinco cinco ocho contra UCAM Murcia

Pedro Morata nuevas emociones Iker recuerdos estoy lejos parece

Voz 1716 08:00 de lejos parece que lejos que en realidad lo es dos temporadas que el Valencia no estaba en competición de la Champions dos temporadas por la travesía del desierto en dos temporadas de chistes de bromas pesadas décimo segundo clasificado en Valencia en las dos temporadas en las que ya por fin después de ellos se arregla con la llegada de Marcelino de Mateo Alemán escuchando la sintonía de la Champions por cierto el próximo lunes también con la nueva programación en y fuera de la nueva programación de la cadena ser cambiarán todas las sintonías en todos los programas de la cadena ser incluida la nuestra la de Ser deportivos Valencia la histórica sintonía de veintiséis años que llevan ustedes escuchando de es de toda la vida no desde de veintiséis años Paco el Pere lleva escuchando la veintiséis años todas las sintonía la nuevas imágenes e incorpora este caso auditivas corporativas de la Cadena Ser que es estrenan el lunes con la no nueva programación tengo tenemos muchas ganas de contarles algo qué les va a agradar porque a efectos de programación no vamos a darles en breve una muy buena noticia desde el punto de vista de programación deportiva de Radio Valencia Cadena SER y en pro en en poco tiempo cuando tengamos autorización para hacerlo de es tenemos muchas ganas de contarlo porque los oyentes se van a alegrar hizo mucho lo haremos vamos con el sorteo de la Champions ayer echábamos un vistazo a todos los rivales hoy ya solamente a los tres que nos que nos interesan a la Juve de Cristiano Ronaldo al Manchester United de Mourinho y al Young Boys suizo que le ha tomado el relevo al digamos histórico o Basilea contra el que el Valencia Yahoo en una ocasión recientemente en la Champions

Voz 0691 09:52 bueno recordar lo que decíamos ayer de la Juve una inversión de casi doscientos cuarenta millones de euros cien de ellos para Cristiano a cuarenta para Douglas Costa que es un extremo peligrosísimo lo ha hecho muy bien en el Bayern cuarenta para Joao Cancelo que es titular lo ha jugado todo con alegría hasta ahora partidos amistosos de pretemporada incluídos juega un once tipo con Joao Cancelo por derecha Alexandra por Izquierda von Lucci fichaje procedente del Milan que vale treinta y cinco millones de euros y que el INI un clásico ya del fútbol italiano es Chesney es el portero titular el ex del Arsenal medio campo muy físico con Pjanic con Matsui y con Sami Khedira ex de Madrid y lo arriba Douglas Costa Cristiano imán Djukic año traumático en la Juve porque han perdido a Buffon que ha firmado en París con el PSC ella Marchisio es un es un símbolo y un equipo potente un equipo que está hecho para ganar la Champions no sólo para pelear la sería sino para ganar la Champions del United decíamos ayer que Mourinho empezaba temporada fastidiada porque quería más refuerzos en defensa jugaba como titular allí el ex del del Villarreal juegas Small hijo a Shaw a Valencia que es un extremo reconvertido pero a partir de Matic en medio campo Matic va Fred Mata Rice Ford Lukaku Alexis es un equipo con muchísima pólvora si lo apuntala Mourinho que en teoría apuntalar a pero con el paso de los de los partidos bueno el primer partido allí es el dos de octubre es un poco pronto es eso creo que es bueno para el Valencia es bueno para el Valencia que se acaba jugándose la segunda posición con el Manchester el último partido de la fase es en Mestalla

Voz 1716 11:20 eh

Voz 0691 11:20 doce de diciembre nueve de la noche Mestalla Valencia Manchester que de cara a jugarse la segunda plaza pues siempre mejor hacerlo en el en el campo de Mestalla no demasiada inversión cincuenta millones Jada Lott el lateral que sonó para el Valencia en en veintidós y el resto del equipo muy parecido al de la temor la pasada evidentemente todo el respeto para el Manchester aunque no es el equipo de hace algunos años y luego Joan Boix

Voz 1716 11:43 el equipo suizo juegan Berna cuela

Voz 0691 11:46 el césped artificial en un campo Pepe sintético aprobado por la UEFA pero no es césped natural yo es decir el partido de la ida de la previa contra un poco raro el bote del balón se ve claramente un equipo acostumbra a hacer muchos goles en la Liga suiza donde ha sido campeón pero claro la en Suiza tiene como principal jugador a Guillem guardó el francés como entrenador Seoane un gallego curiosamente Seoane ha acabado como entrenador en el Joan Boix Ken ciento veinte años de historia es la primera vez que va a jugar la la Champions League que es la primera vez que el Jaume Bosch se mete en Champions en teoría el equipo asequible el Joan Boix en teoría Valencia Manchester para pelear por la segunda posición pero sin descartar la sorpresa porque va a ser un grupo muy muy igualado

Voz 1716 12:28 el calendario indica que los partidos de Mestalla semana jugar siempre los miércoles y los de fuera de casa a los martes

Voz 0691 12:33 al cual Valencia Juve el primero en Mestalla el miércoles diecinueve a las nueve y el Valencia al teatro de los sueños a Old Trafford el martes día dos de octubre también las nueve la noche tercera y cuarta jornada esto viene muy bien el emparejamiento doble contra el Jaume Bosch el primeros en Suiza en Berna el veintitrés de octubre martes a las siete menos cinco este horario la gente se grabar a fuego porque la Champions empieza a las siete el que se ponga la tele a las siete de la radio el partido ha empezado siete menos cinco el cuarto otra vez con Jaume Bosch pero en Mestalla un miércoles siete de noviembre a las siete menos cinco viaje a Turín en la quinta jornada veintí siete de noviembre martes a las nueve y como decíamos el último en Mestalla Valencia United doce de diciembre miércoles a las nueve de la noche esta

Voz 1716 13:19 mañana se han juntado Marcelino y Paco López que además tienen una buena relación personal que coincidieron trabajando en el Villarreal uno en el filial otro en el primer equipo se han juntado para él una rueda de prensa conjunta de cara al partido del domingo por la mañana a las doce y Marcelino pues evidentemente ha hecho esta mañana valoración sobre el sorteo de la Champions Carlos sí claro no lógicamente no les hemos preguntado sólo por el derbi que ahora escucharemos las reflexiones de ambos sobre el partido del domingo sino también otras cosas hemos escuchado ya sobre Borja Mayoral a Paco López sobre las convocatorias de Gayá a Marcelino Marcelino por supuesto también se le preguntaba por su valoración del grupo que le tocó ayer al Valencia es un grupo muy difícil

Voz 4 14:02 muy difícil tan difícil como atractivo queríamos llegar a la Champions afortunadamente hemos llegado vamos a poder disputarla Easy vamos a ir a dos grandísimos escenarios a jugar contra dos equipos equipos de un potencial tremendo pero tenemos mucha ilusión y y creo que también a ellos cuando vieron salir la papelito del Valencia ir a ese grupo también les incómodo y eso es lo que vamos a intentar en cómo darles por supuesto por supuestísimo tenemos la ilusión de competir y pasar no sabemos lo que va a suceder pero pero vamos con con todas las ganas y con el convencimiento de que de que podemos competir con ellos ser partidos muy igualados es obvio que no tenemos la experiencia internacional y en ese tipo de partidos que tienen esos equipos y los futbolistas que los componen pero creo que que podemos competir de tú a tú con ellos

Voz 1716 15:17 ahora que he escuchado a Marcelino se me viene olvidando contar una cosa y además es importante hace una hace una semana saben que comen estábamos el otro día que hay grandes equipos en el fútbol europeo que tienen un poco perdido el rumbo y otros que lo pueden el Manchester United es uno si no salen las cosas bien habrá un momento que a lo mejor no sigue Mourinho es un club que necesitará coger rumbo ir saben ustedes que les dijimos es un buen momento para que el propietario tenga la destreza de hablar con la la doble m con Mateo Alemany con Marcelino para tratar de más allá del dinero los contratos y ese tipo de cosas crear un estatus de trabajo para que se sientan cómodos y no tengan la tentación de cambiar en algún momento que pudieran tener cantos de sirena de otro de otro club o de otro proyecto deportivo que les pudiera seducir más en este sentido quiero decirles una cosa que para mí es importante y además la quiero decir porque tenga autorización para decir Mirla le pregunté a Marcelino cuál era la cláusula de rescisión que había firmado en su nuevo contrato y me dijo que no lo sabía le dije no me lo creo no me creo que no sepa cuál es la cláusula de rescisión de tu contrato aunque las cláusulas de rescisión de los entrenadores ya hemos explica en varias ocasiones que la jurisprudencia dice que no puede ser superior a la cantidad de dinero que firma de contrato no no es no es no puede ser superior no no lo entiendo porqué la de un futbolista si puede ser superior y la de un entrenador no pero la jurisprudencia dice esto y me sorprendió gratamente y quiero que los aficionados lo conozcan Marcelino me dijo textual Pedro me da igual la cláusula si yo he firmado un año más con el Valencia te puedo decir que al noventa y nueve por ciento yo no hará uso de la clausura digo bueno pero si si si llegara el momento por lo que fuese dice hombre vamos a ver tendría que ser que aquí yo esté a malas que haya un mal rollo que hay un problema que haya un cambio de rumbo rock radical de lo que ahora mismo hay entonces sería otra cosa pero en condiciones normales que venga aquí un equipo de fútbol me quiera fichar yo estoy a gusto aquí estoy yo hacer uso de la cláusula de rescisión al noventa y nueve por ciento una vez que yo ya he firmado la renovación te puedo garantizar que al noventa y nueve por ciento no hará uso de la cláusula de rescisión digo pues lo voy a decir si lo puedes decir quiero que ustedes sepan que con independencia de la cifra que sea la clase la decisión de Marcelino que tiene esta temporada de contrato IU además si por lo que fuera este verano pasara lo que estamos el escenario que estamos dibujando el entre a Nador esa es su posición esa es su posición en este momento y creo que es una posición bonita de contar también bonita de saber para los aficionados del del Valencia Santi Cañizares buenas tardes qué tal buenas tardes te sorprende esto que estoy contando

Voz 9 18:27 no no me sorprende esto que estás contando porque yo mira yo estaba hablando con una persona mucho el Valencia iniciada Valencia por ejemplo no cuarto Euskadi ha gestionado los jugadores no se quieren ir nadie siquiera de Valencia es un gran club una ciudad extraordinaria pide compasión del fútbol nuestra época éramos muchos los jugadores que por suerte no iban bien los llamados otros equipos y hay quien se quiso marchar evidentemente la mayoría no se quiso marchar nos valoraban que esas ofertas hubieran como está bien gestionado necesitamos buscar otros equipos no yo creo que Marcelino pues eso es exactamente lo mismo mientras me dejen trabajar en Palencia para ser un proyecto largo eh pueda manejar el Club Deportivo como yo quiero pues que muy a buscar otro sitio no lo que ha pasado concede que han venido han probado han visto que hay escenario de trabajo yo he querido volver dos años atrás pasó todo lo contrario no Paco Alcácer por ejemplo se quisiera lo hace cuando sabía que no iba jugando a Barcelona porque tenía un escenario en Palencia que obviamente no invitaba a quedarse en Palencia no es la falta que concede mucho más aunque haya lo hemos vivido eh entonces lo importante que marcar diferencias yo creo que para el Valencia siempre la gestión tanto deportiva como estructural del club que es futbolista sentarse con Ford y a partir de ahí es cuando puede empezar a a rendir porque encima tiene ese confort sirve que el club no está bien dirigidos y que el lo toma decisiones extrañas sí me que el entrenador no está capacitado pues obviamente las cosas difiere mucho no yo creo que es muy importante conseguir la estructura que se ha conseguido en este año pasado lo que identifica perfectamente que esto es cierto es el deseo de contó que llegó desde Valencia no escuchar otras ofertas

Voz 1716 20:18 hablar de del

Voz 0691 20:20 bueno por cierto tú tuviste ocasión de del Barça que yo sepa dos veces no

Voz 9 20:24 sí bueno estando en el Valencia una vez una

Voz 1716 20:26 no no fue Gaspar la llamada no

Voz 9 20:29 sin no Gaspar no me llamo entonces el gerente que pareja Anton Parera sí sí sí

Voz 1716 20:35 y de la Champions hablemos del de la Champions sorteo bonito para el espectador bonito para el futbolista difícil desde el punto de vista deportivo pero Santi con humildad y respeto yo no entregó la cuchara de que Hoyo pasará la el Manchester y la Juve yo no

Voz 9 20:51 no no no me van a tener que entregar la cuchara nadie yo creo que aquí lo principal que hay que hacer es una competición donde tú te es porcino no te vayas a casa muy contento con lo que has hecho la Champions si eso te da para clasificar ese estupendo sino que da para clasificarse lícitas al rival pero tú te vas con tu trabajo bien hecho el primer sorteo de la primera vez que el Valencia entraba en este nuevo formato de Champions League allá por el año noventa y nueve no creo que fue es cierto pero nos tocó el Bayern de Múnich y el Glasgow Rangers no que entonces gran equipos muy superiores a nosotros bueno pues eh sin duda es el cien por cien y no es no te van a juzgar por haber clasificado no te van a juzgar por tu esfuerzo y sin duda es el cien por cien pues le va a costar trabajado a todos porque el Valencia ahora mismo disponen de un buen equipo y además ante Fran que habéis posiciones al calendarios bueno favorable para mí me parece favorable con un primer partido frente a la Juve es que no hay que perderlo hay veces que habrá que ganar yo pero a veces hay hay que perder empezar sumando sería importantísimo vamos a ver si la Juve que teóricamente es el más fuerte es capaz de sacar los seis puntos le falta el Manchester eso nos ayudaría muchísimo vamos a ver si nos callamos gente timón polis que es mucho mejor de lo que nos creemos está muy bien entrenado Simón es técnico que ha conseguido lo que no consiguió Nadj llevar la Champions League Iker obviamente la dificultad por mismo equipo que juega bien al fútbol juega bien juega bonito al fútbol obviamente no tendrá una gran experiencia internacional John Valencia juega al cien por cien en sus partidos pues no pondrá es un gran resistencia pero si te relaja sobre todo campo insisto siempre es complicado jugar para que yo el que está artificial y demás pues te puede sorprender vamos a ver si lo que les sorprende a los otros pero que a nosotros no nos sorprenda un enfrentamiento quitar el grupo pues te puede provocar tener una suma importante de puntos para viajar a Turín a lo mejor sin que la Juve ya tenga necesidad de ganar para recibir al no estén en Palencia en un partido que si tú tienes que ganar en Valencia amigo tiene su problema si has el Manchester o sea

Voz 0691 22:58 sí sí porque la la noche de Mestalla aprieta lo escucha Champions Santi ya ves al Valencia con más opciones

Voz 1716 23:06 que alguien lo oye no lo dice cualquiera

Voz 0691 23:09 estaba bajo eso por eso la lectura del grupo es eso es que ha tenido suerte el Valencia en el reparto de partidos y dos goles

Voz 9 23:17 esos porque estoy enamorado tres claro que el juez que va a ser muy fino perdona todo va a ser muy si es algo que te tocara al Lokomotiv que entonces el dub el grupo se suavizaba era evidente que en el primer y el segundo Boko estaban equipos importantísimo recoger una que íbamos a jugar la semifinal de Champions no llevan así que periodista me preguntó Tucker rival elige Santiago tú qué rival en digerir no perdona yo el que el hijo no está en el bombo es que yo no es sale o actualicen del bombo uno el que tú pierdes de que como rivales en Champions está porque los que están son duros difíciles hizo de que con experiencia

Voz 1716 23:53 claro porque primero cuando estás en la Champions y estás en el bombo tres tenían que tocar pescados gordos del del bombo dos cuando estás en semifinales pues lo que queda evidentemente son son lubinas de de ocho kilos lógicamente Santi aprovecho para preguntarte oye bonito partido también conforme me ha empezado en Levante aunque con la derrota en el segundo partido el Valencia que todavía no ha logrado ganar pues el partido del Levante Valencia el domingo por la mañana es un partido muy bonito de ver con con el Levante de Paco López y el Valencia de Marcelino

Voz 9 24:25 sí es verdad que Levante el otro día que yo empecé a ver qué tales estaba escuchando y demás así va a ser que están haciendo todo el partidos pero eso no no por tu unidad de haber eh fases del partido completo y me di cuenta que efectivamente el partido el que estupor sobresaliente fue el Celta que leyó muy bien el partido y cuando tuvo que hacer las cierto no es decir por el hecho de que el Levante ya tienen subcampeonas que dando síntomas de debilidad es un equipo fuerte es un equipo competitivo y sin equipo que pero cuando me va fantásticamente bien entrenado ya mismo sabe lo que tiene que hacer va a ser un día pues muy parecido al partido el español en el aspecto que si tú tienes que al cien por cien para ganar ahí es verdad que Real Madrid Barcelona Atlético de Madrid eh porque tienen un gran elenco de jugadores y demás pues hay bueno pues el setenta juega el setenta y cinco y aún así ganaré también en Valencia partido en Mestalla contra equipos más débiles pero sobre todo fuera de casa tienes que acercarte al cien por cien de rendimiento si quiere sacar el otro día en español no sucedió esto resulta que en España pues te sorprende y te acaba ganando no entonces yo espero que esto va en bueno pues este triste accidente oeste pues tres puntos perdidos en Barcelona pues signifiquen poco con una llamada de atención cada uno personal no desde la reflexión de armas porque pasear menos me voy a pasear por ningún estadio este año

Voz 0341 25:48 Santi en te quería preguntar yo una por la convocatoria de Gayá

Voz 9 25:52 Luis Enrique al que conoce perfectamente

Voz 0341 25:54 este es campeones olímpicos no en Barcelona los dos eh no sé si puede haber algo de rencor tema personal en que la convocatoria de Gayá Nos alegra evidentemente pero la sorpresa es que no vaya Jordi Alba tú que conoces seguro muy bien a Luis Enrique

Voz 0691 26:10 qué te ha parecido el de esta mañana vamos a una situación

Voz 9 26:13 de rencor es una situación de que yo creo que Luis Enrique y encontró en su época en el Barça sobre todo que mayo turbia vamos distinto al de ahora no pueden rendir un rendimiento bastante inferior y hubo algún momento pues que tuvo incluso que sentarlo que sentarlo porque no estábamos doble pues chico no hubiera sucedido mejor en estos dos últimos años que lleva jugando al fútbol francamente bien no él en este último año no hablando de Valverde que pasa pues probablemente a nivel personal la respuesta de Jordi Alba no gustó a Le gusta Luis Enrique no le gusta revivir cómo estáis porque además bueno pues esa suplencia de forma inesperada no les respondió bien a nivel personal que además cuando se marcha Luis Enrique del del Barcelona pues en cuanto justo Rising Luis Enrique que se va a continuar es cuando yo voy al verla pues vivió alguna piedrecitas pero en segunda parte pues ahora ya sí que yo ya estoy cómodo etcétera no no estuvo elegante Jordi Alba m esto es esto es simplemente si yo quiero por lo tanto yo esté contento a nivel personal y profesional con los jugadores como no estoy con el personal porque me fallo Jordi Alba que a lo mejor fue culpa a los Enrique no yo lo digo pero que él no está contento con con con estas reacciones que tus ala pues no no voy a llevar ya está porque no me voy a sentir cómodo dirigiendo a mí me ha sorprendido conoce al resto de del país no hicimos incluso cosas que dice no esto no es un coto privado esto no es una cuestión de ahí que a lo mejor es tenían va o viene mal con ellos lo han directora es decir insitió tengo que sacrificar algún jugador porque lo que quiero es una buena convivencia pero tienes que tengan entendimiento conmigo y lo que quiero es que nos llevemos siempre bien y estoy a gusto y tal cual pues no lo llevo ya estaba no eso es lo que para mí creo que ha sucedido evidentemente Jordi Alba tiene en en su descarga hay que contar que esos que haya estado muy el foro que son magníficos futbolistas que solamente ha tenido Hastings

Voz 10 28:21 de hijo se trata de mucho pero sí que es verdad que obtuvo este incidente con Luis Enrique Cañizares un abrazo muy fuerte otro para vosotros gracias a las tres y cuarenta

las tres y cuarenta y nueve minutos pues alemán se ha llevado el gato al agua

Voz 1074 29:53 ah el Levante si Borja Mayoral es el último fichaje para completar una plantilla para completar un ataque muy importante bastante poderoso el que va a tener en Levante viendo cómo arrancaba el verano con Roger Martí en un gran estado de forma con el fichaje de Rafael la Mena con la mejor versión de Manuel Boateng desde el pasado verano con la llegada de Borja Mayoral sea eso le unimos que la polivalencia de Morales como se demuestra durante los dos primeros partidos no solamente es un síntoma de garantía sino que es un sinónimo de gol pues la verdad es que levante con el fichaje de Borja Mayoral completa una plantilla francamente buena a la que todavía habrá que buscarle una salida seguramente la de Belgique en las próximas horas que sea marchar cedido al Almería porque con la ficha de Samu García Hilarión Mayoral son veinticinco los jugadores que van a ocupar las veinticinco licencias profesionales y no ha sido nada fácil porque lo de Borja Mayoral aunque parecía que podía ser un jugador que buscando minutos en un equipo y donde la confianza era plena por parte de Paco López y lo habían transmitido ha habido mucha pelea durante la madrugada ha habido muchos millones para igualando porque el Sevilla no tenía todavía cerrado el fichaje de Quincy pro mes está todavía pendiente de la incorporación definitiva de Portu el Betis que no sabía si finalmente podría meterse en la operación Sergio León le comunicó en la jornada ayer al Betis que en ningún caso abandonar la plantilla del Real Betis Balompié el Alavés puso anoche yo no sé cómo pero dos millones de euros encima de la mesa al Real Madrid por la cesión del futbolista a pesar de haber firmado a Calleri a base de talonario a base de talonario a Borja Bastón y a base de talonario que le birló el año pasado ya a Guidetti Si a esto le unimos a Rubén Sobrino era incomprensible como el Alavés se metía en este jardín pero es que el Alavés tenía un compromiso me imagino que ha adquirido con Borja Mayoral antes de la secuencia de Mariano y claro a partir del momento en el que Mariano entra en escena con el Real Madrid todo cambia ahí el Levante ha sabido esperar como también lo ha hecho el Leganés entre Leganés y Levante finalmente que también ha puesto bastantes dinero encima de la mesa Levante poniendo dinero porque no ha sido una operación nada fácil ni económica ha conseguido convencer a Mayoral del Real Madrid para que se convierta en un jugador muy importante para el equipo y que sin duda le va a dar un gran salto de calidad si el canterano del Real Madrid hace lo que todo el mundo presupone que es goles calidad y minutos que va a tener con Paco López

Voz 1716 32:11 claro Benito que fuera jugador del Real Madrid es inferiores del Real Madrid comentarista nuestro de la Cadena SER de los partidos del Real Madrid ha hecho esta descripción con bisturí de micrófono en mano de Borja Mayoral bueno yo creo que levante encima

Voz 0104 32:28 a un buen delantero y un proyecto de ser un grandísimo delantero no pagar muy muy completo a nivel físico pues te puede jugar al espacio porque es potente rápido

Voz 15 32:42 proteger la pelota luego te pueden jugar

Voz 9 32:44 hacia el partido porque se asocia bien porque antes

Voz 15 32:47 de acuerdo con jugadores fútbol no solo

Voz 0104 32:49 no goleador sino buen jugador de fútbol manejar a las dos perfiles derecha izquierda siempre ha sido un grandísimo goleador sea echa cero goles en las inferiores del del Real Madrid para mí era una de las de las grandes gran más promesa así todavía lo tengo mucha fe yo estoy no tenemos Lage que Borja bando explote y ojalá posea este curso en el en el Levante si tiene los minutos y la confianza y las cosas le salen bien de qué va cuando explote va a ser un delantero de primera línea porque tiene todas las condiciones para ser yo es que no para mí es un jugador que no ofreció dudas lo necesita de verdad estoy encontrar un entorno eh bueno para él estable donde tenga confianza ahí terminal por explotar porque porque ya te digo que que es que reúne las condiciones físicas técnicas y mentales para ser un jugador de primera línea

Voz 1074 33:36 el jugador estará dentro de unos minutos ya en Valencia para someterse al pertinente reconocimiento médico mañana podrá entrenar ya bajo las órdenes de Paco López conocer a sus nuevos compañeros y falta saber Si de cara al partido del próximo domingo entrará o no en la convocatoria una convocados ya en la que seguramente podrían regresar tanto en Manuel Boateng como Moses Simon que ya han entrenado con normalidad durante la semana más probable que Boateng forme parte de los dieciocho que Simon puesto que es un jugador que lleva durante quince días con molestias y no ha entrenado al mismo ritmo que sus compañeros hasta hace escasamente

Voz 1716 34:09 dos días y y fabuloso para el Levante la llegada de de Borja Mayoral que sin duda da muchísima más tranquilidad y fiabilidad que los delanteros que ha firmado el Levante así desde la alegría de esta incorporación uno siente la la la pena de que plantilla Le habría quedado al Levante Si hubiese podido traer vamos a ver cómo se desenvuelven los mediocampistas que ha traído el Levante pero que ninguno es del perfil el eh eh de Jefferson Lerma qué pena que no haya llegado un jugador de ese perfil de ese perfil que necesitaba sustituir el Levante al marcharse Jefferson Lerma hay que hubiese podido llegar un central pero mejor mejor de los centrales que tenía el Levante porque lo hubiese quedado un equipo más ante bastante apañado pero al menos llega un delantero como es el caso de de Borja Mayoral que le va a mejorar arriba donde hace falta hacer hacer goles vamos a ir con la última hora de los de los dos equipos porque hay novedades tanto en Valencia como en el en el Levante empezando pero el equipo local alemán

Voz 1074 35:14 yo creo que la única novedad va a ser seguramente la presencia de Boateng en la convocatoria respecto a la que viene haciendo habitualmente durante los últimos partidos Paco López intuyo que si entras en la convocatoria de sacrificado respecto a las dieciocho que a Esteban de corto será Rubén Rochina por características fundamentalmente por el perfil en cuanto al once inicial sino juega con doble vía

Voz 1716 35:36 que es duda

Voz 1074 35:37 a día de hoy con el Valencia yo creo que la puesta de salida por parte de Paco lo va a ser meter ya de inicio a ex con campaña porque dure ha jugado por motivos del guión porque no había como dices un jugador del perfil de Jefferson Lerma porque no estaba todavía en el en la condición física apto para para está dentro de la convocatoria para poder jugar con lo cual ha tenido que tirar mano de Ducati le ha sido un jugador que ha cumplido la posición de ese mediocentro defensivo más o menos pero no ha convencido sí ha convencido press que lo ha hecho francamente bien en los dos momentos en los que ha tenido que aparecen en los dos primeros partidos con lo cual yo creo que sí prisa con una semana más de entrenamientos entendiendo que a lo mejor el aspecto físico cambia porque la forma de jugar del Valencia por las características de Carlos Soler acordó vía son distintas ha puesto porque el doble pivote sería el formado por crisis con campaña es decir el once sería el formado por Oier Olazábal en portería Coke Andújar por la derecha Toño García a la izquierda la dura la tengo en la pareja de centrales porque el otro día roto con Postigo fijo veremos si con Toño perdón con Chema o con Robert Pierre en el doble pivote como te digo campaña con Prytz la banda derecha para Jason la banda izquierda para Vardy arriba en México que repetirá con Morales y con Roger no sé si entrará en la convocatoria pero luego lo que no tengo lo queremos y muy claro es que Mayoral va a ser muy complicado con entrenamiento entre en el once inicial

Voz 1716 36:57 caray con novia no han entrenado esta mañana Carlos no hay prácticamente podemos descartar los a Garay lo descartamos seguro

Voz 0341 37:02 desde hace unos días porque no estuvo en el partido anterior no ha hecho ningún entrenamiento toda la semana además hay un parón así que lo más normal que Garay Icon dos vía que no entrenado en toda la semana por molestias en el tobillo que no es lesión pero son molestias que sigue teniendo se queden fuera de la lista no ha descartado Marcelino que pueda meter a Guedes aunque ha reconocido que le falta muchísimo ritmo todavía pero a lo mejor lo mete entre los dieciocho yo creo que no y con la ausencia de voy a como estaba diciendo lo lógico es que Carlos Soler pase al doble pivote con Parejo con lo que vas de la izquierda pasaría a la derecha Cheryshev sería titular en banda izquierda

Voz 1716 37:33 a partir de ahí

Voz 0341 37:34 quizás haya oportunidad para que algún cambio se produzca en defensa donde sino la defensa sería la misma que jugó en el campo del Espanyol con pichichi diga ya en las bandas con día cabía Gabriel como pareja de centrales arriba así que creo que hay más opciones porque ayer ensayó con allí acompañando a Rodrigo es muy probable que ayer

Voz 1716 37:51 que Santi Mina se caiga en la alineación in situ

Voz 0691 37:53 después de jugar los dos primeros partidos Paco López

Voz 1074 37:56 bueno Paco López ha estado bastante sembrado en la rueda de prensa no que ha dicho que lo excusado bueno vamos a a

Voz 0341 38:03 a escuchar un corte en el que los dos entrenadores Marcelino y Paco López hablan de las similitudes que hay entre Valencia y Levante ahora mismo

Voz 4 38:09 yo veo bastante similitud si o no eso ubicamos en el campo como acabas de comentar de una forma muy muy similar tenemos conceptos de juego ofensivos defensivos y de transición similares es lógico que los matices que los propios futbolistas a niveles de la individual y la posición que ocupa pues le otorgan diferencias pero creo que hay una una gran similitud

Voz 3 38:41 cuando los equipos evidentemente en su distribución inicial habituales ese cuatro cuatro cuadros pues lógicamente hay hay muchas cosas muy parecidas son muchos eh movimientos luego bien

Voz 1716 38:58 delante los matices importantes los dan los futbolistas no hay dos y además Marcelino hablaba de las

Voz 0341 39:03 la Antilla que al final con el Valencia esta forma

Voz 4 39:05 creo que tenemos una gran plantilla me parecería que decir lo contrario sería mentir creo que entre todos hemos hecho un grandísimo trabajo hemos cumplido unas expectativas muy por encima de de la prevista en cuanto a la confección de de esta plantilla tenemos que dar las gracias a Peter al propietario por este último esfuerzo en la contratación de Guedes que que es un tema que bueno pues también personal llega tienen una influencia grande hemos intentado firmar perfiles de futbolista

Voz 1716 39:46 que es muy contento Marcelino con la composición final de la plantilla por cierto con dobles se va con Centro África

Voz 0691 39:52 no ha convocado la Centroafricana porque ha jugado con Francia pero a mí sí