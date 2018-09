Hora 25 Deportes Valencia (31/08/2018)

Voz 2 00:00 cinco deportes

Voz 0691 00:06 fueran Guaita las nueve menos diez veinte cincuenta Hora veinticinco Deportes en Radio Valencia el día por fin de la presentación de Gonçalo Guedes al que escucharemos a él y al presidente Adil Murphy meter presión el Valencia hace una inversión importante quiere que el jugador comience a rendir desde ya veremos si está o no en la convocatoria para el derbi del próximo domingo ante el Levante de ese partido hablamos de la presencia o no de varios jugadores tanto el Levante como en va vencía a vuelta de pausa el nombre de la tarde es Gonçalo Guedes con él ha estado Carlos Martínez

Voz 0691 02:03 Fran Guaita después de esperar tres días finalmente presentación en sociedad de Gonçalo Guedes el deseo todo con el Estado Carlos Martínez o la Carlos buenas noches muy buena aunque como suele ocurrir más vísperas que realidad porque la rueda de prensa poca chicha

Voz 5 02:22 en la rueda de prensa voy poca chicha aquí en lo que es en sí todo el acto de presentación eh mucha austeridad para hacer el fichaje estrella no de permanencia de temporada el jugador más caro a Historia el deseado hasta prácticamente sin prácticamente el último día del mercado de fichajes porque eh soy ese último día y ayer por la noche cuando el Valencia París Anne Germaine hacen oficial que está cerrado definitivamente toda la documentación al respecto no había casi aficionados esperando en la puerta de Mestalla porque ha sido donde está lleno lleno en la ciudad deportiva de Paterna y tampoco exiliado demasiado pompa y oropel a la presentación de Gonçalo Guedes de hecho no ha habido ni el posado habitual que suele haber cuando un futbolista se presenta por cualquier los medios de comunicación no han tenido acceso al césped para ver vestidos de corto a Gonçalo Guedes ese acto se ha circunscrito a lo al departamento de comunicación del del club que luego pasará al resto de medios de comunicación cada vez se cierra más en este sentido el el club etiqueta porque el Valencia lo que tiene la intención de hacer un acto ya con la ficción en taller abriendo como ya pero la temporada pasa pasará para que se vean juntos a todos los fichajes de este nuevo curso pero la presentación hoy en sí ha sido para mí bastante bastante austera

Voz 0691 03:39 muy rápido ya para acabar Carlos hay alguna posibilidad de que esté en la convocatoria en función de lo que ocurra mañana en el último entrenamiento

Voz 5 03:46 por lo que ha dicho del esquí por lo que ha dicho esta mañana Marcelino porque también sería preguntado al respecto si posibilidades hay yo las veo realmente remota víctimas porque desde que acabó el Mundial ya hago cuando todavía no había terminado el mes de junio la participación de Portugal no ha habido ningún minutos en ningún partido amistoso de pretemporada en los que ha jugado ya apenas se ha entrenado con compañeros de entrenando en solitario así que yo veo muy pocas opciones pero no le han cerrado la puerta entre al lado vería mis propios eres ni esta mañana Martino

Voz 0691 04:14 gracias Carlos un abrazo así recibía Anil Murphy públicamente hoy en sala de prensa a Gonçalves

Voz 6 04:22 Gonzalo tenía que esperar que los clubes llegan a un acuerdo no era fácil pues verídico martes en Valencia pero había que esperar hasta ayer por la tarde estamos contentos con la operación yo creo que es un muy buen acuerdo pues el Valencia sigue Gonzalo me recuerdo el lunes por la tarde cuando te bien al aeropuerto en París que alegría no que alegría de volver a Valencia yo sé que tenemos que esperar mucho tiempo sin garantías yo te felicito por tu paciencia germinación aquí tienes tu casa por seis años les dentro Gonzalo puedes cláusula de rescisión trescientos millones de euros

Voz 0691 05:21 sólo la cláusula de rescisión más alta en la historia del Valencia el fichaje más caro en la historia del Valencia evidentemente debía tener tiene la cláusula más elevada nunca el Valencia había pagado más de treinta millones pero un fichaje éste le cuesta como poco cuarenta millones de euros recuerden que en variables hay otros diecisiete y un porcentaje de una futura venta también para el PSC por Gonçalo Guedes contrato hasta el treinta de junio de dos mil veinticuatro cláusula de trescientos millones de euros el jugador ha revelado el y ha pedido que rinda Le he dicho Peter Dean me va a costar un ojo de la cara por lo menos quiénes rendimiento y además ha confirmado que su única idea en verano era venir al Valencia

Voz 7 06:06 me ha transmitido mucha confianza de mí que me hablo que que me quería fichar a Iker chasis tenía que trabaja mucho y que sabe muy bien para para ayudar al equipo y para justificar el presta también

Voz 8 06:24 cuando acabó la temporada

Voz 7 06:26 es como con él ha dicho que que me quería quedar pero no dependía de mí y hablé con mi representante que que me quería quedar después como la situación se prolongó mucho a un difícil porque estaba Un mes y medio entrenando solo no no jugaba oí era difícil para mí era el muy muy importantes venir y ahora que estoy aquí muy bien son muy contento y muy a gusto

Voz 0691 06:57 pues sale a entrenar ya rendir a ser posible como en la primera vuelta de la temporada pasada no como en la segunda donde Gonçalo ustedes bajó bastante el nivel respecto a los primeros partidos de la competición donde impresionó jugando en banda fundamentalmente al contragolpe pasamos la página hacia el derbi el próximo domingo a las doce del medio día Levante Valencia en el Ciutat de Valencia a pesar de la insistencia por ejemplo de los entrenadores ahora van a escucharles o de la Generalitat se ha manifestado de una manera insistente Sanitat pidiendo el cambio de horario la Liga ha seguido RR y el partido se juega a las doce del mediodía con una temperatura estimada de treinta y un grados una humedad relativa del ochenta por cien y una sensación térmica próxima a los cuarenta grados así se va a jugar el partido del próximo domingo entre Levante y Valencià por ello han hablado hoy Paco López y Marcelino de la situación y la posibilidad de variar ese horario

Voz 9 07:51 a ver nosotros estamos aquí para aceptar los horarios que se Nos ponen es obvio que no somos quién para modificarlos a los aceptamos lo respetamos pero en mi caso particular no lo compartimos todos os veis aquí el calor que hace fuera no solamente ya para hacer un esfuerzo físico de máxima intensidad sino para estar en el propio campo bueno no ha tocado jugar en estas en esta situación creo que se podía haber evitado intentaremos hacerlo lo mejor posible para no perjudicar al espectáculo y para que los aficionados que también creo que no lo van a pasar nada bien en el aspecto de calor pues que disfruten de del partido

Voz 6 08:43 mano con respecto a ya estoy bastante de acuerdo si no se hubiesen preguntado a nosotros lógicamente hubiésemos elegido otro horario es es indudable e por el bien de la afición por el bien de nuestros jugadores por el bien del espectáculo pero pero bueno ya lo que no depende de nosotros pues hay que aceptarlo así

Voz 10 09:08 bueno dar más

Voz 6 09:10 eh eh que el futbolista se esfuercen en el campo y que al final sobre todo por encima de todo pues que la afición estaba contenta ahi ir disfrute

Voz 0691 09:22 si ocurre cualquier cosa hay tres responsables la Liga Javier Tebas evidentemente los presidentes del Levante del Valencia que es verdad que tenían ocupaciones Kiko Borja Mayoral Anil Murci Gonçalo Guedes pero los presidentes de Levante Valencia debían haber tenido una actitud más beligerante más en contra del que manda sí miedo sin ningún tipo de pudor porque ese partido debería haberse jugado a última hora de la tarde o a primera de la noche veremos estar en la convocatoria con Doria sino jugar a Carlos Soler Borja Mayoral lo lógico es que espere a después del parón gracias felices Ballet