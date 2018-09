Hora 14 Fin de Semana Comunitat Valenciana (01/09/2018)

Voz 1 00:00 hora catorce hay SER Comunitat Valenciana

la ocupación media de los hoteles del litoral de la Comunitat Valenciana superado ya el ochenta por ciento en el mes de agosto una cifra algo inferior a agosto del año pasado pero que iguala a los resultados que tuvimos en dos mil dieciséis unos datos que para el secretario autonómico de Turismo Francesc Colomer que tenía la mosca detrás de la oreja no son malos a pesar del descenso datos de agosto que van a contribuir a incrementar la rentabilidad de los alojamientos turísticos que hasta julio ha aumentado de hecho un seis coma siete por ciento frente a dos mil dieciséis y que ha repercutido positivamente también en el empleo turístico a tenor del incremento producido en el número de afiliaciones a la Seguridad Social así que después de la merma de julio desde la patronal los ve que en la Costa Blanca y a falta de conocer todavía esos resultados oficiales ya calculan que agosto va a ser el mejor resultado del verano Inma Pardo estima que los hoteles valencianos han alcanzado los novecientos mil viajeros en agosto y que éstos han generado más de tres coma ocho millones de pernoctaciones igualando agosto del año dos mil dieciséis teniendo en cuenta que agosto del año pasado arrojó cifras extraordinariamente de crecimiento con un quince por ciento difícilmente se podían igualar este año de hecho durante estos meses se registra ya un descenso del turismo británico del dos o el tres por ciento El y García

Voz 2 01:20 todo indica que el número total de turistas extranjeros en la Comunidad Valenciana durante el verano dos mil dieciocho de junio a septiembre podría situarse en torno a los cuatro millones cifra ligeramente inferior al año pasado tras tres años de intenso crecimiento Se prevé que el gasto total siga creciendo en este breve periodo en torno al tres por ciento sobre dos mil diecisiete situándose en los cuatro mil trescientos millones de euros Francesc Colomer secretario autonómico de Turismo

Voz 3 01:43 es cierto que no se alcanzan las cifras de ocupación del diecisiete recordemos que tuvimos crecimientos del quince por ciento y ahora se habla de fluctuación es a la baja por ejemplo el mercado británico entre el dos y el tres por ciento no pero yo creo que tampoco aquellos crecimiento serán especialmente sostenibles pero es muy importante destacar que se incrementa la rentabilidad del empleo y sobre todo objetos

Voz 2 02:07 la previsión para el conjunto del verano es que los viajeros alojados en los hoteles de la Comunitat generen unos trece millones de pernoctaciones cifra inferior entre un dos y tres por ciento a la de dos mil diecisiete mientras que la rentabilidad sigue incrementándose frente a la de dos mil diecisiete En cuanto al empleo en el conjunto del verano Se estima que el número de afiliados crecerá frente al verano dos mil diecisiete con un incremento interanual estimado entre el tres y el cuatro por ciento en suma más rentabilidad más empleo y más calidad

Voz 0808 02:34 incremento de la rentabilidad porque sí

Voz 3 02:36 por lo merece porque ha incrementado precios y porque la diversificación

Voz 1847 02:41 la calidad pues al final redunda en

Voz 3 02:43 un beneficio mayor creo que es el dato más positivo siempre decimos que la estrategia en este ciclo democrático se iba a basar fundamentalmente en desestacionalizar yo creo que hay que abrir el angular comprobar que todo el año pues ha presentado una dinámica muy interesante IU sobretodo también la rentabilidad del negocio turístico no que nos permita pues generar consolidar plantillas y generar la sostenibilidad también desde el punto de vista laboral

Voz 0808 03:11 ya en la Costa Blanca a falta de conocer esos datos definitivos su patronal hotelera augura un balance con buenos niveles de ocupación de hecho dicen que van a ser los mejores del verano tras la merma sufrida en julio Radio Alicante Sonia Martín

Voz 1473 03:23 a última hora las contrataciones y han animado el año pasado cerraron agosto con un noventa y cuatro por ciento de ocupación hotelera allí este año terminarán pronostican entre uno y dos puntos por debajo de la cifra que confirma sus expectativas dice Nuria Montes secretaria general de los DEC desde un principio admite tenían descartado que esté me supera la extraordinario ocupación de agosto de dos mil diecisiete si se cumplen sus previsiones se darán por moderadamente satisfechos dice

Voz 4 03:47 agosto estaremos alrededor del noventa y dos por ciento Acciona falta de confirmar todos los datos del verano hasta ahora pues entre uno y dos puntos por debajo de los datos del año pasado lo cual no es un mal resultado porque el año pasado datos tremendamente positivos con lo cual este año el estar cerca algo que nosotros ya teníamos descontado prácticamente desde el inicio de la temporada que se han confirmado las perspectivas que teníamos pero el sector está moderadamente satisfecho de los resultados

Voz 0808 04:16 para septiembre las cifras de previsiones

Voz 1473 04:18 también son positivas confían los hoteleros en rebasar el noventa por ciento de ocupación

Voz 0808 04:29 Stop Accidentes solicitará sendas de uniones con los ministros de Justicia e Interior para exigir una modificación del Código Penal y endurecer las penas por los delitos que se cometen al volante Ana Novella su portavoz asegura que esas cifras de víctimas no son ya soportables y es que como adelantábamos ayer en la Cadena Ser en las vías interurbanas de la Comunitat Valenciana el número de víctimas mortales en lo que llevamos de año ha aumentado más de un cincuenta y dos por ciento hasta la fecha se contabilizan noventa y cuatro víctimas sumada la víctima de ayer en Arcas en ochenta y ocho accidentes de tráfico en carreteras valencianas el año pasado en ese mismo periodo llevábamos sesenta y un fallecidos en cincuenta y siete accidentes

Voz 2 05:05 para nueve ya los datos del número de víctimas mortales en la Comunitat Valenciana no pueden ser más alarmantes el vehículo es un arma de matar con conductores ebrios que no cumplen los límites de velocidad esta situación no cambiará más educación vial desde la escuela más concienciación por parte de los adultos es la única forma de evitar esta lacra que aumenta que sería para aumentar las sanciones con más vigilancia y una reforma del Código Penal según no Bella la semana que viene solicitarán ya formalmente estas primeras reuniones con los ministro

Voz 0808 05:32 los

Voz 5 05:33 que si se hace esa manifestación del Código Penal que cierra como tocan bueno se gana un parcheo de los delitos que se cometen no puede ser que como pide para él es que la omisión de socorro que salga gratis ir te dejar a una persona muerta porque está muerta llama puedes atender a porque

Voz 1847 05:54 Paredes otro y Aspas ya la han socorrido

Voz 5 05:56 aunque seas tú el que la originado vaya si no te pase nada por ejemplo y lo mismo ocurre pues con

Voz 1847 06:04 el delito en sí de que generas una muerte hice generas esa muerte entonces no lo máximo que te pueda caer son cuatro años

Voz 0808 06:13 a las doce de la noche se han revisado los embalses de la cabecera del Tajo se ha registrado una cantidad de agua que permitiría trasvasar un máximo de veinte hectómetros cúbicos para situarse en el nivel tres debe ser la ministra de transición ecológica la que tome la decisión y autorice ese envío informan desde Radio Elche Mario Abril

Voz 6 06:30 se ha comprobado esta noche el nivel de los embalses de Entrepeñas y Buendía para valorar la posibilidad de trasvasar agua en el mes de septiembre sean registrados seiscientos diecisiete hectómetros cúbicos sin embargo todavía quedan por trasvasar siete hectómetros cúbicos del mes de agosto restando esta cantidad quedarían seiscientos diez hectómetros cúbicos lo que supondría el nivel tres en esta situación pertenece a la comisión técnica de explotación verificar la cantidad de agua embalsada para que posteriormente el Ministerio de Transición Ecológica tome la decisión de trasvasar un máximo de veinte hectómetros cúbicos los regantes esperan que den luz verde al envío de agua ya que hay un margen de doscientos diez hectómetros cúbicos disponibles

Voz 0808 07:14 sí trece minutos de la tarde una pregunta consideran ustedes adictos al móvil cada vez es más difícil pasear por la calle y ver a alguien sin un móvil en la mano o comiendo cenando tomando un café en un restaurante siempre con el móvil en la mano por no hablar de la obsesión de grabarlo todo idea hacer fotos cada vez se da un uso más compulsivo del móvil ya además sin necesidad de hacer los seiscientos cincuenta y cuatro mil valencianos se consideran adictos al móvil según el comparador online rastreador punto com en el análisis llama la atención que a pesar de decir que son más adictos apuntan que dedican cada vez menos tiempo a su uso hasta una media de tres horas y treinta y ocho minutos al día

Voz 2 07:50 Andrea Ollero de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos declara que está abusivo uso impide tener una vida normalizada ya que lo que necesitan para sentirse es no lo necesitan para sentirse seguros los problemas derivados son varios desde ansiedad transtornos del sueño o trastornos emocionales algo serio para los adultos pero también para los menores la psicóloga Educativa sostiene que se hace un uso del móvil temprano yo esto perjudica a la libertad del menor asimismo señalan los responsables de este problema los padres

Voz 5 08:16 pero para la prevención lo que sí que está claro es que los padres eso sólo en serio si quieren que sus hijos crezcan dependiendo de no ser una persona emocionalmente entre comillas frágil entonces los padeciendo es con seriedad el móvil que lo piezas a utilizar como Huete como efecto de de juego claro luego es no es un objeto que los niños iban utilizando de forma constante

Voz 0808 08:44 en unas horas da comienzo la octava edición de la Muestra de enoturismo y gastronomía en el Auditori Teulada Moraira en la Marina Alta una acción con la que se pretende poner en valor el territorio y el paisaje a través de la gastronomía utilizando como eje esencial la uva moscatel de Alejandría Radio Denia Mirian pagan

Voz 1320 09:00 un firmamento de estrellas Michelin participa en esta nueva edición de Dolly a que se articula en dos jornadas la de esta tarde la del lunes día tres sin ir más lejos hoy mismo los chefs con distintivo Michelin Rafa Soler Alberto Ruz Nazario Cano Juanfran valiente del Restaurante Quique Dacosta ofrecerán un show que en conjunto en torno al medite año y sus raíces y el lunes se celebrará dolía buscar tus el primer concurso gastronómico internacional de moscatel de Alejandría el certamen estará formado por un jurado experto con ocho estrellas Michelin ocho soles Repsol grandes críticos gastronómicos que decidirán a los ganadores entre los ocho finalistas de esta primera edición Carlos Linares es el presidente de la Fundación Comunitat Valenciana Auditori Teulada Moraira y alcalde del municipio

Voz 7 09:46 ve la idea de de Ankara el Cercle tenían una Mostra tenemos una Mostra de enoturismo de astronomía que es dolía iba a involucrar digne a la al sector profesional no hay poco en valor donar a Sher introducir This les Queens en lo hemos en la posible lo que es el producto de nuestra autóctono per antonomasia que es el Rey de moscatel

Voz 0808 10:20 terminamos esta primera parte de Lola catorce Comunitat Valenciana con la música de Sun van que hoy actúa en el Festival de Jazz de la Alfas del Pi que celebra cada fin de semana de septiembre su vigésimo quinto aniversario este fin de semana con un tributo a la América de los años veinte y el tiempo cielo de la Comunitat que estará este domingo mañana a poco nuboso o despejado aunque no se descarta algún chubasco por la tarde en el interior de Castellón las temperaturas experimentarán pocos cambios

Voz 0808 11:14 desde ayer ha vuelto a la normalidad el tráfico por la zona de Blanquerías en Valencia después de dos meses de obras debido a esa renovación de la tubería centenaria de agua potable en Ciutat Vella ya al sector norte de la ciudad según el Ayuntamiento de Valencia el tráfico ya vuelve a ser fluido por Guillén de Castro desde el Pont de les Arts y el túnel de la China obras que si complican la vida a todos a los ciudadanos pero que intentan llevar a cabo en los meses de menos actividad así que arrancamos septiembre al menos con parte de la ciudad de Valencia un poquito más despejada obras que han afectado durante estos dos meses en la época estival tanto al paso inferior de la China como el de Blanquerías Sergi García el concejal

Voz 2 11:52 de urbanismo Vicent Sarrià afirma que ahora mismo se está llevando a cabo la pintada de la calzada y que en los próximos días se eliminarán los diversos carteles vallas y pivotes de la zona de hecho ayer permanecían todavía en algunas aceras pese al restablecimiento del tráfico normal en la zona

Voz 0808 12:05 en Ciudadanos denuncia que la parcela municipal que la concejal Gloria Tello ha elegido para ubicar el nuevo refugio animal limítrofe con el municipio de Tavernes Blanques está a menos de cien metros de dos colegios públicos en Nou d'Octubre y el Rey Don Jaume Se desvela por fin esa ubicación de este proyecto con duras críticas

Voz 2 12:23 el concejal de Ciudadanos Txema Bravo señala que el centro debe ser aislado con el fin de evitar el contagio y difusión de enfermedades asimismo Bravo exige a Tello profesionalidad e inmediatez para frenar la situación de hacinamiento animal del refugio de David Mamet cuenta que le parece vergonzoso que haya más de cuatrocientos animales cuando es un centro con capacidad para cien declara el concejal que muchos de los animales viven anclados a Correa que no les deja moverse

Voz 10 12:47 la situación del núcleo zoológico de Mamet sigue siendo una situación de emergencia con ahora mismo hay más de cuatrocientos animales en un centro que fue diseñado para no albergar a más de cien la situación de hacinamiento es insoportable

Voz 2 13:02 además el concejal de Ciudadanos también destaca que se hayan vivido situaciones cercanas a la dejación de responsabilidades por parte del Ayuntamiento cuando con cerca de cuarenta grados las instalaciones y el suministro de agua de parte de centro dejaron de funciona

Voz 0808 13:14 desde Compromís fuentes de la Concejalía de Bienestar Animal desmienten esas distancias que ha dado el concejal Bravo Asimismo explican que son ciento cincuenta metros aproximadamente la distancia entre ese nuevo centro hay una escuela de Tavernes y esto no entraba en ninguna contradicción con ningún tipo de ordenanza al igual que la ubicación que dice que fue aprobada por planimetría patrimonio y que cumplía todos los requisitos

Voz 2 13:36 además desde la Concejalía de Bienestar Animal apuntan que les sorprende que asegure con tanta firmeza al concejal de Ciudadanos que los personales técnicos no hagan su trabajo o que si lo hacen no lo hacen bien ya que esto es completamente falso según las fuentes de la Concejalía este nuevo centro se abre para reducir esas sobresaturación de Beni Mamet respecto a este tema cuentan que desde el inicio del mandato se ha experimentado una mejora gracias al trabajo de los profesionales ya las campañas de sensibilización para cuidar el bienestar de los animales

Voz 0808 14:03 son las dos y veinte minutos de la tarde hacemos una pequeña pausa

Voz 0808 14:39 compromís ha registrado esta semana una moción en el Senado para que se exhiban en Valencia temporalmente en el Museo San Pío Quinto algunos de los cuadros trasladados desde el Museo del Prado durante la Guerra Civil a la capital valenciana en principio la Generalitat estaría encantada de recibir esas obras del éxodo

Voz 2 14:54 la moción explica que esta cesión temporal supondría potenciar el Museo de Bellas Artes de Valencia donde podría mostrarse además la colección de fotografías y exposición sobre la evacuación forzada que sufrieron los fondos del Prado hasta el Palacio de la Sociedad de Naciones de Ginebra senador de Compromís Carles Mulet

Voz 12 15:09 entonces pedimos que que hay una cesión temporal al Museo de Bellas Artes

Voz 1847 15:14 yo quiero o no

Voz 12 15:16 los otros experimento porque pensamos que que sería apropiado que se celebra que la mayoría de estas obras pudieron salvarse porque estuvieron bien al Valencia que igual que hay cesiones temporales del Prado museos a otros sitios pues qué ironía sería ahora en Palencia

Voz 0808 15:37 como decimos la Conselleria de Cultura estaría en principio encantada si el Prado decide ceder finalmente esas obras para hacer una exposición no obstante se trata de una decisión que corresponde al Senado y al Museo del Prado como indica el senador de Compromís sin que suponga siempre un cargo económico al Consell las Maite Ibáñez buenas tardes

Voz 1847 15:57 hola buenas tardes Maite Ibáñez es doctora en y

Voz 0808 16:00 Teoría del Arte en la Universidad de Valencia el ataque de la aviación franquista de esa tarde del dieciséis de noviembre del año XXXVI que arrojó nueve bombas incendiarias sobre la pinacoteca nacional precipitó todo precipitó ese éxodo hacia Valencia de las obras esenciales de los principales museos e instituciones patrimoniales bueno especialmente las del Museo del Prado que se refugiaban aquí con Maite Ibáñez vamos a comentar este momento histórico en unos minutos durante este Hora catorce podemos decir que fue la mayor evacuación de obras de arte de la historia no

Voz 1847 16:33 sí de alguna manera había habido unos precedentes pero teóricos a nivel de protección de patrimonio e desde el Comité Internacional para Salamanca tesoros desde Naciones Unidas pero realmente es el mayor y sobre todo a nivel práctico uno de los precedentes a nivel internacional que luego bueno pusieron en práctica otras ideas técnicamente otros conceptos verdad para para ahí protegiendo también el patrimonio a otros lugares

Voz 0808 17:01 bueno era sacar las obras de arte como fuera no de Madrid pero siempre con un objetivo y es que volvieran una vez que hubiera acabado el conflicto

Voz 1847 17:08 efectivamente sí salieron de Madrid además eh realmente desde desde el Museo del Prado como has dicho desde colecciones privadas en conventos en fin incluso de algunos pueblos y sobre todo con cuidado muy sí específico lealmente las condiciones de seguridad a pesar de la precariedad la guerra fueron muy cuidadas aunque a medida que avanzaba la guerra pues iban detectando lógicamente no pero en este caso por ejemplo había a medidas de envoltura Sade de embalaje con papeles impermeables con unos envoltorios ignífugos luego también el fue famosos de recorrido tan tan dentro de de a quince kilómetros por hora verdad para que las piedras no tuvieran ningún impacto en el traslado y luego por supuesto con todo con todo el riesgo que conllevaba pues el ser ametrallados paralizados o bueno entonces si realmente fue fue un momento muy muy técnicamente muy importante para poder establecer algunas líneas en esta en este sentido

Voz 0808 18:10 le estuvieron Albert Gabás concretamente en la ciudad de Valencia

Voz 1847 18:13 pues sí en Valencia estuvieron en las manos y en el colegio del Patriarca en en la capilla lateral el colegio en este sentido yo sí que me gustaría destacar la labor de dos personas fundamentales que fue Josep Renau que era coordinador de toda la acción como director general de Bellas Artes y luego también en el arquitecto Bahamonde que realmente cuando salieron esas piezas previamente hubo un un trabajo técnico que estaba realizando en Valencia para acondicionar las torres serranos el patriarca ante la llegada de las pistas entonces en este caso por ejemplo las Torres de Serrano lo que lo que sí hizo fue construir una especie de Torres dentro de las torres verdad una estructura que que estaba formada por hormigón un hormigón armado para que tuviera una cierta movilidad no sufrieran también varilla Si bueno evitando este tipo de impactos no que podían que podían ocurrir y luego también según según han comentado sobre todo el el hijo de este arquitecto comentada que incluso en el patriarca también en trató de de cuidar los los frescos que tiene la el Colegio de patriarca eh evitando también las acciones de de la humedad cualquier tipo de deterioro que podían sufrir todo esto se hizo esta parte técnica o estructuras previa a la llegada de las obras que estuvo trabajando a destajo para acondicionar y preparar el espacio ante la llegada de todo el tesoro artístico que que venía igual

Voz 0808 19:44 serían algunos algunos de los cuadros de las obras más famosas que estuvieron aquí temporalmente en Valencia bajo estas circunstancias tan especiales

Voz 1847 19:51 sí bueno pues aparte bueno como has comentado o no de del Prado hay una una imagen simbólica de de Las Meninas y Las Meninas con el con el el ex director del Museo Británico con Josep Renau porque bueno no olvidemos que que billón diferentes técnicos de de Mossos internacionales y de colecciones internacionales para revisar realmente la condición a mí si bueno fue una imagen simbólica no dentro de todas las que las que pudieron venir porque bueno no olvidemos que venían y piezas de Tiziano de Ribera de Rubens de Velázquez de Murillo en fin pues realmente impresionante

Voz 0808 20:28 Maite hay alguna anécdota de ese traslado que sepamos porque seguro que bueno alguna pieza valiosa en algún momento tendría que sufrir algún pequeño daño no con todo este transporte

Voz 1847 20:38 sí pues parece que que hubo dos piezas de llegó hoy a los fusilamientos del dos de mayo en mayo que sí que sufrió un impacto y a la altura de Benicarló parece ser que bueno se se les me sorprendió un un balcón sobre el camión Ivonne estaban justo de camino hacia hacia en Figueras en el castillo de Perelada fueron fueron restauradas rápidamente en olvidemos que las obras siguen su tránsito después de Valencia Illa acerca de la frontera francesa estuvieron en el castillo de Perelada en el castillo de Sant Ferran y en las minas también de talco de debajo entonces realmente se aprovechó verdad este destino para restaurar las porque sí que en ese sentido se cuidaba mucho la el la restauración oí el tratamiento de de la movilidad de las pizzas

Voz 0808 21:29 a hace doctora en Historia del Arte en la Universidad de Valencia gracias por recordarnos este momento importante de la historia también de los de los valencianos gracias por estar con nosotros en Hora catorce

Voz 1847 21:40 gracias a vosotros

Voz 0808 21:47 de una cosa más altas de dar paso al deporte las obras porque continúan las de la pescadería del Mercado Municipal de Castilla según el concejal de Comercio Carlos Galiana está previsto que acaben la primera semana de septiembre mientras que las del sótano del edificio finalizarán a finales de mes concretamente se han reparado todos los elementos afectados por la humedad al mismo tiempo se ha hecho también una intervención preventiva para eliminar las causas que han originado estas patologías

Voz 2 22:09 en cuanto a los puestos de venta de pescado todos son completamente nuevos y también hay nuevos azulejos se han pavimentado los puestos y el pasillo central sí ha hecho la instalación nueva de fontanería Galiana explica que se han hecho dos reformas en el mercado de Castilla en este último año y ambas ha sido a buen ritmo

Voz 1991 22:24 Stemm que les sobres del Mercat de Castella Avan J normalidad este comer ya hace dos reformas importantes este Mercat en esta última en la primera va a ser la rehabilitación de la fachada principal es está a esa a la zona de la pescadería del Mercat de al subterráneo el que demuestra la gran apuesta municipal pero estos Spies público

Voz 1 22:49 hora catorce los deportes con Fran Guaita buenas tardes Fran

Voz 13 22:53 hola qué tal muy buenas tardes Paco López y Marcelino ya han facilitado a las convocatorias para el derbi de mañana a las doce en el estadio de Orriols se enfrentan Levante y Valencia en la tercera jornada de Liga por parte granota novedades en positivo están en la convocatoria el tren

Voz 1 23:09 quién salió de lesión Boateng el fichaje de ultimísima

Voz 13 23:13 ahora en el mercado de verano Borja Mayoral en el Valencia como se venía presenciando no están en la convocatoria no van a jugar el partido ni el central Garay ni el mediocampista Jeffrey con doble el partido mañana a las once y media de la mañana cómo no en Carrusel deportivo valenciano