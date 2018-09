Aqui tienes la primera parte del partido Levante UD - Valencia CF

Voz 0684 00:00 entre el Levante y el Valencia que ya ha empezado tenemos un amplio equipo para contarles con todo lujo de detalles lo que vaya a ocurrir aquí desde ahora desde las doce ya hasta las tres en punto que es donde iremos con esta primera parte del Carrusel para los que se acaban de incorporar en el resto de España fuera de la retransmisión de aquí de Valencia vamos a saludar a todo el equipo reciba los saludos de Carlos Martínez saludos de Fran Guaita que es el que va a narrar el partido muy buenas Fran o micrófono ni micrófonos inalámbricos Ximo más mano qué tal muy buenas Ximo se ha marchado momentáneamente y Adrián Rubio qué tal muy buenas

Voz 1 00:34 muy buenas tardes buenos días iban a comentar el partido Pedro

Voz 0684 00:37 Morata qué tal muy buenas Pedro hola qué tal buenos días José Manuel Alemán la voz del Levante que tal José Manuel hola buenos días y desde Radio Alicante tenemos el habitual comentarista de los partidos del Valencia Javier Subirats qué tal Javier muy buenas

Voz 2 00:48 hola muy buenos días ya ha empezado el partido Fran

Voz 0684 00:51 que tenemos que hacer es repasar antes que nada para los que se acaban incorporar las alineaciones del Valencia y el Levante empezamos por la local alemán con qué equipo sale el Levante es

Voz 2 00:59 vale con tres cambios en su once inicial respecto al del pasado lunes ante el Celta de Vigo Oier Olazábal en portería línea de cuatro en defensa Koke por la derecha como por la izquierda pareja de centrales para Chema Postigo no juega Rober Pier la otra novedad en la medular Prytz con campaña no juega tú puré Morales vuelve a su posición más natural a la derecha porque arriba juega Boateng acompañando a Roger en la izquierda significa que el perfil turco va a estar el macedonio

Voz 0684 01:24 Elvis Barry Icon qué equipo sale del Valencia de Marcelino Fran neto en portería defensa de cuatro derecha izquierda para pichichi Gabriel Paulista liga ya vivos de medio campo para si parece hoy para Dani el más recordemos los doble por lesión al hacer dicha Carlos Soler al Izquierda Cheryshev arriba la media punta para Gameiro Rivas del todo la punta de ataque Rodrigo Moreno Machado así que las principales novedades son la entrada de Bach en la puja estoy ataque acompañando a Roger lo que hace que Morales detrás de su posición respecto a los primeros partidos ocupándose de la banda derecha hay en el Valencia la baja de con dos vía la suple Marcelino cambiando Abás de la izquierda al centro mantiene a Carlos de la derecha ida entrada en el equipo titular como gran novedad al hispano ruso Denis Cheryshev arrancó el partido cómo están siendo estos primeros minutos Fran con más dominio del Levante que ataca que fueran campo del Valencia en el exhibición lateral la tiene Koke que para Morales intentaba el Caño el comandante no salió hoy con José Luis Gayá la pierde Services van deprisa Hitch Morales perfila el centro atacando el comandante por hecha por del rojo más al área Morales con cardíaca mi servicio de banda para el de monte por parte del partido porque

Voz 2 02:34 sin duda el hecho de que cambiara Morales hacia la derecha para meter a Boateng es porque quieren explotar la espalda por velocidad de día Hakkari donde quiere profundizar donde quiere penetrar donde quiera hacerle daño el Levante al Valencia de ser esa posición a la espalda de de Karim si a mi a mí me llama la atención

Voz 3 02:48 yo

Voz 0684 02:48 co cómo alineación titular más que no juegue Jackson en el Levante que la presencia de Kevin Gameiro en el

Voz 3 02:55 once inicial del del Valencia y estoy seguro que aparte de buscar la espalda en el la defensa del Valencia con Boateng arriba Paco López busca también es un futbolista muy muy obediente te tácticamente y es un hombre que tapa mucho a la salida de balón de los de los jugadores del Valencia son las dos principales novedades recordando que en el Valencia no están hoy en y Garay por lesión y que Guedes después de llegar al valenciano ha estado eh o no está en la convocatoria decidido por Marcelino

Voz 0684 03:23 intentaba la primera salida desde atrás el VAR ciencia porque el Levante es el que empezado más fuerte pero estaba hemos acción antirreglamentaria uno de los atacantes del equipo de Marcelino Fran había fuera de juego de Rodrigo en el pase cristianos Bichi ni pase perpendicular en zona manda derecha estuvo crear el Limia de preferencia el fuera de juego muy claro ya hemos hablado durante la previa ya del calor que hace a estas horas de del medio día aquí en Valencia

Voz 4 03:47 ahora mismo Adrian Rubio cómo está el ambiente

Voz 0684 03:49 en la grada en el césped el calor ese que preocupaba tanto y que con el que han sido tan críticas los representantes de las dos aficiones y también los dos entrenadores de ambos equipos en la rueda de prensa del del viernes

Voz 1 03:59 con la gente galos empezando a convivir aquí en Orriols con el calor del partido conforme pasan los minutos mucho abanico mucha agua también gorras y la gente como digo sensación térmica de treinta grados casi el setenta por ciento de humedad de así que la Liga es verdad que decía que no es para alarmarse pero desde luego el públicos aquí valencianista también levantinista ya están sufriendo los rigores del calor un mediodía en Valencia

Voz 0684 04:20 sí entre banquillos de momento tranquilidad Ximo si además se apuesta por el modo verano ellos han sido previsores con el tema del calor ya vendrán los tiempos del traje chaqueta y la corbata ahora modos por pantalones polos la misma silueta ahora mismo vértice derecho del área del Levante Paco López de detiene dando instrucciones también Marcelino con la mayor preocupación en estos primeros minutos el técnico asturiano en Suárez intenta hacerse con el control en el centro del campo el Valencia Fran fue Carlos Soler de cabeza picando abajo para Cristiano Pichincha a pues Valencia el pase al desmarque de ruptura de Gameiro que es bueno ojo Kevin Gameiro una teórica del extremo derecho para la pelota encarando a Chema la pelota para Rodrigo anticipado mi esposa campaña tocar de cabeza Roger Martí arriba para Boateng que el paulista a ver ese balón finalmente para que les para la crispados bichito posesión el precio para el Valencia Javier cómo estás viviendo estos primeros minutos de partido

Voz 0905 05:18 bueno de momento dos equipos muy similares cuando no tienen el balón e intentan cerrar su portería hay dos equipos ya digo que van a buscar cerrar la portería y salir al contraataque con rapidez

Voz 0684 05:33 es decir yo aplaudo Orriols porque presionó Morales Aneto quemado directamente fuera de banda a unos tres metros por delante de la divisoria que separa ambos terrenos de juego balón para el Levante balón para Koke el alma de este equipo fundamentar en la segunda vuelta de la pasada campaña para la herencia del Levante la cambia toda Koke deberes hacia el centro haya acude Chema para tocar ciernes queda poco forzó para Oller la presión arriba de Rodrigo Oller pierna izquierda para Carlos el gremio personal porque no falta bajo de Carlos Soler la marca Estrada habrá balón con el Levante en protesta la gran Orriols se disculpa Carlos Soler se acerca dos partidos dos tíos de la cansados pies de la tierra que vuelven a coincidir en un derbi la mueven Levante la tiene Postigo Postigo a la espalda de Murcia Camí que toca de cabeza baraja ya la presión de Koke golfos venga ya toqué atacando para el Levante buscaba el centro con la izquierda que se estampó en las piernas eh de Daniel va así juega PRI chic mayor control para el Levante está mejor el equipo de Paco López tres Carranque de partido ampara ya el sevillista abriendo para Toño Toño quedó ya Ennis Barbie la combinación en la siniestra para que por el centro con Peter Gabriel Paulista chica a por el Levante lo hace otra vez el valenciano se lo piensan en la primera despejan como pueden porque

Voz 2 06:49 Levante les está metiendo en un problema está jugando muy bien en las bandas explotando la verticalidad por un lado de Toño y también la presencia de Koke ya

Voz 3 06:57 dos ocasiones de nadar este partido tiene más presión en el Valencia de Marcelino que levante de Paco López porque para el Levante podría ser hasta

Voz 0684 07:04 normal no ganar el partido no digo yo perderlo pero no al partido pero para mi experiencia Pedro ha marcado falta darle Morata claro que sí

Voz 5 07:11 desde hoy en Valencia sí que es una situación ya

Voz 0684 07:14 ya

Voz 5 07:14 a tener en cuenta si el si el Levante hoy sacaron empates otra cosa

Voz 0684 07:18 ha marcado falta de Estrada Fernández porque estaba Orriols empujón de Baden claro el colegiado catalán la falta es dentro del área del Valencia ella Juan en marcha neto en corto para mujeres Maccabi que la para con la izquierda derecha para Gayá la presión de Morales es regatea bien José Luis Miguel ya dentro todo esto pasa todavía en campo del Valencia ya recibe Carlos Soler que levanta la cabeza que busca un pase busca un amigo no encuentra en Rodrigo ya en campo del Levante Rodríguez jugando por dentro que más le gusta de línea habiendo en Córcega para Cristiamo Puccini en Valencia en campo el Levante ahora tras a Rodrigo para Gabriel Paulista está solo Maccabi el fútbol clásico de los centrales ahí tocando tocando hasta que llegue un desmarque unida en banda es José Luis Gayá que recibe en campo el Levante va ya para Dani Parejo Parejo en el pase abierto que no es para nadie mal pase de Parejo balón Levante decía en la previa bueno decían los dos entrenadores Subirats en la previa tanto Paco López como Marcelino que son dos equipos que se parecen mucho a la hora de entender el fútbol la disposición táctica en el campo y de más de demás aspectos puramente futbolísticos aquí te lo parece tanto que sean tan similares

Voz 4 08:23 el Valencia Levante con evidentemente las diferencias de plantilla de nivel jugador por jugador que hay a favor del Valencia mutaciones

Voz 0905 08:31 son bastantes similares no yo creo que son equipos que intentan replegar después intentan robar el balón y después salir al contraataque con los puntas rápidos que tienen no yo creo que hasta el momento los dos equipos están mostrando esas cualidades Si vamos a ver está claro que lo que tiene que hacer cualquier equipo es no tener errores no porque la verdad que lo que tenga un error lo puede pagar caro porque están muy atentos a las marcas y los contrataques pueden ser muy peligrosos

Voz 0684 09:00 ahora intentaba perdón el el Levante pero estuvo rápido día Cavic para cortar y la posesión la tiene el Valencia

Voz 3 09:06 tener una mañana muy pero que muy exigente de Huckabee repito una vez más hay en Levante lo va a explotar con Koke con Morales ojo

Voz 0684 09:12 era bueno en fase de trece para Rodrigo al suelo impecable Sergio Postigo yo el desmarque de Rodrigo el central del Levante balón demanda para el Valencia no pone en marcha Gameiro m para ser chef la tiene Parejo tres cuartos de campo Parejo abriendo horizontal para Daniel Wass más a la derecha Carlos suelen Karanka Toño carros para dentro Barbie al suelo Carlos over dice que no hay nada Estrada Fernández Balón de banda para el Valencia venza cada momentos que puede marca que ha dejado apostar manifiesta alguna carencia en los primeros partidos seguro que ha tomado nota Paco López pero por ahora lo está resolviendo bien el caos el central Pérez juega el Valencia Fran Gaià banda izquierda campo del Levante poca atrás para Dani Parejo la presión de Boateng buen pase de Parejo para Rodrigo entre líneas Rodrigo se equivoca la Parera con Gameiro no con Postigo Rob

Voz 6 10:05 digo el rechace para Daniel Wass

Voz 0684 10:07 es en campo del Levante Carlos Soler en banda derecha posición teórica de interior derecho juega Daniel Wass mucha gente del Valencià y hay que hacer espacio pasarelas para Gayá que hayan quedando a Koke el centro al segundo palo ver quién la le ha caído Gameiro dice que no hay nada Estrada con Feve saque de banda Toño tímidamente Gameiro se giraba ahora estrenada Le decía eh mira ese bien incluso se lo reprochaba a Chema pero he sido el único que ha protestado y como digo forma muy típico Ángela que había sorprendido Gaià entrando por aquí porque no le había perseguido Morales Koke sabía hizo hacia dentro con Cheryshev que lo había hecho con mucho sentido y entraba solo Gayá por la banda izquierda porque no le perseguía Morales

Voz 4 10:46 tiene que estar pendiente de las hubiera tenido variar recordemos

Voz 0684 10:48 Elena internacionalidad con la absoluta España así llegó el otro día

Voz 2 10:52 Bergós de Pierre resisto con el Celta

Voz 0684 10:53 va creciendo el Valencia con el paso de los minutos Gameiro dentro del área para pichichi del rechazo al segundo palo el centro Koke de cabeza achicando sin problemas pero está mejorando el Valencia que aparece más en ataque ahora básicamente en el perfil del hecho pichichi con Gameiro y con Carlos Forever recibe Daniel bajas tocando por dentro para el capitán par Dani Parejo está sólo a la izquierda Gayá va a recibir es de Pedreguer llega tarde el ayudo a Morales Gayá seguir boca a contra el Levante el año de campaña tremendo el caño haga ya el pase no sale porque aparece por ahí muy tardía Camí el balón llegó mansamente a la zona de Gabriel

Voz 4 11:25 lista sí que parece Javier Subirats que en los primeros tres cuatro minutos en Levante quizás por eso de jugar ante su gente en casa ha salido con más empuje pero en los últimos el Valencia es el que lleve

Voz 0684 11:37 contrariamente a muchos de los planteamientos de muchos partidos de Marcelino tener más las cosas donde la pelota si poco a poco se está

Voz 0905 11:44 su estado bañando de la posesión del balón sí que es verdad que está teniendo muchas dificultades para lograr situaciones de gol en enero de los dos equipos ha tenido ninguna clara hasta el momento pero sí que el control ahora mismo está siendo más del Valencia aunque ya digo él Levante está agazapado en cualquier momento puede salir

Voz 0684 12:02 contra ataca el Valencia banda derecha Carlos Soler buscando mucho más a Carlos Cala Daniel Wass equivoca Parejo otra pérdida de Parejo otro caños de Morales el caño de Morales ahora Alves se ha regateado a tres el último Gabi Morales hablaríamos de moral de Mora del para bote le corre

Voz 7 12:31 como con

Voz 0684 12:35 bajo

Voz 6 12:41 algo

Voz 0684 12:45 eh

Voz 6 12:53 en el contragolpe Maradona y a no demorar es que se regatea tres caño incluido a Daniel Wass que llega al balcón del área asistió a Boateng que le pega mal que desplegó mordido no puede atajar neto vi deja ser vida en bandeja para la pistola uno de Roger que no falle Interior pierna derecha el trece de la primera

Voz 0684 13:18 parte del gol de Roger para el Levante que estalla el derbi Levon T uno marcó Roy Ball el Cio cero vamos a ver si definitivamente sube al marcador el gol porque el árbitro está esperando indica ahora en este precisa extra antes y por eso Orriols fuel voy a celebrar el gol en este momento es cuando desde el bar vean bicho al árbitro que las posiciones de los delanteros del Levante yo creo que tanto la de púa primero como la de Roger después son correctas y que por lo tanto el gol es perfectamente legal sube al marcador con lo que se adelanta el Levante varias cosas que comentar de ese primer gol el jugadón de Morales espectacular Javier espectacular pero en el debe del Valencia no sé si alguno de los jugadores a los que sortea Morales no pude parar y sobre todo para mí es mayor error con todo el mérito para el ataque del Levante y la jugada de Morales es de Neto la parada parecía relativamente sencilla en el tiro de Boateng inepto la deja muerta para que la el rechace le llegue cómodo Arroyo y fusiles ese primer gol del del Levante varias lecturas que hacer en el gol

Voz 0905 14:30 sí efectivamente eso es la galopada Morales es un ala que nos tiene acostumbrados y que efectivamente es un jugador peligroso pero hay varios errores primero el error de de Diack Capi que sale que sale loco al centro del campo y cae al suelo cosa que no desde no debe de hacer nunca un defensor y queda completamente completamente vendido no después ser yo grosero no ha sido un error muy claro el tiro era bastante bastante asequible para para un portero y la deja no le ha dejado el balón Arroyo lo que te ha sabido aprovechar ese ese regalo no pero soy yo el error está en esa situación y y en la salida a lo loco

Voz 0684 15:11 con todo

Voz 8 15:13 algo nuevo

Voz 9 15:17 como el gol gol gol gol

Voz 6 15:20 el gol gol gol gol no

Voz 10 15:22 no

Voz 0684 15:25 luego

Voz 6 15:29 los tuvo del club Orishas

Voz 11 15:38 sí

Voz 6 15:41 ya estaba avisando el Valencia por la derecha antes del uno cero ya estaba creciendo con el paso de los minutos Carlos Soler que levanta la cabeza escuadra y cartabón para un centro medido en el punto de penalti a la cabeza de Cherie Cher que la pica abajo que no perdona para las tablas en el derbi responde el Valencia el primer gol del Levante le asiste el niño maravilla iguala el partido al ruso Levon te uno Valencia uno Charlie Chan

Voz 0684 16:16 acción inmediata del Valencia el mazazo que supuso el gol de Levante prácticamente estábamos todavía analizando la jugada BS gol de Roger cuando ha llegado el centro medido preciso sensacional de Carlos Soler a la cabeza de Denis Cheryshev que empata el partido reacciones ambos goles desde banquillos Ximo porque aún no habíamos comenzado la del gol del Levante no nos ha dado tiempo estaba creciendo sede sacaré preocupación que decíamos antes en Marcelino no le gustaba lo que está viendo en los primeros minutos pero lógicamente en esta contra mientras Orriols seguía celebrando el Paco López los integrantes de Schumann no se felicitaban por el gol esto por la jugadón de Morales y el gol final de Roger cambio la alegría de bando cambia la alegría del técnica esta vez Marcelino los suyos saltaron desde el banquillo para celebrar el gol del empate también celebrado ojo porque para el centro al punto de penalti Camps daño a Sharm el mote Cabezo de ya llamar juega yo Grosso me pareció que el que el que le cortaba el propio remate a a campaña que llegaba bien desde desde segunda línea en cualquier caso estaba anulada la la jugada y las reacciones desde la grada Adrián primero al gol del Levante evidentemente festejado por casi todo el estadio de Orriols y una respuesta rápida del el Valencia festejado pues en el que Sito donde se encuentran los aficionados valencianistas de momento está bonito también el duelo en la grada el Ciudad de Valencia Adrián

Voz 1 17:40 sí duelo colorido de cánticos y decía Ximo lo de la grada o ríos todavía celebrándolo uno cero pues enseguida le tocó los valencianistas que está en la zona visitante pero también muchos que sea levantado a lo largo del estadio de borregos porque aquí ya sabemos que a parte de la grada visitante mucho valencianista por así decirlo infiltrado viendo el partido buen amigo levantinista era así que ambientazo en la grada y momento los dos han podido celebrar

Voz 0684 18:00 bueno Pedro llevamos un cuarto de hora frenético ojalá siga este ritmo lo del calor de momento no es esta notando porque estamos viendo un auténtico partidazo en estos primeros minutos si el calor dónde está

Voz 3 18:11 ahora es sobre el terreno de juego y la gente evidentemente ya se ha olvidado el calor y está centrada en el lo que es

Voz 12 18:16 el el partido no del del primer gol del

Voz 3 18:21 Levante yo quiero volver a destacar ya lo di ya lo dice y lo estuve insistiendo en el partido del del Espanyol en Cornellà yo veo aparejo despistado no lo veo con no lo veo con la intensidad y con la destreza habitual en él la jugada parte de una entrega errónea de Dani Parejo con demasiada comodidad que Nadal jugador del Levante en la frontal del área luego ya evidentemente en la galopada de de Morales nadie le hace falta una falta táctica y luego lo que comentaba subidas que no es normal en un balón que no tenía mucha dificultad el tiro de

Voz 0684 18:49 hola amigo cuero

Voz 13 18:51 no

Voz 6 18:53 y a centros buenísimo de camino al segundo palo se desmarca Rodrigo entre los treinta desde el Levante ha rematado de cabeza Rodrigo directamente fuera además con peligro porque se pegan la cepa del palo yo ocasión para Rodrigo

Voz 0684 19:10 para titular muy clara Rodrigo terminadas Pedro está basada en el cerdo los equipos del Levante

Voz 3 19:14 no te digo además está siendo un partido bonito con muchísimas alternativas para los dos equipos el partido está abierto no es un partido rácano

Voz 12 19:21 luego el el Golden del el gol del Valencia el empate

Voz 3 19:24 se produce una una una jugada desmarque bueno de ruptura en diagonal de Cheryshev no les sigue suficientemente Koke y entre la espalda de Postigo y Koke se eleva

Voz 12 19:33 penal ahí el el interior izquierdo del del Valencia

Voz 3 19:36 pero el Valencia tiene que espabilar sobretodo Parejo Bellón me iba a fijar Si Si vas es mejor que Carlos en el centro pero lo que estoy empezando a fijarme es como está parejo que no se parece en nada de la temporada pasada

Voz 0684 19:50 Subirats contigo habíamos comentado el Golden el Levante algo que comentar de el gol del Valencia con el que empata practicamente después

Voz 0905 19:58 sí el gol del Levante pues ha sido un grandísimo centro de de Carlos Soler un muy buen remate también el viniendo haciendo la diagonal de Cheryshev hay cierto despiste en la marca de de Koke no pero sí que es verdad que el centro sobre todo así lo cuantas

Voz 0684 20:15 bueno pues está bonito está bonito el derbi en Orriols entre el Levante y el Valencia un gol para cada bando y lo siguen intentando vamos es un dato otros dos años

Voz 4 20:25 sí medio después ha vuelto a marcar Cheryshev con la camiseta del Valencia el seis de marzo de dieciséis de dos mil dieciséis

Voz 0684 20:32 entonces cedido por el Real Madrid le marcó al Atlético uno tres perdió el Valencia ese día marcó Cheryshev y hoy marcar de nuevos pedidos esta vez por el día en los primeros veinte minutos de Parejo son

Voz 14 20:47 para estudiarlo preocupantes y experimentos veinte minutos de Parejo son para estudiarlos porque pero creo que harto el cuarto pase abierto el cuarto pase abierto que tira directamente fuera teniendo una opción más fácil

Voz 15 20:58 es que parece que jugaba con desgana no lo sé es que es una cosa muy

Voz 3 21:01 para es como si Parejo estuviese jugando a un partido

Voz 15 21:06 los Otero contra Casado es que no es parejo no sé si no sé qué le pasa

Voz 0684 21:09 vamos con la agravante que son pases creo que hice bien Subirats son pases en los que puede pensar tiene encima campaña capricho es un perro de presa hoy porque en el Levante no hay un jugador de ese corte está fallando pases muy fáciles

Voz 0905 21:20 Javi de incidir en que aparejos le puedes decir que que falle en otras situaciones a lo mejor pero la situación de entregar balones ahí no puede fallar y efectivamente lleva unos minutos en los que en el gol era un error suyo en en el pase y ahora ha fallado tres o cuatro pases fáciles que no no es normal que un jugador de su categoría pueblo

Voz 4 21:42 bueno no sé si para él habrá sido un mazazo anímico el quedarse fuera de esa primera lista de Luis Enrique en varias quinielas entraba la posibilidad de que Dani Parejo fuera una de las novedades en la lista que ofreció el viernes el nuevo seleccionador nacional la novedad fue otro jugador del Valencia fue José Luis Gayá además de por supuesto Rodrigo que ya estaba y se quedó fuera Parejo no sé si tenían muchas esperanzas el puestas en estar en esa primera

Voz 0684 22:06 esta de Luis Enrique y anímicamente les puede haber sus sí

Voz 4 22:08 puesto un un palo del que a lo mejor todavía no se ha repuesto en estos primeros minutos de partido pero no viene solamente en este partido yo lo habíamos comentado en las primeras jornadas que no parece de momento el mismo parejo de la temporada pasada vamos a ver si todavía puede ir creciendo a medida que va desarrollándose

Voz 0684 22:27 el el partido no está Luis Enrique al que vimos ayer en el Bernabéu en el partido el Madrid Leganés pero si está el director deportivo de la Federación Española aquí tienes da codo con codo todos los días con Luis Enrique ex del Valencia ex del Levante B está preparando la mudanza mañana seis Talaia en Madrid es el director deportivo es Molina nuestro buen amigo Molina qué habrá visto en acción Agallas Rodrigo que son dos de los primeros llamados por Luis Enrique sí también a un jugador que tiene que estar en la recámara y en la lista de Luis Enrique que al que no tiene que perder de vista nunca que es Morales otro jugador acabó en gol sus jugadores ante el Betis hoy en asistencia es decir exactamente eso que Morales no es su jugador ni mucho menos mediático te pasa a veces desapercibido al que no le gustan los focos y las las cámaras pero que su nivel futbolístico

Voz 4 23:19 en la temporada pasada y en el inicio de esta merece merece cuando

Voz 0684 23:24 lo menos cuando menos eso que Luis Enrique

Voz 4 23:26 por lo menos se pueda plantear su presencia en una lista de la selección española porque el nivel de Morales el alemán está siendo sensacional espectacular Cervino

Voz 2 23:35 el año en un momento de forma brutal Ilbo ha comenzado como sirviera basado poner el verano por cierto hablando del verano en el palco hoy también está presente Jefferson Lerma sin duda el traspaso más caro de la historia de Levante jugador del Bournemouth y que hoy

Voz 0684 23:48 bueno aquí el pase buenísimo de Morales Páramo a tenga salido neto lo tiene clarísimo Paco López buscando la espalda de Jacobi no lo tiene muy claro porque además yo creo que todo lo que

Voz 2 23:57 basado sobre el partido en estos primeros veintitrés minutos yo creo que está trazado sobre el guión porque si veis el Levante no está haciendo una presión muy adelantada cosa que sí que hacen otros partidos equipos sino está planteando dos líneas de cuatro donde lo que no quieres que haya espacios donde Gameiro y donde Rodrigo puedan surtir efecto el problema donde lo tuvo en Levante donde lo tuvo el día contra el Celta a la espalda de Postigo y a la espalda de Coke Andújar ahí saque sacó petróleo opciones instó y hoy lo haya vuelto a explotar

Voz 3 24:24 Cheryshev sobrevivía Cavic que hemos hablado varias veces con Marcelino y está encantado con la pretemporada con el rendimiento deportivo de de día Cavic de momento lo que vemos sobre el terreno de juego de momento eh a mí no me parece que sea mucho mejor que empiezo por ejemplo

Voz 0684 24:39 tú eh a mi momento que te el Valencia Rodrigo para Gayá a ver si viene centros de Pedreguer línea de fondo Gaià encarnando a Koke Aibar avala pierna izquierda el pase Comissió para Xavi se parte

Voz 6 24:48 los el pase que hubo Aveiro Bosco ya dudando idus solo bajó la portería

Voz 0684 24:53 ya preciosa la combinación on Gaià Cheryshev le ha pegado Pune el cuerpo mucha tras Gameiro servicios de Puerto por el Levante son dos muy claras hacia las que ha tenido el Valencia después del gol le la del remate a bocajarro prácticamente de Rodrigo

Voz 4 25:09 y en esta no sé si Cheryshev está en posición correcta cuando recibe el pase de de Gaià porque esa prácticamente si prefieren conectados pues es clarísima del a que falla Gameiro clarísima la llegada del Valencia Javier

Voz 0905 25:19 sí sí clarísima se le queda un poco atrás con la izquierda pero bueno yo creo que tenía tiempo incluso de controlar con la izquierda Hay dentales

Voz 0684 25:27 como avales para para Gabriel Paulista hizo trabajo Puccini con la pierna derecha ahí metáfora dejó el árbitro no tendría nada de nada juego linier pero hay una acción previa de Puccini claro en el pase a Toño que es desequilibrante como mínimo para él le metió el brazo para desequilibrar la carrera por cierto para cerrar un capítulo del que estábamos hablando el tema de la convocatoria de Luis Enrique Javier te pregunto por los méritos hechos tanto por Parejo o por Morales por hablar de un jugador de cada equipo para poder estar en una lista de la selección española ninguno de los doce está para ti

Voz 0905 26:02 bueno yo creo que Parejo Si acaso tendría que ser por la temporada pasada no esta como estábamos comentando aún no no alcanzado Miguel no sea no está no está jugando bien y es normal que se han visto últimamente pues pueda ser que que no lo lleve no inmorales pues bueno Morales es un currante del fútbol que cada año ha ido mejorando sus prestaciones es su nombre que muy trabajador y aparte no exento de técnica y de velocidad sí que es un jugador que podría tener el el premio no de de una llamada estar conviviendo Higuera

Voz 0684 26:35 ojo que Estrada Fernández le ha quitado la pelota vas tal cual lanzando el contragolpe del Levante involuntariamente por supuesto la tiene Vardy vas dispara Roger en banda derecha el centro de Roger al segundo palo a ver quién salta para Morales peligro moral

Voz 16 26:48 claro

Voz 0684 26:51 el centro de Roger ya Cavic tapando con el techo la Arabia ahí está directamente a la fuerza central del ante Hall PAL UL Coma andante los es una respuesta muy buena del Levante a las dos ocasiones clarísimas que había tenido el Valencia en los remates de Rodrigo de Gameiro ambos prácticamente en boca de gol ahora he estado cerca de llegar el segundo del Levante con ese la que Erazo de Roger en Alai que mala idea Morales que a perdón de escorzo cayéndose como Le ha dado para ponerla en la escuadra con quema la idea ha intentado Morales que se ha ganado el aplauso de Paco López que sigue de pie fuera suena la técnica contento con lo que está viendo hasta el momento aunque eso sí ponen en este disco no les gusta nada las dos llegadas con peligro que resaca a Carlos después del gol del Valencia vaya cabreo que Marcelino con Javi ponerse mal pase con pierna izquierda es un jugador con mucha confianza en su primer pase para presión pero comete errores comete muchos errores pues lo hemos estado el último nada Marcelino ha recuperado posiciones levante la que Morales en banda izquierda por el centro punto de penalti ya Camí de cabeza para pelear carros con Morales de cabeza Carlos Soler el balón para Perich otro mosqueo de Marcelino abre bien friki de exterior para la llegada de Koke en quedando Coque has allá por el centro segundo palo muy largo muy muy largo de la mañana de cómo que no es la mañana de Koke no ha estado afortunado

Voz 2 28:15 la marca que se ha comido por detrás de Cheryshev en el gol ya fallado tres o cuatro pases ahora este envío no está precisamente uno de los corazones del equipo hoy en su mejor versión sigue quiero matizar un detalle porque en el centro del campo hoy una de las principales novedades en el once ha sido la presencia de Sangin Prytz Portu Qurei este jugador cada partido está creciendo y sobre todo el era un Pina mismo que no conocíamos todavía en el Levante a ese centro del campo tanto en tareas de trabajo defensivo como sobre todo es virtuoso cuando tiene el balón los

Voz 4 28:45 parece que se esconde un poquito Adrian el sol eso es bueno para la gente en la grada para los jugadores en el césped y eso que estamos debemos estar cerca de que el árbitro para el partido para la pausa de hidratación porque evidentemente los dos equipos que eran críticos con el horario habrán decidido que esa pausa hay que hacerla

Voz 1 29:01 la Liga dijo que se juega pero que obviamente va a haber pausa para aquí ante los dos equipos efectivamente hay alguna nube que de vez en cuando le da un respiro a los aficionados aquí en Orriols porque lo humedades altísima

Voz 0684 29:11 bueno para el Valencia buena contra para Rodrigo perfil derecho Ronnie igualaría con la izquierda pegarle Rodrigo la deja atrás para quién para Parejo la perdido Parejo yo quiero mejor para Soler claro será quitado Parejo Carlos Soler a la contra desde Rota la tiene morales que se para en seco deja para Ennis Vardy poco de Vardy esta hora del partido más aportación táctica como la del macedonio deja para Boateng a José Luis Morales el Levante llega tres cuartos de campo perfil izquierdo encaramos esa Daniel va se para en seco hito que tras para campaña campaña en el pase para Roger no da en fuera de juego Roger con la derecha tapado Gabriel Paulista el rechace para PRI chiís el Levante el empate a uno campaña la izquierda para Morales Morales con el centro finta Morales primer palos vial seis de cabeza el rechace a quién le va a caer a Cook le Koke encarando Txelis perfil derecho a las a Pablo Motos o sea llegamos a la primera media hora del Desvern en la ocasión de Koke para el remate debate Pouso para hidratarse media hora en Orriols que no se acabe nunca en ver mi levante uno Valencia uno estás siendo precioso ofreció suele está con lo que no están ofreciendo los dos equipos sobre el terreno de juego como comentábamos Ximo jugadores al área técnica para refrescarse pausa para la hidratación de los futbolistas me quedo con dos gestos una la de los utillero surtiendo de botellas de agua a este horario que está llevando a hidratarse ya beber mucha agua a los pueblos del Levante también los del Valencia pero un momento que aprovechan los dos técnicos Paco López reúne a sus jugadores Marcelino ahora hablando con Rodrigo también con Dani Parejo va uno por uno de específicamente con algunos futbolistas ahora con Carlos Soler preocupado con la banda derecha y sobre todo con quién se centra ahora es con Maccabi Kabir que más trabajo está teniendo el jugador al que están buscando todos los atacantes granotas Pedro Javier nos lo estamos pasando de momento define

Voz 3 31:26 sí sí la verdad es que el partido es emocionante no es un partido rácano en un partido vistoso bonito a mí teniendo en cuenta la la diferencia de plantilla de un equipo y otro a mí me está gustando más osea creo que tiene más mérito el partido que está haciendo en Levante la primera media hora que lo que está haciendo el el Valencia ya el Valencia sea sea recompuesto de S ese gol en contra que el que le ha marcado el el Levante pero me da la sensación a mí que está haciendo su mejor partido en el cómputo global el Levante que que el Valencia que tiene que empezar a a espabilar en todos los sentidos empezar a espabilar atrás defensivamente día cabina Eto'o en el medio campo desde luego Parejo y arriba las pocas ocasiones que han tenido pues tienen que espabilar también Rodrigo muy Gameiro lo está pasando bien tú también no Javi

Voz 0905 32:14 sí muy bien la verdad que sí que es verdad que el Valencia tiene como más presión en este partido comentaba pero por los puntos que lleva pero Valencia pues bueno ha tenido ha tenido situaciones de gol con Rodrigo con Gameiro enseguida después al gol del Levante creo está teniendo yo creo problemas en lo que es el el robo en el centro del campo yo creo que se está notando bastante por no decir mucho la baja de de con Dodi

Voz 0684 32:39 se espera Javi Roger Roger Roger Roger Roger

Voz 10 32:56 sí

Voz 0684 33:13 sí están viéndolo por la tele no se cierra la Repe por el pase de Barbie es una delicatessen

Voz 6 33:22 el pase de cuarenta metros se Hama conflicto veinte el desmarque Gabriel Paulista no el pistolero que la baje con la derecha con pierna izquierda desde un caño primero a Puccini hijo nuevo bate a Aneto que está haciendo un partido horripilante El segundo del pistolero medio goles de Barbie XXXIV primera parte que maravilla Keep precioso China de bien horno levante los males

Voz 0684 33:59 llega uno tu mente en el comentario porque luego Marcelino es mucho en algunos partidos de buscar excusas y a lo mejor la buscan el calor probablemente la busquen en el calor si su equipo saca un buen resultado pero la defensa del Valencia es una auténtica verbena hoy en el primer gol fallan todos dejando avanzar a Morales falla el Port pero en el segundo gol además de fallar otra vez neto porque el tiro se está muy ajustado al palo pero va muy flojito sin la comen con patatas el desmarque de Roger tanto Gabriel Paulista como pichichi y Marcelino quería de decía en la primera rueda de prensa de la temporada que lo de XXXVIII goles encajados todavía les parecía muchos que quería que su equipo encajara treinta pues ya lleva en dos partidos y menos de medio cinco goles encajados porque la defensa del Valencia Javier Subirats está sin una verbena

Voz 0905 34:45 haciendo aguas totalmente que es verdad que el pase de guardia es fantástico pero bueno requiere también lo ha hecho muy bien pero quiero tiene tiempo para para controlar y para tirar cruzado o no pero está claro que ahora no día que había o que han buscado sino que ha sido la espalda paulista pero también id Simi tampoco cierra bien a la espalda

Voz 0684 35:03 hablamos ahora Rodrigo Rodrigo Rodrigo

Voz 6 35:06 en el punto de penalti Le calla Carlos Solé

Voz 0684 35:09 el ha estado fenomenal Postigo atrapado Postigo cuando armaba la pierna Carlos Soler pero sigue mete que del Valencia banda derecha Gameiro Gameiro atrás para Parejo Parejo para poner el centro repite por la derecha para Pichichi ni a ficharle aprieta Morales llega el centro de Puccini el ser mundo palos Gameiro no llegó a tocar achica donde cabeza Postigo sigue el ataque del Valencia ahora por Izquierda la tiene Rodrigo Rodrigo ahora Gaià Gaya para Rodrigo a ver si pone el centro Rodrigo pierna izquierda segundo palo hoy

Voz 4 35:42 Levante afirmó espectáculo porque aparte del pase de Bardi que ha sido espectacular la Mancha hasta la pinchaba con la izquierda

Voz 0905 35:50 de Roger para luego golpear

Voz 2 35:53 con sutileza aunque yo creo que también con algo de fortuna pero colocar Reneses Angulo donde el portero aunque Nieto pueda fallar porque iba blandito pero es que le pilla a contrapié esa que es muy difícil porque va tan colocado que va besando prácticamente lo que es la base del poste izquierdo el portero con mucho que quiere hacer es muy difícil llegar el Levante está muy metido esa permuta de posiciones ahora con Vardy a la derecha con males al Izquierda ha vuelto a vez a descolocar a los dos laterales del Valencia y sobre todo los centrales con muchos problemas

Voz 0684 36:23 el Valencia a la contra Gameiro pero el rodeo por Roger trabajando detrás el bigoleador en la mañana de hoy ha recuperado para en el lema ante pero la presión ahí de Parejo campaña en problemas saca bien con Izquierda José Campaña nunca se cuelen nervioso de campañas un espectáculo

Voz 2 36:41 en cómo ha comenzado el año

Voz 0684 36:42 feliz prosigue el ataque del Levante por Izquierda Ruth Morales para otoño del habiéndose Roger Coma ya descabezada ya vaya despeje belga Jean vamos mía pero sí que es verdad

Voz 4 36:52 que si aciertan Rodrigo y Gameiro con las dos clarísimas que han tenido este partido se podría haber puesto perfectamente uno tres pero lo que comentamos las sensaciones dijo lo de la defensa del Valencia es

Voz 0684 37:01 más preocupante incluso con lo de Parejo en el centro del campo bueno pero antes también ha habido un balón al larguero que han mandado moral

Voz 3 37:07 les que decir que que el partido está tienda alternativa por los dos lados pero ya decía yo que a mí me está gustando más en el Levante que que el Valencia ahora entiendo porqué Marcelino insistía en filmaron central cuando afirmaron a día Cadí pagando quince millones a todos los extrañaba que gastara en el poco dinero entre comillas que parecía que tenían en un

Voz 0684 37:25 en un central desde luego con con la situación de de Cambrils su rodilla Garay de cristal

Voz 3 37:32 qué Adana Kelme murió y Murillo que no acaba de estar bien después de la intervención quirúrgica ese está claro que el Valencia defensivamente está sufriendo India Cavic no es a mí no me da la sensación de de ser un central que llene el espacio que es que llene el hueco de central día Cavic Illes el el partido lo está leyendo Paco López de una manera fabulosa y el gol y el Golden el gol del Levante vamos es que es es que lo que ha hecho por Roger me parece un delantero de alto nivel la pincha Hilari y luego el disparo

Voz 0684 38:03 no al palo

Voz 4 38:03 he estado me parece de una belleza absoluta mira que venimos de un partido contra el Celta alemán lo comentábamos en relación en los que en el que Roger fallar dos ocasiones pero dos ocasiones en las que estás

Voz 0684 38:13 solo delante del portero es un delantero que sí tiene

Voz 2 38:15 la confianza el cuerpo técnico va a terminar haciendo un año con con goles y sobre todo lo bonito es que hay competencia que hoy Roger se reivindica con gol marca en la primera jornada sabe que tiene a Mayoral aquí Boateng apretando un fichaje cómoda Mena también preparados ha hay profundidad de banquillo que eso no se puede decir por desgracia el año pasado en el Levante y por introducir otro nombre propio para mí Geoffrey con copia cuando no está el Valencia cuánto le echa de menos

Voz 0684 38:41 la tiene parezco parcela ancha habiendo en izquierda para Cheryshev valga buscando el empate cero punto de penalti de Neuer al suelo es demasiado enfadado a Marcelino Chimo Bayo en Suárez venga con los dos goles encajados lo que lo ves muy preocupado ahora mismo G estos de no entender lo que está pasando cabizbajo brazos en jarra y eso es casi peor que enfadado porque Marcelino está esperando como el que espera Dios que llegue el descanso para empezar a hablar con sus jugadores ahora de alguna instrucción algunos de ellos a Cherie ser aparejo pide a que saque rápido it fíjate allí Cavic que se salga lo que salga de la cueva que Adela desde la línea

Voz 4 39:22 yo creo que tiene unas ganas inmensas de que llegue el descanso y reactivar a sus jugadores y aprovechar al máximo el cuarto escribe en la grada per perdona Pedro sí

Voz 3 39:29 si no no de disculpa a Carlo hay que Subirats el el gol de de Roger es que en la pincha con la derecha y marca con Izquierda es que él

Voz 0905 39:39 tú eres un jugador que siempre ha hecho goles tuvo una fase en el a raíz de una lesión que tuvo pero estaba otra vez en muy buena forma es un muy buen goleador pero quitando estos yo te digo que en el gol de de del del Levante yo creo que Pizzi sin lo que no puede ser en un pase de los metros que llevaba prácticamente cuarenta cincuenta creo que pichichi tenga que correr a yo a Roger por detrás osea Puccini no estaba bien posicionado Le di pero después eso no quita que la acción de Roger ha sido ha sido fantástica el Valencia no sea en ataque más o menos está cumpliendo pero en defensa está siendo un flan

Voz 0684 40:16 yo por eso que estás diciendo Javier cuando nada más marcar el gol yo respondo

Voz 4 40:20 la izaba en acción defensiva no solar

Voz 0684 40:23 de Gabriel Paulista sino también a Pichichi porque les han comido la tostada Roger a los dos a los dos de golpe ataca el lema otra vez Moro por la derecha han cambiado con Vardy al suelo Gayá para tapar menos mal porque se marchaba ahí José Luis Morales

Voz 4 40:35 aquí decía Adrián que de momento lógicamente con este marcador en la mayor parte de la grada hay una fiesta

Voz 0684 40:41 no se cruza los dedos porque de momento no ha habido ninguna

Voz 1 40:43 la emergencia sanitaria que atender ni golpe de calor ni lipotimia así que tranquilidad en ese aspecto es verdad que de vez en cuando sopla algo más de viento alguna nube le da un respiro a los aficionados sin incidentes en esas

Voz 0684 40:55 vuelve a la carga Levante Frank Mora Morales por derecha que bueno del centro al segundo palo vote en fuera que a Zidane hizo pasar lleva al segundo palo Roger Roger el hat trick en bandeja

Voz 2 41:06 ciertamente horas a la jugada pero se tiró como un auténtico león voten para tratar de rematar pero subió haber leído la jugada viendo a su compañero que lo tenía la espalda Roger deriva perfectamente dibujado lo que era el remate con portería el ballet partida prácticamente

Voz 0684 41:21 ya Marcelino es un gran ya lo era la temporada pasada en centros laterales es un desastre defendiendo balones laterales fuimos e hicimos mal en río trajes al respecto sí lo pensé justo la semana pasada cuando recibe un gol así el español cuesta mucho muchísimo al equipo ya que a mí al contrario las gana Roger la de SCO Sevilla Cavic es un arraigo máximas dudas llega visto usted que recordarle lo de los cánones no cuando tenga

Voz 2 41:47 que despeja hacia la banda y no hace al centro como acaba de hacer porque crea una

Voz 0684 41:50 ha estado a punto de crear una ocasión de peligro es bueno

Voz 2 41:53 Blecua es un jugador de muy

Voz 0684 41:55 muy bien es mi su forma de moverme tanto a Santos como se muy bien el campo que no lo no lo mejor si es mejor ricas que no debe ser muy muy difícil ser mejor que mejor que aderezan pero la basado en la que se mueve es muy poco ortodoxa con varones por abajo les daba exacto ojalá se pareciera a saco

Voz 4 42:17 hay que asumir precisamente ella cabía la cobertura con la izquierda la que se balón va a salir menos mal

Voz 0684 42:22 de aquel colocarse lo zonas camino que lo puede pensar si si cuando piensa duda falla

Voz 4 42:28 da la sensación que en este tramo final de la primera parte estaría más cerca el tercero del Levante que el empate del Valencia

Voz 0684 42:33 mejor mucho mejor no tanto que si está mejor el Levante está mejor puesto a campaña de confianza esto solo digo una cosa que había acabado cómo estamos

Voz 2 42:42 Murillo como tiene que estar Murillo para Marcelino hemos hablado mucho lo hemos visto fuera de la convocatoria hoy de

Voz 0684 42:48 pero sigue por delante incluso por delante como decía Pedro antes de veces Abbás no les ya he dicho que con este equipo pero bueno a mí eso repercute mucho en Parejo min es un parejos mejor o peor dependiendo de quién esta sino el otro día en otro guías muy mal con don vio también eso es con dos pies tampoco ha empezado bien tampoco ha empezado bien con dos Vian no se parecen en nada con dos hay Parejo del inicio de Liga de esta temporada a los que terminaron la pasada temporada parejo Icon do vía con Rodrigo son el alma del valenciano novia ya el año pasado hubo que dosificando muchísimo jugar competición europea había semanas en las que ni siquiera entrenaba con el resto de sus compañeros por los problemas físicos que arrastra Ayeste este año empezado en el partido de presentación contra el Bayer Leverkusen se requiere en el minuto treinta por molestias en un tobillo el otro día en el partido contra el Espanyol Se retira por molestias en el tobillo en el tramo final y luego hoy no

Voz 4 43:46 entrenado esta semana no entrenado una nada más que ayer y ni siquiera le valió para meterse en la convocatoria e lo de Garay que siempre tiene problemas físicos casi que hay que hacerlo extensivo también a a Colombia y eso puede ser preocupante hizo lo que pudo ser preocupante para el Valencia es la falta a la que tiene ahora

Voz 0684 44:00 a favor el Levante aunque quizás sea un poco lejana para Vardy

Voz 4 44:02 se va a ver si me pega pero sí lo ha plantado Barbie en el banquillo en Levante pendientes de Postigo que está con molestias para aventar Robert Piera ha calentado toda la OMS dejaron está tocado Postigo

Voz 0684 44:12 la han hecho un vendaje en el primer gol del Levante vamos a ver si puede empezar la segunda parte posterior Barbie pierna derecha Inger a la criba dentro el disparo de gays Vardy si bien colocada boleto para mandar la córner tumorales levantando la también vemos al cuarenta y cinco goles envió el esquivo para el Levante Barbie Barbie fe en la grada de Orriols Adrián

Voz 1 44:37 nada futbolista macedonio el año pasado fue uno de los favoritos de la gran densidad de Valença hay aquí ha estado a hacer el tres a uno bordes

Voz 0684 44:43 ya falta un poco de altura yo creo al golpeo para qué

Voz 4 44:46 que pudiera ser más difícil para para neto

Voz 0684 44:48 con el córner a favor del Levante aunque el añadido a esta primera parte va a ser todavía largo cerrado última desde el perfil derecho José Campaña el sevillano el corazón del Levante en medio campo va campaña gesto de pierna derecha al golpeó hoy está Accord cortito neto directamente fuera envió de Campoy quien lo tenía en gol olímpico el tiempo añadido ahora ahora lo levanta cuál no ya pasan treinta segundos del minuto cuarenta y cinco tres minutos es decir quedan dos minutos y medio se ha enterado antes el de la realización de la tele que los veinticinco mil que estamos aquí estamos un poco dormido el árbitro yo creo y estaba el delegado de de manera con el Barcelona esperando que lo cogiera para mostrarle ha añadido y en la tele ya antes había salido quedan tres de añadido antes de que lo mostrara el cuarto árbitro besos tres ya casi se ha consumido uno con la pelota para el Valencia Fran lo intenta el equipo de Marcelino por dentro el pase de vas para Parejo Parejo para Carlos Soler Armando el ataque el Valencia la tiene Rodrigo en tres cuartos de campo parte central retrasando Rodrigo para vas vas para allá Mireya para Chase el que por el centro primer palo de cabeza a mí que haya Parejo perdedores de despegó Parejo muerto para el Levante bueno pues ha tenido una llegada el Valencia que hacía bastantes minutos no desde la de Gameiro no no se había acercado con peligro porque los centros laterales los había atrapado sin ningún problema Oller hasta este disparo en una posición buena para el disparo para un jugador que hace años eran el llegador porque Parejo también ha perdido en es el año de Nuno fue el segundo máximo un de Valverde también eso es pero sobre todo el de no uno con André Gomes en el centro del campo llegó muchísimo es fue el segundo máximo goleador después de Paco Alcácer eso

Voz 4 46:26 dar con Marcelino lo ha perdido Parejo eso que para Marcelino parece