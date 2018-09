Gol Levante UD 2 - Valencia CF 2

Gaià al centro punto de penalti no llego nadie al primer palo al segundo Carlos Soler marinos que no hubiere penalti Carlos Oleguer para mí es penalti Cardozo del penal penalti penalti penalti penalti penalti para mí muy claro de coño a Carlos es es absurdo es absurdo porque esto sale del área

pero para mí hay zancadilla le traba Toño a Carlos Soler yo en directo me ha parecido bastante claro igual de claro que lo absurdo porque él no tiene ningún sentido el penalti pero para mí existir existe yo creo que vuelve a bailar se dejaba la pierna atrás Carlos Soler ha sido algo listo menos listo ha sido un jugador del Levante que sí que ha habido contacto

hoy vemos repetición Tsonga vencer a mí no me dejan aclara la situación aquí lo vamos a lo mejor en esta segunda repetición yo no veo ningún pecando de nada yo sí que veo visual no no pero

Voz 0684

00:50

no me ha dejado la pierna tras Carlos Soler y ha habido el contacto ha sido pisotón culmina el bar no denunciar al árbitro nada sea me da la razón al árbitro osea que lo ve pisotón como alguno de nosotros también hemos visto que no se va a mover la decisión Estrada Fernández no Aimar de Parejo que va parejo el penalti Parejo ayer el capitán del Valencia pierda derechos para el empate a dos