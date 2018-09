Aqui tienes la segunda parte del partido Levante UD - Valencia CF

Voz 1704 00:00 con balón para Mukhtar ya Cavic que toca con pierna izquierda largo largo largo aunque para el partido Estrada está en el suelo quién Ximo

Voz 0684 00:07 veo a vas sobre si había sido justo delante delante de Estrada que ha señalado la falta se pone en pie el jugador

Voz 1704 00:16 el danés no va a haber más problemas de momento amonestados en la primera parte solamente un honor con Koke en el cuarenta y seis dos balones en el campo y que con uno tiene problemas imagínense con dos saca unos directamente fuera y balón para el Valencia en zona defensiva la tiene día Cavic que levanta la cabeza y que ya busca igual jugar en corto jugar en largo con esta sillas está de maravilla eh si ya era hora que apareciera porque tremendo el calor de la primera parte atacar Valencia Cheryshev podemos puedes pasar no hay falta no hay falta en absoluto se vicio de puertas para Koke sigue volviendo gente claro la gente el gesto de la gente Adrián es el palmito a cáncer esa es la primera parte

Voz 1 00:58 efectivamente no lo que más se veía narrado así lo ha comentado que ya Landau dado el delegado el Levante por eso que salían dos balones al campo cuando quería jugar ya que no quiere que se repita más al colegio saca de puerta ayer eh

Voz 1704 01:08 puertas para el Levante largo el envío para Boateng ha saltado a ver cómo le pasa factura el cansancio al jugador ghanés al de Accra que recordemos viene directamente desde la grada lo importante es que para el ante la línea defensiva arranque con Boateng con Roger ayuda constantes de Boateng la última de Roger para robar en el centro del campo una pelota alguno haya ya ya hay que bien buah tengo en el pecho autopase encarando ya cabía hay meter corpachón el francés que folla oye Cavic vote

Voz 2 01:38 mí me dijo

Voz 1704 01:40 co madre mía Via Calvi Shas de de partido de los centrales del Valencia vaya camino no me digas nada al árbitro que te las has comido tú ahora las costuras L rompieron toda por este central a partir de presentación algún esto que tuvo yo digo es pronto eso sí en pocos partidos pero se ha complicado Vida de forma innecesaria Hinault protegido línea de fondo que es el primer mandamiento balón central ahora la gana Carlos Soler bastante entonado de lo poquito salvable del Valencia hoy El Niño Maravilla la pierde Gameiro la gana Prix que Nin K hasta qué futbolista firmar el Levante para el medio campo ahora falla el envío Koke al pecho de Puccini pareja de primeras para Rodrigo pata hay algo de amarilla sin duda adonde Chema abajo muy ahí está muy fea a la altura de la rodilla muy caro

Voz 0684 02:32 estaba Estrada que muestra la segunda amarilla al partido la segunda para un jugador del Levante momento que aprovecha Marcelino para mandar a sus primeros jugadores a calentar por supuesto son de ataque está Ferrán Torres puñal de la derecha Santi Mina y otro jugador al que hay muchas ganas de ver Cavic por jugar perdón perdón

Voz 1704 02:52 el macho macho ahí sí te quería preguntar a a Subirats porque él has sido director deportivo seguro que alguna vez de los periodistas que hemos criticado fichajes de Subirats no muchos porque acertó en casi todos pero por los fichajes que ha hecho el Valencia por más seguro que no porque lo conocíamos perfectamente por Gameiro tampoco pero por fichaje es como pasó allí y sobretodo Rachid al que todavía no hemos visto India cabina vamos a tener que empezar a juzgar a Pablo Longoria porque esos jugadores son jugadores que ha traído él lo ha recomendado el para que los fiche el el Valencia los primeros juicios a Longoria se los vamos a tener que hacer por estos fichajes este tipo de fichajes

Voz 0905 03:29 efectivamente no está clara cuando vienen Pozuelo son maravilla pero os puedo demostrar en el campo no ya ahora el partido que está haciendo hoy ya que había un jugador joven no que quizá pueda tener margen de mejora no pero hasta el momento lo que estamos viendo cómo lo ha comentado a Pedro también es que vemos cómo estamos de acuerdo no es otro que incluso Brezo está en estos momentos mejor para competir que qué qué día que Abi no y bueno basó allí sí que es un jugador ya ya también más conocido pero que de momento pues tampoco está teniendo minutos físicamente parece que han tampoco

Voz 3 04:03 está en la en la mejor forma

Voz 0905 04:06 bueno son jugadores que que lo tenemos que ver al final es el rendimiento pasado pasado un tiempo pasado dos tres meses al que no le va a dar si realmente sea acertado no se ha acercado en la contratación de de estos jugadores va a ser un jugador que que iba a ser pues un jugador de notable todos los partidos en una una estrella pero un jugador de club digamos

Voz 1704 04:25 no solamente Marcelino llama calentará jugadores sino que también pone a calentar a los suyos Paco López Ximo record

Voz 0684 04:30 Nos Ferran del Valencia se unen ahora tú puré

Voz 1704 04:34 amena Jason recupera en defensa el Valencia Fran lo hizo mujer ya Cavic que ha chocado con Morales se va al suelo ya que a mí que pueda haberse hecho mucho daño bajo Ximo seis esta doliendo mucho del tobillo

Voz 0684 04:45 Izquierdo justo la misma zona donde había recibido la falta antes vas Ésta ha sido bastante más aparatosa hay también curiosamente la falta que le ha valido la ha costado la amarilla a Chema parece queda más vivo de dolor bien Rodrigo ahí levántate y menos rollos dice claro Casillas no han levantado digo que sigue doliendo se renqueante día Kabir pero se mueve la pelota

Voz 1704 05:08 la imagen habla mucho Gaià al centro punto de penalti no llegó nadie algo al segundo Carlos Soler marino que primero Uribe de penalti Carlos Soler para mí el penalti Carlos Pena penalti penalti penalti penalti penalti para mí muy claro de con Joan Carlos es es absurdo es absurdo porque Soler sale del área pero para mí hay zancadilla letrada Toño a Carlos Soler yo en directo me ha parecido bastante claro igual de claro que absurdo porque él no tiene ningún sentido el penalti pero para mí existir existe yo creo que a bailar se dejaba la pierna atrás Carlos Soler

Voz 0684 05:42 ha sido algo listo menos listo ha sido el jugador del Levante que sí que ha habido contactos

Voz 1704 05:50 vemos repetición pero a mí no me deja nada clara la situación lo vamos a lo mejor en esta segundo repetición yo no veo nada yo sí que veo visual no pero dejado la pierna tras Carlos Soler y ha habido el contacto ha sido pisotón culmina el bar no denunciar al árbitro nada sea le da la razón a las Pedro osea que no ve pisotón como alguno de nosotros también hemos visto que no se va a mover la decisión Estrada Fernández no Aimar pero lo que va parejo el penalti Parejo Boyer El capitán del Valencia pierdo derechos para el empate a dos a ver Dani Parejo pierda derecho parejo

Voz 4 06:27 hoy Olmos volvemos volvemos

Voz 0684 06:31 eh

Voz 5 06:33 con todo

Voz 6 06:41 a eh

Voz 1704 06:45 Depor jode eso no se tiró oye herriko ul pero he jugado zona de seguridad va empate del Valencia en el penalti de Toño a Carlos Soler precioso el derbi ya van cuatro goles siete de la segundo parte marcó Parejo

Voz 6 07:06 pero pero

Voz 1704 07:08 dos goles venció abajo

Voz 0684 07:11 no somos siete seguro que no va a haber empate

Voz 1704 07:13 la votación en la impresión que cada uno tenemos de si ha sido o no penalti siete votos para mí penalti Fran ya lo hecho en directo que era penalti para ti alemán Mino sino habría que mirar ocho por partido Ximo se tres uno Adrián

Voz 1 07:26 puedo pitar erró absurdo de Toño cuatro uno ya no

Voz 1704 07:29 hay votación que valga pero el ego de preguntamos también a nuestros comentaristas para ti Pedro penalti uno

Voz 7 07:34 la toma frontal no me había parecido penalti pero hay una queda después en el bar trasera y se nota claramente que le pisa yo creo que sin intención le pisa la confianza es que lo que se juzga la intencionalidad de dejar el pie atracan pisa Toño a a Carlos Soler dentro del área le impide al al delantero por lo tanto ejercer su acción de de ATA

Voz 1704 07:53 que para mí penaltis cinco uno Subirats para Tim

Voz 0905 07:57 sí para mí también sí que es verdad que las manos muchas veces medimos es intencional la intencionalidad yo creo que aquí Toño no tiene la intención de de pisarla pero la realidad es que le pisa Le de Riba de FETE adelante lo que estamos comentando un penalti tonto pero que que les pisa les derriba ya es penalti

Voz 1704 08:14 pues por lo tanto votación mayoritaria ha sido penalti así lo ha visto Estrada Fernández así lo han visto los del bar que no le han hecho corregir para nada ni le han hecho esperar a perder tiempo en repeticiones lo ha visto todos todos los árbitros lo han visto así que el penalti es justa eso y el empate del Valencia también juegan Levante ataca amoral es perfil izquierdo el pase atrás para votemos en con Jacobi ha metido de la puntito el francés ahora Parejo que la pierde en la frontal si quieres recuperar la van les ya freak esta alta a la cada vas muy clara para la ventaja al colegiado abre campaña la derecha campaña para Koke y Camí con la derecha el despeje no es bueno para el Levante en la trasladó el árbitro una falta clarísima en la frontal un gesto de la ventaja que claro pero no es tratarlas ventaja ventaja pase lateral a alabando al córner Ennis Vardy asumido Rober sí asumido Chema estamos en el nueve de la segunda parte levantemos valenciano se lo cuenta el carrusel de la Cadena Ser la pone el primer palo tiene que achicar de cabeza y el rechace para Jose Campaña campaña para Prytz Izquierdo desviado por fuera culto por el Valencia esto de lo que se suele llamar gol psicológico Javi puede

Voz 0684 09:35 cambiar la dinámica que teníamos en la primera parte el empatar tan pronto el Valencia nada más empezar la segunda

Voz 0905 09:41 a lo mejor que le ha podido pasar al Valencia no porque porque había acabado mucho mejor el Levante incluso

Voz 8 09:47 prometo que se haga una parte

Voz 0905 09:49 bien está mejor pero bueno esta jugada un gol siempre siempre cambia no la ilusión y la mentalidad de del equipo hoy y puede puede puede cambiarla no pero

Voz 1704 10:00 bueno vamos mucho tiene que cambiar el Valencia porque defensivamente está teniendo muchos problemas buenos bien ahora día Gabi Fran ha protegido bien haciendo la cobertura en la caída banda izquierda con Boateng ahora expareja el que la tiene le persigue José Campaña Parejo atrás no quiere errores el balón para Gabriel Paulista prácticamente línea de fondo el derechazo largo arriba para el salto de cabeza de Toño para Morales al que persigue Carlos Soler para ganar el duelo la ganó Carlos Soler se la lleva pichichi el regate de Puccini sobre el Prix o Puccini que se va pichichi con la izquierda para Rodrigo el envío largo largo largo largo más llegar Rodrigo Balón de banda para elevar de hecho una de Montoya de esas arrancar las que hacía más veneno se mete dentro del campo Se ganaron todo el rabia hacia sus jugadores hacía pichichi para que recuperara rápidamente la posición de lateral derecho para que fuera cobro irá Morales pero ahora mismo se lleva la reprimenda de Estrada le ha advertido

Voz 0684 10:59 nada más porque yo conozco yo recuerdo Luis García en Zaragoza o en San Sebastián hace unos años solamente por pisar el campo se ganó las

Voz 1704 11:07 John no lo criticaban nada de ninguna decisión arbitral no no no no ingratas bronca para qué voy a Carlo pero esto palos

Voz 1 11:12 alguien gusta la NBA esto es como cuando repita una técnica un entrenador la NBA es para espabilar a sus jugadores y que reaccione

Voz 1704 11:18 la maliense golpear una forma de espolear al al colectivo en la en la ACB también pasa que tiene que enchufarse tiene que meterse en el partido Rodrigo que la pisa toca atrás para Pichincha te aquel Valencia a punto de ganar línea de fondo Cheney para centrar con Izquierda elige el pase en corto para Rodrigo en posición teórica de extremo derecho lo Rodrigo que se anima con la Juan Ciudad Rodrigo bar pegarle izquierda abre ahí el controles bueno de Cheryshev en el perfil izquierdo extensiva al segundo palo muy largo muy largo muy largo yo abren los brazos en Hesse topes esperado Rodrigo lo que se relame ya en el segundo palo puertas para el Levante no que no era la mejor opción para Cheryshev tenía el desdoble por la espalda de Gaià al que Le podía haber metido todavía más larga el el balón o incluso buscar en un posible disparo a portería porque este mes el centro ha salido Rins gesto de Marcelino pichones muy claro lo primero defender lo primero atrás de esas que has hecho al las justas

Voz 0684 12:07 lo mejor que le está pasando han Álvarez

Voz 7 12:09 sí es el empate es es lo único bueno que les está pasando

Voz 1704 12:13 no voy de Gabi en Frank ya que había vuelto a fallar un control serias dudas se había cabina que mete en el jardín K K cada pase porque ese es el problema que tiene el Valencia va a hacer cambios para ganar el partido pero no pero día Javi es un mar de dudas todo el partido está la pierden Prytz campaña en el envío pierna izquierda la ganó Parejo Parejo para Gameiro contra el Valencia que puede ser buena Gameiro carril central que bien ha vuelto para atajar se vio Gameiro la quería Rodrigo es la gana al Levante al contragolpe Prytz a la cabeza Vega ya ha tocado el de Pedreguer ese balón va a salir por banda mancha de fuera la banda para el Levante no les gusta nada más

Voz 0684 12:50 el vino que sigue haciendo gestos aspavientos estado llano dentro del banquillo ahora mira hacia arriba mira al horizonte como buscando una solución

Voz 1704 12:59 con qué rostro de preocupación del técnico Asturias vale bien de Boateng Boateng a la espalda pichichi con Morales el comandante en el perfil para Roger Roger queda por el segundo palo bien dia

Voz 9 13:10 Javi ahora providencial

Voz 1704 13:12 el día que bien salvando el que podía haber sido el tres dos porque estaba solo Boateng la pierde Gameiro que está para quitarlo la perdido Kevin Gameiro se enfada con el Marcelino co que ataca a Koke para pegarle finta con Daniel Wass ojo a Koke abierto sólo espera Barbie para poner el centro Vardy pegó en la cabeza era el rechace vale dinero y es para Cheryshev con Gameiro la pierde Gameiro con Rober balón para hoy algo por ahí Pedro M

Voz 7 13:39 no no que que vas sigue desaparecido y que día Cadí de da la sensación de que su juvenil jugando con hombres porque es un drama Pedro que Carlos Soler esté secuestrado en la banda

Voz 1704 13:48 que es el que tenía que estar jugando en esa posición ataca el Levante Barbie Barbie para campaña campaña en Candelaria levanta la cabeza con calma como siempre que futbolista que elegancia Triana Pura este José Campaña esto unido a la Izquierda le persigue Carlos Soler Toño para poner el centro tapó bien taponó ahí el Niño Maravilla que sale con pierna derecha en el buen pase para Rodrigo al apoyo Daniel Wass todo esto pasa todavía en campo el Valencia bueno es para Gameiro Gameiro uno por uno hay con Robert era una Rodrigo lo digo Gameiro Gameiro Rodrigo pierna derecha que viene al suelo sigue al ataque de Rodrigo con pierna izquierda Javier que llega de segunda línea no aparecer en la frontal Rodrigo se va de Rover a punto de caer para poner el centro Vigo la pisa la pelota pero dejó parejo al segundo palo al contrario acoge haya fallado el envío que para Roger cuando ya se vendía en contragolpe Jérez para del parque Marcelino para amonestar a márgenes que Marcelino se mete en el campo Parejo en la frontal el paseo que Parejo para el contrario el rechace para Daniel Wass Gayá para poner el centro Gayá Gameiro el ojo

Voz 10 14:53 no gol

Voz 1704 14:56 Gameiro en el contragolpe del Levante el partido se ha roto el partido se ha abierto el partido es una locura hasta ahora los granotas ahora vibra Orriols ahora aquí en la banda izquierda el comandante que ya la tiene morales con pichichi para el desborde Morales quiso el gran velocidad se Morales Morales el bichito tapón a Carlos Solé que quede la imagen de Marcelino que ahora mismo ya ha optado por sentarse después

Voz 0684 15:23 llevarse las manos a la cara que no había nadie en el lateral izquierdo en la última jugada del Levante está cabreado disimuló el asturiano ojalá le veamos en la sala de prensa diciendo lo que siente

Voz 1704 15:33 no cuando su padre o a que venga al contrario ha recuperado Parejo mira que contragolpe dos por dos para el Valencia Rober y Chema para Gameiro Rodrigo Robert fichó para camino Rodrigo Gameiro Gameiro Gameiro Gameiro la pierde partidos nueve interés el intercambio pierde el otro día le pasó con el CSKA el partido fue maravilloso es ver pero en el intercambio pierde porque no tiene la pegada que tiene el rival que pararlo y tiene que pararlo como se es verdad menos mal que para mí está mal Gameiro en las tres en la que tiró al palo bueno tira al palo pero en las dos contras lo ha hecho muy mal rollo en la ronda española en primera tarda muchísimo en darle el pase a a Rodrigo y Soledad cortó porque sino no llega a Robben Roversi le da un buen pase Gameiro a Robert y en esta ha sido ha muy excesivamente individualista ya perdió la pelota y la echó la bronca Marcelino

Voz 0684 16:21 la echar la bronca hice ha frenado a última hora

Voz 1704 16:23 pero el gesto

Voz 0684 16:24 yo tenía su derecha a apenas dos metros a Santi Mina allí no sé a quién de los dos ha sido Bayern pero le ha dicho que vaya directo veinte al campo cabreado con Gameiro no tardará en hacer el primer cambio Marcelino va a hacer el segundo ya Paco López en el descanso hito obligado uno en el centro de la defensa ahora si se viene de Jason viene al área técnica veremos si retira uno de los delanteros a Morales en la media

Voz 1704 16:48 alguien no sé si Fabio Pedro es decir a no haber sabes

Voz 7 16:50 perdón a Javi tu primera que si lo sabes tú

Voz 0905 16:53 que estaba de acuerdo o no que que efectivamente yo creo que el Levante estaba arriesgando en exceso el Valencia ha tenido dos o tres contras y prácticamente de Gaulle si la falta de acierto bien demasiada conducción off falta de acierto en el pase ha impedido que el que no yo creo que el Levante en estos momentos está estaba al filo de la navaja

Voz 7 17:12 no a ver si quita Bassi mete a Carlos Soler por el centro ahora Marcelino si a que ese cambio y puede meter a Ferran por fuera

Voz 1704 17:20 el centro de Carlos Soler se ha envenenado porque lo ha tocado ahí Chema iba dentro del remate en propia puerta de Chema atajado sin problemas ayer de momento siguen calentando Ximo los tres no dame Ferrán venga a Marcelino Sanz de igual hay quienes saquen a la tarjeta aunque no sé si se estrella se enseña físicamente pero vamos yo creo que antes ha sido amonestado

Voz 0684 17:42 ella es para ponerle si antes ya has íbamos está muy bonito

Voz 1704 17:45 que lo echen pero hemos dado lo ha preguntado él solo

Voz 7 17:47 treinta en al árbitro ha dicho estoy amonestado pero no le respondió

Voz 1704 17:51 sigue sigue metiendo dentro del campo es que está para que lo echen vaya al campo a lo mejor le he dicho lo claro que no va ataca el Levante Koke para Barbie ha trabajado bien Daniel Wass falta de Vardy da la ventaja Estrada la pierde Gayá el centro de Koke punto de penalti bien Puccini de cabeza arriba a ver en la jugada con está viva prolonga el despeje Gayá pero al contrario no ha estado bien hoy el de Pedreguer la gana Prytz un todo campista un todo terreno el jugador francés de origen bosnio la tienes José Campaña qué maravilla de jugador campaña no se altera en ninguna jugada Coge niña de fondo para el centro la pone lo que le di a Camille de cabeza ya el rechace le va a caer a Chicks cuantas segundas jugadas han ganado Prytz

Voz 0684 18:34 qué barbaridad

Voz 1704 18:36 el rechace un master absoluto hoy de Bridge en esas jugadas de rechaces la frontal del área toca en corto Barry para con qué va a hacer el levante su segundo cambio está hablando ya Paco López con yeso CDO destacábamos antes veremos

Voz 0684 18:48 sí es buen cambio yo supongo que no será por Morales será por boca arriba Boateng pasará a la media punta

Voz 1704 18:55 apunta pensar que a Morales para poner son en el equipo tipo de arranque de temporada que pierde Gameiro recordamos que ya hizo un cambio por las molestias de Postigo en el equipo de la segunda parte alta de Parejo acompaña campaña ha marcado Estrada Fernández ya iba el cambio no levante el segundo ahí está la tablilla la arriba Rosich cambios

Voz 0684 19:18 pero y si eso ardía jugar a Paco lo Pepa por el partido

Voz 9 19:35 bajaba va por el partido claramente y me paré

Voz 1704 19:38 te muy valiente de mérito lo que está haciendo Paco López el año pasado veíamos a veces trivote en el Levante rocosos de juré con la campaña y con Lerma o con Robert Pierre a veces jugando también de de pivote central y hoy Paco López con empate ahora mismo contra un grande el Valencia está jugando en el doble pivote con dos tocones como son campaña Ibar

Voz 7 20:00 el lema no estoy muy seguro alemán Si este cambio es buena no sé que esta crisis no sé no estoy muy seguro sí sí es cambio bueno el hecho de quitar a prisas me refiero a la contra

Voz 1704 20:10 el área le persigue Robben el centro Gameiro

Voz 11 20:13 al paro pública Tele K

Voz 1704 20:15 a Rodrigo Rodríguez para el gol Rodrigo para algo

Voz 11 20:18 oye

Voz 1704 20:20 he tenido clarísimo que doble ocasión para Gameiro y Rodrigo vamos a ver el cambio que hace Marcelino no he visto más no ha sido desbocado no no no desde que fichó por el balón ya lleva toda la segunda parte viendo a la al equipo que vuelva que vuelva

Voz 0684 20:35 en el repliegue para los bañistas siendo ahora andando porque está está roto el partido por dos lados un recital si alguna de las teles está dejando una cámara un equipo ONG solamente con Marcelino hoy tiene caviar porque ahora mismo está dando instrucciones a Bach su allí estaba muy cabreado con Gameiro que hay que decirlo mal partidos Gameiro o bastante discreto pero dos balones al palo

Voz 1704 20:58 ese balón filtrado para el desmarque de Boateng al que persigue día Cavic que bonito su número todo el partido Emmanuel Boateng que separa casi en el córner de la banda izquierda Ike toca tras para Antonio Antonio para campaña libre de marca José Campaña campaña para Morales amables de persigue Daniel Wass se perfilaba Morales para el golpeo pero lo hicimos bien el danés abre la banda para Koke Koke que para el centro Koke punto de penalti Roger el cuero a córner

Voz 11 21:20 en no

Voz 1704 21:22 en Lepe Gabriel Paulista Pide penalti el pistolero vamos a verla por la tele hay córner para el Levante si no aparece el cuerpo de Gabriel es según ese balón va va para dentro de esa el hat trick de Roger

Voz 0684 21:35 boato uno puede más echa al suelo tiene problemas físicos supongo que acumula el cansa

Voz 1704 21:40 confío es la falta de actividad

Voz 0684 21:43 pero

Voz 1704 21:44 ojo el remate Roger con Nike que debería haber sido cambiada por medio de la Vega en el brazo completamente pegado al cuerpo así que no hay ni mucho menos penalti es completamente lícito legal el despeje de Gabriel Paulista que ha evitado que el Levante vuelva de adelantarse en el marcador al córner José Campaña manos a la cabeza el gesto estratégico marcado por la izquierda de Paco López a sacar el córner campaña el sevillano pierna derecha primer palo protegía la peinada Kevin Gameiro el rechace para Ennis Barbie para el centrocampista del Levante que pone el centro Vardy de cabeza tocó que directamente fuera la puerta para el Valencia momento en el que probablemente que aproveche Marcelino si para hacer su primer cambio en el partido se estaba desesperada el segundo va casi de camino que está hablando con él

Voz 0684 22:27 se está hablando con Ferran Torres casi será acumulan pero vamos en orden ahí está basó ayer que entra por Gameiro a ver la reacción de saludo de Marcelino y Gameiro siglo I todo I

Voz 1704 22:40 al jugador francés ahora cerca le da la mano Marcelino a Gameiro

Voz 0684 22:45 lo que es el primer jugador sustituido en su lugar entró al campo ya va a hacer el tercero

Voz 1704 22:50 ya en el Levante quizás los problemas físicos que tenía

Voz 0684 22:53 que estaba Coates va contando

Voz 3 23:12 en la pretemporada y nos espera un auténtico

Voz 1704 23:17 Trueno en la mascletá final porque el partido si se ha abierto todavía se va a abrir más un cuatro cuatro dos descarado con mediocentros ofensivos el Valencia y el Levante por lo tanto va a ser un partido todavía mucho más abierto que hemos visto hasta ahora allanado Puñal al que tengo ganas de ver yo tengo dudas a ver por quién entra es si quita Carlos Soler que es el que está ocupando el sitio donde va a jugar eso así que Abás impone a Carlos Soler por dentro sería lo normal manga vamos a ver uno de Paco López valentía valentía absoluta porque claro cuando tú vendes su mensaje a tu plantilla cuando llegas de que morirá de valiente luego no puedes cambiarlo a mitad de camino y no ha ejecutado me vino puede quitar a Carlos Soler este partido debe quitarlo y además no puede ser no puede ser que quita Carlos Soler entiendo que el cambio va a ser un disco más variado vamos a ver porque todavía la pelota está en juego el base lo de pareja pararlo digo la contra el Valencia lo tiene seis Vélez pierden eran caco que Txelis del templo para Rodrigo no ha llegado Chema al drama que campaña Ibar ya llega ya otras físicamente no les alcanza para poder volver llegar otra vez arriba hoy partido más bonito es la tiene Toño Toño todavía en campo del Levante durante el banquillo de Marcelino desmarque de Amena en línea levantado el banderín hay fuera de juego Barón para el Valencia hay momento para el eso que decías alemán es muy arriesgado lo que ha hecho pagó porque porque Barry ni campañas se nota el paso de los minutos en su estado físico iban a tener que rascar ahí en las contras del Valencia que seguro va a tener mucho

Voz 0684 24:40 pero el llegó diciendo moriremos de valiente muy arriesgado también muy valiente lo que no puedes hacer es confundir a tu plantilla con un mensaje a mitad de trayecto

Voz 1704 24:49 tratando de hacer ejecutar lo que está trabajado lo que está planeado siempre hacer esto

Voz 0684 24:53 si su equipo gana os subtipo pierde los cambios siempre son para refrito

Voz 1704 24:57 Car el cuatro cuatro dos pero con dos delanteros o con dos jugadores de banda pero buscando siempre ataque aquí me sorprende Marcelino porque no ha quitado ninguno de los dos que estábamos hablando ni Wass Ny Soler Ximo

Voz 0684 25:07 lo apuntaba yo como posibilidad al final porque veía bastante tieso Cheryshev que recordemos hoy tenía la titularidad venía de tener pocos minutos pues bien el lo ha visto bastante cansado Marcelino sienta a Cheryshev mete en la banda izquierda a Ferran Torres así que no se mueve nada más en el centro del campo

Voz 1704 25:26 en la banda izquierda Subirats mete a Ferraz

Voz 0905 25:28 sí podía temporada ha redactado por otra situación pero bueno para cambiar lo menos posible pues a lo va lo va a meter en la izquierda Hay efectivamente Cheryshev llegan algunos minutos muy muy cansado

Voz 1704 25:41 habrá córner a favor del Valencia en el centro de Rodrigo que tapón central del Levante no llegó a tiempo para salvarnos Corner para el Valencia estamos en el veinticinco veinticinco de la segunda parte Orriols el Carrusel Deportivo de la Cadena SER empatan a dos en el derbi precioso el Valencia Parejo Parejo para Ferrán Ferrand deja atrás para Rodrigo ahí en el centro que filtraba Rodrigo toca tras para Dani Parejo la tiene Dani el perfil zurdo en la frontal que Rosales para pegarle Carlos qué mal ya pegado a la pelota Carlos Soler pedía Corner Carlos Soler dice que no Estrada Fernández puertas para el Levante han hecho ya cinco cambios los tres el Levante que eran veinte minutos había sofocante calor ya hecho los tres cambios en Levante dos el Valencia así que le queda simplemente un cambio a Marcelino que tiene a tres jugadores calentando en la banda

Voz 0684 26:25 tiene muy cerquita de El feo a Rubén Bezos a Santi Mina que supongo que será el que entren está también Jason Murillo el central colombiano está cabreado como Marcelino después de este tipo de Soler no ha entendido nada cómo será jugador Soler Savolta llegar las manos a la cara y sólo digo eso después de la rueda de prensa que no nos gusta nada hace una semana en Barcelona hoy vamos a ver si saca lo que verdaderamente lleva dentro del todo el partido o vuelve a tapara sí

Voz 7 26:54 les sin estar bien el Valencia en la segunda parte uno se pregunta viendo lo que está haciendo a la segunda parte qué demonios ha hecho en la primera parte

Voz 1704 27:03 sí ha cambiado creo que lo que ve el gol el gol del empate nada más empezar y lo hemos comentado le ayuda eso psicológicamente que el equipo se venga arriba de momento ahora está dominando la situación France es Gaià para poner el centro Gayá punto de penalti si no ha llegado nadie Carlos Soler en el último Pablo el tercero prolongando el centro sean movido fatal en el día Marc Gené Rodrigo ahora hay falta de día Camila marca Estrada Fernández Barón para el Levante en el círculo central está lo aplaude felino la falta que han hecho entre los dos centrales prácticamente en han hecho un emparedado no

Voz 0684 27:35 al delantero del Levante sean Waits a Roger no le ha valido la amarilla como la pedía buena parte del público la amarilla para día Clovis y que sí que fue amonestado con las manos la semana pasada en Cornellà

Voz 1704 27:46 estamos cerca de una nueva pausa no setenta y cinco debería ser la la ONU para la ideal marcada siempre sobre la media hora de cada una de las partes os quedarían por tanto dos minutos Gareth cosa de hidratación de los jugadores

Voz 0684 27:58 está hablando el delegado del Levante el veterano Andrés García

Voz 1704 28:03 con el cuarto árbitro el que tiene que marcar esa pausa hidratación en el segundo acto campaña de paseo allí la pérdida de campaña se durmió avisó no hay mano de Barbie da la ventaja el colegiado para Rafael dame nada menos que se va de de Primera Instancia al suelo italiano para atajar la internada de Rafael el rechace a José Luis Morales me pase claro Morales Juan del Levante cómodamente en el Valencia campaña la derecha para Koke en cada Koke aferra en el centro protege Gayá con la Izquierda ida saca de empeine arriba el balón para campaña a campaña de Exterior que delicatessen sin grandes sea dormido eh antes apunta como el galo no iba avisado el público más visto llegar a basó allí otra de campaña correcta la derecha para Koke Koke con Ferran tres cuartos de campo el Levante en ataque el pase cortito para Jason apareció poco hasta ahora el jugador que tan buena imagen los dejó en el partido Villamarín cero tres al Levante en el estreno de la Liga ese pase compró la izquierda de campaña no es bueno aplaude Paco López también Orriols de balón de bando para el valenciano para mí está fundido campaña y arriesgado con lo mucho ya lo hemos comentado es un riesgo pero bueno es un riesgo que también Paco López porque lo que espera es que haya en ese intercambio de golpes también la posibilidad de que el Levante golpeó primero que siempre lo ha hecho ha sido justamente el Valencia el que se ha encontrado entre comillas con la fortuna de que rehacerse gracias a empatar rápidamente cuando ha recibido un golpe en el marcador la carga el Valencia Fran ataca Ferran Torres Félix Izquierdo la pared que no sale con Rodrigo metió la pierna Rober Pier ese balón será para el Valencia en banda estamos ya en el setenta y cuatro y cuarenta segundos a punto de la pausa seguro que lo que estaba último ataque por tanto del Valencia en corto el pase para Rodrigo Rodrigo entre líneas las quiere todas el brasileño con pasaporte español Parejo puentes de mando a la derecha para Carlos Soler levanta la cabeza Niño maravilla dobla pichichi para el centro a ver el italiano que será para que controla biquini Granda a Toño buscado venía de fondo repite poniendo para Carlos Soler carros que recibe con la derecha persigue Vardy Parejo que no la pierde el pase para Puccini el Valencia poquito bloqueado y sin ideas en banda derecha dos contra uno de Morales sigue Toño con Puccini atrás el pase para aparejo fútbol control del Valencia ahora Daniel Wass para Gayá el Valencia jugando cómodamente en campo del Levante ahora por la izquierda sin espacio por derecha vamos a la Izquierda la tiene Ferran Torres dos ponerlo que borra mi ese va que buena maniobra de Ferran si es de Koke la falta si es de que la falta se va a la calle sí es de Koke la falta se va a la calle si es de Koke la falta Sara llame a la calle Koke ha mostrado la segunda amarilla a la calle como un diez por qué

Voz 0684 30:33 ve la segunda amarilla el lateral madrileño

Voz 1704 30:37 no ha tenido su día no ha protestado en absoluto reconoce la acción y madre mía cómo es el aliado Ferran Torres entrando desde la banda izquierda que no es su sitio porque eres un extremo derecho puro pero ha entrado como dice Pedro muchas veces se como cuchillos mantequilla hay entre los dos jugadores del Levante y Ferran Torres en su primera intervención deja al Levante con uno menos para el tramo final del partido en el momento de la pausa para la hidratación Pedro

Voz 7 31:03 si lo que está ahora fijando Messi es Jason el que mete el pie le hace la ley hace la falta pero no no debe ser has dicho animo eso digo no debe ser así porque creo que no coreana no ha protestado bueno el partido está

Voz 12 31:15 en un en un momento en el que lo puede ganar el cuarto

Voz 7 31:18 era de cualquiera de los dos porque está desatado desde luego éste es mejor resultado el que hay ahora mismo mejor resultado para el Levante que para el Valencia para el Valencia no es un buen resultado

Voz 12 31:28 de empatar en Orriols después de perder

Voz 7 31:31 ante el ante el Espanyol aunque visto el partido en la primera parte y podría ser un buen resultado visto el partido pero creo que no va a acabar así el resultado todavía yo creo que va a ganar uno de los dos no sé quién pero no creo que vaya a acabar empate

Voz 1704 31:44 ahora Javier con este momento en el que estamos con el juego parado pero acaba de quedarse levante con diez ya estaba dominando el partido el Valencia ahora con uno más sobre el césped se va a inclinar un poquito más el campo en la balanza va a estar un poquito más hacia la portería de de Oller en teoría no

Voz 0905 32:02 sí para mí si para mí el partido se pone muy de cara para para el Valencia y el Levante había arriesgado mucho arreglado mucho en los cambios Si el Valencia ha tenido diversas situaciones de contraataque bastante claras de hecho las ocasiones más claras han sido del Valencia en esta segunda parte con un hombre menos y con no teniendo jugadores excesivamente defensivo sino al centro del campo yo creo que se le puede hacer muy largo estos estos minutos que quedan hasta el final de la de la segunda parte

Voz 7 32:32 cuarto de hora largo le queda así son muchas son muchas para aguantar incansable veremos veremos

Voz 1704 32:50 es una buena paliza y necesita Adrián lo que está sucediendo ahora en el estadio no el ánimo de la gente los hay jugadores que tienen levante sobre el césped porque va a ser complicado para el equipo local este tramo final de partido con uno menos

Voz 1 33:02 lo primero es apodos a para darle la hidratación queda venido genial al Levante sacaba de quedar con diez llora desde megafonía se ha empezado con cánticos que has cogido toda la grada de Orriols empujando su Levante que sabe que va a sufrir mucho en esta recta

Voz 1704 33:14 esto se va a reanudar con la falta peligrosísima a favor del Valencia que es con la que terminó el partido antes de la pausa para la hidratación la falta que ocasionó la expulsión de Koke un semi correr para que lo voy de Parejo de puños Oller tiró directamente a portería Dani Parejo habrá Balón de banda para el Valencia tras despeje de Oller va a salir Santi Mina habrá adoptará sus cambios más

Voz 0684 33:34 felino le llamaba ya le ha dado alguna instrucción a la oreja acercándose está Marcelino que lo quiere poner todo e intentar llevarse los tres puntos aunque no lo parezca su equipo

Voz 1704 33:45 el ataque del Valencia el pase de tacón que no salió de Carlos suele para basó en Basora con la derecha vasallo el recorte a Estados bien atento a Chema para tapar Mar el ataque del Valencia que gana metros con el paso de los minutos el regate Barbie para lo contrario picada da el dinero el pisotón de Pizzi la falta sobre Vargas balón para elevar vive en agradar tarjetas decimos a Richi viene porque ha sido un pisotón

Voz 0684 34:10 claro hoy porque venimos de una amarilla a otro lateral derecho a Koke que le ha valido la expulsión por eso la gente todavía está muy caliente pedía igualdad de condiciones mientras aprovechan Marcelino y Rubén Uría vaya calentó el están pegando de cada vez Santi Mina sus dos entrenadores el primero y el segundo ahora recibe el abrazo de Chao UME Javier aquí en Quito no

Voz 1704 34:32 hombre yo creo que sí Subirats y que tiene que ser o a Carlos torero a vas a quitar a Rodrigo con uno más no en el en el campo

Voz 0905 34:38 sí seguramente será un centro centrocampista casi seguro

Voz 1704 34:42 claro que hace el cambio de Rodrigo que ya lo hizo perdiendo dos cero en el campo del Espanyol pero ahora con uno más yo creo que sería criticable si hace eso yo creo que no lo va a hacer que ahora son o vas o Carlos Soler los que se marchen para que Rodrigo pasé a jugar en una banda y arriba estén basó allí eh mina pero todavía tenemos que espera la posibilidad Quini incluso si me vine para ver cómo también puede ser juez banda para el Levante estamos en el ochenta quedan diez de partido más el descuento que será largo por la pausa de hidratación Vardy en el pase que no sale metió el pecho Carlos Soler ha gustado mucho el partido de Carlos Soler asistencia de gol penalti provocado muchísimo trabajo además para mí el mejor del Valencia el pase a la espalda de Morales para que la pinche la baje en Rodrigo va el Valencia la contra Rodrigo para Ferrán en la asociación Ferran para dentro Ferran para pegar a córner

Voz 11 35:30 a ver

Voz 1704 35:33 vaya dos apariciones de Ferran Torres al Levante cuesta volver mucho mucho ya Toño llega muy limitado campañas llega muy limitado y se nota que ya las piernas pesan y cada vez que tenga que ejecutar en la carrera hacia detrás va a llegar inferioridad seguros

Voz 0684 35:45 comenzamos el cambio tuvimos pues el mejor para Fran Guaita Carlos Soler no lo es para Marcelino porque no quiere que Carlos pueda cambiar nada en los últimos minutos de hecho le retira

Voz 1704 35:56 entra Santi Mina el toque el corazón del Valencia hoy lo ha tenido el Rodrigo y Carlos Soler son dos jugadores son los que han sujetado desde el punto anímico Albal al San

Voz 0684 36:04 elimina Se va a rematar un córner que saca que plano

Voz 1704 36:07 la pone parejo primer Palomino fue hallado Rodrigo que ha fallado Rodrigo en el segundo palo completamente solo Give fallo de Rodrigo en el segundo palo sobre el Valencia buscando el tercero

Voz 0684 36:20 co bajo las piernas la pelota primero al primer palo y el segundo Rodrigo que no hemos podido

Voz 1704 36:27 en charla debajo de las piernas se con todo para marcar había tenido una parecida en la primera parte ahí también en el segundo palo en esa fue de cabeza y la echó fuera y ahora no acertaba a rematar la ocasión clarísima la que acaba desperdició de desperdiciar Rodrigo para poner el dos tres en el marcador hasta el dibujo del Valencia en ataque con Ferran en la derecha con Rodrigo en la banda izquierda

Voz 0684 36:47 da algo que tampoco le gustó mucho el día del Atlético de Madrid en ataque la pareja mina algo que objetarle al cambio Subirats

Voz 0905 36:57 bueno yo lo hemos comentado yo dejaré hubiera dejado a Carlos Soler porque para mí también me parece que que da el mejor jugador su partido por parte del Valencia Hay quizás hubiera hubiera quitado también a Apis

Voz 1704 37:09 es atacado el Levante Frank a Mena perfil izquierdo encarando haya Puccini el centro de también es malísimo es horripilante ha salido fuera de fondo así que saque de puerta para el reto y hoy ha vuelto a entrar es lo que parece indicar el asistente no entre las olas se definitivamente

Voz 1 37:26 sino me corriges Carlos el movimiento táctico de Marcelinho repitió lo que hizo el día del Atlético Madrid acabar con tres delanteros con Rodrigo en Liga

Voz 1704 37:32 claro si eso lo hizo muy valiente y lo aplaudimos el día del Atlético de Madrid porque con uno uno en ese momento fue a por el partido pero el otro día a mí me sorprendió que no lo hiciera contra el Espanyol que quitó a Rodrigo del Campo y jugó con dos delanteros en vez de dejar a Rodrigo como ahora en una banda para ir a buscar un partido que iba perdiendo dos cero a mí me sorprende muchísimo y hoy lógicamente con uno más sobre el césped mantiene ahora Rodrigo y tres delanteros en el que el centro de Rodrigo para ese despeje corto de Robert bien colocado en la marca con Santi Mina al achique en la frontal campaña para el contragolpe de Jason es un tres para cuatro envuelve Daniel Wass el partido se ha roto al primer palo Madalena al segundo Roger el centro Roy SER no llega malísimo el centro muy largo muy largo muy largo y marca está a falta de de Amena Gabriel Paulista al sector de la grada que pide penalti porque pero no vamos no parecía en absoluto que lo por pedir lo vio claro porque es una locura es precioso ya pasamos de tú ataca el Valencia partido descosidos partido abierto mucho espacio para jugadores como este que la tiene es oro puro Ferran Ferran Ferran Ferran Toño al suelo

Voz 11 38:33 yo córner eh

Voz 1704 38:36 córner a favor del Valencia ataque banda derecha estamos casi eh en el treinta y nueve de la segunda parte sale Rubén Uría en firme a Gabriel ya ya Cavic que suban a rematar y en el rechace Daniel Wass ir José Luis Gayá al córner Dani Parejo le dice ella que se espera que están llegando no ya Cavic Gabriel Paulista con Puccini que era al primer palo el gesto de la estrategia de Parejo pareja primer palo de cada día Gabi a ver quién la puede remachar ahí Juan de Valencia que al suelo tal la ventaja Le Daniel Wass el rechace para el fuera de juego alegaba la gala no vale no vale estar largo marca linier fuera de juego marca el IBI el fuera de juego aunque vamos a esperar Alvar este señor educado que efectuar no siempre está aquí este este señor GB vallas perfecto maravillado siente se siente se siente se habrá que ver si el test Dion para ratificar que asiste a mí ha sido correcta señalando la posición de fuera de juego de los atacantes del del Valencia habíamos el momento de la toman los tres hay uno segurísimo algunos unos dos que parece que también no me sorprende es que que cuando levanta la bandera el el asistente es que todo lo que pasa a partir de ese momento

Voz 7 39:51 cohabitan no habían cancillera marcar el árbitro está esperando esa Nayo no fuera de puerta

Voz 0684 39:56 pero es que la jugada no era todavía

Voz 1704 39:59 es que Cobo que

Voz 0684 40:02 ya ha sido señalizado con colegiado cuando pita el colegiado todavía no ha rematado

Voz 1704 40:07 Valencia portería hay que dejar la norma del bares que hay que dejar terminar la jugada para luego si ahí momento de corrección por el bar que en ese momento se dé validez al gol que había marcado el Valencia lista que no Carlos jugada a falta ahora dudosa dudosa la falta porque ha habido dos arriba Gabriel Paulista hay Rafael Amena es Deportivo Gabriel Paulista levantando a Rafael la mina y el balón para Ennis Vardy

Voz 0684 40:38 Lisa aparece del área técnica Marcelino preocupado hablando con Rubén Uría ya lo ha puesto todo ya no puedo hacer más está en la cabeza en las manos de sus futbolistas intentar conseguir los tres puntos

Voz 1704 40:51 al menos llevarse uno que ya veríamos

Voz 0684 40:53 he no estos parones lógicamente al Levante les

Voz 1704 40:56 vienen de maravilla y además ahora tiene una posibilidad jugada de estrategia tira la línea defensiva el Valencia fuera de la área Fran los haga todos neto ahí defenderá el Valencia a la barrera solamente Matsui allí es muy lejana este este sí sería un golazo brutal si lo mete Barbie desde ahí porque están más cerca de la divisoria que del área grande hace el gesto de mis Barbie ha lleva a pierna derecha el macedonios un centro punto de penalti neto no llegó a jugar del Levante a tocarla a la contra Yes neto el que ya con la mano el hecha saca en dirección a Cristiano y Xabi romper el desmarque Santi Mina va para él la pelota el envío del italiano para mina mina Icon Barbie que ha vuelto sea ACAI domina el sólo banda para el Levante cayó el solo no hubo ninguna falta el defensor del Levante así que recupera la posesión del esférico el conjunto granota al malos sueños Marcelo no está engrasada la pareja mina y mucho menos en la sede del sueño coño en el gesto saca de banda largo para darme la compungido bajo la mano de arena mano a mano de Rafael la vena Aaron para el Valencia balón para Ferran Torres sí acordamos que han tres minutos para el final del partido para llegar al noventa concretamente para llegar al noventa y está de momento empatado a dos el derby Levante dos Valencia dos con uno menos el Levante por la doble amarilla a que vale Fraile elocuente al carrusel de la Cadena SER precioso el derby Levante dos valencianos pichichi para batió allí el italiano al centro del área el recorte para Parejo abren pareja forzado para Rodrigo que recibe en cada Rodrigo a Morales de dobla ya le pega Rodrigo era de Texas directamente fuera Rodrigo servicio de puertas para el Levante el Levante todo lo que sea arañarle ahora ya

Voz 0684 42:31 sí

Voz 1704 42:32 tiempo al al reloj lógicamente alemán están dando por bueno normal vale no no puedo físicamente no puedes un equipo ahora mismo que ya está con inferioridad además de la pareja que lleva la

Voz 3 42:41 pues la ofensiva de dos mediocentros que ya llevan muchos minutos sobre el césped normal que ahora ya el Levante

Voz 1704 42:47 sin cambiar el dibujo al menos trate de llegar al final con el punto esto que al menos conservaría después del esfuerzo antes noventa hay muchos minutos saca de puerta oye Air France y la pone larga para el pecho de Amena ahí mete su corpachón el envío para Roger de presidir Gabriel Paulista el pistolero posición teórica extremo zurdo toca por otro bien para de Amena da en el balcón del área pergeñando la jugada el recorte con Hemingway corre Izquierda siempre Izquierdo es zurdo estuvo de Amena se nota muchísimo en los envía dos ahí la perdido aunque el rechace le cae a José Campaña cuánto trabajo generoso en el esfuerzo Barbie en el centro al segundo palo no hay nadie ahí despejada ya mal hacia el centro precaria Daniel Wass el contrato para Santi Mina al que ha pisado campaña a falta a favor del Valencia

Voz 1 43:34 eso es lo que te enfada muchísimo porque entiende que Santi Mina está exagerando pero se duele de atacante gallego del Valencia ahora protestas ya que había la pérdida de tiempo el conjunto granota

Voz 1704 43:42 haría falta un balón ahí aparecieron en el campo no había balón sin balón no se puede jugar a esto es bonito ver a los jugadores moverse pero hace falta una pelota

Voz 1 43:50 curiosa que mucha gente ha empezado marcharse ya eso siento esa metió en la bocana de acceso hacia el interior así que no sé si se marchan ya o lo van a ver desde ahí

Voz 1704 43:56 el pase de Rodrigo que no sale tapó José Luis Morales el comandante largo a la cabeza de día Cavic que salte el que toca para Dani Parejo que está solo solo sólo en tres cuartos de campo Parejo para Ferran Ferrer en la frontal por el centro basó ayer que mi saltó servicio de fuerza para el Levante están cansa hicimos los futbolista Cerezo arado el cuarto árbitro con la tablilla vamos a ver si esta vez lo muestra antes de que se cumpla el cuarenta y cinco en ocurre como en la primera parte pero que tres o cuatro minutitos gana caer seguro muy pendientes de

Voz 0684 44:27 esa tablilla Marcelino también Paco López que se sale de Suárez técnica para pedirles un último esfuerzo a sus delanteros fue

Voz 1704 44:35 estamos a punto de llegar ya al noventa holgadamente segundos para que sepamos cuándo es el tiempo de añadido lo que le queda a este derbi que estamos viviendo de forma apasionada porque está siendo muy atractivo Gador claro

Voz 1 44:46 pues no deben ser cinco mínimo de los cambios y la pausa