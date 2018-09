Hora 14 Fin de Semana Comunitat Valenciana (02/09/2018)

Voz 0959 00:00 hora catorce Ben Nasser Comunitat Valenciana

Voz 0808 00:07 los sindicatos de educación calientan ya motores presenta un inicio de curso escolar algo tenso en la primera semana de septiembre mañana lunes el esté junto a la coordinadora de profesora tinte Eric convoca a una concentración ante la Conselleria de Educación en la dirección territorial de Alicante para exigir una solución a los interinos que se han quedado sin plaza todavía no ha arrancado el curso pero las relaciones como ven con la Conselleria de Emarsa empiezan a ser algo tensas desde allí se insiste en que este año escolar es el que cuenta con más profesores con más maestros trabajando cinco mil más en cuanto a los interinos que se han quedado sin plaza la versión de la Conselleria es bien clara porque no han querido optar a las plazas que quedaban vacantes

Voz 0959 00:46 Emma Pardos

Voz 0808 00:49 escolar que comienza ya con protestas seiscientos interinos se han quedado fuera según el portavoz del Este Marc Candela que augura un inicio de curso reivindicativo sin cerrar las puertas al diálogo interinos que debido a las tres mil plazas de los opositores y en algunos casos al requisito del inglés no obtuvieron adjudicación en el mes de julio por varios motivos Eli García el Síndic

Voz 1 01:08 dato mayoritario en enseñanza incide en las políticas de estabilidad para este colectivo a la vez que seguirá reivindicando tanto al Gobierno central como al conseller Barça todos los aspectos en los que se han llevado a cabo recortes no será un inicio de curso tranquilo aunque el interés por el diálogo con la Administración continúa siendo una prioridad según explica la Cadena SER Mar Candela

Voz 2 01:26 mira al reflex que pasa es que en Solutions pero también a dialogar per a fer a intentar solucionarlos los problemáticos han a media que la negociación no de FET llama advertir a la Conselleria que una desmesura que va aplicar esos antes sería perjudicial para el profesora Comedy asegura que en esta en esta la Conselleria haya anunciado que no a cero pero vamos al tres no

Voz 0808 01:58 desde la Conselleria de Educación el secretario autonómico Miquel Soler destacaba también a la Cadena SER como novedades para este próximo curso la creación de aulas gratuitas de infantil para niños y niñas de dos años el próximo curso habrá catorce mil cuatrocientas XXXII en las escuelas de infantil y primaria Comunitat Valenciana que es la única autonomía de todo el Estado donde ha aumentado la matriculación en Les es coletas de cero a tres años en cuanto a los libros gracias a la creación de Xarxa Llibres trescientos sesenta mil alumnos no tienen que pagar esos libros de texto en cuanto a presupuesto también la inversión por alumno ha aumentado un dieciocho coma siete por ciento según la Conselleria respecto al curso dos mil catorce dos mil quince se invierte mil euros más por alumno y el próximo curso habrá cinco mil profesores y maestros más trabajando que el último año que gobernaba el Partido Popular

Voz 1 02:44 en cuanto al conflicto planteado por los interinos Miquel Soler lo tiene claro si se han quedado sin plaza es porque no han optado a las vacantes que quedaban porque no les interesaba el destino

Voz 3 02:53 el reconocerlo y otra cosa alzamiento lógicamente por eso estamos diciendo que no es verdad que se hayan quedado sin trabajo producto a la oposición los que se han quedado sin trabajo de más de tres años antigüedad es porque no han perdido todos los paquetes que va a ser en vez de volver a ofertar como casa cada año el curso en torno a a otras cuatrocientas vacantes en cualquier caso lo que sí es que hay hoy cinco mil profesores más que los que había en el año dos mil hay cinco mil profesores más en cambio sólo han entrado en esta oposición seiscientos veintiséis que venían de la calle pues es evidente que las cifras no admiten discusión

Voz 0808 03:28 más críticas a la política educativa del Conseil la portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular Beatriz Gascó ha advertido de que si el president Ximo Puig sigan gobernando el castellano según ella se acabará convirtiendo en una asignatura optativa Gascó asegura que el conseller de Educación Wiese en marcha está obligando a muchos centros que antes ofrecían doble línea valenciano castellano a disminuir en un cincuenta por ciento la enseñanza en castellano para reducirlo a la mínima exprés

Voz 4 03:53 León sí Ximo Puig sigue gobernando el castellano se acabará convirtiendo en una optativa y es que es inadmisible que se imponga la voluntad de un conseller catalanista a lo que han decidido los directores y las familias así que como no actuemos como no reaccionemos Esteva va a ser el principio del fin del castellano

Voz 5 04:13 de la actualidad política mañana

Voz 0808 04:14 previsto que el president de la Generalitat Ximo Puig reciba al secretario general de Podemos Antonio Cain están la semana pasada recordemos defendió la necesidad de convocar lo antes posible la comisión de seguimiento de los partidos que conforman el Pacto del Botánico debido dice al clima de desconfianza y confrontación que existe dentro del Consell para demostrar que están dice a prueba de bombas y otra previsión también para mañana el ministro de Ciencia Innovación y Universidades Pedro Duque y el presidente de la Generalitat entre otras autoridades van a inaugurar la nueva sede en Valencia de la Delegación y la Casa de la Ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la Comunitat Se busca situar este local como un centro de referencia de divulgación científica en la Comunitat Valenciana para servir de vínculo entre los científicos de los once centros que hay del CSIC en la Comunitat el próximo martes también se van a celebrar las jornadas parlamentarias socialistas

Voz 1 05:06 los diputados socialistas de Les Corts del Congreso y del Parlamento Europeo se reunirán en Castellón para coordinar y organizar las acciones del curso político que empieza Manolo Mata vicesecretario del PSPV PSOE asegura que es el momento de afrontar el final de una legislatura que ha tenido buenos resultados

Voz 6 05:22 es el momento de afrontar la recta final de una legislatura que ha sido pródiga en resultados positivos pero lo que hemos empezado bien tiene que acabar bien nos quedan meses determinantes hasta las elecciones autonómicas y municipales así como europeas y tenemos que poner a punto la máquina después del verano que reparado por ir a las vacaciones eh el intercambio de opiniones de experiencias de ideas pues va a ser el eh el núcleo de la reunión parlamentaria

Voz 0808 05:52 la mayor inversión en infraestructuras ferroviarias en la Comunitat Valenciana en esta legislatura hablamos de las obras del túnel de la Serra Gross a cuya primera fase arranca mañana en Alicante después de dejarla en suspenso en febrero de dos mil diez la consellera popular Isabel Bonig que entonces alegó problemas de presupuesto para terminar de acometerlas informa desde Alicante Sonia Martín sus

Voz 1473 06:13 es hora en la actual Consellería María José Salvador decidió ya el pasado mes de septiembre retomar estas labores que permitirán la conexión del TRAM con la vía general para enlazar la vía dos y la vía uno lo hace invirtiendo los nueve millones pendientes de los casi treinta en los que está presupuestada esta obra allí a pesar dice de la importante deuda heredada considera Salvador que más que falta de dinero lo que había por parte del Ejecutivo autonómico anterior era falta de voluntad

Voz 7 06:37 a que la situación económica nuestra era para incida a la del Partido Popular aunque también quiero recordar que nosotros hemos entrado a pagar parte de la deuda que tiene muchos ámbitos y muchas consellerías heredamos del anterior del anterior gobierno y que hemos sido capaces de priorizar esta actuación de poner en la agenda del Gobierno del presiden Puig Alicante

Voz 1473 06:57 desde mañana lunes la parada de la Isleta del Tram Alacant permanecerá por tanto cerrada temporalmente en los dos sentidos para realizar esa obra en dos fases insiste Salvador en que la mayor inversión en infraestructuras ferroviarias está realizado en Alicante con esta del túnel de la Serra Brossa también con la línea nueve del Tram

Voz 0808 07:13 el cinco de septiembre el miércoles que viene el Ministerio de Sanidad convocó una reunión con las comunidades autónomas para concretar ya el plan o dispositivo puesto en marcha por el Gobierno central para atender en todo el país a los menores migrantes que llegan solos cada vez llegan más a la Comunitat en situación de desamparo el pasado seis de agosto se celebró de hecho una reunión con el Gobierno central en la que el Consell ya planteó la necesidad de contar con más medios para poder afrontar la atención a estos menores y conseguir su integración en la sociedad hacía dos años que no se convocaba de hecho esa conferencia sectorial de Inmigración yo es que las organizaciones de infancia especializadas en la defensa de los niños que llegan solos en las pateras en las costas españolas no dejan de exigir al Gobierno también a las comunidades autónomas que pongan en marcha de una vez una política coordinada que respeten los derechos de estos menores y les ofrezca una acogida digna en declaraciones al la Cadena SER la consellera Monica Oltra precisa que desde enero a mayo de dos mil dieciocho en comparación con el año anterior se han multiplicado por once el número de menores que llega a la Comunitat Oltra confía en que en esta reunión de tipo técnico que está convocada por el Ministerio de Sanidad se pueda dar algún tipo de información y anunciar más medios a las comunidades autónomas para atender hasta los menores

Voz 7 08:26 lo que ya planteó al gozar de España va a ver el seis de agosto va a ser que necesiten mi tan eso es comunidad autónoma que es hombre es competencia espera tener en la infancia y la adolescencia persona tendrá adecuadamente a persona es menor de edad que venden a darles otra Protecció del poder public espera que pudiera integrarse en la nostra Societat pues como un cheque una chica mes no tenga oportunidad tenga oportunidad de formas sido de Imserso de inclusión social Imserso el amoral cuán ya son un hito tan

Voz 0959 09:00 si las noticias de la Comunitat Valenciana en la SER

Voz 0808 09:05 costal tal el Colegio de secretarios interventores y tesoreros de la administración local ha creado una guía para facilitar el cumplimiento de la nueva ley de contratación pública que incorpora criterios sociales

Voz 1 09:16 la nueva ley de contratación pública que entró en vigor en marzo pasado busca la promoción del progreso social estableciendo unas nuevas reglas del juego reduce las barreras administrativas y fomenta la competencia se favorece la entrada de pymes hice valora aspectos cualitativos medioambientales sociales e innovadores vinculados al objeto del contrato eso ha provocado según Vanessa Feli presenta de cosita dificultades a la hora de fe de adjudicar los contratos por eso han elaborado una guía que facilite el cumplimiento de las nuevas reglas

Voz 0808 09:43 juego de contratos eh

Voz 8 09:45 qué implica un cambio de paradigma un cambio de mentalidad depende lo establece así como en sus objetivos tanto en el preámbulo como he a lo largo de su articulado la finalidad de que la contratación pública se utilice como un instrumento para el fomento de políticas públicas sociales medioambientales para el fomento de la de la participación de las pymes la innovación y el desarrollo

Voz 0808 10:12 seis toros trece caballos quinientos metros y un minuto por delante la entrada de toros y caballos de Segorbe se celebra mañana lunes es fiesta de interés turístico internacional con una multitud de gente en la calle Colón Se espera una asistencia de hasta veinte mil personas informa desde Radio Castellón María Molina

Voz 0127 10:28 la entrada de toros y caballos cuenta con la participación de seis toros bravos y trece jinetes la entrada que empieza a las dos en punto discurre a velocidad de estampida atravesando la calle principal de la ciudad en aproximadamente un minuto guiando los caballos a los toros hasta la plaza de la Cueva Santa un tramo de quinientos metros en el que los jinetes provistos de una fina Barack a lomos de sus caballos hacen una forma de herradura para cerrar conociera a todo el ganado por medio de la calle Colón la primera referencia escrita sobre la entrada de toros y caballos data de mil trescientos ochenta y seis en la actualidad el programa de fiestas incluye treinta y cuatro actos taurinos que se prolongarán hasta el próximo nueve de septiembre

Voz 0808 11:09 hablando de toros dos personas han resultado heridas una de ella con una cornada en el costado en los este tejos Taurinos que celebrada localidad de Vila real con motivo de las fiestas de la Mare de Déu de grasa en cuanto al tráfico un motorista de cuarenta y cinco años ha muerto también en un accidente de tráfico ocurrido también en Vila real un suceso que ha ocurrido en la avenida de Italia a la altura del número cincuenta cuando por causas que se desconocen el motorista se ha salido de la vida ya colisionado contra la parte posterior de un semi remolque de un camión que estaba estacionado en cuanto al tiempo la semana arrancar mañana en la Comunitat con chubascos con tormentas en el interior por la tarde sin descartar que sean localmente fuertes en el interior de la mitad norte las temperaturas con pocos cambios seguimos Hora catorce Comunitat

Voz 5 11:49 son

Voz 0959 12:01 Radio Valencia Cadena SER servicios informativos

Voz 0808 12:07 en Valencia hay zonas de la capital en las que transitar por la acera y no pisar las heces de los perros es una auténtica proeza cuestión de educación cuestión de sentido común algo tan obvio como recoger las cacas de nuestras mascotas para muchos es ciencia ficción y desde la Asociación de comerciantes del centro histórico Yaser reclama al Ayuntamiento que tomen más medidas que se hagan campañas de concienciación señales en las calles lo que quieran más sanciones también para los culpables

Voz 0959 12:33 Emma Pardo

Voz 0808 12:35 Julia Martínez que es la gerente de la Asociación de Comerciantes del centro histórico de Valencia reclama al Ayuntamiento que se coloquen señales que indiquen que los dueños de los perros deben recoger sus heces tirarlas a la basura señales en las farolas en los parques de toda la ciudad Eli García

Voz 1 12:49 Martínez cuenta que esta iniciativa lleva años vigente en muchos países europeos pero en cambio en Valencia sólo se pusieron hace dos años folletos en bares mercados y calles donde reivindicaban la recogida de las de las heces para mantener la ciudad limpia pero la gerente asegura que desde ese momento no se ha vuelto a hacer nada desde el Ayuntamiento dice que esto no cuesta tanto dinero

Voz 10 13:08 destaca un poquito más guiños pop placas que es un poco lo que estamos diciendo es que llevamos reclamando no muchos años no es una cosa caerá en los una cosa que te has equivocado muy expediente de la plaza de la Reina es una cosa que con cuatro chabolas está

Voz 1 13:24 Martínez sostiene que si estos carteles no tiene una perdura en el tiempo los problemas van a continuar presentes y todos vamos a pagarlos por ello la gerente de la Asociación de Comerciantes del centro histórico de Valencia alude que lo que hace falta es educación tanto para la ciudadanía como para las instituciones además cree que este problema con sanciones a los responsables se hubiera acabado hace mucho tiempo

Voz 0808 13:44 por su parte en redes sociales la concejal de Residuos Sólidos Pilar Soriano ha contestado a los comerciantes del centro histórico que esta es una iniciativa muy interesante en la línea de la que se puso en marcha en Valencia hace ya dos años para fomentar la concienciación y que los dueños de los perros se ocupen de retirar de la vía pública esos excrementos de sus mascotas

Voz 1 14:02 por ejemplo ITA tras comprobar los buenos resultados de la experiencia piloto que se probó el verano pasado en el barrio de Patraix se han instalado en prácticamente todos los barrios de la ciudad las nuevas papeleras con bolsas gratuitas para recoger las cacas de una manera higiénica además este mismo verano se ha reeditado la campaña no Simi bolsa únete a la revolución de la limpieza tiene instalado este mes de agosto decenas de carteles en distintos soportes publicitarios para concienciar a los vecinos y a los turistas

Voz 0808 14:26 las protestas por parte de los vecinos del Cabañal no cesan la noche del viernes fue intensa se produjo según la asociación de vecinos y vecinas del Cabanyal Canyamelar un incendio más en lo que son los bloques de los portuarios afortunadamente sin víctimas

Voz 1 14:39 asimismo desde la asociación continúan denunciando el abandono de las propiedades de titularidad pública del Cabañal y solicitan a la Administración un plan que ponga sobre la mesa cuáles son las previsiones de aquí hasta el final de la legislatura en materia de las propiedades públicas y la plataforma Salvem el Cabañal también ha pronunciado su portavoz Faustino Villora afirma que van a seguir denunciando al ayuntamiento que no se hayan ejecutado las expectativas de inversión renovación y rehabilitación

Voz 11 15:04 el primero de Maazel es de continuar denunciaban Tote les cuestión que no se están cumpliendo América bañado Bahrein crearon unas expectativas de inversión de renovación de rehabilitación del barrio del Cabañal que hayan velar que no están cumplimos más cosas

Voz 0808 15:25 la edil de Valencia en común María Oliver asegura en declaraciones a la Cadena SER que su formación votará en contra del PAI del Grao tal y como lo ha diseñado el arquitecto José María Tomás esto si no se contempla el soterramiento de las vías osea amplía el porcentaje de viviendas de protección oficial

Voz 1 15:41 y es que según Oliver sino Se acaban soterrado las vías del tren y se conserva el carril de la Fórmula uno que se construyó encima del río en vez de un nuevo barrio el Grao se convertirá en algo así como una isla exclusiva problemática además considera que se están dando demasiados beneficios al futuro agente urbanizador también con las prisas para poner en marcha el proyecto algo que interesa a los propietarios que verán cómo se revalorizan sus solares jugándose debería velar por el interés público para la ciudad

Voz 2 16:07 sí pero al final hay ahí un una cosa que nosotros no de entender porque si las soterramiento no es una carga el circuito de Fórmula uno se queda en parte entonces de las cargas que tenía el Partido Popular desaparecen en parte y sin embargo se conserva la la de lujo para para el algunas cargas que bajo nuestro punto de vista han bajado muchísimo es si queremos hablar con ellos porque nos parece un poco e incongruente

Voz 0808 16:32 el Ayuntamiento de Valencia va a destinar a través de Valencia activa cuatrocientos mil euros en ayudas económicas para los trabajadores una va a ser para apoyar y fomentar la actividad cultural y creativa de autónomos en las industrias creativas y culturales hispana conceder seis mil euros

Voz 1 16:46 la segunda llamada Valencia activa impulso Económico dos mil dieciocho tiene como objetivo fomentar impulsar y apoyar la consolidación empresarial con ayudas económicas podrán beneficiarse de ello tanto personas físicas y jurídicas como comunidades de bienes y sociedades civiles que lleven a cabo estas actividades profesionales que motiven la concesión de ayudas se concederán en total cinco mil euros la concejala de Desarrollo Económico Sostenible Sandra Gómez considera imprescindible apoyar la industria cultural y creativa de la ciudad ya que dice esto es uno de los principales sectores afectados por la crisis

Voz 12 17:17 tenemos apoyar industria cultural y creativa de la ciudad ir lo queremos apoyar como sector económico ya que aportó malos especial amanecía porque nos da imagen da identidad y sobre todo nos da prestigio

Voz 0808 17:36 comienza la cuenta atrás para la llegada ya de él traba bajo para la mayoría de los valencianos un retorno que para algunos para muchos se convierte en una situación difícil una situación estresante que puede desembocar en ese denominado síndrome o depresión posvacacional según un estudio del grupo Adecco con el objetivo de poner cifras a este fenómeno se ha realizado una encuesta recientemente acerca de mil trabajadores en España de la que se extrae que el XXXVII por ciento de ellos está sufriendo o va a sufrir el síndrome posvacacional al reincorporarse al trabajo tras ese periodo vacacional esto son cuatro puntos porcentuales más que el año anterior cuando se situaba en el treinta y tres por ciento para conocer cómo afrontar mejor esta vuelta a la rutina conversamos con José Gil Martínez que psicólogo profesor de Psicología en la Universidad de Valencia buenas tardes hola buenas tardes qué tal un síndrome característico de países como el nuestro no en el que es habitual que disfrutemos de largos periodos de vacaciones

Voz 13 18:35 después de un largo periodo de vacación mes que mucha gente tiene la suerte de tener el volver a iniciar la actividad la personal organismo Le cuesta eh yo lo llamaría síndrome porque no es una enfermedad realmente son unos síntomas que aparecen los días hubo el día previo al inicio del trabajo que generalmente desaparecen el mismo día el día en el que culo comienza a trabajar tanto bueno pues son los síntomas molestos e la noche previa no se puede dormir muy bien hay alguna persona que tiene algún desempeño gastrointestinal y ansiedad un poco de bien que estés la todo lo que sacaba etc etc pero que desaparece eh lo mismo en el que se empieza a trabajar porque si no eres aparece quiere decir que hay problemas eso es trabajo o hay problemas serios quiero decir que entonces ya no sería el síndrome posvacacional que quería tiene una serie de problemas laborales

Voz 0808 19:48 qué es lo que le iba a preguntar que el entorno laboral juega también un papel fundamental no

Voz 14 19:52 claro es que esto

Voz 13 19:54 que depende de dónde uno vaya a volver a trabajar en las relaciones interpersonales con los compañeros con los jefes pueblo subordinados del clima social que existe en la empresa y entonces claro todo eso juega un papel importante

Voz 0808 20:10 bueno pues esa apatía cansancio esa falta de energía e incluso dificultad para concentrarse no sólo

Voz 13 20:16 es muy grave efectivamente el primer día hemos dormido mal eh una persona está anticipando acontecimientos que puedan pasar eso Le les dificulta la concentración bueno pues cero no deja de ser entre comillas lo normal que cualquier persona adultos o niños vamos a tener eh cuando los Rey los activados de nuevo

Voz 0808 20:44 y qué se puede hacer para evitar estos síntomas

Voz 13 20:47 a ver eh yo sí yo lo primero que haría sería una retablo mayor importancia es decir considerar normal lo que es normal pero yo me sobretodo te diría que que que la persona tiene que que que saber que estas cosas son cosas de la vida las cosas así acaban que al empezar otra actividad o la antigua griega pues los los genera cierto malestar

Voz 0808 21:11 José Gil Martínez psicólogo muchísimas gracias por atendernos gracias a vosotros

Voz 15 21:22 lo que más valoran por la mañana puede que sea un buen café pero sobre todo valoras que te cuenten qué te contemos la actualidad con cercanía hoy

Voz 0959 21:33 Unitat valenciana de lunes a viernes cada veinte minutos con Juanma Graner despertamos cada día desde las seis de la mañana con las noticias de Valencia

Voz 0808 21:46 tras un restaurante de Gandía Fusta Afgani crea el primo el modelo de cocina circular para hacer realidad este proyecto sus responsables han iniciado una campaña de micro mecenazgo que va a estar activa durante treinta y nueve días el objetivo es aprovechar los residuos orgánicos que se acumulan en los restaurantes y la idea es de dos emprendedores Ana Pep Solà que han iniciado esa campaña bajo el nombre del campo a la mesa de la mesa al campo un nuevo modelo de cocina circular que se fundamenta en dos aspectos primero que los alimentos especialmente la fruta la verdura y las hortalizas procedan de huertos locales el segundo la necesidad de reorganizar la cocina para habilitar un espacio en el que se pueda cerrar ese círculo es decir se separa la fracción orgánica de los residuos generados empieza todo el proceso de compostaje una vez terminados se traslada todo al campo en forma de fertilizante para los alimentos que se consumen en ese restaurante lo explica persona

Voz 2 22:37 porque en principio de habrá que va el restaurante que es que titula I deja el el el residuo orgánico a punto para con pasta con pues lo haríamos en los huertos de los de los conductores que no suministra entonces ellos cuando nuestra en la verdura se llevan en el el residuo orgánico y lo y compuesta en allí en el en los campos el principio de la cantidad de cuatro mil ochocientos euros que es la que hemos puesto en la campaña de crowdfunding en en la Guatemala con todo

Voz 7 23:04 y antes del deporte y les recordamos que Metro

Voz 0808 23:06 Valencia restablece mañana ya los horarios habituales de metro y tranvía una vez concluido el periodo estival una medida que va a afectar tanto a las seis líneas de metro como a las de tranvía existentes en la red de ferrocarriles en toda la provincia de Valencia la recuperación de las frecuencias ordinarias conlleva por supuesto el aumento de unidades en circulación

Voz 0959 23:27 hora catorce los deporte

Voz 0808 23:30 José Manuel Alemán buenas tardes

Voz 1074 23:32 hola qué tal buenas tardes el derbi entre el Levante y el Valencia finalizó con empate a dos haciendo justicia a los méritos contraídos por ambos equipos el Levante se adelantó en el minuto trece por mediación de Roger de forma inmediata empataba el Valencia a través de un cabezazo de Denis Cheryshev y antes de llegar al descanso de nuevo Roger Martí puso por delante a la escuadra granota en la reanudación Un alta inocente de Toño sobre Carlos Soler permitió que Dani Parejo volviera a empatar un marcador que ya no se movería a pesar de jugar el Levante con un hombre menos por la expulsión de Coke Andújar a falta de un cuarto de hora el Valencia sigue sin ganar después de haber disputado las tres primeras jornadas suma dos puntos de nueve posibles mientras que el Levante ya ha conseguido una victoria en el Villamarín ante el Betis y hoy ha rascado un empate ante el Valencia todo ello antes del parón por los compromisos de las diferentes selecciones