Aqui tienes el post partido del partido Levante UD - Valencia CF

Voz 1704 00:00 creo que tres o cuatro minutos van a caer seguro muy pendientes de esa tablilla Marcelino también Paco López que se sale de Suárez técnica para pedirle un último esfuerzo a sus delanteros pues estamos a punto de llegar ya al noventa o quédame segundos para que sepamos cuándo es el tiempo de añadido lo que le queda a este derbi que estamos viviendo de forma apasionada porque está siendo muy atractivo respirador pero pero no deben ser cinco mínimos ante los cambios y la pausa hace gracia en la primera parte ya fueron tres pues en este cinco minimiza ustedes están los cinco extra para el parto ha ido con el lamento en Orriols Se nota que elevar el empate al Levante que el Valencia quiere más pero son justos los cinco minutos por los cambios y por la pausa un ataque aportando el Valencia pichichi envió filtrado ahí la baja con el pecho Chema Conesa máscara inconfundible el central del Levante la izquierda juega largo otoño también ha que puso el cuerpo y levante la contra ojo española marque Gabriel Paulista también han calando Daniel Wass también ha por fuera el centro directamente al pie de Diaby el rechace va a ser para el Levante va a ser para Ennis Barbie en la frontal del área Bardem calando Abás repite bar Deacon da Mena llega el ayudo a Ferran Torres dos por uno de Puccini de Ferrán contamina quería marcharse se cae también hay Granada está Fernández Ibar Valencia al contragolpe la tierra Daniel Wass muy largo muy largo de toparse Daniel Wass marca las líneas a a me lo falte ninguna de las tres que se han reclamado ya ha habido falta sobre Gabriel partido le está pidiendo esperada que no vuelvan a objetar ninguna de sus jugadas y menos con aspavientos parece que va a quedar con advertencia como ocurrió antes por mal

Voz 1 02:02 a la jugada que añade luego al Levante le viene bien un hombre

Voz 1704 02:07 vino la maravilla más calienta a la gente mojito sea quedara ya en Valencia va a tener que remar con todo vale Fran Dani Parejo círculo central capitán del Valencia levanta la cabeza buscando un amigo lo encuentra en la derecha en cristianos y Chiri trabaja Vardy Bikini en el pase dentro para Carlos Soler no le dobló ahí bien el envío cerrar por falta la falta de Ferran Torres amarilla para cerrar la venta segundito más ahí

Voz 1269 02:34 vienen de maravilla amarilla indiscutible también es indiscutible que le viene de maravilla esta acción al

Voz 1704 02:41 al Levante la falta fea muy fea de Ferran Torres abajo sobre Toño la tarjeta amarilla estaba Fernández Vaquero estará bien el Guaje ahí en el paro el pájaro el Levante dice Antonio Lázaro ante Cervantes más relevantes Arévalo que no hay prisa Morán Harvey algo es el pájaro casi veinte años

Voz 1269 02:59 Manquillo falta innecesaria ya es amarillo naranja

Voz 1704 03:04 seis eso María oscura así cualquier otra circunstancia hubiera sido mayor castings va a poner el balón largo Oller cumplir los dos primeros dos y medio de los cinco de ese tiempo de descuento en el derbi el carrusel de la Cadena Ser la tiene Parejo Parejo en el pase que no ha salido hacia Santi Mina coño control largo va a recuperar Ferran Torres que dé marcha erróneo el envío para Dani Parejo hoy grabaron para el Levante que está con diez resistiendo el pase de Roger muy cortado para Amena casi arrollar al sí hay que vigilar el bando tiene pichichi alivió al Valencia con poquitas fuerzas alemán para un contragolpe no le veo físicamente bien al equipo de Marcelino lo cambios poco conocido sí ya dejó uno más jugado id tres jugadores de refresco tres de los cuatro the digo se viene pichichi por la derecha falto de ideas no se mueve nadie delante no había pase estático ataca mejor todo el partido el Levante que el Valedor así que toca atrás para Parejo para Villa Gabi para Gayá pueden centro Gayá de pegó en la espalda Jason corre Morales para evitar el coro Merino lo consigue córner a favor del Valencia estático no saben o no pueden las dos cosas pero ahora tienen un balón parado puede ser el último que veamos en el partido con posibilidad de variar el marcador que sigue siendo de empate a dos amarilla para Morales a María para mí no hay poco para que termine el partido como aprieta el sol al córner Dani Parejo queda un minuto para acabar el partido corre el aforo de Valencia ataque van de Izquierda va a ponerla Dani Parejo iba a ser directamente a la olla al corazón del área no va a la corta nadie apunta a los amarillos Estrada Fernández pide calma en el área estaban empujando Si hay a ser la última Santi Mine Robert Pierre tengo que Ibar corre para el Valencia a votarlo Dani Parejo la pone Parejo min

Voz 1704 04:45 la completamente somos remató fuera Santi Mina quien libre de marca de Gallego se inicio de puertas para el Levante ya Kabir todo detrás tabaco

Voz 0684 05:01 Adrián echa el último lienzo lo pedía desde el banquillo Paco López últimos forzó la grada porque el Levante

Voz 1704 05:06 está sufriendo mucho y no ve el momento de que llegue el noventa y cinco pues está a punto de cumplirse ese noventa y cinco veinte segundos quedan poco más va a dar tiempo a haber saque de puerta para el portero del Levante Oller pierna izquierda todas ahí donde está Rafael a Mena que ni se enteró de que venía la pelota aunque el rechace le cae a Roger dice que no hay mano de Pichincha colegiado el envío hacia la zona de Daniel va duerme Daniel Wass la gana Roger acaba la espalda con Rafael también Amena están fundidos los jugadores mira el clon Estrada Fernández ya hasta aquí final en Orriols acabo el derbi de la ciudad con reparto de puntos le vale que dos Valencia dos bueno ha terminado el partido y vamos a ver cómo es la retirada deportiva de los jugadores en el terreno de juego Ximo exhaustos los jugadores del Levante también bastante cansados aunque no lo veo tan exhaustos como a los rivales hoy los jugadores del Valencia que comandados por Gabriel parejos juntos a la zona visitante a la zona donde han aguantado estoicamente

Voz 1 06:10 más de mil Valence vistas en la grada Este

Voz 1704 06:13 calor como también el resto de los veinticuatro mil que nos hemos citado aquí la gran mayoría despidiendo ahora los jugadores del Levante que se felicitan

Voz 1269 06:24 lo que celebra como un triunfo a los jugadores de correo hombre el punto al final ha sido bueno para el Levante teniendo en cuenta las circunstancias en las que se ha desarrollado el tramo final del partido con uno menos lógicamente el punto es ha tomado de buen grado por parte de afición los jugadores y también en la grada por parte de la de la afición y aplaude también a la afición del Valencia los pocos vecinos del Valencia que hay hoy aquí a sus jugadores que se han ido agradecerles también el apoyo

Voz 0684 06:55 ahora para los colegiados del partido no debo Jorné comunicadores hemos comentando acabó con diez su equipo el aficionado granota pero nos felicitamos nos alegramos de la buena convivencia entre aficionados del Levante y del Valencia y sobre todo de que no haya pasado mayores el asunto del calor la Liga no cambió la hora se jugó a las dos de mucha humedad pero las borrar los abanicos el agua hizo más llevadero un encuentro que eso sí ha despertado mucha emoción y que seguro que no lo elevó olvidar en mucho tiempo a uno de los dos equipos está más bonito Paco

Voz 1704 07:25 veces viviendo no sólo a sus jugadores y no antes sean los del Valencia con todos los jugadores del Valencia han pasado por donde estaba el técnico del Levante que muy deportivamente ha felicitado a los suyos Marcelino ya había ganado antes el vestuario

Voz 1269 07:40 esperando a sus jugadores el último llegará será aparezco y también veo a Roger que va a hablar con las vamos a escuchar vamos a escuchar los protagonistas que bueno se Roger bigoleador Parejo primero Arroyo del jugador del Levante

Voz 3 07:53 eh

Voz 1509 07:55 que ya está llegando a la zona ya vamos después del traspiés en casa ante el Celta a qué sabe este punto partido intenso habéis acabado con nombre menos

Voz 4 08:05 bueno creo que sabe bien no es un punto importante contra un rival muy complicado pero que nos viene bien para para a no confianza hay que bueno

Voz 1509 08:13 horas no seguir trabajando qué lectura hacéis del partido porque habéis salido a por todas os habéis adelantado hasta en dos ocasiones Travis sufrido en la recta final

Voz 4 08:21 bueno creo que el equipo no tira el partido hasta final creo que hemos ido a muerte e hemos No somos adelantados luego Nos han empatado hoy hemos vuelto a darle la vuelta y me quedo con el trabajo de todo el equipo que ese es el camino

Voz 1509 08:32 a título personal cómo te sientes porque lleva seis goles este Levante tres tuyos hoy con un doblete

Voz 4 08:37 bueno muy contento eh la verdad que que me siento muy bien con mucha confianza Hay sobre todo contento por cuello al equipo como goles no

Voz 1509 08:44 cuáles son las sensaciones antes de este parón cuatro puntos de nueve posibles

Voz 4 08:49 bueno yo creo que hay que sacar el balance positivo tres coma que las cosas esto apenas acaba de empezar y como ha dicho hace con las cosas positivas un punto que contra el Valencia se puede como ha puesto el partido es importante

Voz 1269 08:59 suerte gracias si no hay descanso porque después de Roger vamos a escuchar también las valoraciones del capitán del Valencia Dani Parejo

Voz 1509 09:10 un empate igual que la temporada pasada pero no sé si las sensaciones son diferentes por cómo ha terminado el encuentro

Voz 1293 09:16 Nos sé un empate creo que la primera parte que no fuimos contundentes en las áreas sobre todo la nuestra que creo que concebimos dos goles muy evitables regalamos practicamente dos goles bueno conseguimos empatar y creo que la segunda arte merecimos mucho más pero bueno final

Voz 1509 09:40 imagino que a lamentar sobre todo esos dos palos de Gameiro

Voz 1293 09:44 sí creo que ya te digo en la segunda parte hemos tenido más que ocasiones suficientes para llevan los tres puntos no ha sido así y bueno ahora entrenar a trabajar y a preparar el siguiente partido contra el Betis B

Voz 5 09:57 el viernes en este mismo escenario Marcelino que en caso de no haber ganado en las tres primeras jornadas no sería una situación ni cómoda ni prevista cómo lo ves tú

Voz 1293 10:07 bueno al final que creo que tenemos potencial para para tener más puntos de los que tenemos bueno la Liga así creo que es muy difícil que se está demostrando resultados que se están dando ayer perdió al Atlético de Madrid eh me cuesta ganar mucho es bueno aprender trabajar

Voz 1509 10:29 intentar sacar los tres puntos en nuestra suerte gracias bueno pues todas las palabras

Voz 3 10:33 de Roger bigoleador los dos goles del Levante han llevado el sello de delantero granota y las palabras también del capitán del Valencia que ha comentado básicamente lo que nosotros decíamos en la primera parte las facilidades que ha dado en defensa el Valencia en los dos goles que ha encajado en esa primera mitad errores que el año pasado no cometía casi nunca en equipo de Marcelino Ike tanto el otro día en el partido contra el Español como hoy contra el Levante le hemos visto Nos hemos llevado esa sorpresa negativa desde el punto de vista valencianista el lo has visto tú también así no Javier esas cosas que no fallaban el ballet en el Valencia de la pasada temporada a él era el año anterior con varios entrenadores acabando con con boro pero pasando por Prandelli por Paco Ayestarán al principio el Valencia había encajado si no me equivoco sesenta y cinco goles es el principal objetivo que se puso Marcelinho cuando se hizo cargo del equipo reducir de forma drástica esos sesenta y cinco goles y lo consiguió porque el Palencia de la temporada anterior a la pasada pasó de sesenta y cinco a treinta yo

Voz 0341 11:39 eso tendrá dicho son exactamente un golpe

Voz 3 11:41 el partido pero en la primera rueda de prensa Marcelino decía que aún quería bajar esa cifra de goles todavía un poco más dejarla entorno a los treinta y eso no le está saliendo de momento porque de un gol por partido hemos pasado a que en tres jornadas que llevamos disputadas el Valencia ha encajado cinco goles así que es casi a dos goles por partido casi el doble de lo que encajó la temporada pasada lo ha dicho parejo en las declaraciones que a mí me mola que son las que dicen los jugadores nada más acabar el partido luego ahora pasan por la lucha por el filtro que he intentado ya existir ese filtro porque he visto a uno de los de el departamento de prensa antes de que hablara Parejo intentando decirle lo que le de lo que tenía que decir pero Parejo ha dicho lo que hemos visto todos que en la primera parte el Valencia ha dado facilidades que no no debe consentir que deben corregir para que en la temporada sea tan buena como la del año pasado porque esa es la gran diferencia que ahora mismo vemos entre el Valencia de este año de este inicio de temporada con respecto al del año anterior

Voz 0905 12:34 se está claro que cuando Marcelino dice que tiene que intentar recibir menos goles pues pues sabe claramente que el equipo que recibe menos goles pues lógicamente al final va a estar más arriba pero bueno una cosa es decirlo y otra vez es que que lo pueda conseguir y hasta el momento no lo está consiguiendo y no lo está consiguiendo pues porque sí porque los jugadores se o el sistema defensivo no está no está funcionando no yo creo que hemos visto una debilidad defensiva muy grande en la defensa tampoco ha ayudado el portero en en en algunas ocasiones de centro del campo tampoco se ha se ha mostrado muy contundente no yo creo que incluso desde la delantera creo que que tenía tenía Marcelino problemas con sus delanteros porque quizá no estaban realizando bien el trabajo defensivo y eso le le ha pasado la factura le ha pasado factura en la en la primera parte en la segunda parte el Valencia ha estado mejor en los contraataques ha sido el que ha estado más cerca más cerca del gol hay bueno después con los cambios ha buscado una mayor profundidad defensiva la expulsión de Deco que ha sido también determina ante pero ante diez tampoco ha sido muy claro en crear ocasiones de gol hay solamente quizás en saques de esquinas cuando he tenido alguna posibilidad no al final el resultado le vale vale mucho más al Levante que sí que es verdad que ha hecho una gran primera parte que sea vaciado pues en la segunda parte le ha faltado un poquito pero le vale más al Levante que al Valencia o el Valencia está claro tiene dos puntos sobre nueve y va a tener que mejorar pero mejorar sobre todo en el aspecto defensivo bueno yo creo que que ha estado muy flojo no ha no han estado bien echar las ayudas defensiva no han estado bien posicionados en algunos de los goles esos trabajo para para la temporada porque viene una temporada dura hay una temporada en Cham

Voz 0341 14:22 los que va a exigir mucho entiendo lo que estás diciendo que constó

Voz 3 14:24 tras que el el empate al final aunque ha habido ocasiones quizás más claras para el Valencia que he tenido las dos de Rodrigo en boca de gol que ha fallado dos palos de de Gameiro lo consideras como justo visto lo visto a lo largo

Voz 1251 14:36 los noventa minutos la primera parte ha sido para el Levante

Voz 0905 14:39 ahí en esa primera parte quizá tenía que haber seguido el Levante con con el marcador a favor la segunda parte creo que el Valencia ha tenido muchas más ocasiones y muchas más posibilidades de gol y ahí sí que tenía que haber ganado el Valencia entonces bueno pues una parte para cada equipo pues eh

Voz 1074 14:55 el empate se puede considerar justo aunque sí

Voz 0905 14:57 te quedas con con lo último con lo que en la segunda parte pues el Valencia estaba más cerca de la victoria en los últimos minutos

Voz 3 15:03 eh la última que te hago hoy desde el lado puramente del del Valencia que es el equipo del que comentas habitualmente todos los partidos en en el en el carrusel dos puntos de nueve es como para te ocuparse más allá de esos errores que hemos comentado defensivos que el año pasado no se cometían y que este año el Valencia está está cometiendo pero la situación clasificatoria el que hayan pasado tres jornadas el Valencia no haya ganado todavía ningún partido y que esté con dos de nueve en la parte baja de la clasificación la Champions que la tenemos ya hay casi en el horizonte

Voz 0905 15:37 es como para preocuparse si no yo creo que te puede llegar a a preocupar porque puede venir cierta cierta desconfianza llevas llevas pocos puntos yo creo que la imagen del día del Atlético de Madrid quizá no sea visto refleja el reflejada en los otros dos partidos en el del español y en el en el este partido contra el Levante y pueden empezar a preocupar porque porque efectivamente al final te vas quedando atrás en los puntos y que es verdad que el Atlético de Madrid tiene cuatro puntos en estas aún partido solo pero más que nada es la la sensación que que ha dado el equipo las tan buena que dio al Athletic el día del Atlético de Madrid y estas dos últimas jornadas dejan ciertas dudas

Voz 6 16:17 pues un placer como siempre contar con todos comentarios tremendamente agradecido y hasta la próxima Javier muchas gracias muchas gracias un saludo a todos

Voz 3 16:25 Javier Subirats que hoy desde Radio Alicante nos ha acompañado en los comentarios de este apasionante derbi que hemos vivido aquí en el estadio Ciudad de Valencia que ya se está quedando prácticamente vacío en lo que es el noventa Hay nueve por ciento la grada en la que ya han desaparecido los aficionados granotas queda ese uno por ciento bueno igual de un poco más el porcentaje pero su que Sito muy pequeño donde están los cerca de quinientos aficionados valencianistas que siguen por cuestiones de seguridad pero ha habido creo que salvo que luego nos enteremos de alguna cosa negativa creo que ha habido

Voz 0341 16:55 absoluta deportividad

Voz 3 16:57 antes durante está viéndola

Voz 0341 17:00 después del partido pero por cuestiones de seguridad

Voz 3 17:02 los aficionados del Valencià todavía van a permanecer en su ubicación dentro del estadio algún tiempo hasta que los aledaños desde estadio Ciudad de Valencia que ve en completamente vacíos sí pueden puedan abandonar sin ningún problema en el graderío pero escuchado el análisis de Javier Subirats y también el que ha hecho Dani Parejo nada más a acabar el partido con qué te quedas

Voz 1716 17:26 a mí me deja muy tranquilo lo que sí que veo del del Levante me deja bastante tranquilo para la liga del Levante me deja tranquilo lo que hace Paco López desde el banquillo siempre analizando con las limitaciones que tiene lógicamente el Levante me deja tranquilo lo que veo de Levante en campaña me deja tranquilo lo que veo en en Vardy me deja tranquilo lo que veo de Roger Martí me deja tranquilo pensar que a este Levante le queda todavía dos futbolistas bueno me deja tranquilo lo que ve de deprisa me me deja tranquilo pensar hay dos jugadores que todavía le pueden dar una mejoría mayor al Levante como es el caso de de Vukcevic cuando pierda los los nada correctos seis kilos demás con los que vino me deja muy tranquilo que todavía tiene la pólvora arriba de Mayoral y entonces para la liga del Levante a mí el partido de hoy Si yo me pongo la camiseta del Levante me deja tranquilo como aficionado me deja tranquilo porque el Levante tiene cuatro puntos que son el doble de los que tiene el Valencia en los nueve en los de los nueve que sean conseguidos no me deja no me deja tranquilo me deja pensativo lo que veo de el del Valencia me deja casi todo lo que veo del Valencia pensativo me deja pensativo que los buenos los que tienen que marcar la diferencia

Voz 7 18:46 ya nos de P

Voz 1716 18:48 los que están los que tienen que marcar la diferencia en el en el Valencia no lo están aquí no lo están haciendo Parejo con pero tampoco lo hizo en en Barcelona el mismo Rodrigo esto no me deja tranquilo no me deja tranquilo lo que veo de los nuevos no me deja tranquilo día que a mí no me deja tranquilo vas no me deja tranquilo basó allí no me deja tranquilo que este tipo de de jugadores que han llegado nuevos no me están todavía a mí dando la la sensación de que sean recambios que mejoren lo que hay bueno pichichi no me deja nada tranquilo no son futbolistas que mejoren la versión buena mencía de la temporada pasada desde luego es mucho mejor resultado para el Levante que para el Valencia y para el Valencia sí que es sí que es preocupante el hecho de tener dos puntos de nueve cuando lo normal lo normal sería que el Valencia tuviese seis puntos de nueve de estos primeros nueve que sean

Voz 3 19:42 jugado sobre todo porque ahora viene un parón no a los equipos a los que les va bien pues no quieren que venga el parón para que no se les corte su dinámica positiva pero los equipos que van mal quizás tampoco les venga nada bien el el parón porque habrá muchas ganas dentro de ese vestuario de que se dispute el próximo partido

Voz 0341 20:00 para Ana ganar uno no porque

Voz 3 20:02 a a cualquier equipo una victoria Le puede arreglar los problemas que que tenga esa victoria

Voz 6 20:08 al Valencia se le está resistiendo Pedro

Voz 1716 20:11 yo no tengo desde la temporada pasada un soniquete y es que esta temporada va a ser una temporada difícil al Valencia le queda que ajustar las piezas buenas es verdad que al Valencia si vuelve si vuelve el Valencia de la temporada pasada los futbolistas que han venido día Cavic mejora Kevin Gameiro basó allí le Le leerán lo que eso futbolistas se supone que tienen el Valencia cuando vuelva tiene que ser en Valencia muchísimo mejor pero ésta va a ser una temporada difícil donde quién es del Valencia tiene que querer al Valencia en los momentos difíciles este es su momento difícil querer al Valencia en la victoria es muy fácil querer al Valencia en la no victoria o en la derrota es más complicado y hay que tener metido en el chip cualquier aficionado del Valencia que esta va a ser una temporada difícil porque al Valencia lo conocen porque el Valencia tiene una competición más que jugar con una competición europea que va a tener un desgaste como es el caso de de la Champions por eso yo casi cuando me pongo a pensar casi casi Si es que se tiene que producir una eliminación yo casi preferiría que que el el el Valencia no tenga que jugar muchas eliminatorias de Europa League porque lo que importa de verdad es la ley hay más conforme a empezar Valencia pensando en la Champions de la próxima de la próxima temporada el Valencia tiene un gran margen de crecimiento esto es lo que lo único que a mí me deja que de lo único que me deja tranquilo el margen de crecimiento que debe tener el Valencia me deja tranquilo por parte del Levante que

Voz 0341 21:38 ya es una realidad lo que tiene

Voz 1716 21:40 puede mejorar un poquito más con Vukcevic y Mayoral

Voz 3 21:43 en el punto de vista del del Valencia lo que viene todavía sigue siendo

Voz 0341 21:48 complicado en el calendario ha empezado exigente para el Valencia porque el primer partido lo juega en casa pero contra uno de los grandes del fútbol español el Atlético de Madrid luego ha tenido dos salidas consecutivas con lo cual siempre es en teoría más complicado jugar fuera de casa en casa pero es que ahora tiene dos partidos en casa seguidos en el que se mezclan ya las competiciones el siguientes después del parón el supuesto contra el Betis en Mestalla que el Betis al final es el rival del Valencia la temporada pasada en esas últimas jornadas en las que parecía que el Betis ganaba todos y el Valencia no sumaba el punto que le hacía falta para entrar en Champions es decir un Betis que el año pasado hizo muy buena temporada y que es un equipo peligroso siempre fuera de casa porque tiene un fútbol una propuesta siempre alegre luego la Juve la Juve en casa para estrenarla la Champions con estas dudas que nos ha despertado el Valencia en el inicio de liga sigue bastante exigente claro lo que estás comentando que el año pasado la exigencia de la Champions no estaba pero este año la tenemos ya ahí a la vuelta de la esquina

Voz 3 22:41 la la temporada no va a ser

Voz 0341 22:43 seguro que tan plácida como la pasada porque al final resultó ser plácida el Valencia salvo esos apuros al final que no ganaba el punto que le faltaba yo creo que con diez jornadas para el final teníamos todos claro que conseguía su objetivo que era meterse en Champions este año con la aparición ya eso de esa Champions para que tú has para dar a que tú has luchado durante toda la temporada para conseguirla pero claro tiene esa doble lectura si consigues un objetivo por el que has estado peleando pero ahora te aparece ahí en el calendario con lo que te trastoca la mentalidad de estar el año pasado centrado única y exclusivamente en la Liga hay aunque sea una alegría para todos el poder ver partidazos como los que vamos a poder ver en en en Mestalla sobre todo contra dos equipazo como la Juve y contra el el Manchester United hace que la la temporada sea más compleja

Voz 1716 23:30 hay que el anterior bueno pero te para eso teóricamente han venido futbolistas que en condiciones normales podrían ser titulares en el en el Valencia Ike no no lo son vas Gameiro basó allí son futbolistas que en condiciones normales tienen que darle un buen recambio al a los futbolistas porque en este momento para mí en el Valencia de la temporada pasada no pueden jugar Gameiro ni allí ni Wass como titulares en en este en este momento ahora son jugadores que tienen un nivel importante y que deben de darle ese recambio a los jugadores para poder atender tres competiciones tres competiciones Champions Liga y Copa del Rey y por lo tanto se ha preparado el el el Valencia se ha preparado para ello falta también que veamos a Guedes que es otra otra cosa muy importante a mí lo que me ha sorprendido del Valencia es que se ha borrado el Valencia de la segunda parte en Mestalla de el partido ante el Atlético de Madrid ese Valencia que a mí me dejó muy tranquilo la primera el primer partido recuerdo perfectamente que era mi frase sea borrado en Barcelona se borró sesenta minutos

Voz 0341 24:38 Marcelino y hoy pues

Voz 1716 24:41 levante no te gana el partido en mi opinión porque no marca el tres uno en la primera parte porque el Valencia hace el cero uno En seguida osea el empate en el inicio de la segunda parte y Levante se queda con diez

Voz 0341 24:51 un abrazo Pedro hasta luego vamos a escuchar a Marcelino que como escuchábamos a Adrian Rubio está ya me parece llegando a la a la sala de prensa del estadio Ciudad de Valencia Adrián

Voz 8 25:00 sin refrentarlo

Voz 9 25:04 parece hacia el técnico asturiano imagino que habrá tragado saliva no habrán bajado las pulsaciones porque le hemos visto las veces que lo vemos más enfadado nuestro el fútbol en un partido de fútbol desde que es entrenador así que interesante las valoraciones como decía Ximo durante el partido a los jugadores o es directo yo estoy con ellos con preguntando por las calles del equipo en ataque y en defensa no lo que hemos visto

Voz 7 25:39 es indudable que llevamos cinco goles en contra el que con nuestros números en el aspecto defensivo solamente en tres jornadas nos obliga está claro a meter tres goles para ganar es obvio novedad clarísima que tenemos que mejorar esta faceta no me gusta mi equipo cuando no tiene el balón

Voz 8 26:01 y ya está

Voz 7 26:04 bastante lejos de lo que queremos y deseamos tenemos que insistir y trabajar para ser un equipo

Voz 8 26:10 o sólido muy

Voz 7 26:14 no conceder tanto cierto es que el rival hoy también pues bueno el primer tiro ha sido gol y creo que que evitable la acción desde el inicio y el segundo tiro me parece que ha sido gol lo luego han tenido un palo a entremedias creo que han sido los tiros que que han tirado entre los tres palos también depende en ciertos momentos de esa eficacia del rival pero sí que es cierto que debemos de mejorar en nuestro trabajo cuando no tenemos el balón y en el aspecto ofensivo y estamos para intentar crear ocasiones

Voz 8 26:54 este equipo

Voz 7 26:56 creo que por lógica ya a medida que vayan pasando los partidos Si somos capaces de hacer la cantidad de ocasiones de gol que hemos hecho hoy lo normal es que ganemos no solamente que metamos dos sino que metamos más pero si el balón pegó en el palo hoy va para afuera pues tendremos que a apuntar un poquito más preciso y en en el cómputo general del partido me voy con la sensación de que Puig pudimos Si debimos ganar y creo que lo más justo hubiera sido una victoria nuestra

Voz 10 27:28 estará aquí a fondo buenas tardes Adrián Rubio de la Cadena SER Stella peces que más vez que más le hemos visto enfadado o no en en una banda imagino que ya ha respirado ya han bajado un poco las pulsaciones y pueda analizar más fríamente lo lo que ha sido el partido pero recuerdo sus palabras que como destacaba el año pasado de gran inicio el equipo para luego también vivir de las rentas en los momentos malos que ahora no este año es todo lo contrario yo especialmente como digo se ha visto muy muy descontento con la actuación en muchos de sus futbolistas yo no sé si se puede achacar al calor se puede achacar que había cinco novedades este verano en el equipo que faltan todavía automatismos o son excusas que no quiere usar hoy gracias eh

Voz 7 28:04 estaba enfadado porque veía que de una determinada forma podíamos ganar el partido y el ansia el ansia de ganarlo de finiquitar lo nos llevaba a estar igual que el segundo tiempo del español demasiado amplios y propiciar vamos podíamos propiciar no ocurrió así alguna situación de peligro derriba la temporada pasada por en este momento habíamos jugado Creo dos partidos en casa uno fuera en solamente teníamos cinco puntos entonces bueno la comportar la comparación es similar habíamos ganado a Las Palmas en prime partido de competición en tres partidos para habíamos sumado dos empates no contra el Real Madrid Atlético de Madrid este año jugamos dos partidos fuera como hoy me queda la satisfacción de que creo que que tuvimos que ganar pero creo que estamos demasiado ansiosos por hacerlo y hoy con de otra forma como se vio en el segundo tiempo una fase del partido generamos situaciones muy claras o lo suficientemente claras para haber sentenciado estoy orgullosísimo del esfuerzo de los jugadores pero creo que debemos de quitarnos esa ansiedad y volver a la estructura y el que nos ha dado ganar el año pasado muchos partidos en ciertos momentos creo que en el aspecto defensivo somos menos contundentes y sólidos que lo éramos tenemos que mejorar esa situación era por eso porque veía que el equipo quería ganar ganar ganar yo creo que mi sensación era que nos teníamos que arropar más rápido ir jugando juntos teníamos muchas opciones como creo esas fases ocurrieron para haber ganado el partido porque ocasiones creo que tanto en ataque como en ataque suficientemente claras y numerosas tú

Voz 9 30:02 van a encontrar aquí la pregunta no iba a quedar con titular no pero es muy ansiosos a sus futbolistas para lo analizábamos cuando acaba la rueda de prensa pero

Voz 0341 30:09 se por ganar muy ansiosos por ganar esos en los gestos que hemos visto en su área técnica pidiéndoles que rápidamente me cogieran sus posiciones defensivas para que no sean ciudadano les pudiera ocasionar también goles en contra

Voz 9 30:21 pero él le resta importancia al inicio de Liga porque dos partidos fuera de casa pero en empezado que destacaba mucho la asturiano le pasado cobijan equipo empezó como un tiro lo pudo vivir también me rentas cuando recordábamos todos en enero combinando con la Copa el equipo baja mucho su rendimiento se queda a ver cómo evolucionar piensa pero ya ha dejado en el opinión que es la ansiedad de los futbolistas por ganar un partido y otro no me

Voz 7 30:45 estoy Hypo cuando no tenemos la realidad es que todavía no hemos ido por delante tenemos que pensar reflexionar nosotros por qué no vamos por delante para eso no hay que conceder y hoy pues creo que debemos de evitar los dos goles que nos metieron las diría que las tres ocasiones de gol los dos goles más el tiro al palo de Larguero de Morales que concebimos estamos en situación ventajosa pero bueno pues son circunstancias que qué pasa que ahora pues quizás nos falte un poco de de de seguridad en ese apartado tenemos que mejorar vamos a intentar ser más sólidos defensivamente ser más solidarios que eso no quiere decir que no lo seamos ni muchísimo menos porque el esfuerzo el trabajo el compañerismo el compromiso está fuera de toda duda pero tenemos que ser más contundentes más solventes cuando no tenemos el balón eso

Voz 6 31:43 hola qué tal buenas tardes llevamos todos los raperos hablando de la defensa es cierto el equipo en Caja de Burgos encaja goles y eso es una cosa que no ocurría el año pasado es verdad que este año su equipo por ejemplo hoy ha jugado con la mitad de la defensa diferente a la de la pasada temporada que tenía unos automatismos muy toros se nota esto en el nivel defensivo del equipo que la mitad de los cuatro de atrás son distintos muy distintos

Voz 7 32:07 yo siempre sabes me habéis escuchado muchísimas veces que cuando un equipo mete goles no es solamente responsabilidad de los delanteros y cuando los encajamos no es solamente responsabilidad de los defensas creo que en líneas generales en líneas generales somos un equipo que debemos de aumentar nuestra intensidad defensiva en todas las zonas del campo el primer tiempo hoy perdimos excesivos duelos demasiados ir a la vez pues en en línea defensiva no nos llevan mucho porque no se poderes corregirme

Voz 8 32:43 pero creo que es bueno

Voz 7 32:47 han sido tres ocasiones no con tres ocasiones el rival llevaba el Levante llevaba dos goles no es que no haya Abbas hallado no es que no haya generado muchísimo peligro que no es que haya generado situaciones claras no es que nuestro portero haya sido el mejor no es que hayan fallado ocasiones evidentes sino que bueno pues el rival se mostró certero que también tiene sus virtudes muchas como como está demostrando no porque la mayoría de estos jugadores fueron capaces la temporada pasada de meter creo que cinco cinco seis no a la al Barça en un momento puntual entonces bueno pues nosotros como tenemos que mirar para nosotros tenemos que hacer eso no creo para nada estoy completamente seguro que el hecho de que dos defensas de cuatro sean nuevos es la causa de que encajemos Mons creo que es más pues la situación de que cuando no tenemos el balón tenemos que convencernos todos de recuperarlos y eso recuperamos balón en medio campo

Voz 9 33:46 no

Voz 7 33:47 o arriba el balón no llega tras y entonces no hay que defender en el área de todas formas yo quiero decir que me parece que hemos hecho hoy los suficientes méritos para haber ganado este partido porque es difícil pues tirar dos palos generan situaciones de gol que generamos el rival que genere no bastante menos que nosotros el empate pero bueno al final los partidos se deciden por el acierto en las áreas de Levante ha tenido la misma que nosotros

Voz 1251 34:18 hola Barcino Segarra Cadena Cope preguntarle por Gameiro porque ha sido curioso su participación en la segunda mitad ha dispuesto de todos unos contra unos dos palos ante una actuación así un entrenador como se iba contento porque las ha generado o enfadado porque no lo ha materializado

Voz 7 34:34 dentro porque las ha generado yo yo al menos siempre voy contento para mí el delantero que genera ocasiones acaba metiendo goles el problema es cuando no las genera Si dependes de que de que tengas una hija es porqué porque si tienes una cada domingo una cada domingo llegará el momento en que no tengas o una es imposible hacer dar yo no conozco ningún delantero en el mundo que tengan una eficacia del cien por cien por lo tanto siempre que seamos capaces de generar los delanteros ocasiones de gol que es una responsabilidad a ABC todo el equipo porque a alguien le lleva el balón allí alguien centra parte de que él busque el remate al lugar y en el momento adecuado pues creo que que estoy satisfecho hemos generado mucho mucho creo creo con con además con absoluta seguridad que lo suficiente lo suficiente para ganar un partido fuera de casa no lo ganas hay que seguir trabajando

Voz 0654 35:34 qué tal Javier Pérez Sala de Levante de radio me gustan todos en un área muy rápido y me gustaría que uno de los grandes de los banquillos como usted me diera su opinión sobre el Levante Unión Deportiva que su equipo que no me preocupara mucho pero me gustaría saber cómo lo ha visto y luego yo soy de los que piensa que el fútbol está lleno de frases hechas últimamente es lo de los goles evitables parece que todos los todos los goles son evitables y puede que sea verdad los goles del Levante podrían haberlo evitado Valencia pero también es verdad que los goles del Valencia viene de un penalti que Toño podría haber despejado y un gol de Cheryshev al centro de la defensa hubiera estado colocada con esto vengo a decir que al final van a ser todos los goles evitables no esto sino todos los en cualquier campo de fútbol me imagino que algo de mérito tendrán también los los ataques de todos los equipos y lo y lo que piensa del Levante gracias

Voz 7 36:20 ya pero es que tengo mirar para mi equipo y es evidente es evidente desde mi punto de vista que los dos goles de hoy que ya hemos encajado han sido evitado no me vas a cambiar la opinión aunque siempre siempre hay que reconocer a que mete el gol que crea la ocasión porque lo más difícil lo más difícil el fútbol es dar el último pase y meter el balón entre los tres palos pero nosotros quería no ser sólidos queremos ser defensivamente mejores queremos encajar menos goles que el año pasado con la y con las facilidades o con las situaciones que permitimos al rival que hace también ataques rápidos y metió un pase muy bueno en el segundo gol y un control muy bueno y un tiro muy bueno pues nosotros debemos de mirar cómo evitamos eso no acabarían todos partidos diez diez llevo un entrenador cuando acabamos un partido cinco cinco hay alguno que Le gusta a mí particularmente no me gusta mucho entonces desde aquí desde el punto de vista nosotros creo que que hoy pudimos estar mejor defensivamente digo todo el equipo eh no lo conoce el teniente defensiva en cuanto Levante Levante es un equipo creo que atractivo dinámico rápido lo que genera muchos problemas a los rivales tiene muchísima velocidad arriba tiene muchísima movilidad juegan rápido hacia adelante y es un equipo que yo creo que tiene un nivel competitivo alto eh jugó con mucha gente ofensiva Nos generó problemas sobre todo en en en el primer tiempo y en algunas fases I be a mí particularmente me gusta ver a favor

Voz 6 37:58 doctoral vocero mucho se ha hablado en la previa las temperaturas etcétera etcétera no sé cuánto se ha notado porque la segunda parte sí que ha habido momentos que parecía que que que el ritmo no no no era no era propio a veces de de de un partido de fútbol de ataque del del de será como soldado vi a usted sabe esto veces que sería repliegue pero luego ciudad repliegue Si no puedes a tope ir poco a poco pues replegar en cuanto a ser anotado la las temperaturas de las que tanto se ha hablado

Voz 8 38:25 sobre todo la segunda parte

Voz 7 38:28 a ver si las temperaturas influye igual para un equipo que para otro para todos los jugadores

Voz 8 38:38 esto es una obviedad clarísimo claro es cuántos de nosotros periodistas aquí presentes que vivís en Valencia la mayoría

Voz 7 38:50 todos los profesionales sin los dicen de jugar a las doce cuantos habríamos dicho

Voz 8 38:56 que eso debía de Vitoria

Voz 7 39:01 yo creo que hoy hoy por encima del resultado del juego en lo que sí que tenemos que dar la enhorabuena enhorabuena es a todos los jugadores que han participado a los Veintiocho ya a todos los aficionados que han estado en el campo esos son los que merecen la enhorabuena por un espectáculo que que se juega un partido precioso de ambiente entre el Levante y el Valencia tener que jugarlo un dos de septiembre a las doce de la mañana cuando por ejemplo hoy hoy no hubo partidos o no habrá partidos Mi ayer a las diez de la noche del viernes dos entonces creo no tengo nada más que decir crepes reiterar la enhorabuena a todos los jugadores e ir a la afición por por estar en este partido de la forma que en estado

Voz 1251 40:03 los una una de las últimas preguntas si eh mister a Pedro Navarro de la noventa inglés Punto Radio le quería preguntar hoy había dos ausencias importantes en su once titular dos hombres que son titulares habitualmente como Garay con dos Via me gustaría si pudiera hacer una valoración de de los jugadores que les han sustituido en sus labores en el caso de Diaby en la defensa y en el medio campo Bassi y Carlos Soler que han alternado en esa posición si puede hacer una valoración de cómo ha visto a los recambios de llegar aquí de Córdoba

Voz 7 40:33 gracias para mí realmente importantes son los jugadores que están una plantilla no solamente tiene once futbolistas con once futbolistas es imposible competir cada partido y más en la situación en la que va a estar el Valencia esta temporada no están unos jugadores porque tiene lesiones porque es lógico que que que las tenga Isabel en otros estoy repito francamente satisfecho de de todos de los que están de los que no están allí y bueno pues

Voz 11 41:05 creo que han estado correctos

Voz 7 41:06 creo que en líneas generales hemos jugado un partido lo suficientemente convincente y con los méritos suficientes para ganarlo y eso que yo esto creo que es una labor de de todos

Voz 9 41:19 extracciones ganas de Doral que yo creo que la Liga no está muy contenta subdelegaciones porque siempre habla tierras del mensaje corporativo que hay que mandar de Unión Marcelino ha sido muy muy

Voz 0341 41:32 sí lo fue lo fue iba con lo que también en los dos en la en la primera rueda de prensa en la previa del partido ya criticaron lo del horario y pues se tiene que

Voz 12 41:39 mantener en sus trece porque calor ha hecho

Voz 7 41:41 el digamos o podemos hacer una valoración

Voz 8 41:45 una valoración

Voz 7 41:48 es cuando van una pues un tercio un cuarto de competición hay hay tiempo suficiente para para ver qué brotes digamos tiene ese equipo y en qué se fundamenta hoy el aficionado del Valencia estará preocupado porque o no estará contento porque no ganamos pero no creo que no haya un aficionado del Valencia oigo muy pocos que no digan que el Valencia ha hecho méritos suficientes para ganar

Voz 8 42:16 sobrados pero en el fue

Voz 7 42:19 Paul hay acertar y como es lógico como es lógico todos queremos ganar se nos ha escapado la victoria en en este partido y ahora pues lo recuperaremos entente haremos el siguiente que jugamos en casa ganarlo ir romper con esta dinámica de partidos sin ganar

Voz 6 42:35 ahora sí por favor dos últimas David eh mister le pregunto por dos aquí otros jugadores que no que no han podido estar hoy que son bajas importantísimo como quede si con dos vía que curiosamente han sido baja por problemas físicos ha por no estar en en plenitud física están convocados para sus selecciones esto como cómo les sienta hay alguna posibilidad de que los jugadores se quede ni

Voz 8 42:57 recuperan bien a ver cuando vea

Voz 7 43:01 ha jugado porque es estaba lesionado porque no ha podido entrenó ayer hay Il las molestias eran lo suficientemente importantes para no estar disponible a partir de aquí no creo que acudan unos el procedimiento pero es posible que si tiene que ir a a su país pues vuelva porque no no está apto para jugar el tema de Gonzalo es un tema que también tiene hay una leve molestia en un pie pero sobre todo pues que no ha entrenado no ha entrenado yo con el equipo no no con nosotros sino que tampoco ha tenido una pretemporada normal con su anterior equipo necesita un periodo de puesta de forma

Voz 10 43:43 la última aquí a fondo Mister entra muy rápido las las preguntas son cortitas en la primera es que yo me quedo que ha dicho antes que ve que el equipo tiene ansiedad por marcar por ganar entonces entiendo que es un problema bloqueo psicológico el equipo más que

Voz 13 43:56 Deportivo obviamente y luego la otras dos obreros

Voz 10 43:58 nombres propios Carlos Soler que hoy ha vuelto a estar en la banda eh entiendo que hoy a lo mejor el partido también le pedía o le daba la ocasión de ponerlo en el medio centro sigue sin verlo claro para para que juegue ahí y la última sobre yeso Murillo porque el equipo lleva cinco goles en contra en entre jornadas obviamente no hay que señalar a nadie todavía eso está claro pero sigue confiando en en el colombiano en sigue pensando que puedo aportar sobre todo pues el paro gracias

Voz 7 44:24 a ver intentamos colocar al equipo de la forma que considerábamos para ganar este partido Si pensamos hoy en más más Juan Carlos por dentro porque por una serie de de de circunstancias análisis que hemos hecho del rival y que queríamos que que bueno pues jugar de esta forma en cuanto murió ya lo he repetido en muchísimas ocasiones es son jugador que sin merece si yo no si merece si yo creo que merece jugar que es diferente pues va a jugar es un jugador que en el cual tenemos muchísima confianza es un jugador que creemos que tiene muchísima capacidad y es un jugador que a lo largo de la temporada creemos que nos va a dar rendimiento no yo no es que yo no soy psicólogo entonces no de no sé cómo va eso del tema psicológico y digo el tema de la ansiedad porque veo a veces precipitación en las acciones y las definimos au tomamos decisiones tanto con balón como sin balón pues que nos llevan a veces a la confusión al a a no tomar las mejores decisiones y que se que estos futbolistas son capaces de hacerlo porque tienen capacidad porque ha demostrado sobradamente para ello

Voz 8 45:38 gracias

Voz 0341 45:40 bueno pues aquí finaliza la rueda de prensa de Marcelino ha sido larga pero también bastante interesante los titulares yo creo que han sido en las primeras respuestas cuando dice no me gusta mi equipo cuando no tiene el balón es un titular clarísimo luego ha dicho que en ataque en la faceta ofensiva sí que está contento porque dice que lo normal es que si hacemos las ocasiones que hemos hecho hoy ganaremos los los partidos pero tenemos que atinar más es decir está descontento con el trabajo defensivo de su equipo y contento con la parcela ofensiva de su equipo y luego de eso de que estamos demasiado ansiosos por ganar los partidos porque se le está resistiendo al Valencia la primera victoria de la de la temporada a la espera que llegue Paco López que seguro que no tarda nada en en comparecer tenemos también palabras de Ferran Torres al que Ximo más mano ha acogido en la en la zona mixta pero hacemos un pequeño alto y enseguida volvemos con Paco López con Ferran Torres con el resto de jugadores que salgan en zona mixta con las puntuaciones en los jugadores nos quedan muchísimas cosas todavía hasta las tres que durará este carrusel

Voz 0341 47:42 volvemos a la sala de prensa porque habla el entrenador del Levante Unión Deportiva

Voz 9 47:46 con lo que dice Si primera pregunta para marzo García perdón para Paco López el Levante

Voz 1074 47:51 jugadores que no podían con alma ha tenido la misma sensación sea al final el el físico de los jugadores eh o la sensación que usted tuvo una segunda parte ese de que este partido no debería haberse jugado nunca hasta ahora

Voz 13 48:06 ahora ya está entrar ya lo dijimos el otro día en en la previa en la rueda de prensa y ahora entrar en todo eso ya no pero sí estoy de acuerdo en una cosa en que hay que felicitar a a todos los jóvenes que han participado hoy ha el a los árbitros al árbitro porque también les afecta el calor para tomar decisiones aquí absolutamente a todos en nuestro caso yo creo que hoy también dejará de decir que hay que sentirnos orgullosos todos los levantinistas nosotros de la afición que tenemos que yo creo que iba a decir de sobresaliente no Matrícula de honor yo creo que la afición está sintiendo orgullosa y eso se nota ese favor padre del equipo tenemos