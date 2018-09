Pedro Duque, inagura la nueva sede del CSIC en Valencia

bueno pues proyecto por supuesto es la continuidad de muchos años de presencia el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Valencia de once centros de investigación

dignas de la representación no de de la ciencia en Valencia

Voz 1

02:29

bueno y cuando empezamos a tener presupuestos más o menos decentes en los años ochenta pues ya habíamos perdido mucho tiempo claro Si se hizo un esfuerzo muy grande se creó todo un sistema de Ciencia e Innovación Universidades en España distinto y mucho más potente del anterior ahora pues en la última crisis no hemos sabido ver a largo plazo no hemos y bueno pues sabido mantener los los recursos para el sistema de ciencia innovación pero eh ante los innovadores y los científicos pues eh con un grandísimo esfuerzo han mantenido el sistema así que en estos últimos años creo que no ha habido pérdida de tiempo lo que sí que ha habido es esfuerzo sobrehumano de las personas que se dedican a la ciencia en universidades Si bueno pues ahora sí que estamos a tiempo de consolidar el sistema iraní darle un nuevo impulso hacia arriba