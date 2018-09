Hoy por Hoy Locos por Valencia (03/09/2018) - Tramo de 13:00 a 14:00)

Voz 1 00:00 y es que la vida media de los neumáticos es de treinta y cinco mil kilómetros

Voz 5 00:54 pájaro Best pájaro creo que ha dicho que empezamos el día tres

Voz 6 00:58 otro colocado a ver por favor respeto estamos preparándolo nueva temporada has plantado Loza Hunger a voz discúlpeme menos carrerilla llevan unos cuantos eh entonces el día

en Hoy por Hoy Locos por Valencia de lunes a viernes con Amadeo Salvador ya Arturo

Voz 3 01:18 vial Radio Valencia Cadena Ser volvemos este lunes a la una de la tarde

hoy por Hoy Locos por Valencia

Voz 8 01:36 ya hemos vuelto

ya hemos vuelto a la una y seis minutos aquí estamos arrancando temporada en Hoy por Hoy Locos prevalente Amadeo bienvenido Arturo saludos dos notas ha estado este verano yo con Clemente

Voz 6 01:48 se para con colocó como nadie pero no me quedan

Voz 1201 01:51 yo ya lo está compruebe cómo que no no haya existencias ya no habéis acabado con todos hemos acabado tú los coco locos si no tenemos cocos pero tenemos loco a tenemos dos locos Arthur y Amadeo nueva temporada Hoy por Hoy Locos por valenciano todos locos a inicia jugó coco Coco co co poco veo que estáis muy bien sentado fenomenal las vemos unos días para volver a la normalidad pero bueno realmente bienvenido tú también igual que siempre

Voz 1086 02:21 gracias por todos los coco locos que nos has preparado durante el mes de agosto de acuerdo voy a Mercadona por otros pues no

Voz 1201 02:28 por gracias ahora y hoy ahora dentro de unos instantes vamos a recibir a más compañeros porque nosotros también queremos hacer nuestra propia presentación de la temporada radiofónica de Radio Valencia en unos minutos me parece me parece perfecta lo primero

Voz 1086 02:43 si a ti te parece también información de servicio puntual a esta hora para saber cómo se pueden circular por Valencia

Voz 10 02:49 si la red Key ha de la provincia de Valencia le ofrece la información del tráfico

Voz 1086 02:54 por qué porque hay tráfico denso en el paso inferior de Pérez Galdós hacia Maestro Rodrigo por un accidente que acaba de ocurrir allí osea que si estáis esta zona mucho mejor que el resto de la ciudad parece que se circula sin problemas

Voz 9 03:50 ella lluvia que ha caído esta mañana en bueno

Voz 1201 03:53 fin que no ha ido de vacaciones a mal me sale elegido a pequeñas yo pues poca cosa se arregla en breve de hecho hoy se esperan temperaturas máximas de van a rondar los XXXI o incluso treinta y dos grados y mínimas de veintidós que no va a ser mal día aunque eso sí los cielos cubiertos y lluvias ligeras que ha caído en Valencia

Voz 1086 04:18 durante los próximos días las temperaturas mínimas van a seguir bueno quizá descendiendo un poquito ligeramente poco a poco a medida que avancen los días lo que sí vamos a tener a lo largo de esta semana ya a partir de mañana va a ser cierta inestabilidad presencia de algunas tormentas o alguna llovizna ligera en determinadas

Voz 12 04:41 horas eh a partir ya

Voz 1086 04:44 la de viernes puede que las temperaturas máximas desciendan situándose en torno a veintiséis veintisiete grados también bajarían un poquito las las mínimas pero vamos que parece que es el tiempo de de fin de vacaciones aunque muchos las empiecen a disfrutar ahora efectivamente

Voz 1201 04:59 todos nosotros no que no pasa nada

Voz 1086 05:02 te hace una sonrisita ayuda pasa en unos casos

Voz 1201 05:07 eh que voy a hacer una pequeña pausa y enseguida entran aquí algunas de las voces más reconocidas de Radio Valencia

Voz 13 05:16 hoy Hoy Locos por valen

Voz 8 05:18 ya

Voz 16 07:04 la Ventana Comunitat Valenciana para contarte todo lo que pasa por aquí te espero a las siete

Voz 10 07:09 en La Ventana Comunitat Valenciana toda la actualidad valenciana Inma Pardo

Voz 3 07:16 cadena SER Comunitat Valenciana

Voz 7 07:21 en Hoy por Hoy Locos por Valencia Arturo Blay y Amadeo Salvador

Voz 1201 07:38 pues ya hemos conocido las novedades de la Cadena Ser donde vez nacional para esta temporada que arranca hoy a las vamos con lo nuestro con lo que va a ocurrir aquí un radio Valencia desde hoy y hasta que las autoridades lo decidan

Voz 1086 07:50 vamos a repasar los grandes programas de radio Valencia los grandes programas de la alcachofa amarilla que se ha iniciado esta mañana precisamente esa temporada con el Hoy por hoy Juanma Graner buenos días en el que más madruga aquí estamos yo llame inaugurado esta mañana con esas nuevas sintonías y esas nuevas cosas

Voz 21 08:08 que estamos poniendo en esta nueva temporada te ponen me pone el me ponen tienen carácter informativo no es así me gusta me gustan las nuevas sintonía además recuperamos algo que que a mí siempre me ha me ha gustado mucho y es la presentación al principio una tontería pero me gusta me gusta

Voz 1201 08:24 este es mantiene una política de llamarte Cycle ya llevo años pidiendo a los sabes Ana Talens es testigo de ello

Voz 1086 08:37 activamente los dos cada mañana ya nos ponéis al tanto de la actualidad regional y también de la actualidad local bueno todo un año por delante nuevos retos y muchas energías después de las vacaciones fíjate nuevos retos nuevas energías

Voz 22 08:51 además una recomendación yo creo que a más de uno porque todavía sigue mucha gente de vacaciones le va a dar un vuelco el corazón cuando escuche el último bloque de información local escuche la música y me escucha mi diga tanto son las nueve menos

Voz 1201 09:04 no no son las ocho y veinte

Voz 21 09:06 esperamos eso también hace años que que también era así y ahora de nuevo los bloques van a estar a las seis cincuenta y siete veinte siete cincuenta y a las ocho y de ganó a las ocho cincuenta pero sí mucho que contar y desde luego bueno pues intentaremos hacerlo como siempre con un punto de ironía sentido del humor para que la mañana hay el desayuno pues sea más fácil de tragar que claro ya que están madurando toda la semana el sábado también con la pobre por supuesto va ahí ya el Valencià programa agrario de la de de la Ser de la Comunitat Valenciana

Voz 10 09:40 hay labor que la canción de las amiguita estrellita bueno pues en La Haya

Voz 21 09:47 sabéis es un programa de contenido básicamente Agroalimentario en el que vamos a seguir desarrollando toda la actualidad Agroalimentaria de la Comunitat Valenciana con algunos cambios esta temporada ya lo iremos contando poquito poquito pero sin perder ni un ápice la esencia y la personalidad de de ese programa que lo que busca básicamente más que informar que también es sobretodo entretener sin poner en valor un sector tan importante como es el como es el agrario el ganadero el pesquero de la Comunitat Valenciana que no siempre se tiene en cuenta

Voz 1086 10:33 nadie vitola de Hora catorce es Ana Durán buenos días Ana hola qué tal muy buena

Voz 0131 10:38 las Díaz aunque debo decir te noto

Voz 1086 10:40 preocupada porque como la Unión Europea todavía no sabe si nos va a dejar con el horario de verano o invierno no sabemos si será ahora trece a quince

Voz 0131 10:51 nada de momento ahora catorce además que decía Juan el cambio horario nosotros no podemos cambiar de hora de tendríamos que cambiar de nombre hace que bueno de momento no mantenemos en en Hora catorce yo sí que es la verdad que es la primera vez que habló sobre esta sintonía porque claro como aún no ha llegado a Hora catorce estamos de estreno y bueno pues aprovecharemos esta nueva sintonía también para bueno pues a intentar ampliar los contenidos de Hora catorce vamos a tener un año especialmente intenso en la política con las elecciones a la vuelta de la esquina las municipales seguro con con la fecha prevista a las autonómicas ya veré hemos como escuchábamos esta mañana a Bernardo Guzmán bueno pues veremos a ver cómo se plantea el año en lo político pero intentando como digo también diversificar un poquito ya hablar de otras cosas más contenidos sociales más eh contenidos que afectan directamente a la vida cotidiana de los ciudadanos también la economía el medio ambiente en fin que uno hora catorce esperamos esta temporada muy completito con toda la información de la Comunitat Valenciana también con especial atención como tenemos por costumbre y vamos a mantener a la actualidad local de Valencia con todas las noticias que genera esta ciudad con muchas ganas y muchas expectativas puestas en esta nueva temporada que comenzamos

Voz 9 12:04 suerte Ana gracias Inma Pardo ti también te van a cambiar la sintonía bien

Voz 1086 14:03 mucha suerte para esta nueva pero no digo no

Voz 0808 14:06 hacia lo que estamos en un fin de semana bueno pues recordó

Voz 1086 14:08 que también nuestro compañero Manu Gil va a estar al frente de los informativos pero esto no

Voz 1201 14:14 cómo estás explicándoles las novedades a las camareras lo chiringuito la gamba vamos a dejarlo ya

Voz 9 14:35 animo en estarme sino que haga falta no me encanta Melchor Inca chiringuitos no tengo derecho Maya López costaría al primero novedad que calmar ya está molestaba

Voz 24 14:45 no en la vivir va a continuar un poco igual con esa dinámica diferente que tienen los fines de semana pero yo creo que sobre todo el domingo que todos bajamos el ritmo que estamos más relajados que queremos tener acceso a otro tipo de información así que seguiremos pegados a la a la parte de la actualidad más humana y también más cultural ese va a ser nuestro cometido como cada año

Voz 9 18:43 en una de las noticias de esta mañana

Voz 1201 18:46 Valencia sin duda ha sido la inauguración de la nueva sede en Palencia de la Delegación y la Casa de las Ciencias del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la Comunitat Valenciana se ha hecho con la presencia del ministro de Ciencia e Innovación y Universidades Pedro Duque también con el presidente de la Gendarmería that Ximo Puig nosotros estamos en contacto con el coordinador institucional del CSIC en la Comunitat Valenciana don José Pío Beltrán no José buenos días muy buenos días y enhorabuena porque el largamente

Voz 1086 19:20 esperada la apertura de esta Casa de la Ciencia en ese emblemático edificio junto a la plaza de la Virgen verdad

Voz 5 19:26 así es así es y ha sido un trabajo continuado yo mismo estoy sorprendido de que ha durado nueve años exactamente

Voz 1201 19:36 nueve años inaugurando un ministro que lleva poco tiempo en el en el cargo Ikeda parecido a en el trabajo que se ha hecho

Voz 31 19:45 bueno yo creo que es muy importante el que en Valencia en la Comunidad Valenciana donde tenía

Voz 5 19:52 hemos mil quinientas personas trabajando en nuestros centros de investigación donde tenemos centros muy relevantes y piensen que tres de ellos tienen el la distinción de excelencia Severo Ochoa pues es muy importante ahora dotar al CSIC de un instrumento para que los valencianos lo puedan conocer mejor porque además tenemos once centros en la Comunidad Valenciana pero tenemos más de ciento veinte en toda España

Voz 31 20:25 bueno yo creo que el señor ministro P

Voz 5 20:30 decía el trabajo que hemos venido desarrollando de una manera muy sinergia con los demás actores de la investigación en la Comunidad Valenciana tanto organismos de la Generalitat como básicamente las universidades bueno todos cogidos de la mano estamos demostrando que cuando nos unimos a pesar de los pesares Si el propio señor ministro es consciente de cómo de difícil han sido las cosas en la ciencia pública en estos últimos diez años pues cuando no Nos juntamos todos pues poco a poco vamos haciendo camino

Voz 1086 21:09 va a ser esta Casa de la Ciencia un escaparate para acercar más a los valencianos

Voz 5 21:15 la divulgación y la investigación

Voz 1086 21:18 dicen

Voz 5 21:19 de esto se trata en una momento en el que además existe la revolución de de las redes y de los medios de comunicación donde el acceso a a a a la información se ha democratizado mucho y eso es bueno también es cierto

Voz 31 21:39 que es hoy en día cualquiera puede tener un instrumento de comunicación y contar cualquier

Voz 5 21:45 la cosa por tanto nosotros eh lo que vamos a hacer es transmitir información científica con rigor

Voz 31 21:53 de manera amena

Voz 12 21:56 eh divertida también vamos a a intentar el contribuir al que la la calidad de del conocimiento medio de la ciudad

Voz 5 22:09 no aumente porque estamos absolutamente convencidos de que solamente

Voz 31 22:14 a a una sociedad

Voz 5 22:18 eh que esté cerca del conocimiento científico

Voz 31 22:22 pueda ser

Voz 5 22:24 eh progresista e innovar y en definitiva llegar también a los sectores pero

Voz 1201 22:30 hicimos osea que es difusión de la CIA

Voz 5 22:33 es de una manera amena que llegue a todos los ciudadanos con vocación de impactar a la sociedad valenciana pues hay que explicar a los ciudadanos a los que no

Voz 1201 22:41 no sepa porque no sé qué es si tiene usted alguna sensación algún barómetro te qué grado de conocimiento tenemos los valencianos de lo que es el CSIC de lo que se va a hacer en la Casa de la Ciencia qué utilidad va a tener

Voz 5 22:53 sí pues mire del de como muestra un botón hoy hoy inauguramos la Casa de la Ciencia inauguramos una exposición que es sobre arte rupestre en el arco mediterráneo y esto es importantísimo porque resulta que podemos mostrar a los valencianos y la materia es que son inéditos que nunca se han expuesto antes al público que responden son los materiales que los investigadores de la junta para la ampliación de estudios y luego el Consejo Superior de estaciones científicas han trabajado muestran la primera vez que el el hombre en el neolítico hace unos diez mil años expresa imágenes de hombres de animales del entorno esa colección maravillosa de los cálculos originales que ya digo que es la primera vez que se pueden exponer pues el cincuenta por ciento de un poquito más de cincuenta por ciento de los abrigos que los albergaban y algunos ya se han perdido lamentablemente están en territorio valenciano por tanto lo que mostramos es cómo veía el mundo esto cómo se relacionaban con el mundo no es a nuestros antepasados una fuente maravillosa para tratar de entender cómo entendían la vida como entendían su paso por la tierra bueno pues esto o lo van a poder ver iban a poder saber qué es trabajo que el CSIC es una institución de todos de los valencianos también es una institución de España pero Valenciana también a lo tengan a su alcance antes no disponíamos de está de este instrumento no podíamos hacer este tipo de cosas pero esto es que ya digo eso es un ejemplo a que está asociado a que además ha dado la feliz coincidencia de que se cumple el vigésimo aniversario de la declaración por Naciones Unidas

Voz 31 24:50 de el patrimonio de la humanidad del arte rupestre del arco mediterráneo osea que es una feliz coincidencia va

Voz 5 24:58 vamos a enseñar a los valencianos que esos CSIC los valencianos yo creo que sí conocen de los éxitos de los centros del CSIC que están radicados aquí en la Comunidad Valenciana como decía antes son once institutos de investigación pero quizás desconozcan muchos de los otros que están fuera del territorio valenciano también son de los valencianos porque son españoles bueno pues vamos a mostrar la ciencia del CSIC pero no olviden que ya lo explicado al principio que el CSIC que trabaja con una vocación muy enérgica y por tanto no tenemos ninguna intención de mostrar sólo lo que hace el CSIC sino también nuestros socios nuestros amigos que básicamente son las universidades

Voz 1086 25:38 al principio nos recordaba usted los nueve años que han durado las obras de esta Casa de la Ciencia yo creo que da muestra de los malos tiempos que han corrido para las investigaciones científicas a partir de ahora

Voz 1074 25:49 ya se notan nuevos vientos

Voz 1086 25:52 una una mejora de cara al futuro

Voz 5 25:55 no yo creo que lo que hay y lo que es novedoso en estos momentos y si me habla a día de hoy es que tenemos un ministro decían que conoce perfectamente el diagnóstico de la situación de la ciencia pública de este país que por otra parte son diagnóstico que está claro desde hace décadas y que nadie trata la enfermedad de eh que sufrimos porque se podría calificar de verdadera enfermedad entonces tenemos un ministro que lo conoce lo comparte y está dispuesto a buscar soluciones

Voz 31 26:32 bueno pues yo diría que hoy

Voz 5 26:35 vemos la situación con optimismo y con esperanza porque por primera vez observamos una coincidencia entre nuestros máximos responsables de gestionar la ciencia y la situación que percibimos los investigadores

Voz 1201 26:49 hemos dicho que ha estado presente el ministro junto con el presidente de la Generalitat también estaba el alcalde de Valencia Joan Ribó y la presidenta del CSIC Rosa Menéndez cuanta cuantas ciudad desde la ciencia allí en nuestro país y que importancia va a tener la de Valencia

Voz 5 27:03 no vamos a ver esto digamos que es un camino un paso al frente y debe de Valencia porque existe una Uni ha acabado solamente otra casas de la ciencia que está en en Sevilla que quizás tienes a diferencia respecto de la que inauguramos aquí en Valencia de que aquella tiene una vocación más museística aquí en Valencia tenemos unas instalaciones fantásticas genéricas de Museo de la Ciencia que hacen necesario tener un museo por tanto es

Voz 1201 27:38 en el sentido puro y duro

Voz 5 27:40 lo que les estaba explicando de los fines que tiene el el la Casa de la ciencia es sería la primera vez que el CSIC plantea algo así

Voz 31 27:50 ah y fuera de de de Madrid ya

Voz 5 27:53 les digo que el CSIC está presente en todas las comunidades autónomas yo estoy seguro que otros territorios otras comunidades Nos van a seguir iban a tratar de impulsar estas iniciativas que se ven como muy necesarias nosotros nos hemos adelantado

Voz 31 28:10 pero ya digo que que

Voz 5 28:13 no ha sido un pronto han sido casi una década de trabajo

Voz 1086 28:16 pues vamos a invitar a todos los valencianos a que hagan suya esta Casa de la Ciencia aprovechando ese argumento que nos muestran en la exposición Arte rupestre en el arco mediterráneo que cuánto tiempo permanecerá abierta

Voz 5 28:28 pues va a estar lamentablemente va a estar solo hasta mediados de octubre osea que yo animo a los valencianos

Voz 31 28:35 que inmediatamente vengan a verla tenemos ya Compromís

Voz 5 28:39 tímidos muchos centros de Secundaria de Colette a los profesores que son los que tienen que difundir pero está abierta al público en general animo que vengan digo lamentablemente no porque tenga que irse a otro sitio sino porque tiene que volver a su refugio es decir les decía al principio que son materiales valiosísimos que nunca se han expuesto al público Iker los responsables de Patrimonio Nacional ya están sufriendo por habernos permite pido que lo mostremos al público y tienen que volver fundamentalmente a ser custodiados en las condiciones que garanticen su perdurabilidad ten en cuenta que son cálculos que tienen cien años de antigüedad y que son muy sensibles al deterioro por las condiciones climatológicas adversas

Voz 1201 29:24 pues don José Pío Beltrán coordinador institucional del CSIC en la Comunitat Valenciana al agradecemos mucho su presencia en los micrófonos de Radio Valencia les damos la enhorabuena por fin ya tenemos inaugurada hoy operativa la Casa de la Ciencia del CSIC en vale

Voz 12 29:39 yo les agradezco mucho mucho mucho mucho su interés pueden decir que hoy soy un hombre feliz pues nos alegramos muchísimo enhorabuena saludo buenas tardes hasta luego venga hasta luego

Voz 33 29:56 son himno da Silva Mobilitat energía salud agroalimentación cultura

Voz 8 30:07 son las naves el Nous entre el innovazione Valencia las naves Carrière Joan Verdeguer Setze al Grau de Valencia

Voz 34 30:16 en las residencias animar cuidamos fomentando confortables y unas magníficas instalaciones ahora en nuestro centro de sol y mar

Voz 16 30:24 Ana disfruta de un descuento especial informa

Voz 34 30:26 te sin compromiso unos setenta y cuatro veinticinco sesenta y cinco limar punto

Voz 7 30:35 hoy por Hoy Locos por Valencia Arturo Blay y Amadeo Salvador

Voz 1086 30:44 y como estamos contando esta casa de la ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas acaba de ser inaugurada por el ministro de Ciencia e Innovación y Universidades Pedro Duque con quién tenemos oportunidad de charlar ahora unos minutos ministro buenos días

Voz 1201 30:59 buenos días qué tal encantado de saludar de muchas gracias por

Voz 3 31:01 el caso a los micrófonos de Radio Valencia el ministro inaugurada la la Casa de la Ciencia la nueva sede de la delegada

Voz 1201 31:08 el del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la Comunitat Valenciana qué le ha parecido la instalación es qué le parece el proyecto

Voz 35 31:15 bueno pues proyecto por supuesto es la continuidad de muchos años de presencia Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Valencia de once centros de investigación y bueno pues

Voz 36 31:27 las instalaciones son pues

Voz 35 31:30 dignas de la representación no de de la ciencia en Valencia

Voz 1086 31:35 Anteriormente hablábamos con José Pío el coordinador del CSIC en la Comunidad Valenciana en nos hablaba de que se perciben nuevos aires en el mundo de la investigación científica y todo ello parece que porque usted ha llegado a ese ministerio

Voz 35 31:51 bueno espero que espero que si hay nuevos aires pues colaboro mucha más gente por supuesto todos los científicos que también estamos esperando que pues los consensos que parece que que se forjan para que España pues tengan mayor presencia científica y de innovación y que mejore la financiación de un sistema de universidades pues a todos estos consensos se den en el Congreso los diputados si tengamos una visión a largo plazo

Voz 1201 32:25 hay que hablar también señor ministro de de de acercar lo que es la ciencia y la investigación a los ciudadanos que sepan que es está haciendo en este país para ello esta casa de la ciencia es una oportunidad magnífica

Voz 35 32:40 sí exactamente es difícil para los ciudadanos entender lo que ocurre en los centros de investigación con detalle ellos están pues muy ocupados en el día a día se necesita una labor de divulgación para que la gente entienda pues como hacemos con todos los presupuestos de todos los presupuestos públicos hay que explicarlo hay que explicar lo que hacemos en los centros científicos y hay que dar a la ciudadanía pues la posibilidad de adquirir el conocimiento que después les ayuda a tomar sus decisiones mejor

Voz 1086 33:17 nuestro país ha perdido mucho tiempo en cuanto a investigación y desarrollo precisamente por culpa de de los presupuestos de la inversión que se ha dedicado a ello

Voz 35 33:28 bueno y cuando empezamos a tener presupuestos más o menos decentes en los años ochenta pues ya habíamos perdido mucho tiempo claro Si se hizo un esfuerzo muy grande se creó todo un sistema de Ciencia e Innovación Universidades en España distinto y mucho más potente del anterior ahora pues en la última crisis no hemos sabido ver a largo plazo no hemos y bueno pues sabido mantener los recursos para el sistema de ciencia innovación pero a la gente los innovadores científicos pues y con un grandísimo esfuerzo han mantenido el sistema así que en estos últimos años creo que no ha habido pérdida de tiempo lo que sí que ha habido es esfuerzo sobrehumano de las personas que se dedican a la ciencia en la universidades Si bueno pues ahora sí que estamos a tiempo de consolidar el sistema y darle un nuevo impulso hacia arriba

Voz 1086 34:31 no queremos retener en mucho tiempo Pedro Duque pero su nombramiento en el nuevo Gobierno de

Voz 1201 34:36 Pedro Sánchez fue una de las grandes sorpresas yo creo además que fue muy bien acogido por el mundo de los investigadores de los científicos con la gran esperanza que usted sabía lo que se entre manos pero luego hay que lidiar con la gestión con la Administración con la burocracia como lo está llevando señor duque

Voz 35 34:52 como todos los sistemas consola

Voz 1201 34:55 dados pues no se puede entrar

Voz 35 34:57 intentando cambiarlo todo el primer día ya así que yo creo que me he encontrado a gente con muchas ganas de trabajar con muchas ganas de de que digamos desde el Consejo de Ministros se le haga más caso a la ciencia las universidades y la innovación y por lo tanto pues hay muy buena base hay aunque por supuesto los procedimientos administrativos y burocráticos pues pues están ahí están a veces impidiendo que las cosas vayan deprisa estamos tenemos muy buena gente en el equipo que vamos a tratar de solventar todos estos problemas de de hacer que la burocracia pues sería mucho más eficiente para los para para la gente que hace ciencia innovación España así que yo creo que que no va a ser un

Voz 1201 35:46 en un problema sino que lo vamos a dar la vuelta qué tal le ha recibido de la ciudad de Valencia usted tiene muchos vínculos con Valencia no

Voz 35 35:55 bueno sí estoy yo soy hijo adoptivo de la villa de Jávea

Voz 37 36:02 sí Doctor Honoris Causa por la Universidad

Voz 35 36:04 la Politécnica de Valencia Hay bueno pues imagino que todo el mundo sabe que vengo cada vez que tengo un rato libre

Voz 1086 36:12 creo que hasta se ha lanzado a hablar en valenciano con el president Ximo Puig

Voz 36 36:18 pues sí incluso hasta hasta

Voz 35 36:22 con toda la gente por aquí así que bueno pues hemos hecho se hace lo que se puede hacer es cierto que mi familia política todos son de Valencia y por lo tanto pues pues tengo que adaptarme

Voz 1086 36:33 lo agradecemos mucho ministro Pedro Duque gracias por estar esto es minutitos con con nosotros enhorabuena por esta inauguración de la Casa de la Ciencia y le deseamos una feliz trayectoria al frente de este Ministerio

Voz 35 36:46 pues nada muchas gracias a vosotros hasta luego gracias

Voz 1201 36:48 claro luego buenas tardes

Voz 1201 41:00 la una a cuarenta y cinco antes de hablar

Voz 12 41:03 con con Pedro Duque con Pío

Voz 49 41:07 desde la evolución de la Casa de la Ciencia del CSIC

Voz 1201 41:09 estamos hablando con charlando con algunos compañeros de Radio Valencia para que no es presentarán las novedades de la temporada y nos quedan todavía muchas más

Voz 1086 41:16 sí para desarrollar lo que os vamos a ofrecer durante esta temporada en este Hoy por Hoy Locos por Valencia con rostros con caras con voces

Voz 1201 41:26 como Face perfectamente era hemos intentado un cambio que no

Voz 1086 41:29 a mí no va a continuar con nosotros

Voz 9 41:34 a ese no quería nadie sea la solución echaremos de menos acordadas teleactos la digo te ha salido Villalobos intentado pague Tito azul de todo con lazo sin hacer la sigla Chiclana porque es una campaña

Voz 1086 41:58 en redes que la regalamos

Voz 9 42:00 no no no

Voz 50 42:03 adiós sólo espera que me he traído ahora desmiento completamente esto yo soy muy pro Ana parece

Voz 9 42:10 la gente con criterio con Pedro Duque en una nave espacial ha llevado el espacio Ana me voy contigo y eso es una declaración de amor soborno no no es que fija que yo tengo es que aunque no está dando el día en la calle venga sí sí que te vas a la calle no no lo es que lo que está en la calle

Voz 1201 42:46 no que te vas a la calle que todos lo mismo que puede ser bueno

Voz 9 42:51 si seguimos seguimos con Chiclana sí pero ya no sólo visitar el barrio que sí pero queremos atender a una alcantarilla roza allí donde las profundidades eh en lo más profundo a ese veces allí estudiamos ahí está ahí puso fin con su capa eh maja hoy el mediador pues que ya no solo

Voz 51 43:18 adiós que sí pero queremos atender aquellas pruebas calle lo barrios no incluso pueden será está a nivel de nosotros pero lo que ha dicho acto

Voz 9 43:27 eh tengo una alcantarilla

Voz 51 43:33 las históricos que además hay queremos estar no ahí estaremos que la gente cuando vea por la calle veías

Voz 9 43:40 el perro

Voz 51 43:42 eso no eso ya si lo mismo da bien

Voz 9 43:45 ha sido lo mío Chiclana no era lo mío

Voz 49 43:47 es verdad que hay pequeños problemas que muchas veces nuestra Chiclana que trae aquí a la radio claro cuando le das el altavoz de la radio claros de das la importancia que tienen para esos vecinos

Voz 50 43:57 pero quizás saludar es verdad contra muchas cosas que son pequeñas pero que son muy importantes

Voz 51 44:03 lo lo positivo es la la gratitud no con la que te muestra la gente cuando pase su barrio o conel imponer un micrófono delante sientes escuchado no va a parar a escuchar que sea puesto o incluso de moda aquí pues es cierto lo escuchas

Voz 9 44:18 vale para la gente la escucho sí

Voz 51 44:21 es realmente de verdad te lo gratifica no hiciera por lo menos te atienden y saben que están dignifica siempre

Voz 1086 44:26 el dinero no no no no

Voz 6 44:30 a esto habrá caído dijo

Voz 51 44:34 ha sido una marca de jamón

Voz 9 44:36 he jugado amigos

Voz 51 44:39 el niño juega a hace delante lo va a jugar

Voz 1201 44:42 ante hoy hoy no tenemos punto de porque es día de presentación pero bueno habrá que hablar

Voz 49 44:48 pero lo hemos lunes de no no y además tendrá que porque tanto además tendremos punto digitales ese muy especiales porque seguiremos pues yo sí que te empeñado en que la gente le pierda el miedo todas las nuevas tecnologías y también el que sepamos cómo utilizarlas de una manera responsable no el que nos quedamos ninguno de nuestros oyentes sean ignorantes digitales y que puedan incluso ayudar a sus nietos a sus hijos a sus sobrinos a poder utilizar estas herramientas de una manera como decimos eh sensata demostraremos las principales novedades tecnológicas que yo siempre lo digo es verdad siempre

Voz 9 45:23 si hay algún valencianos

Voz 49 45:25 siempre hay un valenciano que ha tenido la idea que ha sido el ingeniero que ha sido el grandes avances tecnológicos

Voz 9 45:31 sé si

Voz 49 45:33 si toca y lo arregla bueno pues también lo contaremos aquí en el punto digital y por supuesto estaremos en las redes sociales en nuestra página web y en nuestra aplicación de la Cadena Ser que en los próximos días

Voz 1086 45:44 además se tendremos algunos cambios

Voz 49 45:46 también esta nueva temporada ser va a ser muy nueva en muchos de los aspectos tecnológicos de la Cadena Ser en Radio vale

Voz 1086 45:52 también los viernes junto a Luis Fernández nos trae no

Voz 49 45:54 actualidad a así seguiremos hablando de Fallas ya estamos en las Fallas dos mil diecinueve diciendo ya desde antes incluso del del verano y os contaremos todas las novedades y como como como José Luis Chiclana estar cerca de los falleros para poder acercar este mundo incluso aquellas personas que no son falleros porque creemos que que que las Fallas son importantes y que hay que crearlas y hay que saber las conocerlas

Voz 1201 46:14 muy bien bueno pues cultural no está mal

Voz 9 46:18 pero pero de verdad de verdad

Voz 1365 46:27 este sabor hilo además pues si hay muy orgullosa de muy contenta porque además que es un sector que me quiere todo hay que decirlo y al que yo sí sí al que y al que yo quiero y respeto mucho en el mundo cultural valenciano hay mucho movimiento se mueve mucho la escena en todas las disciplinas e intentaremos una temporada más de un año más pues dar cabida dar voz al diferir las disciplinas artísticas las más mediáticas las más conocidas las más transgresoras a lo mejor las que va pues también no un poco qué

Voz 9 46:57 tres gatos es decir las que son más minorista

Voz 1365 46:59 áreas pues que también tengan cabida en los esta dos culturales tanto de espacios públicos como de espacios privados y la verdad como como digo bueno pues pues estaremos ahí al pie de la calle entrevistando evidentemente a los protagonistas de la actividad cultural en Valencia que se mueve y es mucha Hay de las que como digo estoy bien orgullosa de responsabilidad responsabiliza arme una

Voz 9 47:24 de esta de estas eh

Voz 1365 47:26 es porque me gusta mucho me enriquece y aquí pues a todos nuestros oyentes a ver

Voz 9 47:32 no nos queda otra

Voz 1086 47:35 Iker que seguiremos con otras secciones habituales como callejeando con Luis Fernández ser saludable con Sara Tavares

Voz 1201 47:42 yo era Joan Clement

Voz 1365 47:44 esto crea que vas a decir fe de erratas

Voz 9 47:47 en la agenda cultural todo el uno cultural pero últimamente tenemos abandonada a ver si nos recuperamos esa temporada siendo creo que tarde mucho GM que lo minutos famoso ha tardado ratas Chiclana Adele mira ahí arriba

Voz 49 48:05 hasta ahí me veo que el humor es el mismo bueno

Voz 9 48:08 a tus compañeros esconde gracias te queremos de verdad

Voz 12 52:33 a dos puntos de nueve en fin sí

Voz 1074 52:36 sí es preocupante preocupante deseen

Voz 1201 52:38 qué soñado no no yo creo que nadie sospecha

Voz 1074 52:41 va que el Valencia tuviese después de tres partidos tan solo dos puntos era previsible lo que ocurrió en la primera jornada que fuera un partido muy abierto ante el Atlético de Madrid empezó a desconcertar y mucho la segunda parte con derrota dolorosa derrota frente al Espanyol ayer porque a pesar del punto de la sensación que dejó el derbi es que el que salió reforzado del derbi fue el Levante no fue el Valencia a pesar del empate a dos y a pesar de las sensaciones que transmitió a uno y otro equipo porque uno incluso en el caso de Levante jugando con un futbolista menos por la expulsión de Coke Andújar a falta de quince minutos pudo al menos mantener el punto que había trabajado durante ese partido partidazo por cierto en todos los ámbitos

Voz 21 53:23 desde el punto de vista de la afición

Voz 1074 53:25 fue precioso ver cómo estaba el estadio Ciudad de Valencia completamente abarrotado lleno de gente con un grandísimo ambiente en las gradas por parte de una afición y de otra que tuvo un comportamiento excepcional por lo tanto nuestra felicitación porque el derbi se está consolidando y además con muy buenas formas a nivel de aficiones eso es muy importante y luego porque en el campo los dos equipos lo pusieron

Voz 1201 53:47 absolutamente todo