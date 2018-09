Hora 14 Comunitat Valenciana (03/09/2018)

Voz 2 00:00 hora catorce Comunitat Valenciana Julián Jiménez

Voz 1238 00:08 no habrá adelanto de las elecciones autonómicas al menos eso es lo que ha dicho el líder de Podemos en la Comunitat después de reunirse con el president Ximo Puig se despeja así una de las dudas que se había planteado en las últimas semanas después de los últimos desencuentros protagonizados entre PSPV y Compromís y que tanto ha avivado la oposición Ésa es por tanto la noticia ahora hoy no hay adelanto electoral aunque ya saben que en política casi nada seguro Ana Talens muy buenas tardes y buenas tardes Julian el secretario general de Podemos Antonio están se ha reunido esta mañana con el president Puig y tras la reunión ha anunciado que han acordado no adelantar las elecciones de agotar la legislatura

Voz 0141 00:48 está en asegura que el adelanto electoral no está encima de la mesa del Botánico matiza que la decisión de convocar las elecciones debería ser adoptada por los tres socios a pesar de que recordemos es una prerrogativa exclusivamente del president de la Generalitat afirma que aún quedan muchos puntos del Acuerdo del Botánico por desarrollar y que habrá que matizar a los próximos presupuestos en los que su formación exigirá que se profundice hace en la política de vivienda social el empleo y la atención a las pymes también advierte de que seguirá defendiendo la tasa turística como una buena herramienta para tener ingresos en las arcas públicas preguntado sobre si cree que el pacto de botánica está a prueba de bombas tras los conflictos de este verano responde que lo que le interesa Podemos es que el cumplimiento de ese pacto esté a prueba de bombas independientemente de los conflictos que pueda haber e insiste hay que acabar la legislatura

Voz 1590 01:34 hemos acordado que no está sobre la mesa unas

Voz 3 01:36 adelanto electoral e a día de hoy ya que lo que nos interesa en lo que hemos dicho nosotros desde el principio es aprovechar lo máximo posible este final de legislatura en clave de reivindicación de infrautilización pero en clave también de tener una agenda legislativa que cumpla las prioridades

Voz 0141 01:55 por otro lado la Comisión de Seguimiento del Pacto del Botánico se reunirá con toda probabilidad este jueves en principio y la presencia de están Puig IRTA

Voz 1238 02:02 un adelanto electoral que venía reclamando la oposición por la última crisis abierta en el seno del Consejo una crisis que hoy Ximo Puig niega que haya existido ha presumido de que el actual Consell es y ha sido el más estable de la historia de la Comunitat otra cosa es que con la proximidad de las elecciones ha dicho cada partido busque su sitio y lo haga suman

Voz 0141 02:20 pero por eso Puche apuesta por conseguir que el PSPV su partido sea el primero de la Comunitat como Mónica Oltra apuesta por Compromís pero eso no afecta al Pacto del Botánico ningún consejo construido sobre una lealtad que confía se mantenga hasta el final de la legislatura ha añadido que en todos los gobiernos aunque sean por mayoría absoluta siempre hay desavenencias que entran dentro de la más absoluta de las lógicas

Voz 4 02:44 no no ha habido que dice lo que entonces es distintas opiniones que eso es lógico mire este ha sido el Gobierno más estable de la historia de la Comunidad Valenciana es un gobierno en el que evidentemente ha habido visiones diferentes pero es que los gobiernos de mayoría absoluta existe esta situación también en principio entre Hacienda y los demás después bueno pues es evidente que cuando nosotros estamos gestionando la diversidad hablamos de eso de que hay opiniones diferentes respetaba a cuestiones y eso se supera Se habla cada uno pues también tienen su propio estilo pero no lo veía así la presidenta del

Voz 1238 03:15 PP valenciano Isabel Bonig que insiste en que el Gobierno del Titanic como ella llama al del Botánico está agotado no hace nada no sabe gestionar dice lo mejor sería que se convocarán elecciones

Voz 0141 03:26 bonito insiste en que las peleas internas se deben a la proximidad de las elecciones del año que viene y censura que los socios del Gobierno estén más pendientes de su estrategia electoral que de los intereses de los valencianos bonito insiste en que sus prioridades serán la educación o la sanidad las políticas sociales y el empleo censura la pasividad del Consell a la hora de solucionar el mantenimiento de los barracones son las listas de espera en Sanidad reitera bonitas que no ha sido el PP el que empezó a hablar de la posibilidad de adelantar las elecciones fue el propio Ximo Puig quien lanza globos sonda

Voz 0277 03:56 ay empieza a hablar de adelanto electoral es el presidente Puig un presidente ha acabado señor Puig y lo mejor que puede hacer antes de que las peleas acaben en guerra campal es disolver las Cortes y convocar elecciones los ciudadanos tendrán que elegir entre un partido responsable como es el Partido Popular de gobierno o este tripartito que ahora se separan pero que al final se unirán

Voz 0141 04:22 el PP por cierto celebrará el sábado veintidós de septiembre una comida de apertura de inicio del curso político que se realizará en la provincia de Valencia a la que asistirá el presidente del partido Pablo Casado además pretende instaurar el Día del militante para presumir de la afiliación que está produciendo especialmente desde la moción de censura

Voz 1238 04:38 dos de la tarde diez minutos

Voz 3 04:41 hola si te habla

Voz 5 04:44 hola nunca te han dicho que con el fuego no se juega en el monte cualquier imprudencia puede ser causa de un incendio forestal tu actitud puede marcar la diferencia

Voz 6 04:54 más prevención menos incendios Díez Estopa el rock

Voz 2 04:57 teléfono de emergencias ciento doce Generalitat Valenciana Atocha una hora catorce

Voz 1238 05:06 retomamos la página política para contarles el revuelo que se ha armado a cuenta de un tuit del presidente de Les Corts Enric Morera pronunciándose a favor de la libertad de los presos catalanes un revuelo sobre todo en las filas de la oposición

Voz 0141 05:18 le ha pedido al presidente de la escocés Enric Morera que rectifique hay en veinticuatro horas y retirar sus declaraciones a favor de la libertad de los presos catalanes sino lo hace le reprobada en la Cámara la presidenta del PP Isabel Bonig considera gravísimo que Moreras es ante el Estado de Derecho en el que la ley está por encima de todo y se ponga al lado de los dictadores que creen estar por encima de la ley critica que considere que los ex consellers y ex presidenta de Les Corts Catalanes sean presos políticos además que de considerar que los jueces han prevaricado con y Frye también a Mónica Oltra ya es distinto

Voz 1590 05:47 Puig que se posicionen digan si comparte

Voz 0141 05:49 las declaraciones de Moreda no rectifica

Voz 0277 05:52 el Bloc Compromís y el PSPV Pucci Oltra no pueden mantener al señor Morera como presidente de las Corts lo que nos tememos es que unos son tontos útiles del fin último del señor Puig que es un gobierno a la catalana seguir exactamente los mismos pasos que en Cataluña Segi siguió el nacionalismo y que hoy estamos como estamos

Voz 0141 06:14 por su parte la Síndica de Ciudadanos en Les Corts Maricarmen Sánchez considera vergonzoso que Moreda defienda a quién se salta la ley en lugar de defender el cumplimiento de la Constitución cree que Morera la segunda autoridad de la Comunitat Valenciana no puede ponerse del lado de los políticos que dieron un golpe y que quieren romper la convivencia entre ciudadanos dice que Compromís se ha quitado la careta y ha demostrado que apoya el independentismo con declaraciones como éstas

Voz 1238 07:04 novedades en el caso Fitur Costa Blanca que investiga el supuesto fraude de tres coma dos millones de euros en adjudicaciones realizadas para esa feria entre los años dos mil cuatro dos mil ocho en la etapa de el popular José Joaquín Ripoll al frente de la Diputación de Alicante el juez ha dado por prescritas todas las actuaciones previas al año dos mil siete según ha anunciado y Compromís que ella ha avanzado que recurrirá la decisión en la Audiencia Provincial Radio Alicante Sonia Martín

Voz 9 07:28 la coalición respeta la decisión judicial pero no la comparte porque no se aceptan y continuidad delictiva NYSE declara la causa como compleja con lo que la investigación queda circunscrita a dos mil siete y dos mil ocho no contempla dos mil seis el año donde las supuestas irregularidades rondarían el millón de euros Gerard Fullana portavoz anuncia que al margen del recurso en los tribunales van a emplazar al presidente César Sánchez como máximo responsable de transparencia del PP nacional a depurar responsabilidades políticas

Voz 0155 07:54 sí es el máximo responsable estatal de transparencia en el Partido Popular pues Bains incomprensible que no abrirá una investigación una comisión de investigación yo perdí mi responsabilidad es politicos ya Clarín y que termina esté Mex sin haber este tipos de compra que es que en recordemos las de la trama Gürtel peso en la Diputación la no

Voz 9 08:14 las adjudicaciones investigadas recordamos hicieron sin licitación por contratos aparentemente fraccionados por urgencia y sin motivar en todos los casos a ellas concurrieron únicamente dos empresas las mismas involucradas en el caso Fitur Orihuela actualmente pendiente de juicio

Voz 1238 08:29 Sepang además que el sindicato CSIF urge a la Conselleria de Educación a que saque y adjudique ya todas las vacantes existentes en los centros docentes esta misma semana para que puedan participar en las reuniones de departamento claustros y demás actividades de centro que se desarrollan durante estos días previos al inicio del curso escolar de manera que se garantice así según el sindicato un inicio de las clases con normalidad el próximo lunes

Voz 0141 08:52 además considera prioritario a lo largo de todo el curso la cobertura Ángel de las bajas para que el alumnado reciba una atención información adecuada también le pide a la Consellería que tras la publicación de la moratoria para los docentes incapacidad capacitación en valenciano garantice que quiénes fueron excluidos en dos mil diecisiete del proceso puedan optar ya desde esta semana las vacantes y sustituciones el sindicato recuerda que el CESIF desde el principio se ha posicionado en contra de estas exclusiones que en julio del año pasado ya presentó un recurso contencioso administrativo contra esa decisión de Conselleria que ahora ha ratificado

Voz 10 09:28 Sepang

Voz 1238 09:29 de forma breve que el cuerpo sin vida de una persona cuya identidad y sexo todavía no se ha confirmado ha sido localizado este lunes flotando en el mar en las inmediaciones del club náutico

Voz 0141 09:40 el hallazgo se ha producido alrededor de las ocho y media de esta mañana en el canal de Pinedo cerca de las instalaciones de ese club deportivo en el rescate ha intervenido personal de Cruz Roja el cadáver ha sido avistado por un hombre que navegaban en una embarcación por el citado KO a Canal y que ha llamado al ciento doce ante las dificultades que ofrece este canal para navegar debido a su poca profundidad la patrullera de la Guardia Civil no podido acercarse el lugar por lo que finalmente se ha decidido solicitar la colaboración de la Cruz Roja

Voz 1238 10:07 sepan también que bomberos de Oliva han conseguido rescatar esta mañana a un niño alemán de dos años cuya cabeza había quedado atrapada en una barandilla de hormigón los bomberos han tenido que utilizar un equipo de excarcelación para rescatar al niño sin que por el momento se conozcan las circunstancias en que llegó a esa situación el equipo de la Guardia Civil de Policía Judicial de Sueca y la Guardia Civil de Carlet han detenido en una localidad de la comarca de la Ribera Alta un hombre de treinta y dos años por tenencia de al menos ciento treinta archivos de pornografía infantil Sepang ya por último que la operación Camarote desarrollada conjuntamente por la Guardia Civil en la Agencia Tributaria ha permitido desmantelar en la Comunitat la infraestructura de almacenamiento y distribución de una organización de contrabando de labores de tabaco en era catorce personas de nacionalidad española y cubana con edades comprendidas entre los veintiocho y cincuenta y ocho años y el tiempo Castellón Valencia así como el interior norte de Alicante están en alerta amarilla hoy por lluvias y tormentas que podrían ser localmente fuertes y con granizo esta misma tarde la cosa mañana no cambia es para esperamos nubes con posibilidad de lluvias y tormentas por la tarde que podrían llegar incluso a puntos del litoral temperaturas sin cambios salvo un descenso en el interior dos de la tarde diecisiete minutos

Voz 7 11:30 hora catorce Valencia Cadena Ser

Voz 1238 11:40 en este tramo de Hora catorce local nos ponemos el sombrero de Indiana Jones porque nos vamos a buscar restos arqueológicos en concreto los restos de los primeros mártires cristianos valencianos porque por fin por fin el Ayuntamiento anuncia la tan esperada excavación en los espacios abiertos del monasterio de San Vicente de la Roqueta en las inmediaciones de la plaza de España en el Consistorio no creen que aparezcan los gastos de San Vicente Mártir patrón de la ciudad pero sí auguran hallazgos importantes Toni Jiménez buenas tardes buenas tardes Julian Urbanismo ha cambiado de planes iba a cometer íntegramente toda la excavación arqueológica en San Vicente de la Roqueta y a la vez eso explicaría que este verano nos haya hecho la intervención prevista en la misma puerta principal del monasterio rehabilitado tal y como se anunció hace unos meses sin no hay contratiempos Toni en este mes de septiembre la Concejalía sacará a licitación la ejecución de todos estos trabajos arqueológicos valorados por cierto en unos seiscientos mil euros

Voz 1590 12:39 si el servicio municipal de proyectos urbanos y el día que lo judía municipal han preparado los pliegos de nuevo contrato sólo falta tener el visto bueno de la

Voz 1238 12:47 sí ha de Cultura necesario al tratarse de un bien di

Voz 1590 12:50 eres cultural urbanismo tenía previsto unos primeros trabajos arqueológicos en el exterior del edificio pero al final ha decidido cometerlos a la vez a intensificar los sobre todo en el interior en la zona del claustro donde ya se cuenta con que aparecen o que aparezcan numerosos restos arqueológicos durante los trabajos de consolidación de la estructura del edificio de San Vicente de la Roqueta servicio de arqueología municipal halló presencia de varios enterramientos en el subsuelo de algunas de las salas que es que está documentado que en ese lugar existió una necrópolis del primer cristianismo el concejal de Urbanismo es Vicenç área

Voz 12 13:23 estamos ante un hogar pues en la ocupación ininterrumpida desde el siglo quinto donde se sabe por versiones pues que hay una mercado polis tardó antigua de la época del primer cristianismo importan todo lo que se quiere es escavar en la parte de usted dos espacios abiertos que en el anterior pocas no se pudo yo es lo que permitirá hallado dar locos encuentre ya a partir de ahí pues ya completar completarlo que es la rehabilitación habilitación del monasterio di

Voz 9 13:55 por supuesto que puntos

Voz 1590 13:59 recordemos que los colectivos bizantinos siempre han reclamado una excavación arqueológica que se exhaustiva ante las sospechas de que aparezca algún resto de San Vicente Mártir el primer Cristiano valenciano martirizado cuya sepultura estuvo en este emplazamiento durante décadas Arria duda de que aparezca aunque no cierra ninguna puerta

Voz 12 14:16 Luis en algún momento la antigüedad Santo estuvo allí pero a muchos arqueólogos opinan todos que probablemente se trasladó a otro otro lugar incluso toca visigótica posiblemente ser el teclado a la propia Catedral pero bueno eso es un poco especular esos hasta que no se actúe una excavación en toda regla pues es difícil pronunciarse al respecto

Voz 1590 14:42 urbanismo mantiene su intención de ampliar la anchura de la acera de la fachada principal de San Vicente de la Roqueta para poner en valor la puerta original del convento es más se quiere crear una acera concierta pendiente para que la puerta se puede observar plenamente ahora el actual acera impide una visión de la parte inferior original se tendrá que ampliar esa cera a costa de la calzada usada por el tráfico rodado pasará de los casi metros actuales a los cinco además del carril bici que circulará por delante del edificio histórico

Voz 1238 15:36 dos de la tarde veintiún minutos hasta ahora en el Ayuntamiento de Valencia se celebra una reunión entre los responsables de movilidad de Protección Ciudadana de espacio público el propio alcalde para tratar el nuevo escenario que desde la semana pasada sea abierto en la ciudad con la aparición de una empresa de alquiler de patinetes

Voz 1590 15:52 circo según ha podido saber la SER la postura del Gobierno municipal respecto a este tema es que el patinete forma parte por razones espacio de contaminación de la movilidad sostenible algo en lo que dicen han trabajado mucho durante estos tres años de mandato pero al mismo tiempo sus usuarios tienen que respetar siempre las normas de circulación que rigen a todos los vehículos que circulan por la ciudad eso no quita que el Ayuntamiento pueda complementar estas normas con ordenanzas con una normativa propia pero insisten esas fuentes en primera instancia es el código de circulación el que tiene que regir a todos los vehículos que circulan por la vía pública

Voz 1238 16:22 hablando de movilidad y movilidad sostenible hoy el ministro Pedro Duque que ha estado en Valencia inaugurando la Casa de la Ciencia la sede del CSIC ha alabado el modelo de movilidad de Valencia es más ha dicho que salvando que aquí la orografía nos favorece ojalá algún día tenga ese modelo la capital Madrid

Voz 14 16:38 luego ves tipo de circulación en Valencia y los carriles bici piensas que a ver si ahora

Voz 0464 16:45 con diez Madrid tenemos lo mismo también es ya no

Voz 14 16:47 eh

Voz 1238 16:48 más cosas de la ciudad de Valencia el Gobierno local celebrará lo hemos sabido esta misma mañana su encuentro anual de el Gobierno de La Nau el próximo seis de octubre una reunión que como cada año se plantearán los objetivos del curso y cómo conseguirlos trabajando en equipo lo ha confirmado a la SER fuentes de alcaldía por cierto hablando del Cover de la nave de los socios de gobierno Joan Ribó niega desavenencias en el seno de ese gobierno ha salido así al paso de las declaraciones el pasado viernes de la primera teniente de alcalde socialista Sandra Gómez asegurando que una reedición del pacto del Gober de la Nau no está asegurada al hilo de las críticas al PAI del Grao que capitanea a otro concejal socialista Vicent Sarriá

Voz 1590 17:28 sí Ribó ha negado la mayor ya ha presumido de buen ambiente hoy mismo ha explicado sea que se han reunido los portavoces para fijar la fecha del debate sobre el estado de la ciudad y han acordado que la semana que viene comparezca el concejal Sarrià el de Urbanismo para explicar el PAI en la Xunta de Portavoces y el resto ha dicho son serpientes de verano que muerden que mueren con el verano

Voz 4 17:48 las serpientes de verano mueren cuando se acaba el verano y con qué les tribus en la que sacaba pues ya

Voz 1238 17:55 bueno eso el alcalde de Valencia refiriéndose a las últimas desavenencias en el seno del Govern Lanau Isabel Bonig la presidenta del PP valenciano se muestra satisfecha por el interés que está suscitando conocer quién será el candidato candidata a la Alcaldía por la evidencia o porque evidencia dice que los ciudadanos dan ya por amortizado al alcalde Ribó también en la teniente de alcalde Sandra Gómez

Voz 1590 18:17 bonito insiste en que se elegirá la mejor persona porque la alcaldía de Valencia es importantísima para que el PP gane la Comunitat y la Comunitat es fundamental para ganar el Gobierno de España bonito afirma que el Gobierno de La Nau es también ejemplo de que el acuerdo Compromís PSPV se resquebraja pone como ejemplo el último desencuentro a cuenta del PAI del Grao

Voz 0277 18:34 que parece mentira que los dos que están gobernando PSOE y Compromís no se hable me ha llegado la noticia que recientemente se ha solicitado por parte de Compromís ha registrado una solicitud de documentación en el Ayuntamiento de Valencia no doy crédito el alcalde no es de Compromís no gobierna que lo pida al PP es lógico estamos en la oposición que lo pida ciudadanos es lógico imagine usted que el presidente Puig pide documentación a su Gobierno

Voz 1238 19:02 hay ciudadanos insiste en que el Gobierno municipal miente con el nuevo refugio de animales el concejal de la formación naranja Txema Bravo recuerda que la concejal de Bienestar Animal galería Tello dijo este fin de semana que la parcela que anunció que albergaría un nuevo refugio de animales en Tavernes Blanques está a ciento cincuenta metros del colegio Rei en Jaume pues bien ciudadanos acepta picado hoy ante notario que la distancia entre la parcela el colegio es de tal sólo sesenta y tres metros Txema Bravo concejales

Voz 1590 19:28 Ciudadanos ha explicado que la distancia entre el refugio y al Colegio es poca y esto puede causar un peligro en la salubridad de los alumnos de este centro

Voz 15 19:35 la misma que ya lo indica que puede existir peligrosa acción es decir el hecho de que mosquito pueda picar mal tenía un partido tan cercano el partido donde estamos jugando los niños pues ha generado una situación que afecta a la salubridad de esos menores por hasta entonces peligroso y también en la normativa ya hemos avisado que los núcleos aislados

Voz 7 20:02 hora catorce Valencia Cadena SER apacible este lunes volvemos a abrir

Voz 16 20:08 la Ventana Comunitat Valenciana para contarte todo lo que pasa por aquí te espero a las siete y veinte de la tarde actualidad valenciana Inma Pardo

Voz 1238 20:21 cadena SER Comunitat Valenciana

Voz 1238 20:47 después de nueve años esta mañana sea inaugurado por fin la Casa de la Ciencia la sede del CSIC el Centro Superior de Investigaciones Científicas en la Comunitat Valenciana

Voz 1590 20:55 este edificio situado en la plaza de la Virgen albergará a partir de hoy tanto oficinas como una planta destinada a exposiciones José Pío Beltrán que ha pasado por los micrófonos de Hoy por Hoy Locos por Valencia ha explicado que el objetivo de esta nueva sede del CSIC es divulgar la ciencia entre la población valenciana

Voz 17 21:10 el contribuir al que la calidad de del conocimiento medio de ciudadano aumente porque estamos absolutamente convencidos de que solamente una sociedad que esté cerca del conocimiento científico pueda ser progresista innovar y en definitiva llegar también a los sectores productivos osea que es difusión de la ciencia de una manera amena que llegue a todos los ciudadanos

Voz 1590 21:40 al acto de inauguración han acudido el president de la Generalitat Ximo Puig el ministro de Ciencia Pedro Duque al que escuchábamos antes el ministro ha pasado también por el programa Hoy por Hoy Locos por Valencia donde ha valorado el esfuerzo sobrehumano dice de todas las personas que se han dedicado a la investigación la ciencia y universidades durante estos años de crisis y ha remarcado la necesidad de que los ciudadanos conozcan

Voz 18 22:00 qué se hace a la investigación científica y para ello dices es necesario centros como el CSIC que sí

Voz 1590 22:07 inauguró esta mañana en Valencia entrevista integralmente

Voz 1238 22:10 mostró la pueden ver por cierto en Radio Valencia punto Es hacemos una pausa en seguida el deporte

Voz 7 22:39 hora catorce los deportes

Voz 1238 22:42 pues buenas tardes todavía con los flecos no con los ecos de ese Derby ese Levante Valencia

Voz 0464 22:48 a veces derbi el empate del Levante y Valencia dejó sensaciones muy distintas en ambos vestuarios el conjunto granota salió reforzado tras sumar el cuarto punto en tres jornadas y con el atenuante de jugar el último cuarto de huelga con un futbolista menos por la expulsión de Koke por su parte el Valencia sigue sin conocer la victoria sólo ha sumado dos puntos de nueve posibles ya ha encajado cinco goles en tres partidos que ponen en evidencia los errores individuales de bares de antes en su defensa la liga en este caso sufre un parón por los compromisos internacionales de los diferentes selecciones Si virus FIFA afectará a ambas escuadras en este caso recordemos que el Valencia tendrá diez jugadores que no podrán estar en este caso para Marcelino ante la selección tendrá en este caso a seis ante esta presencia de jugadores y con vocación de de la seleçao

Voz 1238 23:35 pues grafias Vicente José María Osuna castrado en control de sonido a continuar Hora catorce con las informaciones de España y del mundo