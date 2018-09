Ser Deportivos Valencia (03/09/2018)

Voz 1 00:00 SER Deportivos

Voz 1716 00:21 ponía de apertura de el de careta de careta de entrada del programa Ser Deportivos se hace un poco extraño pero todo evoluciona todos nos vamos actualizando y la nueva imagen corporativa de la Cadena Ser nos trae esta nueva sintonía de entrada que es común para todos los ser deportivo para todos los programas locales de España muy buenas tardes bienvenidos a SER Deportivos aquí en Radio Valencia Cadena SER mil ciento setenta y nueve Onda Media cien punto cuatro FM también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales y como saben cada día tienen la grabación del programa en Xbox también en Cadena Ser punto com Nos pueden allí escuchar a la carta

Voz 5 01:01 que a ustedes les venga bien dentro de poco habrá otro canal también habrá otra forma por la que también nos van a poder

Voz 1716 01:07 seguir menudo partidazo ayer nos brindaron el Levante y el y el Valencia creo que los aficionados del Levante se acostaron más contentos y más a gusto que los aficionados al Valencia empezando porque la clasificación indica que el Levante tiene cuatro puntos de no nueve y el Valencia tiene dos puntos de nueve porque las sensaciones yo creo que también comparando dificultades comparando las plantillas de uno y otro pues yo creo que sale mejor parado no el Levante que que el Valencia pero para el espectador fue un partidazo en partido bonito de ver bonito de vivir un partido en el que hubo alternativas en el que fue abierto en el que podía ganar cualquiera de los dos y en el que la emoción que vivimos en el estadio Ciudad de Valencia la transmitimos así a la antena de la Cadena SER

Voz 6 02:00 evoca aparece otra pérdida de Parejo otro año de Morales encañonaron tres El último en la Gabi Morales hablaríamos rememoran lo moral el páramo te Torroella Maradona ya no demorar que ese regate a tres caño incluido a Daniel Wass que llega al balcón del área asistió a Boateng GLP Gamal que despliega mordido

Voz 8 02:58 no puede atajar neto

Voz 6 03:01 Villarejo ha servido en bandeja para la pistola uno de Roger que no falle interior pierna derecha el este de la primera parte del gol de Roger para El Levante Levante uno mar corra hoy

Voz 9 03:15 vale

Voz 10 03:24 no

Voz 11 03:29 no

Voz 12 03:42 sí

Voz 6 03:47 eh ya estaba avisando el Valencia por la derecha antes del uno cero ya esta va creciendo con el paso de los minutos Carlos Soler que levanta la cabeza de escuadra y cartabón para un centro medido en el punto de penalti a la cabeza de Chery se que la finca Badajoz que no perdona para las tablas en el derbi responde el Valencia el primer gol del Levante asiste el niño maravilla Juan

Voz 8 04:14 pido al Levante uno Valencia uno

Voz 6 05:01 es también dolor por la tele no se a la red por el pase de bajar es una delicatessen pase de cuarenta metros Ábaco netamente el esmalte Gabriel Paulista la novia del pistolero que la vaca con la derecha IGIC confiere yendo dale hace un caño primero Fritz y mi hijo ya neto que está haciendo un partido horripilante el segundo del pistolero medio goles de Bardem XXXIV primera parte qué maravilla qué preciosa bien os riesgo

Voz 8 05:44 Levante de Valencia uno

Voz 13 05:48 bueno bienio me tampoco es mi trabajo

Voz 3 05:51 esperamos hoy sabían que venía con muchas ganas

Voz 13 05:54 sí bueno no me lo ha salido todo perfecto

Voz 6 05:57 ya el centro punto de penalti no llegó nadie primer palo al segundo Carlos Soler no Uribe penalti ganarlos Soler para mí es penalti Carlos penalti penalti penalti pero pero el tío para mí muy claro de Toño Carlos es absurdo es absurdo porque Soler sale del área pero para mí ahí zancadilla letrada Toño a Carlos Soler yo en directo me ha parecido bastante claro igual de claro que absurdo porque él no tiene ningún sentido el penalti pero para mí existir existe

Voz 8 06:26 a ver Dani Parejo tierra derecho marengo

Voz 14 06:31 Olmos gol

Voz 15 06:45 al

Voz 6 06:47 Parejo eso no se tiro oye golpea Dani Parejo a zonas de seguridad y a falta el Morell Tier el penalti de Toño a Carlos Soler precioso el de Villalón cuatro por siete de la segunda parte marcó Parejo

Voz 8 07:11 vale

Voz 3 07:13 se deportivos Cadena Ser

Voz 1716 07:18 así lo transmitimos en la sintonía de la Cadena SER un derbi que yo creo que dejó contento al paladar futbolístico de cualquiera de los dos y bandos de cualquiera de las dos aficiones pero que me parece que dejó con más sonrisa a los aficionados del Levante que a los el Valencia lo vamos a comentar a vuelta de pausa

Voz 1716 09:43 las tres y veintinueve minutos si el rival del Valencia hubiese sido el Girona pues probablemente haríamos un análisis solamente desde el punto de vista del Valencia pero el rival del Valencia es o fue el Levante y el rival del Levante fue el Valencia por lo tanto es justo que hoy no solamente tenemos que tener la mirada con uno de los dos equipos tenemos que tener la mirada con los dos porque el Levante hizo muchas cosas bien ayer el Levante hubiese ganado el partido lo para mí la el análisis que habría que haber hecho hoy es el análisis de la victoria del Levante no de la derrota del Valencia al final terminaron empatando también hay que hacer la mirada sobre los dos equipos primero quiero que escuchen a Marcelino están ya escuchando nuestros dos integrantes los lunes normalmente suele ser día de confesionario de hablar con los que entienden de esto nos están escuchando ya Santi Cañizares Si Javier Subirats pero ellos que vayan escuchando también primero a Marcelino haciendo autocrítica nada más sentarse en la sala de prensa

Voz 24 10:41 es indudable que que llevamos cinco goles en contra y que con estos números en el aspecto defensivo solamente en tres jornadas nos obliga está claro a meter tres goles para ganar es obvio una obviedad que las que tenemos que mejorar esta faceta no me gusta mi equipo cuando no tiene el balón estaba enfadado porque veía que de una determinada forma podíamos ganar el partido y el ansia el ansia de ganarlo de finiquitar lo Nos llevaba a estar igual que el segundo tiempo del español demasiado amplios y propiciaríamos podíamos propiciar no ocurrió así alguna situación de peligro derribar estoy orgullosísimo del esfuerzo de los jugadores pero creo que debemos de quitarnos esa ansiedad y volver a la estructura del que nos ha dado ganar el año pasado muchos partidos creo que debemos de evitar los dos goles que nos metieron las diría que las tres ocasiones de gol los dos goles más el tiro al palo de Larguero de Morales que concebimos somos un equipo que debemos de aumentar nuestra intensidad defensiva en todas las zonas del campo en el primer tiempo hoy perdimos excesivos duelos demasiados

Voz 1716 12:03 no Marcelino haciendo autocrítica y ahora Marcelino Paco López hablando sobre los merecimientos de quién debió ganar el partido

Voz 24 12:11 en el cómputo general del partido me voy con la sensación de que Puig pudimos Si debimos ganar y creo que lo más justo hubiera sido una victoria nuestro me queda la satisfacción de que creo que que tuvimos que ganar teníamos muchas opciones como creo que en esas fases ocurrieron para haber ganado el partido porque ocasiones creo que tanto en ataque como en ataque suficientemente claras y numerosas tú no nos lleva mucho porque no ser podréis corregirme creo que que bueno pues han sido tres ocasiones no con tres ocasiones el rival llevaba el Levante llevaba dos goles no es que no haya Abbás hallado no es que no haya generado muchísimo peligro no es que haya generado situaciones claras no es que nuestro portero haya sido el mejor no es que hayan fallado ocasiones evidentes de Got sino que bueno pues el rival se mostró certero de todas formas yo quiero decir que me parece que hemos hecho hoy los suficientes méritos para haber ganado este partido porque es difícil pues tirar dos palos generar situaciones de gol que generamos el rival que entre genere no bastante menos que nosotros y el empate pero bueno

Voz 2 13:21 por ocasiones y por llegadas tiros a puerta dieciocho del Valencia trece El Levante Jos los últimos quince veinte minutos no cuántos con un jugador menos centros al área treinta del Levante XXI del Valencia ocasiones claras el Valencia vídeo ocasiones claras nosotros también sale por ahí evidentemente los estados a veces yo lo entiendo entiendo Marcelino oí normal que que a veces la objetividad sea relativas siempre lo vemos un poco en función de estos son datos se luego evidentemente a nivel de dejó podemos entrar en en mil cosas yo repito que treinta centros al área del Levante por veintiuno del Valencia

Voz 3 14:03 Cañizares buenas tardes qué tal buenas tardes Subirats buenas tardes

Voz 1716 14:07 me gustaría empezar preguntándose por el Levante ahora después hablamos del del Valencia pero es que el Levante para mí tiene mérito en la primera parte del Levante tiene mérito la segunda también aguantar los último veinte minutos de partido

Voz 4 14:18 el quince más más el alargado con un hombre

Voz 1716 14:22 menos que a mí me gustaría empezar primero hablando del del Levante de las virtudes que el Levante tiene dentro de sus limitaciones Santi

Voz 25 14:31 sin duda sin duda era más teniendo en cuenta que en un partido en casa contra lo suelta no solamente no le influyó mentalmente sino tampoco en la futbolístico porque hizo un partido bastante bueno compitió con todo lo que tiene evidentemente lo que tiene le da para lo que le da pero no se dejó nada en casa ni es por eso que salió aplaudido entre sus seguidores porque efectivamente vio que era un equipo pues que se lo había dado absolutamente todo cómo actúa el decreto Paco lo que lo que el equipo no y eso es síntoma de salud y eso quiere decir pues que nadie mira para abajo todo el mundo mira para cruzar al placer de ver un equipo consolidado en Primera División si no baja la guardia Gamazo uno no duermes tanto los mejores jugadores más en forma en el campeonato y eso sumado a que hubo muy acertado de Caracol que es fundamental cuando el delantero obviamente en hace goles y con ello bueno el trabajo de los problemas en el Levante lleno pero ninguno no

Voz 1716 15:25 subirá este gustó Levante

Voz 0905 15:28 a mí me gustó mucho el Levante también la verdad que la primera parte estuvo más de lo que podíamos esperar sea un equipo que está bien situado en el terreno de juego con las líneas juntas si saliendo con rapidez al contraataque de ahí ahí vinieron de ahí vinieron los goles no la segunda parte quizás se complicó en exceso eh yo creo que al final ese ansia también que tuvo de de buscar la victoria fue fue excesivamente para mí excesivamente valiente valiente pues propició algunos contraataques muy peligrosos Bell del Valencia no pero la verdad es que plantó cara por el partido cuando se quedó con un hombre menos se quedó con cuatro tres dos cuatro cuatro uno que normalmente hacen todos los equipo fue a por el partido fue muy ambicioso quizás esa ambición le puro

Voz 25 16:18 no

Voz 0905 16:19 le pudo pasar factura y el Valencia pudo pudo marcar la verdad que en esos momentos el Valencia tuvo algunas ocasiones pero yo creo que el Levante con todo lo que tiene creo que hizo un muy buen partido y la verdad es que me gusto

Voz 1716 16:33 este análisis hice yo al terminar el partido

Voz 4 16:36 lo que es un análisis a mitad de camino entre uno y otro y ahora os voy preguntando por él

Voz 1716 16:40 por el Valencia por ejemplo yo ayer veo los hombres importantes del Levante todo dos rindiendo bien yo veo ayer a campaña rindiendo bien veo a aprisa rindiendo bien a Roger rindiendo muy bien Bardi rindiendo muy bien veo a Morales rindiendo muy bien si me pongo enfrente me pongo a pensar en parejo en vas en Rodrigo o en Cheryshev o en Carlos Soler esos cinco que he dicho sólo puedo salvar a Carlos Soler si acaso a se pero que hizo el golpe sitúa Cheryshev te quitas el gol entonces claro el levante su sugerente que marca las diferencias que puede está estuvo muy por encima de los que tienen que marca las diferencias en el Valencia Santi

Voz 25 17:25 bueno vamos a ver yo creo que escuchando entrenadores uno sin ver el partido piensa estos han empatado porque unos dice que me recreo Anabel el otro dijo que mereció ganar el otro y efectivamente yo creo que lo más justo un empate un regreso me bueno entonces cómo puede ser que al valen al Levante mejor que cualquier tiempo me entonces hicimos bueno si como es normal ghanés desde un equipo consolidados de un equipo que tiene que estar arriba es un equipo tiene que estar en cambia efectivamente perdimos más al pedirles más puesto estás contento con lo que hagan Levante pero no tanto colocaba Valencia porque obviamente se manifieste entra en juego la superioridad que teóricamente tiene y que en algún momento pero no siempre en el partido efectivamente a mí no me preocupo tanto en la Tate lo que la lo lo que cuenta que acarrearía absoluta al equipo nuestro mar en ataque con con con con ocasiones claras de gol y creo que para ser un partido fuera de casa un partido complicado que estamos hablando rival en forma en la parcela ofensiva yo creo que el equipo estuvo bastante bien pero no tanto cuando tú no es que lo que ha hecho más taninos la ciudad hay falto la consistencia probablemente contó bien encuentre el campo yo creo que Abás les defacto pulmón sobre todo dos en la segunda parte el partido se le veía muy agotado y para mí tiene que mejorar todos todos tiene que mejorar pero la mejora es urgente en la niña sensible insurgente porque encajando goles y además goles que que bueno que hay un compromiso por parte de me algún error individual o colectivo por cuartel equipo pues te dejan casi es más difícil competir mil eliminan los dos centrales creo que tuvieron un partido bueno pues no sabes si es porque todavía no se conocen demasiado no es es porque bueno pues se tienen que mejorar a nivel físico y a nivel mental pero bastante vulnerables y su entonces Parejo va son bajistas talante ofensivo que esquí pasa encontraron la ayuda de los medios que entró y a lo mejor tuvieron alguna hay que solventar en muchas ocasiones ataque que el Levante prácticamente en equilibrio de hombre no cuando lo normal es que suceda que la defensa tiene coberturas y puede haber una estrategia defensiva mejor pero hay que mejorar mucho en son ser una realidad a nivel individual a nivel colectivo si queremos competir donde queremos competir que es lo que queremos es hacer una buena Champions intentar pelear la Copa del Rey en clasificar para Champions en la temporada que viene estamos hablando de objetivos sin tantos y por lo tanto el fútbol del Valencia tiene que ser un fútbol importante tiene que ser un fútbol aproximado al cien por cien de rendimiento porque sino insisto que son objetivos que no vas a poder cumplir

Voz 1716 20:02 vamos a ver si hubieras tenemos la suerte de que tú has tenido muchos lunes como hoy a mi a mi me gustaría que tú escenificaron y además tengo que ir apretando te porque lo los oyentes me dicen que te apriete los oyentes me dicen Pedro de Subirachs tiene que soltarse más tiene te tiene más cosas para decir iba siempre con el freno de mano puesto entonces yo te tengo te tengo que apretar y y me gustaría saber escenificar que conversación tendrías tú voy con el entrenador porque yo supongo que tuvo hoy subiría a tomar un café con el entrenador hablaría con el entrenador y me gustaría saber qué le preguntaría Stubb que ves tú qué preocupaciones tienes tú de qué jugadores hablaría tú con con Marcelino intenta por favor escenificar eso porque es para riqueza de los oyentes

Voz 0905 20:48 mira como como bien ha puesto durante esas puesto las las declaraciones del del entrenador no yo creo que que quizás como director deportivo podrías hablar alguna alguna situación alguna situación táctica si hubieras que el entrenador pues ha dicho ha dicho cosas en rueda de prensa o no ve lo que tú has visto no entonces yo creo que hay una vez en la he visto claramente lo que ha ocurrido que eso creo que coincidimos prácticamente todo pues lo que hay que hacer a nivel colectivo es mejorar mejorar lo que ha comentado antes Santi sobretodo en el sistema defensivo pero ya lo de detectado el lógicamente porque además es un gran es un gran profesional en trofeo lo ha detectado que tienen que estar más juntos que que han creado demasiadas situaciones de contraataque a la al Levante aclara y después pues bueno les ha faltado acierto en ataque que son en definitiva al final es por por parte de los jugadores pero sí que es una solidez defensiva que el año pasado tenía porque son la tiene que que recuperar en ese aspecto sí que no se le puede decir nada sí que pueden hablar pues bueno el rendimiento de algunos jugadores es ver a lo mejor sí sí día que había al final esta o no esta aún en en situación de de de jugar a este tipo de partidos y a lo mejor tiene que ir metiendo los más poco a poco pero claro está claro que que también la situación de los otros centrales pues tampoco tampoco que tenga mucho para para elegir a mí me preocuparía y lo poderlo hablaría con él pues la situación de rendimiento de de Puccini también está claro que que no no no acaba de dar esa solidez defensiva lo vimos claramente en el en el segundo gol que no llegó a cerrar diez detrás de los de los centrales ideas después pues está claro el también en el centro del campo por ver si esa claridad que que había el año pasado SA dupla que formaban Parejo cuando obvia pues bueno está claro que vas pas tuvo un rendimiento muy discreto que Parejo no ha alcanzado aún es ese nivel después que bueno que en banda izquierda pues tampoco está ese jugador que es Guedes que que acaba de llegar yo creo que que más cosas no se puede decidiera el delantero tuvo ocasiones estallaron al palo bueno pues lo que ha dicho es lo inquietante sería no tener ocasiones no pero yo creo que es sobre todo un año ella es detectado por parte de Marcelino que el problema está claro que el tiene que contener o o el ser más seguros en los sistemas defensivo pues poca cosa que hay que llamar a no ser de de esas pequeños matices a nivel individual de algún jugador

Voz 1716 23:21 esta mañana nos hemos preocupado por hablar porque estas son las preguntas que hoy se hacen los aficionados de Valencia en la calle es un poco dónde está mi Valencia sea si este Valencia es mejor que el de la temporada pasa porque el Valencia de este año lo la las únicas piezas que tú le has quitado o la única pieza entre comillas importante que le has quitado es Zaza aunque puedes decir bueno hay Martín Montoya porque ahora mismo Martín Montoya parece Garrincha al lado de de Puccini pero lo que les has metido al equipo si lo que les metido con vas con Game con Gameiro con allí todo el potencial ofensivo que las metido claro la gente dice oye pero es que esto lo normal es que tuviésemos mucho mejor entonces esta mañana nos hemos preocupado por hablar con todo el aparato deportivo del Valencia todo el aparato deportivo del Valencia es Dirección deportiva secretaría técnica cuerpo técnico para encontrar las preguntas que en una entrevista no lo vamos a conseguir porque se seguirían tapando pero sí que queríamos con responsabilidad

Voz 5 24:35 no empezara a quemar la falla

Voz 1716 24:37 pero sí a obtener respuestas os resumo a los dos sin sin personalizar en qué parte dice que pero sí muchas impresas al izar en el técnica la dirección de General la Dirección deportiva el entrenador piensa pero sí que os doy el caviar sin decir de qué marca es cada uno de dónde viene en el club internamente en la parte deportiva Se piensa que hay un funcionamiento colectivo en este momento malo que el equipo colectivamente no está funcionando bien que no funciona bien que que lo que antes era una maquinaria bien engrasada por no se sabe que ahora mismo el equipo colectivamente no funciona bien se piensa que con el potencial ofensivo que el Valencia ha incorporado con respecto al Valencia de la temporada pasada si el Valencia de la temporada pasada Lesaka yo doce puntos al quinto esta temporada en condiciones normales siendo el Sevilla el principal rival para luchar por la cuarta plaza cuando Sevilla competición europea Se piensa que en condiciones normales el Valencia este año tendría que hacerlo muy mal para no poder clasificarse de nuevo cuarto cuando en comparación esta plantilla cola de la temporada pasada tiene un potencial ofensivo muchísimo muchísimo mayor se piensa que no hay tanto errores tácticos como errores individuales se piensa que lo que es lo que está penalizando al Valencia son errores individuales tanto en ataque en acierto individual que antes entraba y ahora no entra como en defensa que hay errores individuales y luego hay otra cosa que se piensa allí es Santi me acuerdo contigo una conversación que esta mañana yo hablando con ellos la es referido Éstas son de la cosa que los periodistas tenemos esa venta

Voz 5 26:34 Ana privilegiada para poder hablar

Voz 1716 26:37 sobre todo cuando uno deja de ser futbolista Sandy tú te acuerdas aquella conversación que un día me explicase Pedro mira cuando nosotros ganamos la Liga íbamos con el pecho tan hinchado que jugamos partidos amistosos parecía que los rivales no no podían mientra que los miramos de reojo como diciendo que soy campeón de Liga sea que de una manera involuntaria alguien que consigue un objetivo importante no ha sido el caso de la Liga como que el jugador instó involuntariamente por lo que sea se se relaja tiene menos hambre no sé cómo explicarlo tú lo sabrás explicar mejor bueno pues eso se piensa también ahora mismo en el club y que es una cosa mental que hay que recuperar y que se piensa que eso se recupera cuando te han tres hostias deportivamente hablando entonces ya van una y media lleva una en Barcelona y media ante el y media ante el Levante de todo esto que comentado Santi que qué te parece

Voz 25 27:31 pues un poco de todo no es que al final cuando no tienes errores individuales crece el colectivo y entonces da la sensación de que el equipo es mejor porque los puntos que afianzan de alguna forma la idea que estás trabajando y te deja mejor sabor de boca en la sensación que eres más grupo es más equipo cuando las victorias llegan cuando no llegan entonces es verdad que ha habido errores individuales han lastrado mucho el equipo insisto en todas las fotografías que los goles que ha recibido el equipo pues hay compromiso de determinados jugadores en esa faceta en todos los congolés no es cierto es cierto que cuando vienes de una temporada mala pues obviamente las ganas de cambiar la dinámica una suscrito tanto como la anterior te hacen hacer una mejor pretemporada tesis vienes con el Concorde de haber hecho los deberes la temporada anterior y la relajación de alguna manera de de haber cumplido con grandes objetivos y estar todo tan sí lo de tener un crédito no es por eso muchas veces que se dice que llegar a la élite es muy complicado mantenerse es mucho más difícil o ganar un título es complicado ganar siempre pues pues lo que tiene mucho mérito no poder seguir compitiendo después llegará antes el grandes éxitos si yo fuera algún día entrenador me gustaría llegar a un equipo de gran entidad después de una mala temporada no me gustaría llegar por ejemplo a sustituir a Simeone algún día porque sé que evidentemente pues de ese equipo viene de estar muy muy arriba a lo más alto de su historia y que va a ser difícil mantener ese nivel no que va a ser muy complicado y a mí me gustan insisto los equipos que en el pasado no les afecta muy positiva ni negativamente sino que tiene una línea de trabajo siempre que se exigen permanentemente pero la exigente del debe de llegar entre cada uno puede decir misa no es siempre el mayor instigador que hay gente más lleva al cerebro de los jugadores pero la exigencia tiene que partido lo mismo que no conformarse con con los éxitos logrados en el pasado con en esa clasificación de Champions con el placer de jugar a cambio de estar teniendo que el sorteo y si de alguna forma darse cuenta que hay algo que se está demostrando en todas las partes dos de Liga esta temporada el equipo que no juega al cien por cien no es capaz de ganar el partido no y ayer lo vimos incluso en los más poderosos que el Real Madrid iba ganando y sin embargo pues le empata Leganés perdiendo una en Barcelona que acaba goleando pues de él Huesca nada más arrancar el espacio te hace un gol el Atlético volvió a la viví esto no lleva tres partidos que ha jugado bien la mitad en Valencia es un poco el ejemplo de de que el fútbol cada día es más competitivo la cabeza viene Le en el están básicamente en la mayoría de las respuestas de todo no tiene que ver con la exigencia con el compromiso con el trabajo con las ganas de alguna forma

Voz 1716 30:17 objetivos Subirachs de esta parrafada resumida que no son ideas mías que son ideas que yo traslado de lo que he preguntado esta mañana a toda a todos los gerifaltes del ámbito deportivo interno del club que quiere que que puedes añadir

Voz 0905 30:32 bueno e Adrían en cuanto a a que puede ser que estén un poco relajados por lo que se ha logrado la temporada anterior en eso eso puede ocurrir no puede ocurrir pero está claro que Irán de intentar que no ocurra no porque como ha comentado Sandy también pues eh hoy en día o el Valencia lo ha conseguido éxitos de es porque ha jugado al ciento veinte por cien y siempre muy metido en cuando baja la guardia hoy en día la línea entre la victoria en la derrota es muy delgada gran momento te despista después te puedes perder un partido no y ahí sí que hay que estar siempre muy atento durante

Voz 25 31:10 durante todos los minutos de un partido

Voz 26 31:12 en cuanto que el Valencia tiene mejor plantilla que lleva ya pasado yo creo que sí

Voz 0905 31:16 pero también tiene que tener todos los elementos disponibles

Voz 26 31:18 yo creo que los centrales tiene que tenerlo sabemos de sus

Voz 0905 31:21 dificultades físicas que que hace que muchas veces no estén disponibles eh pues en ataque tiene tiene muchas más variantes eh hay jugadores después polivalentes

Voz 25 31:31 eh como Koke que aún una jugado el nivel

Voz 0905 31:33 más que que se ha traído y después ahora ya con Guedes o yo creo que sí que se conforma una una muy buena plantilla de capaz de alcanzar al menos el el mismo resultado y en cuanto a que los errores están siendo sólo errores individuales

Voz 25 31:48 eh yo creo que no yo creo que un poco también

Voz 0905 31:50 son de de conjunto puede ser que un error individual e puede hacer en el segundo gol en no haber cerrado bien Pichincha creo que le tomen en la espalda a paulista pero en el primer gol ahí sigue hubiera una serie de errores ya de conjunto no de no cerrar esa gran arrancada de de Morales que le pasaron cuatro o cinco jugadores y después ya culminado eso sí con ya con el error individual de Neto no que que el espejo de osea desvío muy mal y dejó un balón muy claro a Roger no sea yo creo que el Valencia sí que tiene mejor equipo verá de mejorar su funcionamiento y para mejorar su funcionamiento hay que estar al cien por cien durante todos los minutos del partido y durante toda la temporada no de recordemos también que el año pasado cuando ya se mezcló la Copa del Rey con la Liga hubo momentos eh el desbordamiento de rendimiento oí yeso este año con la Champions en lo que va a haber muchos más partidos pues es algo que que no puede ocurrir y ahí realmente vamos a ver eh el potencial no de del Valencia lo hizo una cosa muy importante el año pasado que es clasificarse para la Champions pero este año tiene tiene el examen final no quieres volver otra vez a estar en Champions si también el de estar en esas dos competiciones tres competiciones a la vez que es lo que hace que los equipos sean grandes para

Voz 1716 33:10 pues esto que digo de los errores individuales debía dar la palabra a Fran que quiere hacer buena una pregunta me ponían como ejemplo esta mañana que hay una jugada que se producen casi practicamente cuatro errores individuales en la misma jugada que acaba con gol que es la entrega de Parejo fallida a Morales luego en los dos pivotes del Valencia empezando por vas que terminan yendo al suelo a buscar al contrario ir análisis que se hace es cuando uno de los pivotes va al suelo es

Voz 5 33:42 o para quedarte con el barón o para derribar al al a al atacante

Voz 1716 33:47 van dos al suelo iniciase derriba la atacante ni se quedan con el balón y finalmente otro error individual más del portero que se la deja franca para para Roger osea son es un ejemplo digamos de lo que argumentan de que se están produciendo demasiados errores individuales que también habrá colectivo que está aplicando ahora Javier pero lo escenifican en esa jugada precisamente que es toda una cadena de errores individuales Fran si es que vamos mucho de Neto ayer en

Voz 0691 34:17 en Carrusel ya lo a poquito a la Javi pero aprovechando la llamada Santi me gustaría que él alguna valoración del partido de neto porque no nos pareció que pudo hacer más en los dos goles pero a lo mejor no ir quién mejor que Santi para para describir lo que él vio el otro

Voz 1716 34:32 todos han porque no nos está llevando a todo el mundo en el ánimo la sensación de que neto es un portero capaz de hacer muchas veces lo imposible o lo muy bueno pero algunas veces también lo más malo

Voz 25 34:47 a ver ya ayer un error obviamente en el local con un error un error técnico que se produce Iker además se dejan evidencia porque tiene la desgracia que cara al delantero que marcar a placer el segundo gol creo que es una papeleta muy difícil es una pero muy difícil que difícil que que ya digo artistas en una parada brutal para poder sacarla pasa que Magneto es un portero que da la sensación no da la sensación sensaciones la verdad cuando él piensa que no llega a Albano pues no se tira entonces queda te queda el mal sabor de boca de un portero que no lo intenta al menos no porque yo te puedo asegurar que hay veces que lo intentas creyendo que no sin embargo llegas

Voz 1716 35:29 eso es

Voz 25 35:31 lo que más en evidencia le deja es la la la la fotografía tiene no me tirado uno no me tiró al suelo porque lo veo que no llego yo creo que no llegaba yo creo que no hubiera llegado no sé si nadie pero casi nadie porque es una pelota ya digo mucho más complicado que aparece en televisión son en segundo gol noto como nada que no veo ningún compromiso de neto lo único lo que estoy comentando que en muchas ocasiones lo mismo la temporada pasada pues cuando él piensa que no llega aborta en el en en lanzarse a por el balón no intentarlo y la sensación que te deja es más pobre no pues dijo pues el único que lo puedes intentar eres STURP todos los demás no podemos hacer nada pues empezaron a ver qué pasa no sí ya digo que a veces no resulta que que sale por ahí pues una yema del dedo milagrosa porque consigues hacer una estirada fantástica ahí es algo que debería corregir el año pasado yo ya lo advertí yo lo convierte en Carrusel varias veces porque deja insisto una mala sensación una mala imagen campera de cara al juicio de todos cuando vemos el partido insisto yo creo que en algún momento pues se puede hacer milagros

Voz 1716 36:33 lo siento pero me gustaría preguntarles a los dos individualmente por jugadores del Levante por jugadores del Valencia pero no tenemos tiempo hoy para más maestros muchas gracias a los dos Cañizares subí un abrazo a los dos buenas tardes

Voz 1716 37:51 lo que menos te gustó del Levante bueno lo positivo es que

Voz 1074 37:53 equipo ejecuta y cree en la propuesta atrevida de Paco López esta forma de jugar ha enganchado a la grada que estaba plenamente identificada con el equipo con la figura de su entrenador en la victoria en la derrota ayer también con el empate que eso ha provocado que en las gradas haya veintidós mil cien abonados que Morales campaña y Roger atraviesan por el mejor momento de sus carreras deportivas y que levante ayer pues por ejemplo no tuvo de utilizar a jugadores como mayoral o todavía inéditos como Vukcevic o Simon es decir hay fondo de armario lo negativo la apuesta por un fútbol con dos delanteros significa que asume riesgos Ike levante también va a sufrir muchas ocasiones como se vio ante el Celta y ayer contra el Valencia que los goles que ha encajado han llegado a la espalda de los laterales con Koke con Toño en el espacio entre el central y el lateral así marcó Sixto Marco Máximo Gómez ayer marcó Cheryshev el tiempo dirá si los tres fichajes veinte millones de inversión con Vukcevic Simon ida Mena pues sientan a PRISA a Morales o a Roger hacen

Voz 0691 38:47 lo que más me lo te gustó del Valencia Fran me gustó Carlos Soler como a todos me gustó cómo entró Ferrán al partido no me gusta nada del Valencia sin balón es un desastre ver al equipo posicionada en el campo mucha distancia es un equipo larguísimo y me parece imperdonable como arrancó el partido en jugador franquicia como pareja