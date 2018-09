La Ventana Comunitat Valenciana (03/09/2018)

Voz 1 00:00 la Ventana Comunitat Valenciana Inma Pardo

Voz 0808 00:07 se despeja una de las incógnitas de los últimos meses no habrá adelanto de las elecciones autonómicas al menos de momento ya saben que en política nunca hay nada seguro lo conocíamos hoy después de la entrevista del presidente Ximo Puig con el líder de Podemos Antonio están el verano no ha sido fácil para PSP PSOE y Compromís ya ha encargado el Partido Popular de recordarlo hoy hoy podemos ha escuchado lo que quería huir que no haya adelanto electoral aunque está claro que los socialistas tanto aquí como a nivel nacional pueden hacer cambiar los acontecimientos en cuanto lo deseen en cuanto lo necesiten para sus intereses electorales será un otoño movidito sin duda para no aburrirse

Voz 0808 00:49 ven temporada en La Ventana Comunitat Valenciana hablando de política y con ese encuentro hoy entre el secretario general de Podemos Antonio están el presidente Ximo Puig según ha acordado no adelantar las elecciones agotar la legislatura España asegura que el adelanto electoral no está encima de la mesa del Botánico matiza que la decisión de convocar las elecciones debería ser captada por los tres socios a pesar de que recordemos es una prerrogativa exclusivamente del presidente de la Generalitat afirma que aún quedan muchos puntos de ese acuerdo del Botánico para desarrollar y que habrá que matizar en los próximos presupuestos en los que su formación exigirá que se profundice en la política de vivienda social el empleo y la atención a las pymes también a de que seguirá defendiendo la tasa turística como una buena herramienta para tener ingresos en las arcas públicas preguntado sobre si cree que el Pacto del Botánico esta prueba de bombas tras los conflictos de este verano responde que lo que interesa es que el cumplimiento de ese pacto sí lo esté

Voz 2 01:47 hemos acordado que no está sobre la mesa un adelanto electoral e a día de hoy ya que es lo que nos interesan en lo que hemos dicho nosotros desde el principio es aprovechar lo máximo posible este final de legislatura en clave de reivindicación de la financiación pero que también de tener una agenda legislativa que cumpla las prioridades

Voz 0808 02:08 por otro lado la Comisión de Seguimiento del Pacto del Botánico se va a reunir con toda probabilidad este jueves en principio con la presencia de Pucci de Oltra adelanto electoral que venía reclamando la oposición por la última crisis abierta en el seno del Consejo una crisis que Ximo Puig niega que haya existido ha presumido de que el actual conseller es ya ha sido el más estable de la historia de la Comunitat otra cosa es que con la proximidad de las elecciones cada partido busque su sitio lo haga a su manera y añade que en todos los gobiernos aunque sean por mayoría absoluta siempre hay desavenencias que entran dentro de la más absoluta de las lógicas

Voz 3 02:43 no no ha habido crisis lo que ha habido es el distintas opiniones que eso es lógico mire este ha sido el Gobierno más estable de la historia de la Comunidad Valenciana y es un gobierno en el que evidentemente ha habido visiones diferentes pero es que los gobiernos de mayoría absoluta existe esta situación también en principio entre Hacienda y los demás después bueno pues es evidente que cuando nosotros estamos gestionando la diversidad hablamos de eso de que hay opiniones diferentes respetaba a cuestiones y eso se supera Se habla cada uno pues también tienen sus

Voz 0808 03:13 pero la presidenta del PP Isabel Bonig insiste en que el Gobierno del Titanic como ella llama al del Botánico está agotado no hace nada según ella no sabe gestionar lo mejor sería que se convocaran esas elecciones

Voz 0277 03:24 quien lanza globos sonda y empieza a hablar de adelanto electoral es el presidente Puig un presidente ha acabado señor Puig y lo mejor que puede hacer antes de que las peleas acaben en guerra campal es disolver las Cortes y convocar elecciones los ciudadanos tendrán que elegir entre un partido responsable como es el Partido Popular de gobierno o este tripartito que ahora se separan pero que al final se unirán

Voz 4 03:53 la Ventana Comunitat Valenciana a los van a dos bandas el espacio de la Ventana que dedicamos siempre a la reflexión hoy con Amparo Tórtola Amparo

Voz 0808 04:03 buenas tardes hola qué tal buenas tardes con Salvador Enguix qué tal salva buenas tardes muy buenas tardes que enviamos también un fuerte abrazo a María José Grima Aldo habitual como saben en a dos bandas desde hace ya muchas temporadas confiamos en que en breve este con nosotros en el programa dando caña como siempre con su fuerza con su voz tan característica en política como solemos decir en este espacio muchas veces nunca o casi nunca es nada seguro pero la noticia del día es que no habrá adelanto de las elecciones autonómicas como ha dicho el líder de Podemos tras reunirse con el presidente Ximo Puig Amparo

Voz 6 04:36 bueno mira yo creo que el presidente de la Generalitat Ximo Puig que es también secretario general de los socialistas valencianos es un perro viejo de la política y lo que le he dicho hoy a su interlocutor

Voz 5 04:46 el dirigente de Podemos han tenido es lo que es

Voz 6 04:49 se quería hoy es decir que no habrá adelanto electoral pero yo tengo claro que Ximo Puig en función de cómo evolucionen los escenarios políticos autonómico y nacional hay muchos temas pendientes muchos asuntos por despejar pues en función de cómo evolucionen esos escenarios Ximo Puig puede cambiar de decisión en cualquier momento siempre cuando lo considere que el adelanto electoral que es una prerrogativa que tiene que le otorga el Estatuto de Autonomía como presidente y él considere que se adelantó es bueno es óptimo para los intereses electorales de su partido por tanto aquí no está todo dicho todavía por más que estaño y haya dicho que el presidente ha asegurado que no va a durante electoral eso habrá que verlo

Voz 1961 05:27 Salva coincido procesión quizá Amparo pero ya te yo alguna cosa más

Voz 5 05:30 sí

Voz 1961 05:31 sí es que en política se diga que se va a producir con tantos meses de antelación siempre es una maniobra muy arriesgada Ximo Puig yo tengo la absoluta convicción de que él está valorando muy seriamente la los beneficios de adelantar las elecciones autonómicas pero hay tres elementos que el FAD un poco no el primero es el contexto la política nacional especialmente porque no sabemos qué puede suceder a nivel español en Cataluña si habrá o no convocatorias tanto autonómicas o incluso que se puedan levantadas las generales y después que tiene de los socios de gobierno que no estén interesados intuitivo Puche salga con la suya no por lo tanto lo que hoy ha manifestado en están yo coincido gran Pablo es un poco yo creo que es un mensaje un poco para tranquilizar a sus socios de gobierno pero en absoluto creo que sea un mensaje que podamos dar completamente por confirmado

Voz 5 06:18 no solamente eso

Voz 6 06:20 vamos a ver Pedro Sánchez también pudo adelantar elecciones

Voz 1961 06:23 ha costado pues de decía a ver si puedo pueden suceder que Pedro Sánchez sí claro es lo que parece

Voz 6 06:31 desde el PSOE a nivel nacional el consideren interesante adelantar las elecciones y lo hará por otro lado no olvidemos una cosa es decir el Pacto del Botánico que que integral PSP PSOE a Compromís ya ya podemos tiene asuntos pendientes que ya no se para resolver en los nueve meses que quedan de legislatura las indicase es más importantes del Gobierno valenciano cuáles han sido un nuevo modelo de financiación que Pedro Sánchez Galadí ha dicho para cambiar de actitud pasiva que no se va a producir en lo que queda de legislatura y una mejora en el en el ámbito de las infraestructuras valencianas que de momento tampoco parece que vaya mejorando por tanto si ha llegado el momento que será pronto si tiene que ser que hay que adelantar las elecciones porque a él le interesa partir interesa pues

Voz 0808 07:14 ahora también es importante

Voz 1961 07:17 Amparo y es que aquí eh los partidos que más les puede beneficiando tanto electoral por diferentes motivos pero dependiendo en qué momentos son arteria de pedido Compromís a quién menos interesa podernos quién diciendo aquí que la preocupación mayor de Podemos sea que al final unas elecciones autonómicas adelantadas según en qué contexto en clave valenciana Compromís lo pueden sacar un buen beneficio electoral a la hora de plantear debates presidente valenciano no contaminado por la política española según como también les interesa el aire a favor que tiene ahora poner la presidencia de Pedro Sánchez la beneficia por lo tanto yo coincido que es muy arriesgado intentar ahora decir que algo no va a suceder internos en unas elecciones adelantadas

Voz 0808 07:53 bueno en Paris Salvador muchísimas gracias como siempre ya hasta mañana

Voz 0808 10:29 el pleno extraordinario del consell de mañana martes aprobará ayudas para los afectados por el incendio de Yuschenko un incendio el más grave de los últimos años en la Comunitat Valenciana que arrasó tres mil hectáreas y afectó a Yuschenko Chapín ETA Gandía Ador Bach Quatre Tonga roto va solo en Gandía fueron mil las hectáreas arrasadas un acuerdo de ayudas que permitirá a estos municipios hacer una estimación de daños en bienes públicos en instalaciones en infraestructuras agrarias o de otros sectores económicos y dar cobertura también a los daños muebles e inmuebles de particulares de personas físicas y jurídicas que no estén cubiertos por el sistema de seguros alcaldesa de Gandía a Diana Morant buenas tardes

Voz 5 11:08 buenas tardes a uno de los municipios

Voz 0808 11:10 afectados mañana sin duda será un día importante por el contenido de este pleno a día de hoy cuál sería la situación de las consecuencias de este fuego en la zona

Voz 5 11:19 la verdad es que nosotros desde el municipio estamos muy esperanzados somos muy optimistas con la aprobación de este decreto que hemos trabajado ahí también hay que decirlo de manera conjunta but las administraciones locales con administración autonómica y creemos que va a recoger eh bastante bien en la necesidad que tenemos los municipios también la necesidad de los particulares afectados que un poco el Ayuntamiento de Gandía se ha convertido en su voz para alzar la a la administración detente en los municipios nos hemos tenido que enfrentar eh a una de las urgencias más importantes de las últimas décadas un incendio que aparte destruir nuestra masa forestal en nuestra montaña el patrimonio de todos pues también en el caso de Gandía ha afectado a patrimonio particular ya casas no hemos tenido que lamentar ningún daño humano pero lo cierto es que cuando afecta a las viviendas de las personas pues un poco de cada propietario ha quedado también quemado en ese fuego no ir teníamos esa necesidad que por una parte la Administración cubriera el Taño municipal aquello respecta al alumbrado público a las calles los caminos la infraestructura de saneamiento de de agua que nosotros ya hemos restablecido ya hemos restituido que trató de ese gasto pues tiene que está recogido en ese decreto de emergencia idea y además también hemos visto con muy buenos ojos y muy esperanzados que además el Consell abra la puerta también que genere ayudas para los particulares normalmente a la comunidad autónoma no cubre el daño particulares y en este caso sí que lo va a cubrir por tanto creemos que vamos a poder reparar ese daño eh mejor que sino que es luego se han arbitrado estas ayudas

Voz 0808 13:06 claro que podría cuantificar porque usted se ha entrevistado recientemente con los representantes de las asociaciones de vecinos afectados no como los ha encontrado hoy han hecho un cálculo aproximado de las necesidades más urgentes

Voz 5 13:17 nosotros de momento trabajamos habría con con con cifras que son estimaciones el a el daño público el daño a las infraestructuras públicas más o menos está estimado en unos doscientos mil euros

Voz 0808 13:29 si después ha habido otra

Voz 5 13:32 otros gastos que ha tenido que ocurrió el Ayuntamiento de Gandía horas extras de técnicos horas de refuerzo de Policía Local vigilancia privada que estamos poniendo nosotros en las urbanizaciones hasta que los vecinos puedan volver a sus casas para prevenir de saqueos au de robos en todo el el el sistema de realojo que se puso en marcha también es durante los días del incendio todo eso también asciende por ahora a otros doscientos mil euros después por lo que sería el daño en particulares todavía necesita una valoración un poco con con más detalle y de hecho hechos ha puesto en marcha también un dispositivo lo ha puesto en marcha el Consell que a través del Institut Valencià de la edificación de la Dirección General de la vivienda se va a poner en marcha un equipo de profesionales son expertos en estructuras que han sido afectadas por incendios y que van a hacer este peritaje para que pues para que después el reparto de las ayudas que va a poner encima de la mesa el Consell posean el el adecuado luego el Ministerio agrega

Voz 0808 14:32 cultura que anunció también una ayuda de setecientos cincuenta mil euros no para la reforestación de de toda la superficie quemada

Voz 5 14:39 si el Ministerio ya ha aprobado dos ayudas una de setecientos cincuenta mil para la masa forestal que también a través del Consell pues se va a empezar a trabajar también en en en lo que es la montaña sobre todo en el suelo para que el suelo si vinieran ahora lluvias pues no desapareciera y por tanto que en un futuro podamos volver a ver nuestros bosques como los teníamos antes del incendio Por otro lado el viernes también se anunciaba yo mismo he tenido una reunión con el presidente de la Confederación Hidrográfica de Xúquer en el que se ponían seiscientos cincuenta mil euros también encima de la mesa pues para recuperar los barrancos ahora el peligro o la emergencia es también

Voz 0808 15:18 la gota fría

Voz 5 15:20 claro que sí tenemos esas vías que solemos tener nosotros en otoño invierno en una superficie absolutamente quemada en una ciudad que como es garantía que tenemos Barranco pero que además somos la desembocadura de los ríos podríamos tener un verdadero problema medioambiental en nuestra desembocadura nuestro mar si no se cuida todo eso y afortunadamente también el Ministerio ha respondido además yo creo que con mucha velocidad estamos hablando de que no hace todavía un mes del incendio ya tenemos todas estas cosas todas estas ayudas encima de la mesa para poder actuar

Voz 0808 15:53 bueno alcaldesa de Gandía Diana Morant ante estaremos muy pendientes de ese pleno extraordinario para conocer el alcance de todos los acuerdos que se aprueben muchísimas gracias por estar con nosotros en la primera edición de La Ventana en esta nueva en nuestra nueva etapa muchas gracias a vosotros cuatro minutos sin serán ya a las ocho menos veinte de la tarde otras noticias de forma más breve antes de cerrar esta Ventana retomamos página política para contarles el revuelo que se ha armado a cuenta de un tuit del presidente Les Corts Enric Morera pronunciándose a favor de la libertad de los presos catalanes un revuelo sobre todas las filas la oposición el PP pide al presidente de Les Corts que rectifique en veinticuatro horas retire sus declaraciones a favor de la libertad de los presos catalanes sino lo hace les reprobar a en la Cámara la presidenta del PP Isabel Bonig considera gravísimo que el presidente se salte el Estado de Derecho en el que la ley está por encima de todo

Voz 0277 16:46 si no rectifica Bloc Compromís y el PSPV Puche Oltras no pueden mantener al señor Morera como presidente de las Corts lo que nos tememos es que unos son tontos útiles del fin último del señor Puig que es un gobierno a la catalana seguir exactamente los mismos pasos que en Cataluña seguí siguió el nacionalismo y que hoy estamos como estamos

Voz 0808 17:10 la sindicada de Ciudadanos en Les Corts Maricarmen Sánchez considera vergonzoso que Morera defienda a quién exalta en la ley en lugar de defender el cumplimiento de la Constitución cree que Moreras la segunda autoridad de la Comunitat Valenciana y por lo tanto no puede ponerse del lado de los políticos que dieron un golpe que quieren romper la convivencia entre ciudadanos según ha explicado novedades en el caso Fitur Costa Blanca que investiga el supuesto fraude de tres coma dos millones de euros en adjudicaciones realizadas para la feria Fitur entre los años dos mil cuatro y dos mil ocho en la tapa del popular José Joaquín Ripoll al frente de la Diputación de Alicante el juez ha dado por prescritas todas las actuaciones previas al año dos mil siete según ha anunciado hoy Compromís que ha avanzado que va a recurrir en la Audiencia Provincial Radio Alicante Alejandro Fuentes

Voz 0995 17:55 la coalición respeta la decisión judicial pero no la comparte porque no aceptan ni continuidad delictiva mí declara la causa como compleja además la investigación no contempla tampoco el año dos mil seis donde las supuestas irregularidades rondarían el millón de euros Gerard Fullana portavoz de la formación anuncia que emplazaron al presidente César Sánchez máximo responsable de transparencia del PP nacional a depurar las responsabilidades políticas

Voz 18 18:17 eh acatamos y respetamos pero no compartimos porque los contratos de dos mil ocho parten de elementos pactados previamente en los años anteriores no llegue más hay una causa ya abierta a las mismas empresas en también el Ayuntamiento de Orihuela donde también gobernaba el Partido Popular no

Voz 0995 18:34 las adjudicaciones investiga recordamos se hicieron sin licitación por contratos aparentemente fraccionados y a ellas concurrieron únicamente dos empresas en manos de un matrimonio vasco que ya declaró ante el juez son las mismas mercantiles además involucradas en el caso Fitur Orihuela actualmente pendiente de juicio

Voz 19 18:54 de de de

Voz 0808 19:05 pues todo esto ha pasado por aquí por la Comunitat Valenciana lo hemos contado lo hemos analizado y lo hemos resumido en veinte minutos de información nos falta el tiempo Castellón Valencia del interior norte de Alicante están todavía en alerta amarilla por lluvias y tormentas que podrían ser localmente fuertes y con granizo parece que la cosa no va a mejorar mañana también nubes con posibilidad de lluvias y tormentas por la tarde que podrían llegar a la costa temperaturas sin cambios salvo un descenso en el interior José mareos en a que en control de sonido gracias hasta mañana