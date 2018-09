Hora 25 Deportes Valencia (03/09/2018)

Voz 1 00:00 en Hora veinticinco Deportes José Manuel Alemán

Voz 3 00:15 hola qué tal buenas tardes el empate en el derbi entre el Levante

Voz 4 00:18 el Valencia dejó sensaciones muy

Voz 3 00:20 distintas en ambos vestuarios el conjunto granota salió reforzado tras sumar el cuarto punto en tres jornadas y con el atenuante de jugar el último cuarto de hora con un futbolista menos por la expulsión de Coke Andújar por su parte el Valencia sigue sin conocer la victoria sólo ha podido sumar dos puntos de nueve posibles ha encajado cinco goles en tres partidos que ponen en evidencia los errores individuales de varios integrantes de su defensa la Liga ya saben ahora va a sufrir un parón por los compromisos ser nacionales de las diferentes selecciones y la competición no va a regresar hasta el sábado quince de septiembre para El Valencia cuando reciba en Mestalla al Real Betis Balompié partido que se jugará a las seis y media de la tarde ante un Betis que ayer ganaba el derbi por un gol a cero con gol de Joaquín el derbi hispalense ante el Sevilla mientras que Levante jugará en la jornada de domingo dieciséis de septiembre cuatro cuarto de la tarde en Cornellá El Prat ante el español que ayer sumaba la primera derrota de la temporada en Mendizorroza ante el Deportivo Alavés análisis evidentemente interno el que hace el Valencia y el que hace el Levante la lectura de las tres primeras jornadas is sobretodo de lo que ayer ocurrió durante noventa y cinco minutos sobre el césped del estadio Ciudad de Valencia para Marcelino García Toral evidentemente el equipo está teniendo problemas fundamentalmente en defensa porque no acaba de ser un equipo reconocible

Voz 5 01:54 cuando no tiene el balón es indudable que llevamos cinco goles en contra el que con nuestros números en el aspecto defensivo solamente en tres jornadas nos obliga está claro a meter tres goles para ganar no me gusta mi equipo cuando no tiene el balón estoy orgullosísimo del esfuerzo de los jugadores pero creo que debemos de quitarnos esa ansiedad volver a la estructura y el que nos ha dado ganar el año pasado muchos partidos somos un equipo que debemos de aumentar nuestra intensidad defensiva en todas las zonas del campo

Voz 3 02:32 el equipo era muy rocoso el año pasado quizás por momentos nuera plástico número en el equipo bello deber pero era un equipo efectivo y sobre todo con una puntería en una definición que este año no está teniendo por eso por un lado el análisis interno que hace el cuerpo técnico y la dirección deportiva después de la inversión importantísima que ha hecho el Valencia este año en fichajes con un gasto de ciento quince millones de euros aunque jugadores todavía o que no han alcanzado su mejor nivel por su estado de forma como es el caso pasó allí o ni tan siquiera han podido debutar como es el caso de Gonçalo Guedes pero lo cierto es que el equipo colectivamente no acaba de funcionar todo lo bien que se esperaba al menos parece que este año en la maquinaria de Marcelino no está tan engrasada como si estaba la pasada campaña los automatismos que el año pasado están completamente asimilado sí que daban resultado esta temporada parece que todavía no acaban de estar completamente instaurados dentro de lo que es el rol que cada jugador ocupa dentro de la plantilla y el funcionamiento interno a la hora de expresar los sobre el césped además acompañado de errores individuales tanto en ataque como en defensa porque ayer el Valencia falló muchas ocasiones de gol ante la portería de Oier Olazábal ir por supuesto está siendo penalizado castigado con errores impropios de jugadores con la veteranía con la madurez como hemos visto en las primeras jornadas del campeonato y ayer por ejemplo otra vez con Pizzi neocon Gabriel Paulista como protagonistas y además ayer se unió neto guardameta que había demostrado mucha seguridad durante la pasada temporada que parece no tan seguro más bien frágil durante el arranque de la competición el segundo gol ante el español los dos tantos de ayer encajados ante Levante evidencian ponen de manifiesto que el Valencia no tiene la misma intensidad defensiva que es un poco lo que reclama lo que demanda Marcelino García Toral y además el equipo es cierto que también un poco en esa situación de confort después del esfuerzo de la pasada temporada de que todo el mundo evidentemente puso de su parte para borrar esa imagen de dos temporadas siendo décimo segundo iba volver a jugar la máxima competición continental pero se ha demostrado en esta Liga que si el nivel de exigencia no es el máximo que si el Valencia a pesar de ser una gran plantilla no juega cada partido al ciento diez por ciento se ve superado parece un equipo vulnerable incluso ayer ahondaba en esta idea uno de los goleadores y ayer que debutaba como titular en el Valencia Denis Cheryshev

Voz 1893 05:14 hemos tenido bastantes desajustes yo creo que entre líneas eh no recibió muchos balones luego hemos tenido Rossi individuales si ellos la mano aprovechado bien no creo que en el segundo tiempo hemos estado bastante mejor hemos dominado más hemos tenido más ocasiones hemos podido meter un gol pero bueno yo creo que que esa es la actitud no la la reacción de descanso e lo que ha dicho el míster nos ha ayudado mucho oí tenemos que que escucharle para para seguir mejorando

Voz 3 05:49 la intención de estar en la parte alta de la clasificación después de sumar como digo dos puntos de nueve posibles ocho y cincuenta y cinco

Voz 3 07:00 el Levante sale muy reforzado después de el punto conseguido ante el Valencia tras la primera victoria de la temporada en Villamarín cero tres ante el Real Betis dando una buena imagen a pesar de la derrota ante el Celta de Vigo ayer demostrando que va a seguir siendo un equipo valiente lo dijo su entrenador Paco López

Voz 1193 07:19 yo creo que la afición se está sintiendo orgullosa yeso Se nota se palpa de del equipo tenemos allí esa comunión que hay ahora mismo entre afición y el equipo no sé pero a mí me hace sentirme muy orgulloso muy granota Hay creo que es para quitarnos el sombrero delante de lo que ha hecho este Levante se sigue siendo ambicioso y sigue siendo de sigue siendo atrevido que eso nos puede costar que el rival te genere ocasiones a la contra con alta menos pasó la temporada pasada en nuestra ideas esa desde que llegamos aquí a este equipo hay bueno y vamos a seguir haciéndolo es decir corremos riesgos pues pues sí vamos a tratar de correr los menos riesgos posibles pero sin cambiar ni un ápice nuestra idea de nuestra forma de ver el el juego

Voz 3 08:03 mucha competencia sin duda fondo de armario que tiene el Levante lesión hoy confirmada de Sergio Postigo sufre una micro rotura muscular en el recto anterior del muslo derecho Si no ocurre nada extraño estos quince días le van a venir de perlas para poder estar llegar a tiempo en el próximo compromiso ante el Espanyol semana importante de bajas porque hay muchos jugadores con sus respectivas selecciones en el Valencia en el Levante diez en el Valencia nada más y nada menos que Rodrigo Gayá Murillo neto con dos Cheryshev Guedes su allí Carlos Soler íberos Rakocevic en el Levante seis ausencias con los internacionales Vukcevic da Mena Vardy Priest duré Borja Mayoral

