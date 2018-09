Hoy por Hoy Locos por Valencia (04/09/2018) - Tramo de 12:20 a 13:00)

Voz 1 00:00 Hoy por Hoy Locos por Valencia a las doce veinte horas sí

Voz 3 00:15 en nuestro horario habitual comenzamos a echar cuentas Isabel cuánto tiempo nos queda para las vacaciones

Voz 0959 00:24 has echado cuentas calculado los días si son muchos más que haremos no pensar en ello ya no se puede trampear de alguna forma estoy en ello está difícil pero déjame que Londres has vuelto a hablar con nuestros amigos de chiringuito si se van a quedar unos días más por si acaso vemos efectivamente saludos a todos comenzamos esta edición martes de Hoy por Hoy Locos por Valencià estos Radio Valencia esto es Cadena Ser seguramente ha regresado de vacaciones muchos habréis visto como ya se normaliza en nuestra ciudad en nuestras calles y a veces en calzadas y aceras el uso del patinete en una llegada masiva del patinete que que ha provocado que nuestros gobernantes tenga que acelerar la regulación

Voz 4 01:19 de que el uso de este aparato

Voz 0959 01:21 se rompió de una manera espectacular pero claro que no se sabe exactamente de qué manera tiene que encajar en la ordenanza municipal bueno hoy vamos a hablar de este tema de los patinetes y otros artilugios que funcionan por la ciudad de que tienen que cohabitar con otro tipo de vehículos bicicletas peatones y también de otros muchos asuntos que tienen que ver con la movilidad en nuestra ciudad y que en este inicio de curso va a ser interesante chequear con el concejal de Movilidad pero esto Arturo esto hay que decirlo como corresponde no podemos anunciarlo a nuestros oyentes de cualquier manera

Voz 5 02:05 on

Voz 0684 02:06 hoy sí Clio Mobilitat Giuseppe Creed será con no Andante con moto con bicicleta con autobús mano con una máquina Allegro ma non troppo Pernía manche de parquets shortstop soterrar neo chutar del estrechen esto ya es más difícil entender pero es el Parking

Voz 0959 02:30 el subterráneo de Ciudad de Brujas

Voz 3 02:33 sí hemos hecho nuestros pinitos en italiano para mejorar la fluidez de la conversación con Giuseppe sí

Voz 0959 02:50 bueno pues eso hablaremos en la primera parte de nuevo bueno programa dentro de unos minutos y luego otros muchos asuntos como por ejemplo la hablar con el hombre que hace muy pocos días ha ganado el Campeonato Nacional de vuelo aerostático luego lo para enseñarnos cómo es una competición de vuelo en globo el primero que ella os pruebas cómo funciona esto bueno pues hablaremos con Blai Carbonell que a este joven que acaba de

Voz 6 03:20 me tiene en el Mundial leí recientemente

Voz 0959 03:22 ha sido proclamado campeón del Campeonato de España de Aero estación queréis Gemma si además hacer se celebró en enero lo que no se siente atraído lleno de botellas de vino claro que ha sido una buena idea te has de lo que sí bueno hablaremos también de la atención sanitaria que se presta en los mercados de Valencia en concreto el Mercado Central las que ahí se yo esta mañana nuestro compañero José Luis Chiclana para saber bueno que dispositivos hay cómo se actúa en caso de que haya una emergencia médica que solamente ha podido verla por ejemplo estoy dijo verano por los efectos del calor por la basílica ofrece de gente porque alguien utilizando los utensilios de los vendedores el mercado central ha tenido un percance que desde luego no es que sea deseable pero no es poco habitual pues de ello hablaremos y quizá dos sólo Nails nueve también en terrenos de Cultura Sergas no se hablara de muchas cosas va de Teatre Musical de la Mustang también de la dotación de los premios Artes Escénicas de la Generalitat Valenciana en fin de todo lo que se cuece todo listo ya listo aprieta al play por favor comenzamos

Voz 1 04:35 hoy por un Locos por Valencia Amadeo Salvador Arturo Blair

Voz 3 04:43 el rápidamente a las doce veinticinco actualizamos la información

Voz 0959 04:52 Julián Jiménez buenos días cómo estáis conocías bien gracias

Voz 3 04:56 con el el director de contenidos personalmente te parece sube el nivel de temporada

Voz 0364 05:01 amaré esto esto es un no parar algún cura es un no parar venido arriba hasta la planta tercera en concreto en concreto pues si aquí estamos los estudios hay que decirlo bueno si no lo saben nuestros oyentes en la tercera planta del me Don Juan de Austria número tres bueno hay malas noticias primero del paro en la Comunitat Valenciana aumentó en agosto pasado en casi siete mil seiscientas personas más de un dos por ciento respecto al mes de julio es un que todo hay que decirlo estés siempre se les septiembre un mes malo también lo es en el resto de España en todas las comunidades autónomas lo positivo es que en el interanual de año en año el número de desempleados bueno pues se disminuye y ha disminuido en veinticinco mil personas eso es el dato positivo de este mes que tradicionalmente insisto es un mes malo en cuanto a desempleo otra noticia la negativa a que viene de las carreteras cerca de Valencia en concreto en la V veintitrés en la carretera que une puso muerto un ciclista de setenta y cuatro años que ha sido arrollado por un camión e insistir en en el tema de la precaución cuando vas al volante y nos topamos en la vía publica con un ciclista hay que mantener esa distancia siempre a toda costa y esa distancia de metro y medio para respetar y bueno pues la seguridad no garantizar la seguridad del ciclista al margen de esto pues pleno del consejo extraordinario Reunión en sesión extraordinaria del Gobierno valenciano para acordar las ayudas que se iban a conceder por parte de la Administración autonómica a los afectados por el incendio más grave del año lustro podríamos decir el el incendio de You Chen que se declaraba el pasado seis de agosto y que arrasaba pues tres mil quinientas hectáreas de monte que obligaba también al desalojo de tres mil personas como recordaréis Un incendio además que destapada después la caja de los truenos muchísimas críticas respecto a a la coordinación y a la forma de combatir lo un incendio muy violento muy virulento por el viento que sopló en su día bueno pues el Gobierno anunció ayudas Si yo hoy se ha reunido Gobierno valenciano en sesión plenaria la prioridad va a ser ahora hacer una relación exhaustiva detallada de de lo que son los daños producidos en los términos municipales a los afectados por este por este fuego de del mes de agosto a partir de ahí la Generalitat no no ha cuantificado el número total de de millones de es que sea destinarán ayudas saldrán del Fondo de Contingencia eso sí que lo ha desvelado la vicepresidenta y portavoz del Consell Mònica Oltra tras esa reunión del pleno del Gobierno valenciano la prioridad como os decía esa lista de de de daños concretos detallados de los daños del incendio provocado exponencial infraestructuras en casas en en fincas en en voz qué público monte público etcétera para tratar de responder no a esas esas afecciones que el fuego dejaba como consecuencia de de como digo de este incendio declarado ya pues casi casi hace un mes e incendió más más virulento de de los últimos cinco años en la Comunitat Valenciana en esa comparecencia el hemos preguntado por cierto a la vicepresidenta de el del Gobierno valenciano por por ese tuit que realizaba este fin de semana Enric Morera el líder de Compromís presidente de Corts bueno pues defendiendo la libertad de los presos políticos catalanes pues ha apelado a la libertad de expresión a la vicepresidente Hay IU ha dicho que que cada uno es libre de decir lo que quiere ir y que bueno que es que respeta absolutamente lo lo que ha dicho Enric Morera el president de Les Corts hoy también se ha preguntado por la crisis abierta en el seno del Gobierno valenciano por las discrepancias entre PSPV y Compromís a cuenta de a cuenta de la financiación autonómica desacuerdo que alcanzó el presidente Puig con la ministra de Hacienda el día del Consejo de Política Fiscal y Financiera para que la Comunitat Valenciana apoyase el techo de gasto bueno ya daba la bienvenida el debate público ha dicho ha dicho la vicepresidenta Mónica Oltra que que las cosas se tienen que debatir en público y en público se tienen que cerrar bueno educó como respuesta a lo que decía y el presidente de la Generalitat que que bueno que miraba hacia otro lado se ponía de perfil Ximo Puig cuando se le preguntaba por una crisis de Gobierno valenciano él negaba negaba la mayor negaba esa crisis con pues la vicepresidenta reconoce lo positivo que es el debate la discrepancia pública y que también se cierren esos debates públicamente no no en privado y al margen de su sabes que este verano ha habido un conflicto con las ambulancias a hay una instrucción dada con concreto un contrato nuevo que que que entrará en vigor el paso que entre en vigor el pasado uno de agosto que afectan sobre todo a las comarcas de interior y es que la ayuda domiciliaria que prestan los médicos la atención domiciliaria quiero decir que prestan los médicos pues los traslados de los facultativos que que van a los domicilios pues ya no se hacen en ambulancia como se venían haciendo hasta ahora conseguiría ha puesto muy estricta en ese sentido las ambulancias sólo son utilizadas para atenciones urgentes atenciones muy muy muy extraordinaria si los desplazamientos de los facultativos de los médicos pues se tienen que hacer en los coches que de las que dispone el centro de salud en coches partido

Voz 4 10:07 lares dejó el médico médico

Voz 0959 10:10 no es que muchos médicos con el tu coche

Voz 0364 10:12 para eso género muchísimo malestar los sindicatos ya han puesto muy serios en este asunto cuestionado a la Generalitat la Consejería de Sanidad ha puesto manos a la obra para tratar de analizar departamento por departamento la situación que se vive pero no ha evitado que hay por ejemplo se ha concentrado frente a la Consejería de Sanidad el sindicato sí pues para reclamar bueno que que que atienda que atienda en condiciones el el trabajo de estos médicos no creo que que bueno que vuelvan poco al sistema anterior y es que se permita acudir con ambulancia esa atención domiciliaria en el que en ocasiones pues se pues requieren los los médicos no como digo esto es un poco lo lo que nos deja esta mañana en la que estamos trabajando lógicamente vamos trabajando en muchísimos otros argumentos pues también ese es un argumento informativo el tiempo el mal tiempo las tormentas que ayer bueno pues se dejaban granizo en el interior de la provincia de Valencia que dejaban cuando pasé aquí mucho terreno mucho relámpago en en la ciudad iban a la buena noticia por cerrar con una buena noticia es que no no hay daños importantes en el campo sabéis que que el granizo siempre hace estragos e icono pues se nos dicen las esa es decir en las agredidas que de momento no hay no hay daños más puntuales y no hay no hay que hablar de momento de de catástrofe en el en el campo

Voz 0959 11:28 justamente del tiempo hablamos de contención gracias Julián hasta luego

Voz 3 11:40 porque hace calor por que luce el sol tenemos veintinueve grados ya que uno de la que se acabaron las lluvias en las tormentas esta madrugada podrían reaparecer pero de momento buen tiempo máximas que llegarán a los treinta grados y esta noche mínimas de veinticuatro grados ha salido a las siete treinta y dos se pondrá a las veinte veintisiete

Voz 0959 12:03 ya así vamos a seguir durante toda la semana mañana la temperatura bajará un poquito con respecto al día de hoy y durante los siguientes días también seguirá bajando eh tanto las mínimas como las máximas las máximas puede que algún día estén en los Veintisiete otro día en los Veinticinco eso sí la inestabilidad a determinadas horas va a continuar durante toda la semana que no se sorprende a nadie si de pronto pasen una nube deja caer agua os el día una pequeña tormenta va a ser lo menos mal durante los próximos días oiga como está el tráfico en la ciudad gracias por preguntar

Voz 8 12:41 la red aquí ha de la provincia de Valencia le ofrece la información del

Voz 0959 12:45 tráfico porque a esta hora el tráfico es denso en la avenida Maria Cristina y también en Guillem de Castro donde se están realizando obras de asfaltado del carril bus taxi si se evitan estas zonas se circulará mejor ahora preguntaremos concejal cuando van a acabar en las horas competencia las obras en sí misma pero algo habrá que no es el concejal de asfaltado cosa verdad seguro

Voz 9 13:13 no sólo sorprende por su diseño también por su tecnología inteligente vena conocerlo a la reliquia de la provincia de Valencia lleva tilo desde dieciséis mil novecientos euros financiando con Banco Cetelem mese aún está al treinta de septiembre consulta condiciones

Voz 10 13:28 me sentí a punto com calidad con siete años de garantía

Voz 11 13:35 una auténtica Gran Fiesta del Marisco Maris Galicia ácido desembarca por sexto año en Valencia del mejor marisco a precios populares grupos de gaitas espectáculo de la calmada y muchas sorpresas más disfruta de lo mejor de Galicia este año bajo la gran carpa instalada en la fonda Puerto frente tinglado cuatro todos los días desde las doce y media del mediodía

Voz 12 13:58 tenemos un problema nos dan una avería por el coche

Voz 13 14:00 el derbi coche punto es esto no te ocurrirá entra en coche punto y obtuvo la máxima tasación el mejor precio garantizado impago inmediato a su tasación on line no visita uno de nuestros centros

Voz 14 14:11 en derbi coche punto es estamos en el aparcamiento del macro de Vara de Quart Valencia

Voz 15 14:16 en las residencias eso limar cuidamos estos mayores me entorno confortable y unas magníficas instalaciones y ahora en nuestro centro de sol y mar llana disfruta de un descuento especial informativo sin compromiso en el nueve seis unos setenta y cuatro veinticinco sesenta y cinco o en Sol limar punto es

Voz 16 14:33 es vender o comprar tu vivienda en la zona de Ruzafa Oleksandr L Agencia Mediterránea es tu profesional inmobiliario de confianza Agencia Mediterránea punto com Agencia Mediterránea Gran Vía GER manías nueve noventa y seis tres veinticuatro cuarenta y cinco treinta y dos

Voz 17 14:48 segunda gran festa del Durex mercado visigodo gastronomía música hay visitas guiadas a Pla de Nadal del siete al nueve de septiembre en el casco antiguo de Ribarroja de Turia organiza Ayuntamiento de Ribarroja de Turia colaboran Diputación de Valencia y Agencia Valenciana

Voz 18 15:03 turismo quieres impulsar tu talento y mejorar tu posición laboral en la escuela de negocios y Luis Vives de Cámara valenciana ayudamos a conseguirlo aprovecha de del Plan ahora con grandes ventajas antes del treinta de septiembre informa te para el mundo real con nuestros programas Master visita Cámara Valencia punto com descubre la oferta formativa más completa de Valencia da el salto ya

Voz 10 15:25 lo que más valora por la mañana puede que sea un buen café pero sobre todo valoras que te cuenten qué te contemos la actualidad con cercanía hoy

Voz 8 15:36 Unitat valenciana de lunes a viernes cada veinte minutos con Juanma Graner despertamos cada día desde las seis de la mañana con las noticias de Valencia Canaima

Voz 12 15:50 tenemos un problema nos dar oral seria precoces

Voz 13 15:53 en vender mi coche punto es esto no te ocurrirá entra en vender mi coche punto y obtuvo la máxima tasación el mejor precio garantizado y pago inmediato a su tasación on line no visita uno de nuestros centros

Voz 14 16:03 en mi coche punto es estamos en el aparcamiento del macro de Vara de Quart Valencia

Voz 11 16:09 la auténtica Gran Fiesta del Marisco Maris Galicia desembarca por sexto año en Valencia del mejor marisco a precios populares grupos de gaitas espectáculo de la queimada y muchas sorpresas más disfruta de lo mejor de Galicia este año bajo la gran carpa instalada en la fonda Puerto frente tinglado cuatro todos los días desde las doce y media del mediodía

Voz 19 16:30 sabes lo que es un crucero todo incluido pues olvídate de todo lo que has conocido hasta ahora Viajes el Corte Inglés te presenta el súper top

Voz 0959 16:37 yo incluido de Costa Cruceros

Voz 19 16:40 es decir un paquete de cinco excursiones de una gastronomía de estrella de atención premio una a bordo de desayunos gratis en el camarote para que no te tengas que levantar de la cama de los mejores espectáculos además incluye que el crucero para Tofiño sea gratis o con grandes descuentos para que ellos también puedan disfrutar contigo el mar portugués que tendrás un diez por ciento de descuento en tu próximo crucero todo esto yo desde sólo quinientos noventa y nueve euros tasas de embarque incluidas consulta condiciones plazas limitadas no deje pasar esta oportunidad informa Tello en Viajes el Corte Inglés ya la reserva hasta el treinta de septiembre de tu crucero Costa dos mil dieciocho por el Mediterráneo aprovecha el súper todo incluido de Costa Cruceros contó la garantía de Viajes El Corte Inglés

Voz 1 17:28 Radio Valencia Cadena Ser yo sólo moverme en autobús en metro es más rápida utilizo el metro porque era paradas abajo de mi casa para justo en el estudio del delito el autobús por movilidad rapidez yo voy andando cuando voy andando o en moto por comodidad donde se ha celebrado tomos levemente puede que entidad utilizamos siempre bicicleta porque es más cómodo bueno el patinete es cómodo de llevar de guardar dos patines más pequeñitos para prever desplazarme más fácilmente mucho más rápido que caminando hoy Locus por valentía

Voz 3 18:28 el concejal de Movilidad Sostenible Giuseppe Baresi buenas tardes bienvenido

Voz 4 18:33 es un placer como siempre hemos empezado a cómodo ha escuchado usted hablando de patinete y el fenómeno que ha irrumpido nuestra ciudad hace dos años concejal alguien con un patinete Doval loco es sí pensé a mí me iba a decir y te digo a ver qué me estás contando

Voz 7 18:48 o lo que es Stiles la bici tiene que sigue destilando conocemos ciudades él

Voz 4 18:53 bueno es que no para llegar un día que vayamos andando por la acera en la gente tilda de loco es andando que no utilizan ningún artilugio Nadal llegará

Voz 7 19:02 no Patín Aerotransportada

Voz 4 19:05 eso al futuro ya eh mira me lo has quitado el que la iba a ver si dentro de poco

Voz 7 19:10 sí

Voz 4 19:11 J Fox ahí volando Michaels votamos los te vas bueno lo cierto es que hay que lidiar con estas novedades tecnológicas la última de ya sé que no va a ser la última desde luego seguro que aparece la más ha sido el patinete el patinete eléctrico que ya forma parte de nuestras vidas pero claro llega de forma tan masiva tan sorprendente que no siempre es fácil regular su uso debido en nuestro entorno urbano no sí bueno

Voz 7 19:36 digamos que desde el año dos mil dieciséis hay una instrucción de la DGT para regular estos elementos de movilidad que se llaman vehículos de movilidad personal entonces ya dijeron oye aquí está la cosa que esta creciendo se está usando el uso está incrementando entonces estudia era un poco como regularle además dice por dónde pueden ir de hecho preferentemente por carril bici por zonas peatonales puede tienen tienen que respetar por eso tecnología eficiencia facilidad en un tamaño reducido la gente lo saca de casa lo mete en el metro en el autobús como escuchábamos ahí mucha gente utiliza el deporte público usaba el coche horas está pasando al patinete que tenemos también datos de esos entonces el han empezado a usar dice bueno ya sabéis que ha sido bueno de regalos más de la cosa más regaladas navidades esta Navidad se siente entonces a eso se suma parte el que se compra uno pues tenemos estas empresas que ya han salido en muchos otros países sobre todo la que teníamos ahora que se está hablando en estos días viene de la zona de San Francisco donde están todas las startups que han empezado con esos sistemas que está detrás Google hay otros ir anterior problemas ahí de hecho en San Francisco empresas han tenido problemas inhabilitación es no les han dado digamos la autorización para funcionar la andanada de empresas más pequeñas entonces claro ha aterrizado aquí pues se trata de regularlo como tiene que ser pues estamos hablando de una empresa que don servicio entonces pues hay que poner aparte la ordenanza que ya tenemos que dice que no se pueden abandonar el la vía pública estas cosas

Voz 4 21:07 ha realizando la vía pública vía pública

Voz 7 21:11 si uno tiene un bar tiene un restaurante tiene un vado tiene que pagar una tasa tiene que porque está ocupando ese espacio domino público pues estos elementos también y además si se dejan abandonados pues impiden la movilidad de todas las personas y sobre todo aquellas que necesitan moverse sin tener obstáculos

Voz 4 21:28 vamos a explicar a nuestros oyentes que estos patinetes funcionan desde el teléfono móvil tú luego utilizas cuando acabe su sus lo deja donde quieras dejarlo ya el móvil informa de que acaba abuso pero todo lo puede dejar en cualquier sitio de la ciudad que no puede que no sea la manera correcta dejarlo y ese ha sido básicamente el problema no

Voz 7 21:44 eso ha sido básicamente es analizado tenemos un ordenanza en vigor de dominio público el artículo doce que dice Si están aparcados indebidamente en el espacio público además tan impidiendo la circulación están como abandonados ahí son un obstáculo pues se tienen que requisar desde el Ayuntamiento hemos estudiado ayer la encargada por supuesto dejar de hacer respetar las ordenanzas es la Policía Local y los agentes de la Concejalía pues si les han Datu requerimiento a la empresa para que lo retire de manera preventiva sino tendrá que proceder la Policía Local y mientras tanto pues nosotros les emplazamos a esperar a que se cree ese marco ya que pueden tener una licencia que se que se habilite los espacios donde puedan estar toda una serie circunstancia que tengo en autores es una empresa puede venir aquí a decir lo que quiere sin primero consultar con el Ayuntamiento no porque uno que quiera ser vea una actividad bienvenida sea pero los que lo hacen aquí lo hacen en condiciones piden licencia pagan su tasa tienen autorización pues cualquiera de esta también

Voz 4 22:45 que respetan la ordenanza municipal haber denunciado municipal esté revisando claro volviendo al tema de los

Voz 1062 22:50 tintes en general hay otro inconveniente y es que alcanzan hasta sesenta kilómetros por hora porque a veces ves al unas personas con patinete circulan a una velocidad rapidísima por las aceras con riesgo para los peatones

Voz 7 23:03 eso está ya prohibido a pesar de esa resolución de la DGT del año dos mil dieciséis de las ordenanzas en vigor no se puede hacer toda actividad de esta sea una moto que a veces circulan por las aceras sean ciclistas sean patinetes de cualquiera que no que va por las aceras multado eso no se puede hacer las acera es un espacio de convivencia para los peatones para caminar tranquilamente para disfrutar de la compra disfruta de la ciudad o moverse pueden ir en los carriles bici en la nueva ordenanza por supuesto podrán ir en zonas donde hay tránsito limitado velocidad limitada de tal idea versa una limitación de velocidad no pueden ir rápido está igual las que daban al igual que tenemos coches que van a una velocidad que ya alcanza los doscientos dos kilómetros la velocidad la ciudad está limitada a cincuenta por hora entonces

Voz 4 23:54 os treinta como Maxi

Voz 7 23:56 no comer como máxima la ciudad calles treinta veinte tenemos algunas en Ciutat Vella dichos está notando que es mucho más amable mucho más seguro y la gente además lo pide pues tendrán que respetar entonces una limitación que sean no demasiado rápida porque además es que los carriles bici cruzan con lo paso de peatones hay que pararse dejar pasar lo peatones es igual que el dinero se lo ciclista tiene que ser todos tenemos que ser un espacio de convivencia en espacios una ciudad amable bienvenidos sean esos elementos que te ayudan a moverte con más facilidad que reducen contaminación partículas y reduce el ruido pero hay que hacerlo bien hay que respetar eso es lo va Sicko en nuestra ciudad yo creo en casi todas las ciudades

Voz 4 24:35 en qué fase está la tramitación de la nueva ordenanza municipal

Voz 7 24:38 la ordenanza de movilidad regulará la movilidad cómo se mueven eso patinetes estas bicis como os aparca las motos los coches cargan descarga un poco todo estamos acabando el borrador de aquí a poco lo presentaremos no puedo dar una fecha concreta porque estas cosas son un poco que luego tiene una tramitación interna por un informe de algún secretario de algún servicio y tal pero de aquí a poco porque este verano además es demostrado trabajando y rematando la entonces presentaremos entonces crearemos también el marco para la circulación de cualquiera de los elementos de la de movilidad que están en la ciudad Giuseppe lo siguen poniendo cada vez más difícil al automóvil yo creo que no yo creo que estamos ayudando a que la gente pueda prescindir del coche porque si nosotros hacemos una red de carriles bici que conecta toda la ciudad y además es mucho más eficiente bidireccional es que cuando llegas al sitio lo aparcan no tienes problemas de buscarte aparcamiento dando vueltas no pagas que tiene que ir a buscar un aparcamiento subterráneo está muy bien conectado eso yo creo que estamos ofreciendo una alternativa hay estudios que dicen que habéis ese usa el coche para ser menos de dos kilómetros si hay un porcentaje alto porque es una costumbre dada porque parece que cuando yo creo que estamos ofreciendo es alternativa y además la demandan en todo lo presupuestos participativos que hemos hecho en estos tres años lo que hemos tenido es que el casi más de la tercera parte de todos los proyectos que han sido votado y aprobado por los valencianos y valencianas han ido a movilidad para ser zonas peatonales para señalizar mejor zonas para que sean más seguras donde hay paso de peatones mejores señales sobre todo carriles bici resulta increíble no porque carga empecinó todo el mundo pide eso porque ve que funcionan porque que es más seguro todo el mundo tiene hijos que empiezan a ir con quince dieciséis años en la bici y si tiene que ir en bici que lo hagan en un sitio protegido separado amplio y conectado está dando resultados y ahora con los patinetes pues tienen esa infraestructura que pueden conectar todas las partes de la ciudad con eso entonces con esa alternativa nosotros estamos ayudando a la gente que pueda prescindir del del vehículo motorizado ICO las mejoras de la EMT que son evidentes que hemos crecido casi diez millones de viajeros en tres años

Voz 4 26:54 a qué podía prescindir que a lo mejor no todo el mundo puede pero claro que hay gente mayor que cuando no haya más dimitir segura en los que los que puedan

Voz 7 27:01 prescindir de ello los que no hay que usar el coche como siempre de una manera racional y cuando no haya más remedio por supuesto se seguirá usando y luego vamos a un modelo en el cual coches cada vez es más eficientes menos contaminantes coches eléctricos que también están llegando y crearemos la infraestructura de todo eso yo creo que las alternativas son buenas y mejoran hemos bajado la contaminación en varios sitios hemos bajado ruido cuando hemos hecho la medidas de peatonalización y además es un ahorro para el bolsillo ahorra de la gasolina pues lo gasta en la economía productiva o deje de teatros restaurantes y todo

Voz 1062 27:37 alguna vez Giuseppe ya le he comentado es si asignatura pendiente que hay porque mucha gente se desplaza de del área metropolitana a la ciudad de Valencia en toda interesante contar con visos párkings disuasorios en la entrada de la ciudad exporte público que adentrar a esas personas para eso me me temo que todavía falta mucho tiempo no

Voz 7 27:55 bueno eso es una cosa que se está gestionando a nivel autonómico también hubiera gustado que hubiera ido más rápido que hubieran hecho lo rápido ya avanzado las medidas como hemos hecho aquí pero ya se ha anunciado que está va a aprobar de aquí a poco un plan de movilidad metropolitano y eso una de las estrategias justamente es la creación de esos aparcamientos disuasorios fuera de la ciudad donde pueden dejar el coche los usuarios y tener un autobús lanzadera o cerca de estaciones de metro eso es ideal porque te ahorras diez quince kilómetros además en tráfico que gastas mucho más pierdes tiempo hito los problemas que tiene luego de cuando tienes que aparcar y todo eso eso reduciría la factura ambiental para la ciudad el coste que tiene la contaminación cómo mejorar muchísimo y eso pues esperemos que sea pronto que se pongan en marcha esas estrategias

Voz 4 28:43 en esta nueva ordenanza de movilidad va a haber cambios importantes para los usuarios de bicicletas pues va a mantener

Voz 7 28:50 nosotros lo que vamos a hacer es crear un marco claro por dónde se puede circular a velocidades todo lo que se tiene que hacer en cuanto a derechos que tendrán de la de la bici pero también lo peatones deberes queremos crear un marco de derechos y deberes en el cual cada uno sepa lo que tiene que hacer y que sea muy respetuoso en un marco de convivencia a los demás por supuesto cuando habrá alguien que no respeta pues ahí estarán los agentes que tiene que hacerlo cumplir pero eso tiene que ser lo de menos y nosotros nos aplicamos y creamos una ciudad más respetuosa más cívica pues creo que ganaríamos mucho

Voz 4 29:26 no me resisto a preguntarle si ustedes genera entrevistemos si te aquí en esta casa es siempre Vargas llegó ya se lo preguntaremos hace tiempo de esto pero pero bueno lo lo apuntamos para preguntarlo porque recriminó usted a un policía local que multar a un ciclista que iba llevando a dos niños detrás cosa que no es legal no yo no recriminó al policía porque yo un tweet dijo estaba muy cabreado y que apoyaba totalmente al ciclista bueno es una manera no no no no

Voz 7 29:53 hecho dije cómo se puede hacer eso pero me refería al hecho de que el marco legal estatal respecto a otras países no permite llevar a dos niños con una bici con una sillita o por ejemplo con una con una carga que es la famosa bicicleta que se también yo en campaña electoral que tiene un cajón delante que se utiliza mucho en Copenhague pero yo lo dije en ese sentido de hecho elogió además la labor que están haciendo los policías y que hacen en todos los agentes porque más allá de controlar si alguien las infracción lo que hace es una labor de ayuda a que la gente pueda vivir tranquilamente en la ciudad puede acompañarlas policías de barrio que tenemos vamos el techo creo que alguien intentó mal interpretarlo

Voz 4 30:36 a ver si nos hacía la canción I love y alabanzas a la policía todavía no nos lo decía cómo se hace eso

Voz 7 30:44 el tema de la de ese marco legal estatal de la Ley de Tráfico que ya se está pensando en cambiarla el reglamento de circulación que no se aprobó nunca cuando toda la polémica con la con la anterior directora de la DGT que os acordáis que además tuvo que dimitir porque su marido estaba implicado en un caso de corrupción y ella misma entonces tuvo que dimitir y la hicieron dimitir la época del Partido Popular de hecho ya se está hablando de modificar la Ley de Tráfico para adaptarla nuevos tiempos hice está haciendo parecer que lamento general de Circulación de la DGT un plan estatal de la bici para podernos alinear con los países europeos y ahí estamos colaborando también los ayuntamientos como Valencia o tuvimos una reunión aquí en la asociación con bici la la Red de Ciudades en la bicicleta mogollón de de están colaborando porque Essex queda muy atrasado el código

Voz 1062 31:32 yo hablaba de los carriles bici bueno la gente expectante a los nuevos carriles bici como Adolf Fernando el Católico Antic eh como

Voz 7 31:41 el tema buena nosotros la estamos terminando algunos tramos de carriles bici que se habían quedado parado porque la empresa no cumplió el contrato tuvimos que hacer un proceso de rescisión del contrato el Consell Jurídic Consultiu Se se tuvo que pronunciar hubo recursos de la empresa y tal una vez resuelto eso que nos dieron la razón porque sólo había dicho el sesenta por cien de las obras lo hemos retomado ahora en Porta de la Mar hemos completado todo el carril bici circular lograse puede decir a amar esta mañana mismo por ejemplo estamos haciendo una actuación en San Vicente desde plaza de España Santa Agustín estaba pendiente además estamos poniendo bancos estamos un poco regenerando ese entorno porque la calle San Vicente pues se necesita un meneo por así decirlo para mejorarla no dónde está esa acera Don transita mucha gente hora de aquí a pocos días no sé si una semana diez días algunos antes alguno después empezaremos obras de no vetar nueve carriles bici estamos hablando de Manuel de la Tomás de Montañana estamos hablando antiguo Reino de Valencia pero Rodrigo y la marginal derecho de Río donde está la Escuela de Idiomas cardenal cardenal bellos Avenida Burjassot Avenida Constitución toda una serie de carril bici que todos ellos fueron votado en presupuesto participativos mientras tanto hemos acabado los proyectos de de Primado Reig de Fernando el Católico ir de aquí a poco dieran a licitación para poder empezar las obras de más de veinte kilómetros más de veinte kilómetros nuevos de carriles

Voz 4 33:08 es una gran noticia y le pregunta cómo es verdad Fernando el Católico porque es un carril que va para el carril bus pero que en las paradas coinciden puedan provocar

Voz 7 33:18 por situaciones de riesgo entre ciclistas hoy y autobuses nosotros lo hemos estudiado todas las todo lo que podía pasar en ese carriles bici y la verdad que hemos también preso bueno hemos tomado nota digamos de cómo funciona en otras ciudades en París sostiene desde hace muchos años así entonces he hecho un diseño adecuado a la posibilidades circular sobre todo al a la seguridad entonces Bram mucha señalización habrá espacios diferenciados todo el mundo deberá cumplir primero el ciclista lo peatones que están en las aceras cuando esperan en el carril bus tendrá que estar esperando en su sitio el obuses tendrán que que esperar cuando entré en la parada a llegar ahí todos los que circulan no pero son espacio muy diferenciados estamos hablando que se queda tres metros quince para el carril bus de Fernando el Católico IU uno diez para el carril bici que es un espacio además separado lo una raya continua que permitiera eso yo creo que Valencia avanzado mucho en en la en el tema de la bici sobre todo para dar esa alternativa ya está siendo referente mira ayer tuvimos la grata sorpresa qué es lo leído esta mañana en prensa que todo un astronauta ministro ahora Pedro Duque elogiaba los carriles bicis de Valencia decía ojalá estuvieran así en Madrid alguien que ha viajado al espacio que sabe mucho de esto es ve con otra perspectiva de ahí arriba que te elogia los carriles bici de Valencia dice ojalá Madrid estuviera así pues es un motivo de satisfacción no hay bueno también es que suenan a Valencia por cosas muy positivas como estas también es bueno porque ya sabéis que la imagen que ha padecido en Valencia en los años anteriores no era tan halagador ha como en esta fase yo creo que podemos estar contentos

Voz 4 35:01 bueno hay que hablar también de la de la EMT porque estábamos comentando antes que estamos en proceso de que los usuarios puedan aportar sus ideas para el nuevo reglamento de hechos han comentado algunos aspectos polémicos como la posibilidad de subir o no del autobús mascotas pero hablar mucho más no

Voz 7 35:17 sí habrá mucho más nosotros es el paso previo de una consulta pública durará hasta el cinco de octubre todavía está abierta y esperemos que lleguen muchas sugerencias por quienes ayuden a mejorar

Voz 4 35:28 el nuevo reglamento adaptado a los tiempos al igual que hemos adaptado

Voz 7 35:31 la EMT con las nuevas líneas con un nuevo convenio colectivo que eliminaba cláusulas que se remitían al año cuarenta De6 por ejemplo pues en el nuevo reglamento queremos introducir cosas nuevas vamos a ver las sugerencias que llega nosotros hemos estudiado un poco el tema es bueno se ha hablado del tema de las mascotas como uno de los elementos y tal y cual bueno vamos a ver lo de la mascotas funciona en muchas ciudades en el metro de Barcelona se puede ir en Madrid en los autobuses Zaragoza en muchísimos otros sitios llevan mucha más ventaja respecto al Valencia respecto a este tema es una demanda social nosotros lo que vamos a hacer es tomar nota de todas las sugerencias que hacen cuidado si esto tal las otras personas se va a ser reglamento que sea adecuado para el respeto de todos un derecho a los que tienen una mascota que por supuesto es que no puede ser

Voz 4 36:18 caballo un caballo un cerdo vietnamita

Voz 20 36:22 mascota ojo y además pues eso dentro del Gobierno

Voz 7 36:26 ya sabéis digamos el amor que hay con las mascotas de la compañera Sandra Gómez que tiene su perrito eso sí a Villar que le gusta

Voz 4 36:36 a los toros pero espero que no me pida que puedas hubiera no me puedo espero que no me pida que la quilla en la línea cinco espero espero que no pero bueno

Voz 7 36:48 Thomas nosotros haremos que se respete el derecho de quién viaja quién no lo tiene pero que también la demanda que sea atendida no llegue a estar en condiciones condiciones que por supuesto no puede ir correteando Costa por dentro lo autobús asaltando si estamos hablando de un pájaro cuando de esta no determinado tipo de mascotas no estamos hablando aquí ya se puede imaginar con todo lo que habéis contado mascotas exóticas de todo tipo que hay que además tenemos que ver cómo se introduce os gato gato lo típico no Giuseppe hablemos ducto infraestructuras de sea también el Parking de la ciudad de de bruja avanzando las obras imagino que ya se está estudiando qué fórmula de gestión se va a utilizar si no son pero estamos avanzando cuando tengamos ya la decisión ya bien trabajada todo armado lo informaremos pero nosotros lo que íbamos a privilegiar ese el interés público es una estructura importantísima nos ha costado a lo nuestro pero no da una cierta satisfacción después del año dos mil seis que se empezó a hablar de esto Isaac estaba abandonada en las legislaturas anteriores que no cumplieron con la palabra dada nosotros bueno estamos contento porque se ha cumplido la palabra porque hemos rescatado el párking porque es una infraestructura que nos está costando porque estamos pagando un canon de un millón cien mil euros al año a la Conselleria pero que luego en pocos años lo recuperaremos porque tendrá un volumen de negocio importante porque daremos un buen servicio y además el buen servicio para el mercado central para los comerciantes para los vecinos dígame una cosa y al margen de las plazas en rotación que va a poder alquilar alguna sí sí sí claro claro habrá un porcentaje entre rotación ir residentes nosotros estamos abiertos a que nos hagan las peticiones y entonces hacemos los porcentajes adecuados pero no olvidemos que esto servirá mucho para el comercio de proximidad para el comercio o lo de histórico para el mercado central porque además hay acceso directo tú llegas ahí puedes coger un carrito puedes entrar diré solamente al mercado desde el párking pueda se podrá aparcar Moto se podrá aparcar bicicleta vehículo eléctrico tendremos cuarenta puntos de recarga de Vigo eran muy moderna adecuada lo que necesita Valencia como nosotros tercera capital de España pues en ese tiene que ganarse el respeto a través de estas cosas no y la verdad que estamos muy contentos

Voz 3 39:03 bueno hubo concejala los cada más preguntas pero como siempre la semana que no volverá porque seguro que hablar más con ellos claro traigo el almuerzo Nos vemos un poco más eh así así si así da gusto la busco darle movilidad gracias a las doce cincuenta y nueve instantes llegan las noticias en la SER luego continuamos