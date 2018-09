Hoy por Hoy Locos por Valencia (04/09/2018) - Tramo de 13:00 a 14:00)

Voz 1 00:00 y es que la vida media de los neumáticos es de treinta y cinco mil kilómetros

segunda gran festa del Mercado Visigodo gastronomía música hay visitas guiadas a Pla de Nadal del siete al nueve de septiembre en el casco antiguo de Ribarroja de Turia organiza Ayuntamiento de Ribarroja de Turia colaboran Diputación de Valencia y Agencia Valenciana de Turismo

el Palacio de Congresos de Valencia patrocina la agenda cultural

hoy por Hoy Locos por Valencia Arturo Blair y Amadeo Salvador Radio Valencia

la una once minutos estamos ya en el segundo tiempo segunda hora de Hoy por Hoy Locos por Valencia

cuando de movilidad una movilidad this thing aérea si engrudo y lo vamos a hacer con el valenciano Blai Carbonell que acaba de proclamarse ganador del Campeonato de España de la estación

Voz 16 03:51 es decir en La Rioja porque igual tiene que pasar también por algunos sale ahora nos lo contará en unos instantes

en Hoy por Hoy Locos por Valencia

Voz 1 04:09 cadena SER nunca es tarde para estar bien informado la tarde además nos permite echar la vista atrás y analizar qué ha pasado durante el día La Ventana Comunitat Valenciana toda la actualidad valenciana ha contado desde diferentes puntos de vista veinte mil mapas

Voz 11 04:29 cadena SER que busca centro scooter

hoy por Hoy Locos por Valencia Arturo Blay y Amadeo Salvador

Voz 27 07:53 Arturo Blay y Amadeo Salvador

Voz 28 08:01 no

Voz 29 08:10 vamos a pedir perdón es que esto era lo fácil lo pedía lo pedía al tema lo de luego

Voz 30 08:17 todos queramos a a los que vamos a hablar no son los Globo castigan con acuerdo cita en la mano son los Flandes los de subir en globo íbamos a hacerlo como una persona que conoce perfectamente el tema hombre sí lo conocerá qué es el campeón de España de acuerdo estación hablamos de Blai Carbonell que está con nosotros qué tal Blake buenos días muy bien bienvenido a esta casa vacias así campeón de España de de como una prueba de que consulte las pruebas del campeonato

Voz 0044 08:43 bueno eh hay que partir de la base que un globo aerostático es decir no lleva timón no se dirige por lo tanto las pruebas de un campeonato consisten básicamente en hacer una buena lectura de vientos dirigirá el Globo a aquellos puntos que el director de competición te ha ido marcando por lo tanto en un mismo vuelo debes ir haciendo pequeñas escala sin aterrizar lanzando un un testigo con tu número de dorsal a una especie de dianas efectivamente a una cruz ubicada en el en el suelo una cruz normalmente un color bastante vistoso rosa o amarillo en la que debes intentar meter

Voz 1 09:20 tú testigo justo en el centro de esa diana

Voz 0044 09:23 ganar si esta vez bueno veníamos alargó futbolístico seguramente ese diría con el pie calentito porque estuvimos en el Mundial este mes de agosto si bien era el Mundial realizamos una unos unos bonos vuelos no se vio lo reflejado al final en la tabla clasificatoria pero nosotros nos encontrábamos con confianza de poder realizar un buen Campeonato de España que se celebraba en casa de

Voz 15 09:52 el crack de la española que es el riojano iban Ayala igual la clave estuvo en que en este Campeonato de España no tenéis que madrugar tanto como tú has contado no

Voz 0044 10:03 sí a ver si bien es un deporte que no requiere una forma física especial como pudo ser otro es cierto que son son básicos ciertos parámetros como es el de descanso entre pruebas porque campeonato por ejemplo del mundo son siete u ocho días en los que te levantas sobre las tres de la mañana y te vas a dormir a las once claro al final del campeonato empiezas a notar el cansancio esté afortunadamente no teníamos que levantarnos tan pronto los desplazamientos eran más cortos y esas dos horas pues igual nos vinieron muy bien

Voz 31 10:38 yo estoy que se ha hecho en en el propio terreno de de de

Voz 1201 10:42 Iván como como Iván Ayala a la que se el top no si a ver yo participaba en alto ganado

Voz 0044 10:51 sí sí bueno yo considero que continúa siendo pero estamos hablando de un de un chaval que que llevaba seis años arrasando era una tía

Voz 1 11:02 la ni haya que yo lo del Campeonato de España y además

Voz 0044 11:04 estaba siendo topten en los Europeos con dos pódium IN este último Mundial quedó el quinto por tanto estamos hablando de un tío en su casa con vamos con todo a favor porque es cierto que conocen los vientos de la orografía y demás y además en plena forma

Voz 32 11:24 que no te queda otra que

Voz 30 11:26 bueno esto exacto dijo pues fue el primero que me lo que me ha felicitado porque es un gran tío es un gran piloto pero sobre todo es mejor persona

Voz 15 11:37 así que nada fantástico oye Chati esto de la estación de dónde te viene porque lleva practicando muchos años

Voz 0044 11:44 sí a ver nosotros esto es una actividad paralela a la que en realidad realizamos como empresa de turismo activo en Bocairent y realizamos vuelos en la Sierra Mariola desde hace veinte años y bueno fuimos en su momento una empresa pionera hizo bueno han pasado veinte años y continuamos siendo los únicos eh es cierto que es una actividad la de los vuelos turísticos muchísimo más relajada que la competición porque la competición como cualquier actividad deportiva pues requiere mucha concentración y en este caso empezamos a combinar lo que eran los vuelos turísticos con la actividad deportiva ya más en serio empezamos hace doce años compitiendo con el de España y aquí estamos

Voz 15 12:26 de todas formas en algún momento del vuelo pues tú siempre recurre esa a escuchar música o a recordar músicas qué tal

Voz 0044 12:32 la Jan como por ejemplo está

Voz 33 12:39 en la escuchábamos en tu casa de pequeño

Voz 0044 12:42 solamente al final en un en un en una competición tienes muchos momentos cuando tienes la la tensión en este caso inesperada de encontrar de que estás jugando te el campeonato

Voz 34 12:55 con el fenómeno pues

Voz 0044 12:58 no puedes evitar que tu mente se vaya a lugares insospechados como es el que venía Morricone cuando mi padre nos ponía los domingos de esta música los domingos nudos así si era es un recuerdo de infancia que vienes y entonces lo bueno como amante del western lo ves como un duelo son no aquello sólo en el tablero de juego esté tan especial que es un el cielo jugando te pues son mil puntos que es cada una de las pruebas junto con Gary Cooper de la competición

Voz 1201 13:26 entonces estamos contando que en Bocairent tu empresa Top

Voz 30 13:29 no hubo juego punto com ahí tenía

Voz 0044 13:34 toda la información incluso en los precios de lo que cuestan

Voz 30 13:36 vivir en globo en aquellos que les dan miedo porque tienen vértigo porque no le gustan por volar no le gusta cojo un avión lo del globo hay que quitarse los miedos

Voz 0044 13:46 sí a ver esto es una actividad la de la del vuelo en globo que sorprende a la gente por los relajante que es de hecho incluso tenemos pasajeros que lo usan como terapia tienen vértigo por ejemplo para subir a una escalera un edificio cuando están en un globo aerostático con una cesta de mimbre suspendidos en el aire sólo por el tema

Voz 34 14:05 la físico de un una vez

Voz 0044 14:09 aire calen se encuentran tremendamente relajados entonces es bueno pues ese silencio y esa suavidad que te da el moverte simplemente a merced del viento bueno a la gente les sorprende gratamente por esas reglas

Voz 30 14:26 yo parezco vértigo y sé que el vértigo se tiene en puntos fijos no puntos móviles estás una montaña te da vértigo pero estás en un avión o un globo que no es olvido seguramente tampoco te da vértigo

Voz 0044 14:37 efectivamente el pueblo

Voz 30 14:40 les pero no digo por lo que parece es así

Voz 0044 14:42 pero yo no puedo ser demasiado objetivo porque no tengo vértigo obviamente pero por lo que el feedback que me dan los pasajeros sí puedo decir que la gente se sorprende del estar en un espacio que es la cesta pero es abierto que puedes mirar al horizonte tener en cuenta que desde en puedes divisar incluso la línea de costa cuando subimos

Voz 30 15:01 cuando tiempo de un viaje en globo normalmente sobre una

Voz 0044 15:04 ahora ahora cuarto sí qué precio tiene el precio estándar son ciento setenta y cinco euros lo que pasa es que la persona exacto la experiencia no sólo salvo algún globo es la como como intentamos transmitir siempre es la experiencia de tener una actividad en un entorno maravilloso como es la Sierra Mariola y bueno quedamos tomamos café nos vamos al lugar despegue el linchado desde luego ya es un momento mágico para mucha gente porque nunca ha visto cómo se hincha un globo y cuando dados a los que Amador es con lo que el globo empieza a elevarse la gente está allí en el momento en que te despegas del del firme es un momento mágico de verdad porque empiezas a dejarte llevar fluye dentro del viento entonces en ese momento en piezas un viaje un viaje que dura una hora pero que nunca mejor dicho pasa volando entonces la gente se lo pasa genial al aterrizar siempre realizamos un brindis con cava para celebrar el bautismo aire ir ahí Nos vamos a uno de los tesoros que tenemos aquí en Valencia que es les tomamos un buen almuerzo en un bar típico de de la zona y hacemos ha entregado un diploma para que la gente tenga recuerdo de esta maravillosa claro

Voz 15 16:15 sí sí así si da da gusto desde luego oye y cuál es la la distancia más larga que auditor recorrer con con un globo

Voz 0044 16:23 nosotros en cuanto a distancia la realizó mi hermano Raúl en una travesía que realizó a los Dolomitas en los Dolomitas estuvo ciento setenta y cinco kilómetros sobrevolando así que ahora pues yo imagino que que junto con

Voz 32 16:39 el el reciente apoyo de

Voz 0044 16:42 Diputació de València que en unos afortunadamente Nos apoyado en esta nueva aventura que es el el la de la competición pues podamos realizar quizás en el futuro alguna regata para dar a conocer esta fantástica actividad que la estación

Voz 1201 16:56 oye pues en un placer conocerte conocer lo que trabaja lo Trinidad ahí bueno vital a nuestros oídos

Voz 31 17:03 es que si te apetece estrenarse el auto

Voz 30 17:05 darse un viaje en globo pues en tot globo punto com que tenéis toda la información

Voz 1201 17:10 muchas gracias enhorabuena por el campeonato muchas gracias que vaya viajar no es así

Voz 28 17:18 nuestra

Voz 1201 19:23 no es decir amigos viendo rosca cuando se a mi madre mía grandes noticias no me espera

Voz 0044 19:28 esa caravana tuya por supuesto por qué

Voz 29 19:43 Lucila a efectivamente porque está el agua

Voz 1201 20:03 te vienes Amadeo a mí venga tienen de todo cuya la marcha atrás

la una veintinueve como anticipábamos antes hoy queremos preocuparnos de saber cómo está la atención sanitaria en nuestros mercados en concreto en el Mercado Central de Valencia y por extensión en otros mercados queremos ver qué qué atención hay en el caso de que ocurra algún percance un desvanecimiento algo más serio corte cualquier cosa que pueda suceder enseguida José Luis Chiclana nos va a informar en directo pero antes esta mañana se ha ido a centrar hablar con vendedores y usuarios esto es lo que nos han contado

Voz 0911 22:41 pues la verdad es que sí porque en mi caso somos Carnicero si también hay pequeños accidentes laborales de corte eso cositas así que no vendría mal que estuviera que hubiera una TS a quién localizado en el mercado hay muchas clientas que ocurre también que igual en verano S se desmaya no se encuentran en un poco así es fallecida si vendría muy bien que hubiera un primer auxilio aunque luego se remitieran

Voz 1188 23:11 al centro de salud pienso que sí que es muy necesaria porque ayer mismo presenciamos con un desmayo vi un nombre sentado en el suelo y no a nadie la podía atender solamente Le les prestaban atención los los vigilantes en ese momento o sea que sigue innecesario si yo mismo soy el Zapatero aquel mercado aquí yo mismo me ha cortado con con la cuchilla Hay gracias en su día estaba late si ella me curó

Voz 43 23:38 creo que sí porque es un lugar de riesgo si alguien se marea el otro día se oía hasta que vino el ciento doce pues tardó un cuarto de oro veinte minutos si hay aquí una TS un médico pues sencilla lo pueda atender señor aquí mismo aquí en el Barça se se desplomó profesor yo creo que sería interesante te puedes cortar me corté mira el vigilante a al hospital o sea que yo

Voz 44 24:06 sí que sería muy interesante sí claro por supuesto esto aquí a ocho mil metros cuadrados entraba mucha gente de fuera y los que somos dentro hay mucha gente diariamente dentro del mercado entonces se habían interesante tengo un asistente así por supuesto muy debemos tener mucha estos dos meses de mucha calor también todas las beta en una medida o sea que está un poco desprovisto ya te cuentas estamos dentro si llama la ambulancia para que una ambulancia no viene no tienen acceso así tan rápido como si fuera otro sitio efectivamente porque aquí llega un momento que no pueden ir pasan

Voz 0044 24:38 los coches entonces estado muy poco desprovisto no

Voz 44 24:41 en sentido por supuesto porque en

Voz 45 24:43 mercado donde hay trescientas tiendas y cuchillos constantemente cuando te cortas y el córtex profundo tienen que ya Barthe al hospital cuando antes hacía un corte aquí automáticamente te curaba al ATC

Voz 0044 24:58 digamos que ha sido una cosa

Voz 45 25:01 las a unos problemas terribles al mercado ya los propios vendedores cuando se cortan yo creo que es necesario además también personas que caen en el mercado lipotimias automáticamente late ese los ayudaba ahora hay que mandar una ambulancia tarda quince minutos media hora en llegar hay a veces pues hace pocos es algo una señora de un infarto porque el guardia de seguridad le aplicó los aparatos al pecho y lo pudo recuperar pero porque estaba ahí a punto si no se hubiera muerto la persona yo pienso que la ATC es necesaria en un mercado que tiene ocho mil metros cuadrados y que es necesario para trescientas tiendas donde los cuchillos están al orden del día yo pienso que cuanta gente se corta muchas veces aguanta las hemorragias como pueden

Voz 46 25:55 claro que quisiera que volviera a la figura de la TS es justamente en el Mercado Central donde hay un afluencia de gente todos los días y sobre todo los fines de semana veo correcto innecesario que tuviéramos una TS tanto para los vendedores como para el público que viene a comprar

Voz 30 26:11 seguro que muchos de nuestros oyentes eso están sorprendiendo con estas declaraciones que nos están haciendo usuarios vendedores del Mercado Central de Valencia había una TS hace ya tiempo que no lo hay incluso si hay que utilizar un desfibrilador lo tiene que hacer el vigilante de seguridad sí

Voz 15 26:27 tren de ciertamente que no se haya impartido pues un curso entre todos los vendedores por ejemplo

Voz 30 26:33 que no vuelva a la TS como estaba antes hay en el mercado centro está Josele en la qué tal José Luis

Voz 1201 26:38 tal como buenos días muy sorprendente lo que hemos escuchado sí sí sí

Voz 0627 26:41 sí precisamente para de este asunto de esa ausencia de la figura de un profesional de la sanidad que sí que lo había hace unos siete años el equipo de gobierno por medidas quizá restrictivas de desautorizó o quitó la figura de una TS una enfermera enfermero de de Sanidad vamos a hablar porque es un centro donde pasan habitualmente casi quince mil personas lo sabemos llega hasta triplica esa cifra además central todo es sobre todo último año los últimos años en un centro otro

Voz 1 27:13 migratorio para el turista para visitarlo

Voz 0627 27:15 lógicamente aquí eso muchísimas personas de las que trabajan más débil que las personas treinta paradas de de de puestos de de paradas del mercado por lo tanto siempre hay riesgos cortes caídas infartos mareos desmayos por lo tanto a esta supuesta ausencia de esta figura de un profesional de la sanidad de a Vicente Fernández que vicepresidente de lo vendido de mercado ilícito buenos días hola buenos días para atendernos gracias a vosotros de cuanto finalice la figura de de de una profesional de la salida

Voz 47 27:42 luego es como tú bien has dicho hace absolutamente unos siete años que late TS que había que en el mercado se jubiló iré de entonces estamos solicitando al Ayuntamiento que nos pongan una TS para para los posibles casos de emergencia y aún así estamos esperando que nos lo pongan en su mercado

Voz 0627 27:58 Príncipe por lo tanto la competencia le compete la verdad uno hacia ha

Voz 47 28:02 el Ayuntamiento de Valencia exacto así es corresponde al Ayuntamiento de Valencia ya un solicitándolo hemos estado solicitando varias veces pero aún estamos esperando que nos que nos pongan una tensa

Voz 0627 28:14 Mar son ocho mil metros cuadrados de edificio pasará a diario o casi quince mil personas lo fin de semana viernes y sábado hasta se triplica es un centro obligado vemos la cantidad de turistas que pasan habitualmente al Mercado Central sois casi mil quinientos empleados trescientas paradas paradas de mucho riesgo de gente como el doctor por ejemplo tú que tienen fuerzas que habría con mucho rigor de cuchillo que antes claro que Clemente de esto puede surgió que de incidencia sanitaria que hay que tenerlas rápidamente

Voz 47 28:43 así es somos mucha gente aquí trabajando vienen muchos clientes mucho turista nosotros son trabajando con la mayoría de la gente tenemos cuchillos sin querer un te puedes tropezar algo algo te puedes meter un corte contar algo ya automáticamente tenemos que llamar a vigilante de seguridad con una viene a por nosotros hemos ciento doce una ambulancia no llevan o bien el vendedor tiene que coger un taxi desplazarse a cualquier hospital para que le pongan vamos para que lo curen automáticamente es una cosa que también con este verano la Karol cabido aquí en el mercado mucho desmayos muchos sofocos a una caída alguna una persona

Voz 0627 29:17 prior

Voz 47 29:18 siempre nuestro tenemos que llamada vigilando los vigilantes de seguridad automáticamente ellos suben llama la ciento doce y esperamos a que la ambulancia de gana

Voz 0627 29:26 pues eso a la persona que ha caído un incidente tanto complejo extraño que de ser un seguridad al que tenga que auxiliar enferma distancia a esa atención a esa situación sanitaria por ejemplo cantaba poquito como escuchado de voces a un vendedor que su vio como una señora de un infarto y tuvo que rápidamente acusaba al desfibrilador irse a la al Samur Pérez dado a ese tiempo es vital para salvar una vida

Voz 47 29:53 exacto así es nuestro tenemos en el mercado tenemos Un de civilizador en el cual bien los primeros en los vigilante de seguridad lo que tienen que actuar en ese momento sino un personal nuestro de la de la asociación el que tienen los primeros auxilios para actuar y poner a la gente con el desfibrilador volverá a actuar otra vez hasta que llega la ambulancia pero tampoco

Voz 0627 30:12 es lo tiene porque sé que es competencia de los asedios pero también la tesis que podría

Voz 47 30:18 también salvar la vida una persona en el mundo será tuviéramos

Voz 15 30:23 Vicente Vicente buenos días

Voz 47 30:25 de si estabas comentando quién que que bueno

Voz 15 30:27 Derek la máis la presencia de SATSE al Ayuntamiento pero yo me pregunto si el mercado Central central es autogestionado no es responsabilidad vuestra

Voz 47 30:39 no no porque si nosotros somos autogestión pero el Ayuntamiento de dentro de mercado centrales autogestión hable desde hace ya veinte años hasta que la persona la TS que tenemos antes el júbilo el el Ayuntamiento de los ponía los ponía esta persona no tiene edificios del Ayuntamiento igual el responsable es el Ayuntamiento

Voz 15 31:00 bueno pero las que la gestión las realizáis nosotros sí

Voz 47 31:05 ya lo que es el mantenimiento del edificio y los ordenanzas que aquí tenemos en los ordenanzas municipales es lo con el Ayuntamiento

Voz 30 31:11 Nos consta y otros mercados municipales de Valencia tienen disponen de ATS

Voz 47 31:16 no los esa tremendo en este momento no lo sé

Voz 0627 31:19 sí que Préjano Arturo hecho agilice una un carrusel diferentes mercados Ruzafa y Rosa Clemente también lleve a Hinault no está la presencia si creatividad hace unos años pero desaparece

Voz 47 31:32 por eso es la competencia de que un si no me equivoco antes el Ayuntamiento los ACS será la competencia al Ayuntamiento los tenía por decir así en nómina de Ayuntamiento pero conforme se han ido jubilando los han ido esa plazas los han vuelto a sacar ni ni a ocuparnos

Voz 0627 31:48 por otra persona

Voz 47 31:50 digo esto hace ya unos siete años aproximadamente que no teníamos a nadie antes de que había una persona yo mismo me corté hace bastantes años ya Illa TS que tenemos aquí me hizo la curada de primeros auxilios y luego tuve que ir al al hospital vamos a mí me cosa aquí también me han llevado a algún compañero kosher y luego ha ido al al hospital vamos a revisarlo ya que todo estuviera en el orden sin ningún problema

Voz 15 32:11 bueno atracos ido bien Carnicer también no sorprendía lo decía Arturo hace un momento que que no todos los profesionales que trabajáis ahí sabéis utilizar el desfibrilador

Voz 47 32:26 desgraciadamente estamos sobre el tampoco sé que podemos tener algo de pequeños auxilios pero lo que si el el el lo personal nuestro de la asociación junto con los dos vigilantes de seguridad que son los que están dando pues vamos viendo la gente por el mercado y todo eso sí que pueden actuar rápidamente para para eso nosotros a lo mejor yo estoy atendiendo vendiendo a lo mejor la persona Estados pasillo de Materazzi yo no puedo acudir a en ese momento con el desfibrilador tardó más en bajar cogeré fumador y atenderle que vigilante actuar rápido ICV directamente lo aplica al a la persona

Voz 30 33:01 cuando vemos por tanto que una reclamación la reivindicación unánime de de los trabajadores del mercado central que se recupera la figura de la TS

Voz 15 33:09 sí la verdad que lo necesitamos a ver si eso llega pronto pues muchísimas gracias gracias a vosotros gracias José Luis hasta luego hasta luego buenas tardes

hoy por hoy Locus por Valencia

Voz 1201 39:55 agenda cultural de la mano de Ghana Mansell gas en estos momentos está ya haciendo su entrada llega con tiempo sobrado

Voz 1365 40:07 siempre hay algo sobrada pero es que hoy además es que vengo del teatro Principal

Voz 0044 40:10 no sé si me he tenido que hablar entre el teatro

Voz 1365 40:13 principal hizo el Teatre El Musical porque los dos han sido y están siendo noticias hoy si te parece nos vamos a marchar hasta el Teatro El Musical porque precisamente hoy ha presentado su nueva programación junto al a mutan Espai d'Arts Vives íbamos a hablar con su responsable con Olga que la tenemos al otro lado del teléfono hola qué tal buenas tardes

Voz 53 40:33 hola buenas tardes hola muy bien cómo cómo ha ido la presentación Olga Álvarez pues la verdad que muy positiva hemos tenido la afluencia de muchos medios que estaban expectantes para para conocer de las nuevas temporadas tanto de ente en cómo están como bien dices

Voz 1365 40:50 bueno Olga es la coordinadora artística de las dos salas de los teatros públicos de la de Valencia unos teatros que apuestan por una programación arriesgada una programación diferente y una programación con presupuesto público todo esto es difícil me imagino no eh compaginarlo juntarlo

Voz 1201 41:10 bueno ahí está tu trabajo claro

Voz 53 41:13 exactamente sí tiene clara la línea de proyecto artístico que recoge estén nosotras teníamos muy clara muy claro desde el principio que queríamos una oferta cultural de calidad que superar a la visión del teatro comercial y se centrará en propuestas y proyectos en sintonía con lo nuevo lenguaje escénico contemporáneo ICO las artes vivas

Voz 1365 41:33 bueno él Thiem Ésta es la cuarta temporada de la Mota ante esta va a ser la primera temporada completa cuéntanos vamos a empezar por el tema a grandes rasgos Olga que líneas habéis elegido para este arranque de de programación

Voz 53 41:47 pues la línea del tema continúa en una línea continuista date cuenta que fue en la cuarta temporada como bien dice son tres años de proyecto consolidado bueno íbamos a tener propuestas siempre con una mirada hacia la creación contemporánea tanto de nuestros creadores y creadoras locales como compañías nacionales y también las propuestas escénicas que pondrá la nota internacional a nuestra programación

Voz 1365 42:13 algún espectáculo que quiere recomendar

Voz 1201 42:16 todo pero

Voz 1365 42:18 hay alguna algún espectáculo estrella

Voz 53 42:22 para mí estrella son todos tanto los que estrenamos los aquí en el eh eh como un claro ejemplo de apoyo a la dramaturgia viva como ese la piedra de la locura de la compañía valenciana esa de Teatre de Paco soso que contará con un elenco de larga trayectoria profesional como es Verónica Andrés Carles San Jaime lo la Lope y Álvaro va a que son eh pues se grandes actrices y actores muy conocidos en la escena valenciana

Voz 1365 42:52 en en la mutan esta es la primera temporada completa cuéntanos Olga también la la línea que vais a seguir

Voz 53 43:01 pues después de tres de los desde el último trimestre que fueron los tres de los tres últimos meses para cerrar hay buen iniciar la andadura de timo proyecto de de artes vivas este año estaremos con estreno tanto valencianos como el del director escénico Santiago Rivelles que lleva a su nueva creación FAC y me esté a la mutan e continuaremos con colaboraciones que ya hemos ido estableciendo a lo largo de estos años y que algunas se trasladan a la OTAN como por ejemplo el proyecto circula iniciamos nuevas colaboraciones como eh con el festival Russafa escénica que será Ekin abrirá nuestra temporada con la pieza del colectivo cordobés verte VOR que se llama Dios tiene vagina y luego por otro lado evidentemente la línea tanto nacional como internacional con el nuevo trabajo de Rodrigo García eh que que vuelve a Altea Valencia de con un año de puede que estrenase aquí en el ten pero esta vez vuelve lo hará en en el escenario de la mutan eh quién tendremos al coreógrafo francés Xavier de jugar que presenta cine Fini sólo que creo en el año noventa y ocho ir es fruto de la colaboración entre la Cultural y el Centro de Arte bomba Hens también muy importante la visita del coreógrafo y performer búlgaro Ivo de Incheon que bueno es la primera vez que que visita Valencia is to su propuesta es una experiencia bastante única por porque él es conocido internacionalmente por su provocativo el controvertido trabajo performance rico se bueno a grandes rasgos que tenemos eh propuestas muy variada que bueno en la en en la línea de la hibridación no de del teatro la danza el circo la performance para ofrece era optar a la valenciana los valenciano y ir sobre todo a espectadores inquietos

Voz 1365 44:57 pues Olga Álvarez coordinadora artística del tema de enhorabuena y que tengáis buen arranque de temporada invitamos a nuestros oyentes a que entren en vuestra web porque allí verán pues toda la programación con más detalle muchísimas gracias Olga

Voz 1201 45:11 muchas gracias a vosotros y esperamos también por aquí por su puesto hasta luego

Voz 1365 45:16 bueno ha sido una de las noticias de del día de hoy también cómo no la presentación de los premios de las artes escénicas valencianas que tendrán lugar el próximo día uno de octubre en el Teatro Principal de Valencia son unos premios que ya se crearon en en el año noventa y dos que estuvieron funcionando durante más de veinte años y que en el año dos mil diez pues se dejaron de realizar bien pues ahora han querido desde la Generalitat Valenciana han querido y el Institut Valencià de Cultura recuperar estos premios el pistoletazo de salida en la gala de los premios la va a dirigir nada más y nada menos que nuestro Santiago Sánchez todo un referente del sector de las artes escénicas Santiago qué tal buenas tardes

Voz 54 45:54 hola qué tal va lo hola hola cómo estás

Voz 1201 45:57 adiós buenas ante algo así

Voz 1365 45:59 de rasgos también porque tenemos poco tiempo cuéntanos en qué va a consistir esta gala que quiere dar visibilidad precisamente a la reposición y ya el reinicio de la primera edición de los Premios de las Artes escénicas valencianas además con un montaje con la participación de un montón de artistas del sector

Voz 54 46:16 sí bueno como muy bien decías es este esta interrupción en el tiempo pues creemos que es buena como para visibilizar la potencia que tienen las artes escénicas valencianas y precisamente por eso la el logo el lema de la gala va a ser Tote exitosas es decir mostrar la gran diversidad de géneros de estilos de tendencias de edades de generaciones de tipo de teatro y de danza que contamos en Valencia en Valencia en Alicante en Castellón también la gran diversidad de salas de tipos de espacios como muy bien ahora estabais hablando con el tema pero desde una casa de cultura hasta los grandes teatros y en este caso el Teatro Principal acoger toda esa potencia que tienen las artes escénicas nuestras

Voz 1365 46:58 bueno es sobre el escenario estará el maestro de ceremonias en esta ocasión va a ser el actor Rafa Alarcón que va a tener un punto de comicidad no en la gala cuéntanos qué otros quiénes participan también en esta en esta bala

Voz 54 47:13 sí yo creo que es muy importante también que que precisamente el teatro y la danza no sólo se miren hacia el ombligo sino se abran que a la vez la galaxia dos cosas que debe ser una gala

Voz 53 47:24 una fiesta y una apertura hacia las

Voz 54 47:26 queda por tanto por ejemplo va a ser un dato curioso que los entrenadores va a ser alguien de la procesión junto con alguien de la sociedad civil desde el mundo de la gastronomía desde el mundo del deporte por tanto abierto ir con esa ironía Yesa mordacidad de Rafa Alarcón como maestro de cereal has pero luego también pues con muchos tipos también de compañías de danza o de teatro por ejemplo una de nuestras mejores compañías de teatro de calle de cómo es visitantes una compañía absolutamente internacional toda la parte musical la va a estar coordinando melanomas que es un accidente yo creo que realmente a seguir con gran potencial unos grandes artistas luego la danza si hablábamos antes de visitas que son de Castellón pues en la danza vamos a tener representación de Alicante con Asun Noales y otra danza luego de los recientes ganadores de un premio más como es bambalinas ellas otra de las compañías de gran solera que nosotros tenemos también la colaboración que se ha hecho todo el tiempo con apuntó creemos que es muy importante que esa ventana esté en recoger propuestas que está haciendo ahora en la televisión autonómica valenciana y a la vez que dar a conocer a través de la televisión y es el caso de Nacho Diago y Rubén Aparisi su progresa más magnífico y por último cerrará todo a Indiana o que es un grupo de música joven con una tremenda fuerza y que además

Voz 53 48:47 muchos de ellos incluso en estos momentos son estudiantes

Voz 54 48:50 de arte dramático con lo cual como te decía un recorrido por los estilos por las edades por las tendencias de todas las artes escénicas bueno

Voz 1201 48:58 Santiago un éxito seguro todas muchísimas gracias a un amigo luego gracias hasta mañana adiós

Voz 30 50:01 estaba pensando Arturo porque entre nosotros aquí en la radio a José Manuel Alemán lo llamamos el sueco pues no lo sé muy bien pero lo podríamos preguntar mañana porque mañana vamos a hacer el programa a Ikea hombre claro para lo que sí claro

Voz 1201 50:19 a José Manuel Alemán buenos días buenos días

Voz 16 50:24 por qué te llamamos el sueco usaban el amarillo del micro o algo

Voz 1201 50:26 ha habido de todo tiene implicaciones verdad eh colores corporativos no también no bueno vamos a hablar de los precios

Voz 0044 50:36 los la Champions sí sí sí a han salido ya publicado los precios de

Voz 1074 50:41 los tres partidos que jugará el Valencina fase de grupos de la Champions ante Juventus Joan Boix y Manchester

Voz 30 50:47 Nos tres dos partidazos

Voz 1074 50:49 hay obviamente recordemos que este año el Valencia con buen criterio incluía elevando un poquito el precio dentro del pase de la temporada de Liga los tres partidos de la primera fase de grupos y además permitía que sea abonado si el Valencia superaba

Voz 32 51:08 en la primera ronda de la Liga de Campeones

Voz 1074 51:10 les se metía en octavos o en cuartos hasta la final que evidentemente se juega en un campo que no es el de Mestalla en este caso este año serían el Wanda Metropolitano excepto la final el resto de partidos estarían incluidos bueno pues los precios evidentemente son caros porque el que sólo quiera ver un partido sin ser abonada del Valencia lo que se dice cañonazo leva navegaron los precios más baratos de las entradas están entre los sesenta y cinco euros del gol chico tête en el partido de Joan Boix ochenta y cinco gol Chicote para ir al partido de Juventus o Manchester Illa tribunas se dispara a los doscientos treinta euros por partido doscientos

Voz 1201 51:50 sí

Voz 1074 51:51 tengo ganas de ver a la Juve sólo a la ayude os sólo al Manchester no se abona del Valencia ya sabes que se va a tener que rascar el bolsillo pero bien me parece muy bien porque lo que uno persigue es tener el mayor número dos de Valencia y si alguien tiene el capricho luego pues que lo pague

Voz 1201 52:08 pues así están las cosas de hecho socio antes Blatter además gracias saludamos mañana ya sabéis directos desde Ikea