Hora 14 Comunitat Valenciana (04/09/2018)

Voz 1161 00:05 eh tres mil quinientas hectáreas arrasadas más de dos mil quinientos desalojados el peor incendio de los últimos cinco años en la Comunitat Valenciana del que se cumple ahora un mes generó en su momento una catarata de reacciones políticas también catarata de reacciones entre los vecinos que vieron sus casas afectadas por las llamas criticaron forma en las que sede desalojó en las formas en las que se acometió ese incendio vecinos municipios que a partir de ahora van a ver satisfechas al menos eso se cree sus demandas gracias a la decisión del Gobierno valenciano de destinar del Fondo de Contingencia partidas para paliar esos daños bienvenida sea toda ayuda esta y la de otras administraciones públicas aunque para

Voz 1248 00:54 Ana Talens buenas tardes buenas tardes Julian los municipios de Chen de Pineda de Gandía de Ador de Bart de Quatre tonta derrotó a afectados por el incendio forestal que se declaró el seis de agosto tendrán cuarenta y cinco días para presentar las estimaciones de los daños causados por el fuego que obligó a evacuar a unas tres mil personas el Gobierno valenciano aprobado en un pleno extraordinario en el día de hoy el acuerdo que establece el procedimiento que se ha de seguir el plazo empezará a contar desde el día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Comunitat

Voz 0141 01:26 la portavoz del Consell Mònica Oltra ha afirmado hoy que los consistorios tendrán el apoyo de los técnicos de la Generalitat en su casa de la Diputación de Valencia para elaborar ese listado

Voz 1599 01:34 es pero pera pero hacer una estimación mal precisamente el termine de cuantas Indians en qué es diferente los sones afectadas presente en la segunda mano a su de ya la MS perdamos Beers una digamos a par de Emergencias que ha de evaluar la par de la adicionales después la letra aparca afecta a total el terreno agro forestal que sabe evaluar desde la Consellería competente en Agricultura y Medio Ambiente

Voz 0141 02:06 Oltra también ha anunciado que en el pleno ordinario del viernes se aprobará el reglamento que regulara a los bomberos forestales y reitera que el Consell pretende que pasen a depender de la Comunitat bien a través de la agencia de respuesta a las emergencias UO a través de una empresa pública instrumental respecto a las ayudas para los damnificados la vicepresidente destaca que no hay una cuantía establece

Voz 0760 02:24 Dida pero la Generalitat cuenta con el fondo de contingente

Voz 0141 02:26 hacia pero es que además las ayudas que se paguen no son incompatibles con las que puedan llegar del Gobierno de España lo importante según la vicepresidenta es que se haga el listado de los daños y luego ya se verá de dónde sale el dinero

Voz 1248 02:37 el Ayuntamiento de Granadilla por lo demás ya ha anunciado hoy que va a solicitar una subvención de unos cuatrocientos mil euros para atender los gastos públicos derivados del incendio que arrasó unas mil hectáreas del paraje de la que era la alcaldesa de la localidad Diana Morant anuncia que el consistorio va a pedir las ayudas para las viviendas de particulares a la Conselleria y luego la repartía

Voz 4 02:58 el Institut Valencià de la edificación donará un porcentaje de daña de cada escuna de la escasez ir a Messi informe será Mel cual la Chunta de Gandía presentará el dance particular a la Conselleria las estimaciones dan ido Express repartir vales actitudes que separan a través de las tontamente Gandia

Voz 5 03:24 a alguna aplicados pensar que el forestales depende tú a la montaña cual Se Valdesquí por causa de hinchando la tengo actitud Pat marcar la diferencia

Voz 6 03:34 es prevención en ginseng diques Estopa el teléfono de emergencias en de Generalitat Valenciana Atocha una vez

Voz 1248 03:47 dos de la tarde nueve minutos sigue dando de qué hablar el tuit de Enric Morera el presidente de Les Corts criticando que se mantenga en la cárcel a los políticos catalanes presos hoy se ha referido a este asunto su compañera de coalición y vicepresidenta del Consell Mònica Oltra

Voz 0141 04:00 yo Oltra ante la posibilidad de que el PP repruebe al presidente de la Cámara autonómica ha pedido a los populares que respeten la libertad de expresión a que a la que Morera tiene derecho

Voz 1599 04:11 sido Morera en el uso de la libertad expresa una opinión que expresarte es compartida permisos chistes e remolques personas en este país no es no es que aquí el señor Morera que una Opinió que unas prensas My ningún ya hemos turistas ni a persones de gran prestigio en el monde el Dret que han escrito que han opinar que son expresar sobrepasa en irse Mattei sentir tan tan porque es que sería era hasta digan que la Terra Plana

Voz 0141 04:42 tampoco el president Ximo Puig ha querido hacer alguna valoración más allá del derecho a la libertad de expresión del Moreda

Voz 7 04:48 no no puedo dar una opinión digamos rigurosa porque no lo no lo he visto lo que sí que entiendo es que su libertad de expresión y por tanto no tengo nada más que decir

Voz 1248 05:01 en su cuenta de Twitter el presidente de Les Corts ha colgado hoy el artículo veinte de la Constitución donde se reconoce y protege ese derecho a la libertad de expresión al que aludían Mónica Oltra Ximo Puig Morell añade en su tuit que la falta de cultura democrática es preocupante y que hay que respetar a quién opina diferente desde el respeto sin miedo y sin censura previa por lo demás la vicepresidenta del Consello ha insistido en que no se dan las condiciones objetivas para el adelanto electoral y que al Gobierno valenciano queda mucho trabajo por hacer para completar el inicio del cambio de hace tres años Oltra insiste en que el Consell sabe diferenciar entre las diferencias partidistas y la gestión pública en ese sentido afirma que es lógico que socialistas y Compromís tengan puntos de vista diferentes sobre los asuntos pero lo importante ha dicho en el Gobierno es que sepan llegar a acuerdos

Voz 0141 05:48 otra parte Mónica Oltra da por cerrado el debate público que ha mantenido este verano con la consellera Bravo afirma que en democracia es bueno que haya diferencias y que la sociedad las conozca afirma que se va a estudiar es posible que haya un centro de atención a las víctimas de violencia en la Ciudad de la Justicia y otro cerca del Centro Mujer veinticuatro horas

Voz 1599 06:05 lo importante no es evitarles debates que yo creo que son sabes ese punto de vista democrático lo importante saberlo estancada este Gobierno ha caracterizado saber mantiene tan Carlos tome arribará con este caso de temple de la oficina de denuncias que afecta a una materia tan sensible tan transversal como la violencia de género es un debate que a las le interesa siempre que sea tan que ve en el sentir de de Morais que en el mar del Pacte M es proyecte en dura Terme de manera no excluyente es una cuestión que bueno que saltan cada B

Voz 1248 06:38 descartado a priori el posible adelanto electoral hoy el president Ximo Puig no considera que los Presupuestos Generales de la Generalitat los últimos de la legislatura puedan convertirse en una moneda que active precisamente ese posible adelanto electoral

Voz 0141 06:52 considera el president que a diferencia de otras autonomías y hasta del Gobierno español la estabilidad ha mandado durante toda la legislatura en nuestra autonomía donde se han aprobado los presupuestos en tiempo y forma cada año y el próximo presupuesto el último de esta legislatura y el primero de la siguiente no debería ser excepción

Voz 8 07:10 son el Gobierno autonómico ya en toda España Després de descamisado iban prohibir en quince que en cada momento a aprobar presupuestos Juan de la manera formas bien exigida siempre en forma híper tan hay que en Sagrada ve que fuera este año en comenzar ya los con verse es indio cree que se donen de circunstancias percal de que este un timbre supo sigue además es el último de esta legislatura el primer de la altura en Canal Nou

Voz 0141 07:35 en declaraciones del presidente en Castellón antes de iniciar la interparlamentaria del PS TB que fijará la acción política y el calendario hasta las próximas elecciones con la intención de unir y afianzar lo hecho lo hecho durante estos cuatro años

Voz 1248 07:49 hablando de los socialistas el viernes la vicepresidenta del Gobierno de España y ministra de Igualdad Carmen Calvo va a inaugurar en Alicante la Escola d'Estiu que celebran los socialistas valencianos hasta el sábado también participan en esa reunión la portavoz del Gobierno Isabel Celaá y la ministra de Sanidad Carmen Montón

Voz 1161 08:35 en clave económica hoy hemos conocido los datos del paro ya aquí en la común la valenciana aumentó en agosto pasado en casi siete mil seiscientas personas más de un dos por ciento con respecto al mes de julio pero en el interanual de año en año el número de desempleados ha caído en veinticinco mil personas en total según el Ministerio de Empleo en la Comunitat ahí ahora algo más de trescientos setenta y tres mil parados

Voz 0141 08:55 ya en cuanto las reacciones Se repiten los sindicatos insisten en que la precariedad sigue siendo el principal problema de un mercado laboral que necesita un cambio y reclaman lo hace GT que se luche contra el fraude de manera más firme y efectiva el Gobierno valenciano reconoce los malos datos los achaca a la finalización de muchos contratos por las vacaciones en dos sectores básicamente Construcción e Industria el Gobierno valenciano en todo caso se agarra los datos interanuales que siguen siendo dicen muy positivos con una reducción acumulada desde principio de año del seis por ciento

Voz 1161 09:24 a medio camino entre las páginas salmón hilos tribu Canales sepan que Bankia Habitat la filial inmobiliaria del banco ha acusado en un escrito presentado ante un juzgado de la Audiencia Nacional a los exdirectivos del Banco de Valencia Domingo Parra ahí de Bancaja Aurelio Izquierdo así como a los hermanos Calabuig que dirige Aguas de Valencia de administración desleal y de causar un perjuicio además de veintinueve millones de euros

Voz 0141 09:44 la denuncia se refiere a una inversión realizada en el año dos mil nueve en plena crisis sin autorización en una sociedad de la familia Calabuig Parra Izquierdo están también acusados en la Audiencia Nacional de administración desleal por un proyecto fallido en México

Voz 1161 09:59 presi previsiblemente en las próximas horas sabremos si la jueza que investiga el caserío acepta la cuarta petición del abogado de Zaplana para que éste abandone la prisión de Picassent por razones de esa

Voz 0141 10:12 el letrado insiste en que su defendido que sufrió un cáncer debería abandonar la prisión donde su salud está deteriorando de forma progresiva recordamos Eduardo Zaplana está en prisión por una investigación secreta entorno a dinero supuestamente blanqueado por el ex presidente obtenido de adjudicaciones siempre presuntamente a empresas de la familia Cotino está en prisión desde el pasado mes de mayo

Voz 12 11:02 el responsable

Voz 1248 11:03 el laboratorio de climatología de la Universidad de Alicante Jorge Olcina asegura que hay síntomas que demuestran que el cambio climático ha venido para quedarse en concreto hay trece

Voz 0141 11:12 los claros inequívocos de que el cambio climático ha llegado al litoral mediterráneo se trata del cambio estacional de las lluvias han aumentado en otoño disminuir en primavera la intensificación de los chubascos además han aumentado las llamadas noches tropicales también la temperatura del agua del mar

Voz 1248 11:28 ya hay ejemplos de esto mismo de ayer los chubascos tormentosos vinieron acompañados de granizo descargaron afortunadamente acompañados de agua lo que alivió el daño en Vallada Montesa Ontinyent Fontanals donde se acumularon hasta ochenta litros por metro cuadrado ayer de los cuales setenta y ocho que ayer tan sólo en una hora y cuarenta y cuatro en sólo veinte minutos ayer cayeron más de tres mil trescientos rayos que iluminaron el cielo de toda la Comunitat puede lo pueden verla en un hampa en un mapa recogido en nuestra página web respecto al

Voz 1161 11:59 la previsión del tiempo el interior norte de Castellón sigue todavía este martes en aviso amarillo por tormentas y lluvias que pueden ser localmente fuertes y de cara a mañana nubes y brumas matinales además de lluvias y tormentas ocasionales más probables en Castellón no habrá cambios importantes en las temperaturas dos de la tarde dieciocho minutos

Voz 1161 12:31 patinete eléctrico de alquiler se ha convertido en el protagonista inesperado de este arranque del curso político en la ciudad de Valencia desde hace justo una semana opera una empresa californiana con un sonrojante o con una sonrojante impunidad en la ciudad de Valencia una empresa que se está aprovechando de un tremendo vacío legal el consistorio ha reaccionado tarde pero ha reaccionado ya ha dado un ultimátum a la empresa para que retire sus patinetes que están abandonados a su suerte en plena calle a la empresa le podría caer un rosario de multas si mañana ya no retira esos patinetes en la calle Toni Jiménez buenas tardes buenas tardes Julián Mengú chato la concejal de Protección Ciudadana ha dado un plazo

Voz 1248 13:15 de un día a la empresa Lim para que retire los patinetes eléctricos de alquiler ese plazo será después de que el Ayuntamiento anunciase que la Policía Local va a retirar los de oficio de la calle

Voz 0760 13:27 me mucho ha explicado que el problema no es con el patinete eléctrico porque dice Valencia es una ciudad ecológica sino con la empresa alguien porque sea instalado en la ciudad sin tener la licencia para realizar esa actividad económica hoy mismo dice se les va a comunicar que tienen que retirar los patinetes

Voz 13 13:41 actuaremos como se hace en todos estos casos es decir puedo valer ejemplo de las terrazas en la vía pública cuando no tiene una utilización no puede hacer acusatoria exactamente igual sigue la empresa de requerimiento de la Policía Local no retiran emplazó considerar al lo que tenemos que puede ser un día todos sus patinetes pero tendrá que esa es la apropiada Prince local que tenga que está

Voz 0760 14:04 además dice que si no lo hacen se les podrá sancionar ya que estarían incumpliendo una instrucción de la DGT del dos mil dieciséis que regula la circulación de los patinetes eléctricos que dice que estos patinetes han de tener autorización municipal para poder circular se multará con setecientos cincuenta euros por ocupación de espacio Hinault por vehículo esto significa que cuando la Policía Local de El aviso para que se retiren Se multará con esos setecientos cincuenta euros haya los patinetes que haya además de pagar a ciento veintidós euros por trasladó uno con cero cinco euros por día de patinete en el depósito

Voz 1248 14:33 en la misma línea se ha pronunciado el concejal de movilidad Giuseppe Chigre Chi ha pasado esta mañana por el programa Hoy por Hoy Locos por Valencia

Voz 0760 14:41 el edil de Movilidad recuerda que el artículo doce de la ordenanza de dominio público dice que como están aparcados indebidamente impiden la circulación son un obstáculo sean de retirar de la vía pública pero emplaza a la empresa a que tengan una licencia para poder operar en la ciudad

Voz 14 14:55 mientras tanto pues nosotros les emplazamos a esperar a que se cree ese marco Jacques que pueden tener una licencia que se que se habilite de los espacios donde puedan estar toda una serie circunstancia que tenga una autorización una empresa puede venir aquí a decir lo que quiere sin primero consultar con el Ayuntamiento no

Voz 1248 15:13 que uno que quiera ser una actividad bienvenida sea

Voz 14 15:17 pero los que lo hacen aquí lo hacen en condiciones piden licencia pagan su tasa tienen autorización pues cualquiera de esta también

Voz 0760 15:23 respecto a la ordenanza municipal de Movilidad que regule la circulación de patinetes bicicletas Grecia ha explicado que se va a presentar un borrador en los próximos días pero que no puede dar una fecha definitiva aunque dice que de seda será dentro de poco porque este verano han estado trabajando en ello y crearán también el marco para la circulación de cualquiera de los elementos de la movilidad que están en la ciudad

Voz 1248 15:42 es uno de los elementos son las motos eléctricas hoy hemos conocido que una empresa valenciana va a empezar a operar en octubre con un servicio de motos eléctricas de alquiler que pretil que pretende redefinir la movilidad urbana de manera sostenible con una cuota mensual los primeros mil usuarios que se registren en la aplicación móvil de esta empresa podrán utilizar algunas de sus doscientas scooters que la startup sólo va a distribuir por la ciudad según la demanda hay que aseguran desde la empresa cumple con todas las normativas

Voz 0760 16:08 pero esto es sólo en principio portería desde la compañía quieren llegar a acuerdos con las administraciones para crear un modelo su su inscripción en la que se incluye también otro tipo de transporte público escuchamos a José Manuel Donate es el CEO de la compañía

Voz 1564 16:21 se pueden dejar en cualquier lugar siempre respetando las normas de circulación no sea que la aborto te abarcará donde se puede aparcar una moto en la ciudad lo que pretendemos es dar un servicio de movilidad al usuario un poco diferencial lo que tenemos hoy en día en las ciudades y que al final haga propia esa moto disposición por un precio realmente mensual muy muy bajito está viendo que las ciudades reclaman y los ciudadanos reclamamos también que estén tono de tanto coche tanta polución al final se vaya un poco a ajustando hoy ya que la tecnología lo va permitiendo política nuevas empresas que están intentando dar una solución

Voz 15 16:56 lo que más valoran por la mañana puede que sea un buen café pero sobre todo valoras que te cuenten qué te contemos la actualidad con cercanía hoy

Voz 16 17:06 Comunitat Valenciana de lunes a viernes cada veinte minutos Gone Juanma Graner despertamos cada día desde las seis de la mañana con las noticias de Valencia

Voz 1161 17:22 el paso de Giuseppe Gregory por el programa Hoy por Hoy Locos por valencianos deja más cosas por ejemplo ha avanzado el concejal que en los próximos días van a comenzar las obras de nueve carriles bici todos ellos aprobados en los presupuestos participativos en la consulta de Sidi en Valencia lo que va a suponer que se amplíe en veinte kilómetros más el carril bici en la ciudad

Voz 0760 17:39 respecto a la EMT Grecia ha explicado que las mejoras son evidentes ya que ha crecido casi diez millones de viajeros en tres años respecto a la normativa dice que van a escuchar las propuestas de todos precisamente una de estas propuestas de los usuarios es poder entrar a las mascotas así y dice que muchas ciudades como Barcelona o París nos llevan ventaja porque ya lo aceptan pero dice habrá que regular como entran dentro de los autobuses que nosotros haremos que se respete

Voz 14 18:03 derecho de quién viaja quién no lo tiene pero que también la demanda que sea atendida no desgastar en condiciones condiciones que por supuesto no puede ir correteando Costa por dentro lo autobús resaltando pues estamos hablando de un pájaro cosas de esta no determinado tipo de mascotas no estamos hablando aquí ya se puede imaginar con todo lo que habéis contado y mascotas exóticas de todo tipo que hay que además tenemos que ver dentro de gato lo típico no

Voz 0760 18:30 y sobre el aparcamiento de brujas Great si continúa sin especificar cómo se van a distribuir las plazas sólo dice que se repartirán entre rotación y comerciantes que están abiertos a que los vecinos hagan peticiones y entonces

Voz 3 18:40 podrán establecer los porcentajes

Voz 1248 18:44 y ayer les contábamos que el Ayuntamiento va a cometer íntegramente todas la excavación arqueológica en el monasterio de San Vicente de la Roqueta junto a la Plaza España apoyen los colectivos bizantinos se felicitan del arranque inminente de estos trabajos pero exige

Voz 1599 18:57 dicen que se hagan en profundidad porque están seguros de que

Voz 1248 18:59 que van a encontrar muchos más restos de distintas épocas que si se queda en algo superficial

Voz 0760 19:04 aquellos de los colectivos bizantinos quiere que ese pase un georradar de alta precisión por todo el recinto y que se convoque un concurso público para establecer el uso que se le va a dar al monasterio Llosa aseguró asegura que ellos ya tienen una propuesta que gustaría a todo el mundo pero que todavía no pueden revelar

Voz 17 19:20 las más prejuicios que tenemos la Asociación una es que que saquen a concurso público la contratación de georradar especial y la otra que saquen a concurso cabe qué usos elevado al monasterio tenemos una idea muy buena establecer una entidad que que tiene una función que os gustaría a todo el pueblo valenciano pero tenemos que contar con que esa fundación asociación quieran solicitarlo

Voz 0760 19:47 sobre el posible hallazgo del cuerpo de San Vicente Mártir Llosa cree que el cuerpo sigue allí que en otras épocas el lanzaron rumores y estrategias para distraer la atención de posibles profana veros opinión muy similar a la de Rosa hará presidenta del Foro Cultural Valenciano de la Roqueta ante el poco optimismo del concejal Sarrià de encontrar los restos del mártir sigue exige que se cumplan los acuerdos del pleno de julio Aleix asegura que en una reunión posterior algunos grupos políticos acordaron rebajar el nivel de la excavación

Voz 1539 20:12 Nos han llegado rumores de que posteriormente se a Curro dentro de algunos representantes de la ciudadanía valenciana que tú seas cometería una excavación menor la excavación no decide subjetiva porque a metro y medio o a dos metros de excavación puso quien nos ha llegado la onda de qué se quiere hacer no se va a encontrar nada en cuanto a pie de señor Sarriá dijo que tiene dudas sobre si San Vicente Mártir estas no pero es que él no es historiador

Voz 4 20:46 somos Carnicero si también hay pequeños accidentes laborales de corte

Voz 0871 20:52 ayer mismo presenciamos subieron un desmayo y un nombre sentado en el suelo y no a nadie la podía atender me corté mira M

Voz 1161 21:01 estos dos son algunos de los vendedores del Mercado Central de Valencia que se han quejado de la falta

Voz 1248 21:06 de personal médico es que reivindican el regreso de un profesional de la sanidad para atender las incidencias que a diario dicen se producen en el mercado Vicente Fernández el vicepresidente de los vendedores ven necesaria esa asistencia pese a que el mercado es municipal de de autogestión es el ayuntamiento dice el que le compete al que le compete cubrir este servicio

Voz 18 21:26 corresponde al Ayuntamiento de Valencia ya un solicitándolo hemos estado solicitando varias veces pero aún estamos esperando que nos que nos pongan una TS

Voz 1248 21:36 más cosas del Ayuntamiento de Valencia el concejal del Grupo Municipal Popular Cristóbal Grau asegura que las escuelas infantiles municipales no pueden permanecer cerradas cuando acaban las vacaciones de verano y empieza el mes de septiembre porque es ahora dice cuando las familias con hijos pequeños más necesitan de este recurso a fin de poder reincorporarse a sus puestos de trabajo con normalidad

Voz 0760 21:54 Grau denuncia que las escuelas infantiles municipales de San Pau Quatre Carreres General Urrutia al giros Ipar leche están cerradas una situación que se repite dice en el resto de centros y que perjudica a las familias con menos recursos que además no han sido informadas debidamente

Voz 1531 22:07 entendemos que esta red municipal es fundamental en estas edades tan tempranas para para nuestros hijos en lo que tantas veces el tripartito habla no de conciliar la vida la

Voz 19 22:18 moral familiar de cada uno

Voz 1531 22:20 eh de nosotros por lo tanto desde el grupo municipal popular en la próxima Comisión de este mes de septiembre insistiremos en que esta situación no se puede volver a producir es decir a las las escuelas infantiles municipales debe prestar su servicio desde el primer día de septiembre una última pausa

Voz 1248 22:36 enseguida el deporte

Voz 1161 23:04 José Manuel Alemán buenas tardes hola buenas tardes ha llegado el virus FIFA al Valencia y al Levante en este parón de Liga si porque el equipo debes

Voz 0871 23:10 se va a perder a nueve jugadores Rodrigo Gayá que entraba en la primera lista de Luis Enrique además de Murillo de nieto de Cheryshev de que desde allí de Carlos Soler inauguró Rancik el que ha decidido quedarse en Paterna con dos vía que aplaza su debut con la República Centroafricana para recuperarse de sus molestias en un tobillo mientras que en el Levante serán seis las ausencias Vukcevic da Mena Vardy crisis Chukri Borja Mayoral técnico decía Paco López tampoco podrá contar con Sergio Postigo que sufrió una micro rotura en el recto anterior de su pierna derecha y es duda para el siguiente encuentro en Cornellá El Prat ante el Español Por otra parte el Valencia ha hecho públicos los precios de las entradas para los partidos de la fase de grupos de la Champions ante Juventus Manchester United Joan Boix y que oscilan entre los sesenta y cinco euros de la más económica a los doscientos treinta de la máscara