Ser Deportivos Valencia (04/09/2018)

Voz 1 00:00 no sólo yo no sólo yo buenas tardes Ifrán Guaita José Manuel Alemán

Voz 1425 00:11 Ximo más mano y Vicente Bosch que somos los que estamos aquí hoy

Voz 2 00:15 con el carné de serenos de guardia para contarle la información deportiva

Voz 1425 00:20 ya

Voz 2 00:21 hoy Fran que podríamos hablar con el pueblo no ha sonado global al Senado global viene muy bien las semanas de parón una una llamadita

Voz 1425 00:30 apuntaba a escuchar a los militantes exacto no siempre a los gerifaltes los Secretario General y portavoz de la Ejecutiva tal escuchar la militancia del pueblo hay alguno que se pega madrugones

Voz 1501 00:40 ese para escucharnos sí claro claro es madrugones importantes la gente que con diferencia horaria tiene que levantarse a las cinco de la mañana va a ponerse a Rosell que los hay tienen tiene mucho valor y las recompensas poder entrar un día en el Senado global en antena en SER Deportivos como nos horarios pero imagínate hace tras los que están en americano otro del charco pero la izquierda pues tienen que madrugar mucho

Voz 1716 01:03 qué tendrá que ver qué Ximo haya ido es

Voz 1425 01:05 esta mañana a una

Voz 3 01:08 va a una casa de de

Voz 4 01:10 qué has acertado una casa puede ser cuestión de muchas cosas no una casa o una casa

Voz 1501 01:17 ha estado en la mía esta mañana y luego ida otra casa muy chula sí sí sí

Voz 1425 01:23 alemana anunciamos algo de mañana o no nada Alemanno quiere que digamos nunca nada

Voz 1501 01:28 anti spoiler

Voz 1716 01:30 deberíamos a ellos si fuese seguidor del del Levante

Voz 1425 01:34 mañana por ejemplo pues es un día para escucho

Voz 1716 01:37 echar SER Deportivos Valencia déjame anunciara a mí también que estamos con una programación especial del centenario eso pero sí eso

Voz 1501 01:44 no podemos decir nada tenemos que esperar tenemos tendremos que esperar vamos a esperar tenemos que esperar

Voz 1425 01:49 sí podríamos decir puesto en Twitter un rato a pie

Voz 1501 01:52 no es fenomenal el año pasado

Voz 1716 01:59 sí

Voz 1501 01:59 de que empiezan las cosas mal en el Valencia no significa que no puedan terminar bien no no de hecho cuando cuando empiezan mal cuando peor han empezado el Valencia ha acabado o ganando un título o siendo subcampeón de algo por ejemplo lo explicamos luego la empleamos luego le ahora ya ya caliente ya está en la web desde anoche está en la web de esa noche por ejemplo Valencia que ganó la Recopa

Voz 1425 02:19 colas titulado empezar mal no significa no acabar bien Alba

Voz 1501 02:22 lo que empieza mal puede acabar muy bien exactamente y así fue por ejemplo la temporada siete nueve ocho cero el Valencia gana la Recopa en Heysel un catorce de mayo en Bruselas contra el Arsenal la tanda de penaltis en la que fue el héroe Pereira marca el último penalti Arias que no saben ni cómo lo metió él mismo lo reconoce porque no saben cómo le pega a la pelota pues el Valencia ese año empezó la temporada ganó en la sexta jornada de Liga hasta la sexta jornada de Liga no había ganado ni un solo partido de Liga luego con Espárrago ahí a la generación más cercana a nuestra ya se acordará temporada ochenta y nueve noventa el Valencia con Espárrago acaba subcampeón de Liga

Voz 0464 02:59 sí

Voz 1501 03:00 aquel año fue subcampeón de Liga al Valencia en la última jornada ganó en Mestalla al Logroñés el día que se retiraba Subirats el Valencia ganó cuatro cero con hattrick de escuchar tú no era conocido jugando pero tenía en Valencia como ese día el Valencia tenía que ganar

Voz 1425 03:13 han X que perdiera el Barça

Voz 1501 03:15 en Zaragoza pasó el Valencia al Logroñés el Barça en La Romareda fue subcampeón hoy Valencia de Liga que para muchos fue la primera vez que el Valencia lo veíamos su partido de Liga del Valencia no ganó hasta la cuarta jornada que le ganó al Cádiz tres cero como este año le costó ganar tres partidos ojalá que tengan el Betis el próximo día quince luego con Cúper esas ya la recordará seguro con Héctor Cúper el Valencia temporada la primera temporada que jugó la final de la Champions la noventa y nueve dos mil que venía de ganar la Copa del Rey en la Cartuja de

Voz 1425 03:44 cinco primeros partidos de Liga contra el Atlético de Madrid saltó Ranieri al otro sitio si ganamos la final

Voz 1501 03:50 la temporada siguiente empieza la Liga y el Valencia juega cinco partidos pierde cuatro y empatado uno a cero con el Valladolid la sexta jornada iba al Bernabéu iba al Bernabéu ya que si si Valencia pierde en el Bernabéu a lo mejor Cooper no sigue Valencia ganó en el Santiago Bernabéu dos tres con Cooper bueno pues estas tres temporadas que acabaron o con título o con su campeonato el Valencia no ganó como mínimo hasta la cuarta jornada de Liga así que lo que está pasando este año ya ha ocurrido más veces innecesariamente indica que el Valencia no vaya a acabar muy bien la temporada

Voz 1425 04:18 son inicios titubeantes que acaban con con buenas noticias por cierto aprovecho para saludar a una de las muchas líneas de autobús de la EMT que a esta hora

Voz 5 04:30 la de la tarde escuchan ser

Voz 1425 04:32 deportivos Valencia por ejemplo saludo a la línea noventa y cuatro que se que es habitual oyente de Ser Deportivos Valencia aprovecha también para enviarle un abrazo muy fuerte a un nuevo valencianista que viene al al doy que se llama David Muñoz pero éste ya en más famoso cocinero este es el nieto de don Antonio Muñoz que es uno de nuestros oyentes insignes y de Ser deportivos Valencia del grupo de más de de veinte años al que por cierto ahora vamos a a referirnos ya se han publicado los precios Vicente Boix para el todos los partidos de la Champions frente a la Juve frente al Joan Boix frente al Manchester United hay cañí

Voz 2 05:17 cazo hay cañonazo pero bueno los cuánto cuánto cuestan las entradas más o menos para público en general no abonados

Voz 0464 05:24 sí como bien decías Pedro han salido ya las entradas para público individual en este caso se un poco caras para mucha gente en este caso se han fijado unos precios para la Juventus si para el Manchester United sí han variado en este caso para más barato ante el Young Boys las entradas variar y en este caso desde la más barata ochenta y cinco euros ante la Juventus se United sería en la grada gol chico te alto y la más cara sellando doscientos treinta euros en la tribuna central quedaría de por medio una grada alta cubierta hay una descubierta con cien euros cada una ya decíamos estos precios para la Juventus iban Manchester United quedarían más baratas para el Young Boys una más barata desde el gol chico te alto con sesenta y cinco euros una máscara con ciento sesenta y la grada alta descubierta ahí descubrí la cubierta quedarían en torno a los ochenta y cinco euros cabe destacar como ya ha sido común estas últimas temporadas que el asiento libre tendrá unas ventajas cuando una afición puede ir a Mestalla podrá comunicarlo al club se reservará ese porcentaje del cuarenta por ciento de la venta de ese asiento una vez termine la temporada ese vaya a renovar el siguiente a Bono ese abonado que decidió escoger sexto del asiento libre tendrá ese descuento la hora de de renovar su uva bueno

Voz 1425 06:38 sí es como un bote no que llevan haciendo ahí y luego al año si al año siguiente cuando renueva el el pase posible le descuentan las veces que sea ya que se haya acogido a esa a esa opción bueno pues entre ochenta y cinco doscientos treinta más barata y la más cara para los partido fuertes entre sesenta y cinco y ciento sesenta para el Jon Voight a mí particularmente me parece bien

Voz 1716 07:00 que aquellas personas que quieren elegir su

Voz 1425 07:03 sólo el espectáculo el Manchester Juventus y que no sacar un abono de fidelidad

Voz 2 07:08 toda una temporada pues que les cueste

Voz 1425 07:10 más caro y además no sé yo por ejemplo lo más cercano que sacado ha sido un espectáculo este verano fue ir a ver el Circo del Sol en una en Alicante y a mí me costó una entrada tipo media alta no era la más cara me costó ciento quince euros por lo tanto pues para ver un espectáculo como es un partido entre el Valencia hay la Juve pues pagar una entrada media de cien ciento quince euros pues me parece una cosa bastante normal para quien elija solamente eso no a mí no me parece claro claro saber si son caros pero hay que basarla en la Juve

Voz 1501 07:39 Esther pero es que este año en concreto este año que el abono es único y que había la opción de poder pagar por un abono único y que el partido de la Juve salga al mismo precio es el del Leganés este año las quejas tienen poco sentido porque el que de verdad el Valencia y se lo puede permitir el que no se puede permitir pagar ciento cincuenta euros para ver la Juve no puede sacarse el pase pero que pueden permitirse sacarse el pase tienen muy barato el partido de la Juve si va a todos los partidos de la temporada este año en concreto yo creo que es el último en el que la gente se puede quejar porque hay un precio caro para un partido puntual porque a ese que han partido puntual evidentemente es debe ser más caro haber un Valencia Juve con Valencia Leganés bueno no sé

Voz 1425 08:14 si esto se le ocurrió a Anil Murcia o no en cualquier caso él lo terminó por sanciona sanciona me refiero por terminar de confirmar y recuerdo que hace ya muchos meses que contamos que está en la idea en el club y la idea ha salido bien cuarenta y un mil quinientos abonados en el en el Valencia incluyen todos los pases de Champions el abono total si se le ocurrió va a mil Murci bien por él y se le ocurrió a otro y Annie Murphy le dio el visto bueno pues bien porque yo creo que es una política acertada

Voz 0691 08:41 este año además muy rápido abonos no se podían vender muchos más porque la Champions tienes esos peajes un cinco por cien de aforo para los visitantes un número elevadísimo de entradas para sponsors el Valencia además da pases a los empleados del club

Voz 1501 08:57 son bastantes el Valencia no hubiera podido Bender

Voz 0691 08:59 más de cuarenta y dos mil quinientos abonos porque al ser Abono Único incluye la Champions la Champions obliga a que el máximo de aforo que me ocupo son cuarenta dos mil quinientos

Voz 1425 09:08 bueno tenemos las tres y veintinueve minutos vamos a hacer un alto en el camino en nuestro Ser Deportivos Valencia de hoy hay vamos a saludar a cuatro de la militancia valencianista cuatro de los que en definitiva este negocio este espectáculo está hecho para él pues porque a veces hablamos siempre con los de como digo yo los de la ejecutiva los presidentes de la Comisión el vicepresidente no sé qué comentaristas jugador si al final esto es para los que van a escuchar ahora después

Voz 6 09:38 SER Deportivos Radio Valencia

Voz 1804 09:41 cadena SER cuando escuchas por primera vez tiene un motor Eco Boost por diecisiete mil novecientos cincuenta euros es como escuchar por primera vez te quiero escuchar

Voz 7 09:51 por primera vez tiene su Kuga con motor Eco Boost para muchos el mejor motor gasolina del mundo por diecisiete mil novecientos cincuenta euros es irrepetible financiando con FC Bank condiciones en for punto es y sólo hasta final de mes

Voz 8 10:03 una auténtica Gran Fiesta del Marisco Maris Galicia hace desembarca por sexto año en Valencia del mejor marisco a precios populares grupos de gaitas espectáculo de la queimada y muchas sorpresas más disfruta de lo mejor de Galicia este año bajo la gran carpa instalada en la fonda Puerto frente tinglado cuatro todos los días desde las doce y media del mediodía

Voz 9 10:25 de este curso comete el mundo en Vélez Secrets con la Escuela de Hostelería Fundación Cruzcampo formación práctica y acceso a los mejores restaurantes del país para jóvenes y profesionales del sector informa ten Fundación Cruzcampo punto com

Voz 10 10:44 Calder van con los mejores descuentos hasta el treinta de septiembre pelo visitando los hitos Camper Van punto com

Voz 11 10:52 muestra una nueva versión de optimismo con las nuevas Suzuki Burman y cuatrociento con la esencia de siempre y más elegante ágil y deportiva que nunca

Voz 12 11:01 sí porque la hora en promoción por seis mil novecientos noventa y nueve euros y con unas excelentes condiciones de financiación descubren la nueva Suzuki Burman cuatrocientos en tu concesionario Moto2 mía Tirso

Voz 13 11:12 de Molina veintiuno Valencia en vivo es un centro monográfico especializado en la asistencia al paciente con cáncer cualquier ciudadano con cáncer sospecha oncológica puede solicitar asistencia en el propio Ivo o a través de cualquier facultativo al ser un centro concertado los pacientes no tienen que asumir ningún coste por sus tratamientos Fundación Ivo tras más de cuarenta años seguimos siendo un centro concertado al servicio de todos los valencianos

Voz 14 11:40 SER Deportivos Pedro Morata

Voz 2 12:05 a las tres de la tarde y XXXII minutos vamos a saludar en Washington a Jonás Porcar

Voz 1425 12:12 de ahí que allí que ahora es Jonás buenas tardes bueno no sé qué claves allí

Voz 1185 12:17 o al menos nueve

Voz 1425 12:20 a las nueve y treinta y dos minutos allí no

Voz 1185 12:24 no he visto entre dos bueno Jonás

Voz 1425 12:26 primero a ti ya te conocemos pero tú refresco refrescan unos socio del Valencia buena del Valencia cuánto tiempo cuantos cuántos años tienes cuántos años abonado cuéntanos

Voz 1185 12:36 bueno pues en veinte años soy accionista el Valencia bueno valencianistas de pequeño todo tenemos por parte de mi abuelo que que fue bueno eso a mí no me fallan de pequeño y me hizo balance oye

Voz 1425 12:53 Jonás tú qué haces en Washington

Voz 1185 12:56 España laxa magia MV soy el director de bien de negocios

Voz 1425 13:02 el director de negocio

Voz 1185 13:04 ocio de que de que esa esa empresa pues no es una empresa facial si te voy

Voz 1716 13:11 de de Ingeniería Aeroespacial

Voz 1185 13:14 te hacemos los programas son que controla los satélites en telecomando

Voz 1425 13:20 muy bien saludo a José Enrique Marco Albiac que es valencianista doce años abonado de mediana y creo que treinta y seis años me parece José Enrique buenas tardes en que me equivocado José Enrique

Voz 0753 13:33 en que son XXXVIII XXXVIII mal entonces es

Voz 1425 13:36 que yo puse treinta y cinco años cuando sea PM confidencial y no lo había actualizado ahora actualizar el saludo a Sergio San Pío que es funcionario de venía Char Ia además hay los acuerdan no se echo una mano y muy importante en una entrevista que le hicimos a a Geoffrey con novia hola Sergio buenas tardes hola buenas tardes a todos para además Sergio es discutido por por eso yo por eso yo le le he traído hoy aquí para que para que discuta porque yo les les pincho de vez en cuando a los que voy conociendo más más cercana mente les pincho a Marcelino que lo veo venir yo que ya son dos puntos de nueve ya está ya está dejando a Sergio pero a Marcelino a ver si en la Virgen María y Sergio viene hoy fenomenal para animar el cotarro

Voz 0222 14:25 pero con argumentos con argumento por supuesto

Voz 1425 14:28 Eduardo Bou ya ha presentado en algunas ocasiones otro miembro de oyente es de Ser deportivos Valencia con escuchando más de veinte años el programa igual que Sergio San Pío Eduardo Eduardo Bou es otro animador del cotarro habitual en las las tertulias que se montan ellos veintisiete años socio del Valencia hay treinta y siete años ahora mismo si no me equivoco trabaja en el sector servicios hasta hasta hace poco no prestaba servicios hasta la Cadena Ser técnicamente hablando por lo menos su empresa el buenas tardes

Voz 0322 14:58 muy buena Pedro como está fenomenal bueno abedul

Voz 1425 15:01 sus ustedes recordarán que yo les en alguna ocasión lo lo lo asemejaba una especie de avispa de abeja porque es es es su picotazo me recuerda siempre a lo a Ilie a los de a los de Cúper y además sabe historia del Valencia que flipa se presentan los concurso y normalmente siempre sube al cajón del podio los cuatro presentados vamos a hacer una cosa o os voy a preguntar por cuatro cinco temas genéricos a a todos y luego preguntarnos vosotros a nosotros porque porque a veces también que Isabel vosotros alguna cosa que no caemos nosotros en contar o que no entendáis de cosas que sí hayamos podido hacer o contar empiezo por el empieza por el final por por hubo Edu tú estás en este momento confiado plenamente en el equipo en el entrenador en lo que se ha hecho o a raíz de la primera jornadas tienes la señal de alerta de preocupación

Voz 0322 15:57 a ver yo no estoy contento porque bueno un tres partidos no no hemos ganado pero ahora que han pasado un poco los días si lo miro en frío hemos empatado con Atlético Madrid como el año pasado hemos empatado pues levante como el año pasado irónico que sí que es un traspié es el día del Español entes al final creo que el error ha sido un partido con lo cual yo lo mido que sólo son tres puntos de diferencia con lo que hubiera sido normal así es que no estoy contento pero estoy todavía tranquilo y confiado al cien por cien con con el equipo en entrar

Voz 1425 16:26 si tú Sergio

Voz 0222 16:27 mira yo casi coincido con Edú lo decía el otro día en el chat vamos a ver esto no es no va de resultados usted momento vamos de de momento

Voz 0322 16:36 no de resultados es muy pronto

Voz 0222 16:39 pero sí que va de fútbol tú tiene en cuenta que si la semana que viene ganamos al perdona próximo partido ganamos al Betis total tendremos un punto menos que el año pasado en cuatro partidos por lo tanto estaremos casi que igual pero es lo que se ve lo que se ve en el terreno de juego la sensación es toda la pretemporada ya te digo no es cuestión de resultado tú puedes perder un partido puedes perder dos puedes empezar muy tiene una mala racha y hay no ganas los cuatro primeros partidos pero puede tener buenas sensaciones ha jugado bien al fútbol pero es que no estamos viendo muchas cosas y estamos viendo muchas cositas que faltan como decías tú ayer lo que le falta al Valencia es bastante

Voz 1425 17:17 José Enrique Marco tú que estás confiado o preocupado

Voz 0753 17:20 a ver de momento lo que estoy viendo pues que podía ser yo no me ocupo es que podemos coger una dinámica muy peligrosa si el próximo partido se pierde ya veremos y los jugadores tienen la fuerza mental para salir de ahí de todas formas el primer partido de fue bueno el segundo partido no tanto y en el tercero Paco un poco de suerte si tenemos un poco de suerte con el Betis yo creo que que cogerán ánimo y la coja va a ir mejor esperemos

Voz 1425 17:46 Jonás sitúa

Voz 1185 17:50 para la temporada balance digamos de culto si asustado pero sí hay una que a mí me preocupa especialmente que no tenga tras el defensa estará cociendo muchos goles fáciles y luego me lo que me preocupa el o está costando mucho hacer goles estado viendo poco acierto arriba

Voz 1425 18:15 y ahora empiezo bueno iba a empezar por el por el final pero quiero que es Jonás se mueva un poco para que escuche hemos nosotros mejor el el el sonido Le Pen le pregunto a José Enrique y ahora vuelvo con con Jonas José Enrique lo que no te gusta hasta el momento y lo que sí te gusta de lo que ves del del Valencia

Voz 1501 18:32 ya

Voz 0753 18:33 Teresa no me gusta nada la defensa y si algo teníamos los equipos que que que no somos grandes grandes lo primero es la defensa porque creo que es lo más barato y lo más fácil de fuerte partiendo de ahí ya empiezas a a construir el ataque pero me preocupa mucho la defensa porque veo que hay muchísimo que trabajar iba a dar tiempo de trabajarlo

Voz 1425 18:54 lo que sí te gusta

Voz 0753 18:56 me gusta el descaro en ataque nos falta un poquito de gol pero creo que tenemos es también madre que cambiar totalmente el las Alternativa Si la estrategia ataque pero me gusta el ataque

Voz 1425 19:10 Jonás lo que te gusta de lo que ves de momento del Valencia hilo lo que no te gusta me puede ser también en lo que no te gusta lo que si te gusta cosas que no sean sólo del equipo del del del fútbol me refiero eh

Voz 1185 19:23 pues mira voy a las partes a esa opción y me gusta sobre todo y creo que viene desde el año pasado es que tenemos ahora una gestión profesional del equipo las cosas bien con sentido y creo que eso nos puede llevar lejos mirando a largo plazo en el equipo me gusta muchísimo el ataque y las opciones que tenemos ahora tenemos cuadros muy importantes que desequilibra han tenemos canteranos que que también están dando la talla y me preocupa como comentaba antes mis compañeros el tema de la Ertzaintza hacia ahora mismo parece que fue el mercado se ha quedado un poco coja la defensa no no hora es verdad que muy pronto todavía pero pero todo yo todavía no me atrevo a hablar un bueno una defensa titular ahora mismo

Voz 1425 20:07 si la gente en general lo que se pregunta con razón porque es lo que vemos todos es joe pues han traído a Puccini que no parece que mejore a Martín Montoya y además han dejado salir a Nacho Vidal Easy Puccini si no juega o se lesiona no hay lateral derecho de recambio no se caras una cosa pues en fin forzada que es poner Cabezo de lateral derecho oponer Abás de de lateral derecho es una de las cosas que yo percibo más en general de de inquietud Sergio San Pío que te guste y que no te gusta de momento

Voz 0222 20:38 pues mira a mi a mi me gusta la plantilla que tenemos me gusta una plantilla yo creo que una plantilla competitiva se ha hecho una buena plantilla me gusta que tenemos un entrenador cosa que los años ya sabéis de dónde venimos y lo que hemos pasado y que el orden el club tiene orden como comentaba algún compañero o se hacen las cosas con orden pero no me gustan muchas cosas de las que veo en en el terreno de juego por ejemplo en defensa están los que quiere Marcelino que estén se empecina en bikini pues chico euros igual beso no ha no lo ha hecho mal por la derecha cuando ha jugado dio pocos automatismos los las recuperaciones de balón los rebotes las segundas jugadas lo rebotes también se entrenan veo que vamos a ver si parejos un jugador que pierde pelotas pierde balones eso también se entrena hice corrige Si no pues oye entonces no sé veo una cierta pusilanimidad en el entrenador y veo falta de falta de trabajo me veo que el equipo un equipo poco trabajado y eso se nota en el terreno de juego

Voz 1425 21:41 si tú eres Sergio de los que se apunta a la teoría de por ejemplo que a mi me gusta leer y me gusta leer a gente con fundamento y perdón por la modestia pero tengo la posibilidad de en mi teléfono móvil leer de vez en cuando no todo pero leer de vez en cuando un grupo de ETA

Voz 1716 21:59 es cientas personas que escuchan el programa más de veinte años que creo que tienen un

Voz 1425 22:07 lamento y una calidad y una argumentación en en sus cosas no entonces hay hay personas no

Voz 1716 22:12 que que sin sin ser irrespetuoso sin

Voz 1425 22:16 tirar el carro por el pedregal dicen joder macho en Marcelino fenomenal maravilloso Le hago la ola pero pero coño por cambia a Pichichi por Martín Montoya que nunca sienta aparejo que siempre tiene que critica que alguna vez no lo puede sentar aparejo imponer a Carlos Soler por por el zen pero te tú tú eres tú tú participas de eso no sé

Voz 0222 22:37 sí desde luego vamos a ver vaya por delante que yo creo que a hablar en estos momentos de la continuidad de Marcelino pues eso me parece una estupidez Marcelino debe estar un poquito de la temporada y seguro que lo va a hacer bien pero hay cosas que no me gustan no se a ver los equipos fichan a última hora los fichaje llegan a última hora bajan de la escalerilla del avión se van van convocados y juegan oye que que Guedes no estaba el otro día para veinte minutos eleva el Levante con uno menos sí

Voz 1425 23:04 yo yo yo te voy a dar una explicación sin preguntarlo de eso que creo que será una cuestión de es como diría yo de cortesía en el vestuario no faltarle al respeto al resto de los jugadores que llevan dos meses y medio haciendo una pretemporada de tal que de pronto llega un jugador un jueves hilo convocas para jugar un domingo

Voz 1501 23:23 Pedro digo pueda ser una pero aquí yo no creo que Paco López de faltar al respeto a nadie convocada Borja Mayoral claro ahí yo te voy a ver no jugó no jugó no jugó porque se lesionó central Levante si no se lesionó en el Levante a lo mejor Borja Mayoral

Voz 1425 23:38 si sale a jugar el partido izquierdista

Voz 0222 23:41 estamos bebiendo los vientos porqué de si metemos los vientos porque desde

Voz 1185 23:44 hay viene de vale bien chico convocar

Voz 0222 23:47 no lo tienes en él lo tienen respeto vale pues no lo alinea lo pones en el banquillo se pone el partido ideal para que dé se ponen levante con uno menos del Valencia apretando te saca Guedes pues no pues es ella donde yo me refiero a la a la pusilanimidad de material oye a Marcelino lo podemos criticar tenemos que respetar su trabajo el gran trabajo que hizo el año pasado que que planifican hundió qué tal pero oye no pasa nada si sus decisiones son críticas son criticadas

Voz 1425 24:11 eh Edú Bou que te gusta y no te gusta de del Valencia de tu equipo de momento

Voz 0322 24:17 de lo que me gusta ha sido la gestión en verano en las ventas de quince lo máximo y si Montoya que frene preventas en precios muy buenos y me gusta el fichaje de Guedes no parece que va a marcar un antes y un después Si tiene que ser la la pieza clave del Valencia en en todo desequilibrio diferencias en venta de camisetas en imagen del equipo Times desde nuestro jugador franquicia y no me gusta eh a nivel deportivo lo que a demostrar mediocampo en estas tres jornadas he visto acordó vía regula había Parejo muy mal son dos jugadores que el año pasado iban como motos tampoco me gusta que realmente hemos fichado mucho y jugadores que todos nos gustan pero sólo hay un jugador que es la posición del nueve que creo que mejora respecto al año pasado y eso obliga a que los otros diez estén al nivel que de un año pasa así que es jugar Champions entonces tenemos que conseguir que todo rindan igual de bien o a la política de fichajes igual uno ha sido la la correcta para lo que necesitábamos

Voz 1425 25:17 Jonás hay mejor plantilla que la temporada basados el Valencia tiene mejor equipo que la temporada pasada

Voz 15 25:24 yo creo que sí absolutamente

Voz 1185 25:26 creo que hemos hemos conseguido sobre todo la parte de arriba tenemos un gran potencial y una dinamita que el año pasado por tengamos bueno serán muchas menos opciones en ataque y gente que le pueda gustar más Zaza o o Santi Mina pero desde luego lo que ha fichado a Valencia de medio campo para adelante tiene que marcan la diferencia hace año sí que por ahí va la puerta

Voz 15 25:49 el defensa pues en teoría

Voz 1185 25:52 la piscina en venía para mejorar el lateral derecho pero vamos a ver cómo reto lo que comentaba antes en la Liga que más me preocupa a mí pero en líneas generales yo creo que que sí que me tiene tiene un plan para competir

Voz 1425 26:04 José Enrique Marco tiene mejor equipo el Valencia que el año pasado

Voz 0753 26:07 sí pero tal y como ha dicho el compañero de antes Leo que es la erupción puede derecho tanto extremo derecho como con lateral derecho lo veo muy flojo yo sí un rival a mí me preocupa la atleta Sergio si yo no tengo más que

Voz 0222 26:23 es decir yo creo que en general tenemos mejor plantilla los puestos en general es también doblados hay hay buenos teóricos titulares buenos teóricos suplentes pero el la el talón de Aquiles de esta en la banda derecha no mejoras lo que tenías el año pasado no hay demasiado buen rendimiento Soler está condenado a la banda no se ahí ahí habría que hacer algo

Voz 1425 26:45 tú crees que hay mejor equipo

Voz 0322 26:46 tenemos mejor plantilla pero no sé si vamos a demostrar que tenemos mejor once

Voz 1425 26:53 os quiero preguntar por Si ser cuartos sin renunciar a ser tercero sin renunciar a que pueda uno ser segundo sin renunciar a que pueda ser primero porque ese Refree el Madrid el Barcelona o el Barcelona en fin sin renunciar a esas cosas osea por no decir bueno que me voy porque era cuarto bueno yo por ser digamos realista no exigimos ser cuartos como mínimo al Valencia dado los fichajes que se han hecho o lo rebajamos a el objetivo es ser cuartos Edú empiezo por ti

Voz 0322 27:27 eh yo creo que este año hay que exigirlo porque hemos hecho un desembolso de más de cien millones y creo que está justificado exigirle al equipo que quede cuarto

Voz 0222 27:35 y Sergio San Pío tú qué dices si yo también vamos a ver si apuntas bajo al final puedes no llegar pero la cuarta temporada el la el cuarto puesto yo lo firmo ahora

Voz 0753 27:47 coche

Voz 0222 27:48 y haría más que nada hombre más que nada por la situación económica del Valencia sabes que estas ser cuarto te mete en Champions tienes unos ingresos que te permiten al año siguiente jugar con la venta de jugadores compra de jugadores en definitiva tiene tienes más más margen ser cuartos yo lo ahora a ser quintos tampoco es para echar a Marcelino vamos a ver no nos volvamos locos

Voz 1425 28:12 José Enrique Marco tú exige es que con los fichajes que ha habido que el equipo sea cuarto o los rebajas a oye oye exigencias no que venimos de donde venimos exigencia no el objetivo es ser cuarto que distinto de exigir tú qué dices

Voz 0753 28:24 que si nos hemos gastado cuarenta millones más variables un jugador somos uno de los equipos que tienen que tener cuarto no no lo útil menos

Voz 1716 28:34 tú Jonás

Voz 1185 28:35 si el objetivo hacer cuartos yo creo que así lo ha marcado la dirección deportiva con la inversión que que hemos hecho este año veníamos ya de de un modelo económico basado en bueno invertir ahora para luego ver si tenemos que vender no jugadores la temporada y lo que han hecho es perpetuar este modelo con redoblando la puesta bueno este año esquí yo creo que nadie puede negar que el objetivo de estar en Champions

Voz 1425 28:58 os quiero preguntar también

Voz 1716 28:59 por un tema que has ido al final que estábamos hablando ahora de de Guedes un fichaje de cuarenta millones de euros fijos más diecisiete millones de euros en variables que están fundamentalmente ligados a lo largo de los seis años de contrato a que Guedes juegue más de treinta y cinco partidos oficiales en cada una de las seis temporadas pero el máximo el máximo que se pueden dar en variables para que cobre el serían cincuenta y siete millones de euros de los cuales cuarenta son sí O'Shea apagar diecisiete a pagar en seis años diecisiete en en variables empiezo por ti Jonás tú eres de los que te parece bien el fichaje de Guedes IT porque te alta ilusión

Voz 1425 29:41 buena en lo deportivo y te da igual en lo económico o eres de los que han contento porque está Guedes pero te haces preguntas de decir esto cómo es posible conforme estamos

Voz 1185 29:54 pues es de los segundos me ilusiona Guedes son jugador que creo que hacer como comentaban jugador franquicia del Valencia como una estrella internacional también me plantea ciertas dudas porque el año pasado sufrimiento no pues bueno tuvo una primera vuelta buenísima pero la segunda vuelta llegamos excusó diciendo caído bastante pero creo que me preocupa in bueno si me hago preguntas a nivel de bueno pues cómo vamos a pagar esto que que que consecuentemente en esto cuando lleguemos al final de curso de esta temporada y si Imaz sobre todo en el caso de que no consigamos el cuarto puesto en Champions eso va a traer consecuencias baja tendrá que vender jugadores esos pregunta basado

Voz 1425 30:36 Irujo José Enrique Marco

Voz 0753 30:39 no nos podíamos permitir el único jugador pienso yo a lo mejor tiene algún plan de negocio que se me escapa pero es demasiado dinero y luego lo que decía el año pasado de breves no fue todo el año igual con primera una primera parte muy buenas una parte no tanto es mucho dinero a lo mejor alguien la perdona esperemos ya los más más más baratos pues es un derecho que no lo sea o un lateral derecho es que es que me parece demasiado dinero jugador me gusta pero un poco caro Itu Sergio

Voz 1425 31:09 los amplio que dices pues mira tú sabes que alguna vez

Voz 0222 31:12 se lo he dicho y lo primero que hay que tener claro es que el equipo no es nuestro el equipo unos nuestro entonces yo pues ya hace bastante tiempo que dejó de darle vueltas a la cabeza con el tema del dinero a nivel aficionado me encanta que esté Guedes con sus claroscuros del año pasado pero me encanta que te quedes necesitamos un jugador franquicia pues oye que es el fichaje pues de categoría excelente todos esperábamos que viniera quedes a partir de ahí el tema económico sí que es verdad que igual se hubieran podido ver otras opciones reforzar la banda derecha pero bueno a nivel aficionado a nivel afición necesitamos un jugador franquicia ahí está Guedes hemos a nivel económico el dueño el equipo suyo otros poco más tenemos que decir y tú

Voz 1425 31:54 tú cómo lo ves esto

Voz 0322 31:56 bueno yo comentaba antes que agradecía la jugada es muy buena creo que en un mercado en el que se pagan setenta millones por un portero como Kepa o el setenta por Le mar conseguirá graves por cuarenta millones fijos más variables es una inversión en la que nunca vas a perder dinero o sea yo creo que es un precio por debajo de cómo está el mercado así es que me parece una una gran operación la verdad

Voz 1425 32:17 estas son las cosas que teníamos previstas preguntaros pero quizá

Voz 2 32:22 nosotros Tanic cosas que preguntarnos a nosotros a los que estamos aquí

Voz 1425 32:25 que estamos aquí que no he caído yo en en plantear así que os voy a ir dando el turno a cada uno de vosotros y mientras uno pregunta pues nosotros va preguntando si alguien quiere preguntar alguna duda que que tengáis y que a lo mejor nosotros no hemos informado hoy nos viene bien después de esta pausa para la publicidad

Voz 1804 32:41 cariño voy a ponerle gasolina el móvil ahora tu coche puede ser que conectan cinco puertas disfruta de todas las aplicaciones de tu smartphone que eligen rutas tu música ya actualiza las redes sociales debaten FIA tipo cinco puertas desde nueve mil ochocientos euros con cuatro años de garantía

Voz 12 32:56 encontraba sin automóviles Nemesio tu concesionario oficial

Voz 1 33:00 mi amigo estás listo sí

Voz 16 33:07 BMW x uno conduce todo desde veintiocho mil novecientos veinticinco euros financiado con BMW Bank hasta el treinta de septiembre en gasa tu concesionario BMW muy cerca de Ci comprobarlo en Pista de Silla Valencia y en Quart de Poblet de Valencia el aeropuerto utilitaria monovolúmenes

Voz 17 33:23 de lujo HR motor llega a Valencia el gran concesionaria del vehículo Kilómetro cero y ocasión más de mil vehículos con Service garantía accede remontó HR motor ya está en Valencia inhabilita Monasterio Santa María de Poble Quart de Poblet

Voz 1716 33:37 Nos quedan cinco minutos y medio casi seis

Voz 1425 33:40 Jonás pregunta

Voz 1185 33:43 bueno me pregunta

Voz 1425 33:45 cualquiera de los que estamos aquí para quien quiera eh

Voz 1185 33:48 ahora usted escucha vuestra opinión secas y creéis que Marcelino sería capaz de sentar a Parejo y continuadas del bajo rendimiento si pone a Carlos Soler el centro del campo o cree que es una puesta digamos que que va a morir con Parejo a al final y es bueno el capitán y bueno desde principios es una apuesta clara entrenador lo va a perpetuar al puesto en el pase lo que

Voz 1501 34:12 Ximo una opinión rápida yo creo que no lo va a sentar a Parejo Fran no lo va a sentarse a equivocar

Voz 1425 34:19 yo creo que si llega el momento en el que Parejo no estuviese bien los sentaría como base como asentaba Murillo como no ha llevado a Murillo aunque el los galones de Parejo porque lo ha demostrado en el campo son mucho más que los de Murillo pero si llega el momento que lo tiene que sentar yo creo que los sentara ahora tendrá que hacerlo bastante mal bastantes veces

Voz 1501 34:36 Homs tiene Champions este año tiene dos partidos mal bastante mal en España contra el Levante y no pasaría nada porque contra el Betis descansara probar ahí en el medio sino a Carlos Soler porque es pecado pues verá vas ver otro partido más en el centro y ojalá poco que dar rotación mucho tienen medio campo eso te iba a decir que de momento en la cabeza de Marcelino está por delante de Carlos Soler porque el otro día una urgencia en el centro del campo y fue el que juega aunque con Nokia no por parejas

Voz 1425 35:02 los Enrique

Voz 0753 35:04 en no entiendo y creo que nunca he comentado los motivos por los cuales que domina hizo Brown delantero yo creo que que está nos daba más posibilidades que tenían Hay una venta miedo todavía cuál es el motivo

Voz 1425 35:18 yo te puedo darte la explicación exacta a Marcelino le gusta Zaza

Voz 0753 35:25 no

Voz 1425 35:26 y unas determinadas condiciones que tiene Zaza pero para su forma de ver el fútbol el quiere un delantero más asociativo como como Santi Mina bueno entre Santi Mina hay Zaza considerará que es más asociativos antimafia que en esa final contra más final son gustos no

Voz 1501 35:43 ya montado menos líos Santi Mina que Zazo también

Voz 1425 35:45 la explicación es explicaciones esa ahora se puede estar de acuerdo

Voz 2 35:48 todo o no eh

Voz 1425 35:51 Sergio

Voz 0222 35:53 sí mira vamos a ver vosotros normalmente normalmente tenéis contacto con el vestuario yo recojo un poco más quería hacer dos preguntas a ver si se puede ser rápidas recoge un poco lo de Parejo no sé si lo sabéis os espero que si San Vicente Ferrer decía que el que de PES entonces Parejo es que oye este es un alma en pena ese señor de Palma balones se pasa algo con ese señor en El Vestuario con algún compañero con con Marcelino estamos diciendo que va la muerte pero es que ese chico oye yo cuando no son pitos flautas cuán hacia una temporada medio buena POM empieza otra vez y ese es un alma en pena yo no sé es que vamos a ver no sé si vosotros sabéis si pasado compone con él o que o si se quiere este verano que no creo que sea el caso pero vamos es que por se ve con poca gana no se poca implicación ya y luego está la otra así sabéis o creéis su intuir que parece que Marcelino va a priorizar si O'Shea la Liga en el sentido de ser cuarto tenemos que ser cuarto para entrar en Champions asegurarnos unos ingresos X hasta octavos los lo de Champions pues oye si vamos quemando vamos quemando etapas íbamos superando eliminatorias mejor pero priorizar la Liga si sabéis si eso va a ser va a ser asiduo sí apunta por ahí

Voz 1425 37:08 a la segunda así porque la hemos pregunta de ha respondido Marcelino ha dicho que la madre del cordero es la Liga y luego yo creo que él priorizará la Champions por delante de la Copa del Rey y la Copa sí

Voz 0222 37:19 descontados yo creo que eso no lo tiene claro

Voz 1425 37:21 será primero la Liga sobre la Champions y la Champions sobre la Copa del Rey

Voz 18 37:25 la luego que eso no se extrañen si va a la eliminatoria contra Mo jugamos partido contra el Manchester contra Juve que bueno bueno nos gusta ahora va a mejorar

Voz 1501 37:34 como eso contra lo bueno en Copa es asequible que no se ponga nos emocione cómo se emocionan el año pasado sobre más parejo es todo lo contrario ha querido quedarse yo no sé yo

Voz 1425 37:44 no sé yo también veo aparejo así un poco tristes pero pero yo no sé

Voz 0222 37:47 los marcharse siempre si pasado con él

Voz 1501 37:49 no no estamos no pero es que parejos así que sepamos no parejos así ha hecho temporadas mejores con Valverde con uno la temporada pasada temporadas peores pero tiene todas las temporadas él desaparece algunos partidos yo creo que es una cuestión temperamental Parejo no es Albelda no es Ayala no no no yo adquirí él tiene ese temperamento pero bueno hace poco ponían tuit dando la bienvenida vi me consta que en El Vestuario está ejerciendo de de de peso pesado dentro es el que habla con Marcelino es el que le a Marcelino como El Vestuario yo creo que Parejo está explicadísimo aunque en el campo no está rindiendo que es de lo que va vamos

Voz 1425 38:23 mira vamos a hacer una cosa Sergio se lo vamos a intentar preguntar

Voz 0222 38:26 así a veces verdad

Voz 1425 38:29 tentar preguntar porque luego muchos de vosotros os preguntáis oye pues ahora aquí descanso y tal y podíamos hacer una entrevista a allí a Gameiro tal es que vosotros no sabéis que osea es más fácil es más fácil eh

Voz 2 38:45 a cualquier cosa difícil que me que me digas

Voz 1425 38:48 que conseguir dinero yo sí lo sé Pedro que los

Voz 0222 38:50 esto claro tú tú has visto el tema de los jugadores

Voz 1425 38:53 de hacer una entrevista o jugador del Valencia eso es que es

Voz 0222 38:55 he visto se es es lo he visto dificilísimo

Voz 1425 38:58 es que te cuesta mucho y y bueno ya mejor te dicen venga va una entrevista pero dentro de tres meses no puedes hacer otra

Voz 4 39:05 bueno pues nada pues nada no pasa nada pues