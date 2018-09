La Ventana Comunitat Valenciana (04/09/2018)

Voz 1 00:00 la Ventana Comunitat Valenciana Inma Pardo

Voz 0808 00:07 el pleno extraordinario del Consell ha aprobado hoy el acuerdo por el que sea arbitra con carácter urgente el procedimiento para que los municipios afectados por el incendio forestal Aymerich en puedan presentar las estimaciones de los daños sufridos en un plazo de cuarenta y cinco días es pronto para la estimar las cuantías a pagar el Consell ha estado a la altura piensa afrontar los gastos a través del Fondo de Contingencia tres mil quinientas hectáreas afectadas tres mil personas evacuadas la profesionalidad de todo el dispositivo para sofocar las llamas hizo posible que no hubiera que lamentar heridos la coordinación de los efectivos es verdad siempre se puede mejorar pero se aprende también de los errores y evitar el sufrimiento de las familias que han visto arder sus casas una vez más será imposible

Voz 0808 00:54 los municipios de You Chen Pine Gandía Ador Bartz Quatre donde hay roto va a afectados por el incendio forestal que se declaró el pasado seis de agosto tendrán cuarenta y cinco días para presentar las estimaciones de esos daños causados por el fuego que obligó a la evacuación de unas tres mil personas el consell aprobado en un pleno extraordinario ese acuerdo que establece el procedimiento que ha de seguir en plazo va a empezar a contar desde el día siguiente de la publicación en el Diario Oficial hoy la portavoz del Consell Mònica Oltra decía que los consistorios tendrán el apoyo de los técnicos de la Generalitat y en su caso de la Diputación para la elaboración de todo el listado

Voz 1599 01:31 Small espera espera hacer una estimación mal precisamente ahora es temen el termine de cuantas Indians en qué es diferente también se los sones afectadas presente en la evaluación de daños ya M es perderse Beers una digamos un par de Emergencias que ha de evaluar la par de la tensión adicionales después la al que afecta a total el terreno agro forestal que esa devaluar

Voz 2 01:58 desde la Conselleria competente en Agricultura y Medio Ambiente

Voz 0808 02:05 sigue dando que hablar el tuit de Enric Morera el presidente de Les Corts criticando que se mantengan la cárcel a los políticos catalanes presos hoy se ha referido a esto su compañera de coalición y vicepresidenta del Consell Mònica Oltra Oltra ante la posibilidad de que el Partido Popular repruebe al presidente de la Cámara autonómica ha pedido a los populares que respeten la libertad de expresión a la que Morera dice tiene derecho

Voz 1599 02:27 señor Morera en el uso de la libertad expresa un opinó que expresarte es compartida permisos chistes e permanentes personas en este país no es no es que aquí el señor Morera que una Opinió que unas prensas My ningún digamos turistas mía persones de gran prestigio

Voz 2 02:45 hoy el monde el Dret que no

Voz 1599 02:49 escritos que han opinado que San expresar sobrepasa en hice Mattei sentir tan tampoco es que ensayó Morer hasta digan que la Terra Plana

Voz 0808 02:58 el president Ximo Puig tampoco ha querido hacer ninguna valoración más allá de ese derecho a la libertad de expresión

Voz 3 03:04 ión digamos rigurosa porque no lo no lo he visto lo que sí que entiendo es que es su libertad de expresión y por tanto no tengo nada más que decir

Voz 0808 03:16 en su cuenta de Twitter el presidente en Les Corts Enric Morera ha colgado hoy el artículo veinte de la Constitución española donde se reconoce y protege el derecho a la libertad de expresión Morera añade en su tuit que la falta de cultura democrática es preocupante y que hay que respetar a quién opina diferente desde el respeto sin miedo y sin censura previa Comunitat Valenciana el polémico tuit del presidente de Les Corts Enric Morera criticando que se mantenga en la cárcel a los políticos catalanes presos hemos escuchado a la opinión de Mónica Oltra también de Ximo Puig el mismo Morera recordando ese derecho a la libertad de expresión

Voz 4 03:56 Amparo Tórtola buenas tardes hola qué tal buenas tardes Salvador Enguix qué tal buenas tardes buenas tardes tu turno y Salva

Voz 5 04:04 vamos a ver yo quería contar hoy porque entiendo que es un tema bastante delicado y todo lo que es el referido a la cuestión catalana estaba haciendo que despierta airadas reacciones en este caso por parte del PP Ciudadanos pero yo sí que creo que Enric Morera tiene derecho a expresar una opinión e igual que otros políticos asesores Andy en asuntos lo que ocurre es que en este caso como se trata la cuestión catalana eh que es un tema que como sabéis está absolutamente polarizado y donde no se admiten puntos medios mil matices Nicky distancias cualquier manifestación genera fuertes sarpullidos políticos además aquí lo curioso es que uno puede hay que entender que estar por ejemplo en contra del Baqué Quim Torra y Puigdemont ya mismo tiempo parecerle mal que los presos sobre esas concellers están en prisión y no pasa nada yo creo que hemos de comenzar a entender que expresar ideas y aunque sólo sea un cargo institucional no entra dentro de una política extraña sino que en cualquier país moderno que esto sucede así iré eso incluso que por este tuit pedir que sea reprobado incluso estas críticas o incluso querer equiparar que por tener primero de así que además hay muchísimos juristas de gran prestigio en España y en Europa piensan lo mismo por esa manifestaciones cree ya que una persona abandonen eh su puesto político me parece profundamente exagerado

Voz 7 05:23 sí yo estoy de acuerdo contigo salvan que la reprueba así la reprobación que plantean el PP y Ciudadanos en la Comunidad Valenciana hace Enric Morera por este por el tuit este objeto de polémica para mí también está fuera de lugar pero también tengo claro que cuando una persona en este caso un cargo público como Alves Enric Morera que es el presidente de las Cortes Valencianas segunda autoridad de la Comunidad Valenciana interviene públicamente tiene que medir mucho más me tiene que medir mucho sus palabras precisamente además en un tema que como tú has dicho es un tema candente que ha polarizado a la sociedad y que general siempre siempre controversia por tanto un cargo público más cuando su ex presidente de las Cortes Valencianas tiene que tener mucha más digamos mesura árabe manifestarse al respecto al asunto

Voz 5 06:06 tras el diario para rematar para ver quién pálidos pues nosotros parece que pueda decir algo otra cosas es lo que dice yo creo que aquí es donde estamos ante la primera pregunta es entendimos da Ximo Puig cualquier político puede expresar su opinión sólo porque además de aquí hemos visto que el PT ha expresado por ejemplo coleccionó dos mil veces opiniones sobre sentencias judiciales is an musical en contra el hace falta recordar algunas sentencias algunas de accidentes es la primera cuestión y otra cosa es lo que dice que es donde yo creo que es lo que ha provocado esta

Voz 6 06:33 la acción por lo tanto yo lo que creo que hemos fijado

Voz 5 06:36 aquí pero así tiene derecho de decir yo creo con líder político tiene derecho a expresarse lo que quiera ir después sobre el contenido claro cada uno tiene que está dispuesto a que las demás gente no esté de acuerdo con lo que dice absolutamente ahora de ahí a pedir que aparte o que sea parte de la donde su función política parece en esa relación

Voz 7 06:52 yo creo que el ciudadano Enric Morera tiene derecho a decir lo que considere oportuno pero creo que el ciudadano Enric Morera presidente de las Cortes Valencianas tiene que manifestar mucha más prudencia de la que yo considero que ha manifestado en esta ocasión porque al final es decir de prisión preventiva prorrogada para los dirigentes catalanes que están en prisión y además considera o ha dicho que la acusación del delito de rebelión que se les imputa no tiene base jurídica tú señalabas a juristas que se han manifestado en el mismo sentido también hemos subido a juristas del mismo Crescencio que ha manifestado al sentido contrario empezando por los que han llevado a la cárcel a los ex dirigentes catalanes por tanto insisto el Ciudad Enrique Morera tiene todo el derecho del mundo a decir lo que opina pero hay una línea que separa al ciudadano Enrique Morera de él el presidente de las Cortes Valencianas y ahí sí que creo que cabe exigirle mesura sobre un tema tan delicado porque además hay otra cosa que a mí me inquieta es que con su tuit de alguna forma Enric Morera lo que ha venido a decir es que los tribunales españoles están actuando de una forma injusta o ya no sé si me atrevería decir prevaricado entonces también pienso yo que la base de cualquier Estado de derecho de cualquier democracia es el respeto a la independencia de los tribunales y creo que en esta ocasión se se ha forzado esa línea

Voz 4 08:11 terminas tu Salva excusas

Voz 5 08:14 con mucho interés y lo que digo es que yo creo que no hay no falta entre los el desayuno la opinión sobre la situación procesal de unas personas podemos discutir uno Si una persona que tener un cargo público puede expresar su opinión sobre la decisión de otro poder del Estado yo creo que así sucede en todas las democracias modernas no olvidemos de amparo quedó solamente hace importantes juristas que cuestiona las noticias en los tribunales españoles

Voz 7 08:37 sí sí los otros tiburones hubo utópicos

Voz 5 08:39 ya se han pronunciado valorando como hay esta esta disparidad de opiniones yo creo que no es malo que un además fíjate que me además muchísimos políticos de la izquierda que piensan lo mismo en un es decir se realizan en privado con la danza estarían que lo diga está bien que se manifieste y está bien que sea criticado absolutamente que lo podamos está de acuerdo con él

Voz 7 08:56 también yo creo que olímpicos Salvà que piensan que la bien lo que se está haciendo es lo correcto quiero decir es que este es un exceso

Voz 6 09:03 en la tan polarizado como se empieza a ver en ese esos porque el lema claro

no tenemos que dejar aquí no hay tiempo para más gracias Amparo gracias Alba hasta mañana

Voz 6 09:12 esta mañana

Voz 0808 09:16 mañana el ministro José Luis Ábalos se reúne con los presidentes de Aragón y de la Comunitat Valenciana para impulsar la inclusión de los corredores europeos de la red básica en España una pausa enseguida hablamos con el alcalde de Sahagún porque allí se ha acogido hoy un encuentro con representantes de asociaciones vecinales de Sagunto de Teruel y Valencia para reclamar mejoras en la conexión ferroviaria entre Valencia y Zaragoza que pasa por Sagunto y Teruel

Voz 0808 11:52 el Ayuntamiento de Sagunto ha acogido un encuentro en el que el alcalde Quico Fernández y representantes de asociaciones vecinales de Sagunto de Teruel y Valencia han reclamado una vez más mejoras en la conexión ferroviaria entre Valencia y Zaragoza que pasa por Sagunto por Teruel recordemos que hay convocada ya una manifestación el siete de octubre en Valencia para reclamar esas mejoras de la conexión es sin duda una línea ferroviaria entre Sagunto y Teruel importantísima forma parte del corredor Cantábrico Mediterráneo esa conexión entre Valencia y Zaragoza no fue incluida por la Unión Europea entre las infraestructuras que podían obtener financiación comunitaria y la movilización de octubre la que está convocada quiere reivindicar una vez más que esta línea necesita ayudas importantísimas para el desarrollo de toda la comarca lo de España alcalde de Sahagún Quico Fernández buenas tardes

Voz 6 12:40 hola espada qué tal cuáles serían en concreto

Voz 0808 12:43 las mejoras que ustedes piden bueno yo

Voz 6 12:45 que el te ustedes millones ya va pasan el que es estar reclaman es un corredor da Alpes prestación espera mercaderías híper a pasan Years confían en al tres tramos de la línea ferroviaria española concretamente que se plantee ya

Voz 15 13:02 al norte del corredor

Voz 6 13:04 eh central eh el Port de Bilbao en total haría dirigiendo el cántabro y que el que se está un intactos desde el de IMS que son explotado desde esta convocatoria pasante los empresarios los sindicatos Politics Illes institución es la magnitud de el despropósito que es esta hacen eh a la hora de planificar este siempre Durex que ya estaban aprobadas en los souvenirs en el que ha pasado es que Europa seguir no saben exactamente sin criterio que no la justificar o quien a falta de interés por parte del Gobierno español de la anterior legislatura sea obligada de un corredor que está Unnim el Mediterráneo Cantábrico en Valencia Isaac Rosa realmente según Terol un un una línea que en estos momentos es tercermundista mes propia del siglo XXI que suponga un problema de competitividad pero nuestra economía que no sólo afecta según Terol valenciana se ha observado en esos es que está hacer tanta Alconchel de España pero que porque así se concentra la tercera parte de la población a tenía una parte importantísima del producto interior bruto porque así arriba una parte importantísima del comercio internacional que provee de China y que provee de India Sahagún Valencia de Lena mes importante de otros Mediterrani el primer en contenidos y necesita unas conexiones ferroviarias que el que fan es generar riqueza tener ocupación que no Teka ausente que esta línea no sigan cosa pericial materia extensa anímicos líneas absolutamente prescindibles Antonio aspecto es que conecten el corredor Atlantic y el corredor central decís boom Volker Mon Moll descaradamente Eddie bien el sesgo político que no han tiene unas infraestructuras no

Voz 0808 14:50 para que se hagan una idea los oyentes de La Ventana Sagunto Zaragoza se hacen unas cinco horas y media de tiempo o no sino si no pasa nada con las mejoras bueno con con las condiciones que deberían tener esta esta línea los trenes llegarían en menos de dos horas un Sagunto a Zaragoza por ejemplo

Voz 6 15:06 efectivamente Il les Márquez heridos eviten Men que conecten en la Plataforma Logística de Zaragoza la mes importante España y el porno es importante España estarían absolutamente asegurada es escaso conseguir una inversión infraestructuras sale pensar en el retorno de la inversión neta línea ferroviaria en toda España en estos momentos que tenga el rector que partiendo de esta esta esta inversión de Fez el que en estos momentos está invertido en la mejora de Sarsa de Sagunto a Terol o la Autoridad Portuaria Bora cincuenta millones de euros ya en multiplicar por cinco persisten las frecuencias de los trenes que unen el es impactante eso supone pues que la fábrica de Sagunto eh chapa funcione millor la d e la tiene la motos de de de Saragoza que había de pegar Espert Purple Tarragona se es una inversión absolutamente necesaria Yusta nos POTA excepto yo creo que este Partit cundía ellos tema tiene engañar instantes hay sí que en su pie eh a pasos cosa no masa fácil cosas nuevas es fácil entonces Valencians de posar todos

Voz 0808 16:11 todos de acuerdo y además con el apoyo institucional a esta reivindicación desde el ámbito municipal desde la Generalitat y también la Diputación General de Aragón alcalde gracias por atendernos en La Ventana

Voz 15 16:23 gracias a los Alpes buenas personas

Voz 0808 16:30 tres minutos y serán ya las ocho menos veinte de la tarde será al final de esta Ventana Comunitat Valenciana antes queremos contarles que la Audiencia Provincial de Valencia ha rechazado hoy por cuarta vez la petición del ex ministro y ex president de la Generalitat Eduardo Zaplana para salir de prisión en la que permanece desde el pasado veinticuatro de mayo según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat la Sala ha desestimado el recurso de Zaplana ya confirmado la prisión provisional que estaba acordada por el Juzgado de Instrucción número ocho el que investiga el caso erial la defensa del ex preso además ha solicitado a la Audiencia Provincial que los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal que ya le hicieron un examen el pasado treinta y uno de mayo sean llamados a declarar de nuevo tras realizarle un nuevo examen médico la vicepresidenta Mónica Oltra ha insistido hoy en que no se dan las condiciones objetivas para el adelanto electoral y que el Consell al Consell le queda mucho trabajo por hacer para poder completar el inicio del cambio de hace tres años Oltra insiste en que el Consell sabe diferenciar entre diferencias partidistas y gestión pública Oltra da por cerrado ese debate público que ha mantenido con la consellera Bravo ha dicho también que en democracia es bueno que haya diferencias y que la sociedad las conozca también ha dicho que se va a estudiar si es posible que haya un centro de atención a las víctimas de violencia en la Ciudad de la Justicia y otro que está cerca del Centro Mujer veinticuatro

Voz 1599 17:48 tras lo importante no es evitar que yo creo que son de vista democrático lo importante saberlo estancada este Godard a caracterizar persevera me entiendes de Bach Juan Carlos tome arribará con este caso de temple de la oficina de denuncias que afecta a una materia tan sensible tan transversal como la violencia de género es un debate que le interesa chico que esa tan cara B en el sentir de de Morais que en el Mar del Pacte por M si es proyecte sepa en dura Terme de manera no excluyente es una cuestión que bueno que saltan Katy B

Voz 0808 18:22 hoy hemos conocido los datos del paro aquí en la Comunitat aumentó en agosto pasado en casi siete mil seiscientas personas más de un dos por ciento con respecto al mes de julio pero en la interanual de año a año el número de desempleados ha caído en veinticinco mil personas en total según el Ministerio de Empleo en la Comunitat hay ahora algo más de trescientas setenta y tres mil personas sin trabajo en cuanto a las reacciones Se repiten las mismas los sindicatos que insisten en que la precariedad sigue siendo el principal problema de un mercado laboral que necesita un cambio ya reclaman lo hace el sindicato UGT que se luche contra el fraude de manera más firme y más efectiva desde el Gobierno valenciano achacan los malos datos a la finalización de muchos contratos por esas vacaciones en dos sectores básicamente que es la construcción y la industria

Voz 16 19:09 Arif

al respecto al tiempo seguimos un poco igual estamos en aviso amarillo por tormentas y lluvias que pueden ser localmente fuertes y de cara a mañana más nubes más brumas matinales además de chubascos y tormentas ocasionales serán más probables en Castellón donde pueden ser localmente fuertes al final del día no va a haber muchos cambios destacados en las temperaturas