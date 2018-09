Hora 25 Deportes Valencia (04/09/2018)

Voz 0372

00:30

lo Marcelino García Toral hoy ya ha experimentado al igual que Paco López los efectos de contar con menos efectivos en sus respectivos entrenamientos un Valencia que pierde a nueve jugadores a Rodrigo ya allá que están en la primera lista de Luis Enrique bien además de a Murillo a neto a Cheryshev a basó allí a Carlos Sorel y a unos Rashid además de a Gonçalo Guedes que aún que bueno no ha podido todavía debutar con la camiseta del Valencia sí ha sido convocado por la selección de Portugal pero como decía Parreira la naturaleza no da saltos y evidentemente si no estaba apto para poder jugar aunque fuera unos minutitos en Orriols el ex seleccionador portugués también entendido que lo mejor en la práctica de los entrenamientos con la selección lusa era mejor que hoy Guedes se ejercita se al margen porque no está en el aspecto físico lo necesario como para poder debutar sin riesgos en un partido esperemos que esto no suponga una posible lesión de Guiness ahora que se ha marchado con la selección y que todavía no ha debutado después del importante desembolso que ha hecho el Valencia con cuarenta millones de euros más diecisiete en variables por la estrella portuguesa hoy Guedes hablaba para los medios oficiales del Valencia diciendo una vez más los motivos o fundamentalmente el motivo principal por el que acabó decidiendo firmar en el Valencia sólo jugar en el vale