Informativo de las 6.50 Hoy por Hoy Comunitat Valenciana (05/09/2018)

sí son las siete menos diez y el cinco no saluda desde el calendario es miércoles jornada que marca el ecuador y que no trae novedades meteorológicas más allá de confirmar los chubascos y las tormentas a esta hora AM pinta de amarillo el interior de la provincia de Castellón y señala que allí serán más fuertes las tormentas pero que no se descartan tampoco en el resto de esa provincia en toda la de Valencia Alicante salva aunque falta de que llueva allí pero de momento no fíjense por si no lo creen en estos datos reservas de la Confederación del Segura veintidós por ciento de Xúquer veintiocho por ciento seguimos a la cola en agua embalsada y eso que últimamente ha llovido bastante en la cuenca mediterránea Ike las temperaturas siguen siendo bochornosas a estas horas también es noticia veintitrés grados de media hora en Elche en Castellón en Valencia y en Alicante vaya otra noche tropical más eso las noches tropicales es uno de los tres elementos que según dicen los que saben confirman que el cambio climático ha llegado al mediterráneo español más noches tropicales más chubascos y tormentas que llueva mucho más en otoño que en primavera todo eso buenos días a todos Ana Talens buenos días buenos días Juan en la actualidad pinta fea hoy que pasó fue realmente y como parecía en un principio una muerte violenta y ustedes qué narices ustedes vosotros os pregunta breaks con razón que de que hablo veréis ayer por la tarde creció en una escuela de peluquería y estética de Alicante el cuerpo sin vida de una mujer de cuarenta años y fue el hermano de la víctima el propietario de la Escuela de peluquería quién encontró el cuerpo y alertó a la Policía Nacional asunto feo para mojar en el café a estas horas del que vamos a estar no puede ser de otra forma lema girarán muy pendientes que pasó en esa escuela de peluquería