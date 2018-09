Hoy por Hoy Locos por Valencia (05/09/2018) - Tramo de 12:20 a 13:00)

Voz 1 00:00 por un Locus por valentía buenos días Amadeo aparcero qué tal buenos días

pocos ha extrañado porque estamos fue hace el programa desde fuera ir nunca lo habíamos hecho tan cómodos sentados en un fantástico sofá de Ikea estamos como en el salón de casa venir muy bien muy bien desde aquí saludamos a todos nuestros amigos qué tal buenos días os Amis mojado como va esta esta jornada sí la verdad es que hemos tenido un viaje un tanto accidentado hasta harta Ikea porque no ha pillado la lluvia el momento álgido día complicado mal entidad M3 lógicamente pero luego hablaremos digo pero lo cierto es que hoy como ya anticipamos el programa lo hacemos desde que Alfafar y desde aquí os vamos a comentar muchas noticias que

si hoy se generan en este espacio en el que bueno vemos

Voz 3 01:00 a mucha gente por aquí de lugar para otro observando todos los muebles todos los complementos que hay aquí son las señoras que se han acercado a preguntar nuestro precio queremos que hemos decorar la casa Pitarch irnos viene nos viene bien de estos muebles viejos no te has dado cuenta pero hay un cartel en nueve noventa y nueve ha visto barato la verdad es que esta fantásticamente bien aquí en Ikea porque hoy vamos a hablar de la presentación del nuevo catálogo dos mil diecinueve que es todo un acontecimiento para los

Voz 1218 01:35 más de de que hay que viene acompañado de después

Voz 3 01:38 campaña que tanto impacto ha tenido que realmente es original Teruel Existe en nuestras novedades también cosas

Voz 1218 01:45 ya han agradecido en en Teruel han colaborado en esta campaña como también muchos de los empleados de la compañía para hacer llamativo ese eslogan bueno Isabel también con este nuevo catálogo de Ikea pues va a tener lugar luego hablaremos una acción en el centro de Valencia en la Plaza de los Pinazo donde se se montará este este nuevo catalogo con la presencia de muchos valencianos valencianos que han colaborado también en la creación de unas casas que se exponen justo al inicio del recorrido de la tienda de Ikea familias valencianas que han colaborado con Ikea

Voz 3 02:16 para diseñar las también hablaremos luego

Voz 3 02:36 en la NASA para ir a a Marte de la luna

Voz 1218 02:39 ya estaban desfasados también está con nosotros aquí

Voz 3 02:42 Ana Sergas hola qué tal Ana buenas tardes bueno Ana llegada desaparecido la compran sus cosas y luego acaba de desaparecer pues no estás cómoda sí

Voz 4 02:51 le hemos bien la vida había hecho un programa si me encantado estoy todavía hemos a empezar cuando ahora mismo

Voz 5 03:01 pero estaba visto que estaba pensando estaba pensando a los riñones Kevin coges tu sofá los riñones para el sofá de mi casa estupendo

Voz 3 03:10 pieza pues nada aparatito está ahora lo que ha dicho que luego tienen en la agenda cultural lo íbamos a tener un invitado muy especial

Voz 5 03:16 pues sí la verdad es que va a venir hasta hasta aquí Feliu Ventura el cantautor de Xàtiva que viene con guitarra en mano además porque presenta nuevo disco es nuestro invitado hoy en la agenda cultural

Voz 1322 03:27 además hablaremos también del festival Ming de Sueca

Voz 5 03:30 qué se está presentando en estos momentos aunque tendrá lugar el próximo

Voz 1218 03:33 no es tiempo también de esperamos durante el transcurso de este programa de la visita del concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Picassent porque están de fiestas cuando pierden desde finales de agosto con fiestas sí convertidas patronales y aún les quedan algunos días vamos a repasar Bonet por cierto que como hoy como hoy es miércoles también lo ha hecho habitual espacio callejeando con Luis Fernández a que no

Voz 3 03:57 sabéis qué día de Valencia vamos a recorrer hoy déjame que piensa piensa estamos en Ikea una avenida sí quizás la de Suecia muy bien señor así que eso es bueno pues lo tenemos todo organizado así que cuando queráis comenzamos

en Hoy por Hoy Locos por Valencia Amadeo Salvador Arturo Blair

Voz 3 04:26 comenzamos como no puede ser de otra manera actualizando la información Julián Jiménez buenos días qué tal compañera suena así

Voz 1238 04:36 has como esta es muy contados no

Voz 3 04:39 si algo mojados como los patinetes porque se han convertido en

Voz 1238 04:44 protagonista desde que el pasado martes empiece empezaran a aparecer en las calles de nuestra ciudad en las calles de la capital del Turia la empresa Lim en la empresa californiana con accionistas como Uber bueno pues se ha tenido que enfrentar a un hueso duro el Ayuntamiento de Valencia ya su policía local que desde primera hora de la mañana está requisado está retirando de la vía pública los patinetes eléctricos de alquiler repartidos por toda la ciudad ha empezado en el paseo marítimo en la zona de la playa después ha seguido por la zona del centro hemos estado

Voz 1621 05:17 uso presentes en una de esas eh

Voz 1238 05:20 pero fue en registro Si en una de esas operaciones puestas en marcha por la Policía Local a lo largo del día para llevarse a sus patinetes hemos visto cómo levantaba acta la gente Icomos introducían un camión bueno pues desplegado ex profeso por el Ayuntamiento de Valencia son muchos patinetes los que se tiene que llevar lo va a realizar a lo largo de a lo largo del día se enfrenta recordemos la empresa Lim a multas de a setecientos cincuenta euros por cada presencia de patinete o patinetes que existen en la calle con lo cual hacer vuestros números a Madrid Arturo fin la sanción puede ser importante la empresa al principio de la mañana había accedido a ese ultimátum dado por el Ayuntamiento de retirar los patinetes que estaba en la vía pública pero ha habido un giro inesperado a la mitad

Voz 3 06:00 mañana y parece ser que que ha decidido

Voz 1238 06:02 esa seguir adelante con sus intenciones de dejarlos paréntesis en la calle los patinetes en la calle quizá lo mejor asesorada por por sus servicios jurídicos lo cual se abre un en especie de de culebrón a partir de ahora compañeros respecto al patinete eléctrico que no sabemos muy bien en qué va a acabar pero bueno la realidad el dato objetivo es ese que la Policía Local está desde hoy reto cogiendo los de de la Calle el alcalde se ha referido a este asunto y ha dicho que hasta que la empresa no tenga autorización expresa del Consistorio para poder operar en la calle tener una licencia de ocupación en la vía pública que es principalmente el escollo pues no no va a poder no va a poder operar

Voz 3 06:36 caso Julián una empresa que también está presente en otras grandes ciudades español

Voz 1238 06:40 sí en Barcelona por ejemplo sea operado de la misma manera allí amparados también con una ordenanza de reciente aprobación en la que sí que se recoge la actividad el patinete eléctrico nacida algo que no ocurre en Valencia ayer teníais ocasión de preguntarle al concejal de movilidad Giuseppe Grecia aquí en los estudios por esa ordenanza Iggy bueno es inminente ese borrador se va a presentar en breve también debe dar amparo pero de momento a esa presencia digo del patinete eléctrico de alquiler pero de momento se tiene que actuar de esta manera con las normas que regulan la

Voz 1621 07:08 jubilación en la vía pública no tanto la hace

Voz 1238 07:10 a colación no los movimientos la movilidad en la ciudad india ordenanzas de ocupación en la vía pública dicen que si no hay una autorización expresa no se paga una tasa de ocupación como cualquier otro tipo de actividad pues no no

Voz 1621 07:21 de desarrollar esta empresa de alquiler de patines te selecto

Voz 3 07:25 con su aquello de lo normal pero eso sí están consiguiendo gracias a esta forma de actuar tan peculiar una enorme publicidad gratuita

Voz 1238 07:33 es la repercusión que tiene también estas cosas no las malas noticias pues también a veces suena repercuten en el sentido de que dan a conocer una marca bueno también en el punto de mira lógicamente a partir de ahora pues otras actividades de alquiler que funcionan con la misma tecnología esa aplicación que tú te bajas te descargas puedes hacer uso y desbloquear pues otros nuevos Transporte ya sabéis que en la ciudad opera una empresa de alquiler de motocicletas eléctricas indicó que también lo está haciendo desde ayer otra de scooters también de motocicletas bueno pues también se ha puesto la lupa sobre sobre estas empresas y se ha advertido claramente que que bueno que esas actividades pues están en un limbo legal y que toda moto eléctrica de alquiler que estacione fuera de los lugares habilitados para ello pues también será retirada por la policía local lo cual tenemos pues un escenario bastante curioso compañero es el de el de las motocicletas pero la la actualidad nos deja otras cosas como por ejemplo una reunión que está teniendo

Voz 6 08:29 el lugar en el Ministerio de Fomento entre

Voz 1238 08:32 el presidente valenciano Ximo Puig el presidente aragonés y el ministro de Fomento el valenciano José Luis Ábalos que quieren tratar que quieren abordar pues un eje ferroviario fundamental para ambas comunidades autónomas el eje Sagunto Zaragoza que ferroviario que no sé si habéis tenido ocasión de de utilizar ese tren pues es decimonónico tiene buena enormes de eficiencia ese una única vía sin electrificar pendiente extra prendas bueno pues se trata de potenciar este eje ferroviario para utilizarlo como como una vía de transporte sobretodo de mercancías y sobre todo para recortar los tiempos cuesta para llegar a Teruel habrá que estéis hablando de él precisamente a cuenta ojo al calor de de la última campaña de Ikea pues es que llegará Teruel cueste casi una eternidad

Voz 3 09:13 déjate que yo recuerdo recuerdo de niño realizado ese trayecto del tren correo de Zaragoza fíjate y las cosas y igual que cuando yo era niño pues estas poco hace mucho

Voz 4 09:23 no hombre siglos

Voz 1238 09:27 eres muy joven ya por último os cuento que que estamos muy pendientes de bueno de la información

Voz 6 09:32 o de un crimen comer

Voz 1238 09:35 pido un fin todavía no se sabe y estamos pendientes de que se que se esclarezca pero hay algún indicio que podía podríamos estar hablando de un crimen Se trata de una mujer de unos cuarenta años cuyo cuerpo apareció ayer una escuela de peluquería y estética del centro de Alicante hoy el delegado del Gobierno ha confirmado que murió de forma violenta aunque también se ha mostrado prudente ha dicho que hay que esperar a la autopsia para confirmar exactamente las causas no que motivaron la muerte de esta de esta mujer no investigación completamente abierta y bueno trataremos de de completar la información de recoger más datos sobre este tremendo suceso

Voz 3 10:07 os voy a Julia muchísimas gracias un saludo hasta luego hablamos es parece el tiempo que lleve y hemos tenido tormenta tenemos tormento en Valencia pues la verdad que no ha refrescado casi nada veintisiete grados tenemos ahora mismo en la ciudad veintiocho será la máxima que alcancemos durante la jornada de hoy mínimas de veintidós grados la lluvia va a continuar de forma intermitente pero va a continuar en los próximos días eso te lo dejo ya parate sí porque la Agencia Estatal de Meteorología ha activado concretamente para hoy la alerta amarilla por lluvias y tormentas en la provincia de Castellón todo el litoral de Valencia y el litoral norte de la provincia de Alicante mañana jueves vamos a tener chubascos y tormentas no se descarta que sean localmente fuertes sobre todo por la tarde en áreas del interior excepto en el sorteo en la provincia de Alicante durante los próximos días hasta el domingo vamos a tener también los trajes de inestabilidad a lo largo de estos días y las temperaturas van a ir durante los próximos días podemos llegar como mucho a veintiséis veintisiete grados por la noche de madrugada las mínimas se situarán entre veinte y veintiuno de pregunta Fall tráficos de tráfico el K2 seguro pero bueno vamos

Voz 7 11:31 en la red Guía ha de la provincia de Valencia le ofrece la información del tráfico pues ya se sabe que cuando cuando llueve Palencia es lo que

Voz 3 11:40 esto que pasa lo que ocurre y así está sucediendo encontramos trafico tenso y Guillem de Castro en la calle Xàtiva a María Cristina Poeta Querol y también en Ausias March desde la V31 a Antonio Ferrandis precaución y prudencia que el suelo está mojado

Hoy por hoy Locus por Valencia

Voz 23 17:03 el ligada habitual ahora a entrar a la ahora que va Tallin a la pared

Voz 1 17:10 cinco palmos veremos en palmos que son palmos europeos palmos americano eso no cabe en el salón

Voz 23 17:21 que ella como uno va ya por el hito de la flecha de suelos

Voz 24 17:27 vamos en dirección contraria a ver que ya lo sé pero que vamos a acabar amarillos otra vez más que las es convirtió nuestra casa es muy Spa

Radio Valencia Cadena Ser tu Arturo ya tenerla

Voz 3 17:52 yo soy habitual que haya sé cómo funciona pero es toda una experiencia espetó para que viene por primera vez también una experiencia para nosotros que hoy venimos por primera vez a hacer el programa de radio en directo la devolvemos la visita a Carmen Espino la directora de Ikea Alfafar directora de tienda que tantas veces al vernos Carmen buenas tardes vemos la visita te damos las gracias para acogernos en este rincón tan coqueto avispados

Voz 25 18:15 los más que bienvenido en un placer tenerte aquí efectivamente la verdad es que venir más que invitado cada vez que queráis venir

Voz 3 18:22 oye que ahora hablaremos de todas las novedades de Ikea de nuevo catálogo de la campaña que vais a hacer pero nos ha llamado la atención la cantidad de gente hay hoy aquí

Voz 25 18:31 pues sí es bueno siempre que llueve eh nos beneficia muchísimo la valenciano dice bueno que hacemos bueno pues nos vamos a pasar el día y que hay nosotros encantado de recibirlos y luego los niños también al empezado el cole entonces también favorece así que si tenemos la tienda llena de visitantes

Voz 4 18:45 es fácil rituales de estos cuatro gotas al todos los fines de semana cuando llegue el fin de semana encima bien íbamos a tener

Voz 25 18:54 la gente en la tienda llena hoy

Voz 4 18:58 digamos que que renovar totalmente y es lo que estáis a todo este público que que nada más entrar observa ya unos espacios que han diseñado junto con vosotros algunos familias valencianas

Voz 25 19:10 sí es el segundo año que lo estamos haciendo y efectivamente en la entrada a la tienda hemos renovado seis ambientes con seis familias cada una con una situación de vida distinta de distintos barrios lo hemos hecho en un proceso de cooperación creación que llamamos nosotros en el cual hemos ido a casa de los clientes hemos visto las habitaciones que querían reformar hemos visto cuáles son sus necesidades hemos visto ellos cuáles son sus sueños ya un proceso que ha durado dos meses hemos implantado esa solución final en la entrada de la tienda la verdad que ha sido un éxito porque reflejamos la necesidad de valenciano Il ayudamos un mejor día a día en sus hogares con nuestras soluciones

Voz 3 19:49 ahora luego hablaremos más profundamente Bello con con festivales de María que era responsable de de interiorismo pero estamos ahora viviendo uno de los momentos álgidos de Ikea durante el año que es la presentación del nuevo catálogo nuevo catálogo dos mil diecinueve con muchísimas novedades

Voz 25 20:05 si este año vamos a distintas de hecho hemos hecho una campaña muy fuerte y muy divertida que se llama Teruel Existe y las novedades de a también el cual presentamos en dos mil novedades totalmente nuevas porque uno de los de las cosas que sabíamos es que el cliente no percibe que tenemos novedades y es algo que no es así entonces queremos hacer un esfuerzo especial en reivindicar están novedades que él siempre tenemos cada año y que el cliente las percibe las tiendas nuestras todo a los medios que comunicamos dos mismo

Voz 3 20:37 es cada año dos mil novedades cada año efectivos

Voz 25 20:39 dentro de una gama que tiene alrededor de nueve mil referencias este que sabemos casi renovando el veinte por ciento de la gama algo que queremos que la gente entienda idea nuestras tiendas

Voz 3 20:49 es curioso que este catálogo del que estamos hablando es una de las publicaciones más limitadas del mundo

Voz 25 20:55 sí ese después de la Biblia en la segunda publicación mal leída aquí en la Comunidad Valenciana hemos hemos empezado a repartir ya setecientos mil catálogos empezamos el día veintinueve de agosto vamos a estar durante dos tres semanas repartiendo este catálogo casa por casa a partir de este sábado ocho de septiembre también lo paguemos ya entregar aquí en la tienda

Voz 4 21:18 lo Cho precisamente el día ocho hay un montaje muy especial del catálogo en el centro de Valencia no Ximo

Voz 25 21:24 no vamos a ver si la lluvia no dejan porque porque está lloviendo y hay como digo eso también no favorece pero bueno en este caso a lo mejor nos perjudica a buen hace buen día sale la plaza en la plaza Pinazo Pinazo y si no pues el lo volveremos a retomar para volver a hacerlo

Voz 3 21:42 la idea que es montar un tira no

Voz 25 21:45 Carla por una portada del catálogo en el cual te puedes hacer una foto la atienda recoger ese catálogo personificado en el caso en que llueva el sábado no tendríamos que cancelar pero lo vamos a tener en la tienda entonces todo el mundo más que bienvenido a la tienda que a Valencia para hacerse una foto con la portada del catálogo personalizada este catálogo lo luego eso suelo enviaremos a su casa por correo

Voz 3 22:05 tienen que venir a la tienda es muy fácil bueno todos los valencianos ya existe que habría visteis en su día saben cómo llegar hasta aquí y además es más fácil todavía porque hemos visto llegar ese autobús de de Ikea que traslada a cualquier persona desde el centro de Valencina iraquí

Voz 25 22:18 sí ya llevamos cuatro años aquí en Valencia e es un tema que tenemos que la gente tenía la percepción de que estábamos lejos y entonces bueno para ayudar a esos clientes que piensan que estamos lejos o que no tienen una forma devenir llevamos ya un año con un autobús gratuito que tiene tres paradas en el centro de Valencia y que te acerca durante todo el día tienen más de ocho viajes directamente que Valencia gratuitamente

Voz 3 22:42 son muchos los motivos para acercarse nuevamente aquella no es que yo ya fui en en abril pero es que ha cambiado se han renovado muchos de los productos y no sólo eso cerca de cuatrocientos han bajado su precio

Voz 25 22:54 si nosotros tenemos una política de ser ahí de trabajar para la mayoría de las personas todos los años al fue hacemos un esfuerzo importante Nos costó vendedores para bajar los precios se que sean aún mucho más asequibles para esa mayoría de las personas entonces este año tenemos más de cuatrocientos producto los que hemos continuado bajando el precio con respecto al año pasado y como digo además en los top vendedores en las que productos que más venden que son los que la mayoría de las personas necesitan

Voz 3 23:22 y en un compromiso pero yo te quería preguntar sobre eso cual podemos decir que es el producto estrella el que más se vende el que arrasa

Voz 25 23:32 a ver depende cuando hablamos de unidades por ejemplo la percha Boomerang es el artículo que más vendemos vendemos unas ocho millones de unidades y luego hablamos depende de qué zona de la casa pues tenemos desde librerías hubiese cafetería Cal Ax que es un tope celeridad aparte un icono para nosotros muy funcional muy persa atril para poner en distintas habitaciones de la casa o nuestras cocinas que hemos batido récord este año de venta de cocinas en el mercado valenciano o o por supuesto nuestros dormitorios que son nuestro estilo ya es decir el la la la parte de la del te la casa en la que más tenemos más presencia en la que nuestros fans coptos vendedores

Voz 3 24:17 este sofá está muy bien eh

Voz 4 24:20 esto es una maravilla que venir aquí a hacer las veces que la gloria

Voz 3 24:25 por supuesto sí bueno pues lo he dicho vamos a hacer una pequeña pausa Carmen luego vamos a hablar con un responsable de interiorismo con algunas de las familias han colaborado en el proyecto compartido con familias con seis familias valencianas creando unas casas que podéis visitar desde ya mismo Carmen muchísimas gracias

Voz 25 24:41 muchísimas gracias por venir muy bien

Voz 3 24:44 saludo hasta luego

Voz 1 29:42 Locus por valentía

Voz 3 29:45 cadena SER ya sabéis que estamos en directo en Alfafar bueno como comentábamos esta mañana haciéndonos los suecos como siempre bueno comentando que pues en la entrada de de Ikea ya hay novedad además se ha renovado una de las cosas que más llama la atención son esas seis casas que se han creado junto con familias valencianas decíamos que queríamos profundizar en esta en esta idea con José García que es interiorista de Ikea que tras José buenas tardes muy buenas olas una a cuéntanos cómo colaborar con familias valencianas para para crear estas casas

Voz 37 30:22 buenos un proceso que llevamos trabajando cerca de dos años es la segunda vez que hacemos la entrada con clientes y la cooperación con clientes para nosotros es un proceso muy interesante porque nos ayuda a conocer las casas de los clientes de su mano y sobre todo hacer solucionar relevantes que cuando cualquier cliente venga atienda pueda haber problemas que tienen su casa y no sabe cómo encontrar la solución sobre todo también conocer sus pequeñas ilusiones que tienen intentarlo presentarlas en en la tienda juntos así crear crear con ellos

Voz 3 30:46 hoy para ella visitó en sus casas a conocer esos espacios en los que viven

Voz 37 30:50 claro hemos realizado una visita a cada una de las casas hemos hablado con ellos concretamente hemos tomado medidas les hemos preguntado un poco qué materiales que colores que sobre todo qué problemas tienen el día a día luego no hemos venido a diseñar atienda y luego ya nos han visitado y lo hemos enseñado en han dado impulso o matices que les gustaría cambiar en el proyecto higo lo hemos intentado reflejado en la solución

Voz 3 31:10 es es difícil porque cada persona tiene justo va a veces no es fácil acertar

Voz 37 31:14 pues bueno eso es la la dificultad del interiorista atinar con los gustos de los clientes que tiene ya estamos acostumbrado a ellos eran más

Voz 4 31:19 en general todos han tenido muy buen gusto y bueno se ven resultados

Voz 37 31:22 al final han quedado cosas muy chulas estuvo con nosotros desde que

Voz 3 31:24 una de estas valencianos han colaborado con con qué tal buenas tardes bueno cuéntanos cómo fue que fueron unos Ricky a tu casa

Voz 38 31:32 pues vino a casa eh yo le he más o menos lo que me gustaría mejorar en la habitación las cosas que me gustaban y la verdad que

Voz 3 31:42 hoy lo dijiste cuéntanos qué de que te queda es mejor acento habitación

Voz 25 31:46 no sé a mí me gusta mucho tener un espacio

Voz 38 31:49 con fotos osea dónde poner fotos con mis amigos cosas así o por ejemplo para mí es muy importante un espejo yo que bailo pues me han puesto una barra de baile osea que genial

Voz 4 32:01 el tuviese en cuenta que ya si en su caso concreto

Voz 37 32:04 no tenían un perfil muy marcado y unas opiniones muy marcadas que son los haya dado mucha darle el pequeño enfocada hacia los espacios su caso como les gustaba el baile y no lo dejó muy claro desde el primer momento buscamos la manera de hacer ese guiño en el espacio que hicimos el espejo que gastaría para cambiar esa también con la barra como para que pudiera hacer algún movimiento en el día a día

Voz 4 32:19 Dubai la dieta abierto colocado una barra de la habitación

Voz 3 32:23 de lo que hay que buscar también es el máximo aprovechamiento del espacio

Voz 37 32:26 si para eso hicimos una solución en este caso con una combinación de Eibar comprimen una una solución modular que tenemos sino los armarios que mejor funcionan intentamos aprovechar todo una pared también como les gustaba mucho los estilos escandinavos utilizamos un poco esa idea de hacemos como una pared total de almacenaje combinando soluciones de de Organización para cuando está estudiando a la habitación y para arropar el día a día

Voz 3 32:47 fue una buena colaboradora Irene si nos dio mucha

Voz 4 32:49 las e ideas en muchas soluciones si yo creo

Voz 37 32:52 desde los me para quedado

Voz 4 32:53 ahí te ha gustado muchísimo hice pude ver aquí el resultado si la habitación bueno lo ha prosperado jazz coloca las fotos de tus amigos alguno por medio ninguna aún todo llegará todo llegará así a tus amigas a tus amigos a la habitación para que la vía rápida tal sigue si les ha encantado con otro tipo de familias Javi he tenido ocasión de de coquetear de estas

Voz 37 33:24 lo hemos buscado perfiles muy muy diversos y muy marcados y sobre todo atendiendo a a necesidades actuales lo más particular que tenemos este años eh sobre todo una casa en la que los hijos empiezan a irse de casa alejan las habitaciones vacías hemos intentado reflejar un poco esa esa casuística un poco de de juntar dos habitaciones no la que dejaban tus hijos con tu dormitorio ya un espacio más lame incluya vestidor zona de trabajo hemos tenido una pareja que los dos trabajan mucho cuando llegan a casa necesitan recluir un poco en el dormitorio y lo consideran como refugio una cocina como corazón de la casa donde todo se reúne mi pasan por ella en diferentes momentos buscaba como pequeñas cosas para que cada uno tenga su su particularidad

Voz 3 33:59 claro es que si uno es un quirófano me estaría bien pero después hoy diferentes propuestas que podéis ver en esta zona renovada de acceso la tienda de Ikea pues muchísimas gracias por contamos atrás Irene enhorabuena para verte explicado porque haya sido un éxito esta renovación de la y que disfrutes mucho hacemos una pausa hoy continuamos desde Ikea Alfafar

hoy por hoy Locus por Valencia

Arturo Blay y Amadeo Salvador

Voz 4 37:16 a las trece horas vamos a repasar meses funcione como siempre con su último te diga qué tal hola qué tal muy bien pues mira aquí estoy con la social yo también montando aquí no sé si sin muebles no realmente montando la web intentándolo

Voz 1621 37:28 que es en las redes sociales de Radio Valencia Cadena Ser en nuestra web en este momento además tenemos cosas tan interesantes como por ejemplo una encuesta en lo hemos puesto tanto en Twitter como en Facebook y es que no sé si la vosotros esa adecuación de la nueva zona peatonal de la calle San Vicente que ha hecho el Ayuntamiento de Valencia esa zona que ha pintado de verde que ha puesto con con bancos con macetas bueno pues le hemos preguntado a nuestros oyentes que les parece tenéis una amplia

Voz 4 37:57 todo galería un paso detrás de asfalto subido de tono oye colorín claro es la

Voz 1621 38:05 el el el aprovechamiento entre la lo que es la la vía de carril bici la acera hay un hueco en el que antes aparcaban los coches bueno pues ese hueco en de ampliar la acera pues se ha pintado de verde y han puesto unos bancos han puesto unas macetas bueno les hemos hecho fotografías ir tenéis la foto Galería en nuestra página web en Radio Valencia punto es Si en nuestras redes sociales ayudas veis opina es que os parece en este momento la encuestas en cuesen cuenta en un sesenta y cinco por ciento que le de la gente que le gusta y un treinta y cinco por ciento que no les terminan de gustar bueno pues aquí tenéis lo que queremos es que entre en nuestra web en nuestras redes sociales y que opina por cierto también tenéis el día de hoy aparte de las lluvias todo también es es el día marcado por la Policía Local de Valence que está retirando los patinetes eléctricos de alquiler de las calles bueno pues tenemos el vídeo de uno de los momentos en el que la policía bajo la lluvia está retirando algunos de estos patinetes hilos están llevando al depósito municipal también nuestra página web tenéis una noticia que que bueno cuidado a la gente que está pase que pasea a sus perros

Voz 42 39:07 porque hay policías

Voz 1621 39:10 más de incógnito viendo vez sí recogen las cacas de perros o te camuflados Debbie Rowe quien pueden escuchar la sanción puede llegar a los noventa euros y es todo esto en Cullera policías de paisano que van a multas de los dueños que no recojan los excrementos de sus mascotas en Cullera una medida que por cierto me parece

Voz 42 39:29 pues muy bien me parece muy

Voz 1621 39:33 así que con todo esto y mucho más en nuestra web Radio tras hasta ahora