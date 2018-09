Hoy por Hoy Locos por Valencia (05/09/2018) - Tramo de 13:00 a 14:00)

Voz 1782 00:00 capellanes el servicios informativos

Voz 1 00:09 y es que la vida media de los neumáticos es de treinta y cinco mil kilometros

Voz 6 01:08 Arturo Blair y Amadeo Salvador Radio Valencia

Radio Valencia la Cadena SER

Voz 3 01:31 según Haifa compraba desde que hemos comenzado hoy no esta división Hoy por Hoy Locos por Balenciaga estamos muy zuecos oye te oigo perfectamente fenomenal una cosa habla ya luce el sol de momento e como he dicho antes las lluvias volverán seguramente pero ahora hay una pequeña tregua

Voz 7 01:50 donde más ha llovido era precisamente pero aquí cerquita quiten esta Rocha ha caído entre veinticinco treinta litros en un corto espacio de tiempo esperemos que esta lluvia no afecte reacio estas Picassent

Voz 3 02:00 de todos los minutos porque hablaremos de ella de semana que les queda mucho por delante todavía es muy intenso aunque llevan desde el día treinta años veintinueve de agosto este veintinueve de fiestas concursó de pilota actuaciones musicales que ahora contaremos

Voz 7 02:15 primer nivel también de humoristas de magos el trofeo de fútbol sala

Voz 3 02:22 la mascletá bueno de todo nos lo contará luego sobre Vela concejal de Fiestas hasta el Ayuntamiento de de Picassent también tenemos con nosotros a Luis Fernández y os recordamos la visita a este rinconcito super coqueto de Ikea del cantautor Feliu Ventura esto y mucho más a partir de ahora aquí

Voz 3 05:54 que me encanta porque siempre nos cuenta buenas cosas Clemente como nuevo que es meramente hola digo a ver si este es es están haciendo muchos muchos de los suecos sino me dan paso montando no nos bien montados estamos aquí pues yo que no cuenta siente que tengo lo que tengo montado es mi caravana

Voz 1782 06:14 porque tenemos una únete no cito Camper Van con los mejores descuentos hasta el treinta de septiembre así que yo de vosotros no me lo perdería hay que visitar osito Camper Van punto com y enterarse de todo

Voz 3 06:30 esta canción que además hoy puede ser un día fenomenal ha llovido han salido los caracoles que también con su casa cuesta lado ayer si aprovechar lo estamos si en Ikea creo que querías dirigirte a la nación pues sí sí sobre todo para realizar un homenaje

Voz 21 06:49 Clemente también estará de acuerdo a la escuela

Voz 3 06:53 ayer se quién ayer no Allen K2 no la llama contaba es para qué sirve cuál es la historia cuéntanos sirve para P

Voz 21 07:02 tal tornillos que son ahora lo contaré cómo son estos tornillos son prisioneros tornillos de cabeza cilíndrica con Hexágono interior bueno esto ya el dos tornillos me refiero verdad pero lo llamativo por eso hemos querido y realizar este homenaje es que cuántas veces hemos tenido que montar un mueble verdad la utilizando esta llave a Yemen para apretar los los tornillos bueno pues hoy hay que hacer un homenaje a esta sencilla ya que tiene forma de L E de hexagonal

Voz 22 07:37 eh está eh

Voz 21 07:39 mienta la registró una empresa americana de Connecticut que se llamaba a quien de ahí su nombre aunque unos años antes en Alemanía

Voz 3 07:49 la día son listos no

Voz 21 07:52 inquietante ya había una empresa que había patentado este sistema bueno sean unos u otros la herramienta se llama llave Agent aunque en algunos lugares por ejemplo en Italia se le conoce como Brooks la sabes cada sitio son son muy suyos pero lo curioso como decimos es que sólo sirve para esos tornillos de cabeza cilíndrica con Hexágono interior que sirve para introducir la llave apretar esos tornillos que se utilizan en en todo tipo de de de utilidades

Voz 3 08:33 no sólo a la hora de montar bueno es una pregunta que quería hacerte y al respecto a falta mucho dado que ya acabado tres ya compañeros yo creo que estamos viviendo estamos viviendo el nacimiento de una nueva sección de bricolaje en este programa eh haciendo bricolaje Amadeo excesivamente

Voz 21 08:52 mañana desarrollaremos las características

Voz 3 08:55 Castells tornillos rosca chapa que dio pie confesados la rosca tiene gracias Clemente tenga una pausa y enseguida hablamos de fiestas en Picassent de acuerdo

Voz 3 11:18 Artur Mas también lo vamos a pasar bien este viernes porque yo nunca había estado en una fiesta visigoda pues estaremos muy bien acompañado ahora vamos a seguir de fiesta pero vamos a hacerlo en lógicamente nosotros no está sino es con la acompañados de nuestro anfitrión para todos los actos festivos que José Luis qué tal qué tal

Voz 27 11:38 totum fue Esther señor ella veo que estéis fenomenal en el sofá eh

Voz 3 11:43 muy bien estoy muy orgullosa

Voz 27 11:46 yo estoy mucho mejor fíjate si estoy en Picassent y ahí es quiero llevar porque desde pasado de un agosto hasta el próximo diez de septiembre Se celebra las fiestas mayores en honor a la Mare de Déu de Villabona épica sexto día ACB se viste de gala se engalana porque se va se va a desarrollar durante estos días una serie de acontecimiento de programas de música de arte de fiesta de pin

Voz 21 12:10 dura de fotografías sobre todo tendrá

Voz 27 12:12 día grande el día ocho la fiesta en honor a su patrona pues si quieres aves e sobre el pico asegura por por favor más que su concejal de Fiestas

Voz 3 12:23 sí efectivamente yendo las fuertes del saber chulo de Vela buenas tardes buenas tardes concejal en el Ayuntamiento de de Picassent gracias por acompañarnos en estos programas que estamos haciendo Ikea fiestas desde el veintinueve de agosto que habéis empezado como lleváis el cuerpo

Voz 28 12:39 pues todavía no estamos en el ecuador ya estamos

Voz 3 12:42 sobre todo hay que seguir

Voz 28 12:44 qué Max intensión imprima en la historia estoy un poco

Voz 29 12:47 no bueno tú alta talón que estaba formado ya ya te está pesando no no él me está presente el nervio sobretodo en Les previsión pero sí que es al preguntaré mil el que consigue la lluvia que

Voz 3 13:00 sí ha caído esta mañana ha caído con fuerza a ti Paco unos días acompañándonos de manera te pero parece que vamos a tener poco más de lluvia sí puede fastidiar un poquito el acto

Voz 28 13:10 el día a día que va el que va a pasar

Voz 3 13:13 vamos a ver cuéntanos qué que tenemos previsto a partir de hoy lo más destacado

Voz 30 13:17 en vez de este hará

Voz 28 13:20 del es felices ya han pasado unos diez Si el que ves lo millor Dre esta en en esto y es diez tenía esta vez Prada las siguientes a a Dani Mickeal es cantarán con el tsunami Momo a continuación grupa grupo de de Valls Despres demás tendrán una actuación esperada les olvide lo es para la clase a Europa per la ni de la actuación de Los Morancos el día el tema Nuria Fergó acompañada por la banda de mariachis aún conserva lindo híper un tímpano y a continuación una fiesta Remember Bruce E de la época del Sonorama con Paco PIL o Beckham

Voz 29 14:04 bueno no ido peligro tiene todos estos hitos

Voz 30 14:07 la culminar eh ya que para este periodo

Voz 28 14:10 acabaré Mel con el La Habana Ambel con ser de de Tequila que es un poco el grupo estelar

Voz 29 14:18 de de lo que además despidiéndose de todo mundo presos para no pasarse cuente la última ocasión la tecnópolis

Voz 28 14:24 verse del del aseguraran procesiones en el perfil estará Picassent el día White Day Farhan al reconocer a una ya se despide se despedía cuentan que en el lo que es la vida musical artística en el Wiggins en Madrid pero es un honor de bolsa a Picassent

Voz 3 14:41 no es un post para Feve es eh

Voz 28 14:43 ya von presupone y sobre todo Passió per a Pérez un ex este es diversa sostenibles integradores

Voz 30 14:51 sí sobre todo tan Bet

Voz 28 14:54 John poco que muy reivindicar impera planta a Tequila es que no todo ese reggaetón no es encontrar el reggaeton O'Shea pensé que tener un Mis H E no es más positivo pero no al transporte Moon Sans por tantas Brooks estelar del Jordi tanta que pensé que han de alma Theissen seis de de grandes compositores con con Chuck Berry comen Rolling Stones la inspiración de monos grupos local se español se mezclaban con Fito Fitipaldis veranos es un poco el que posee que polen posar en valores ha hecho que a la Chencho Over en el tema que ha que ahora alguien un poco que el musical iba a ser una mirada que ya molt del hombre IMO que disfrutar

Voz 3 15:37 estás realmente

Voz 28 15:39 la exponen de ya

Voz 3 15:41 me llama la atención que esta fiesta Remember actual pues por ejemplo o becas

Voz 29 15:46 los gemelos dos Booth le alguno de los los Dj's más conocidos de finales de los y maestros de las cabinas de que tienen que marcar una

Voz 28 16:00 poca tan B F en un guiño a la de estar no en la programación la confesión el de la problemas Donald S S pacte no de diversidad de abrazar a todos les en sentir ese es el motivo de de Áurea Compostilla para hablar de rock'n'roll quitan ve Saint

Voz 3 16:21 cuánto contratar artistas te lo digo por lo menos has contado del reggaeton os fijáis en el mensaje que incluyendo sus canciones

Voz 28 16:28 sí sí bueno y indebidamente el el reggaeton saben eh sumisa H sin promete un pornográfico no de de clasificación de la Habana de algún reggaetón que Potter Nottingham ese discurso pero normalmente el escolta no es masa positivo intentemos no invertir en eso de invertir que siga en que el al tres consideren que temes Qualitat mes el ansia y sobre todo tu misa echen molusco mormones divertí Tsai constructivo opera pero la Joventut

Voz 7 16:56 son unas fiestas muy completas que no sólo actuaciones musicales tienen también acontecimientos religiosos eventos deportivos son fiestas pues digamos más tradicionales incluso para los niños como por ejemplo el concurso bolets para el cual ya ayer repartió dos millones a la niño

Voz 28 17:15 efectivamente se celebrará a continúan al que FT alusión a Tim a la desfilado de

Voz 31 17:23 la ex y la de Els el concurso

Voz 28 17:25 Press española ser Gavilán visos faros LED con SAE es una tradición mediterránea e a cuidar el el Donetsk y confeccionar eh pues bueno salgo del del me lo que Despres es de experimentos pero ahí pues es que son es un efecto hemos divertido volvieran ve Avan es eh con con véase de la programación tenemos eh Mons aspectos no un déseles lo tradicional pero tornando al al punto de máxima concurrencia que son Brooks eh les les Disco Móvil las actuaciones en gran engañe Picassent lo que se dice lo que el pum violeta en colaboración una borracha eh ató teles eh Atutxa las Spice de de máxima concurrencia de público eh eh pues te ningún punto violeta que es un punto de información de sensibilización para cuál será el tipo de agresión sexista

Voz 3 18:21 no obstante casetas fiestas siempre han sido tranquilas no eran sin ningún otro Quiles divertidas amenas pero

Voz 28 18:27 en ese punto incide la condición de que no sea utilizara

Voz 3 18:31 sería en este propósito llega hoy a bastan preparada para una carrera K conociendo tu ilusión por participar que si quieres ya comprometer de ese día tengo una sabes

Voz 7 18:46 oye no es no es mala idea no es que lo lo que decimos hay absolutamente de todo durante estos próximos días va a ser largo fin de semana muy muy intenso para concluir estas fiestas de de Picassent bueno lo los amigos de los tantos invitados saben ya todos los del mejor

Voz 3 19:07 veedores seguro que se acerca seguros porque el cartel programado

Voz 28 19:11 sería un que sentimos esa collera tots els matins de todas las poblaciones colindantes e es decir la prescripción artística digan lo único actúa salió bien en la que pagas la de Los Morancos aún asequible de euros pero toda la resta de de actos Culturals e programados son gratuitos en toda Valencia está combinada a Dre disfrutar del las de Picassent

Voz 7 19:36 muy bien Jaume pues una maravilla de fiestas desde luego oí la cantidad de eventos que nos parecen suman activos

Voz 3 19:44 pues que lo pasé muy bien y que el cuerpo aguante ciertas moldes sólo revela concejal de Picassent

Voz 36 22:06 a callejear con Luis Fernández

Voz 11 22:13 la Cadena SER

Voz 36 22:17 judía de no hacer nada Oye

Voz 37 22:23 pozo queda callejear negativo Luis Fernando buena

Voz 31 22:28 qué tal cómo estáis conmigo bien no también vosotros me lo pisito no te puedo se puede muy bien si se pudiese aquí de todos los días bueno pues ahí volvemos otra vez con la cuarta temporada de de este callejeando de este espacio en el que invitamos cada miércoles a todos nuestros oyentes a pasear por la ciudad Valencia que hoy habría que ir con con botas de agua ellas lo aconsejo con botas ha dejado de llover tema pero hay charcos

Voz 3 22:52 hablamos con manga corta pero con botas de

Voz 31 22:54 agua bueno pues eso invitar a conocer la historia de la ciudad a nuestra historia a través de sus calles a través de sus nombres y de sus protagonistas y hoy desde aquí desde Ikea donde estamos realizando y el programa no podemos ir a otro sitio que no sea la avenida es Suecia brilla brilla viciados dispares tengo una una mente privilegiada bueno pues evidentemente la vida Suecia el país natal de esta gran multinacional que da nombre a una conocida avenida una conocida calle que bordea el estado en el estadio de Mestalla por eso están tan conocida y cuya historia además es digna de contar

Voz 21 23:28 pues cuéntanos cuál es la razón por la que existe una dedicada a Suecia en la ciudad de Valencia

Voz 31 23:35 bueno antes antes de empezar ya con directamente con la vida de Suecia al quid de la cuestión eh vamos a contextualizar un poco la época en la que se produce esta rotulación de la avenida suerte no para entender el porqué para ello nos vamos a trasladar al fatídico catorce de octubre de mil novecientos cincuenta y siete recordáis esta fecha como he dicho fatídica porque sí el día de la riada efectivamente esa riada que que yo creo que todos los que tenían uso razón en en aquellas fechas pues jamás olvidarán porque además todo el mundo siempre recuerda donde les sorprendió la crecida donde estaban en el momento en que los que no tendría la recuerdo a ver sí pero bueno será muy pequeños no pero da igual vosotros os acordáis todavía pero pero yo desde luego que no pero bueno lo los que la la sufrieron la ría de cincuenta y siete la antonomasia pues la tienen grabada a fuego en ese imaginario colectivo de la ciudad y que además esa riada pues cambió para siempre la fisonomía de la ley de la ciudad de Valencia y su relación con el relleno porque como sabéis a consecuencia de la riada el cauce del río se desvió por el sur de la ciudad allí se construyeron nuevos polígonos modernos polígonos de viviendas para cogerán los vecinos damnificados estos nuevos barrios estas nuevas calles que nacieron a raíz de la catastro

Voz 3 24:40 EFE acogieron también un nuevo tipo

Voz 31 24:43 de toponimia urbana creado ex profeso para bueno digamos glorificar el nombre de las naciones de las instituciones de los pueblos y personalidades que habían ayudado a los valencianos en en la guerra en esta particular guerra que tuvieron contra el barro ya si recordáis ya comentamos en su momento de las calles que tenía dedicada sobre todo el pueblo murciano no porque fue uno de los pueblos más solidarios con la ciudad de Valencia los días posteriores a la riada y eso se tradujo en la toponimia conmemorativa en los nombres de calles de la ciudad e pues que tienen muchos en honor a Murcia y a las ciudades cierta a la ciudad las ciudades murcianas más importantes no por ejemplo cómo estamos comentando en su día el primer polígono de viviendas del Plan riada construido en Valencia fue bautizado con el nombre de la Virgen de la Fuensanta que es en honor a la a la patrona de Murcia por ejemplo las ciudades de Murcia de Cartagena de Lorca bueno en fin todas las ciudades murcianas más importantes tienen un nombre en nuestra ciudad gracias a ese apoyo que dieron los murcianos durante la riada pero no sólo el pueblo murciano está representado nuestras calles gracias a su ayuda a la riada sino que otras naciones personalidades instituciones también se solidarizaron con el pueblo murciano durante estos días posteriores a la riada y es el caso que viene hoy del que vamos a tratar que es Suecia nuestra protagonista de hoy como hemos dicho de su propia de su famosa avenida

Voz 7 25:59 de recuerdan los cuando se inauguró oficialmente la venía de Suecia

Voz 31 26:02 bueno pues el nombre de avenida Suecia fue propuesto el veintitrés de enero de mil novecientos cincuenta mil novecientos cincuenta y nueve estamos hablando de un año un año y pico después de según recoge el expediente ese rótulo con el nombre Suecia evidentemente como testimonio de gratitud y afecto por la generosa hay eficaz ayuda que que la nación sueca que dicha nación tuvo con la con motivo de la catastrófica mil novecientos cincuenta y siete la calle propuesta para para llevar a cabo esta rotulación fue la número ciento cuarenta y seis del plano que comprendían aquel momento el vasco y el Paseo de Valencia al mar que era como era conocido entonces la avenida de Blasco Ibáñez y luego posteriormente sé si recordáis que hay al lado de Mestalla vayan unas pequeñas viviendas para obreros una calle pequeñita llamaba general Pando bueno pues estas viviendas fueron derribadas entonces la vida Suecia sea largo hasta hasta la plaza del Botánico Reyes además si queréis ver en el artículo que subimos a la web de Radio Valencia con el programa de hoy podéis ver el plano un plano de la época de mil novecientos cincuenta y ocho donde aparece la numeración de la calle antes de llamarse Avenida de Suecia se ven también las casitas de del general Pando Beni para finalizar ya a contaros como anécdota que está archiconocida venida de Suecia gracias a su idilio con el campo nuestra ya no fue inaugurada oficialmente hasta mil novecientos sesenta y uno fue inaugurada por el embajador sueco Herbert Living que también aprovechó su visita a nuestra ciudad para asistir a la apertura de la guardería de Santa Brígida en el bar remontó el vete que fue construida precisamente con este dinero con la ayuda que el pueblo sueco y la Asociación Pro Derechos de los Niños sueca que da Barnett eh pues dio a la a la ciudad de Valencia según cuentan las crónicas esta ayuda llegó casi dos millones de pesetas dos millones de pesetas que donaron los suecos al pueblo valenciano para construir esta guardería de Santa Brígida que además eh todavía se conserva en pie el edificio conservar pie en la calle arabista hambre se Huici en el en el barrio Monte Olivetti así que eh como habéis visto pues nuestra relaciones con Suecia va más allá de de Ikea tenemos una avenida Suecia un edificio del Ivette que recuerda que construyeron construimos gracias al dinero sueco bueno también hay una plaza dedicada a un ex ministro sueco Olof Palme pero bueno de esto ya hablaremos en programas sucesor

Voz 3 28:08 en un momento os Palme

Voz 7 28:10 verde ministro sueco asesinado en el año ochenta y dos otro día lo contamos pero ha sido muy interesante este recuerdo y sobre todo de esta explicación de por qué en Valencia existe una avenida de Suecia

Voz 3 28:23 Luis muchas gracias gracias a vosotros un saludo hasta luego hasta luego

Voz 11 28:42 derrocha de Turia con motivo de la segunda gran festa del dúo

Voz 26 28:45 este viernes siete desde las doce y veinte N disfrutar de la gran fiesta visigoda it del programa Hoy por Hoy Locos por Valencia con Arturo Blay y Amadeo salvado con la colaboración del Ayuntamiento de Ribarroja de Turia Radio Valencia Cadena Ser

Voz 33 29:02 de la Mare de Déu de la salud al tiene sí Inui de Setembre les dan sus ancestrales Valencià en Messi una fiesta declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco la espalda Men Valencia Turisme habla Messi

Voz 40 30:48 buenos días a todos me buenas tardes tal bueno estamos si no

Voz 41 30:53 siempre decimos a partir de las doce dicen por ahí ya pescado esto algo corre ya por eso me guiado por decidir una vez más que tomar decisión Melville gol ella

Voz 42 31:04 o me siento en este sillón no me siento tengo que decir que siguen mis riñones bastante bien recogidos se esto es su afán me está gustando mucho además así es dinero me vendría muy bien para lo que estamos escuchando suena bien

Voz 1365 31:17 vamos vamos al grano ya sabéis que me pierda pues es un proyecto de colaboración que ha puesto bueno puesta en marcha Feliu Ventura junto a Rame saborea

Voz 43 31:31 ah pues no pudo escuchar Félix Jiménez horas el ante el juzgado vamos a ver

Voz 44 31:47 el Celta no vigías

Voz 41 32:10 está mucho nunca he escuchado a Ventura tan cerca de Jamaica

Voz 1365 32:15 pues es el el nuevo proyecto de Feliu Ventura que hemos invitado hasta aquí hasta que venga hasta los sofás de Ikea pero la elegido Taburete porque ha venido con guitarra en mano para tocarnos un tema en directo Feliu bienvenidos

Voz 3 32:30 oye y esto que hemos escuchado

Voz 45 32:32 bueno es una aproximación al inglés de Ovidi Montllor que hayan versiones de ir a través de la música americana no son son ahí Cannes muy bien nueve empezó Hollywood Ventura

Voz 7 32:44 yo no él es de Xàtiva no y entonces bueno allí nació con la música de Raimon al que ya no va cansó al que la compuso en una Vespa empezó a cantar algún Beppino porque

Voz 3 32:55 el más joven ya era otra época y Feliu Fancy casi no exactamente ya me sería una Derbi Coyote

Voz 46 33:07 pero sigues viviendo en Xàtiva debían verdad delatan a

Voz 45 33:13 bueno podemos estar viviendo aún pues diferentes pero a la vez Messi siempre has tenido facilidades para actuar no hablo tiempos en que era difícil bueno actuar no es un problema la guitarra ahí hasta las nueve

Voz 3 33:29 hace tener ciertas ayudas al IBI

Voz 1365 33:32 si no de pero el tema el tema municipal

Voz 45 33:34 después estaban complicando tampoco

Voz 3 33:37 había una lidia cada día los retiraba pero bueno

Voz 45 33:42 el deseo ha cambiado una mica una mica ida express entre Joy que siempre espera a cantar en esa sensación de veía el Moviment Social que han soporta

Voz 43 33:52 la cultura de una mole teme encara un fan pues afortunada de la música la bailaremos al trenza continua activamente una trayectoria gracias a Dios bueno Feliu Ventura como decíamos suena

Voz 1365 34:03 la a red que os suena a escala o a DAV no que son uno

Voz 3 34:09 del mundo dice ritmo Sederic

Voz 1365 34:13 hoy los ritmos que en principio pues con la música de cantautor a la que estábamos acostumbrados pues la verdad es que es una propuesta muy innovadora y muy novedosa no como tedio por por ahí

Voz 45 34:24 bueno pero no es tan difícil ver qué

Voz 19 34:27 Bob Marley eran cantautor

Voz 43 34:29 sí claro se seguirán chavales que han cantado es cuál será autor

Voz 45 34:33 es difícil no cada

Voz 43 34:36 a a Triana

Voz 45 34:38 la influencia más grande de la música americana en montes altres lo que pasa es que en una vez

Voz 37 34:45 anda no Ia íbamos

Voz 45 34:47 el que van poder no hay ahora pues de alguna manera pues llegarán Maiso probar ahí bueno pues

Voz 1365 34:54 que son amigos de decíamos Reme se Rame cuya el sabor ítems que de Vic que sois amigos y que ya ha visto cada en otras ocasiones no después de varias actuaciones juntos es ahora cuando llega que saldrá el diecinueve de septiembre sessions feroces

Voz 45 35:10 sí sí bueno es aun sin que desde las primeras que and Sons pero bueno derrame cubos que es el mar Serrats el siempre bien muy cosas Jones pero nos dan Abalo Casio y ahora finalmente Isaacs también sobre otros a través del Cannes de lo Vidic era en Cannes que no hay es un punto en común y comenzar a tres estos Sons no cree que también es una de las cosas importan del disco es les mezclas no de de de Víctor Rice una persona que que de Nueva York que vivió a Brasil que escoltar la propuesta Hay iba a participar en el disco no bueno a través de la discográfica yo tengo influencia de la música Jaume I pero no tenía un gran con semen no pero la acción de la discográfica si ya está personal Víctor Rice es un referente en cuantas latas la tercera tienen nació descarada dicen ya ya iban pues habían contacten Macy iba funcionan bien sobre todo porque entendían que Parlament descansó lo que explica

Voz 1365 36:13 Feliu el trabajo que o el disco que saldrá mañana sábado sale un sin él pero el disco saldrá el diecinueve de septiembre también ha apostado también por una edición en vinilo

Voz 45 36:25 sí este es esto es en la edición anterior porque mantra abre un EP a que te sacan son ahora

Voz 3 36:32 pues si quisiera será en CD

Voz 45 36:34 San ser ya una par del del elepé pero

Voz 1365 36:37 el disco entero no salen vinilo

Voz 45 36:39 no hay dolor ya están ahí rodante no va a servir de alguna manera la principio proyecta en el cual comenzará con Sears ahora el que serán Pocket Deferr alguna cosa

Voz 3 36:51 otros nostálgico del vinilo con nosotros no y bueno es no suena mejor no es nostalgia es que suena a lo mejor no

Voz 45 37:01 spots tiene dependen una buena parte y han es continuaré a la persona que hasta que han tanto a y Larsson

Voz 3 37:09 todas las letras soplo

Voz 40 37:11 es la BMW que llegó el CD con barro

Voz 1365 37:14 para para tener para comprar un vinilo tienes que tener un reproductor de vinilo

Voz 3 37:18 se tocadiscos que hace ya tengo yo tengo antaño come discos para los sigue dando Fides et Pablo cuánto tiempo te vas llevado este proyecto volverá acordarme Boston proyecto de ella

Voz 45 37:40 en algún descanso espera espera Fedra Un Dismeva que no sigan colaboración pies cansados porque y espera que hiciera la primavera

Voz 1365 37:50 porque yo he preguntado antes perdón Artur digo Feliu cuando fue en la última vez que saca este disco y nos han recordado

Voz 3 37:57 este en ese vídeo con una felicidad

Voz 40 38:03 sido declaración de edad

Voz 45 38:05 si este a revés hay que yo tarde demoler discos pero tengo una estima especial al descanso un si no merecía están investidos les porque enseñar mes con que no tienen las orden no tiene una discográfica que no me obliga a eso hay apreció comercial de hundir espera pero tiene una presencia absoluta yo creo que ha hecho también no deja de ser un punta pero siempre hay que estar todo al rato ahí FEM discos no ya está de poder Ferias discos Harbin conchas

Voz 21 38:36 próximamente en actuaciones programadas ya

Voz 45 38:39 si el lunes cuanto estancadas esté muy encara Gante el que sería el les les Can Barça a Valencia de presentación que ahora no no tendrán ninguna data que pudo reseñar

Voz 3 38:48 vamos contaras si tenía un consejo harta

Voz 45 38:51 va a Manresa Alaitz que es un grupo de referencia de la música americana pero que ahora estén configura ante el Arsenal será

Voz 7 39:00 delito que ya llevas tiempo en esto pese a tu juventud

Voz 3 39:04 tráfico cómo está haciendo en la escena musical por sanción

Voz 7 39:06 en los últimos años han traído cosas que están llamado atención

Voz 45 39:09 sí Moll yo yo creo que ten invasor de detiene un panorama ya no no meses la música en Valencia sino en la en toda la música valenciana de tendré un despropósito es molt el propósito de mes demos buena Qualitat es que más me precedieron también es música que no es explicarle una Mike Villoria de mes con el Mall el la manera de explicar la de comunicar la de alguna manera pero a cree que que el que es faltas Músics en general en el cual Ségol llengua así a Valencia es es protegidos Express tres coma con me atrevo a dos que fan música no es general no cree que ha hecho es el el Deus dependen que te que también les institución Joan Baixas no porque era matiza es esta si compara la música me matarán ya está pagando una no el intermediario sextas beneficiando una buena situación la música en Valencia

Voz 43 40:06 pero Obrador

Voz 45 40:08 no tengo para pagar el abonos no convoca aquí exacto

Voz 3 40:12 valga la Administración como directora adjunta de música a un músico amarga desde que fue menos viene de ser músico hoy conoce perfectamente cómo estamos en tiempo útil André

Voz 45 40:24 diálogo desde verdades pero bueno ya saben que está tenía una configuración determinada de de del esa institución Si ya de son una etiqueta de es que no de partido sino de una una apuesta como Societat no para que eso cambie

Voz 40 40:42 bueno celebra ha venido con la guitarra a la que muchos de los total de dos años

Voz 1365 40:49 hemos arrancado con el tema Montserrat y ahora no nos va a interpretar el tema soledad

Voz 45 40:55 sí a ver fuera del DIS porque con la banda pues

Voz 1365 40:59 no puede tener la banda de de reggae

Voz 3 41:02 no señor nieta que es

Voz 45 41:04 qué hará propietario que que va a ser el el aniversario en las estrellas pues una Cannes netas Pétain estrellas que Parla de la soledad pero de una de una manera Monica no soledad

Voz 47 41:20 sí

Voz 19 41:23 no sólo le dan como gran vela

Voz 48 41:32 en ningún unos Apple que a ella le diré Mingo unos eh

Voz 19 41:47 uu Shen Tim Allen ceros veo sólida y Sam Kia espera

Voz 48 41:56 estamos perla Ortí la vivida

Voz 49 42:00 un vas tan

Voz 19 42:04 la amor universal hola

Voz 48 42:34 nos sin más

Voz 19 42:41 Ben me siete seis son reales

Voz 48 42:52 arriba el MoMA Verlaine desgrana su letra K

Voz 19 43:03 está aquí resulta

Voz 3 43:53 que lo piratea poca título ya por lo menos

Voz 45 43:57 efectivos desde racional

Voz 50 44:01 bueno Feliu decíamos

Voz 1365 44:03 los que el diecinueve de septiembre sale sesión Severo que es precisamente el disco que que te hemos invitado para para presentar no tienes todavía conciertos cerrados pero a partir de abril con tu disco propio me imagino que hay arrancará no toda toda una gira porque eres uno como decía Arturo de los rostros jóvenes pero ya de

Voz 3 44:27 claro yo

Voz 45 44:32 pero si es una tiran a Sergio Sánchez Jens yo no pegada acabada este ciclo comenzará es que

Voz 1365 44:43 puedes vivir de la música sí

Voz 45 44:46 sí bueno sobre sobre morir que digo él no

Voz 1365 44:50 pero sí que entre unas cosas y otras al final no te has tenido que cambiar de profesión

Voz 45 44:54 no es también una una época que va va a ser profesora a Institut porque estoy al filo de las día Ia pero afortunadamente la música es lateral a la música pero mola profe poco entendí muy bueno pero siempre es un recorte no cree que ha que precisó paraba de de Peretz que que que no es para música y a la fuga

Voz 1365 45:22 los vinos antes lo disfruta bueno pues vamos a despedir con un tema no sé si lo vea pronunciar bien

Voz 3 45:28 no

Voz 1365 45:29 postre sabe más que es la música da con Bale

Voz 3 45:36 Tura recitando a también Estellés

Voz 1365 45:38 muy charanga todo con ritmo jamaicano una versión

Voz 45 45:43 la previa que unos nos defiende la colaboración una cansó anterior que una versión que había fecha incorporar Gemma fallida hecho un han la recita versos de Esteller

Voz 3 45:55 con esta canción tú te pedimos cuando saca disco por supuesto tienes que venir a programa presentarlo lo hemos abierto una espita importante porque a partir de ahora puede realizar una gira por todos los siquiera es del mundo

Voz 46 46:11 oye te imaginas hasta luego gracias

Voz 51 46:20 más subidas la d'un poble Pablo será esperasen esperas Yanira la Chillida una Paul seguida indio Indra no podrás escribir me entregó el y tú estarás destaca no en Tampa pero a dormir impera la ya organiza el tú serás las hablar para la para no no les aulas sino no me asumir somos bien

Voz 46 47:21 sí

Voz 3 47:24 si quieres que cuente porque eh

Voz 46 47:30 bueno no cuenta lo que quieras

Voz 1365 47:33 yo tengo Whatsapp vivo en el mundo sin Whatsapp desde el mes de abril ya os tengo que decir una cosa ahora que no me yo mucha gente

Voz 46 47:40 se vive muy bien sin guasa pero no

Voz 3 47:44 no escucha acabará esto ya sería un drama para ya por no hablar de lo mimos lo que te digo seguro

Voz 1365 47:51 bueno vamos a hablar de la siguiente propuesta que precisamente también tendrá lugar el próximo diecinueve de septiembre y es la Mostra Internacional de Ming de Sueca

Voz 40 48:01 has pillado

Voz 1365 48:04 está ahí hay este pesa bueno va por la edición número veintinueve ya este año bajo el lema el Moviment que Parla se ha presentado esta misma mañana una nueva edición del mil tenemos al otro lado del teléfono al director a Joan Santa Creu Joan qué tal buenas tardes

Voz 52 48:19 muy Bonilla muy bueno está hola Joan

Voz 1365 48:22 bueno cómo ha conmovido la presentación esta mañana

Voz 52 48:25 molde mudé Estadella Hannes presenta la pista no va ha dicho ya veinti Nou si de esta original presentar efecto les en a que esta muestra de mí

Voz 1365 48:37 una Mostra que ya arriba la dirigió Bin Tino

Voz 53 48:42 tiene que ante sí

Voz 52 48:44 son son veintinueve Edicions si es un público molestia dos Un publique ya Tino veintinueve eh apuntó tres millones espectadores de desde hace cuál han eso desanima público muy crítico hicimos difícil de sorprenden es es un poco que no nos repite el en cada dirigió arribará sorprende de público a poder seguir mostrando les diferentes Mané de eso disciplinas que pot oficie de hace textual

Voz 54 49:10 sí Iker

Voz 52 49:13 mes

Voz 53 49:14 Joanne alguna novedad

Voz 52 49:17 eh no vetar no son muertes pero que son los en que deben de Gaspart Orsay es que al final serán visos el programa no pero no me Tyson moldes no pero realmente yo creo que les novedades son les veintitrés compañías que que formarán parte de esta Gray a respetarles son Santa representación de es que podemos Benjamín diez y cuarenta respetarles al carrer gratuito sobre todo eh noventa es en eso en en intentar doblar eh Moss después especiales de Carrer eh sueca Wii como el molde publique que nos visitan cada de Super Gaudí del Mini así de su respetables llevó en en Bogut aplicar multas hoteles horas de programación intentar masificadas escenarios Iker pueden Gaudí e millones espetar

Voz 1365 50:02 Joan será Un una Mostra per a público familiar no para todo tipo de público

Voz 52 50:10 efectivamente pensé molt en el en el público familiar e son los tres Futur E también pensé molt en el público juvenil DST la primera representación del programa es para Vince del del Instituto Confucio te sueca es un es un se entre educativo que acumula a mí noticia Joves de de las pero también de moldes en Rodez en Ike Millor que que inyectar dos el buque Ethel Very del Teatre Notting de Patti de del Institut que Despres se animen a vendrían auditores expresaron desde el minuto

Voz 1365 50:42 Joan Santa Creu director del mismo el tres gracias

Voz 55 50:45 quién fer una mención del millor Teatro textual de internacional nacional y local que arriba una en mes al Festival de Min de Sueca de el DNI igual veintitrés de septiembre muy a donar en

Voz 1365 51:00 desinformación Joan Santa Creu maltesa a es

Voz 52 51:03 motes al tres gracias Joan Verdú ha de

Voz 1365 51:06 adeu mira de estar aquí me perdido la presentación que han dado un cóctel

Voz 21 51:11 ah

Voz 1365 51:13 bueno aunque ahora vamos al restaurante de Aquino que dicen que está

Voz 3 51:15 el local por supuesto seguida hasta luego vamos con Depp por enseguida se queda

Voz 3 52:40 pues para que estuviera con nosotros Jose Manuel Alemán aquí conocemos como lo estaba el sueco hoy buzón te voy buenos días muy buenos días chicos no serás no será sueco verdad

Voz 0464 52:53 oye eso es que sale mañana alemán que hoy está de vacaciones también Ximo el que tiene que entrar próximamente soy yo para hablar de lo que va a ser hoy el problema ese deportivos Valencia como siempre tres y veinte a cuatro de la tarde aquí en la Cadena Ser pues hablando de vamos a tener hoy una exclusiva como ya decíamos ayer que va a ser muy especial con José Luis Morales ya decimos qué va a ser un día muy especial para diamante después de ese partido que tuvimos ese gran derbi de la ciudad de este último domingo entre el Levante Valencia que que de ese resultado dos a dos si eso vamos a traer aquí a con muchas curiosidades porque ya saben que pueden seguir todo esto tanto por radio como la televisión porque tendrá alguna que otra curiosidad lo que va a ser la entrevista esta tarde con José Luis Morales de preguntaremos por muchas cosas del Levante sobre lo que ha sido la planificación deportiva del equipo en los últimos meses ya empezada la TP la temporada hay también en este caso hacer balance de este comienzo recordamos esa gran victoria por cero tres esa derrota que sumaba el Levante por uno dos del ante el Celta de Vigo

Voz 3 53:49 ese empate que consideraban no

Voz 0464 53:51 no lo dirá si ha sido positivo o negativo ante el Valencia también cabe destacar como decíamos ayer que tanto el Valencia tendrá diez jugadores mentira sea nueve Finalmente ante esa baja de Colombia y el lo entiende a seis jugadores en este caso con las selecciones jugaremos tienen ahora los parones durante dos semanas ya volverán el Valencia jugará en este caso contra el Betis y Levante para jugar en este caso contra el Espanyol todo esto y mucho más a las tres y veinte en puntos Valencia

Voz 3 54:16 bueno muchísimas gracias a tu va colando yo de un grandísimo jugador sueco que tu Valencia importe Bloom venimos Onésimo bueno voy a un placer estar aquí haciendo el programa hoy lo he pasado fenomenal ya que se queremos un ratito más como os dejamos con USA catorce mañana volvemos a adiós

Voz 57 54:44 no