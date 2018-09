Hora 14 Comunitat Valenciana (05/09/2018)

Voz 1 00:00 hora catorce Comunitat Valenciana Julián Jiménez

Voz 1161 00:08 qué tal muy buenas tardes viajar desde Valencia Teruel ya Zaragoza es a día de hoy toda una aventura el trazado ferroviario exige una importante intervención para mejorar la velocidad de los trenes para reducir los tiempos y para que determinadas unidades de mercancías puedan desplazarse por esta vía hoy el presidente valenciano Ximo Puig y el aragonés Javier Lambán han pedido al ministro de Fomento al también valenciano José Luis Ábalos la urgente necesidad de que el Gobierno de España defienda en Bruselas la necesidad de que se potencie este llamado eje Cantábrico Mediterráneo el ministro de Fomento José Luis Ábalos se ha comprometido de hecho con los presidentes de Valencia Aragón a defender en Europa la inclusión del trazado Zaragoza Sagunt y el de Madrid Valencia en el proyecto global de Corredor Cantábrico Mediterráneo Avalos atiende así la demanda de las dos autonomías que descubrieron a finales de junio para su sorpresa que el anterior ministro de Fomento no había reclamado esas líneas en el Consejo de Europa dejando aisladas a esas dos comunidades autónomas los dos presidentes harán presión en Europa viajarán también con empresarios de las dos autonomías a Bruselas para insistir demostrar la necesidad de este o de estos trazados ferroviarios en el Ministerio de Fomento siguiendo la reunión estado en nuestro compañero Miguel Crespo Miguel buenas tardes

Voz 1591 01:24 buenas tardes pues hace apenas media hora que ha terminado esa reunión a tres entre el ministro Ávalos el presidente de la Generalitat Ximo Puig y el presidente de Aragón donde se ha hablado de la inclusión del trazado Madrid Valencia dentro del corredor Mediterráneo Cantábrico de la red básica de transportes de Europa el president Puig ha reconocido en comparecencia posterior ante los medios que el bloqueo del trazado Zaragoza Valencia era una anomalía y que era necesario subsanar ha agradecido al Gobierno su compromiso tanto con Aragón como con Valencia Ximo Puig

Voz 1591 02:35 por su parte el ministro Ábalos ha querido hacer hincapié en el compromiso de su ministerio con la ciudadanía y con las autonomías ante asuntos que dejó pendientes de la anterior Gobierno de Mariano Rajoy el ministro ha asegurado que está luchando porque el corredor sea una realidad

Voz 0739 02:50 hemos tenido reuniones tuve ya en el mes de julio con la comisaria europea de Transportes nos hemos visto con los parlamentarios españoles y europeos hemos tenido una reunión también con la ministra francesa de infraestructuras para trasladar también nuestro interés en que Francia abra también estos estos corredores hemos planteado también que figure también en ese mapa de corredores el corredor eh

Voz 1591 03:19 en Valencia Madrid con la enmienda presentada ante del Parlamento Europeo tanto el ministro como los presidentes han coincidido en que es esencial para que se restablezca una vía que vertebre el eje de conexión entre las dos comunidades

Voz 1161 03:33 gracias Miguel Miguel en directo desde el Ministerio Miguel Crespo en directo desde el Ministerio de Fomento y además hemos sabido que la eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez Piñero ha presentado en la Comisión Europea una enmienda reclamando que ese tramo y el tramo Madrid Valencia sea incluido en el trazado del eje Cantábrico Mediterráneo y de esa reunión del Ministerio de Fomento también hemos conocido otro anuncio lo ha hecho el propio ministro Ábalos anuncio de que el Consejo de Ministros de este viernes va a aprobar la declaración como Zona de emerger decía de los municipios afectados por el incendio de Yuschenko tal y como vienen reclamando los consistorios afectados por cierto los cuarenta y cinco días para que los municipios por el incendio elaboren el listado de los daños que han sufrido empieza a contar desde mañana por qué porque el Diari Oficial de la Comunitat publica hoy la orden que se aprobó ayer en la reunión extraordinaria del pleno del Consell

Voz 1161 04:27 Ana tales muy buenas tardes buenas tardes Julian en la Diputación de Valencia se en la Diputación de Alicante queremos decir se ha celebrado hoy un pleno el primero tras el verano en el que no ha prosperado la moción de Compromís pidiendo el cese del diputado popular Alejandro Morán por sus mensajes xenófobos en redes sociales este verano

Voz 0817 04:57 la reprobación después de que él pidiese perdón que el PP reconociese que se había equivocado que esa no eran las manifestaciones la línea oficial del partido y que le abra un expediente inicie un expediente el comité de derechos garantías creo que ya es sacar las cosas de de contento

Voz 1161 05:14 con lo que sí se ha mostrado escandalizada Isabel Bonig paradojas de la vida es con el presidente de Les Corts con Enric Morera por su apoyo a los políticos catalanes presos sí ha hecho el PP presa

Voz 0141 05:24 sentado en el registro de entrada de lejos la propuesta de resolución que pide la reprobación del presidente de la Cámara Enric Morera por las reiteradas declaraciones que ha realizado a favor del proceso secesionista que algunos dirigentes políticos dicen están llevando a cabo en Cataluña por cuestionar además las decisiones judiciales y especialmente la independencia de las actuaciones o de los tribunales la portavoz del PP Isabel Bonig ha de ha señalado que espera que el president respalde esa reprobación

Voz 0817 05:52 quién es el señor Morera para saltarse las leyes y las decisiones judiciales para inmiscuirse en la independencia del Poder Judicial así que le exijo ya no le pido le exijo al presidente Puig que es el máximo responsable tenga el valor y las agallas para defender a esta tierra a la unidad de España y la convivencia y espero que en las Cortes valencianas el Partido Socialista las apruebe

Voz 0141 06:17 Isabel Bonig ha manifestado que las declaraciones de Morera extienden el secesionismo en la Comunitat ya denunciado y criticado que oye a hayan aparecido lazos amarillos en la verja de la Estación del Norte de Valencia que han sido retirados por la policía y el portavoz de Ciudadanos Fernando Giner también se ha pronunciado sobre este asunto exige una condena oficial por parte Morera pero también suma al alcalde de Valencia Joan Ribó la vicepresidenta Mónica Oltra

Voz 4 06:42 espero escuchar una condena de rigor de Morera de Enric Morera Oltra sobre la colocación de lazos amarillos en el patrimonio de los valencianos espero escuchar una condena oficial

Voz 0760 06:57 hola sí tratarle Latour

Voz 5 06:59 hola a expensas del fax artificial se pueden convertirse en Fox forestal a la montaña un cohete Athens entre la mecha de un incendio la tengo altitud Pat marcar la diferencia mes previa

Voz 6 07:11 sí es diques Estopa el fax teléfono de emergencias Cendoya Generalitat Valenciana Atocha una vez

Voz 1161 07:22 dos de la tarde doce minutos la confederación de padres y madres Gonzalo Anaya que está formada por las tres AMPAs provinciales hecho en Elche una rueda de prensa presentación con sus reclamaciones de cara al inicio del curso escolar que pasa por esa gran debe indicaciones por la Escuela Pública inclusiva Laika la abolición también en la Lomce nos lo cuenta desde Radio Elche María Abril con el inicio del curso escolar la Confederación de AMPA

Voz 1712 07:45 la Gonzalo Anaya ha vuelto a reivindicar la enseñanza pública inclusiva su presidente echó minan Goss ha asegurado que no es comprensible que mientras hay niños estudiando en barracones se destine dinero a la enseñanza privada Asimismo en cuanto al profesorado han pedido garantías a la Conselleria para que modifique el proceso de adjudicación de interinidad es efectúe la cobertura de vacantes en un plazo máximo de siete días además desde la Gonzalo Anaya se ha mostrado de manera contundente en contra de la Lomce otra de las quejas que piden que se subsane es la enseñanza de la religión en las aulas el presidente de la Confederación se ha mostrado a favor de las cabezas descubiertas y ha explicado que permitir viseras yanquis daría lugar a velos turbantes

Voz 7 08:22 alguno me preguntaba joder qué empeño con la cabeza descubierta digo si es que no me gustan las viseras yanquis de pero que no que no hombre que déjalo así que déjalo así que es que después vienen los velos después vienen los turbantes después luego otro y no salimos y aquí venimos a adquirir cultura

Voz 1161 08:38 seguro que darán que hablar estas declaraciones y seguimos en educación porque la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de la provincia de Valencia celebra que desde la Conselleria les hayan dado un año de tiempo para poder trabajar en las ayudas en actividades extraescolares para el próximo curso concretamente en las extraescolares en horario de comedor

Voz 0141 08:56 es que Educación va a permitir que durante este curso algunos centros educativos con jornada partida continúan con su funcionamiento habitual de extraescolares para que tengan tiempo de adaptarse a la nueva normativa que regula estas actividades según el presidente de FAPA Valencia Marius Fullana la Conselleria ha respondido bien pero todavía reclama la creación de una comisión de esta escolares para que se trabaje en una norma que no deje a nadie de lado

Voz 8 09:19 olé una comisión en la que siga total la comunidad educativa Jean varias posibilita era que ocurre entre vallar y ponga fin Aaron mi peor secuela la Participació que que están proclama a que están ministro sido Saisó lo que en los Alpes bello

Voz 0141 09:37 por su parte el secretario autonómico de Educación Miquel Soler afirma que esta situación afecta a los centros que tiene jornada partida ya sean públicos concertados o privados

Voz 9 09:45 espera ausentes que tienen jornada partida dius simplemente es que pueden pueden o aplicar la toma anormal me encanta Vance o continuar lo durante este curso Avances

Voz 1161 09:56 por cierto que hoy Comisiones Obreras también ha hecho o ha dado a conocer sus reivindicaciones para el nuevo curso escolar entre ellas cambios significativos en la Lomce el fin de los recortes el fomento de la igualdad en el sector o la mejora de las condiciones laborales de los profesores también la de los alumnos por ejemplo con la retirada del fibrocemento

Voz 1248 10:45 España de forma breve que la sección primera de la Audiencia Provincial de Castellón juzga este miércoles a puerta cerrada un hombre acusado de abusar sexualmente de ella

Voz 0141 10:53 menores en Burriana Los hechos sucedieron entre dos mil siete y dos mil trece cuando el acusado trabajaba en la empresa propiedad de los padres de cinco de los menores de entre ocho y trece años aprovechaba las visitas de los dos niños y las tres niñas para someterlos a tocamientos que en ocasiones grababa en vídeo el fiscal solicita para el procesado sesenta y tres años de prisión por seis delitos continuados de abuso sexual tres de pornografía infantil un delito de exhibicionismo y otro de posesión de material pornográfico

Voz 1161 11:22 el delegado del Gobierno en la Comunitat Juan Carlos Fulgencio

Voz 1248 11:24 con cautela y sin dar detalles a la espera de la autopsia ha confirmado que la mujer encontrada muerta ayer en una escuela de peluquería y estética del centro de Alicante murió de forma violenta sin embargo fuentes policiales piden mucha prudencia hasta conocer el análisis de la autopsia que sigue practican no se precisamente a esta misma hora en atómico Forense de Alicante y una avería en una catenaria posiblemente causada por la lluvia aunque todavía se está investigando está provocando retrasos en la línea de Cercanías C2 de Renfe que discurre entre Xàtiva y Valencia y también en el tren de Medi larga distancia que llega a Valencia desde Albacete la avería se ha producido en el tramo entre sigue ahí Beni fallo la supresión de algunos trenes está demorando hasta en veinte minutos los convoyes como décimos de media y larga distancia de hasta cuarenta minutos los cercanías y es que el tiempo no mejora para mañana esperamos chubascos y tormentas que no se descartan sean localmente fuertes sobre todo por la tarde y en áreas del interior excepto en el sur de la provincia de Alicante donde el cielo estará poco nuboso y no habrá lluvias las temperaturas van a experimentar un ligero descenso dos de la tarde diecisiete minutos

Voz 1161 12:44 lo del patinete eléctrico de alquiler se está convirtiendo además de un culebrón en el asunto estrella de este arranque del curso político hoy la Policía Local se ha dedicado a multar a todo patinete eléctrico de alquiler que ha detectado en la calle pero es que ha sido necesario movilizar un camión y habilitar en la sede central de la Policía un lugar para almacenar todos esos patinetes requisados la empresa que a diferencia de otros días hoy no ha querido hacer declaraciones se podría enfrentar a una multa de miles de euros

Voz 1248 13:15 y aunque esta mañana Lim la

Voz 1161 13:18 presa de patinetes eléctricos de alquiler había decidido retirarlos de la ciudad la compañía ha cambiado de criterio en el último momento y al final ha paralizado esa retirada por tanto tal y como había anunciado el Gobierno municipal la Policía Local ha procedido Toni Jiménez buenas tardes buenas tardes a incautar ya es patinetes sí

Voz 0760 13:36 la concejal de Protección Ciudadana is Mengú chato lamenta la actitud de la compañía cuyo distribuidor europeo ha ordenado dejar donde estaban los patinetes al distribuidor de aquí situado en Fuente del Jarro mucha cree que con este nuevo movimiento la empresa errar en sus decisiones

Voz 0962 13:51 lamentamos la actitud de la empresa

Voz 1821 13:53 sinceramente creo que de manera voluntaria podía hoy no haber sacado las estos patinetes a la calle y que en definitiva creo que bueno está tomando decisiones creo que erróneas en para la propia para la propia empresa nuestra ciudad así de verdad pues lo que quieren es es implantarse ni tener aquí comercializar su producto

Voz 0760 14:13 la sanción a la que se enfrenta la empresa por ocupación de la vía pública es de setecientos cincuenta euros por cada espacio ocupado a los que hay que sumar otros ciento veintidós por intervención policial recogida de transporte un euro con cinco céntimos más de depositó por día a esta hora la policía ha intervenido treinta y siete patinetes inmovilizado XXXVII patinetes interpuesto diez denuncias aunque al final del día habrá una estimación de cuántos espacios han ocupado sin autorización la sanción que la empresa deberá abonar si quiere recuperarlos podría sumar miles de euros la policía abrirá actas de denuncia por cada grupo de patinetes que quise ya establecido en su central un espacio para almacenar los alguien preguntaba por el futuro que Lime pueden ver puede a tener en Valencia la edil de Protección Ciudadana ha realizado una comparación con las terrazas dice Mengú chato que esta acción no facilitará la implantación de la empresa de patinetes en la ciudad porque como en el caso de la hostelería no cumplir las órdenes municipales tiene consecuencias

Voz 1821 15:06 no será la primera vez en que esto no sucede con las con las terrazas de los bares en las que bueno por el hecho de precisamente de no cumplir voluntariamente eh la orden de la Policía Local bueno pues esto en ocasiones ha supuesto que Terrazas que tengan que estar un año sin poder rehén ocupar el espacio el espacio público desde luego ayudar tampoco va a ayudar a la implantación de la empresa

Voz 1161 15:28 Radio Valencia se ha puesto en contacto con la empresa para conocer su opinión en esta polémica pero no ha querido hacer ningún tipo de valoración de lo ocurrido hoy el alcalde de Valencia por su parte señala que este es un tema que nos debe preocupar a todos y que lo primordial es que prime el aspecto en la ciudad Joan Ribó

Voz 0962 15:44 de momento están retiran patinete prosiguen en estos momentos

Voz 0942 15:47 se ha visto alguna foto de un coche de la Policía monasterio de patines de Herrera buenos diván donar día yo creo que el el Espai publiques de tots pero de respetarles enormes Small claro es que impide Shen que en estos momentos un permiso no haya de ser una el equivalente a un allí esencia pues no es pot utilizar la vía pública de esa dirección perderán o la empresa el retira o retirará come esta genial la poesía

Voz 0760 16:15 Ribó que ha advertido que las compañías que alquila

Voz 1161 16:18 en en este caso motocicletas eléctricas en la ciudad como la que ayer se presentó públicamente llama La Muela también deberán obtener licencia para ocupar la vía pública y mientras en la oposición visión versión completamente distinta el concejal del PP Alberto Mendoza afirma que Ribó está haciendo el ridículo a nivel internacional en materia de movilidad porque dice la imagen de Valencia ante el gigante Google el principal inversor de la empresa de patinetes Lime ha quedado seriamente dañada

Voz 0760 16:44 Mendoza indica que el hecho de que a día de hoy no se haya regulado el uso de patines y el alquiler de estos después de tres años demuestra la incompetencia hay dejadez del alcalde Mendoza indica también que la apuesta por la movilidad eléctrica del Ayuntamiento es prácticamente nula dice con la adquisición de apenas dos vehículos eléctricos durante el mandato tripartito doce bicicletas eléctricas que se encuentran paradas a diario

Voz 11 17:06 cuando las empresas tecnológicas han creído que Valencia era una ciudad puntera en desplazamientos ecológicos sale encontrar una ciudad que no ha hecho sus deberes todavía no se han puesto a trabajar no existe una tasa seguimos esperando la nueva ordenanza de circulación que nos llevan prometiendo más de tres años Google ha invertido más de trescientos treinta y cinco millones de euros en esa empresa está tiene una implantación de éxito en más de setenta ciudades de todo el mundo pero en Valencia al final va a ser la Policía Local la que acabe confiscado los por culpa de la vagancia derribó hoy de su equipo

Voz 1161 18:02 el alcalde de Valencia al que escuchábamos antes pide que hay que espera dice que hay que esperar a que se lleven a cabo las excavaciones arqueológicas en el monasterio de San Vicente de la Roqueta para después pensar dónde se va a ubicar exactamente el anunciada reubicación del Instituto Alfons el magnate

Voz 0760 18:17 Ribó no ha concretado cuál será la ubicación de la sede aunque sean han planteado que sean el antiguo monasterio de San Vicente de la Roqueta o en la hemeroteca de la ciudad Aun así el alcalde afirma que lo que está claro es que la planta debajo será para las organizaciones bizantinas y que habrán zonas de uso común pero aún así recalca la importancia de seguir con las excavaciones Iber que hay ahí de acabaremos

Voz 1161 18:37 o es acabaré M el tema de

Voz 0962 18:40 es como les digo darles excavación sistema

Voz 12 18:42 te vayan en ese tema y después veremos una cosa es que está de momento en el que es en la que tema el tema de Alfonso el Magnánimo pensión que es una buena opción eh pero nuestra concreta respecto al nuevo representan

Voz 1161 18:55 en el Consorcio Valencia dos mil siete que gestiona la Marina de la ciudad nuevo representante del Gobierno el alcalde confía en que el Estado lo nombre esta misma semana hacer posible en este consejo de ministros del viernes y esperará hasta ese día para saber más información con el tema de la deuda

Voz 0760 19:11 lo más importante para el alcaldesa avanzar en la negociación sobre la deuda que este espacio público contrajo con motivo de la Copa América de Vela recordamos que el Gobierno informó de que asumiría trescientos cincuenta millones de la deuda del consorcio es decir un setenta y siete por ciento del total que supera los cuatrocientos cincuenta y cuatro millones de euros Ribó declara que la semana pasada ya se puso en contacto por carta con la secretaria de Estado de Hacienda Inés María Martinón quién supuestamente será nombrada vicepresidenta del Consejo Rector del consorcio en representación del Estado Asimismo el alcalde añade que no tienen noticias nuevas sobre el compromiso de asunción de esta deuda

Voz 12 19:44 es decir vendes tenía aquí no amenace a la vicepresidenta pero al final no es vano Menard entonces estén esperando a medio el enviaría una carta libraría enviar el dinero crees Goldie Josh pensar en que el dividendo pero bueno ellos pero hay que es nada no tenían más novedades

Voz 0760 20:02 ahora tengo la oportunidad de

Voz 1161 20:32 salimos unos minutos de la ciudad porque poco a poco se recupera la normalidad en la cooperativa agrícola da el Jineth después de que la pasada noche un incendio calcinó pase palets y cajones de plástico en una acampada próxima al edificio de la cooperativa es el tercer incendio en pocos meses que afecta esta cooperativa que no sufrido finalmente ningún año que sigue trabajando con normal

Voz 0760 20:51 Liga sugerente Eliseu Guerrero en declaraciones a la SER ha puesto mucho énfasis en destacar eso que el fuego no ha afectado a las instalaciones que como incendios anteriores afectado a cajones las pérdidas económicas son cuantiosas no tanto como en otro de los incendios sufridos pero no afectan al negocio ni a las campañas de cítricos y caqui que comenzarán con normalidad muy cauto Guerrero no quiere pensar que los incendios hayan sido intencionados de esos encargará dice la Guardia Civil pero sí muestra su inquietud por tanta casualidad tres incendios en un año

Voz 14 21:21 sí es crear te preocupas yo no creo que bate de la Cooperativa ni muchísimo menos pero si quiere poner la empresa más llamativa así sí señor Bono

Voz 2 21:31 sí sí llegó a los nuevos

Voz 1161 21:35 y en Cullera el Ayuntamiento intensifica la persecución de los sueños que no recogen los excrementos de sus mascotas porque dice que van a ser multados a partir de este mes de septiembre

Voz 0760 21:43 el Ayuntamiento de la localidad ha explicado que policías de paisano sancionarán a quién no recojan las heces de los animales con multas que podrán superar los noventa euros esta medida hasta coordinada ante la Policía Local y la Concejalía de Medio Ambiente que se enmarca dentro de un conjunto de iniciativas motivadas por las quejas vecinales

Voz 1248 22:03 Sepang ya de forma más breve que el sindicato CSIF advierte de retrasos de una semana en la realización de TAC a pacientes ingresados en el Hospital Clínico de Valencia una prueba normalmente que se lleva a cabo en un día desde la prescripción pero la falta de personal y de previsión de TAC por las tardes en verano está causando según el sindicato estos retrasos en prueba más bien diagnósticos de pacientes la hacen

Voz 0760 22:25 al Sindical Independiente y de Funcionarios explica que la situación se agrava en casos de TAC coronario o colonos Pop o pico sobre todo cuando incluyen observaciones la palabra urgente también debido a que los pacientes hospitalizados esperan ingresados hasta la realización de esta prueba este hecho supone un perjuicio grave para el paciente además de que retrasa las altas y la disponibilidad de ese espacio para otro posible paciente

Voz 1248 22:46 Sepang ya por último que las noches del Oceanográfico han registrado este verano un nuevo récord histórico de asistencia con más de cincuenta y dos mil espectadores y una media de casi mil por noche en concreto han asistido a estas noches del océano Graphic mil seiscientas personas más que el récord del año pasado

Voz 0760 23:02 las noches del Oceanográfico se han desarrollado desde mediados de julio y hasta el uno de septiembre en continuado con la nueva línea transversal de actuaciones de mensajes naturalistas del año anterior que además se han centrado en el valor de la Biodiversidad con la aluminosis ciencia como recurso con música baile natación sincronizada y la colaboración de los delfines

Voz 1248 23:19 hemos una última pausa enseguida la última hora del deporte

Voz 16 23:25 lo que más es por la mañana puede que sea un buen café pero sobretodo valoras que te cuenten

Voz 1161 23:31 qué te contemos la actualidad con cerca

Voz 16 23:33 mía hoy

Voz 17 23:35 Comunitat Valenciana de lunes a viernes cada veinte minutos gol Juanma Graner te despertamos cada día desde las seis de la mañana con las noticias de Valencia K

Voz 1161 23:52 buenas tardes hola qué tal muy buenas

Voz 1248 23:55 las obligaciones de las selecciones pero sí que hay perdón

Voz 0962 23:57 dos amistosos hoy en Alcoy si es lo habitual en estos días de parón de selección que jueguen ante equipos extranjeros que están realizando esta días en España que jueguen ante sus equipos filiales son juveniles o que jueguen con equipos con los que tienen buena relación como ocurre entre el Valencia y el Alcoyano este último Alcoyano celebra su nonagésimo cumpleaños llega a los noventa años el equipo de la moral ir fíjate si tienen moral que lo quieren celebrar enfrentándose a un equipo Champions como el Valencia que eso sí mermado porque no están sus nueve internacionales ni tampoco lesionados como Garay o con dos vía pero jugadores como Parejo como el capitán los que se han quedado a trabajar a las órdenes de Marcelino van a estar esta tarde a las ocho y media en el collado iba a estar a las tres y veinte en el SER Deportivos el comandante del Levante que nadie se lo pierda por Telde por radio atentos que viene Morales