Ser Deportivos Valencia (05/09/2018)

buenas tardes señores saludos bienvenidos a SER Deportivos en Radio Valencia Cadena Ser hoy vamos a detenernos a hablar con un hombre al que se le pone la piel de gallina cuando marca un gol o cuando lo marca un compañero o no sé si cuando lo marca especialmente ante el Valencia comandante José Morales buenas tardes hola buenas tardes tú esta foto las visto no y si la vista entrenar enseñado ya están buscando el Levante yo creo que ya se ya es ya se sabe quién quién ha hecho la la foto es de una empresa Quality Sports machetes pero bueno esto bueno quiero que lo pongamos en Twitter la foto citando la procedencia por supuesto porque es una foto profesional

Voz 0691 00:53 todas pues Manuel que hay modelos esto es es que yo

Voz 1425 00:55 había visto el nombre y no estaba muy seguro pero efectivamente bueno pues por citarlo vamos a ver la ponemos en Twitter la foto para que la vayan para que la vayan viendo sobre la foto que le vamos a preguntar esto José es cuéntanos cuándo es el momento pues sí

Voz 0487 01:10 es la celebración del segundo gol

Voz 2 01:13 el otro día pues lo que lo que suele sentir uno no cuando cuando hace un bolso equipo yo tengo otra también de otro gol que qué hago yo le ha del español en el penalti que después de una

Voz 0487 01:30 de una racha bastante negativa también sabes

Voz 2 01:35 me me pone la piel de gallina ahí

Voz 1425 01:38 la tenis son si la estoy buscando aquí en Instagram a ver si

Voz 2 01:42 llegó a bueno ahí ahora ahora ahora

Voz 1425 01:44 a la busca bueno quiero que sepan que la foto es en morales y ha subido abrazándose a Roger Ésta es la otras fotos que efectivamente haciendo el gesto de de comandante el brazo el izado la la la piel de gallina pero esto yo que como no ha metido nunca goles me refiero en en el campo de fútbol esto es así siempre cuando un futbolista mete un gol

Voz 2 02:14 existe la siempre yo eh cuando cuando tenemos la suerte de marcar un gol y si es en momentos puntuales de de la temporada como puede ser el del otro día él el partido contra el Valencia o incluso ese que

Voz 0487 02:30 que veníamos de ir venimos de

Voz 2 02:32 de una racha complicada pues cuando uno consigue hacer un gol en su estadio pues verá la gente gritar allí ver a la gente disfrutar pues hace que que es que la piel se le ponga uno de gallina yo no sé si le pasará a todo el mundo no pero por suerte o por desgracia no me pasa

Voz 1425 02:53 pero eso sería porque era ante el Valencia el gol no porque ante el Español

Voz 2 02:59 no es porque era aún un gol nuestro en casa

Voz 0487 03:02 creo que

Voz 2 03:04 fuera de casa sería más difícil que me pasara porque al no estar nuestra gente pues no es lo mismo no que poder compartir un gol con nuestra gente y con nuestro compañero si ya te digo en partidos importantes

Voz 4 03:18 y es cuando uno más

Voz 2 03:20 has más sensible está más concentrado hoy donde uno más vive el partido Ximo es que no sabe

Voz 1425 03:26 dado Morales no sábado otra foto en la que también está está instalando es por si la podemos sacar yo es que como no tengo Instagram por si la podemos sacar para poner las dos fotos Si encima de ilustrar la la entrevista bueno al estuco empezaste a jugar al fútbol

Voz 0487 03:45 pues en el parque diría yo no sé cuando era chiquitín Mi madre me apuntó hacer kárate ahí yo no no me veía ahí dentro no muy de hecho creo que que conseguí llegar al al primer cata ahí el cambio de

Voz 2 04:04 cinturón de blanco blanco amarillo y yo le dijeron no a mí esto no

Voz 0487 04:08 no me llena Easy idea

Voz 2 04:11 a ATI hija me apunté al equipo el colegio en el que hacíamos fútbol sala baloncesto y balonmano hoy ya a partir de ahí pues de jugar con los amigos si de jugar colofón bañado del colegio pues tanto en el colegio como fuera pues creo que todos los niños le le suele pasar no que que le da un balón y se ponen a jugar entre entre los amigos y cuando no estaba los amigos pues jugaba darme pases contra una pared a me buscaba me buscaba cualquier momento el día para para coger el balón y jugar con él bueno están aquí

Voz 1425 04:48 hay Fran como han escuchado de Ximo Vicente Boys cualquiera que vaya queriendo introducir pregunta por vamos haciendo las una tras otra donde se aprende mejor a jugar al fútbol en la calle en el parque en el callejón o o en una escuela de fútbol de estas que que se apunta a los niños los los padres apuntan a a los niños donde se aprende mejor

Voz 2 05:13 hombre aprender lo que se dice aprender seguramente sea aprenda más en en cualquier cantera de de equipos de Primera división pero cuando uno más pequeño o por lo menos lo que yo pienso no hubiera o no hubiera cambiado de ese aprendizaje por por todo lo que disfrute de pequeño

Voz 1425 05:32 en el parqué Iturra Morales te consideras delantero

Voz 3 05:36 o extremo no sé creo que yo siempre he jugado

Voz 2 05:42 la entero

Voz 4 05:43 es algo o algún año

Voz 0487 05:46 en de categoría de alevín hasta

Voz 2 05:49 infantil que sí que que jugando en banda izquierda cuando salidas juveniles he jugado siempre de delantero

Voz 0487 05:55 hoy

Voz 2 05:57 ya cuando llegué al filial fue cuando volvía a jugar en banda izquierda

Voz 1425 06:02 conforme pasa el tiempo es como el vino no vamos descubriendo humoral Morales mejor tú también

Voz 0487 06:07 sí yo me sorprendo de de de cosas que hago no

Voz 2 06:13 queja a ver a todos hemos pasado por por la cabeza no poder llegar a hacer algún día una jugada como la de Messi o como la de cualquier otro jugador no pero en esta categoría muy complicado y poder llegar a a hacer luego goles que que yo he podido hacer pues

Voz 3 06:31 veo en la tele la la la jugada que soñada tuya ya la has hecho yo creo que sí creo que he y tanto cuando estaba en el filial en Segunda B como ahora en Primera división y poder llegar

Voz 0487 06:48 de de nuestro área al área rival Easy hacer gol

Voz 2 06:54 creo que la jugada soñada por aportó al respecto

Voz 0691 06:56 eso es el gol del Villamarín maratoniano pero es verdad que entre comillas ensucian poco a la jugada que dato que Bartra creo que es el que va al suelo yo un poco hace de autopase su toque pero el gol del otro día que acaba empujando Roger la jugada jugadas incluso yo creo que es más difícil porque tiras tira un caño un hasta regatea a más jugadores en el campo el Villamarín ahora visto las dos seguro ya con cuál te quedas

Voz 0487 07:25 pues es yo me quedo con la de cola del Villamarín que sí

Voz 2 07:32 es un gol que acabó haciendo yo no pero al final las dos jugadas acababan en gol

Voz 0487 07:37 creo que de no ser así

Voz 2 07:40 la jugada dos jugadas no lo hubiesen tenido ninguna trascendencia mediática como mantenido hoy y al final son son dos buenas jugadas que que definen un poquito lo que lo que soy yo como futbolista no y habilidoso rápido regateado Ory igual no puedes en una asistente y en otra goleada

Voz 0691 08:03 por lo de a nivel mediático yo recuerdo la noche del partido en el Villamarín es verdad que en la recta final de la temporada que haces con con Paco López el año pasado eso es muy buena pero viendo un poco el el nivel de piernas de de claridad de confianza en el regate de definir el el gol en el partido de ida yo no puedo es decir no pasaría nada si Luis Enrique llama a Morales en la siguiente convocatoria confiesa pues estabas pendiente de de la llamada tenían un poco la sensación de que ser seleccionador nuevo podía ser que fuera uno de los seleccionados

Voz 2 08:34 bueno

Voz 0487 08:36 a ver siempre ahí ya ha habido run run aquí

Voz 2 08:41 mensaje Si cosas que te llegan y que te dicen unos que te dicen otros pero yo al final soy consciente de que llegará la selección española es muy complicado que

Voz 0487 08:51 eh

Voz 2 08:51 qué me van veintitrés jugadores de de máximo nivel y ya al final yo lo que tengo que hacer es centrarme en hacerlo bien con el Levante ahí hay seguir jugando y seguir entrenando para para dar mini mi mi nivel con el Levante es evidente que

Voz 0487 09:12 eh

Voz 2 09:13 cuando uno mejor está pues un mayor rendimiento les saca acaso equipo hoy y al final ya te digo no he estado pendiente de la lista de de convocado de de la selección española porque dentro de mí si algo me decía que que jugar en la selección española es para ciertos jugadores privilegiado si yo sí estoy jugando bien pero es mi trabajo oí hay un seleccionador que que valora a cada uno de todos los jugadores que que el cree conveniente y si no estoy ahí porque a lo mejor hay otros jugadores que están en mejor estaba forma que yo pero es que debes pensar

Voz 4 09:50 hago votos que Maradona

Voz 0691 09:53 me llegó llegó un punto evidente de forma física superior a los demás cuando empiece la temporada

Voz 2 09:58 sí y no me llama ya que tengo que hacer bien

Voz 0691 10:00 bueno recuperar el balón allí con Ollé

Voz 2 10:03 la no yo tengo que seguir haciendo lo mismo jugar bien mostrar a mi máximo nivel como con el Levante que creo que si si es así la mejor manera que puedo ayudar al equipo para para conseguir sacar los partidos adelante y todo lo demás que que venga son son premio al esfuerzo que

Voz 1425 10:20 no no si da la sensación de que jugadores de tu perfil Morales tiene tenis que hacer cosas muy extraordinarias para llamar la atención y que otros jugadores esos que a lo mejor parece que son los que tienen el nivel jugando a su nivel van ya a la selección pero tú para llamar la atención y agitar un poco mediáticamente el el cotarro no tienes que hacer jugador de estos

Voz 2 10:40 yo he dicho me dedico a a intentar cada partido está a mayor nivel hay veces que que salen como están saliendo ahora o otras veces no saldrán la temporada es

Voz 0487 10:54 es muy larga ahí simplemente

Voz 2 10:58 estoy centrado en el Levante

Voz 0487 11:01 de llegar a la selección ya digo que que sería un sueño pero pero no es mi meta no oí la verdad que que no se acaba el mundo no por no ir a la selección creo que

Voz 2 11:13 eh para ir a la selección tienes que tener unas condiciones que no que no quiero decir que no las tenga pero

Voz 0487 11:20 y y bueno ya ya sé

Voz 2 11:23 era más adelante no si si no ha habido en esta convocatoria

Voz 0487 11:26 y no me voy a venir abajo ni ni

Voz 2 11:29 me voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo

Voz 1425 11:31 Morales tú con treinta y un años te contaba antes una anécdota vamos a reservar unos para ti para mí el nombre del entrenador porque es es privado no pero yo creo que si tú no tuviesen treinta y un años que no significa que sea mayor ni pero para un club de fútbol de una determinada de un determinado nivel económicamente hablando me refiero pagar treinta millones de euros tu cláusula de rescisión por un jugador de treinta y un años que ya luego digamos va a ser difícil recuperar la inversión o la la puedes recuperar en deportiva mente pero que una venta después de un jugador con treinta y cuatro años o XXXV cuando hayan pasado tres o cuatro año de contrato recuperar treinta millones de euros es complicado entonces yo creo que si tú no tuviese es treinta y un años tú eres un futbolista que ya probablemente no estaría en el Levante

Voz 2 12:23 probablemente sí o Pro o probablemente no

Voz 0487 12:27 y hoy en día el los clubes miran todo mucho

Voz 2 12:31 eso es cierto tipo de cualidades de de cada jugador para para hacer un desembolso tan grande como como es mi cláusula ir una importante se el tema de la edad no no hay que llevarse a engaños el fútbol cada día está siendo es un negocio que que un deporte y todos los equipos intentan a gastar lo menos posible para para tener los mejores jugadores ahí al final no es la primera vez que me pasa esto de de que un equipo no no quiere apostar por mí he haciendo un de ser un desembolso mayor igual que tu cuanto a esto anécdota aguantó la mí me voy a reservar el equipo hay ya te digo y al final hablamos

Voz 1425 13:19 el equipo no no no no no no vale vale no claro

Voz 2 13:23 no no no es el mismo equipo y al final pues y como digo cada club intenta conseguir lo mejor jugador eso o los jugadores que que creen que pueden dar el nivel que ellos piden pero cada día intentan no que que esos jugadores sean más baratos tu pagaría

Voz 1425 13:45 treinta millones de cláusula por un tío de treinta y un años

Voz 2 13:50 depende de lo que lo que estoy buscando de eso jugador si estoy buscando volverá a recuperar esos treinta millones evidentemente no porque sería difícil no va a volver a recuperarlos pero

Voz 4 14:03 sí estoy buscando

Voz 2 14:06 un rendimiento pura probablemente sí que me lo gastaría porque sí aunque no pueda recuperar esos treinta millones en tres cuatro años probablemente ese jugador me va a dar un rendimiento alto para yo estar más arriba en la clasificación sí

Voz 1425 14:22 es el rendimiento deportivo y el económico la excelencia siempre se busca en buscar en comprar un jugador sacarle rendimiento deportivo y luego sacarle rendimiento económico efectivamente el rendimiento deportivo también es un rendimiento económico si un jugador te ayuda a tener determinados éxitos o determinada clasificación que te proporciona determinados ingresos ya está sacando un rendimiento deportivo es verdad que luego si le puedes sacar económico mejor bueno creo que está bien contestada la la la pregunta tú Morales crees que te retiras en el Levante

Voz 0487 14:56 eh

Voz 4 14:58 bueno a mí me gustaría pero es cierto que

Voz 2 15:04 que al final el fútbol te va marcando un poquito dónde dónde está tu tu categoría hay hay según vayan pasando los años pues ahora tengo contrato hasta el dos mil veinte creo que es y acabaré con treinta y cuatro con treinta y tres no estoy muy seguro

Voz 3 15:24 acaba de cumplir treinta y uno de julio sí sí entonces acabaré con treinta y tres veintitrés Si

Voz 2 15:31 y luego pues si el rendimiento sigue siendo el que está siendo hasta ahora pues a mi me encantaría renovar con el Levante y estar mucho tiempo aquí llegar a retirarme aquí por qué

Voz 0487 15:41 y valoro muchas cosas más que que sólo la

Voz 2 15:47 económico no en el tema económico a final hay que estar Augusto sentirse valorado sentí que la afición ha contigo hoy

Voz 0487 15:55 y esas son

Voz 2 15:58 las bases que que yo tengo muy en cuenta más que

Voz 0691 16:00 el tema económico no es la primera vez que entrevistamos un jugador habla de su contrato y algunos escuadra yo diría que Morales renovó hasta el veintiuno

Voz 1425 16:09 puede ser pero no debería saberlo terminará contra veinticuatro veintiuno terminaba con treinta y cuatro Morales una cosa de esas de una aventura china o una aventura en el fútbol árabe y tal esa cosas el Tour las veces posible sentí o no

Voz 0487 16:28 a ver si las posibilidad

Voz 2 16:31 siempre están ahí no hay hay el fútbol asiático está cogiendo un un poder adquisitivo bastante grande no jugadores de talla mundial están yendo allí a acabar sus sus carreras deportiva Si o no al final según cómo cómo me encuentro yo cuando cuando llega a esa edad en principio lo descarto porque no no sé qué va a pasar de aquí a que acabe mi mi contrato con el Levante sí se hizo si cabe la posibilidad de de ir un año dos años eh

Voz 1425 17:11 tendría que estudiarla muy muy bien bueno pues estoy ante esta respuesta para después de la publicidad para que la respondidas tú podrías jugar en el Valencia Club de Fútbol una una pausa

Voz 1425 20:25 Morales tú podrías jugar en el Valencia Club de Fútbol

Voz 3 20:30 tiras

Voz 0487 20:32 a ver he si no hubiese jugado en el Levante

Voz 2 20:39 al final uno pues siempre se intenta superar no hay

Voz 3 20:48 así no sé si

Voz 2 20:51 sí podría llegar a jugar en el Valencia porque en el Valencia hay que reconocer es un un equipo de lo grande de de España llegara a jugar en cualquier equipo grande de España es muy complicado hoy

Voz 0487 21:06 bueno pues si hubiera dependido de de donde hubiera jugado de del nivel que hubiera mostrado hoy imagino

Voz 2 21:16 que que si hubiese llegado más joven y a otro equipo

Voz 0487 21:22 uno hubiese tenido

Voz 2 21:25 lo más más tiempo para para crecer como futbolista en la máxima categoría I

Voz 1425 21:30 ir a ver por poder

Voz 2 21:33 en poder muchas cosas pero de lo que tú no

Voz 1425 21:35 te quiero decir ya había toda la vida jugadores que han Juanelo en el Valencia no se Giner ya terminada el Levante había jugadores que han empezado en el Levante a Juanfran ha terminado en el en el agua o ha seguido en el en el Valencia sea tú no no eres de los que dice no no no yo yo es que soy o si no lo sé pregunto eh no yo soy granota yo no me pondera camiseta de Valencia en la vida o al revés un día lo preguntaré a alguien del Valencia lo del Levante

Voz 2 21:57 a ver no yo no soy ni antiguo Valencia Ny nada yo por respeto al Levante no no podré jugar en Valencia pueblos simplemente humor por ser el equipo de la misma ciudad pero diría lo mismo si jugaran el Atlético de Madrid me preguntado por el Real Madrid con el Espanyol por el Barça

Voz 1425 22:14 pero la realidad Morales es mira yo creo que esto cualquiera cualquier granota que está cursando la el programa dice que diga que ni de coña jugaría en el Valencia ya lo he dicho ya bien vale de acuerdo pero ahora vamos a preguntarle hay ahora vamos a preguntarle a un granota de verdad de los que quiere que le diga lo que ha dicho si ahora el Valencia viene y paga la cláusula de rescisión Morales va a decir no juego en el Valencia porque yo soy del Levante no me lo creo Morales

Voz 2 22:39 sí sí si de verdad sí

Voz 1425 22:43 José si si bien no enseña

Voz 2 22:44 no

Voz 1425 22:46 no no no estuvo en mi pensamiento

Voz 0487 22:49 hoy no es porque tenga nada

Voz 2 22:51 en contra del Valencia si no ser no es

Voz 1425 22:54 no no no no es una respuesta queda bien esta es una respuesta sincera

Voz 2 22:58 sí sí es sincera totalmente yo me imagino que que jugadores que han pasado por la cantera del Valencia si si les preguntas y jugarían en el Levante yo creo que por tantos años en el en el Valencia no vendrían no jugar el Levante pero no por por mí se anti valencianista ni ante ni anti levantinistas sino por a lo mejor por motivos sentimentales sentimentales sí por todo lo que me ha dado a mí el Levante

Voz 1425 23:31 ajá bueno pues dicho dicho queda esto no es normal que un futbolista se compromete así de esa de esa manera Morales que hicimos mal el año me meto yo en la familia que hicimos mal el año pasado para pasar susto porque pasamos susto e hasta que hasta que cogí la racha esa con Paco López con susto

Voz 18 23:53 si el se ha recuperado la respuesta Ximo

Voz 0487 24:02 entre eso y eso es lo que café acaba mal si yo os perdono ese a ver cosas cosas mal pues creo que que se hicieron en creo que después del arranque que

Voz 4 24:21 que tuvo el equipo recuerdo

Voz 2 24:24 te viene aquí que habíamos perdido un par de partidos si estábamos estábamos séptimos octavos y a seis puntos del descenso

Voz 0487 24:32 he yo te dije que era el año quemado

Voz 2 24:35 As que más fácil veía que el equipo se podía salvar ahí

Voz 0487 24:39 al final casi me me tocaba me esas palabras no y yo creo que el equipo

Voz 2 24:48 se volvió temeroso tenía miedo de

Voz 3 24:51 de de recibir goles eh

Voz 2 24:58 no estás con la confianza que que te suelen darlo los resultados si el juego tampoco estaba siendo bueno hay y antes de mirar la portería rival siempre mirábamos la nuestra y creo que

Voz 0487 25:11 desde la llegada de de de Paco

Voz 2 25:14 fue todo lo contrario empezamos a mirar más la portería rival que que la nuestra sabiendo que

Voz 0487 25:19 eh

Voz 2 25:20 en cuanto cuanta más veces llegáramos a campo contrario ya llega al área rival más posibilidades tenemos de hacer gol Imaz posibilidades tenía un modo de sacar los partidos adelante

Voz 4 25:31 y así fue no fue o un cambio de chip total con solo

Voz 2 25:39 tres palabras no que es de dar un pase para adelante Morales que es lo que más te sorprendió obtener o te sigue sorprendiendo

Voz 1425 25:47 de Paco López

Voz 2 25:50 me sigue sorprendiendo la la la pasión que tiene para para vivir este deporte desde su de de su posición porque

Voz 3 25:59 para un entrenador es

Voz 2 26:02 es muy importante transmitir yo creo que los entrenadores no no tiene que enseñarnos a jugar al fútbol creo que que tienen que que que ser meros transmisores de de sus ideas si sus conocimiento Si poner a disposición del futbolista de todas las herramientas posibles para hacer un buen partido y creo que Paco desde la ilusión que tiene desde la pasión que que demuestra cada cada entrenamiento y en cada partido pues hace que hace que que salgamos a a disfrutar a al terreno de juego que era algo que el año pasado unos costado

Voz 0691 26:41 mucho y es valiente da la impresión desde fuera me encantaría verle un día en una charla un descanso pero por los cambios que hace fundamentalmente a parte de la propuesta inicio es valiente el otro día el partido cambio con expresión de Koke pero hasta la exposición de Koke los cambios que hace y el mensaje que os envía la forma en la que sabéis al al partido en la segunda parte es valiente y ambicioso que podría pensarse que equipos como Levante que la primera prioridad es conseguir la permanencia a lo mejor de andén a dar más guardar pensar bueno lo hacemos cuando cinco puntos cuando los tengamos ya atacaremos no poco la filosofía

Voz 2 27:12 los cambios de Paco el mensaje que envió poco los jugadores es

Voz 0691 27:15 vamos a atacar y vamos a hacer goles

Voz 3 27:18 sí hay el otro día

Voz 0487 27:20 y entramos al descanso hoy y dio la charla Hay

Voz 2 27:25 ya él sigue insistiendo que que tenemos que seguir yendo hacia adelante para para conseguir él

Voz 3 27:31 el tercero hoy es un entrenador muy ofensivo oí hay

Voz 0487 27:38 vive así el fútbol lo siente así ir el tiene la necesidad de de ver a su equipo llegar al área rival Isi y así no

Voz 2 27:48 hace saber cada entrenamiento en cada charla antes de los partidos no que cuanto más tiempo estemos en campo rival y cuanto más tiempo esté la pelota en nuestro poder menos tiempo tiene el rival para para hacernos daño es una pregunta que le he planteado

Voz 0962 28:04 muchos futbolistas en distintos momentos y aprovechando que tú eres sincero

Voz 2 28:08 qué te explicas bien a ver si estaba en la podemos

Voz 0962 28:10 el sol ver dices que el entrenador os dio la clave esa de vamos hacia adelante que el equipo que el entrenador transmitía transmitía bien no hacía falta que os enseñará a jugar el año anterior con Muñiz Batiste y récords en Segunda División y erais una auténtica apisonadora por cierto ha empezado con el Málaga también pisando fuerte luego durante la temporada empezasteis bien de repente visteis es como que no os acordáis del para adelante no creo que el entrenador os dijera ir hacia atrás o simplemente hay cambiará su libre

Voz 0691 28:43 yo y empezara a enseñaros a jugar a fútbol

Voz 0962 28:46 a hacer cosas que no le tocan como motivador co cómo se puede explicar eso dentro del fútbol cambiar tanto la cara

Voz 2 28:52 bueno lo lo has explicado muy bien cuando ha dicho el tema de de los cambios en el día el otro día no incluso he estado no con un jugador menos sigue manteniendo los dos delanteros

Voz 0487 29:10 sí que es verdad que

Voz 2 29:12 segunda división

Voz 0487 29:15 se mira siempre muy

Voz 2 29:18 desde la parte defensiva no equipo son muy muy fuertes intentan S jugar sus partidos sin encajar muchos goles y sabiendo que en cualquier acción de balón parado cualquier contra o o incluso en en alguna equivocación del rival si te pones por delante luego es muy complicado que que de qué te consigan hacer gol creo que si no me equivoco eso es lo que pasó durante todo el año de segunda el equipo

Voz 0487 29:52 eh

Voz 2 29:53 ganó el ochenta por ciento de los partidos que ganó

Voz 4 29:59 de un gol de diferencia uno cero cero uno dos uno Si

Voz 2 30:04 sí que es verdad que en primera división el equipo empieza como un tiro

Voz 3 30:08 así el equipo

Voz 2 30:10 el día del Betis en la segunda parte encaja cuatro goles que estábamos haciendo las cosas bien hasta ese partido luego ya lo que pasará o no por la por la mente del míster

Voz 0487 30:26 y yo creo que sí

Voz 2 30:30 con Un día malo bien se hubiese bastado no creo que habiendo seguido hacer haciendo ha de haber hecho las mismas cosas que que estábamos haciéndolo no se hubiera ido bien pero sí que es verdad que cuando un entrenador encaja cuatro goles en en cuarenta y cinco minutos como nos pasó el día del Betis pues siempre tira a dejar su portería a cero hoy se asustó

Voz 0962 30:56 os lo transmitió vosotros eso sí creo que

Voz 2 30:58 eh eh a partir de ese día el equipo perdió mucha confianza

Voz 4 31:04 en el equipo

Voz 2 31:08 acusó mucho ese ese cuatro cero en en cuarenta y cinco minutos pero al final y esto fútbol hoy un día malo pues lo puedes tener hay una parte del partido o la puedes tener mala ahí puedes puedes encajar gol lo o el equipo rival puede tener en media hora las mejores del año hoy cuatro goles que fue lo que nos pasó

Voz 0487 31:30 a partir de ahí creo que eh

Voz 2 31:33 no sé si el míster pero el equipo se volvió muy temeroso

Voz 0487 31:37 hoy después de encajar cuatro goles

Voz 2 31:39 pues que nos costaba un mundo ir hacia adelante Morales crees

Voz 1425 31:45 este año hay mejor plantilla que la temporada pasada por cierto en la respuesta que ha dado Morales es para que se la escuche cualquiera que granota varias veces en tienen mucha profundidad provocada por la pregunta de Ximo Morales tiene mejor plantilla este año el Levante que la temporada pasada crees que es menos candidato al descenso que la temporada pasada

Voz 2 32:03 eh

Voz 0487 32:06 a ver creo que la base que sea

Voz 2 32:08 quedado este año es muy buena y de hecho

Voz 0487 32:12 prácticamente

Voz 3 32:14 hasta el momento salvo Zhang Chi

Voz 2 32:19 creo que no ha ha debutado ninguno de los nuevos puede ser corregirme si me equivoco así

Voz 1425 32:25 el abono si Rafa sí de principio no

Voz 2 32:28 claro no Rafa el resto todos hemos somos lo mismo del año pasado que evidentemente todos los jugadores nuevos tienen que ir aclimatando ser tienen que ir cogiendo los conceptos de de Paco hoy poquito a poco es veremos hasta dónde podemos llegar creo que llevamos tres jornadas

Voz 3 32:51 sí llevamos mucho

Voz 2 32:54 los puntos parecidos que el la temporada pasada en el parón y

Voz 0487 32:57 sí

Voz 2 32:58 y a partir de que lo nuevo escojan los concepto ya podemos empezar a valorar si tenemos mejor equipo no queda año pasado pero sí

Voz 0487 33:05 que en cuanto a lo de

Voz 2 33:08 si hay menos posibilidad de decir

Voz 0487 33:10 den pues

Voz 4 33:12 de momento no no voy a tirar las campanas al vuelo pero creo que sí

Voz 0487 33:18 la base que se ha quedado hoy la ilusión

Voz 2 33:21 la pasión de Paco por puedo llegar a nuestro primer objetivo que son los cuarenta y dos puntos que te dan la la permanencia

Voz 1425 33:28 de ahí la quiere cuanto antes creo que

Voz 2 33:32 que es un buen reto para nosotros no sé

Voz 1425 33:34 que tengo este año para mí que el Levante con lo que ya tiene aprendido porque se hace uno piel dura sufriendo el año pasado se sufrió Easy se descendió a Segunda en la anterior y se sube a Primera sufre otra vez que basadas a bajar a Segunda tengo una sensación para mí que si ante al Levante lo poníamos oye me conformo con el cuarto por la cola yo también ya me conformo con el cuarto por la cola pero no sé yo creo que hay ahora quizá cuatro equipos más candidato que no es o tres por lo menos más candidatos que nosotros a defender

Voz 2 34:05 todos los años y no se puede pensar lo mismo al final todos queremos la permanencia cuanto antes pero la realidad es esa que que tenemos que que marcarnos como objetivo la la permanencia a todos nos gustaría que fuera cuanto antes si no sufrir tanto no pero al final creo que llegando a la última jornada hay

Voz 0487 34:30 eh

Voz 2 34:31 salvarme en el último par en el último minuto del último partido

Voz 0487 34:35 eh yo estaría estaría feliz porque

Voz 2 34:37 el equipo seguiría en Primera división aunque sea ya ha sufrido más de la cuenta ahí

Voz 4 34:42 bueno creo que común con pequeños retos

Voz 2 34:46 durante el camino se se puede hacer más llevadera ahí se puede hacer una buena temporada

Voz 1425 34:53 ya no se escriben muchos oyentes que están escuchando la entrevista ahí me me agrada que la disfruten por eso nosotros intentamos en la medida de lo posible elegir bien no entrevistar por entrevistar a cualquiera por llenar un programa sino en la medida de lo posible tratar de elegir bien a quién entrevistamos para que la entrevista aporte cosas noticia un aficionado del Levante Francisco selva Morales tiene una preciosa entrevista porque está contestando a lo que el estáis preguntándose sale de los tópicos ojalá hubiera muchos así Morales tú has hecho la mili no no no has hecho pero pero porque te es no porque no haya lo habían quitado claro claro entonces claro tú tú no sabes por ejemplo que un que un Argento no sabes cómo es la grabación sargento lo que lleva aquí arriba no son tres tres bandas horizontales o la de un sargento primero pero tampoco lo sabe porque no no ha montado en me en la vida no aquí no sirve para nada yo de las cosas que aprendí en mi vida que nunca me han servido para nada montar y desmontar un teme una ametralladora está muy antigua entonces claro tú no sabes que un teniente lleva dos estrella de seis puntas no es normal

Voz 2 36:01 lo que la del comandante de una de ocho no una de ocho no

Voz 1425 36:04 y eso del comandante no hemos recordado ahora que eso surgió aquí un día antes de una entrevista que dijiste tú oye yo pues hay un momento que yo creía que tenía que asumir un papel el comandante del equipo no pero tú tú siempre cuando marcan hace la saludo de comandantes pero nunca te has visto como comandante

Voz 2 36:19 en lo que va mira hemos pesaba una cosa le

Voz 1425 36:21 Ximo ese ese se ha ido a buscar Nos ha costado mucho eh esto moral esto es muy difícil

Voz 2 36:27 te muy locos eh no escucha no es esto no es

Voz 1425 36:29 legal no es no es la no es legal entrecomilla no ese es un esa es esa es la guerrera de comandante de verdad

Voz 2 36:35 sin camisa eh sí sí sin camisa

Voz 1425 36:38 yo creo que yo creo que a ver cómo te queda de de de comandante verás que lleva la graduación eh lleva la gradación aquí de es que lo hemos traído un traje de comandante del Ejército español a Morales ese está poniendo la guerrera ahora mismo mira mira mira mira hasta mira mira esa es la la estrella de ocho puntos las Isabel la gorra de comanda ahora puedes hacer

Voz 18 37:00 ahora ahora es cuando ahora del saludo exacto

Voz 1425 37:04 de ahí está bueno pues miren quiero que lo vean porque la foto es preciosa es a brocha de la lava que quede bien porque si no con la cola de abajo ahora sí que es el comandante Morales ahí está el comandante Morales ocho estrellas de punta el el traje del ejercito español nos ha costado conseguirlo José

Voz 0691 37:22 eh

Voz 1425 37:23 me imagino que nos ha costado conseguir nos han dicho no salga a la calle con él porque si sales a la calle con el vestido te pones te ponen la camisa que va ahí debajo te ponen la corbata te saludan pero bueno no es obligación sí

Voz 0691 37:36 el pantalón corto no

Voz 18 37:38 no hemos tapado pero le vamos a ponerse el pantalón tal

Voz 1425 37:41 bien los zapatistas eso negro que me que me ponía yo eh ser comandante implica muchas cosas implica en los momentos malos ser tú el que tira el carro no

Voz 3 37:51 se al final

Voz 2 37:54 el comandante incluso ser capitán del equipo e conlleva a ciertas cosas que que a lo mejor jugadores que llevan menos tiempo en el equipo jugadores que que acaban de llegar este año pues no se atrevan no va a llegar a hacerlas pero creo que

Voz 0487 38:16 eh eh

Voz 2 38:17 ese año tras año El Vestuario mejora año tras año

Voz 3 38:22 no los jugadores

Voz 2 38:25 están bastante implicados Si la verdad que que poquito poquito se hace falta no para para mantener El Vestuario unido hoy yo creo que que es una buena base también para para que la temporada

Voz 0487 38:38 que salga bien y que haya buena

Voz 2 38:41 siente hay que al final

Voz 0487 38:44 eh

Voz 2 38:45 que no tengamos que sufrir no por qué

Voz 0487 38:48 eh esto

Voz 2 38:49 no es un trabajo hoy como otro cualquiera ahí al final donde unos sufres en el día a día en su vida ahí yo creo que que dentro de

Voz 0487 38:58 eh

Voz 2 38:59 del Vestuario este año está está siendo bastante buena relación hay bastante buen ambiente y creo que eso va a ayudar