La Ventana Comunitat Valenciana (05/09/2018)

Voz 1 00:00 la Ventana Comunitat Valenciana Inma Pardo

Voz 0808 00:06 un ministro de Fomento José Luis Ábalos se ha comprometido con los presidentes de la Comunitat Valenciana Aragón a defender en Europa la inclusión del trazado Zaragoza Sagunt y el de Madrid Valencia en el proyecto del corredor Cantábrico Mediterráneo está muy bien a finales de junio conocimos por sorpresa que el anterior ministro no había reclamado esas líneas en la Unión Europea es un pequeño detalle sin importancia unos trazados fundamentales no sólo para el desarrollo de las comunidades autónomas afectadas sino para el conjunto de todo el país por no hablar de las cinco horas que se puede tardar en tren para hacer un Sagunto Zaragoza conexión más propia del siglo XIX reclamar ahora a estas alturas es sin duda una necesidad pero tal y como van las cosas de palacio mucho me temo que no cambiarán de la noche a la mañana con esas enmiendas que se presentan

Voz 1 00:52 la Comunitat Valenciana José Caballero

Voz 0808 00:55 se ha mantenido hoy una reunión conjunta con los presidentes de Aragón con Javier Lambán Iggy la Comunitat Valenciana Ximo Puig para trasladarles los últimos avances en esa gestión que su departamento está realizando en él qué sentido ante la Unión Europea Puche ha calificado a la salida de positiva la reunión celebrada en Fomento ha destacado la atmósfera de colaboración que existe en este momento entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas además ha incidido en que ahora el Gobierno está defendiendo que finalmente este Corredor Mediterráneo Cantábrico sea una realidad en su conjunto porque se trata de un proyecto que no atañe sólo a dos comunidades autónomas sino a la cohesión del sur de Copa

Voz 0966 01:33 pasaba que en el nuevo mapa que se había establecido por la Unión Europea de corredores se producía una anomalía enorme y es que en el Corredor Cantábrico Mediterráneo había una parte que era Valencia Zaragoza que estaba absolutamente bloqueada que está había desaparecido con lo cual realmente había quedado cojo el Cantábrico Mediterráneo y lo que ahora el Gobierno de España con nuestro apoyo está defendiendo especie precisamente y por eso lo que vamos a agradecer al ministro y al Gobierno esta nueva sensibilidad que finalmente el corredor Cantábrico Mediterráneo sea una realidad en su conjunto

Voz 0808 02:11 el ministro ha mostrado su confianza en que la ausencia de esa conexión cantábrico mediterráneo en el reglamento europeo sea solventada en el marco de los trabajos que dices están realizando ya que es muy importante para la vertebración para la competitividad del país Fomento está trabajando en tres vías principales ante la Comisión Europea con la Comisión de Transportes del Parlamento Europeo con el grupo de trabajo del Consejo Europeo

Voz 0739 02:34 hemos tenido reuniones yo tuve ya en el mes de julio con la comisaria europea de Transportes nos hemos visto con los parlamentarios españoles y europeos hemos tenido una reunión también con la ministra francesa de infraestructuras para trasladar también nuestro interés en que Francia abra también estos estos corredores hemos planteado también que figure también en ese mapa de corredores el corredor

Voz 3 03:03 Valencia Madrid

Voz 1119 03:05 la Ventana Comunitat Valenciana

Voz 0808 03:10 en a dos bandas hoy analizamos la situación del llamado eje Cantábrico Mediterráneo hayamos conocido ese alcance de la Reunión del ministro los con el presidente Pucci con el presidente de Aragón y hemos recordado esta situación surrealista que tenemos de viajar en tren de Valencia Teruel Zaragoza Amparo Tórtola buenas tardes hola qué tal buenas tardes Salvador Enguix qué tal buenas tardes

Voz 4 03:29 hola muy buenas tardes comienzas tu Amparo

Voz 5 03:31 pues mira hay yo estaba dándole vueltas y sabes lo que creo que que el victimismo y realmente es poco productivo

Voz 0808 03:38 en esa comunidad en materia de infraestructuras

Voz 5 03:40 en en materias como financiación llevamos muchos años manteniendo esa actitud es cierto que es una actitud más que justificada porque sucesivos gobiernos del PP en el Gobierno central pues han diseñado digamos políticas de infraestructuras más con criterios políticos que que dé viabilidad de ventaja económica no y también eso ha sido consecuencia de bueno pues el el ciertamente escaso peso político mediático y empresarial con algunas excepciones que la Comunidad Valenciana tiene en el conjunto del Estado pero yo creo que el victimismo ya no sirve para nada porque lo llevamos comprobando los últimos cuarenta años no entonces aquí lo que hay que hacer es actúa actual revertir una situación que conocimos en junio y que realmente es muy lesiva para los intereses valencianos Icomos actúa alguno pues actuar haciendo lobby haciendo presión en los puntos en los ámbitos donde hay que hacerla que desde la propia Comunidad Valenciana aglutinando a todos los agentes políticos sociales económicos en Madrid presionando al Gobierno central por supuesto en Bruselas que es donde al final se va a tener que tomar la decisión todo lo que se ha de hacer de uniones ya que el pronunciamiento sitar hace menos de un año en las Cortes Valencianas hizo una un pronunciamiento pronunciamiento perdón con todos los grupos de acuerdo reclamando que se tuviera en cuenta la Comunidad Valenciana en el diseño del Corredor Cantábrico Mediterráneo hace un año después tres o cuatro meses después nos enteramos que no sabían dejado fuera por tanto ya va desde inicialmente les ya vale de gestos simbólicos insisto distal íbamos a lo que interesa

Voz 0808 05:12 esto es una foto

Voz 4 05:13 sí una segunda vez por la tu cuenta bastantes años bueno no soy yo sino que algunos llevamos más de veinte años informando que las carencias en inversiones en materia de infraestructuras en la Comunidad Valenciana pero esto esto tiene solución sencilla una vez se ha perdido el tren de Bruselas porque yo entiendo que va a ser bastante complicado que la enmienda con asequible presentada antes el día trece pueda modificar el criterio ya acordado por parte de la Comisión Europea ha cosa muy sencilla allí sobre los Presupuestos Generales del Estado yo creo que la mejor manera que tiene el Gobierno español de Pedro Sánchez Cubelos socialista Ximo Puig es dejarse

Voz 6 05:49 más maniobras para intentar mostrar buena voluntad política y demostrar

Voz 4 05:54 que sobre el papel como se ha hecho por ejemplo con las inversiones en Galicia las dos Castillas las inversiones en Andalucía sencillamente vamos a ver que son necesarios trescientos trescientos menos porque tampoco estamos hablando de una gran inversión en materia de infraestructuras bueno muy sencillo incluir los presupuestos del próximo año y nada más ya partido partidos evento seremos traerá que realmente voluntad política tan rescatarlo lo demás es tener tiempo por una razón porque desde un punto de vista técnico todas

Voz 6 06:21 ha dicho desde donde vista e investigación de de vista de análisis te todo él no hay nada más

Voz 5 06:28 los Dream for me digo es decir

Voz 4 06:31 todo lo que en audiencia

Voz 5 06:33 adiós a la aquí sí aquí en Bruselas se toman decisiones en materia de infraestructuras no con un criterio económico de ventaja de ventaja económica para el conjunto de un país en este caso de todos de toda la Unión Europea sino por cuestiones absolutamente políticas

Voz 4 06:48 mucho mucho peor mucho según el presidente español de que autonomía es se llena de AVE otros señora de Javier es que causaron

Voz 5 06:55 sí sí así es pero además y otra cosa tú dices no crees que las enmiendas que iba a presentar a dar Silvio diputadas una aragonesa y otras valenciana simulando a nada bueno pues a mí eso sí que me inquieta si realmente es inviable tú que además hasta bajaran Bruselas sabes cómo funciona ese ámbito político es decisiones pero si esa modificación no se lleva a cabo o sea para la Comunidad Valenciana eso supone queda excluida de acceso a fondos europeos para infraestructuras y proyectos tecnológicos y además es que perdemos visibilidad por completo a la es grandísimo sea yo quiero quedó confían en que las enmiendas con las presiones vividas por parte del Gobierno español de los gobiernos autonómicos afectados quiero quiero cree que esas enmiendas sean aceptada porque sino es un descalabro

Voz 4 07:39 mucho más grave a ver porque significaría data de España veremos racionalmente que Zaragoza Barcelona Madrid Andalucía están conectados con Lope con los del País Vasco son las principales zonas de evolución desde los potros Mediterrani valenciano es al drama yo es lo que queremos por lo tanto yo de verdad ellos me hubiera gustado que hoy lo digo os lo digo en serio eh que hoy José Luis Ábalos oír edito señores sino no logramos que están mienta prospere nosotros nos comprometemos a las próximos presupuestos cosas del Estado vamos a saber la grave deficiencia que te la infraestructura entre Valencia y Sagunto

Voz 5 08:10 eso no lo comenzaba los acuerdos de los que llevamos en hay que me quiera poner en plan pesimista de que Mista pero eso el ministro no lo ha hecho porque no lo puede hacer porque no lo porque no tienen capacidad para hacerlo tal y como está ahora mismo esto es un globo cuadro España

Voz 0808 08:25 no dejamos aquí Amparo Salvador gracias complementando esta mañana bueno no sabemos hasta luego

Voz 1 10:36 Inma Pardo La Ventana Comunitat Valenciana

Voz 0808 10:41 el cambio estacional de las lluvias la intensificación de los chubascos ese aumento de las noches tropicales que hemos sufrido en verano y el calentamiento del mar constituyen tres evidencias claras del cambio climático en el litoral mediterráneo español así lo explicaba esta semana el responsable del laboratorio de climatología de la Universidad de Alicante y catedrático Jorge Olcina al que podemos saludar esta tarde en La Ventana buenas tardes hola buenas tardes bueno son tres aspectos que a lo largo en los últimos años especialmente también en los últimos meses en la Comunitat hemos empezado a notar no chubascos intensos el agua en el mar que sube de temperatura que cada vez parece que llueve más en otoño y menos en primavera no

Voz 6 11:20 bueno efectivamente no son lo que llamaríamos tres indicios o tres empiezan a ser constataciones de que algo está cambiando no el Inma en el litoral mediterráneo ya no es el mismo que hace tres tres o cuatro décadas no estas empecé empiezan a ser ya manifestaciones evidentes de de que como decíamos algo algo está ocurriendo

Voz 0808 11:40 podemos decir que ya no son supuestos sino que son para los expertos manifestaciones claras de ese cambio climático lo tenemos ya

Voz 6 11:46 efectivamente no serían manifestaciones avaladas por datos no hasta ahora bueno pues pop podíamos eh a aquel que era podríamos tener deudas de que a lo mejor alguna de estos aspectos el propio proceso de calentamiento pues pues igual eh el una cuestión que no tenía tanta importancia pero los datos ya lo está manifestando no efectivamente eh llueve de forma más irregular podríamos decirlo así y lo hace en cantidades más importantes en otoño que en primavera con lo cual perdemos una fuente importante de abastecimiento por las lluvias de primavera son fundamentales para la planificación de actividades no de especialmente del verano por otro lado nuestro mar Mediterráneo permanecen mucho más tiempo al cabo del año cálido o muy cálido como está ocurriendo ya en estos últimos años tenemos valores de veintisiete veintiocho grados en pleno mes de agosto y esto luego se prolonga con temperaturas altas prácticamente hasta la segunda tercera semana octubre y luego el el dato básico de que las temperaturas suben efectivamente estamos dentro de lo que sería los parámetros de subida de de todo el mundo y de la Península Ibérica también pero aquí con componente Un poquito singular que es el el mantenimiento del calor por la noche no a lo que llamamos la noches tropicales que en los últimos treinta años habrían triplicado no hemos pasado detenía SER veinte aproximadamente noches tropicales en los años ochenta a no bajar de sesenta

Voz 0808 13:11 en los últimos años a qué temperatura se considera que es una noche tropical porque yo sí soy temperaturas mínimas

Voz 6 13:19 es decir estamos hablando en las que hacen por la noche que no bajan de veinte grados centígrados con lo cual la sensación de de calor especialmente el en las zonas del litoral de de la Comunidad Valenciana con una humedad muy elevada por encima siempre el sesenta setenta por ciento hace que incluso la sensación térmica sea más alta no bueno a eso es a lo que se llama una una noche tropical no incluso en el estudio señalábamos que en los últimos años lo que ya se está produciendo un aumento de las noches que algunos llaman ecuatoriales es decir en las que el termómetro no baja de veinticinco grados

Voz 0808 13:52 no no no

Voz 6 13:53 y eso también lo estamos notando especialmente de la última década no desde el año dos mil diez

Voz 0808 14:00 lo estamos viendo ahora también estas lluvias no que están azotando a lo sabe todo lo que es Valencia y Castellón lluvias de mucha intensidad en corto espacio de tiempo todo esto podemos decir que es normal en la época en la que nos encontramos

Voz 6 14:12 bueno entra dentro de la normalidad de la época de riesgo o hípica no de nuestro mediterráneos siempre a partir de de septiembre y prolongándose ya octubre y noviembre en la época de máximo riesgo de este tipo de fenómenos pero es verdad que este está estas características de la lluvia en lo que está adquiriendo los últimos años y chaparrones muy intensos que en apenas media hora o una hora de pueden dejar hasta cien litros por metro cuadrado bueno pues es también una manifestación de que tenemos un mar muy cálido delante de que los fenómenos de inestabilidad en una atmósfera cálida e se manifiestan de este tipo en en cuanto a precipitaciones se refiere para podríamos decir que caminamos hacia un clima algo más extremo en precipitaciones algo más cálido con menos confort climático

Voz 0808 14:58 una pregunta que no suele gustar mucho a los expertos sobre todo a largo plazo pero aprovechamos para preguntar por este otoño este otoño que vamos a estrenar dentro de Nava cómo se presenta en vista de lo que tenemos ya

Voz 6 15:09 bueno pues mira los los modelos que llamamos climáticos estacionales americanos europeos están hablando curiosamente en un otoño con con lluvias por debajo de lo normal pero es lo que siempre decimos allí en el Mediterráneo una semana de lluvias fuertes torrenciales te distorsiona todas las estadísticas no sí es es lo que puede ocurrir ya estamos viendo que estas últimas horas hayan quedado con nuestra obras importantes lo que queda de semana

Voz 0808 15:34 no no va estar marcado también

Voz 6 15:36 por el sino de la inestabilidad la posibilidad de chubascos y tormentas en toda la Comunidad Valenciana y como digo una tormenta de este tipo de cien ciento cincuenta litros doscientos te distorsiona las estadísticas no la tendencia de los modelos señala aquello pero el Mediterráneo en cuanto a precipitaciones siempre es muy singular y bueno muy poco modelización lo por así decirlo

Voz 0808 15:58 bueno Jorge Olcina responsable del laboratorio de climatología de la Universidad de Alicante y catedrático muchísimas gracias por asomarse a la ventana

Voz 6 16:05 nada es un placer para mí gracias a vosotros

Voz 0808 16:13 estamos cerrando ya La Ventana con otras noticias que nos ha dejado este día hoy ha quedado constituida la mesa de coordinación interterritorial para abordar el problema de los migrantes menores no acompañados que están llegando a España el Ministerio de Sanidad ha propuesto a las autonomías que tienen ahora quince días para comunicar al Gobierno su disponibilidad para acoger a esos menores un plan que está basado lo sobre tres premisas un Real Decreto acompañada además de cuarenta millones de presupuesto el actual protocolo se va a modificar y también el modelo de atención dando siempre prioridad al bienestar de los menores la directora general de la infancia y adolescencia Rosa Molero se ha mostrado satisfecha de esta reunión y ha recordado que hay que actuar siempre coordinados porque además la Comunitat Valenciana es la sexta que más menores no acompañados recibe a lo largo de todo el año

Voz 14 16:58 los sufriendo unos picos muy importante es verdad que nosotros no lo abordamos desde una perspectiva de ser un problema sino de un fenómeno con muchas dificultades pero de un fenomenal queda que hay que darle solvencia e Ike le pedimos esta mano tendida este apoyo al Ministerio que hemos visto en esta reunión que

Voz 0808 17:20 el ministro José Luis Ábalos ha anunciado también que el Consejo de Ministros de este viernes va a aprobar la declaración como zona de emergencia de los municipios afectados por el incendio de Yuschenko tal y como han reclamado los ayuntamientos que están afectados precisamente los cuarenta y cinco días para que estos municipios por el incendio elaboren el listado de todos los daños que tienen que han sufrido empieza a contar ya desde mañana porque el Diario Oficial de la Comunitat publica hoy ya la orden que se aprobó en esa reunión extraordinaria del pleno del Consell que se celebró ayer municipios afectados que son Duchamp Lynette Gandía la Ador Bach Quatre Tonga roba y el PP pide al de Les Corts que se retracte de su apoyo a los políticos catalanes presos aseguran que Enric Morera es totalmente libre de pensar lo que considere de esa cuestión pero les recuerdan que actualmente es la segunda autoridad de la Comunitat y sus manifestaciones quiebran su representatividad como cargo institucional y con ellos su condición de demócrata ha sido otra vez las indica del PP Isabel Bonig es la que le ha pedido al presidente Puig que sea valiente y que el grupo socialista apruebe esa reprobación demore

Voz 0277 18:22 era el señor Morera para saltarse las leyes y las decisiones judiciales para inmiscuirse en la independencia del Poder Judicial así que le exijo ya no le pido le exijo al presidente Puig que es el máximo responsable tenga el valor y las agallas para defender a esta tierra a la unidad de España y la convivencia y espero que en las Cortes valencianas el Partido Socialista las apruebe

Voz 0808 18:48 hoy el síndic de Compromís Fran Ferri salia también en defensa de Morera opina que con sus censuras en la libertad de expresión el PP no defiende la Constitución sino los principios del movimiento

