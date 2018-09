Hora 25 Deportes Valencia (10/09/2018)

Voz 1 00:00 hora veinticinco

Voz 0962 00:18 a las ocho y cincuenta minutos qué tal muy buenas tardes bienvenidos a nuestro Hora veinticinco Deportes Valencia en los próximos nueve minutos ir XXXV segundos les vamos a contar la última hora que tiene que ver con deporte en directo sabemos que este fin de semana no hay competición en primera división porque juegan las selecciones nueve valencianistas repartidos por el mundo cinco granotas también repartidos con sus selecciones pero tenemos amistosos que aprovechan los equipos para rodaje como acabamos de empezar la temporada pues para que Marcelino por ejemplo vea en acción a algunos de los últimos en llegar y que han tenido minutos cuenta gotas o apariciones fugaces en los tres primeros partidos de Liga con más pena que gloria en la mayoría de los casos en el caso del Valencia por tanto muy buena oportunidad como decía Ismael Mayor hace unos minutos en Hora veinticinco Deportes para ver en acción y de titulares en un amistoso en Alcoy ante el Alcoyano ante un Segunda División B ante un clásico del fútbol español y valenciano el equipo de la moral que cumple este año noventa noventa años de vida y para eso han invitado al Valencia que muy gustosamente con Marcelino el frente Il primeros espadas como Parejo Santi Mina Gameiro y algunos de los recién llegados están jugando ahora mismo en el Collado así que a vuelta de pausa vamos a irnos directamente para que Ismael nos cuente la última hora de este partido amistoso pero con tinte de oficial por el carácter que tiene para Marcelino por la importancia que le da colocando a los mejores desde el primer minuto de partido no llevando lo que comúnmente se conoce como el carro del pescado que en este caso pues evidentemente jugadores del filial a los que apetece mucho ver cómo les blanco como Jordi Escobar y sobretodo Candín lid pues ahora nos contará Ismael lo que está sucediendo en el colla íbamos a escuchar al nombre propio del día sin ninguna duda José Luis Morales uno de los capitanes del Levante uno de los pesos pesados el comandante desde que hace ya más de dos años aquí en la SER suele ocurrir aquello de el saludo de decir que quería ser el comandante de la nave granota desde entonces es el comandante Joyce ha vestido de largo Se ha puesto una guerrera de comandante del Ejército de Tierra español además su gorra de plato ha posado lo pueden ver en Radio Valencia punto Es pueden escuchar íntegra la entrevista algunos de los mejores pasajes los vamos a escuchar en nuestro veinte cincuenta que arrancamos a vuelta de pausa Valencia Levante y a ver si nos da tiempo que tenemos una declaración de Valencia más

Voz 0962 04:14 seis minutos para llegar a las nueve de la noche nos vamos a Alcoy al estadio el COI ya un clásico como decía el fútbol valenciano Espanyol un equipo que jugó en Primera División y que demostró ante toda España tener mucha moral la sigue teniendo a sus noventa años de vida el Alcoyano y quién más la tiene en esa ciudad es nuestro compañero Ismael

Voz 2 04:34 mayor Ismael muy buenas hola qué tal muy buenas tardes

Voz 0962 04:37 cuéntanos este partido que nos interesa muchísimo a los aficionados del Alcoyano del Valencia porque Marcelino se lo ha tomado en serio viendo el once S once que el está respondiendo por lo que Le acababas de contará gallego con el resultado que ahora mismo tenemos

Voz 0277 04:51 sí la verdad que ha sido pues ahí está el la Palencia que no hay ni mucho menos ha venido a pasar la tarde y hacerse la foto en el hecho ya en portería

Voz 7 05:00 pie Patxi Pichincha día cabida

Voz 0277 05:03 la Torben beso Guasch Parejo cerrando Can Joan de que por cierto quieren que que está gustando mucho aquí Gameiro y Santi Mina son los hombres que ha elegido el más Marcelino para jugar un partido que en el minuto nueve marcaba Gameiro después de un robo por tanto el balón y después de una a los doce minutos Santi Mina después de un error defensivo del Alcoyano marcaba ese cero dos que campea en el marcador cuando ya hemos veinticinco minutos de juego el campo del Collado tú no conoces Ximo está completamente lleno a excepción de la parte donde se suele venir en la afición una visitante pero el resto y estoy por decirte que hay más gente hoy que en el partido de Copa del no

Voz 7 05:42 el Rey que se jugó hace unos años

Voz 0962 05:45 pues es un dato que debemos tener muy en cuenta y que nos cuenta nuestro compañero Ismael mayor así que el Valencia va ganando Valencia que conforme menos relataba el once Ismael mayor pues nos parecía que era un once de Liga o de los últimos partidos de pretemporada en los que ya Marcelino ensayaba con el equipo que después vimos ante el Atlético de Madrid el español o el pasado domingo ante el Levante jugadores de la primera plantilla del filial el que nos ha relatado Kang Lee que es ese jugador que tenemos unas ganas tremendas de ver de momento fogueado en el filial entrenándose con el primer equipo sí de vez en cuando apareciendo y ojalá lo veamos todo a su debido tiempo pero por qué no minutos para que se ruede el jugador coreano surcoreano que tanto no sagrado en el que tantas esperanzas tienen depositadas en el Valencia muchas gracias y el que lo pases bien y luego te escuchamos con el resultado

Voz 0277 06:38 un placer adiós muchas relaciones el nuestro

Voz 0962 06:40 compañero Ismael Mayor desde Alcoy desde el collado primer protagonista del día el Valencia ganando cero dos de momento en ese amistoso que desde las ocho y media está jugando ante el Alcoyano una pausa ibamos con el comandante en jefe

Voz 0962 07:37 pues sí que han servido las palabras para dejar claro una vez más que Morales es el comandante en jefe del Levante que es un auténtico crack Ike igual que driblar dentro del campo y se va una y otra vez ahora que es especialista en jugadas maratonianas lo hace también ante los micrófonos con total sinceridad una entrevista que les recomiendo latín íntegra en Radio Valencia punto es la que nos ha concedido hoy en SER Deportivos le hemos vestido de comandante de comandante del Ejército de Tierra del ejército español vamos con su gorra de plato con su guerrera con la estrella ocho puntas ha posado y lo pueden ver en nuestra web en nuestras redes sociales ya ha dejado declaraciones como esta cuando Pedro Morata la pregunta o te ves algún día porque no jugando en un equipo top Champions llámese Valencia Club de Fútbol Morales tú podrías jugar en el Valencia Club de Fútbol

Voz 9 08:30 a ver no yo no soy ni anti Valencia ni nada yo por respeto al Levante no no podría jugar en el Valencia pueblos simplemente por ser el equipo de la misma ciudad pero diría lo mismo si jugara en el Atlético de Madrid me preguntara por el Real Madrid con el Espanyol por el Barça si ahora el Valencia

Voz 10 08:50 viene y paga la cláusula de rescisión Morales va a decir no juego en Valencia porque yo soy del Levante no me lo creo moral simplemente si si de verdad se ha tío José si si bien no en serio no no es mi pensamiento ahí no es porque tenga nada en contra del Valencia así no posean no no no no no es una respuesta queda bienestar una respuesta sincera si si es sincera totalmente su cara lo decía