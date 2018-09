Sin Mangarrufas de Pedro Morata (06/09/2018)

Voz 1716

00:00

hola buenos días ayer disfrutamos una entrevista a tumba abierta sin freno de mano con José Luis Morales el futbolista y capitán del Levante Unión Deportiva que se atrevió a decir que él por respeto al Levante no jugaría en el Valencia aunque pagarán su cláusula de rescisión me pareció en principio una respuesta de quedar bien una respuesta protocolaria pero le Rey insistimos dos veces y al final me pareció que lo decía convencido en cualquier caso no sé porque hay que ocultarse que por qué no el entrenador del Levante se podría entrenar hundía al Valencia o un jugador del Valencia porque no podría desear jugar un día en el Levante ya ha pasado en diferentes ocasiones creo de verdad que hay que quitarse este tipo de complejos que a mí al final me parecen Ton Tunas nada más