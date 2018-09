Informativo de las 7.20 Hoy por Hoy Valencia (06/09/2018)

Voz 1 00:00 hoy por hoy

buenos días se esperan chubascos y tormentas ocasionales que es probable que sean localmente fuertes temperaturas sin cambios importantes veintitrés grados en Valencia ahora al mediodía no deberíamos llegar a treinta pero no nos quedaremos lejos tampoco

Voz 1217 00:56 subimos al patinete cincuenta de la empresa Lime retiró ayer la Policía Local y levantó veintidós actas de denuncia que le pueden suponer una mercantil veinte mil euritos al final Lime cambió de opinión decidió no retirar los patinetes que puso en la calle sin pedir permiso al Ayuntamiento mientras el Ayuntamiento trabaja para cerrar la ordenanza que tiene que regular el uso ya del patinete sino de todos los nuevos modos de transporte que funcionan en Valencia

Voz 0141 01:33 la concejal de Seguridad Ciudadana is Mengú Chateau lamentaba ayer que la empresa que no quiso hacer declaraciones no retirar los patinetes y afirmaba que con su actitud no está facilitando su implantación en la ciudad porque no cumplen las ordenanzas municipales tiene sus consecuencias ponía el ejemplo de los hosteleros y las terrazas

Voz 6 01:49 no será la primera vez en que esto no sucede con las con las terrazas de los bares en las que bueno por el hecho de precisamente en no cumplir voluntariamente eh la orden de la Policía Local pues no pues esto en ocasiones ha supuesto que Terrazas que tendrán que estar un año sin poder a ocupar el espacio el espacio público desde luego ayudar tampoco va a ayudar a la implantación de la empresa

Voz 1217 02:12 el alcalde Joan Ribó insistió en que mientras no haya licencia Lime no puede ocupar la vía pública avanzaba también que las compañías que alquilan motocicletas eléctricas en la ciudad también deberán obtener licencia para la ocupación de eso de la vía pública

Voz 0141 02:25 por su parte la Federación de Vecinos aplaude que la policía retire los patinetes dice que las aceras son para los peatones exige al Ayuntamiento un modelo y un mayor control para evitar que se ocupen opinan que hasta que se tenga una ordenanza lo lógico sería que los patinetes sólo podrán circular por el carril bici

Voz 1217 02:42 la oposición que dice la oposición el PP afirma que Ribó está haciendo el ridículo a nivel internacional y que la imagen de la ciudad ante el gigante Google principal inversor de la empresa de patinetes Lime ha quedado seria

Voz 0141 02:53 Fuentes de Oñoro me en dos a afirma que la con P incompetencia y dejadez del alcalde queda demostrada porque no ha regulado en estos tres años el uso de los patinetes destaca el edil Eduardo Mendoza que la apuesta por la movilidad sostenible es prácticamente nula sólo se ha comprado dos coches de ricos ir doce bicis eléctricas que no se utilizar

Voz 7 03:13 todavía no se han puesto a trabajar no existe una tasa seguimos esperando la nueva ordenanza de circulación que nos llevan prometiendo más de tres años Google ha invertido más de trescientos treinta y cinco millones de euros en esa empresa está tiene una implantación de éxito en más de setenta ciudades de todo el mundo pero en Valencia al final va a ser la Policía Local la que acabe confiscado los por culpa de la vagancia derribó de su equipo

Voz 1217 03:54 ya al calor del lío de los patinetes en Valencia Paterna ha anunciado que está preparando una ampliación de la ordenanza municipal de Tráfico para regular el uso de los patinetes en la vía pública que obligará a llevar casco a los menores de dieciséis años también cuando cojan la bici

Voz 1217 05:53 hoy comienzan las obras del edificio de urgencias en el antiguo Hospital La Fe de Campanar que ahora se llama Espais sanitario y Campanar Ernestina Fernán

Voz 0141 06:01 parte de la primera fase se va a reabrir rehabilitar el edificio de la calle Joaquín Ballester que ofrecerá el servicio de urgencias a la población de los barrios de Campanar de tenderetes y el calvario de manera provisional hasta la creación del nuevo centro de salud Campanar el presupuesto setecientos mil euros por cien

Voz 1217 06:18 el sindicato CSIF denuncia los retrasos de una semana en la realización de Tax a pacientes ingresados en el Clínico de Valencia esta prueba normalmente se lleva a cabo en un día desde la prescripción lo atribuye sindicato a la falta de personal que afecta además a otras pruebas diagnósticas que se están retrasando is sobre el monasterio de San Vicent de la Roqueta ya al agujero el alcalde afirma que hay que esperar a que se realicen las excavaciones arqueológicas que el agujero antes de determinar el uso que se le da

Voz 0141 06:43 el alcalde recuerda que se le ha ofrecido la Diputación que la Institución Alfons el Magnánimo pueda ocupar uno de los espacios las organizaciones bizantinas podrán ocupar la parte de abajo y habrá también zonas de uso común

Voz 1217 07:01 sí les contamos ya por último que las noches del océano gráfica han registrado este verano un nuevo récord histórico de asistencia con más de cincuenta y dos mil espectadores y una media de casi mil espectadores por noche este verano han asistido casi mil setecientas personas más que el año pasado

Voz 1716 08:34 evitó la firma de Pedro Morata hola buenos días ayer disfrutamos una entrevista a tumba abierta sin freno de mano con José Luis Morales el futbolista y capitán del Levante Unión Deportiva que se atrevió a decir que él por respeto al Levante no jugaría en el Valencia aunque pagarán su cláusula de rescisión me pareció en principio una respuesta de quedar bien una respuesta protocolaria pero le Rey insistimos dos veces y al final me pareció que lo decía con velo en cualquier caso no sé porque hay que ocultarse que por qué no el entrenador del Levante podría entrenar hundía al Valencia o un jugador del Valencia porque no podría desear jugar un día en el Levante ya ha pasado en diferentes ocasiones creo de verdad que hay que quitarse este tipo de complejos que a mí al final me parecen con Tunas nada más

