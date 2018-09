Informativo de las 8.20 Hoy por Hoy Valencia (06/09/2018)

día en venidos al informativo de las citas que cambia de hora ahora a las ocho y veinte ya lo ven recuerden ya no es a las nueve menos diez que no queremos Bustos el lunes pero vamos con las citas la primera al volante muy buenos días

cincuenta de la empresa Lime retiró ayer la Policía Local y levantó veintidós actas de denuncia que le pueden suponer a la mercantil unos veinte mil euros al final Line cambió de opinión decidió no retirar los patinetes que puso en la calle recuerden sin haber pedido permiso al Ayuntamiento mientras el Ayuntamiento trabaja para cerrar la ordenanza que tiene que regular el uso no ya sólo del patinete sino de todos los nuevos modos de transporte que funcionan en Valencia la concejala de Seguridad Ciudadana Ana Mato lamentaba que la empresa que no quiso hacer declaraciones no retirar los patinetes ya afirmaba que con su actitud no está facilitando su implantación en la ciudad por qué no cumplir las ordenanzas municipales bueno pues tiene sus consecuencias el alcalde Ana