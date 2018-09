Hoy por Hoy Locos por Valencia (06/09/2018) - Tramo de 12:20 a 13:00)

Voz 1697 00:00 hoy por un Locus por valentía

Voz 1 00:13 bienvenidos son las doce y veinte arrancamos esta edición jueves de Hoy por Hoy Locos por Valencia que va a tener un carácter muy especial que nos hace retroceder seis meses en el tiempo para ubicar Nos en aquella fecha ocho de marzo a una fecha histórica por el tremendo impacto que tuvo que tuvieron las movilizaciones feministas

Voz 2 00:34 vamos a recordar todo lo que significó aquel día

Voz 1083 00:38 vamos a intentar saber si efectivamente se ha mantenido ese espíritu ya han cambiado cosas desde entonces llevamos hacerlo de una doble vía en primer lugar y en esta primera parte del programa charlando que será dentro de unos minutos a partir de las doce media con la vicepresidenta del Gobierno valenciano de Consell Mònica Oltra y luego en la segunda ola a partir de la una tendremos también la posibilidad de tener un debate con diferentes mujeres cada una de un sector de la sociedad para hablar charlar dialogar reflexionar sobre los efectos las consecuencias que esa gran jornada ha tenido seis meses después la mujer protagonista para tanto en esta edición de Hoy por Hoy Locos por Valencia pero permíteme Arturo que feliz hemos porque

Voz 1083 02:58 rápidamente vamos a ponernos ya al día con la información don Julián Jiménez buenos días cómo estáis todos muy bien bien si os os por escuchar en que está trabajando buena en muchas muchas

Voz 1248 03:12 Fuentes informativos ahora mismo bueno comparecencia de los indies en Les Corts Valencianes pues de de la reunión el tradicional que se celebra los jueves en las que ese agenda el funcionamiento de las Cortes Valencianas del Parlamento valenciano bueno ya sabemos las horas del debate de política general debate sobre el estado en la Comunitat Valenciana que se celebra la próxima semana es que están citados pues el nuestros diputados y diputadas autonómicas el martes el once de septiembre a partir de las diez de la mañana en ese debate de política general el jueves a partir de las diez de la mañana un debate que por cierto ya os avanzó que se podrá seguir en directo en streaming a través de nuestra página web a través de Radio Valencia punto Es un debate que fijan las posiciones y que además va a servir de termómetro respecto a a lo que tiene que venían en los próximos meses a la precampaña electoral ya esas elecciones autonómicas de mayo de dos mil diecinueve Dios mediante si digo ese Dios mediante o Ximo Puig mediante no porque sabéis que se ha hablado muchísimo de del adelanto electoral de utilidad bueno sabes que en Compromís no no quieren hablar ni en pintura de de ese adelanto electoral que el propio Antonio de Podemos se lo contábamos aquí en en los micrófonos de la SER pues se arrancaba el compromiso del presidente de la Generalitat de de no producir o de no realizar ese adelanto electoral que insisto es una prerrogativa única y exclusivamente del president de la Generalitat y no de ningún

Voz 1083 04:35 otro de ningún otro partido político bueno

Voz 1248 04:37 el caso de esa junta a la Junta de Síndic de Les Corts Valencianes y destacamos unas declaraciones que ha realizado el Síndic Manolo Mata ha dicho ha dicho el portavoz del PSPV que a su juicio ni los políticos independentistas catalanes ni el ex ministro Zaplana deberían estar en prisión provisional una medida que ha dicho como jurista Manolo Mata considera excesiva bueno son unas declaraciones pues bastante curiosas no hay simular es las que ha ofrecido el síndic socialista Manolo Mata precisamente antes de entrar en esa junta de portavoces en esa junta de Dix de Les Corts Valencianes recordemos que esta semana era noticia esa cuarta petición para que Zaplana saliese de la cárcel el abogado la defensa del ex ministro y el expresident de la Generalitat reclamando la salida de prisión por razones médicas y esa negativa de la juez de de salir de sacar al ver el que concede el permiso a Eduardo Zaplana y luego también a propósito de ese tuit también que ha generado bastante polvareda de Enric Morera el presidente de Les Corts bueno pues diciendo no les gusta presos políticos catalanes en en la cárcel pues todo esto se está generando reacciones están hablando nuestros políticos y muestra de ellos son esas declaraciones de Manolo matar deciros además que esas declaraciones llegan pues en las horas previas a la reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto del Botánico la misma tarde precisamente en la sede de los socialistas en las que se va a actualizar de alguna manera las prioridades que tienen los firmantes de ese pacto recordemos PSPV Compromís y también podemos que sabéis que forma parte de de ese acuerdo del Botánico aunque no está en el seno del Gobierno valenciano y una noticia que adelantábamos en el boletín informativo de las once de de de la mañana y es que no va a haber huelga a partir de mañana de los bomberos forestales como venían anunciando se han dado una semana de tiempo a la espera de que se apruebe mañana precisamente en el pleno del Consello ese decreto que va a empezar a regular su trabajo y también a la espera de lo que ocurra en una convocatoria del Tribunal de Arbitraje Laboral del próximo jueves y en el que se debe determinar precisamente qué ocurre con con su futuro con el futuro laboral de este colectivo tan importante como es el de los bomberos forestales por lo tanto la noticia es a esta hora que se mantienen las concentraciones hoy la han realizado la en el próximo jueves frente a Tragsa sede tracs en Valencia pero posponen esa huelga que estaba convocada principio a partir de a partir de demanda luego pendientes también de de otra cita es la de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo Segura porque tiene que analizar la situación de los embalses de Entrepeñas y Buendía quedan lejos esos embalses verdad a kilómetros de distancia de aquí pero fijaos es muy importante lo que se decida sobre todo para los regantes del sur de Alicante y Murcia no bueno tienen que decidir respecto a la posibilidad de desembalsar agua este mes de septiembre cuál es el president pues que en agosto por ejemplo se desembolsaron veinte hectómetros cúbicos gracias a que se había superado el nivel tres que es el que marca el memorándum que regula el trasvase Tajo Segura por lo tanto confía en también los regantes sí que se produzca que se produzca ese ese embalse ese desembalse de agua hay también pendientes para terminar ya pues de la salud de de el hombre de cuarenta y un años herido grave ayer en una aparatosa cogida en los festejos taurinos de Burriana es que a ver las imágenes no de acogida en la que también resultaron otras dos personas en esos festejos taurinos pero afortunadamente de menos gravedad no preocupa la la salud precisamente de esta persona que está ingresada en la UCI del Hospital de la Plana de Israel real pues que que tiene varias varias heridas de hasta ahí igual no pues pues es una de las ah derivadas tristes no que nos deja que nos dejan las las fiestas de la Comunidad Valenciana se y los riesgos que siempre tienen pues estos festejos taurinos

Voz 1083 08:21 muchas gracias a vosotros vamos con el tiempo veinte y cuatro grados tenemos ahora mismo de temperatura seguramente llegaremos hasta los veintiocho durante la jornada de hoy y las mínimas esta noche se van a quedar en veintiún grados que si va a llover pues posiblemente según avance el día vuelva a aparecer en la lluvia el sol ha salido a las siete treinta y cuatro ese pondrá a las veinte veinticuatro de hecho en el día de mañana podemos tener chubascos

Voz 3 08:58 casualmente con tormenta Hay en algún momento localmente fuertes durante la primera mitad del día más probables en el litoral por la tarde en el interior eso mañana pero durante los siguientes días sobre todo el sábado va a llover eso está claro pero también el domingo y en el principio de semana Baco optimizar la inestabilidad y las temperaturas más bajas valores máximos de veinticuatro veintitrés veinticinco grados y las mínimas pues más favorables para poder dormir

Voz 1083 09:29 sí todo eso está muy bien pero del tráfico que me cuenta

Voz 1697 09:34 la red viaria de la provincia de Valencia le ofrece la información del tráfico que hoy los Centelles

Voz 2 09:42 está cortado al tráfico por obras de asfaltado y la calle de Colón también cortada por una concentrado

Voz 1083 09:48 sí

Voz 1083 12:30 hace ahora seis meses estamos en el ecuador de esa fecha ya señalada por el toro es como histórica la fecha del ocho del ocho de marzo la fecha de ese clamor igualitario de esas manifestaciones por la lucha contra la dignidad de las mujeres la igualdad contra la violencia de género una jornada que se hizo en muchos países pero el impacto que tuvo en España fue descomunal hasta el punto de que medios de comunicación de casi todo el mundo se hicieron eco de esa jornada de huelga femenina de la primera huelga femenina de manifestaciones absolutamente impactantes las calles de nuestro país bueno pues seis meses después de ese ocho de marzo y casi un año después del pacto contra la violencia de género que se realizó en Les Corts Valencianes hoy queremos chaval queremos reflexionar primero hablando con Mónica Oltra vicepresidenta y consejera de Igualdad y Política inclusiva de la Comunitat Valenciana y luego con un debate que vamos a tener en la segunda parte del programa saludamos pues a Mónica Oltra pese

Voz 2 13:26 la vicepresidenta del Consell portavoz y consellera de Igualdad política inclusiva Mónica qué tal buenos días buenos días qué has cambiado después de ese ocho de marzo que fue impresionante pero no sé yo si a partir del día siguiente todo volvió a ser igual cuál es su impresión

Voz 9 13:45 yo creo que nada volverá nunca será igual yo sí que creo que ha habido un cambio importante en una sociedad en el discurso público en lo que dicen los políticos hace un año era fácil lo un político de decir que no era ni feminista ni machista hoy en día no hay ningún sólo político que no se considera feminista y lo diga públicamente hace un año a probablemente algunas sentencias me hubieran tenido la contestación que tuvieron tengo que recordar que después ocho de marzo como toda la movilización cuando la sentencia a la manada cuando la puesta en libertad incluso de de de estos violadores por tanto la sociedad ya no está dispuesta hijo quiero recalcar lo no sólo las mujeres tampoco los hombres porque esas manifestaciones fueron multitudinarias y estaba obviamente mayoritariamente había mujeres pero también había muchos hombres a mí me parece importante destacar esto también porque este gran cambio no se puede llevar a cabo sino es con con los hombres y con la complicidad de los hombres por tanto yo creo que nada ha cambiado algo muy profundo en esta sociedad ahí es que las mujeres hemos dicho que ya está bien que somos a cincuenta por ciento por tanto queremos el cincuenta por ciento de los de todos los espacios como nos corresponde a a lo que representamos en la sociedad y además yo creo que los hombres es total

Voz 10 15:03 a los lo han entendido hoy son cómplices de esta de este de este anhelo de libertad de igualdad equidad y de justicia

Voz 11 15:13 son desde luego histórico pero como bien decías suerte tiene que que fraguaron Iber en realidad es ellas por ejemplo de igualdad salarial en las empresas tiene usted la impresión de que están cogiendo este carro mano

Voz 9 15:28 creo que poco a poco pero también es cierto que hace falta que cambiar algunas leyes yo sí que creo que a mi me parece que desde el Gobierno de España Se se va a impulsar tengo esa impresión no esa esperanza al menos nosotros aquí desde el Consell a constituimos la Comisión para el análisis de la brecha la brecha salarial entre mujeres y hombres el empobrecimiento de las mujeres porque tenemos que recordar que la la pobreza cada vez tiene más cara de mujer de niños vale la pobreza el empobrecimiento se ceba especialmente en las mujeres de los niños por tanto eso salgan con nuestro estamos trabajando desde el Plan Valenciano de igualdad y cohesión estamos trabajando transversalmente en todas las consellerías

Voz 10 16:10 pero es necesario a estos niveles que haya un caso

Voz 9 16:12 viola la ley de igualdad en la lengua estatal la ley básica que es competencia en general del estado en el que ya no sólo se recomienda a las empresas que haya igualdad salarial o que incorpore en un número equilibrado de mujeres a sus consejos de administración sino que tiene que ser algo que poco a poco las leyes vayan diciendo que se tiene que hacer vayan obligando a hacerlo no sólo recomendando porque las recomendaciones bueno yo creo que ya llevamos prácticamente diez años de esta ley diez años de recomendaciones llama bien ahora hay que empezar a obligar a que la igualdad sea un hecho y no sólo un deseo

Voz 2 16:48 y luego está también desgraciadamente la violencia de género lo largo de este año hay una mujer fallecida en la Comunidad Valenciana

Voz 9 16:55 a esa una gran momento

Voz 2 16:57 de agresiones desgraciadamente y ahí hay una asignatura pendiente para que nadie tiene la varita mágica

Voz 9 17:07 no hay varita mágica pero sí que hay decisiones que se pueden ir tomando no por ejemplo nosotros en en esta comunidad hemos conseguido que se aumenten significativamente las

Voz 10 17:17 denuncias esto es muy importante porque si no hay

Voz 9 17:20 denuncia no se pone en marcha al toda la el mecanismo judicial no se pone en marcha la orden de protección podemos implicar de menos en menor medida a las a la a la policía a la a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que tienen que proteger

Voz 10 17:34 a las mujeres no se pone en marcha el sistema que tiene que juzgar al agresor que si es si es un agregó

Voz 9 17:42 Sor tiene que ir a la cárcel no tiene que pagar por ello

Voz 10 17:45 entonces claro nosotros nos dimos cuenta que entre el número de de consultas telefónicas o consultas a nuestros centros Mujer veinticuatro horas

Voz 9 17:56 número de diez denuncias había una brecha enorme

Voz 10 17:59 hay muchas mujeres que consulta va y y bueno pues preguntaban una posible situación de violencia de género muchas mujeres que iban al centro veinticuatro horas y sin embargo el número de denuncias era mucho menor y ahí pusimos en marcha toda una campaña de favorecer

Voz 9 18:17 ver

Voz 10 18:18 no sólo que le pongamos encima a la mujer

Voz 9 18:21 otra obligación a la mujer víctima que es que denuncia

Voz 10 18:24 sino que sea la sociedad a la que se implique tenemos muy pocas denuncias el entorno de familiares de amigos de compañeras de trabajo es muy importante que el entorno simple porque el hecho de denunciar es es es

Voz 9 18:38 es un momento muy doloroso es muy difícil

Voz 10 18:41 para una mujer víctima primero porque está deshecha psicológicamente segundo porque muchas veces le toca denunciar al padre de sus hijos

Voz 9 18:48 con todo lo que eso implica

Voz 10 18:49 porque es un saco de emociones que hay que respete completamente

Voz 9 18:53 nosotros trabajamos sobre todo al principio la parte psicológica

Voz 10 18:58 y segundo porque

Voz 9 19:00 se se exponen muchas veces a un proceso judicial que vuelve a relativizar no en eso también hay que trabajando par tanto que hace falta hace falta implicación de la sociedad primero que yo creo que lo estamos consiguiendo cuando uno oye que en el piso de al lado están maltratando a una mujer tiene que avisar a la policía no puede pensar Esto es una cosa privada yo me mantengo al margen es una cosa social cuando se maltrata a una mujer que está maltratando a toda la sociedad porque una sociedad que asesina a sus mujeres una sociedad enferma

Voz 10 19:28 tenemos que mejorar lo que es el el procedimiento digamos que sea más amable

Voz 9 19:33 el procedimiento que va desde la denuncia hasta

Voz 10 19:36 el juicio tenemos que mejorar los recursos que tenemos para mujeres en situación de violencia de género recursos de vivienda

Voz 9 19:46 de trabajo es muy importante que las empresas impliquen en contratar a mujeres víctimas

Voz 10 19:51 para que toda esa ese Rs ar

Voz 9 19:55 pero esa vuelta a la vida normal a la vida en libertad a la vida en poder Ada pueda ser un hecho y en eso estamos trabajando hemos conseguido aumentar las denuncias un sesenta y seis por ciento que es importante no las mujeres que vienen a los centros veinticuatro horas y en este momento todas las mujeres que pasan por nuestros centros veinticuatro horas seis de cada diez denuncian has conseguido que el sesenta por ciento de mujeres que pasan por nuestros centros denuncian estos importante

Voz 11 20:21 pero la tarde no se Mónica aclara cómo cómo se va a gestionar esta comisaría de violencia de género que ha sido objeto

Voz 1083 20:27 de una de las grandes polémicas de este verano entre

Voz 11 20:30 usted y la consellera Gabriela Bravo por su ubicación por donde colgó colocarle cómo gestionar este tema que es complicado en debate y ha sido dura hasta luego sonido vacaciones lejos lejos les han llegado las informaciones de esa diatriba han mantenido ustedes cuál era el motivo de conflicto y qué solución va a tener

Voz 10 20:49 más que un conflicto yo hablaría de una

Voz 9 20:53 una situación en la que bueno a nadie le gusta enterarse por Twitter de cuestiones que además son competencia de tu área no y que la directora general de la Mujer y por la igualdad de género de las mujeres por la igualdad de género había trabajado durante dos años no cuál era nuestra propuesta de la desde la Consejería de Igualdad y desde la Dirección General de las mujeres ubicar esta come está oficina de denuncias no es una comisaría es una oficina de denuncias especializada al lado

Voz 10 21:21 en el centro contiguo al Centro Mujer veinticuatro horas porque precisamente por lo que estábamos hablando antes no el paso de la denuncia es un paso muy difícil y que muchas veces cuesta dar no cuesta trabajar con una víctima para que finalmente sienta la fuerza para denunciar entonces nosotros teníamos un espacio porque el centro

Voz 9 21:45 cuatro horas con el antiguo gobierno del Partido Popular estaba ubicado no

Voz 10 21:49 el sitio

Voz 9 21:50 pues muy poco adecuado para un sitio oscuro triste bueno todo lo contrario de lo que necesitamos cuando tenemos que trabajar con mujeres víctimas allí sacarlas del de tristeza en el que están entonces las ubicamos en una en una en una planta baja luminosa rodeada de verde que tiene una sala en bastante grande en la que las técnicas de allí las profesionales pues abogadas psicólogas trabajadoras sociales entendieron que era el lugar idóneo para para ubicar una oficina especializada denuncias con agentes mujeres

Voz 10 22:23 a ser posible sin uniformar

Voz 9 22:25 porque el uniforme siempre

Voz 1083 22:28 pero sí claro generado restó

Voz 9 22:30 esto y además bueno te te avanza ya en la contienda que vas a tener con tu agresor que fuera como una continuidad igual que has pasado por la psicóloga por la trabajadora social por la abogada que te ha estado asesoran

Voz 10 22:43 no

Voz 9 22:44 ellas mismas te acompañan y como en digamos en el Milan con esa naturalidad pues el último paso digamos en el

Voz 1083 22:54 van natural más Natura sí

Voz 9 22:56 y entonces podemos acompañar mejor en un espacio que ellas ya identifican como un espacio de seguridad porque es el espacio donde han estado con la psicóloga con la trabajadora social con lo cual es un espacio amable para ellas es un espacio seguro porque hemos de tener en cuenta que de que lidiar contra la inseguridad cuando alguien sufre un delito

Voz 10 23:14 roban por la calle lo sé cualquier delito tú vuelves a tu casa y tu casa es el espacio de seguridad y es donde tu familia te acoge te consuela que sientes a gusto claro en este caso el delito el espacio de inseguridad seco ese es el lugar de tu casa lo que debería ser tu espacio de seguridad tu espacio de afecto de cariño donde te sientes seguro

Voz 1083 23:40 el conflicto esto estoy infierno

Voz 10 23:42 es donde te pegan es donde te maltratan es donde te pueden matar vale entonces hay que buscar espacios seguros una un centro veinticuatro horas precisamente está concebido como un espacio seguro donde las mujeres y los niños y niñas porque también hemos

Voz 9 23:59 ha ampliado el personal ha

Voz 10 24:02 con psicólogos y psicólogas infantiles precisamos

Voz 9 24:04 de porque entendemos que los niños y niñas también son víctimas

Voz 10 24:07 porque un niño y una niña que ve cómo maltratan a su madre aunque no hay un maltrato físico directo el ver cómo maltrataba a tu madre ya es un maltrato

Voz 1083 24:16 no creo que usted que esto proyecto de repente se entera que la conseguía Gabriela Bravo van por otro lado si van ubicando está no les gusta la palabra comisaría pero es buena gestión en la Ciudad de la Justicia sí sí me entero

Voz 10 24:28 por Twitter

Voz 1083 24:29 por Twitter claro yo es que nuestros oyentes están diciendo pero el Consejo no se reunen no hablan

Voz 10 24:35 no esto se había hablado es que estos había hablado y el proyecto de oficina denuncia en el espacio de veinticuatro horas Se había hablado lo había hablado la directora general eh

Voz 9 24:47 las mujeres con con el anterior Gobierno por el anterior delegado del Gobierno porque llevábamos dos años batallando porque el gobierno del Partido Popular estaba frenando este proyecto yo lo había hablado también con la consellera Bravo el tema del espacio en la en el en el centro veinticuatro horas precisamente comunicándole que el Gobierno de España no es lo estaba en pidiendo hay pues eso no poniendo en común un poco los distintos agravios que teníamos con un gobierno del Partido Popular yo esto lo comentado personalmente con la consellera Bravo iban pues este fue el día que que por Twitter cuando se hace público esto yo me entero por Twitter pregunto a la directora general de las mujeres ella también se enteró por Twitter el secretario autonómico también

Voz 1083 25:28 esto por oportunidad manifestó su cabreo bueno

Voz 9 25:31 lo primero obviamente intenté otras vías que no fueron posibles y entonces como este era un proyecto que salía ha trabajado con distintas profesionales distintas instituciones y entidades y asociaciones feministas que están dentro del Pacto contra la violencia de género y machista obviamente iba a producirse un cuestionamiento iban a preguntar qué está pasando si lo que estábamos es trabajando porque la la la Oficina denunciase ubicarán Centro veinticuatro horas y entonces como digamos que las vías otras vías no dieron

Voz 10 26:03 ha soltado pues yo di la explicación por Twitter

Voz 9 26:07 dónde me lo había encontrado porque iba a haber mucha cuestionamiento por parte porque la verdad es que nosotros desde la Consejería de Igualdad sobre todos los temas de de igualdad entre hombres y mujeres y de lucha contra violencia de género hemos trabajado de manera muy participada con la sociedad civil con las entidades feministas con las asociaciones de mujeres supervivientes que es el primer pacto también que las incluye como firmantes y me parece muy importante porque son mujeres que han salido de esta situación nos pueden dar muchas lecciones ya hay que escucharlas como estoy acercamiento

Voz 11 26:37 no sabemos ya cómo se va a hacer bueno hay

Voz 9 26:39 producir una reunión precisamente de la Comisión Interdepartamental el de la del Gobierno valenciano que tratan los temas de violencia de género ya íbamos a hablar esta cuestión que yo también entiendo que no es excluyente no que podemos nosotros desde luego desde la Consejería no vamos a renunciar a este proyecto entre otras cosas porque yo creo qué es lo que hay que priorizar no es tanto la comodidad burocrática por qué alguien puede decir bueno pero es que en la Ciudad de la Justicia es más cómodo para la Fiscalía es más cómodo para los jueces es más cómodo ya pero aquí creo

Voz 10 27:10 hay que buscar la la

Voz 9 27:13 de que las mujeres víctimas estén confortables

Voz 2 27:15 de todos modos hay gente que que tiene la sensación de que estabas diferencias entraban dentro de un paquete de diferencias que a partir de ahora se va a dar mucho de cara a las próximas elecciones diferencias entre Compromís PSP PSOE

Voz 9 27:29 bueno yo creo que las diferencias en general

Voz 10 27:32 son buenas no yo creo que aquí el problema no estuvo en la diferencia sino en la unilaterales da la teatralidad que decir que que tengamos diferencias está bien vamos a debatirlo no pues estoy convencida que

Voz 9 27:46 que la que que ambas ambos proyectos tienen ventaja

Voz 10 27:49 las no ya digo no son excluyentes sí espero que pagamos llevan a cabo ambos proyectos pero en todo caso el problema no está en las diferencias sino en cómo se gestionan esas diferencias si yo tiro como decimos valencianos yo tiré para ahorrar Hinault no comparto mi decisión con las personas que además tienen que tomar esa decisión que tienen la competencia porque insisto la competencia en atención a víctimas de violencia de género la tienen nuestra Conselleria pues eso ya no es una cuestión de diferencia sino de descortesía por tanto yo no centraría tanto las cuestiones en las diferencias que las hay IESA no que las haya pero también las hay dentro de un mismo partido si es que todos pensamos de manera diferente y tenemos cosas que aportar y eso es lo lo valioso de una sociedad que es que la inteligencia individual se pongan al servicio de un proyecto colectivos no importa

Voz 11 28:44 a falta de diálogo o por lo menos desde fuera vemos que que no se dialoga no sé si también se llega a perder la confianza porque este verano aparte de esta polémica hemos vivido también el tema de la financiación autonómica de ese voto del conseller es Soler cuando había pactado con ustedes una abstención eso también ha desgastado las relaciones

Voz 10 29:04 bueno yo me bonito no es eh yo creo que tanto como desgastar pues tampoco porque en fin también estábamos en agosto que es un mes difícil no yo no quiero pensar una quiere pensar bueno que es una cuestión puntual que no que no se va a repetir pero efectivo

Voz 9 29:19 la mente cuando tú pactar con alguien Un posiciones

Voz 10 29:21 miento y luego cambias ese posicionamiento unilateralmente pues pues no es no es no es lo que se espera de un pacto leal leído un pacto solidario ido un pacto donde todos estamos en el mismo barco ahora tampoco hay que dramatizar porque

Voz 9 29:38 esto estuviera pasando todos los días pues tendríamos un problema

Voz 10 29:41 sí es una cuestión puntual pues simplemente lo que tenemos que hacer es aprender de esta situación para que no vuelva

Voz 9 29:47 a pasar y yo creo que todos los vídeos nuevo pero entiendo

Voz 2 29:49 día sí día no surge algo pero usted tenemos diferencias bueno en en Valencia en Paterna ayer en Alcoy

Voz 9 29:57 pues ser no pero yo creo que las diferencias a esos niveles hay que mantenerlas en un ámbito partidista para eso está la campaña electoral era precampaña dentro del Gobierno hay que mantenerla leal

Voz 10 30:06 Thaci y la solidaridad porque en el fondo

Voz 9 30:09 si sale bien saldrá bien para todos y si no sale también no saldrá también para todos los bueno aquí estamos hablando de cuestiones ya que trascienden al Gobierno valenciano estamos hablando de municipios en los que también muchas veces el talante personal influye no en el caso de Paterna pues

Voz 10 30:27 es un buen ejemplo no que bueno hay el alcalde ha planteado que para él es más tiene más valor un proyecto de macro centro comercial Menese bueno en esa visión antigua no de tiempo

Voz 12 30:43 de cambio se hacían las cosas bueno sí pero esto está por ver

Voz 9 30:45 porque hasta ahora los informes lo que demuestra es que ese tipo de centros destruir más empleo del que crea por qué destruyen pequeño comercio al pequeño comercio

Voz 10 30:54 es es creador de empleo por encima

Voz 9 30:58 sólo hay que pensarlo el sentido común tú basado en pequeño comercio te atienda

Voz 10 31:01 una persona togas una gran superficie no te atiende nadie

Voz 9 31:05 mejor en los casos tienes que buscar a alguien que encontrarás a los cinco minutos que

Voz 10 31:08 cuál te dirá que esa no es su sección

Voz 9 31:10 no con lo cual el pequeño comercio claro crea mucho más empleo por qué porque es el trato personalizado es el dato de proximidad es la gente que te mira a los ojos cuando te vende algo de aconseja por tanto los los informes demuestran sobre todo en la Comunidad de Madrid hay informes muy buenos porque ahí también hay para hiperinflación de grandes superficies comerciales el informes económicos muy solventes que demuestran la cantidad de empleo que sea destruido con ese tipo de de macro proyectos no aparte de destruir territorio en este caso la mala de Paterna que son es es de los pocos territorios que quedan también a cerca de la ciudad que que que están vírgenes no y que y que además hay tres o cuatro centros comerciales rodeando Paterna Burjasot y etc hay una inflación de centros comerciales cuando vas a un centro comercial islámica de de locales están cerrados entonces no tiene mucho sentido seguir en esta burbuja que ya luso hay muchos estudios económicos que lo demuestran bueno pues la Alcalá dice que Pérez

Voz 10 32:09 por esto a un gobierno de coalición es sabrá qué valor le da él sabrá por qué esto tendrá que explicarlo él pero en cualquier caso bueno además las cifras que obviamente el que quiere quiere

Voz 9 32:23 construir allí el pelotazo

Voz 10 32:25 unas cifras que supondría que que toda la provincia de Teruel de Castellón y de Valencia Alicante y de Tarragona

Voz 9 32:34 todas las personas fueran al menos tres veces al año a ese sitio para dar las cifras de asistentes que están dando lo cual es un absurdo verdad porque nadie va a venir de cien kilómetros a comparar a a Paterna pero bueno pues si alguien se lo quiere creer pues que se lo crea yo prefiero creer los los informes económicos más solventes

Voz 2 32:54 Mónica de todas formas y por lo que estábamos hablando y vamos al grano aspira a presidir la Generalitat

Voz 9 33:01 bueno sí desde luego me presenta como candidata a la presidencia de la Generalitat por Compromís evidentemente

Voz 1083 33:08 es como candidata no es

Voz 9 33:10 esto es algo que que tendrá que decidir el conjunto de la organización pero en principio yo estoy dispuesta lo estuve en el dos mil quince que era más difícil porque entramos en un Gobierno que había de sexo esta comunidad no el anterior gobierno del Partido Popular y que había instalado la corrupción y al Gobierno por la tanta ahora que es mucho más fácil que hemos deja las cosas mucho mejor pues si me animaría a presentarme y si Compromís así lo decide claro presentó desde luego es para para tener el máximo apoyo posible nadie se presenta para que no le voten no

Voz 2 33:44 póngase Monti los auriculares y bienestar amable vamos a ver cómo sonaría ya puestos

Voz 13 33:50 la cita política del día se lo venimos contando en la SER la presidenta de la Generalitat Mónica Oltra se reúne esta mañana con su socio con Ximo Puig el vicepresidente para abordar temas de la llamada agenda valenciana

Voz 9 34:04 bueno suena raro tuviera vergüenza ver cómo es venados diecinueve bueno por qué no hay no estábamos hablando de que ha cambiado mucho para las mujeres en el dos mil dieciocho no y hemos decidido que que no hay ninguna meta inalcanzable para las mujeres

Voz 11 34:22 de todo esto suena bien para usted pero también significa que en ese caso habría una coalición pacto de gobierno con con el Partido Socialista

Voz 1083 34:30 si repetiría esa fórmula incluso habla con el

Voz 11 34:33 es después de todo lo que hemos visto estos años valorando la experiencia de estos casi cuatro años de gestión repetiría la misma fórmula

Voz 10 34:40 sin ninguna duda sin ninguna duda me encantaría además me encantaría que esa fórmula continuara es más si finalmente S Se se reedita

Voz 9 34:54 el Pacto del Botánico con esas tres fuerzas políticas incluso me gustaría que las tres fuerzas políticas estuvieran dentro

Voz 2 35:00 el Gobierno yo estoy en he lista serían sin Podemos

Voz 9 35:04 bueno nosotros las listas y esto es algo que yo creo que es pronto para hablarlo no incluso una de la presidencia a mí me cuesta alturas hablarlo viste la con la cabeza en la gestión no no yo creo que es pronto hay que ver cómo acabamos este año eso es muy importante hay que acabar proyectos de ley fundamentales hay que aprobar presupuestos en función de cómo vaya este año ya hay que tomar las decisiones así ahí sí ya sin prisas sin prisa pero tan

Voz 10 35:32 poco sin pausa en enero hay que ponerse

Voz 9 35:35 al tema de listas candidaturas posibles coaliciones etc

Voz 1083 35:39 además las cortose disuelven creo que en marzo que tan seis meses quedan todavía muchos muchos de ellos están ustedes de acuerdo en cuáles son las prioritarias porque no da tiempo a todas evidentemente

Voz 9 35:51 ahí estamos Si hoy también tenemos un encuentro

Voz 10 35:55 para hablar de priorizar

Voz 9 35:58 lo ideal sería que entrarán todas pero si las Cortes finalmente nos dicen que no les va a dar tiempo pues pues prioriza hayamos las las más digamos las que más cambio producen no yo ya en mi caso por ejemplo la ley de las tres millas tienen que entrar no por nada no porque sean mía sino porque son muy muy importantes la de Servicios Sociales inclusivo que ya dijo la presidenta de los colegios de Trabajo Social de España dijo que sería la primera ley en España de cuarta generación cuanta servicios sociales si se aprueba como la hemos propuesto la de infancia adolescencia que es una ley muy importante además hemos conseguido que por primera vez yo creo que es inédito en España y las niños y niñas vayan al Parlamento a a comparecer para dar su opinión sobre este proyecto de ley todas las portavoces que eligieron fueron niños por cierto hablando nombre el tema de la igualdad lo eligen los consejos municipales e hay niños y niñas todas las portavoces que eligieron fueron niñas esto también quiere decir mucho y luego la ley LGT veía que también tiene que aprobarse son leyes troncales que afecte a la vida de las personas y luego en otras áreas tenemos leyes importantes que tienen que salir adelante esperemos que el máximo posible

Voz 1083 37:07 estamos acabando pero me da mucha envidia que mi compañero al ha planteado una hipótesis y yo no yo quiero plantear plantearle otra hija

Voz 12 37:12 me voy de vacaciones no

Voz 1083 37:15 dejando por el mar si se hunda el banco hay dos islas hasta Isabel Bridge en la otra el cantante Francisco acuerdo usted me dicen que es la época otra con Gabriela Bravo

Voz 12 37:32 nada Entesa tendría que veía aclara nada probablemente mediara de Isabel Bonig

Voz 10 37:37 sí sí sí sí sí sin dudarlo Francisco Silvio solo si no es que

Voz 9 37:46 sé no no creo que nos lleváramos muy bien y creo que con Isabel bonita esos niveles las dos solas en una isla

Voz 1083 37:53 bueno que nos ayudarían también que siempre Isabel Bonig es igual no le cantaba

Voz 10 37:57 sí

Voz 1083 37:58 no sé nada pero igual

Voz 12 38:01 bueno Le cantaría yo que a mí no se me da mal canta caso para yo para la supervivencia hay para Puyol pues las manos manual soy muy bueno en la ducha qué tipo de melodía pues depende lo que me pongo la sonda hoy no vaya hoy no porque iba si con un poco de deprisa encantada pero

Voz 9 38:23 muchas veces en la ducha no sólo canto sino que se me ocurren muchas ideas en la ducha yo tengo una comunión con el agua

Voz 10 38:28 una necesidad hay de estar en

Voz 9 38:31 en comunión con el agua muy importante el grupo

Voz 1083 38:33 en una ocasión que hablamos con alguien que daba clases de baile con imagino que ya está preparando cafés te Paquito

Voz 9 38:41 ahí estamos ya estaba saludando

Voz 12 38:44 otra pero bueno no habla algo bueno Galiana es el que cada dos días me recuerda que está el buen y cafés para que nada falte falta

Voz 9 38:55 la mente porque la cita con los mercados municipales siempre siempre es grandiosa no es muy divertida además yo invita a todo el mundo a que se pase por esa fiesta que lo van a pasar muy bien iban a comer muy bien Gemma de ver muy bien iban a vivir los mercados desde otro punto de vista

Voz 10 39:10 para no

Voz 1083 39:11 es verdad que van a llamarlo este año Mónica una sigue siendo Nick

Voz 11 39:18 ha sido un placer tenerte con nosotros para hablar en principio como habíamos dicho de de de ese de esos seis meses que han transcurrido desde 3D desde aquella jornada histórica del ocho de marzo de la que vamos a seguir hablando dentro de unos minutos para también chequear otros asuntos de de actualidad porque un otoño caliente y seguro que tenemos ocasión de volver a charlar

Voz 2 39:39 como siempre un placer saludarte mía muchas gracias Mónica