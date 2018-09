Hoy por Hoy Locos por Valencia (06/09/2018) - Tramo de 13:00 a 14:00)

Voz 1 00:00 y es que la vida media de los neumáticos es de treinta y cinco mil kilómetros en

Voz 1365 00:05 Honorato te lo ponemos fácil tenemos precios bajos en neumáticos todo el año

Voz 1 00:12 para tu comodidad abrimos hasta las veintidós horas y las veinticuatro horas el auto punto es auto empresa patrocinadora del equipo paralímpico español este año la vuelta al corro irá asado

Voz 2 00:23 de ruedas porque si bien esa Vilar descubrió tras las mejores ofertas y la mejor financiación los patinetes eléctricos que más llevan velo Milani descubre patinetes con autonomía de hasta treinta kilómetros ruedas de hasta veinticinco centímetros y una gran variedad de precios con financiación a doce meses sin intereses

Voz 3 00:40 para la vuelta al curro primero pasa por mirar

Voz 4 00:57 hoy por Hoy Locos por Valencia Arturo Blair

Voz 1 01:00 el Salvador

Voz 4 01:02 Radio Valencia Cadena Ser

Voz 6 01:18 a la mujer cantaba John Lennon si lo recordamos hoy

Voz 0083 01:22 en este programa especial cuya primera parte ha protagonizado Mónica Oltra dentro de unos instantes tendremos otras voces que se van a sumar a estas reflexiones en torno al ecuador del del aniversario del ocho de marzo

Voz 6 01:35 más mujeres con las que vamos a hablar de mujeres luego también llegar a Sara Tavares para hablar de salud ser saludable tendremos a la alcaldesa si para hablar de sus fiestas y una completa agenda cultural en la que entre otras cosas charlaremos con Sole Giménez ves las mujeres protagonistas en Hoy por hoy es lo que no sé qué hacemos aquí

Voz 7 02:01 es la hora del que a Finito en la oficina en tu comercio en casa descubre el placer de degustar el auténtico café natural en grano con un aroma y un sabor único Ica finita consigue gratis la exclusiva máquinas arista contestar Ax es tiempo de café Ica Finito punto com una marca Hess vende ingreso

Voz 3 02:18 este verano en vena el centro comercial Almuzara y disfruta del ocio tus compras con grandes descuentos centro comercial Albufera es Un mar de oportunidades Rosa de Lis crisis sofás más colchón y prenatal a tan sólo cinco minutos de Valencia esperamos

Voz 8 02:35 nosotros tenemos un problema una precoces

Voz 9 02:38 en vender mi coche punto es esto no te ocurrirá entra en vender mi coche punto y obtuvo la máxima tasación el mejor precio garantizado impago inmediato astutos acción online no visita uno de nuestros centros

Voz 7 02:49 vender mi coche punto es estamos en el aparato

Voz 1 02:51 viento del macro de Vara de Quart Valencia

Voz 1365 02:53 Khaled independiente L'Eliana ático con vistas en la pata con excelente viviendo en calle San Vicente

Voz 10 02:58 si quieres comprar o vender Agencia Mediterránea es tu profesional inmobiliario entra en el escaparate hueco en la mejor selección de inmuebles Agencia Mediterránea a punto com o llámanos al noventa y seis tres cincuenta y dos ochenta y seis cuarenta y uno

Voz 1 03:10 los Hoy por Hoy Locos por Valencia desde Riba Richard en Suria con motivo de la segunda gran festa del dos

Voz 11 03:17 este viernes siete desde las doce y veinte N disfrutar de la gran fiesta visigoda ir del programa Hoy por Hoy Locos por Valencia con Arturo Blay Ian Marrero salvado con la colaboración del Ayuntamiento de Ribarroja de Turia

Voz 12 03:29 Radio Valencia Cadena Ser

Voz 13 03:33 clínica veterinaria Chen Face del mejor trato veterinario hasta el estilismo más cuidado para tú animal además de tienda especializada y peluquería con servicio de recogida a domicilio Clínica Veterinaria hm tres Por qué es cuarenta y nueve de Valencia noventa y seis tres setenta y siete cincuenta y dos ochenta y uno

Voz 14 03:50 si la camisa que Kira Live in a la misma cuenta cómo descargarse gratuitamente la app Lola es más punto com Este la batería tintorería domicilio en sólo veinticuatro horas

Voz 15 04:04 bien pensada por qué no te callas ni debajo del agua cuando hagas tu curso de buceo se lo contarás a todo el mundo

Voz 16 04:11 apunta Tea los cursos de buceo de deportes Alvarado desde doscientos ochenta euros también venta de material viajes de buceo sumerge con deportes Alvarado de toda la vida calle del Mar

Voz 1 04:22 siete apetece Hoy cocina mediterránea parrilla Argentina hubo mandarín plancha trepan Jackie marisco o comida japonés

Voz 17 04:29 esa asador City Walk cocina personalizado de calidad creada por el cliente sin límite de cantidad segundo refresco gratis

Voz 1 04:36 asador City Walk junto al centro comercial M N cuatro

Voz 18 04:39 una auténtica Gran Fiesta del Marisco Maris Galicia hace desembarca por sexto año en Valencia del mejor marisco a precios populares grupos de gaitas espectáculo de la queimada y muchas sorpresas más disfruta de lo mejor de Galicia este año bajo la gran carpa instalada en la fonda Puerto frente tinglado cuatro todos los días desde las doce y media del mediodía

Voz 19 05:00 lo importante no es cómo te ven es como te sientan en óptica universitaria queremos que sientas la exclusiva colección de cazas dio con cristales graduados y anti reflectantes por cuarenta y cinco euros y progresivos por noventa y nueve euros óptica universitaria las mejores marcas a los mejores precios encuentra tu centro más cercano en óptica universitaria punto com

Voz 20 05:21 Rojas el centro comercial Parque Ademuz donde aparcar es gratuito todo para tu hogar deporte alimentación juguetes moda mascotas diversión Centro Comercial Parque de muchos mil razones para venir

Voz 1 05:36 usuarios de treinta Advisor han situado el Oceanográfico de Valencia en la Cumbre Internacional de los Acuario

Voz 7 05:42 todo un orgullo para los valencianos porque ya somos los segundos del mundo muchas gracias

Voz 1 05:48 Ciutat de les Arts i les Ciències Generalitat Valenciana te gusta ir a por setas eres afición

Voz 21 05:53 a la micología muy cerca de ti en la Sierra de Albarracín de Teruel encontrará es el primer y único parque mico

Voz 0545 05:59 lógico de Aragón donde podrá recolectar una ante

Voz 21 06:01 dice una variedad de setas silvestres boletus

Voz 22 06:04 John cien mil hectáreas de monte para disfrutar de la micología consigue supervisen incomodidad de Albarracín punto o RGI establecimientos autorizados es fácil rápida como histórica de Albarracín

Voz 23 06:16 Després de las hembra arriba la Colita Despres de les va Cannes es torna Lay aborde este diluya del matiz torneo de la playa al Camp Nou pierdes la nueva temporada de La Llagosta el programa del sector agroalimentario y Valencia la llevó a Amy Juanma Graner Captain a SER Comunitat Valenciana

Voz 24 06:36 segunda gran festa del mercado visigodo gastronomía música hay visitas guiadas hablar de nada al del siete al nueve de septiembre en el casco antiguo derribar Rocha de Turia organiza Ayuntamiento de Ribarroja de Turia colaboran Diputación de Valencia y Agencia Valenciana de Turismo

Voz 25 06:57 Moon

Voz 4 06:59 Radio Valencia Cadena Ser

Voz 25 07:05 juntas somos mucho más fuertes que el ocho de marzo tiene que ser todos los días y vuelvo

Voz 26 07:15 ni otra vez muy siguió que democracia no ya Democracia real

Voz 25 07:27 a que el feminismo para nada hasta el muerto está brotando con mucha más fuerza y energía

Voz 27 07:38 claro que CDH aquí no nos paramos todo se para que vimos a plomo

Voz 0545 07:43 no porque es justa

Voz 4 07:45 hoy por Hoy Locos por Valencia

Voz 6 08:00 continuamos en esta segunda hora de Hoy por Hoy Locos por Valencia hablando de las mujeres no lo hemos hecho en la primera parte con la vicepresidenta del Consell

Voz 0083 08:09 Monica Oltra ya no lo hacemos con más voces que representan la diferentes ámbitos y sectores de la sociedad valenciana precisamente la voz de esta canción desperté de Reina Roja es María abrieron es María buenas tardes buenas tandas buena por la canción que es maravillosa gracias muchas gracias también nos acompaña Amalia Alba que no hemos conseguido en varias ocasiones hablando de estos asuntos de Dones progresistas tal Amalia buenas tardes

Voz 29 08:35 es un día muy a la vice pero sí

Voz 0083 08:38 el seis meses después de aquella jornada histórica unas movilizaciones que desde España asombraron al mundo entero por el éxito que tuvieron creéis que han servido de algo

Voz 29 08:50 yo creo que sí yo creo que principalmente aquellas manifestaciones que van a impregnar cuanto días Escarrer si las clases de todo el Estado español que va a ser noticia nacional e internacional a calzoncillo cree que lo más importante es que esa manifestación Força del feminismo a Fons arriba en el sector de la sociedad y son son menos les dones que que reivindiquen necesitada acabar en es discriminación desigualdades que tan Saint Benin patina mitad de la población Les dones yo creo que Mayor sensibilidad social mayor sensibilidad social es la que yo cree que después de de Marx hace que que maltés cuántas personas estaban examen cambian al Saudies Kus reflexionen tengan dulces e ella es postura negativa esta de feministas que hacen cambiar huy yo creo que para las de femenina es algo positivo en Taschen ya compartís ellos valor y hay avances

Voz 0083 09:49 María estamos hablando de palabras deseos pero

Voz 30 09:52 pero la realidad

Voz 31 09:55 ha cambiado sigue siendo la misma que antes del ocho de marzo bueno la realidad realidad yo sí que coincido con Amalia en que esto ha permeabilización la sociedad de una manera importante porque yo en el sector donde más lo noto ese ese tipo de cambio que la música pues sí que veo que los discursos van dirigidos a que el espacio que necesitamos las mujeres de visibilizar acción en esa industria pues esté entonces sí que sí que por lo menos veo que se están abriendo muchos debates y la gente está mucho más consciente de ello osea que pienso que sí

Voz 0083 10:28 damos la bienvenida también a esta charla a tamaña Castro que acaba de llegar foto periodista con la que también hemos hablado en numerosas ocasiones para preguntarte lo mismo seis meses después de aquel histórico ocho de marzo crees que las cosas están cambiando Tania desde tu óptica personal contando

Voz 32 10:44 sinceramente lamento llevar la contraria Amalia llamaría pero creo que a pesar de que sí que es cierto que el activismo ha sido muy importante la Unión y en la sonoridad entre las profesionales de todos los ámbitos de de la comunicación de la audiovisual o de cualquier otro aspecto es mayor es muy buena hay que la la sociedad está mucho más sensibilizada creo que el reflejo

Voz 33 11:01 qué tal la sociedad aún no ha llegado estamos muy

Voz 32 11:04 Josemi campo específicamente en el fotoperiodismo no hace falta más que ver los medios de comunicación los periódicos el tratamiento que dan por ejemplo a las fotografías de los fotógrafos a las grandes marcas como Canon Nikon ETF que no tienen embajadores mujeres a pesar de que hay grandes mujeres profesionales de de la fotografía y luego ya cuando no nos vamos a los titulares de los periódicos como sí siguen trabajando el tema de la violencia de género

Voz 0083 11:26 el poder de debatir cuando queráis pero me da por hecho que lo ha dejado en deja en la música pasa lo mismo o es un terreno más favorable para la mujer

Voz 31 11:35 no no no yo bueno que igual también mi manera de expresarme tampoco ha quedado clara pero evidentemente yo estoy de acuerdo saque vamos si sea aporta o algo es simplemente que este debate ya no sea un decir feminismo cuidado que vienen sabes que no sea que hablemos de la realidad sabes que hay que partir del respeto y ese respeto no existe íbamos por eso que quizá no lo expresado bien pero evidentemente vamos estamos levantando el pie para dar el primer paso pero ya se ha dado claro

Voz 29 12:05 yo creo que que es deber es que queda muy per arribar a una sociedad igualitaria o les discriminación no sigan el de sino bueno cantes minas estará justificada pero yo creo que sí que me ha avanzado en en esa conciencia de que es necesario el cambio porque avances ni poca yo creo que una de las cosas ves yo creo que el hecho BS yo creo que es el saca hay Good llevar el que tenía de que vienen a una sociedad igualitaria ironizando que no se destinan a donar que la vista en que tener la la Ley de defensa de organizarse pera pedía poder consiguen sus reivindicaciones y que la suavidad y la pueden decidieran libertad y no Sense Icex Farreres que hemos sin paso una sus está más que lista no pero yo yo no Dick que en conseguir la técnica yo Intermon también saben que les institución van perdidas desde la reivindicación espero es deber es que para mí una de las cosas importantes es que la implicación social Kenia yo creo que a cambiar Moll avances estos Temes bulle Matezans así en la SER de debate estos Temes era una cosa un poco me me me es difícil que es donada no huy ese socorrido que hemos supera parlantes pero de seis los que ve no que pongan abordar esa situación reclamar les encara total que hemos queda pero pero yo creo que que si Kenia han Ximo Signes que que hemos de Higuaín que que asuman daban no yo sí que poco optimista pero sé que que tenían que estar alerta que tenían que continuar invitaban pero tenían Yan Yan cosa es que hemos de Higuaín que está pasando este estío parece amplia nave esas Poble sales festejos y entonces les veías que habían pum violeta cuando estaba informaban de de de que que que no es que con les este no pueden ser un para qué pues que que es curse la violencia les agresión no es poses Chema a Dones en responsabilidad es que pues he tenido una una Rectorado Ana que no tiene censadas esa que quieren que se les Kelly estos días han conseguido querer una gran ciudad donde se en el hospital me han consiguió lo Mons a mantener sube reivindicación Notes pero puede que ellos los que tenemos que muere en esa Force que lo muy demás espabiló creer que es muy difícil que que yo no no escolta Josefa sacadas no

Voz 32 14:31 sí estoy muy de acuerdo contigo y creo que la que la fuerza que que hemos producido esa esa ola enorme no pasa realmente un tsunami que se ha producido por parte de las mujeres es súper importante ha tenido un reflejo pero en mi caso yo creo que un reflejó muy mínimo quién es decir todas esas cosas y las veo si las he visto pero lo que no veo es un tras esas actividades activismo por parte del resto de la sociedad hay algunos compañeros que nos apoyan vosotros mucho de agradecer que nos hable sólo de esto lo hecho y me como tú bien has dicho que todo el mundo el ocho de surreal de un excelente fuera de eso se olvidan de que de que estamos aquí pero luego las realidades que no se está trabajando en en esa igualdad que políticamente no se está trabajando en igualdad desde los medios de comunicación yo sigo sin ver esta igualdad tenemos una rectora pero tenemos muchas universidades que siguen carentes mucho de esas figuras femeninas o de esas charlas no hay más que ver por ejemplo la programación de charlas de muchas universidades que básicamente

Voz 29 15:23 llaman a hombres

Voz 35 15:24 hay un tema tan importante y es que es fundamental que las mujeres vayan teniendo su independencia económica ahí están las cifras de paro femenino las brechas salariales en determinados empleos entre hombres y mujeres y esto parece que va más lento por lo que decías tú también ha dicho hace unos minutos

Voz 0083 15:41 Mónica Oltra dice y ha acabado el tiempo de recomendaciones ahora hay que obligar a que legislar sobre eso no estáis de acuerdo también

Voz 33 15:48 de acuerdo yo creo que he tenido

Voz 29 15:50 es James que son Vanessa pueden parar de de contra la violencia de Cheney que son importantes pero no Montes no es cumpliesen yo creo que lo importante es que es que te nunca son Bones seguramente habrá que modificar ese adaptarla a tener Ensanche Cal aplicar que que es cómplice exigir dotación presupuestaria que es cumplir con Pesquera que tenía no es que ya les recombinación no es posible pero yo creo que tienen que apostar por exigir complemente les es que tenemos

Voz 36 16:21 nosotros no queremos hablar a plazos

Voz 31 16:24 pues sí claro que está muy bonito es decir hay que hacer esto pero en realidad todas somos conscientes de que hay muchas cosas que se tienen tendrían que ser de una manera además que está escrito después la realidad te te da unos golpes que que parece mentira

Voz 32 16:39 sí es tremendo por ejemplo a nivel en mi digamos en mi sector

Voz 33 16:43 personalmente en el sector de la fotografía

Voz 32 16:46 las compañeras de Brasil hace nada supongo que lo habéis visto presumible muy viral pedían simplemente respeto pueda hacer su trabajo como corresponde porque llevan un partido de fútbol a las motos a los coches a la Formula uno idóneos espectadores no hacen más que tirar los piropos insultarles hacerles propuestas indecentes no otros compañeros hombres no

Voz 35 17:06 yo con algunas periodistas periodistas también a algunos casos que caramba en qué punto estamos

Voz 32 17:12 efectivamente entonces es cuando yo creo que aunque la sociedad si está viviendo nuestro activismo realmente creo que es el cambio que está viendo es nuestra unión nuestra capacidad de conexión en Valencia se ha visto mucho cuando por ejemplo el movimiento de las previstas paramos que tengo la suerte de de están en su grupo de comunicación ideó la cantidad de cosas que están haciendo la cantidad de contactos están pasando

Voz 33 17:30 cómo están intercambiar información antes que algo que no sé

Voz 32 17:33 veía pero creo que esa es la fuerza que estamos viendo reflejan la sociedad no tanto que la sociedad realmente sea tan activistas como nuestra fuerza

Voz 0083 17:40 estamos hablando sólo de todo de de la igualdad de la mujer pero hay que hablar también sobre la mesa la cuestión terrible de la violencia de género precisamente es el tema del que hablan esta canción que habéis hecho reina roja sobre la que hemos escuchado hace hace un momento ahí también estéis notando avances

Voz 29 17:59 la británica se que yo creo que la sensibilización la la denuncia respecte al tema de la violencia de tener el cambio importantísimo Ara necesitemos me recursos Nancy si teme que el personal que intervenir directamente en los dones Stinga formal forma de una manera en en violencia estoy Kfor Patten desde esa perspectiva para que la tensión para que todo el que necesita una con más de no ser siga de de un programa porque se sigue sigue la adecuada no porque ya saben que que una de las cosas que también Visca es cuestionar la actuación de la justicia no porque sea venta ve que depende aún de quien chuches échate toque pues posó hace más atiende pasas va a haber una una

Voz 0083 18:48 en la mente de todos estos sucesos recientemente ocurridos

Voz 33 18:51 sí María

Voz 31 18:53 no bueno yo estaba reflexionando medido o no sé dónde estaba pensando sobre el papel de la educación también no que es donde está fútbol le reside realmente pues una una parte lo importante no yo eso lo siento cuando canto yo pienso que tengo un micrófono delante soy una voz que está diciendo cosas no entonces con Reina Roja yo siento esa responsabilidad creo que los profesores individualmente eh la deberían de de de escoger también como línea de trabajo pero evidentemente eh pues desde

Voz 36 19:24 desde bien pequeños claro hay que transmitir ese día que hablas de música de este verano yo creo que todos hemos oído por todos nos multitud de canciones e por ejemplo no lo tenemos reggaetón mucho

Voz 32 19:36 es más que vaya si letras y portadas de discos que decir la gráfica es es muy bruta muy directa por ejemplo antes comentabas a el tema de los jóvenes que se ven mucho más en ponderados a mí preocupa porque estaba haciendo talleres con niños últimamente tanto la perspectiva que tienen los chicos de de las imágenes de las chicas de cómo las Beni como la retratan tanto ellas mismas como quieren retratarse no con esos de escote haciendo movimientos sexys no tiene más que el reflejo de lo que la sociedad está enseñando poco cualquier portada de cualquier cartel de concierto de anuncio de concierto de algunos de los grandes referentes musicales como hemos visto este verano como comentabas y la verdad es que las portadas asustan la mujer es más que un objeto que está decorando y un objeto de deseo que decora al al cantante

Voz 0083 20:20 bueno tenemos que deja hablo aquí porque no tenemos tiempo para más pero no pareció fabulosa reflexiones con los habéis hecho de que se que estuvo muy bien que hay síntomas positivos lo que queda muchísimo camino Tania María amarilla muchísimas gracias a ustedes buenas tardes hasta luego hasta luego

Voz 25 20:44 muy bueno

Voz 17 20:49 Fórum Lucus por Valencia

Voz 37 20:52 buenos días Emilio buenos días Emilio Sánchez es el director de la tienda Word de Carcaixent bueno ya hemos vuelto todos al trabajo o casi todos con muchísimas ganas de nuevos retos y por qué no también de renovar nuestro portátil

Voz 1640 21:07 así es plenamente durante estos días

Voz 38 21:09 tener en contra hizo hasta doscientos euros de descuento en dispositivos Intel Windows

Voz 37 21:14 seguro que alguno de nuestros oyentes ya está con la oreja puesta para intentar saber más si hacerse con lo último y con un gran descuento que más nos puedes contar sobre esto Emilio

Voz 38 21:25 pues es justo para lo que ha llegado esta oferta si alguno de los oyentes quién empezar septiembre estrenando portátil puede obtener hasta doscientos euros de descuento en dispositivos sobremesa con procesador Intel que trabajen con Windows así que no hay que darle más vueltas porque esta promoción estará sólo hasta el próximo doce de septiembre para ello sólo tenía que acudir a nuestra tienda como Si prefieren en nuestra web en punto es para realizar vuestro pedido desde la comodidad del sofá de casa y sin mover un solo dedo

Voz 37 21:54 muchísimas gracias por todo Emilio Sánchez director de la tienda Word de Carcaixent y hasta la próxima

Voz 39 22:01 la rentabilidad del alquiler se llama alquiler seguro única empresa que garantiza el cobro puntual de las rentas del día cinco de cada mes Alquiler Seguro llama ahora nueve cero dos XXXVII cincuenta y siete setenta y siete Alquiler Seguro protección a propietarios nueve cero los treinta y siete cincuenta y siete setenta y siete

Voz 40 22:22 los días de Bioparc también en octubre

Voz 41 22:25 todos los días del seis al catorce por sólo dieciséis euros más un euro de conservación de especies en peligro de extinción puedes ver en Bioparc con sus crías el gorila PP Yeltsin panceta

Voz 40 22:34 compra tu entrada o Blaine aprovecha el acceso preferente comes en Bioparc café quien gratis promoción de Bioparc comprometida con la biodiversidad

Voz 42 22:43 pero fue todavía no te has enterado que dormí tienta a ampliar su promoción de rebajas ahí que buena noticia me das pienso cambiar todos los colchones de casa si descuentos de hasta el sesenta por ciento amplían en septiembre oye qué maravilla yo me voy a dormir dormir a pierna suelta Cosmo eres

Voz 1 23:04 hoy por Hoy Locos por Valencia desde Ribarroja de Turia con motivo de la segunda gran festa del do

Voz 11 23:10 este viernes siete desde las doce y veinte N disfrutar de la gran fiesta visigoda it del programa Hoy por Hoy Locos por Valencia con Arturo Blay y Amadeo salvado con la colaboración del Ayuntamiento de Ribarroja de Turia Radio Valencia Cadena Ser

Voz 43 23:25 acordarse del cumpleaños de una hija teniendo alzheimer avanzado es extraordinario cuido cuidada de personas mayores a domicilio vena informarte en los bajos comerciales del Metro de Colón o llámanos al nueve seis doscientos cinco cuarenta cincuenta y cinco cuidan punto com

Voz 44 23:42 les residuos es animar cuidamos estos mayores tienen entorno confortable Ci unas magníficas instalaciones y ahora en nuestro centro de limar sea llana disfruta de un descuento especial informa te sin compromiso en el nueve seis unos setenta y cuatro veinticinco sesenta y cinco o en Sol limar punto es

Voz 45 23:58 en junio siempre en Viajes el Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas viajeros más sesenta años con atractivos destinos de Costas Circuit

Voz 1 24:06 dos países lejanos y mucho más a precios especiales

Voz 45 24:09 la pensión completa hay Paco en tres meses además reservan hasta el quince de octubre te regalamos doce euros para tu próximo viaje y entrará en el sorteo de un crucero fluvial pide tu folleto de cruceros más sesenta años el Club de Vacaciones que recuerda que en Viajes el Corte Inglés Somos agencia acreditada para la venta de Imserso Viajes el Corte Inglés expertos en viajeros más sesenta años

Voz 46 24:29 en ducha manías si bien el peligro que tienen las bañeras resbalones caídas golpe

Voz 47 24:33 bien dicho Manilla saben bien cómo evitar estos accidentes cambiando la bañera por un plato de ducha Kofi en en ducha obtenía

Voz 1 24:40 ducha manía calle Jesús XXXVII noventa y seis cero cero noventa y seis trescientos treinta y tres días

Voz 48 24:46 llega idea construye hogar Khyber ayer materiales exclusivos para la arquitectura decoración y construcción líderes en el sector de baños cocinas cerámica gire Year Pista de Silla junto que la ven calle Silla doce será Be here ayer más de noventa años a tu lado

Voz 1203 25:03 las cocinas y los baños los materiales nobles El parqué cerámico todo en Porcelanosa es simplemente irrepetible como nuestra exclusiva promoción del catorce al veintinueve de septiembre visita tu tienda Porcelanosa y aprovecha nuestros descuentos especiales Porcelanosa siempre mucho más y ahora por mucho menos es especialistas en la torna

Voz 49 25:27 el Escola son de Abacus pero también en que Apis de color son especialistas e incoherente espera música pera mates IPE el que galga en mochilas Spence de la clase del mes menús que Jackson gran inmóvil molt especialistas de chistes Abacus un mil dosis especialistas en la Tour nada L'Escala

Voz 8 25:46 en sus dos tenemos un problema nos dan una miseria por encogen

Voz 9 25:51 en vender mi coche punto es esto no te ocurrirá entra en vender mi coche punto y obtuvo la máxima tasación el mejor precio garantizado impago inmediato astuta sanción on line no visita uno de nuestros centros

Voz 1 26:01 a mi coche punto es estamos en el aparcamiento del macro de Vara de Quart Valencia

Voz 50 26:06 bienvenidos a la nave del misterio hoy exorcismo en Factory colchón no has visto lo que ha hecho en la actualidad colchón revientan las rebajas vaya bórico Chun lo comprobará

Voz 51 26:18 nadie conoce mejor los problemas de humedades en Valencia que protege nuestros técnicos especializados lo solucionarán llama protege y pide tu diagnóstico gratuito con una garantía de hasta treinta años llamando al novecientos doscientos dieciocho doscientos dieciocho o en Moore Clotet punto

Voz 32 26:34 sus líderes en Valencia

Voz 52 26:38 muchos son himnos masiva Mobilitat energía salud agroalimentación cultura

Voz 47 26:51 son las naves el Nous entre el himno Passió de Valencia las naves Carrer Joan pegarse Setze al Grau de Valencia

Voz 4 26:59 en Hoy por Hoy Locos por Valencia Arturo Blair y Amadeo salvado Hoy por Hoy Locos por Valencia

Voz 17 27:09 ya ser saludable Sara Tavares adiós

Voz 36 27:14 hemos de nuestra primera cita de esta nueva temporada que tal Sara cómo estás muy contenta por estar como os atrás bien con Blum

Voz 33 27:21 este Felix y me han cortado un poco el pelo

Voz 36 27:24 no sé yo cómo quedará esta pero había muy contenta la verdad estoy muy contenta porque sexta esta temporada oye venimos deberán y Torrent

Voz 33 27:32 dos colas pilas cargadas contentos por poder seguir mostrando qué es eso de ser saludables al saludable en contra de lo que muchos se piensan no es pasarse la vida comiendo es de lechuga es tomar las decisiones correctas ante los diferentes estímulos que nos rodean estímulos como la comida basura el sedentarismo la manipulación de la publicidad la industrial la seudo ciencia ser saludable es decir de forma responsable como Vivir para vivir mejor esa hacer Arturo nuestra tarea un añito más este curso Queremos que los oyentes nos ayuden oye que nos propongan temas por los canales habituales que vamos a escuchar todo porque este espacio es de los oyentes y tenemos novedades vamos a tener un chico nuevo el oficina sí sí vamos a tener un chico nuevos un pediatra Il vamos a presentar en las próximas semanas yo creo que va a ayudar mucho a mí

Voz 36 28:27 bienvenidos a padres lo necesitábamos un médico para nuestra era Arturo hoy

Voz 33 28:33 bueno pues dicho esto empezamos un nuevo curso Icomos empezamos

Voz 31 28:38 dices

Voz 53 28:48 eh

Voz 33 29:03 bueno pues con esta canción de la damos la bienvenida

Voz 46 29:10 a mí otro llevaba JM Mulet autor de que es comer sano te gusta esta canción seguido me gusta esta canción mató a lo con ganas e Argandoña terremoto John tempo apuntar todos los toda que has dicho las vacaciones se han sentado fenomenal he venido con muchísimas ganas vamos a hablar de de felicidad porque hemos venido feliz tú crees que hay una ciencia en esto de la felicidad pues hombre a verla no lo sé si todos ciencia porque no la felicidad hay psicólogos y filósofos que estuvieran esto

Voz 33 29:42 hoy viene en JM Mulet acompañado viene acompañado de Juan Carlos Siurana es profesor de Filosofía Moral de la Universidad de Valencia y autor de un libro que les vamos a recomendar que se llaman la felicidad a golpe de autoayuda buenos días profesor

Voz 34 29:57 muy buenos días

Voz 33 29:59 existe una ciencia para la felicidad

Voz 34 30:01 bueno decía JM Mulet hace un momento que que casi todo es ciencia o todo ciencia ahí y entonces igual a felicidad también tendría que estudiase desde la perspectiva ya mencionado la psicología y la filosofía yo creo que vamos es a sí es algo muy llamativo querella mencionado porque a veces se nos olvida que la filosofía también es una ciencia una ciencia humana que tiene su papel que jugar en la sociedad y tiene mucho que aportar y que a lo largo de toda la historia de filosofía uno de los temas más importantes ha sido la pregunta y la reflexión para felicidad

Voz 33 30:33 felicidad a golpe de autoayuda yo me he puesto a estafar desear a buscar he hablado con la agencia ese Bennett y me han contado que en España en dos mil diecisiete se han publicado dos mil doscientos setenta y cinco títulos bajo el epígrafe autoayuda

Voz 46 30:48 es que quién no es feliz es porque no quiere no no nosotros

Voz 6 30:50 falta libre y nos están muy felices

Voz 33 30:54 la pregunta que nos hacemos hoy en SER saludables estos libros funciona nos ayudan realmente a conseguir esa felicidad

Voz 34 31:02 bueno si funcionaran habría tanta gente infeliz de hecho el país donde más libros dato ya se venden es Estados Unidos y es el país también donde más ansiolíticos y antidepresivos del mundo se venden por tanto a la creación que podemos establecer es que además libros de autoayuda más infelicidad porque estos libros lo que hacen es ofrecerte una imagen de lo que es la felicidad muy competitiva tú tienes que ser feliz tienes que es una persona extraordinaria tienes que ser exitoso tienes que ser

Voz 32 31:30 pues un ganador claro cuando uno lo consigue pues

Voz 34 31:34 la consecuencia de haber leído esto es libros es quiénes tiras un cierto apoyo porque no puedes tirar ante y eso podía son los antidepresivos

Voz 46 31:41 hay que decir que en el libro que yo me lo leído este verano reseña unos quinientos sesenta libros de autoayuda es decir Juan Carlos hace dio la gran paciencia de leerse dos todos para decir conseguir destripar que es lo mejor y que es lo peor de cada uno oye J tú te has leído alguno yo me leí una vez uno con quince años se yo pleitos zonas erróneas pero es que yo ya nacidas creído a mí no me funciona

Voz 33 32:06 tengo datos de la autora del secreto rondaba ir que llegó a facturar parece ser doscientos millones de dólares bajo el lema Puedes atraer todo lo que es con el pensamiento

Voz 6 32:18 yo también soy feliz no sé si será feliz pero Sergio Ramos se estos libros

Voz 33 32:24 en desentrañar algún peligro pueden llegar a ser peligroso

Voz 34 32:29 sí y de hecho problema de de este libro El secreto es que hace creer a la gente que que está enviando unas vibraciones al Universo y que sin unas vibraciones positivas y suele enviará vibraciones positivas y que si tú quieres vivir en una casa extraordinaria imagínate ya viviendo en esa casa que acabará es vivir en ella no porque estás enviando vibraciones al universo en el que tú ya te ves allí y entonces era eso te acabará poniendo en esa casa este tipo de mensajes es lo que se llama El pensamiento mágico que realmente genera mucha frustración porque porque no tiene ninguna base científica porque solo por pensarlo no lo vas a conseguir tú tienes que ser una persona pues que luego para conseguir dos objetivos pues tras

Voz 46 33:12 Bages ya reflexivo prudente

Voz 34 33:15 aquello que realmente tiene sentido para consiguen no solamente pensarlo

Voz 46 33:18 básicamente es que el universo pasa de Haití

Voz 36 33:22 hola abre vías

Voz 34 33:24 pero bueno antes habéis dicho que sea forrado de ha ganado mucho dinero con esto de un autor que que titulado dioses mi agente de bolsa que dijo de forrarse con un libro de autoayuda es escribiendo uno que generalmente aquellos que escriben son los que a lo mejor sí que acaba venciendo felices porque que obtienen mucho

Voz 46 33:44 duración elevada una facturación hay autores que ya se han creado un nombre gracias al marketing que libro nuevo que que sacan lo venden como rosquillas vamos diga lo que diga el libro si el tema de de marketing es importantísimo de hecho una una

Voz 34 34:01 las periodistas más importantes del mundo techo concedido por la revista Forbes como la mujer más poderosa del mundo que a Oprah Winfrey cabeza recomendar un libro de autoayuda acaba haciendo crecer el Mundial no son estos yo sino por tanto al final acaba siendo como una marca una marca vinculado a un autor que ha sido recomendado en diversos espacios pero que luego hay que ver en el fondo que que había en ese trasfondo y a veces la gente se deja se deja influenciar por por motivos que no es ir al fondo de la cuestión

Voz 33 34:33 yo cuando estaba preparando ese tema con con JM Le dije bueno yo voy a ser sincera que yo no me he leído un libro de autoayuda me lo he leído para aprobar este tema y me he leído el secreto cuando leía cosas como la ley de la atracción que es lo que estabas comentando antes no te suena ese mensaje a mensajes como los que nos dan algunas seudo ciencia como por ejemplo podría ser la euro emoción

Voz 34 34:56 resulta familiar fue realmente este stage del pensamiento positivo ha estado en el origen de los duelos de autoayuda siguen siendo algo que vende muchísimo en la en esta en esta técnica que todo quedaba sentenciado oye muchísimas otras más es decir si nosotros vamos al origen de los libros de autoayuda que que había que ver cuando comienza este fenómeno este fenómeno empezó en mil ochocientos cincuenta y ocho con un libro de un autor llamado Samuel Smile triturados y autoayuda ese es que día de izaba este término ya hablaba de de de de pensamiento positivo de que lo que tú crees que se convertirá que que simplemente se llegó a decir creer que puedes conseguirlos ya casi lo mismo que haberlo conseguido Huesca lo mismo que lo consideró entonces está todo inventado esta estas nuevas técnicas vuestros nuevas vio cosas que aparecen

Voz 46 35:52 pues realmente

Voz 34 35:54 no hacen más que reincidir en algo que que tiene más de un siglo de historia y que y que ha vendido mucho pero que que no que no consigue te ha funcionado poco lo quizá lo triste es que haya tanta gente necesitada de

Voz 46 36:11 sí pero porque yo creo que es porque no acudan a un buen profesional hay gente que igual lo que hace falta no es un libros en un psicólogo

Voz 54 36:19 cuál sería para vosotros

Voz 33 36:22 la manera de encontrar la felicidad estos libros por supuesto que no a ver

Voz 34 36:26 para empezar un libro de autoayuda debería recuperar a lo mejor el sentido que debía tener que ayudar a la gente yo creo que hay hace falta libros que ayudan a la gente y que cuando la gente los lea se siente ayudada sienta que es que que ha mejorado en algo su vida por tanto lo que habría que hacer es reconvertir el concepto para que realmente ayude a todos aquellos que que no ayuden entonces cuales ayudarían ayudarían para mí los que conectan la búsqueda de la felicidad con la búsqueda de la justicia es decir hay demasiada individualismo demasiado competitividad que hace que que al final acabemos todos insatisfechos porque no puede ser nunca el mejor en todo sin embargo sí que nos damos cuenta que estos libros son insolidarios yo a veces digo que uno de los autores de autoayuda más exitosos del mundo ha sido Donald Trump bueno seguramente no lo sabrían pero fue el autor de un libro titulado El arte de la negociación que fue muy exitoso y luego hacia autor de otros dieciocho libros de autoayuda casi siempre en coautoría bueno

Voz 46 37:21 eso lo cuenta en el libro yo también me he entrenado

Voz 36 37:23 el libro que se presenta en Valencia verdad sí sí muy poquito bueno pues os quiero

Voz 34 37:30 decir es que es un autor que quede más recoge toda la esencia de lo piensan grande conseguirá es todo lo que quieras pero a veces muy insolidario entonces no pienses en los inmigrantes no piensas en los pobres no pienses en los desfavorecidos porque tú piensan sólo en ti en tu capacidad conseguir cosas grandes este mensaje que está en los niveles de Donald Trump no es el camino para conseguir la la felicidad afinidad está cuando tú la buscas acompañado de la justicia de una sociedad en la que todos podamos ser tratadas las entidades estén cubiertas y entonces tú te sentirás bien

Voz 33 37:58 pues Juan Carlos Siurana profesor de Filosofía Moral y autor de la felicidad ha golpeado todo yo digo

Voz 46 38:04 J iba a decir que el veinte presentamos el libro en Valencia que lo lo presentamos en Castellón en Alicante

Voz 33 38:09 gracias a los dos por estar en este estreno esas saludable esta temporada vamos felices vamos a intentar conseguirlo

Voz 54 38:16 muy bien es también lo que tu dices

Voz 34 38:18 a hacer nada

Voz 36 38:21 saludos a Tony Ronald que tuvo en el setenta y uno con aquel ayuda me pero no era el pero bueno

Voz 17 38:34 Hoy por Hoy Locos por Valencia ser saludable Sara Tavares Locus por Valencia ha mandado Salvador concesionario oficial de sanitarios para Valencia

Voz 48 38:51 porque tu seguridad también depende de ti y no dejes la instalación mantenimiento revisión de tu instalación de gas calefacción y climatización en manos de cualquiera confía en un instalador habilitado llama A6 la Asociación de instaladores de Valencia más información en punto es

Voz 10 39:10 quieres vender o comprar tu vivienda en la zona de Ruzafa Oleksandr L Agencia Mediterránea es profesional inmobiliario de confianza Agencia Mediterránea a punto com Agencia Mediterránea Gran Vía GER manías nueve en noventa y seis tres veinticuatro cuarenta y cinco treinta y dos

Voz 15 39:26 por qué no te callas ni debajo del agua cuando hagas tu curso de buceo se lo contará a todo el mundo

Voz 16 39:32 apunta Tea los cursos de buceo de deportes Alvarado desde doscientos ochenta euros San bien venta de material ir viajes de buceo sus GT con deportes Alvarado de toda la vida calle del Marvel

Voz 7 39:43 siete vive una experiencia única que cambiará tu forma de ver la vida con idiomas viaja a Inglaterra Irlanda Canadá o Estados Unidos vive tu hallo académico con el idioma y la cultura del país que más te guste tu destino es hablar inglés se idiomas punto

Voz 1203 39:58 en las cocinas y los baños los materiales nobles el parque cerámico todo en Porcelanosa es simplemente irrepetible como nuestra exclusiva promoción del catorce al veintinueve de septiembre visita tu tienda Porcelanosa y aprovecha nuestros descuentos especiales Porcelanosa siempre mucho más y ahora por mucho menos

Voz 36 40:24 tenemos visita a mi novia

Voz 37 40:28 desea aún no yo deseo para vosotros vengo a contarnos algo interesante que hombre que además no sólo interesan a vosotros sino a todos los oyentes porque hay un outlet de caravanas osito hasta el treinta de septiembre que no las ponemos perder para encontrar nuestra caravana al mejor precio hasta el treinta de septiembre tenemos que ir al aulet de caravanas osito hay que enterarse de todo en la página web caravanas osito punto com

Voz 36 41:02 me encanta el Consejo muchas gracias muy amable adiós adiós

Voz 4 41:07 en Hoy por Hoy Locos por Valencia Arturo Blay y Amadeo Salvador

Voz 50 41:14 bienvenidos a la nave del misterio hoy exorcismo en Factory el dos ocho has visto lo que ha dicho lo teórico el Chon revientan las rebajas vaya Factory colchón y lo comprobará

Voz 1 41:27 hoy por Hoy Locos por Valencia desde Riba racha de Turia con motivo de la segunda gran festa del doping

Voz 11 41:33 este viernes siete desde las doce y veinte N disfrutar de la gran fiesta visigoda it del programa Hoy por Hoy Locos por Valencia con Arturo Blay Ian mareos salvado con la colaboración del Ayuntamiento de Ribarroja de Turia Radio Valencia

Voz 12 41:46 sí a Cadena SER

Voz 7 41:49 cariño voy a ponerle gasolina el model ahora tu coche puede ser tu móvil conectado al nuevo Fiat tipo cinco puertas disfrute de todas las aplicaciones de tu smartphone que elige la rutas tu música ya actualiza las redes sociales de cinco puertas desde nueve mil ochocientos euros con cuatro años de garantía encontrarás en automóviles Nemesio tu concesionario oficial atento él me metí fíjate

Voz 40 42:09 los Bío días de Bioparc también en octubre

Voz 41 42:11 todos los días del seis al catorce por sólo dieciséis euros más un euro para conservación de especies en peligro de extinción que puedes ver en Bioparc con sus crías el gorila PP Yeltsin panceta

Voz 40 42:21 compra tu entrada o Blaine aprovecha el acceso preferente a Comes en Bioparc café gratis promoción de Bioparc comprometida con la biodiversidad

Voz 6 42:50 Chiclana tesoros con los pueblos apunta de un niño precioso en Sevilla de la muy serán la de HM sí señor para ya lo vamos porque Achebe sí celebran las fiestas de la mar Hereu de la salud fiesta

Voz 56 43:01 declarada en dos mil once como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad por la Unesco iré hecho desde hoy al Chelsea en la capital mundial de la Unesco porque acoge la séptima Asamblea Internacional de Ciudades Patrimonio de la Humanidad digamos ahora con su alcaldesa Matas Luis buenos días me imagino que con mucho Lillo UCO mucho trabajo porque además hace unos minutos ha finalizado esta primera jornada de trabajo donde desde HM Si de China e Israel Italia Filipinas Irán India Vietnam Elche y Laponia para trabajar en qué aspectos sois trabajado en esta en esta jornada

Voz 38 43:37 buenas noches a primera no inaugural uno sea oficial de locas el Congrés de lo que una chorrada desde otro hay hábitos secretario todavía Turisme países Colomer codirectora nacional a Carmen Amoraga la verdad es que este polvorín antes de Corea del éxito de Cannes que han fallado en directo en es potente Irak en el Teatre Municipal ya lo es una partitura en los Quatre de estaba esperada

Voz 56 44:03 y con las jornada trabajo iba a es el día uno de los días grandes comienza la fiesta una fiesta que data de comienzos del siglo XVII criminal de diecisiete Marta yo conozco la fiesta tengo grandísimos amigos en HM si es una fiesta única bueno HM si la gente HM si es única racista si es su única son grandísimos ni para aquellos que que no haya conozca la fiesta hayan visto que la darías

Voz 38 44:27 bueno Ángeles y sobre todo dotes Ball visual plástica el pulso no lo va fer que conjuga perfectamente el que Strauss que duran siglos en pie acompañadas obviamente y según si cae algo le da a los Ayna dos quads constante entre un tiempo embajador sueco es una fiesta única en Bonn que tras corre pero es carreteras por seis uno alegaban que se tiró a mí de danza música el su a la perfección llevan la gente que quiera incluso

Voz 56 44:59 no aumentar más el conocimiento de la fiesta de su museo precioso donde explica toda la historia de de la fiesta

Voz 38 45:05 sí convendría el compete sean SVA restaurar en el documento que ahora suplica allí el Museu Valencià de la exposición permanente el afecto a tan bella exposición permanente la semana taurina que es otro afectarán sí sí efectivamente allí la personal del museo al estar en la materia Ségol Palencia cosa o persona que opciones donde empaparse una amiga nuestra cultura debemos su tradición del Museu pera pera saber una fiesta donde tiene

Voz 56 45:35 os días el bebe si se vuelca con mucha devoción hoy con mucho fervor con mucho colorido por todas sus calles y lo que quizá distinga a esta fiesta pero bueno la gente supone perder la procesión de la matinal de de la mañana del domingo no se puede perder la danza del bastón es el de estos Chance es un colorido como decía eso

Voz 36 45:56 no lo conoces bien aparte de España

Voz 56 45:58 la siguiente quizá después mucho más pero esta fiesta es una fiesta única Hay que claro la gente yo creo que debe ir para saber realmente lo que es

Voz 0545 46:07 comenzaremos rompe

Voz 38 46:09 ha sido la empleadas que prima la participación de la ciudadanía que estima perdamos denotan escoces hace cúter que asegura Claude la éxitos que hace que os sí pon Iker a nuestro afecto sobre todo tras toda salvaguardar durante el se cree que Stearns la música hangar con pedí seguramente es me que me con ahora de del lastre Municipis pero la pues está foco Posada Pay en todo tal que son tan oído Strauss con Pelle naval pasa a tener una plástica y tal vez yo cree que la SEN directa del Impreza en la cesta los permanente en la verdad es que nos pasó una idea de de lo Plastic de lo de la belleza no de de todo el consumo

Voz 56 46:54 yo es que la Virgen por tres veces volvió así

Voz 36 46:58 por tu hijo tiene que estar aquí

Voz 0545 47:00 esta tuvo grandes sabía ser llega al cuidar

Voz 36 47:08 vamos a ir con coche que anda que no os acompañe esto lo conoce bien alcaldesa muchas gracias y que lo paso muy bien

Voz 6 47:15 un saludo buenas tardes

Voz 7 47:23 hoy por hoy Locus por Valencia

Voz 57 47:26 busca sido mejor para tu mascota lo en contra merecen mascotas la mejor variedad de productos y servicios la mejor atención personalizada y todo el amor por las mascotas ahora también hincapié día Alzira y Ondara mascotas uno más de la familia

Voz 4 47:41 de nuevo cochazo nuevo Honda Civic lleva lo último en tecnología motor turbo y cinco años de mantenimiento

Voz 7 47:48 nuevo Civic de serie por veinte mil novecientos euros ahora con cinco años de mantenimiento gratuito

Voz 1 47:54 pero Center auto Eduardo busca avenida de Pista de Silla cariño voy a ponerle gasolina el modelo

Voz 7 48:00 ahora tu coche puede ser tu móvil conectado el nuevo Fiat Tipo cinco puertas disfrute de todas las aplicaciones de tu smartphone elige la ruta es tu música y actualiza las redes sociales lleva cinco puertas desde nueve mil ochocientos euros con cuatro años de garantía lo encontrarás en automóviles Nemesio tu concesionario oficial Fiat entre Terrell INEM fíjate

Voz 20 48:18 las rebajas el centro comercial Parque enemigos dónde aparcar es gratuito todo para tu hogar deporte alimentación juguetes moda mascotas diversión Centro Comercial Parque de los mil razones para venir

Voz 18 48:34 la auténtica Gran Fiesta del Marisco Maris Galicia hacer desembarca por sexto año en Valencia del mejor marisco a precios populares grupos de gaitas espectáculo de la queimada y muchas sorpresas más disfruta de lo mejor de Galicia este año bajo la gran carpa instalada en la fonda Puerto frente tinglado cuatro todos los días desde las doce y media del mediodía

Voz 17 48:56 con los mejores descuentos hasta el treinta de septiembre te lo vas a perder visita más en caravanas hoy por hoy Locus

Voz 4 49:04 por Valencia

Voz 1 49:06 el Palacio de Congresos de Valencia patrocina la agenda cultural

Voz 36 49:16 porque efectivamente está aquí Ana María buenos días buenos días pues para el programa ya casi casi Express pero es que hay cosas tan importantes de contarlo

Voz 1365 49:26 ya además cosas muy chulas que van a pasar este fin de semana dejando hacer simplemente una mención porque este fin de semana arranca la iniciativa del Ayuntamiento de Valencia de la Concejalía de Cultura Cultura als Barris que es un y a una iniciativa que se puso en marcha en dos mil dieciséis en ocho barrios de la ciudad de Valencia Iker esta edición uno tres años más tarde se ha triplicado sea este año llegan más de casi doscientas actividades a veinticuatro barrios de la ciudad de Valencia

Voz 36 49:53 tres veinticuatro si es que yo

Voz 1365 49:56 números es lo mío bueno el caso es que es una manera de democratizar in la cultura idea hacerla accesible a todos los públicos porque van a ser además actividades culturales gratuitas en los barrios de Valencia y lo más importante es que los profesionales que son como unas mil ochocientas personas de trabajan en esta iniciativa van a cobrar qué actividades gratuitas para el público pero los profesionales cobran aquí si me permitís vamos a poner buena música para terminar el programa de hoy para ilustrar la agenda es la música que va a sonar este próximo sábado

Voz 0545 50:32 a decir de las ocho de la tarde en el Palau de la Música de Valencia porque la cantante Sole Giménez hoy una conozco hombre caminando extra para la Fundación Asín

Voz 33 50:45 sí sí

Voz 59 50:47 lo que no sé yo Sole es sí

Voz 0545 50:49 interpretará este tema qué repertorio ha preparado para el sábado Sole Jiménez qué tal buenas tardes hola cómo estás guapa muy bien con mucha peor que tú porque donde estás tú Solé

Voz 1640 51:03 estoy en la en la Granadilla ahora mismo y España

Voz 0545 51:07 adiós Chincha vamos no a poder cuatro días que tienen te gusta punto sitios de la comunidad

Voz 1365 51:27 este llueva o no

Voz 0545 51:29 bueno el sábado a las ocho Starace en el Palau de la Música

Voz 1365 51:32 la porque te subes al escenario en este gran concierto benéfico que cuéntanos qué es lo que va a interpretar

Voz 1640 51:40 bueno vamos a hacer un repaso por canciones que el público conozca que pueda disfrutar porque la verdad es que es un placer estar en el Palau y sobre todo con con la asociación Down que que hacen una labor vendida y que además arranca un proyecto muy bonito he que en el que lo que se pretende es que las personas con síndrome de Down que ya tienen una cierta edad pues los chavales pues puedan independizarse también como como cualquier otro chico pero sé que va a arrancar el proyecto con con este concierto para tener pisos compartidos con estudiantes

Voz 1365 52:21 el proyecto se llama qué pasa con mi casa

Voz 1640 52:24 exactamente se pretende conseguir fondos para

Voz 1365 52:27 a ponerlo en marcha hay una manera es asistiendo a este concierto es bueno disfrutaremos de buena música y de sol en el escenario que eso es impagable los beneficios ganó la fundación

Voz 1640 52:37 exactamente la verdad es que para para nosotros es un honor que hayan pensado en nosotros y haremos un repertorio que lo más

Voz 60 52:46 en divertido festivo oí