Ser Deportivos Valencia (06/09/2018)

Voz 1 00:00 les en el mercado estratégico el club peste a favor de poderlo celebrar lo contemple de manera abierta otra cosa es luego como se pueda concretar qué es lo que contestaba anteriormente

Voz 2 00:09 vives por cierto explicó también que el Barça no va a sancionar a Piqué por conducir su coche sin puntos en el carné porque entienden que es un tema que corresponde a su vida privada y que debe resolverlo él porque el Barça cree que sería injusto que se les sancionara dos veces y le ponen una multa dice el Barça que ya tiene su

Voz 3 00:25 el grafias Adrià estamos pendientes de Anoeta donde

Voz 1269 00:27 tiene que jugar el Barça el próximo sábado quince de septiembre está por ver porque el Estado el Estado

Voz 1825 00:32 yo donostiarra apura sus obras hoy

Voz 1269 00:34 de dos técnicos de la Liga para decidir si el partido se podrá disputar ahora mismo están mirándolo no Roberto Ramajo hola hola

Voz 1825 00:40 qué tal es como muy buenas y a las doce del mediodía han llegado dos técnicos de la Liga acompañado siempre por responsables de la Real Sociedad han revisado el exterior de Anoeta la zona de acceso la grada también el césped que ya está completamente puesto en el nuevo estadio de Anoeta a esta hora están comiendo ya han terminado de revisar así que pues tendremos una resolución definitiva de Sí Se Puede uno jugar si la Liga aprueba o no jugar ese partido frente al Barça el quince de septiembre sino habría que buscar alternativas podrían estar claras bien Mendizorroza o bien El Sadar en esa jornada ambos equipos Osasuna Alavés juegan fuera de casa la última enfilar de jugó como local lejos de Donosti fue en El Sadar Race

Voz 1269 01:20 de Ramajo en Sevilla que se dice después de que el Comité de Competición le quitara

Voz 4 01:24 la segunda amarilla Roque Mesa Manolo Aguilar hola hola qué tal hay satisfacción por parte de la mayoría de lo que opinaban que Roque Mesa

Voz 5 01:32 no tenía que ver esa segunda tarjeta

Voz 4 01:34 esta amarilla pero sobre todo se quiere ir cerrando ya la historia de hecho a través de los medios del club hoy ha hablado Roque Mesa Illa habla de otras cuestiones y no exactamente de la jugada que ha sido protagonistas su en las últimas horas

Voz 1716 01:49 puede cambiar simplemente

Voz 6 01:51 es decir que que lo que dije en su momento no que tras la expulsión o pedirle

Voz 1269 01:59 culpa hoy tenemos liga de naciones que menú tenemos Bruno alemán qué tal buenas tardes hola Escorial muy buenas pues tenemos en el grupo A en esa Liga a una Alemania Francia a las nueve menos cuarto es el mejor partido pero bueno tenemos otros durante la tarde se que vas a estar muy pendiente a las cuatro del cada están Georgia que es con el que sea esta UEFA anexión League y por ejemplo en el grupo B tenemos el primer partido de Giggs al frente de Gales con Gareth Bale se va a jugar Gales República de

Voz 1716 02:26 gracias Bruno vamos al polideportivo

Voz 1269 02:28 eh porque estamos pendientes del US Open derrota de Carla Suárez ante Madison Keys en cuartos de final Miguel Ángel Zubiarrain hola

Voz 7 02:35 hola me voy si no puede usted la verdad es que fue muy inferior a Madrid aunque y acabó perdiendo con claridad seis cuatro y seis tres Si bueno pues nada se quedó fuera del torneo así que hoy ya sólo tenemos semifinales femeninas y la jugada si de era darle Serena Williams contó hace bastaba y luego en Osaka aquel ya mañana tendremos unas semifinales masculina de Djokovic ganó ayer al mismo imán mi psicóloga lo han Seeley así que no tenemos horarios todavía vaya a empezar a las cuatro de la tarde empieza empiezan por uno dar pues empiezan con Nishikori Djokovic iba a continuación sería el otro partido están discutiendo lo me parece que quería jugar en primer turno pero también para decir que televisiones pues quieren en la sesión de noche

Voz 1269 03:28 gracias tuve yo hoy rueda de prensa de los pilotos en el Gran Premio de San Marino de motociclismo donde que llega líder a ver Jorge Martín cheque en Moto3 hombre tres y veinte seguimos

Voz 8 03:43 SER

Voz 3 03:44 deportivos Valencia

Voz 1716 04:00 muy buenas tardes bienvenidos a SER Deportivos en Radio Valencia Cadena SER desde uno de los de los lugares sagrados que hay en normalmente en en el mundo del fútbol que es un vestuario no no no se suele dejar entrar a casi nadie al vestuario porque en el lenguaje del del fútbol es como profanar un templo sagrado que está destinado para los que se lo han ganado para los que pueden sentarse y cambiarse pero le pedimos a a la Dirección de Comunicación a Alberto Healy al y al Levante que me gustaría hacer un programa distinto diferente sentir el latir de el del Levante de de equipo desde dentro donde mejor que donde se cambian los jugadores estamos aquí Adrian Rubio José Manuel Alemán nuestro invitado y un servidor estamos en el vestuario del Levante Unión Deportiva es un vestuario eh pequeño familiar como es el Levante es un vestuario que está remodelado está con los colores mezclando el azul marino y el blanco están las fotografías de todos los jugadores está la del comandante Morales está saludando la fotografía de Morales es con su saludo militar dar Easy está todavía los restos de un partido las chanclas de los jugadores con los números en en las chanclas hay alguna algunas botas todavía debajo de las de las taquillas está aquí entre José Manuel Alemany un servidor está Paco López que ya no necesita ninguna presentación Mister buenas tardes qué tal muy buenas muchas gracias por recibirnos aquí porque tú sabe que para estar aquí hay que ganárselo me extraña que hayan dejado sí sí

Voz 9 05:50 lo lo y la verdad es que

Voz 5 05:54 qué contento hoy bueno ya veis poquito vestuario que refleja lo que es el Levante así bueno pues en un sitio donde realmente luego se cuece lo que va a pasar luego en el campo

Voz 1716 06:08 Paco cuartos banquillo de esos que casi no tienen mi techo y cuánta tierra de albero de saque en las plazas de toros amarilla aspira para llegar a pisar este vestuario que ya son de yo digo de moqueta porque ahora es muy bonito pero ha habido que pasar en pisar mucha tierra de de albero yo antes te decía lo del Torre Agüera porque yo para hacer esta entrevista yo te emiratí me respondo a muchos años atrás hay yo he conocido en el campo del Torre Agüera que tú lo conoces cómo estás muerto era tenía una desnivel en un área que cuando el portero contrario sacaba el balón botaba en la en el balcón del área hacia un bote extraño ir algún portero que yo me sé se comió un gol de portería a portería yo he tenido retransmitir partido encima de una pared rota en el campo el Torrado era escondiéndose el micrófono debajo del jersey porque tenía que narrar el golpe el Águilas que había marcado en el capote Agüera lo de ayer era un poco brutos ir no podían entender que estuviese celebrando alguien un gol a todo tren en el campo del del Torrejón era como esa escena tú habrá vivido tras desde abajo para sentarte hoy aquí en este banquillo

Voz 9 07:23 sí bueno siempre lo he dicho como entrenador al final el hilo

Voz 5 07:28 lo digo con muchísimo orgullo es decir yo empecé empecé entrenando a un infantil autonómico ese fue mi primer Mi primer banquillo de un infantil autonómico pasean donaron juvenil de un juvenil va a ser la tercera edición de tercera sesión pasan de la Segunda B se estuve paso fugaz en Segunda

Voz 9 07:47 ya

Voz 10 07:48 si volvía a estar en

Voz 5 07:51 segunda B los años posteriores hasta la temporada pasada

Voz 11 07:54 que volví a entrenar en Tercera División es decir

Voz 1716 07:58 por categorías no va a ser que resulta más gratificante entrañable entrenar a un infantil o entrenar en Primera División son emociones distinta ya los genes diferentes se dice

Voz 5 08:13 gente de todas formas mi primer año entrar

Voz 1716 08:15 la infantil el

Voz 5 08:17 pues en esos momentos sí que tienes sueños fines ambiciones tienes es un mono era mi primera me me me acababa de retirar como jugador también jugando en Tercera después de haber pasado también por por las distintas categorías fuera de Hong segunda segunda de aquí en el Levante es decir

Voz 10 08:35 si bueno era mi primer año como entrenador y lo

Voz 1716 08:40 lo recuerda además pues color

Voz 5 08:43 muy entrañable muy ya te digo muy contento muy feliz con muchísima ilusión la misma ilusión que que he ido teniendo cada año

Voz 1716 08:50 pago en algún momento te has dicho una vez que ya llevas once trece trece catorce partidos catorce catorce una vez que ya lleva catorce partida en Primera división cuando cuando uno se acuesta le habla alarmada en algún momento has dicho oye pues esto de entrenar en Primera tampoco es tan difícil o no

Voz 9 09:12 no no me no me lo planteo así no qué va ni mucho menos es lo mismo

Voz 1074 09:17 que cualquier otra categoría

Voz 9 09:18 nada es lo mismo es que nunca puede ser lo mismo

Voz 1074 09:23 es que por mucho que que es decir yo somos entrenadores de cualquier categoría

Voz 11 09:27 a eso me refiero al final el lo que es en el

Voz 5 09:31 el contexto real de lo que es un entrenador al final uno se siente entrenador entren en la categoría que que entre lo que pasa que siempre lo he repetido muchas veces esa responsabilidad que tienes y que y que tú vives es decir que que eso es así o no la tienes lógicamente en otras en otras categorías pero pero bueno al final lo más importante te centran tanto en en tu trabajo en cómo hacer las cosas en el en ese día a día

Voz 1716 09:57 te absorbe tanto tiempo que tampoco te paras a a pensar muchas más cosas Paco este año lo hablábamos ayer con Morales yo tengo la sensación que el Levante es menos candidato al descenso quizá años atrás todo el mundo pensaba en el Levante tres padecen ver yo no sé porque tengo la sensación que este año no tanto no sé qué piensas ojalá

Voz 9 10:21 pero a mí no me gustaría que esas palabras a la gente y los aficionados lo ha a la pudieran confundir con con la realidad

Voz 5 10:29 la realidad es que nosotros tenemos que partir de un objetivo bien claro ya lo hemos dicho muchas veces la de la de E que nuestro nuestra meta es sumar en este año cuarenta y dos puntos lo antes posible como mínimo expresar nuestra meta pero me voy al fondo de la cuestión lo que tenemos que tener todos claro claros que queremos un Levante y es que dentro de tres cuatro años esté consolidado en Primera División entonces el objetivo no puede ser otro que que ese por eso me gustaría que la gente no pudiera confundirse que la ambición y la ambición y yo soy yo el primero que la tengo y la que la que transmito Illa que quiero que que el equipo tenga es la ilusión lo mismo pero no confundamos con otras muchas cosas que que yo entiendo a a gente cuando la he podido escuchar por ahí

Voz 11 11:19 sí bueno hablando de de de metas

Voz 5 11:23 mucho más altas otra para la realidad es otra tenemos que ser conscientes de eso ahora bien qué ilusión no nos va a faltar y Nos la va a quitar nadie y ambición lo mismo pero con los pies en el suelo ya hemos visto llevamos tres partidos que es verdad que las sensaciones del equipo han sido buena que está bien pero cuánto cuesta ganar en primera división contra los equipos que nos enfrentamos decir cuesta muchísimo eh

Voz 1074 11:46 pero por acercar un poco donde podría estar el escalón del Levante esta temporada que cambió la pregunta no hablo de los cuarenta y dos puntos que es lo obligatorio lo exigible terminar la temporada en la última jornada salvando te como muchas veces ha pasado a muchos equipos casi que de rebote de carambola

Voz 1716 12:05 eso sería un fracaso deportivo económico no porque

Voz 1074 12:07 que levante volvería a encontrar la estabilidad de estar otro año más en Primera pero con la inversión que ha hecho el Levante este año en fichajes doblando puestos de verdad este año sí que hay una plantilla en la que tienes competencia en cada uno de los puestos salvarse en la última jornada para Haití sería un fracaso deportivo

Voz 9 12:23 es que es difícil a hablar de supuestos que no sabemos cómo va a acontecer la la la competición

Voz 1074 12:30 lo digo por lo de Valladolid Huesca

Voz 1716 12:33 por eso te estoy diciendo es que tampoco nosotros estamos tan lejos de esos equipos esa es la realidad final los presupuestos

Voz 12 12:39 sido de la gran mayoría de equipos la lían general ha subido sus presupuestos y no nos vayamos solamente ha

Voz 5 12:45 ya

Voz 9 12:45 a eso porque tampoco es la la realidad

Voz 5 12:49 ese supuesto que tú me me pones lógicamente yo ahora mismo me lo dice Si no me conformo porque porque no soy conformista que el objetivo final se cumpliría que es que el equipo se mantuviera en prisión pues sí pero tampoco quiero hablar de eso supuestos de

Voz 11 13:06 lo firmaría es que no

Voz 5 13:09 no no seguramente no firmo nada de eso ni una cosa ni hay ni otra pero quiero que se me entienda bien que nuestra realidad sigue siendo

Voz 10 13:17 o la misma entonces ahí

Voz 5 13:20 yo en mi cabeza está allí recuerdo la temporada pasada cuando hablamos una entrevista que rige lo mismo yo lo único que quiero ahora es que el Levante se mantenga en Primera División es decir esa es la la idea y luego ya entramos en el proceso pero por eso no no quiero ir más allá es decir depende de cómo lo hagamos y cómo el equipo se mantengan plena lesión pues hablaremos si cómo ha ido la temporada Si puede ser un fracaso no la parada fracasos que es algo que no no me gusta

Voz 0322 13:49 precisamente Paco pero es verdad que tu mensaje de tanto público como en las decisiones que tomas en el campo no es para nada conformista

Voz 1716 13:55 eh

Voz 0322 13:55 lo vimos el otro día por ejemplo en el derbi cuando tenía la posibilidad de tal vez de buscar un poquito más de contención fue partido insiste esta es mi estilo estar mi identidad y con esto vamos a morir en el Levante no muchas veces vemos equipos de la parte baja de la tabla que piensan antes en en dejar la portería a cero en defender en protegerse oí el Levante Paco López no no piensa así

Voz 5 14:15 sí en cuanto a ese tipo de mensajes yo creo que está claro es decir de mi forma de actuar y proceder pero por eso mismo es que no me gustaría que nos fuésemos a extremos porque igual eso la gente lo puede tomar como como

Voz 11 14:28 exceso de Guernica no

Voz 5 14:31 John sí sí Hinault una forma de ver las cosas pero una forma de hacer las cosas de transmitir cosas de lo que yo quiero de un equipo pero eso no significa

Voz 11 14:41 el equipo tiene vaya a tener más eh

Voz 5 14:43 éxito o menos éxito puede hacer lo contrario

Voz 1716 14:47 Paco de sea cubierto bien la baja de Jefferson Lerma

Voz 9 14:57 vale es que ese tema

Voz 5 14:59 también lo he dicho alguna vez dos jugadores

Voz 9 15:02 es igual es no hay partiendo de esa base y un jugador como Lerma no es fácil

Voz 5 15:08 en el

Voz 1716 15:09 en el mercado

Voz 5 15:11 con las mismas características que Lerma ha sido difícil muy bueno y eso lo tenemos claro yo creo que lo tenemos claro todos ahí si Lerma era un jugador que fundamentalmente se caracterizaba por la cantidad de balones recuperados pues si no tenemos nada mejor ese futbolista que puede hacer esa labor pues habrá que hacer

Voz 11 15:33 ser ese habrá que hacerla entre

Voz 5 15:35 todos de hecho eh

Voz 12 15:38 José Campaña creo que está ahora mismo entre los entre el tope los

Voz 1074 15:41 el recuperador de los recuperadores de balón y tenemos Prazeres

Voz 12 15:44 esfuerzo ante todo si queremos comprar ahora a los jugadores que hayan podido venir en esa posición con Lerma

Voz 1716 15:49 no no no son de ese perfil son diferentes son significa peores no no no son diferentes

Voz 5 15:55 diferente si no es a eso no se ha podido

Voz 1716 15:57 entrar en un solo adorno Els el perfil que tenía

Voz 5 16:01 porque a ver Nikola Vujcic tiene un perfil similar pero lógicamente no tiene el dinamismo que pudiera tener el lema esa es la realidad eso es lo lo vais a ver yo eso no significa que el rendimiento vaya a ser mejor peor o regular sólo iremos viendo obviamente

Voz 13 16:20 sí

Voz 1716 16:21 defensivamente que el año pasado ya se buscaba ese central de jerarquía utilizando una frase de de Tito no ha sido posible tampoco encontrar un central que pudiera mejorar o tener más nivel que los centrales actuales que tiene el Levante no ha sido posible

Voz 9 16:42 sí que han habido largo que han habido centrales que

Voz 11 16:46 que pudieran ese teóricamente ejercer de de ese central de jerarquía pero entendemos que esos centrales que ya han habido en el mercado que habían y eso ya te puedo hablar de heroísmo decir entendía que no iban a mejorar lo que lo que tenía

Voz 1074 17:05 porque se ha ofrecido a Cabral se ha ofrecido a Botía dan llegado ofrecer ofrecerá estado de Nur en las últimas jornadas de del mercado

Voz 1716 17:13 Cala

Voz 1074 17:14 Cala sin embargo tú has dicho creo ninguno de estos jugadores que está bien mejora en el rendimiento y la confianza que yo deposito de Rober prefiero a Rober ya que hagamos el esfuerzo Robert

Voz 1716 17:26 pero y no había robusto que sea mejor que eso

Voz 14 17:28 yo alemán y que los que tenemos nosotros para elevar la competencia no habido ninguna pues ya a mejor la ávido pero económicamente no se movía ACB no le pregunto según

Voz 5 17:36 la mente posiblemente puede haber pero

Voz 11 17:38 lo pero ya sin hablar de de no

Voz 5 17:41 hombres

Voz 11 17:42 y además estamos viendo cada hora en el inicio de

Voz 5 17:46 la Liga nosotros nos tenemos que ir muy lejos lo difícil que es que la gente esté muy contenta con sus centrales y con su línea defensiva con porqué fue que hay goles y al final hay errores y aciertos yo entiendo lo que ha pasado aquí con con los centrales yo creo que sea hubo un momento que ese magnífico todo mucho como creo más en el colectivo en enero

Voz 11 18:06 el trabajo y de todo el equipo y no creo tanto en en acentuar o poner el foco en determinadas posiciones

Voz 5 18:18 me gusta más el análisis más profundo de por qué vienen goles y el porque si si algunos tendrán razón otros otros no el el incidir tanto que Si los goles vienen porque la culpa de los centrales jugadores vienen pues porque por delante hemos hecho un buen trabajo

Voz 1074 18:32 como te decía antes creo que este año sí que se puede hablar de fondo armarios sí que hay una plantilla donde están bien cubiertos la gran mayoría o casi la totalidad de los puestos te habla específicamente de los delanteros Rafael lo Amena que ha sido una inversión importante que es el club con seis coma dos millones de euros de inversión va a tener muy complicado jugar en el Levante si Roger Martí Si Water Easy Mayoral tienen el nivel que están demostrando Mayoral en su etapa en el Real Madrid lo que ya hemos visto que han demostrado tanto Roger como como Boa va a ser complicado queda Mena tenga oportunidades incluso quedarse hasta fuera de la lista

Voz 5 19:09 si lo hacemos al revés se pone a hacer goles a dar rendimiento que todos queremos

Voz 10 19:15 a ver yo creo que aquí

Voz 5 19:18 ya también lo hemos reiterado muchas veces lo más importante es tener a cuantos más jugadores enchufados ya buen nivel mejor y que esa competencia interna va a hacer más fuerte al equipo y estoy convencido y ahora mismo tenemos cuál delanteros junto con Morales que que sabes que que alterna esa posición cinco que cualquiera puede jugar lo interesante es que todos estén a un buen nivel que lo complicado para mí entre comillas a llegar el domingo elegirán los a los que creemos que son mejor

Voz 1074 19:46 sí porque mentalmente tiene que estar todo el mundo preparado porque a ver quién quita ahora a Roger llevó a tener después del partido contra el Valencia yo lo tiene que tener metido en la cabeza mayor amena

Voz 5 19:54 sí por supuesto pero a lo mejor entendemos

Voz 11 19:56 se llega al partido de Cornellà El Prat el

Voz 10 19:59 el próximo domingo cuando vamos a jugar así que no lo sé

Voz 5 20:04 si entendemos que es partido parada Mena o partido para

Voz 12 20:07 ahora el exdelantero entendemos que a mí me gustaría

Voz 10 20:09 ya hay me gustaría no que que mi forma

Voz 5 20:13 de de de ver las cosas sea es es decir que todos estén preparados para para Juan evidentemente que uno también se gana el sitio y la titularidad

Voz 15 20:25 partido pero está ese día a día que yo le doy muchísima importancia Paco ese día a día podemos tengo un ejemplo con con el partido del Celta con Robert Pierre porque veníamos del partido de del Villamarín cero tres la pareja de centrales hizo una modificación totalmente puramente táctica no declarar Z digo por ejemplo con Rober Pier según lo que están diciendo un hombre que sólo ganó en el día a día en Renault

Voz 5 20:45 si es así fíjate veníamos de ese cero tres y entendimos que la pareja que bueno que en teoría intuíamos que iba a jugar que eran Yago Aspas Si más pues tenían unas

Voz 11 20:58 de diferentes características que

Voz 1716 21:01 que bueno que nos venían mejor Rober Pier lo eh

Voz 10 21:04 lo que el Villamarín yo creo que

Voz 5 21:08 hubo mucha gente que nos espera jugar también la pareja Postigo Chema también entendían fue la forma que tenía de jugar el Betis por subir por la forma que tenía de de de atacar

Voz 1716 21:19 ar

Voz 5 21:19 pues entendíamos que Chema no es podía venir mejor cuanta

Voz 1074 21:22 culpa tiene Paco López de que Borja Mayoral odisea jugador de el del Levante porque ya contamos en la SER al principio de verano que llegó una conversación contigo y el jugador también la hubo una reunión del presidente Quico Catalán con con su agente y también con el director deportivo en Madrid para hacerle entender que era o una propuesta hay un proyecto para para Mayoral muy importante el que estuviese en el Levante pero ha habido que esperar hasta los últimos minutos de del mercado que incidencia tenido Baco en mantener la llama viva de que el jugador siempre viese al Levante como candidato entre los muchos que tenía para elegir

Voz 9 21:59 pues no lo sé no lo sé qué incidencia puede tener al final la que porque la decisión final a la tuvo el jugador

Voz 10 22:06 aquí todos los saberes

Voz 9 22:08 a todos nos consta que tenía muchísimos equipos muchísimos equipos también estoy convencido que le llamaron pues los respectivos au entrenadores directores deportivos au presidentes tanto a él como a subir a sus agentes

Voz 1074 22:23 pero el gatillo ligó ha pensado nos ha ganado nadie este verano bueno yo tampoco creía se yo tampoco he sido pues

Voz 9 22:29 es decir en y lo digo sí o sí que es verdad como he hecho con con más con algún jugador más

Voz 5 22:36 es decir

Voz 16 22:37 es bueno que que

Voz 5 22:40 está bien que que del mismo entrenador pues sepan el el interés yo creo que es al futbolista y eso no lo escondemos así abiertamente el futbolista sepa que es el propio entrenador el que el que habla contigo y si siempre es importante o puede puede ayudar o no puede ayudar pero pero bueno siempre es importante que lo sepan

Voz 1716 22:59 Paco ayer no contaba Morales un paseo

Voz 14 23:02 que yo creo que bonito que era cuando

Voz 1716 23:07 el vino a explicar que les quita les quitas del miedo más o menos que ellos hubo un momento como que que perdió

Voz 14 23:13 dieron miedo de miedo a perder y por bueno que tú cuando entras al al vestuario les das otro otro

Voz 1716 23:23 mensaje di distinto y les les como que les quite el miedo no a mi me gustaría contar un pasaje que yo creo que es bonito y además tú lo has hecho público con total naturalidad

Voz 14 23:34 para que la gente entienda que hay

Voz 1716 23:36 en determinado momento en que mensajes de vida ayudan en una cuestión deportiva no cuentan nos por favor cómo es eso porque yo creo que tiene que ver con el tema de quitar el miedo cuando tú en el Vestuario yo lo resumo mucho más o menos bienes a decir oye que perder un partido o dos que no se muere nadie tú cuenta una historia tuya personal de de de tu familia de tu mujer de que si de verdad se jugaba la vida tú has estado en el cristal mirando cómo se ganaba la vida es ese momento que yo creo que sí Timo que es que que se produce una una unión de de sentimientos en el vestir

Voz 5 24:14 Mario y que

Voz 1716 24:15 yo creo que tiene bastante que ver con eso que contaba ayer Morales de este Paco bloque hizo fundamentalmente que no quito el miedo

Voz 5 24:22 sí pues lógicamente el las circunstancias de la vida personal de uno

Voz 9 24:32 pues también llegan a afectar a lo a la profesional a veces para algo negativo para algo positivo pues lo negativo en cuanto a esa experiencia personal y lo mal que se pasa pues me ayudó seguramente a a vivir

Voz 1716 24:48 en lo profesional de otra forma ya transmitir también otras cosas

Voz 10 24:51 sí bueno también creo que lo comentado alguna

Voz 5 24:54 B es decir al final

Voz 10 24:57 cuando también sabe sin tú

Voz 5 24:59 es quién que vestuario está Si y qué tipo de personas

Voz 9 25:02 porque esto es como como todo y cuando

Voz 10 25:05 ves que hay el nivel humano de de hoy

Voz 5 25:08 Vestuario es tan grande y tan alto como yo percibía es decir es importante restarle importancia

Voz 11 25:16 qué

Voz 5 25:16 a lo que todos al final Le dan dando que era perder o ganar un partido sí y una de mi frase es al final lo de mis mensajes

Voz 11 25:25 si pues fuese que

Voz 5 25:28 que hay una frase también muy tópica en el fútbol que a mí

Voz 9 25:31 no me gusta no me gustan mucho los tópicos de fútbol la típica frase cuando vas a jugar un partido importante

Voz 1716 25:39 a mochica que nos jugamos la vida pues no

Voz 5 25:43 es decir yo es que no nos jugamos la vida que la vida otra cosa que por desgracia yo sabía lo que era tenía muy cerca bueno por más menos fui a intentar transmitir eso

Voz 1716 25:55 tu mujer es futbolera si si si le liquidó al habla contigo Deberes de fútbol

Voz 5 26:00 sí sí sí

Voz 1716 26:02 si no lo te discutirá ningún plantearnos

Voz 0322 26:04 no pero pero no hasta ese punto no entonces bueno oye la confianza en casa de esas cosa luego que la multa Roger Le gusta no no ese punto ya

Voz 1716 26:16 no ni mucho menos pero sí le gusta Le gusta porque lo sufrieron sufre mucho arte bueno estará bien amarrado porque lo ha hecho ella no tenemos la suerte que tenemos

Voz 5 26:26 eh

Voz 9 26:26 no es gestor aboga Si bueno

Voz 5 26:30 pues en en ese sentido estamos tranquilos porque luego con dos

Voz 0322 26:35 no

Voz 17 26:35 los la vida

Voz 1074 26:39 hablando de contratos a diez estarían en la taquilla se siente Adrián está la fotografía de de Jason te quiero preguntar precisamente porel termina contrato el próximo treinta de junio entiendo por lo que está pasando que no hay una decisión de club hacía el cuerpo técnico de si este jugador no renueva no juega porque está jugando titular a buen de él el otro día salió en la segunda parte ante el Valencia pero tú quieres contar con Jason en tu proyecto deportivo de presente y sobre todo de futuro porque habrá que tomar una decisión en breve la tendrás que transmitir también porque tú tienes contrato en vigor la próxima temporada Si el equipo se quedó en primera división y por lo tanto tu participación en la decisión también tiene que ser importante tú quieres a Jason y aprovecho para añadir otro nombre

Voz 1716 27:21 a Toño en tu proyecto deportivo la próxima temporada

Voz 5 27:24 sí sí sí creo que están en conversaciones no y si están en conversaciones porque hay consenso en ese sentido yo allí son precisamente yo se lo dije muy claro oí como con todas pero con él que la pretemporada las cosas así hable con él y le dije que

Voz 12 27:42 también los jóvenes no son tontos y en tienen también en ciertas circunstancias cuando uno va ya pasado en este año en muchos equipos cuando no termina contrato

Voz 10 27:49 aquí no hay acuerdo para renovar

Voz 1716 27:52 pues hombre la circunstancial hay que entender también a los club que lleva un año intentando renovar en no renueva por eso lo digo yo hablé con él

Voz 5 27:58 lo más importante es que sean intentado acercar posturas hay una cosa fundamental primero qué es lo que yo en su día y lo desveló ya le dije a allí son preguntara tú quiere jugar en el Levante eso sí sí sí sí la respuesta hubiese sido no evidente pues no estaríamos hablando de estoy hubiese sido todo más fácil

Voz 1716 28:18 sí

Voz 5 28:19 pero creo que la intención es es seguir vinculado al

Voz 10 28:22 ante hay ya a partir de ahí en cuanto él me contestó

Voz 9 28:26 yo un jugador más como todos los

Voz 5 28:29 que tengo y a dar el máximo rendimiento

Voz 1074 28:31 y Toño

Voz 5 28:33 sí creo que igual a ver yo no estoy también te digo eh en eso igual es un error mío no lo sé no lo sé pero no estoy cien por cien encima de Si a Renault así como va la renovación es ETA que yo me centro en mi trabajo en lo que tengo que hacer lo realmente no estoy al margen de

Voz 1074 28:52 la lo tendrá que preguntar a estos jugadores tu cuenta por el año que viene o terminan contrato y firmamos a otros

Voz 5 28:57 sí pero eso ya se habló en su en su momento yo creo que los quieres laterales izquierdos por ejemplo hablar del caso de de de esa posición

Voz 9 29:05 es cierto que tampoco hay mucho sí

Voz 1716 29:08 o sea ni tenemos dos muy buenos lateral izquierdo Iggy porque no poder apostar por por los dos Paco y tú has entrenado al filial del Valencia ha jugado en el en el Levante y que siempre ha habido todo trasiego de Valencia Levante Levante Valencia que yo creo que es una cosa de lo más natural es más yo creo que un signo de inteligencia del Levante y del Valencia de quienes dirijan y al Valencia Levante circunstancialmente yo creo que sería un signo de inteligencia tener una relación muy fluida desde la naturalidad aceptando cuáles son las la las capacidades límite económico que tiene un club que tiene otro pero yo creo que desde la naturalidad el Valencia en muchas ocasiones se podría beneficiar de tener jugadores jugando en el Levante y el Levante creo que ése podría beneficiar en muchas ocasiones de tener jugadores de nivel que no podría pagar que están en el Valencia y que en el Valencia no juega ni poder aprovecharse en el Levante es esto yo creo que sería un síntoma de inteligencia de A de de quienes dirijan ambos clubes de darle muchísima más naturalidad que además si se hace pues nos encontraremos como el día del del del derbi que en general hubo muy buen rollo no hubo líos yo tengo leído un montón de comentarios de gente del Valencia aficionados que han venido a Levante nos han escrito para decirnos que se sintieron súper súper cómodos y y ayer Le preguntamos a a Morales a él jugaría en el Valencia alguna vez él ya pues dice la verdad que yo ya no jugaría en Valencia por respeto a al al debate yo pensaba que era una respuesta para quedar bien pero

Voz 18 30:43 insistí Israel volvió a insistir

Voz 1716 30:46 en lo mismo tú al final te tira más el Levante au el Valencia porque en los dos sitios a sentimentalmente que que te tirabas

Voz 5 30:54 no pero eso lo dicho también abiertamente y muchas veces es verdad que yo no jugó en las categorías inferiores del del Valencia luego también entrene al al Mestalla lo he dicho muchas veces a mi pregunta me de pequeño por eliminaciones del Levante que seguramente mucha gente no conoce las digo de carrerilla

Voz 11 31:12 o te digo a barril Laurent Sierra Baró José y la herencia Garrido yo voy a Andoni Murua Villa Campuzano vía

Voz 5 31:24 uno mucho más a Castelli que era un ídolo a Carlos Humberto Castelli es decir por lo tanto es decir mi equipo de pequeño siempre ha sido el el delante de Penín todos tenemos equipo y eso nunca nunca lo negado de hecho yo que soy de de silla de Denny pueblo

Voz 12 31:42 cuando yo recuerdo de pequeño yo venía a ver el Levante me iba a casa en el colegio al día al día siguiente y todo el mundo hablaba del Valencia que todo el mundo era del Valencia yo era el único

Voz 5 31:50 la idea de de mil raro sí sí que era del Levante luego pues a nivel profesional no somos profesionales lógicamente yo soy

Voz 10 31:58 sí eso es una una realidad

Voz 1716 32:00 es que eso que está diciendo Paco que es que es bonito natural y no hay que hacerlo eso es incompatible yo es que me vuelvo loco en fin eso es incompatible con que Paco López hundía día pudiera entrenar al Valencia pasa algo se muere alguien es una ofensa decirlo reconocerlo que que no sé si es así o no pero vamos entiendo que la lógica es que si Paco López pero como es decir Paco lo bello jamás entrenará a no sea al Atlético de Madrid o al Sevilla o incluso al Valencia tú tendría inconveniente en entrenar al Valencia un día se tiene la oportunidad pasa

Voz 9 32:34 aquí lo que no por lo menos yo pienso que no puedes decir nunca jamás no haré esto no porque la vida te va poniendo

Voz 5 32:44 si quitar yo sí me Mile una circunstancia pero pero lógicamente entiendo a la gente cuando dice yo soy levantinistas desgranó todas yo soy valencianista hombre por respeto a a los años que llevo ya la afición y a dar pues no lo haría es perfectamente lícito y eso

Voz 9 33:05 eso es así ahora a mí volvemos a lo mismo a los supuestos pero tú tú

Voz 5 33:10 ahora mismo si a mí me pregunta te digo que estoy donde quiero estar y fíjate el ejemplo que te que te puesto cuando era pequeño mis años de de infancia pues más feliz y más contento no puedo

Voz 1716 33:23 pero es una barbaridad decir soy del Levante de corazón pero profesionalmente podría entrenar al Valencia o al Atlético de Madrid y al Sevilla quien sea pasa algo no es natural es que no sé se qué

Voz 5 33:34 todo es que han habido pues si has estrenado filial unida de De Gea

Voz 12 33:38 los por todo lo que pasó por todos los sitios

Voz 5 33:41 sí

Voz 12 33:41 en este caso Levante Valencia pues fíjate lo salir del Levante lo jugó en el Valencia jugador del León

Voz 5 33:46 de pero que vuelvo a repetir que entiendo también yo por ejemplo que me habéis comentado lo que lo que dijo Morales a ayer perfectamente de acuerdo cuando él dice que yo me he criado a mis años aquí en el Levante ya mis treinta y un años no jugaría en el Valencia y pues claro que sí

Voz 0322 34:04 el superar aceptable claro camina a mí me me me sorprende pero súper respetable por supuesto no pero a lo mejor preguntarse lo comente año no porque seguramente comenta claro mueve la vida de forma pues comente años seguramente a lo mejor

Voz 5 34:15 horno no hubiese dicho eso no lo hubiese que no lo sé no lo sé pero esto es así pero Morales da un ejemplo también del Levante mismo porque lo siente de verdad porque lo siente

Voz 10 34:25 ahí eso

Voz 5 34:28 hombre a los a mí como entrenador encima si ya lo he levantinista Nos llena de orgullo y eso es cierto como si llega

Voz 10 34:35 otro oí dice lo lo contrario

Voz 1716 34:38 vamos a ver sus respetable igual

Voz 0322 34:41 dándole sentimientos siendo breve Paco el otro día después del del derbi contra el Valencia me pareció entender en rueda de prensa con hablabas de del orgullo que te da va a estar en la banda notar el calor de la grada dar tanta presencia levantinistas en el propio Valencia que tú has estado aquí en otras épocas sabes que no era tan común no hay me dio la sensación la nueva que estamos echándole de Morales el orgullo es el del Levante de que notas que es la ciudad cada vez la gente tiene menos miedo de decir no sé si lo usara para miedo pero le da menos respeto decir soy del Levante y con mucho orgullo no es que además Paco

Voz 1716 35:12 es por ser muy breve también

Voz 0322 35:15 mucha gente dice claro el debate se llena

Voz 1716 35:17 que regalan los pases no un momento los pases se regalan si tú has tenido la voluntad de ir al noventa y cinco por ciento de los partidos de la anterior pero yo he vivido épocas aquí en el Levante en de que sean regalado entrada a domicilio y la gente no iba a en el Atlético

Voz 5 35:31 ella y ahora vienen sí sí sí regado

Voz 1074 35:34 Cemil hay veintidós mil cien es decir ahí hay diez mil personas más que han apostado este año por ser granotas algo

Voz 0322 35:39 la sala de prensa noté ese ese sí era actividad el corazoncito granota

Voz 1716 35:43 no no no es decir yo tenía la piel de gallina

Voz 5 35:45 así como abrazo Roger pues

Voz 1716 35:49 hola

Voz 11 35:50 a la gente y a esta afición que que de verdad que tantas y tantas veces yo el pues eso

Voz 10 35:59 la Bella y la escuchaba ahí ver el campo a veces eh porque yo he venido con mucho con los cemento oí ver cemento

Voz 11 36:05 soy ver e irse a la gente

Voz 1716 36:09 enfadada cabreada que normal si Estopa volverá a pasar porque faltaría

Voz 9 36:14 más pero Vera Leander mismo tan conectado verde a que K

Voz 5 36:20 lo que tú decías de verdad que sí

Voz 1074 36:23 yo te con orgullo

Voz 5 36:26 soy del Levante pues imagínate la aquí el la piel de gallina

Voz 1716 36:31 ha puesto a nosotros haciendo y esta entrevista aquí en el corazón de del vestuario del Levante Unión Deportiva donde esperemos volver y que se respire la alegría de otro año más en Primera división Paco gracias a ti también

Voz 14 36:44 tan natural tan cercano que es lo más bonito del mundo por no estar haciendo la entrevista con el freno de mano puesto a ver qué digo no digo a ver si me cogen por aquí

Voz 1716 36:52 ya en una naturalidad y y gracias y mucha suerte va con muchas gracias a vosotros un placer muchas gracias

Voz 1716 40:40 ya

Voz 0341 40:40 IU José Manuel alemán Adrian Rubio que nos han acompañado hoy en esta entrevista aquí en El Vestuario de el estadio Ciudad de Valencia el vestuario del Levante Unión Deportiva cuando todo ya en marcha Paco López y nos quedamos nosotros aquí para despedir el el programa con la asistencia técnica de Hermann Mayans la semana que viene igual que esta semana hemos hecho entrevistas de

Voz 1716 41:07 del Levante en la semana que viene haremos

la semana que viene haremos nos del Valencia en este parón liguero para analizar esta primera parte de la Liga en la que se produce el parón y una vez que se ha cerrado el el mercado será la semana la semana que viene vamos a hacer también alguna entrevista a jugadores nuevos de los que ha incorporado el Valencia para esta para esta temporada el Valencia que ayer ganó Ava cero tres en un partido amistoso habitual ante el Alcoyano se estrenaban como goleadores Gameiro Ferran Torres marcaba también Santi Mina esta mañana hay una buena noticia ha entrenado ya al mismo ritmo que sus compañeros y en condiciones normales Geoffrey con novia con lo cual en principio sería futbolista para contar con él para el partido del próximo fin de semana no éste sino el siguiente ante el Real Betis Balompié es un jugador como saben bastante clave en este momento sobre todo después de la endeblez defensiva que se vio en el Valencia en el partido en ante el Levante en el derbi del pasado domingo

compartir historias que

que nos recuerden los cien años de historia del Valencia en un año del centenario un año especial para el Valencia gracias por la atención prestada buenas tardes

