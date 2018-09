La Ventana Comunitat Valenciana (06/09/2018)

Voz 1 00:00 en La Ventana Comunitat Valenciana Inma Pardo

Mónica Oltra la vicepresidenta del Consell ha desgranado en la Cadena Ser del panorama político que le gustaría tener en esta nueva etapa este recorrido que queda hasta las próximas elecciones autonómicas primero sin ninguna duda reeditar el Pacto del Botánico y en segundo lugar podemos debería formar parte del Gobierno valenciano segura contundente y dejando ver que le gustaría ser la próxima presidenta de la Generalitat Oltra es siempre directa en su discurso claro en su exposición Isabel manejar el tono en cada argumento que expone tampoco ha dejado pasar la oportunidad de quitar hierro al desencuentro que ha tenido este verano con la consellera Bravo a cuenta de los centros para denunciar casos de violencia de género ahora toca que las aguas vuelvan a su cauce en un enfrentamiento que nunca debió provocar en redes sociales

Voz 0808 00:57 Mónica Oltra quiere ser la candidata de Compromís en las próximas autonómicas y si fuera necesario reeditar un pacto de fuerzas de izquierdas para gobernar ella recitará ese Pacto del Botánico aún teniendo más votos que los socialistas es más también contaría con Podemos pero le gustaría que en ese pacto reeditado la formación morada tuviera presencia en el Consell sin ninguna duda sin ninguna duda

Voz 1599 01:20 me encantaría además me encantaría que esa fórmula continuara es más si finalmente se Se se reedita el Pacto del Botánico con esas tres fuerzas políticas incluso me gustaría que las tres fuerzas políticas estuvieran dentro del Gobierno

Voz 0808 01:37 ha indicado que todavía es pronto para hablar de una posible coalición con Podemos de cara a esas elecciones del año que viene en cuanto a esos desencuentros en el seno del Consell insistía hoy en democracia las diferencias son buenas y no hay que dramatizar y sobre uno de esos desencuentros el que mantiene con la consellera Gabriela Bravo a cuenta de esos centros para denunciar casos de violencia de género Oltra insiste se enteró por Twitter de las intenciones de la consellera Bravo recordamos apuesta la consellera de Justicia por llevar ese centro a la Ciudad de la Justicia mientras que Mónica Oltra considera que sería mejor que si ubicada cerca de los centros veinticuatro horas por una cuestión práctica porque por encima de la comodidad burocrática deben estar siempre las mujeres

Voz 1599 02:17 porque alguien puede decir bueno pero es que en la Ciudad de la Justicia es más cómodo para la Fiscalía es más cómodo para los jueces es más cómodo ya pero aquí creo que hay que buscar la la que que las mujeres víctimas estén confortables

Voz 0808 02:31 hoy precisamente Mónica Oltra hay Gabriela Bravo han acordado que se inicia en las reuniones técnicas para coordinar la creación de ambas oficinas de denuncia de violencia machista la de la filial de la de la Ciudad de la Justicia para agilizar ese proceso burocrático y la del Centro Mujer veinticuatro horas para acompañar a las mujeres en el proceso de denuncia Comunitat Valenciana

Voz 0808 02:56 de esa entrevista Monica Oltra que ha emitido la Cadena SER ya hemos escuchado el resumen de lo más destacado que ha dicho Barreda vamos ya con las valoraciones de nuestro los expertos analistas políticos Amparo hola buenas tardes hola buenas tardes Salvador Enguix qué tal buenas tardes muy buenas tardes bueno pues con este asunto terminamos la semana por hoy va adelante

Voz 0554 03:15 bueno yo creo que la activista ha sido muy interesante porque Mónica Oltra es sabido dibujar los escenarios que ya más de esa cita para poder transitar con éxito de aquí a las elecciones autonómicas del próximo año a mí me ha gustado algunos detalles interesantes lanzado a Podemos son interesante porque ella al final va a ser el aliado necesarios y en algún momento quiere alcanzar la presidencia de la Generalitat valenciana ha sabido muy bien como modular los conflictos internos el Consell diciendo que estos dos normal que no pasa nada cuando ella sabe perfectamente que esta situación de tensión externa que estoy realizando beneficia algo tan y ella a pesar de eso lo defiende y creo además que ya ha dejado también sí claro como su voluntad política es la de agotar la legislatura eh dando la imagen de que este es un Gobierno estable no por lo tanto yo creo que los los ítems claves es su de lo que ella pretende que el dos mil diez de yo creo que era muy claros ya patinador veremos si se producen

Voz 1482 04:13 yo lo que he escuchado salva en esa entrevista que ha concedido Mónica hoy a Radio Valencia Cadena Ser es una Monica Oltra vicepresidenta del Gobierno valenciano en modo presidencial no hay modo cambió

Voz 0554 04:24 sí sí correcto manejo esa sensación

Voz 1482 04:27 lo que hay Matas metido con mensajes muy contundente respecto algunas cuestiones muy cauto respecto a otra es decir ha sido contundente cuando ha dicho que va a ser la candidata de Compromís en las próximas elecciones municipales y autonómicas verdad ha sido muy contundente cuando he dicho que es partidaria de reeditar ese pacto a tres bandas con el PSP de Podemos ella ha sido más digamos no sé si la palabra se le va muy bien a ella pero más conservadora a la hora de hablar de Podemos es decir si que quiere por supuesto que podemos estar ahí quiere contar con Podemos en un futuro gobierno en el caso de que en las próximas elecciones autonómicas las puertas de izquierda sumen para formar y reeditar un nuevo pacto ves botánico pero sin embargo ha sido muy cauta a la es decir que no sabe si Compromís debería ido no con Podemos de la mano electoral en en en la cita de las

Voz 0554 05:16 pero el ser diferente yo creo que son dos escenarios uno es que ya pero con una coalición electoral que yo creo que el compromiso o no lo quiere ya han demostrado yo esas cosas que ya la entre guiños de cara a ganarse el apoyo de Podemos y pudiera ser necesario eso pollo para alcanzar la delante de cargos los socialistas y sumar un cuarto yo creo que hice que parecido que ya pero coincido en que haya jugado al papel más presidencial aunque es verdad que ya sabemos todos que ya sabemos hablar estos espacios hoy ha mostrado muy presidencialista Joan Herrera

Voz 1482 05:45 yo de todas formas hay una hay un aspecto en el que la he visto más o menos menos suelta es en en en la polémica que ha protagonizado en las últimas semanas con la consellera de Justicia Gabriela Bravo dice decía ha dicho Monica Oltra que las discrepancias son saludables incluso dentro de de un gobierno de coalición como el que mandó en el PSPV y Compromís sin embargo es cierto que vivir en un consenso permanente es prácticamente imposible pero yo creo que la forma en que se ha ventilado este asunto relacionado con la ubicación de una comisaría de violencia de género no se ha hecho de la mejor manera posible desde luego ella pero para mí no lo ha hecho de la mejor manera posible ahora me parece de recibo que una vicepresidenta del Gobierno valenciano la consellera enzarzan en una discusión pública a través de las redes sociales yo creo que ya ha intentado tirar balones fuera restar importancia a las discrepancias que insisto las discrepancias son buenas es que es imposible vivir en el consenso permanente pero no creo que una red social sea el escenario adecuado para que se identifiquen las las diferencias

Voz 0808 06:55 tres minutos y serán las siete y media de la tarde vamos con una noticia de última hora Julián Jiménez buenas tardes

Voz 1238 07:00 Halima buenas tardes Pablo Crespo que ha declarado hoy en el juzga

Voz 0808 07:02 no de Instrucción número diecisiete de Valencia ante la jueza que dirige una investigación secreta sobre las adjudicaciones de obras para la construcción del circuito de Fórmula uno ya asegurado que en el PP valenciano durante varios años todo pasaba por Costa de hecho lo ha acusado de ser el que propuso facturará constructoras para pagar la deuda que el partido tenía con Orange Market principal responsable Álvaro Pérez ha llegado a decir incluso que en estos meses Costa está ayudando económicamente al Bigotes en prisión junto a Crespo desde el catorce de febrero de dos mil diecisiete

Voz 1238 07:32 en su declaración a la que ha tenido acceso la Cadena SER Crespo ha negado su participación ese proyecto de circuito urbano de Fórmula uno sólo ha reconocido que Orange Market estudió presentar oferta para instalar las gradas algo que acabó frustrando se aunque lo más destacado de su declaraciones que ha asegurado ya en varias ocasiones que Ricardo Costa en los últimos meses bien ayudando cómicamente Álvaro Pérez que también ha declarado hoy precisamente en la misma causa y que también ha dicho no saber nada del circuito urbano de Fórmula uno Crespo eso sí ha ofrecido detalles de la relación que tenían Álvaro Pérez y Ricardo Costa como los regalos que el bigotes le hizo una moto de veinte mil euros y un reloj que el ex secretario general del PP valenciano acabó devolviendo Crespo además ha señalado a Ricardo Costa como el principal responsable de la financiación irregular del PP de él salió Hinault de Francisco Camps ha dicho la propuesta de facturará a empresas constructoras para cobrar la deuda que el PP valenciano tenía contraída con Orange Market más de un millón de euros Costa era el filtro por el que todo pasaba ha llegado a decir de Costa Pablo Crespo en su declaración ya ex

Voz 0808 08:33 culpado de este modus operandi a los ex dirigentes del PP valenciano Vicente Rambla David Serra gracias Julián hacemos una pausa y seguimos con más noticias en La Ventana

Voz 0808 10:56 los bomberos de Tragsa que habían convocado una huelga indefinida para el siete de septiembre la han aplazado finalmente para el día catorce quieren esperar a que el pleno del Consell apruebe mañana el reglamento que lo regule secretario general de Comisiones Obreras Antonio Criado buenas tardes

Voz 12 11:10 hola muy buenas tardes menos realmente seguir todos los acontece

Voz 0808 11:13 mientras laborales que atañen a este colectivo resulta a veces un poco complicado pero vamos a ver si conseguimos aclarar la situación a día de hoy se pospone la huelga de mañana que es el día en el que se celebra ese pleno del Consell que está previsto que apruebe ese nuevo reglamento no que regule a estos trabajadores

Voz 12 11:29 sí ha sido más digo no aplazarlo la huelga hasta el día catorce para seguir tragando lo de razón porque ahora lo que ha digan desde Madrid es que el reglamento no está aprobado vale eso comenta no dijeron que pactaba con los informes favorables de la Abogacía de la Generalitat luego se dijeron que no dicen que tiene que aprobarse bueno pues como se aprueba mañana en el pleno del Consell se publica el lunes en en el doce de la Comunidad Valenciana bueno pues les tiempos no hemos retrasado hasta el jueves que viene el miércoles nos volvemos a juntar en el Tribunal de Arbitraje laboral con la empresa con todo lo que había hecho al según ellos ya estaremos quiero comprar ninguna pegan tanto otra cosa Mulligan la que trabajamos como el Ministerio de Hacienda que en la que tuvo en su momento no está de acuerdo la segunda seguida

Voz 0808 12:17 claro porque los representantes de Tragsa vincularon la aprobación de ser reglamento a la posibilidad de poder equiparar los salarios de los bomberos a esas nuevas funciones no

Voz 12 12:25 correcto si que será una paradoja la nueva función están realizando desde el uno creo que en dos mil dieciocho en ninguna pega para que pueden pegar a retribuir adecuadamente igual que hace ya un año que en dos mil diecisiete en primavera del diecisiete se llegó al acuerdo de la segunda seguida para los con los compañeros mayores de sesenta años que no estuviera en primera línea de fuego y eso se sigue retrasando con lo que estamos viendo cómo ha ido el verano osea que o todo o nada lo que no puede ser es que lo digan sí sí pasó siga siendo vuestra funcione a lo no lo pagan muy duro

Voz 0808 12:57 claro si el Consell y cumple que todo parece indicar que sí que cumplirá su parte mañana tracs I El Ministerio deberían también por lo tanto cumplir la suya no equiparar ese salario de los bomberos a esas nuevas funciones posibilitar eso que comentas esa segunda actividad a los mayores de sesenta y cinco años

Voz 12 13:12 claro sería de justicia no no no no cabe en la cabeza que aquí la presidencia de la Generalitat y el Consell apuesten por esto lo doten presupuestariamente la agencia ABC por esto hizo luego en Madrid lo digo no no podemos pagar eso no no hay ninguna queja porque cumple con lo que dice la ley de presupuestos que es momentos nos dijeron que no que no lo tumbaron porque decía que lo cumpliremos lo que en en el supuesto pero sí que lo cumplió con lo cual no cabe no cabe que no digan que no más comience a bajar eso es un bombero forestal de mil euros mil ahora si con esta equiparación esta equiparación o joder para ser incluso exagerados no porque se hablando de incremento del treinta por ciento si exactamente un treinta por ciento por las nuevas funciones que al final Un están llegará cobrar mil trescientos euros que imagino que bonos pasaremos descalabro se quedaran Bildu épico porque pagan IRPF precio no es otra cosa que eso que trabajamos en precario y tenemos el congelado desde el dos mil diez

Voz 0808 14:13 jugándose la vida cada vez que hay un incendio claro

Voz 12 14:16 de hecho en el dos mil diecisiete no ofrecieron del uno por ciento por ley ya no podemos negociar incrementos Press que estamos en agosto del dieciocho y yo no lo hemos cobrado

Voz 0808 14:25 Antonio Criado esperemos que todo se resuelva por fin para este colectivo muchísimas gracias por atendernos en La Ventana

Voz 12 14:32 venga vamos a otros

Voz 0808 14:37 con minutos y serán las ocho menos veinte el debate de política general comenzará el martes de la semana que viene a las diez de la mañana y está previsto que se produzca además de la intervención del presidente la de la portavoz del PP Isabel Bonig la del Síndic de Podemos Antonio estaño por la tarde se producirá la de los demás grupos este años novedoso porque el pleno continuará el jueves porque el miércoles se destinarán la presentación de los presupuestos de las propuestas de resolución sólo doce por cada grupo parlamentario PSP PSOE y Compromís ya han dicho que como el año pasado repetirán la presentación conjunta y esperan que podemos respalde alguna de ellas de eso se va a hablar esta tarde a esta hora en la reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto del Botánico que está teniendo lugar en la sede de los socialistas valencianos su portavoz Manolo Mata opinaba que se puede hablar de otros temas pero que lo fundamental de la reunión ha de ser este debate de política general

Voz 0730 15:25 de yo creo es importante que nos pongamos de acuerdo los tres grupos en ver qué hacemos en el debate de política el avance que tenemos con Compromís como el año pasado es que las propuestas de resolución de Compromís del PSPV se firmen conjuntamente Nos gustaría traer a esa causa a Podemos sé que será difícil pero por lo menos saber cuáles nos van a apoyar en cuál es el de disensión Equal es para presentar ellos saber cuáles va a haber disensión

Voz 0808 15:51 de la misma opiniones Compromís que tampoco cierra la puerta abordar otros asuntos sin embargo el secretario general de Podemos Antonio están dice que en la reunión se ha de centrar en cómo cumplir el mayor número de los objetivos del Pacto del Botánico ya se ha perdido mucho tiempo dicen otros asuntos

Voz 13 16:05 tampoco hay mucho que decidir sobre el debate política general nosotros cumplimos nuestra función que es la de fiscalizar al al Consell y que los diferentes grupos tengan la la estrategia quieran tener pero pensamos que lo prioritario de esta reunión es poner objetivos en común que era lo que nos interesaba que llevamos mucho tiempo hablando de quinielas electorales o de conflictos internos en poco de vivienda sanidad educación

Voz 0808 16:30 esta mañana se ha presentado el nuevo curso escolar Bizet el conseller ha recalcado las mejoras que ha hecho el Gobierno de algo tan desde que llegó al poder entre estas mejoras destaca que este año habrá una inversión por alumno de cinco mil novecientos euros que es un incremento del diecisiete por ciento respecto al año dos mil catorce esta inversión se va a traducir en más medios para Xarxa Llibres del que este curso se van a beneficiar más de cuatrocientos veinticuatro mil alumnos en toda la Comunitat pero también en las becas comedor al que este curso se asignará un presupuesto de setenta y un mil millones para toda la Comunitat y que se repartirá treinta y un millones queremos decir para toda la Comunitat y que se repartirá entre los ciento veintisiete mil alumnos beneficiados para Marsan una beca muy necesaria para muchos alumnos

Voz 14 17:14 no no me Ediciones Hontanar mes ella tenía una población escolar que necesita ayuda espera poder quedarnos en fin Girona algunos de espera poder una entrada digna e ir a esquema estatales Daul es determinar es Barris saber qué pasa esa pasaba de una manera Moll significativa no ir en en en intentar evitar implica que la previsión es que estarán algo tan deseen veintiséis mil alumnas

Voz 0808 17:43 Massa también ha explicado que este año se va a disminuir el ratio de alumno por aula Il como han anunciado también el secretario autonómico Miquel Soler dice que va a ser el curso con más profesores en la historia de la educación valenciana llegando casi a los setenta mil

Voz 15 17:58 Nos va a a ratios comenta porque pero la ratio mes significativa de la puesta que fue una invertir en profesoral para la respuesta que te matricular se Sense tanta

Voz 1119 18:08 aún sepan también profesor

Voz 15 18:11 este posan un profesor por cada once aludes emiten menos la ratio del aula es la inversión que fuera el control de la sociedad en que la educación en este caso en la contra el hecho de proximidad de la que la alumna que tenía escolarizar

Voz 0808 18:26 y una cosa más la Conselleria de Sanidad en la Comunitat Valenciana aquí dicen que es doscientas mil personas están afectadas por el cierre de las clínicas Dental es el mayor número de toda España Andalucía ocupa el segundo lugar con cerca de noventa mil hoy la directora general de Alta Inspección de la Conselleria

Voz 16 18:43 Mariví Garrido ha participado en Madrid en una reunión con el

Voz 0808 18:46 juez De la Mata para abordar esta presunta macro estafa que afectaría a unas cuatrocientas mil personas en todo el país en la que se ha acordado en esa reunión que en breve se va a dar ya las instrucciones sobre cómo atender a los afectados Garrido ha dicho que todavía la Conselleria no tiene todos los expedientes de los afectados pero les pide que lo soliciten ya formalmente

Voz 17 19:06 hola sí

Voz 18 19:09 eso

Voz 16 19:15 y pendientes del tiempo porque el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat alerta del río

Voz 0808 19:20 tengo de chubascos y tormentas fuertes en la Comunitat a partir de esta madrugada se ha decretado la preemergencia nivel naranja en el litoral sur de Valencia y norte de Alicante

