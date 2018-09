Hora 25 Deportes Valencia (06/09/2018)

Jeffrey con novia fue convocado como saben por la República Centroafricana para los compromisos que su país uno de los dos países con los que podría jugar con lluvia en términos absolutos el otro es Francia pero no le convoca nunca diez Shams la Centroafricana llamó a Jeffrey con vía pero coincidiendo con una lesión del pivote del Valencia que por cierto esa es la razón por la que no esté rindiendo así lo consideran en El Vestuario que es la razón por la que no está rindiendo al altísimo nivel de la pasada temporada Jeffrey con novia que tiene molestias en ambos tobillos tiene ambos tobillos tocados el Valencia con buen criterio esgrimió que el jugador no debiera bocado porque no está físicamente apto aportó información partes médicos y el jugador ha estado recuperándose entre algodones tratándose en Paterna la sensación ahora mismo en el clubes que estará en condiciones para jugar los dos siguientes partidos partidos que se juegan en un lapso de de cuatro días el Valencia se enfrenta además en Mestalla al Betis en Liga ya la Juventus en el primer partido de la fase de grupos de la Champions League jugado el entrenado hoy a buen ritmo como digo con buenas sensaciones y lo normal es que la próxima semana siga tratándose con precaución para estar a la al a Solbes de Marcelino jugar noventa minutos en Liga noventa minutos en Champions ante la Juve con Belén con Belén viene de una lesión muy delicada telón de Aquiles jugadores a veces vuelven al cien por cien y otras veces fundamentalmente jugadores veteranos ya nunca recuperan la mejor versión de sí mismos en el Valencia hay optimismo Konko que leen pero prudencia a la hora de una incorporación paulatina a lo que tiene que ver con partidos ya hecho partidos modificados en Paterna con Marcelino a un ritmo de un cuarenta por cien la idea Konko que el crisis metiéndole en la segunda quincena del mes de octubre tratar de que tenga ritmo de partido en la segunda quincena del mes de octubre para que ya en noviembre compite al cien por cien por un puesto en la zona de centrocampistas o o sea una opción para jugar en banda derecha como el Valencia no ha fichado un lateral derecho de competencia con Puccini esa posición de un perfil más defensivo a la vez pero para partidos diferentes ahí se plantea Marcelino dos vías una vía es Daniel Wass que ya jugada en banda derecha en el Celta y otra Tesco Elaine que puntualmente lo hecho en el Arsenal son parches son jugadores y de improvisación por cierto el Valencia sigue viendo la tele derechos Vicente Rodríguez miembro de la diez Deportivo al Valencia ha estado viendo en este arranque de la temporada a Martín el lateral derecho del Deportivo Alavés ya Poli Lola al que ya has seguido el Valencia en las últimas dos temporadas se está pendiente de la banda derecha por si hubiera que hacer un refuerzo en el próximo mercado del mes de enero y Ferran Torres protagonista ayer ha jugado poco en el arranque de temporada inédito en los dos primeros partidos salió bien generó peligro ir a expulsión de Koke en el derbi contra el Levante y ayer marcaba el tercer gol en el collado después es una gran jugada personal así hablaba Ferrán al acabar el partido en el collado

ojalá pero a mí no me gustaría que esas palabras a la gente y los aficionados lo ha a la pudieran confundir con con la realidad y la realidad es que nosotros tenemos que partir de un objetivo bien claro ya lo hemos dicho muchas veces la de la de que nuestra nuestra meta es sumar en este año cuarenta y dos puntos lo antes posible como mínimo expresar nuestra meta pero me voy al fondo de la cuestión lo que tenemos que tener todos los claros que queremos un Levante y y que dentro de tres cuatro años esté consolidado en Primera División entonces el objetivo no puede ser otro que que ese por eso me gustaría que la gente no pudiera confundirse que la ambición y la ambición y yo soy yo el primero que la tengo y la que la que transmito lo que quiero que que el equipo tenga la ilusión lo mismo pero no confundamos con otras muchas cosas que que yo entiendo a a gente cuando la he podido escuchar por ahí