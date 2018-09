Informativo de las 6.50 Hoy por Hoy Comunitat Valenciana (07/09/2018)

Voz 1 00:00 hoy por hoy Comunitat Valenciana Juan

Voz 1217 00:07 este es un mensaje para las niñas y niños de la provincia de Alicante se que no lo entenderéis cuando me oigáis decir decirlo sé que os dará hasta un poco de rabia pero seguro que las mamás los papás y los abuelos sí que lo entienden y hasta me vais a permitir lo celebran por fin es viernes y vosotros diréis ya pero empieza al cole yo os digo sí pero es viernes hoy arranca el cole en Alicante para que acabe antes de las fiestas de San Juan y tener esas fiestas en paz sin colegio el lunes comenzará el Coll en el resto de la Comunitat y la verdad es que más de uno agradecerá a la que se nos viene encima porque parece más fácil volver a la normalidad de libros y apuntes con el cielo gris que con solicito como en verano y no vamos a tener solicito que va cuatro letras para resumir la que se nos viene encima de A a N a Dana es el acrónimo de depresión aislada en niveles altos o dicho de otra manera gota fría alerta naranja ya alerta amarilla pinta en el territorio valenciano a Cacho son la lluvia llega también al sur y lo peor se espera a partir de mañana cosa se prolongará hasta más o menos el miércoles que viene así que mochila nueva estuche nuevo si chubasquero las temperaturas bajarán de momento no veintitrés grados ahora mismo de media en Elche en Castellón en Valencia y en Alicante ahora mismo Ana Talens buenos días

Voz 0141 01:27 has Juan total que eso que hoy empieza al cole en Alicante

Voz 1217 01:30 el lunes en Valencia y en Castellón y el martes primer examen del curso político debate de política general debate sobre el estado de la Comunitat tras los desencuentros veraniegos entre socios del Botánico pues bien ayer por la tarde se reunía precisamente la comisión de ese pacto certificaba que goza de una salud excelente

Voz 0141 01:52 sí Juan una excelente salud del coordinador de Podemos Podem César Jiménez fue esta formación morada quién pidió la convocatoria de la comisión de seguimiento del Pacto lo dejaba claro el pacto agotará la legislatura

Voz 2 02:05 en Parla de es acortar la legislatura pegas concluir el máximo el que tenían signos a tener Botana echó implica temps porque la tienda estáis la tribales un portal Adobe yo perdiese tras Luis en en que las elecciones

Voz 1217 02:22 serán Juana la legislatura horas antes de esa reunión Llanos avanzaban socialistas y Compromís que como el año pasado presentarán conjuntamente sus propuestas y que esperan conseguir el apoyo de poder

Voz 0141 02:33 y ayer por la tarde tras la reunión desde Compromís lanzaban otro guiño a la formación morada habrá debate de presupuestos y otra de reunión de la Comisión del Pacto en octubre para marcar las prioridades legislativas

Voz 3 02:46 es optimista de cómo es una reunión positiva en Parla de Montes cuestiones que afecten al parte de gota ni compartir como tal a Valencia en el Pacto del Botánico alguna Good pero a millor al que volverme es que en estos seis la Ser

Voz 0141 03:08 es Fran Ferri el portavoz de Compromiso homólogo en las filas socialistas Manuel Mata fue más gráfico afirmaba que cien dos horas de reunión de ayer nuevo discrepancia alguna es porque el pacto está más fuerte que nunca

Voz 4 03:18 pero sobre todo es que la armonía botánica funciona y funciona porque el bis que te ningún interés ya sea continúe Iker no salen política contra el botánico vino votan al siete ningún rival electoral que es la Beretta y después de esas vamos no será un paréntesis

Voz 1217 03:36 los mensajes sobre la fortaleza del pacto también llegaron por boca de la vicepresidenta y portavoz Mónica Oltra que estuvo ayer aquí en la SER Si hay que repetir coalición de fuerzas de izquierdas tras las próximas elecciones ya aunque Compromís tuviera más votos que el PSPV ella no dudaría repetiría Pacte del Botánico con presencia incluida de Podem en el Consell simula

Voz 5 03:58 sin ninguna duda me encantaría además me encantaría que esa fórmula continuara es más si finalmente S Se se reedita el pacto

Voz 6 04:10 el botánico con esas tres fuerzas políticas incluso

Voz 0141 04:13 eso me gustaría que las tres fuerzas políticas

Voz 6 04:15 Irán dentro del Gobierno

Voz 1217 04:17 pero claro le preguntamos también a Oltra por los desencuentros de los que ha sido ella protagonista e insistió las diferencias en democracia son buenas y no hay que dramatizar para a continuación volver a criticar a la consellera Gabriela Bravo por haber unilateralmente dijo presentado un proyecto de comisaría para mujeres maltratadas en paralelo al que ella al que su departamento estaba preparando

Voz 0141 04:39 si bien parece que la tensión ha disminuido no ha desaparecido porque ayer la comisión que aborda el asunto acordó comenzar a desarrollar ambas oficinas amparándose en su carácter complementario la que propone Bravo dentro de la ciudad de la Ciudad de la Justicia por la comodidad burocrática y la que propone Oltra junto al Centro Mujer veinticuatro horas porque lo más importante es el bienestar de la mujer

Voz 1217 05:25 ya les hemos contado aquello de otoño caliente el sindicato de los interinos en sus protestas lo que quieren mamás y papás faltaba escuchar al conseller Vicenç que ayer compareció en la tradicional rueda de prensa previa al arranque escolar para responder a todos para presumir tres por ejemplo de Shakespeare

Voz 0141 05:41 es que este año beneficiará a más de cuatrocientos veinticuatro mil alumnos que tendrán los libros gratis para presumir del aumento de las becas de comedor una beca subrayó Marx imprescindible para muchos alumnos

Voz 8 05:51 te te Nîmes no no me Ediciones Hontanar mes ya tenía una población escolar que necesita de la ayuda espera poder quedarse algunos de él espera poder una entrada digna e ir a que me estatales Daul es revista ven que eso pasa pasado

Voz 0141 06:10 bien presumió de tener más personal docente y al haber más maestros cae la ratio es decir el número el número de alumnos por profesor lo explicaba el secretario autonómico Miquel Soler

Voz 1347 06:20 me ratios comenta porque unidades pero la radio mes significativa de la puesta que fue una suscitada entre invertir en profesora de dorar respuesta que te matricular Tchité ni Sense tanta mil profesor este posan un profesor por cada once alumnos emiten menos la ratio del aula es la inversión que Farah el control de la sociedad N la educación en este caso en la contratación de profesora

Voz 1217 06:44 María también Soler también hablaron ayer de la polémica que se ha generado por la enseñanza del Islam en las aulas en varios centros de la Comunitat y explicó Soler que lo único que están haciendo es cumplir un convenio del año mil novecientos noventa y dos que no entienden el revuelo generado cuando se decide impartir la religión que no es la mayor cita ya cuando en un Estado aconfesional en el cien por cien de los centros se imparte la religión católica en fin además marcha asegura que cree que no debería haber religión en las aulas ni la católica ni de las otras y en esto que les vamos a contar la Comunitat Valenciana está a la cabeza en número de afectados permítanme de estafados por las clínicas Eden tal dos cientos mil la mitad de los de toda España eh

Voz 0141 07:30 Avacu florece la noticia económica la directora general de Inspección de la Conselleria Mariví Garrido participa ayer en Madrid de la reunión con el juez de la Mata para abordar esta presunta macro estafa que afectaría a unas cuatrocientas mil personas en todo el país se acordó que en breve se darán las instrucciones sobre cómo atender a los afectados en una oficina de la Comunitat de la Conselleria Garrido señala que todavía la Conselleria no tiene todos los expedientes de los afectados les pide que lo soliciten formalmente a la Administración a la Conselleria esto es lo que deben pedir en la misma Conselleria o a través de las direcciones territoriales

Voz 9 08:02 solicitando que se les entregue la copia del historial INSS documento pues que hagan figurar su nombre apellidos DNI número de teléfono de contacto muy importante en la clínica en la que han sido tratados porque en la Comunidad Valenciana en concreto hay cinco clínicas

Voz 1 08:40 en los tribunales ahora

Voz 1217 08:42 a Pablo Crespo número dos en el entramado empresarial de Francisco Correa señaló ayer con el dedo a Ricardo Costa

Voz 0141 08:48 claro ante la juez que instruye una de las piezas sobre la Fórmula uno la de las obras del circuito aseguró que durante años todo pasaba por Ricardo Costa que fue él y no Francisco Camps quien propuso factura constructoras para pagar la deuda que el partido tenía con Orange Market principal responsable Álvaro Pérez dio un paso más aseguró que Costa ayuda económicamente a Pérez que sigue en pie

Voz 1217 09:07 Joan y comenzábamos advirtiendo que viene agua en forma de gota fría y acabamos contándoles que viene agua en forma de trasvase ayer el Ministerio para la Transición Ecológica autorizó un trasvase de veinte hectómetros cúbicos ya lo diré para este mes de septiembre a través de las

Voz 0141 09:23 producto Tajo-Segura Se acordó convocar la Mesa Provincial del Agua durante la primera semana del mes de octubre

