Informativo de las 7.50 Hoy por Hoy Comunitat Valenciana (07/09/2018)

Voz 1 00:00 hoy por hoy

Voz 2 00:02 Munitis valenciana Juan

Voz 1217 00:07 hoy toca así lo voy a decir por fin es viernes al lío buenos días me auto tío ofrece el tiempo y lío vamos a tener si se cumple la previsión llevamos toda la semana con chubascos y tormentas que van a más se nos viene encima una Dana una depresión aislada en niveles altos o dicho de otra manera una gota fría a partir de mañana y afectará más al sur de la Comunitat les iremos contando bajarán algo las temperaturas de momento no de momento entre veintitrés y veinticinco grados ahora mismo en Elche en Castellón en Valencia y en Alicante

Voz 1217 00:58 antes esta mañana hace un rato me he equivocado yo le he dado un susto a más de uno he dicho que hoy comienza el cole en toda la provincia de Alicante que no

Voz 5 01:07 no que era broma que me he equivocado no

Voz 1217 01:10 hoy comienza sólo en la ciudad de Alicante para que el fin de curso no coincida con la fiesta grande de la capital con Sant Joan el lunes comienza el cole para todos en tu en el resto de la Comunitat el resto de la provincia de Alicante en la de Valencia en la de Castellón y el martes Ana Talens buenos días buenos días Juan del martes digo primer examen del curso político debate de política general debate sobre el estado de la Comunitat tras los desencuentros veraniegos entre socios del Botánico pues bien ayer por la tarde se reunía precisamente la comisión de ese pacto y certificaba que goza de una salud excelente

Voz 0141 01:44 el Fórum Comunitat Valenciana sano de excelente Juan al menos según Podemos Podem que fue quien pidió la convocatoria de esta comisión de seguimiento del Pacto coordinador César Jiménez dijo que el pacto agotará la legislatura

Voz 6 01:59 en Parla de es votar la legislatura pegas concluir el máximo en el que teníamos en el votaron echó implica temps que la un portal Segovia pero que se en en que las elecciones serán cuando esas gotas la legislatura

Voz 1217 02:19 horas antes de esa reunión Llanos avanzaban socialistas y Compromís como el año pasado o que como el año pasado mejor dicho presentarán conjuntamente sus propuestas en el debate de política general que esperan conseguir el apoyo de Podemos

Voz 0141 02:30 ayer por la tarde tras la reunión Fran Ferri de Compromís lanzaba otro guiño a la formación morada habrá debate de Presupuestos de otra reunión de la Comisión del Pacto en octubre para marcar las prioridades legislativas

Voz 7 02:42 el ministro de Comercio una reunión positiva la de Montes cuestiones que afecten al parte de Dani compartí como tal a Valencianes Peque el Pacto del Botánico alguna cosa según millones se olvide decir quién es quién estos Siza sea menos

Voz 0625 02:57 nos queden efectivos de legislatura Les Corts Valencianes este pacte se desde el máximo

Voz 0141 03:03 el socialista Manuel Mata más gráfico afirmaba que son dos horas de reunión ayer no hubo discrepancias es porque el pacto está más fuerte que nunca

Voz 0625 03:10 pero sobre todo es que la armonía botánica funciona y funciona porque el Elvis que te ningún interés que continúe Iker no mítica contra el votan y votan al siete ningún rival electoral que es la Beretta y después de será un paréntesis

Voz 1217 03:27 los mensajes sobre la fortaleza del pacto también llegaron por boca de la vicepresidenta y portavoz Mónica Oltra que estuvo ayer aquí en estos micrófonos los de la SER dijo que si hay que repetir coalición de fuerzas de izquierdas tras las próximas elecciones ya aunque Compromís tuviera más votos que el PSPV ella repetiría Pacte del Botánico con presencia incluida de Podemos en el Consell

Voz 8 03:46 sin duda sin ninguna duda me encantaría además me encantaría que esa fórmula continuara es más si finalmente S Se se reedita

Voz 2 03:59 el Pacto del Botánico con esas tres fuerzas políticas incluso me gustaría que las tres fuerzas políticas estuvieran dentro del Gobierno

Voz 1217 04:57 de los tribunales ahora mejor de la Charca de la zona oscura Pablo Crespo número dos en el entramado empresarial de Francisco Correa señaló ayer con el dedo acusador a Ricardo

Voz 0141 05:07 esto Crespo declaraba como testigo ante la juez que instruye una de las piezas sobre la Fórmula uno la de las obras del circuito aseguro que durante años todo pasaba por Costa que fue él y no Francisco Camps quien propuso facturar a las constructoras para pagar la deuda que tenía el partido con Orange Market y con Álvaro Pérez dio un paso más aseguró que consta ayuda económicamente a Pérez que sigue en la cárcel

Voz 1217 05:27 también Pérez declaró ayer como testigo y aseguró no saber nada del circuito urbano de Fórmula uno

Voz 2 05:33 te invita a que escuches la firma de Bernardo Guzmán

Voz 0286 05:37 estoy calles en la declaración que les acabamos de contar son una nueva demostración que la unidad de acción que mantuvieron durante muchos años los miembros del clan Gürtel está definitivamente rota aunque con esos personajes hay que tener precaución sus testimonios pueden estar llenos de olvidos mentira eso venganzas parece evidente que el fuego amigo se ha convertido en una guerra abierta que ojalá aunque sea por despecho acabe aflorando la verdad toda la verdad

Voz 1217 06:25 y en esto que les vamos a contar la Comunitat Valenciana desgraciadamente está a la cabeza en número de afectados en número de estafados por las clínicas y dental dos cientos mil afectados la mitad de los de toda España

Voz 2 06:39 Jamones Redondo Iglesias que ofrece la noticia económica

Voz 0141 06:43 los historiales de los afectados por el cierre de ídem tal quedarán bajo la custodia de la Conselleria de Sanitat lo que incluye la entrega de las copias a los afectados remitirán copia digitalizada al Juzgado Central de Instrucción número cinco la Audiencia Nacional que investiga la causa así se decidía ayer en una reunión en Madrid a partir de ahora los afectados deben dirigirse a los registros de entrada de los servicios centrales de la Conselleria en Valencia las direcciones territoriales de sanidad en las tres provincias rellenar formulario con todos sus datos nombre y apellidos NIF teléfono clínica número de historial si es que lo saben

Voz 13 07:15 que porque decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad porque hace casi fin años tomamos otra decisión hacer un jamón un excepcional Redondo Iglesias las buenas decisiones saben muy bien

Voz 1217 07:30 ya les hemos contado aquí aquello del otoño caliente del sindicato de los interinos y sus protestas de lo que quieren mamás y papás faltaba escuchar al conseller Vicenç y ayer compareció en la tradicional rueda de prensa previa al arranque escolar para responder a todos para Pérez

Voz 0141 07:44 M T de sumir por ejemplo de libres Llibres este año se beneficiarán más de cuatrocientos veinticuatro mil alumnos que tendrán los libros gratis presumió también del aumento de las becas de comedor una beca subrayó el conseller imprescindible para muchos alumnos

Voz 14 07:58 te te Nîmes no no me dicen es ganarme en ya tenía una población escolar que necesita ayuda espera poder quedarse espera poder fuera una menguada

Voz 1217 08:09 presumió también de más personal docente Jalabert más maestros la ratio cae es decir el número de alumnos por profesor y comenzábamos advirtiendo que viene agua en forma de gota fría y acabamos contándoles que viene agua en forma de trasvase lo autorizó ayer el Ministerio veinte hectómetros cúbicos más para el mes de septiembre para el trasvase Tajo Segura

